DHA YURT BÜLTENİ-2

Ankara'da otobüs şarampole yuvarlandı: 8 ölü 34 yaralı (2) (Yeniden)

ANKARA'nın Kalecik ilçesi yakınlarında, içerisinde 42 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü, şoförünün uyuması sonrası şarampole yuvarlandı. Feci kazada 8 kişi öldü, 34 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saat 06:00 sıralarında Kalecik ilçesi Çankırı-Çandır yol ayrımında meydana geldi. Kastamonu'dan Ankara'ya giden Sedat Gürer idaresindeki 06 FR 0311 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün uyuması sonrası kontrolden çıkarak yolun sağ tarafında bulunan ağaçlara çarparak şarampole devrildi. Feci kazada 8 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 34 kişi ise yaralandı.

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine giden ekipler ilk olarak yaralı kişileri otobüs içerisinden çıkarttı. Ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 34 kişiden 11'inin durumunun ağır olduğu bildirildi. Feci kaza sonrası jandarma ve savcı tarafından inceleme yapıldı. Yapılan inceleme sonrası cenazeler olay yerinden alınarak cenaze araçları ile kaldırıldı. İçerisinde 42 kişinin bulunduğu otobüste jandarma ekipleri tarafından inceleme sürüyor.

Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/KALECİK,(Ankara),()-

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Obezite, kanser ve kalp hastalıklarında cerrahi gerektirmeyen yeni dönem

By-Pass'a gerek kalmadan tıkalı damarlar açılıyor

Dünya'da ölüm nedenlerinin başlıca sebepleri haline gelen; kalp ve dolaşım hastalıkları, emboli, akut gelişen felçlere bağlı komplikasyonlar, obezite, kanser ve pek çok hastalığın tedavisine yönelik cerrahi gerektirmeyen yeni bir dönem başlatıldı. Günümüz şartlarında anestezi ve cerrahi altında gerçekleşen operasyonlar sonrasında; yaşanabilen enfeksiyon, komplikasyon, yan etki ve ağrı durumunu yok denilecek seviyelere indirgeyerek zamanla rutin yaşamlarına dönebilmekte. Ancak bu süreç her zaman bir tedavi sağlayamıyor. Yeni geliştirilen bu tedavi yöntemleri, bir operasyon geçirmeden hastalık durumunu ortadan kaldırmakta, hastanın 'iş, zaman ve maddi kayıpları' nı da minimalize etmektedir. Günlük rutin yaşamının düzenini bozmadan sancılı süreçleri ortadan kaldırdığı gibi, hastaların konfor ve motivasyonunu da olumlu yönde etkilemekte.

'KANSER HASTALARI KEMOTERAPİ ALMADAN TEDAVİ OLABİLECEK'

Kanser tedavisinde kemoterapi alanında sağlam hücrelere zarar vermeyen, sadece kanserli dokuya ilaç verebilecek bir sistemi kullandıklarını dile getiren Op.Dr. Muhammed Fatih Yılmaz, "Kanser tedavisinde kemoterapi gören hastaların genel olarak saçları dökülüyor, cildi bozuluyor, tüy dökülmesi gerçekleşiyor, ciltte renk değişimi ve halsizlik görülüyor. İlaç tüm vücuda verildiği için sağlam olan hücreler de zarar görüyor. Bizim kullandığımız teknolojide bunlar bulunmuyor." diye konuştu.

RD Global Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç kullandıkları yöntemi şöyle anlattı. “Özel ve ilaç yüklenebilir moleküler bir yapıştırıcı kullanıyoruz. Bu özel yapıştırıcıyı vücudun kanserli olan dokusunun üzerine damar içerisinden bir katater vasıtasıyla ilerleyerek yapıştırıyoruz ve yapıştırdıktan sonra sürekli olarak ilacın 6 ay boyunca salınım yapmasını sağlıyoruz. Böylece hasta tekrar tekrar kemoterapi görmüyor ve hastalık tedavisi sürecindeki yan etkileri minimuma iniyorö.

HASTALAR ARTIK FELÇLİ KALMAYACAK

Felçli hastalar için yeni geliştirilen ve üretilen damar filtresi tedavi yöntemini anlatan Raşit Dinç; "Kana gelen pıhtıları süzerek akciğere ve diğer damarlara pıhtı atmasını engelleyen bir sistem. Bununla beraber felç geçirmiş hastalar için katater yardımıyla gerçekleşen bir tedavi yöntemimiz de mevcut. Bu sistem, felç geçirmiş olan bir hasta 6 saat içerisinde hastaneye getirilirse beyne atan pıhtıyı çıkartabilen bir tedavi şeklidir. Bu yöntem ile insanlar yıllarca felçli ve buna bağlı kayıplarını ortadan kaldırmış oluyoruz."dedi.

AKCİĞER EMBOLİSİNE BAĞLI HASTALILARDA YENİ UMUT

Raşit Dinç; "Açık kalp cerrahisine gerek kalmaksızın, sol atrium kapatma sistemimiz var. Sol atriumda oluşan yapısal bozulmadan dolayı sürekli pıhtı atan hastalar var. Bundan dolayı insanlar açık kalp ameliyatları oluyor ama şu an bizim geliştirdiğimiz tedavi şeklinde direkt girip, açık kalp ameliyatına gerek kalmaksızın sol atrium kapatma işlemi yapılabiliyor. İlk örgülü stentler ve akım yönlendirici stentlerin üretimi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Beyin stenti ile ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Türkiye'de bunların üretimleri yok" dedi.

BY-PASS'A GEREK KALMADAN TIKALI DAMARLAR AÇILIYOR

Geliştiirlen en ilgin tedavi yöntemlerinden biri de 'tıraşlama' yöntemi ile tıkalı damarların açılması. Raşit Dinç "Türkiye'de ve Dünya'da ilk olan tıkalı Arteriyel damarların açılması için geliştirdiğimiz Aterektomi katateri tedavi yöntemi. Bu sistem yüzde 100 tıkalı damarlar için bile bir çözüm sunuyor. Çok ince lümenli kateterler ve mikro uçlar gönderdiğimiz için rüptürü riski de çok düşük. Bu işlemlere ek olarak yerli stent çalışmalarımızda devam etmekte. Geri çıkarılabilen stent sistemleri üzerinde ki çalışmalarımız olumlu olarak devam etmekte olup dünyada bir ilk olacak" dedi.

HEMOROİDDE AYAKTAN TEDAVİ ARTIK MÜMKÜN

Hemoroid tedavisi ile ilgili de bilgi veren Raşit Dinç, "Hemoroidde kesiye gerek kalmaksızın geliştirilen bu yeni yöntemle, hemoroid pakesinin bir yeni geliştirilen embolizasyon işlemi ile tamamen mühürlenmesidir. Bu yöntemle hemoroid hastalığı, hastaların anesteziye dahi ihtiyacı olmaksızın ayaktan tedavi edilebilir bir hastalık haline gelmiştir. İşlem sonrası hasta hemen taburcu olabilmekte ve kesi işlemi yapılmadığı için dışkılama problemi de yaşamamaktadır. Hemoroidin cerrahi tedavisine kıyasla hastalara ultra bir konfor yaşatmaktadır." ifadelerine yer verdi.

KÖK HÜCRE TEDAVİSİNDE DEVRİM

Dünyada birçok kök hücre yönteminin üretildiğini belirten Raşit Dinç, ürettikleri kök hücre sistemi ile diyabet ve iskemik ayakların tedavisinde yeni bir çözüm olduğunu belirtti.

Bu yeni sistem hastanın kendi kök hücrelerini ayrıştırarak diyabet ya da iskemi gibi hastalıklardan kaynaklı dolaşım yetmezliğini yeni damar sentezi sağlayarak ayak veya bacak kesilmesini engellediğini ve yeni damar oluşumunu geliştirdiğini belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Op.Dr. Muhammed Fatih Yılmaz'ın açıklamaları

-Raşit Dinç açıklamaları

-tedavi yönteminin anlatılması

-detaylar

Haber-Kamera :ANTALYA - ANKARA ()

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Rum asıllı Bozcaadalı'dan hayır pilavı

ÇANAKKALE'nin Bozcaada İlçesi'nde Rum asıllı Türk vatandaşı Dimitri Mukata (58), 6 ay önce kaybettiği annesi Afrodit Mukata (80) adına Alaybey Camisi'nde mevlit okutup, hayır pilavı dağıttı.

Bozcaada'da ilk kez bir Rum asıllı Türk vatandaşı, kaybettiği annesi için ilçe merkezinde hayır yaptı. Bozcaada'da pansiyon işletmeciliği yapan Rum asıllı Türk vatandaşı Dimitri Mukata, 6 ay önce kaybettiği annesi Afrodit Mukata için Alaybey Camii'nde kılınan cuma namazının ardından mevlit okutup hayır pilavı dağıttı. Mukata, "Annemin ölümünün üstünden 6 ay geçti. Ben de 'bir hayır yapayım' dedim. Kilise ya da cami önemli değil, dinlerin hepsi aynı. Adalılar 'Allah kabul etsin desin' bu benim için yeterlidir zaten" dedi. Bozcaada Alaybey Camii İmamı Ahmet Kıran ise, camide bu tür hayır etkinliklerine ev sahipliği yapmaktan memnun olduklarını dile getirdi. Camide aynı gün Alaybey Mahallesi Muhtarı Emin Meral'in de Adalılar adına hayır yaptığını belirten Kıran, "Dimitri kardeşimiz de annesi adına bugün burada. İnşallah bu adamızda hep devam eder" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Camideki mevlit ve pilav dağıtımından görüntüler,

- Dimitri Mukata'nın konuşması,

- Ahmet Kıran'ın konuşması.

Haber-Kamera: Serkan İLİK / BOZCAADA (Çanakkale) , ()

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Tabyadaki fırında 130 yıl sonra ekmek pişirdiler

ATAK Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü, 3 bin 176 rakımlı Palandöken Dağı'nın 2 bin 800 metresindeki Küçük Palandöken Tabya'nın fırınını 130 yıl sonra yakarak ekmek pişirdiler. Amaçlarının Sultan 2'nci Abdülhamid Han döneminde yapılan 16 tabyadan biri olan kış turizminin gözde mekanlarından biri olan Palandöken'in zirvesindeki bu tarihi mekanı kullanılır hale getirmek olduğunu söyleyen ATAK Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü Başkana Çetin Bayram, "Bu mekanlar tarihe ve insanlığa kazandırılması gerekiyor. Bunlar ecdat yadigarı ve bize kalan mirasdır. Bunlara sahip çıkmamız gerekiyor. Erzurum'da yüksek irtifa ile ilgili yapılan projelere buralarda dahil edilmeli. Buralar sportif amaçlı otel olarak kullanılabilir. Sporcular sadece gece burada uyusalar vücutlarındaki hemoglobin miktarını artırarak yüksek irtifa antrenmanlarını verimli hale getirebilirler" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tabyalara çıkılması

-Tabyaların dış ve iç görüntüsü

-Tabyadaki fırında ekmek pişirilmesi

-Sinan Çetin ile röp

-Bacadan dumanın cıkması

-Tabyanın avlusunda yemek yenilmesi

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, ()

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Damal bebeklerinin anası emekli olmak istiyor

ARDAHAN'ın Damal İlçesi'nde yaşayan 71 yaşındaki Fidan Atmaca, 10 binden fazla Türkmen kıyafetiyle giydirilmiş Damal bebeği üretti. Damal bebeğinin mucidi olan Fidan Atmaca, gençlerden bu mesleği devam ettirmelerini istedi. Atmaca, "1995 yılından beri çalışıyorum. Bu sene beni öğretmenliğe almadılar. 65 yaşın üzerinde öğretmen olunamıyormuş. Sigortamın tamamlanmasına 18 ayım kaldı onu da bitiremiyorum. İnşallah devlet büyüklerimiz bana yardımcı olurlar ve sigortamı öderler" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Fidan Atmaca'nın konuşması

-Bebeklerden genel ve detaylar

-Gençlerin inneye ilgili hatıra fotoğrafları çektirmeleri

-Fidan ninenin konuşması

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

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