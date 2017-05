DHA YURT BÜLTENİ-2

1)BİR HAFTADA 45 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından son bir haftadır yürütülen operasyonlarda 45 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan haftalık bilgilendirmede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülke güvenliği için yurt içerisinde bölücü terör örgütüne karşı kararlı mücadele yürütürken, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde de güvenliğin sağlanmasının yanı sıra terör nedeniyle göç edenlerin geri dönüşüne destek kapsamında faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında; 18-25 Mayıs tarihleri arasında bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle önem taşıyan Hakkari, Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Batman ve Tunceli'yi teröristlerden temizlemek ve bahar-yaz dönemine yönelik hazırlıklarını kısıtlamak maksadıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edildiği vurgulanan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Şırnak/Beytüşşebap-Merkez (Bestler Dereler, Cudi Dağı), Hakkari/Yüksekova, Diyarbakır/Dicle, Erzurum/Şenkaya ve Ardahan/Göle bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edilmiştir. İcra edilen operasyonlarda; 45 terörist etkisiz hale getirilmiş, 3 roketatar, 5 makineli tüfek,13 piyade tüfeği ve 43 el bombası ele geçirilmiş, 27 EYP tespit edilerek imha edilmiş, yaklaşık 2 ton amonyum nitrat, 110 kilo TNT ve 4 kilo A4 patlayıcı, 5 binin üzerinde hafif silah mühimmatı ve çok miktarda EYP yapımında kullanılan kablo ve fünye ele geçirilmiş, teröristler tarafından kullanılan 26 sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiştir."

UYUŞTURUCU VE KAÇAK GEÇİŞE MÜDAHALE

Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler neticesinde, 6 kilo uyuşturucu ve 62 bin 240 paket kaçak sigara ele geçirilen son bir haftalık dönemde ayrıca sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 6 bin 952 kişi yakalandığı ifade edilirken, 6 asker ve 1 güvenlik korucusunun silah olduğu 15 askerin ise yaralandığı kaydedildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBELER İNDİRİLİYOR

TSK tarafından yürütülen operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbeler indirildiğine değinilen bilgilendirmede şöyle denildi:

"Şırnak, Hakkari, Diyarbakır ve Ardahan bölgelerinde yürütülen orta ve büyük çaplı operasyonlar sonucunda bölücü terör örgütüne ağır darbeler indirilmektedir. Yürütülen başarılı ve kararlı operasyonlar ile tespit edilen sığınaklarda ele geçirilen silah, mühimmat, teçhizat ve yaşam malzemeleri ile örgütün lojistik desteğine son dönemdeki en büyük kayıplar verdirilmiştir. Bölücü terör örgütünün önemli gelir kaynaklarından olan kaçakçılık faaliyetleri, hudut hattında alınan etkili tedbirlerle engellenmeye devam edilmiştir. Hudut bölgelerinde alınan tedbirler sayesinde hafta içinde yaklaşık 7 bin kişi yakalanmış ve bol miktarda uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri; 2017 yılının başından itibaren sürdürdüğü kararlı duruşla ve özellikle kış ve bahar aylarından itibaren yürütülen başarılı operasyonlarla bölücü terör örgütüne büyük kayıplar verdirmek suretiyle örgüt üzerindeki baskısını artırmaktadır. Bu kapsamda, yüce Türk Milletinden aldığı güç ile Türk Silahlı Kuvvetleri vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etmek için en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlı mücadelesine devam edecektir."

SURİYE SINIRINDA OLASI SALDIRILAR ENGELLENİYOR

Suriye'nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda da terör örgütü PKK/PYD unsurlarının doğu ve batıya olası saldırılarını durdurmaya yönelik tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildiği vurgulanan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksatlarıyla icra edilmekte olan harekatta, TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskan mahal ve 2.015 kilometre karelik alan kontrol altına alınmıştır. Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/PYD terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Sonuç olarak; Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta PYD/YPG/PKK, FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere diğer tüm terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün olduğu gibi bundan sonra da vatan toprağının ve millî birliğimizin korunması için kararlı duruşuyla kendisine verilecek her türlü görevi yerine getirecek güç ve kudrete sahiptir."

POMPALI TÜFEKLE GİRDİĞİ EVDE KATLİAM YAPTI: 3 ÖLÜ (EK)

2)KATİL ZANLISI BACANAK ÇIKTI

Edirne'de Romanların yaşadığı Menzilahır Mahallesi'nde girdiği evde 31 yaşındaki Salih, eşi Hanife ve 2 yaşındaki çocukları Elena Mal'ı öldüren katil zanlısının Nedim Merdin olduğu tespit edildi. Silahlı saldırıda öldürülen Hanife Mal'ın kız kardeşiyle evli olduğu öğrenilen katil zanlısı Nedim Merdin'in saldırıda kullandığı pompalı tüfekle birlikte kaçtığı belirlendi.

TABANCLI FOTOĞRAFLAR PAYLAŞMIŞ

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri Menzilahır Mahallesi'nin birçok giriş-çıkış noktasında araçlarda arama yaptı. Çelik yelekli polis ekipleri, mahalle çevresinde ellerindeki uzun namlulu silahlarla arama yaptı. Katil zanlısı Merdin'in sosyal medyadaki sayfasında tabanca fotoğraflarını paylaştığı görüldü. Polisin katil zanlısının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN/EDİRNE,()-

3)ESKİ REKTÖR KURTCEPHE FETÖ'DEN GÖZALTINDA

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) eski Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Antalya'da gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan operasyonda, Antalya Nöbetçi 4'üncü Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, eski Rektör Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe'yi Konyaaltı İlçesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Evinde detaylı arama yapılırken, sağlık kontrolünden geçirilen Prof. Dr. Kurtcephe, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

YÖK GÖREVDEN ALMIŞTI

Ağustos 2008 ile Kasım 2015 tarihleri arasında AÜ Rektörlüğü yapan Prof. Dr. Kurtcephe, hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle Kasım 2015 tarihinde, görev süresinin bitimine 6 ay kala Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından görevden alınmış ve memuriyetten de uzaklaştırılmıştı.

Haber: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, ()

4)YOLDA YÜRÜYEN ÇİFTE SALDIRAN SALDIRGAN YAKALADI

DİYARBAKIR Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesinde yürüyen bir çift ile bir erkek arasında belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada önce erkeğe sonra yanındaki kadına saldıran ve görüntüleri yayımlanan 23 yaşındaki Y.Ç., olayın basına yansıması üzerine yakalandı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen Y.Ç'nin sorgusu sürerken, polis genç çifte neden saldırdığını araştırıyor.

Merkez Yenişehir İlçesi Kooperatifler Mahallesi Şair Sırrı Sokak üzerinde yolda yürümekte olan bir çifte saldıran önce erkek ile kavga eden dahna sonra yanındaki kadına da saldıran saldırgan, olayın güvenlik kamerası görüntülerinin yayımlanması üzerine polisin çalışması sonucu kimliği tespit edilerek yakalandı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Bürosu ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek olayın gerçekleştiği bölgeyi önce tespit etti. 3 gün önce yaşanan kavga ve saldırı haberin yayınlanmasının üzerinden 1 saat süre geçmeden saldırganı ve kimliğini belirleyen polis, 23 yaşındaki Y.Ç'yi gözaltına aldı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen Y.Ç'nin sorgusu sürerken, polis genç çifte neden saldırdığını araştırıyor. Polis aynı zamanda saldırıya uğrayan ancak polise müracaat etmeyen Çiftin bulanması için de çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Y.Ç : Yekta Çiftçi

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Ahmet ÜN/DİYARBAKIR,()

5)VAN'DA PKK'NIN ÜNİVERSİTE YAPILANMASINA OPERASYONDA 11 GÖZALTI



VAN'da PKK/KCK terör örgütünün üniversite yapılanmasına yönelik polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Yapılan istihbari çalışmalar sonrası polis sabah saatlerinde PKK/KCK terör örgütünün üniversite yapılanmasına yönelik Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsü ve şehir merkezindeki öğrenci evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün faaliyetleri kapsamında 'gasp, darp, hürriyeti tahdit ve propaganda' suçunu işledikleri belirtilen 13 şüpheliden 11'i gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise ikametlerde çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

VAN/

6)DAĞDAKİ KÜLTÜR BİTKİSİNİ OVAYA İNDİRDİK'

ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde üretici 60 yaşındaki Mehmet Gebizli, bir arkadaşının önerisiyle 10 yıl önce deneme üretimine başladığı adaçayını bakanlık desteğiyle 10 dönüm alanda yetiştirmeye başladı. Adaçayının ne ilaç, ne de sulama istediğini söyleyen Gebizli, "Masraf yok, ilaç yok, gübre yok, sulama yok. Dağdaki kültür bitkisini aldık, ovaya indirdik" dedi.

Serik'e bağlı Gebiz Mahallesi'nde üretici 60 yaşındaki Mehmet Gebizli, 2007 yılında bir arkadaşının önerisi üzerine adaçayı üretimine yöneldi. Mehmet Gebizli'nin deneme amacıyla arazisine yaptığı ekim Çiftçi Kayıt Sistemi(ÇKS) üzerinden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tespit edildi. Tıbbi ve ıtri bitkilerin üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen proje kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkilileri Mehmet Gebizli ile irtibata geçti. Gebizli'ye adaçayı üretimini artırması için 24 bin fide verildi. Mehmet Gebizli, verilen fideleri yaklaşık 2 hafta önce 10 dönüm arazisine ekerek üretime başladı.

'2 ÜRETİCİMİZE 32 BİN ADET FİDE VERDİK'

Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mustafa Çömezoğlu, "Bakanlığımızın ıtri ve tıbbi bitkilerin üretilmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında ilçemizde 2 üreticimize 32 bin adet adaçayı fidesi verdik. Çiftçilerimizin ekmiş olduğu fideleri araziyi gezerek inceledik. Üreticimiz Mehmet Gebizli 10 dönüm araziye adaçayı ekimi yapmış, bilinçli bir üreticimiz. Bölgemizde adaçayı bitkisinin yaygınlaşması için bizler üreticilerimizin takipçisi olacağız. Kendilerine her türlü desteği vereceğiz" dedi.

'KÜLTÜR BİTKİSİNİ OVAYA İNDİRDİK'

Üretici Mehmet Gebizli de 2007 yılında deneme amacıyla adaçayı ekimine başladığını aktarırken, "Adaçayı bitkisini ektikten sonra Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne ÇKS kaydını yaptırdım. ÇKS'den bakanlık yetkilileri görmüş. Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü beni bularak 24 bin fide verdi. Bunun da tamamını ektim. Bu bitki ekiminin bölgemizde yaygın olmasını istiyorum. Kıraç yerler için çok verimli bir bitki. Masraf yok, ilaç yok, gübre yok, sulama yok. Dağdaki kültür bitkisini aldık, ovaya indirdik. Bu bitkiyi fazla suladığın zaman dibinde mantar oluşuyor ve kuruyor. Damlama sulama işini iptal ettim, ne ilaç, ne sulama istiyor. Kendi halinde büyüyor" diye konuştu.

KURUSU 4 TL'YE ALICI BULUYOR

Üretimine başladığı adaçayını Antalya ve İzmir bölgesine sattığını vurgulayan Mehmet Gebizli, "Çay olarak içilebiliyor. Yağı çıkarılıyor. Adaçayı bitkisinin yaş halinde kilogram bazında birim fiyatı 1-1.5 TL arasında, kurusu da kilogram bazında birim fiyatı 4 TL'den alıcı buluyor" dedi.

7)KADIN GİRİŞİMCİDEN ÇİFTÇİLERİ RAHATLATACAK ÜRÜN

MANİSA'da kimya bölümü mezunu girişimci 37 yaşındaki Burcu Çağlayan, danışman hocası Prof. Dr. Yüksel Abalı'nın da desteğiyle üzümlerin daha kaliteli kurutulmasında kullanılması için ürün geliştirdi. KOSGEB'ten girişimcilik desteği alan Çağlayan, kurduğu şirketle ürününün hem pazarlamasını yapacak hem de çiftçinin daha kaliteli ve ihracata uygun üzüm kurutmasını sağlayacak. Manisa'da yaşayan 1 çocuk annesi Burcu Çağlayan, yıllardır üstünde çalıştığı fikrini hayata geçirme fırsatı buldu. Çağlayan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Abalı'nın da desteğiyle, MCBÜ Teknokent'te şirket kurdu. Ar-Ge çalışmalarını burada kurduğu işyerinde yürüten Çağlayan, üzümlerin kurumasında kullanılan zeytinyağı ve potasyum karbonat maddesini laboratuvar ortamında buluşturarak, daha kullanışlı ve çiftçinin ürününü ihracata elverişli hale getiren bir ürün üretti. Tablet haline getirilecek ürünün direk olarak suyla karıştırılacağını anlatan Çağlayan, "Sahada çiftçilerin çok ciddi problemlerle karşılaştığını gördük. Özellikle kurutma süresinin uzun olması ve sahada üzümün uzun süre kalmasından dolayı yağmurdan etkilenmesiydi. Ciddi bir ürüne ihtiyaçları olduğunu ve üzüm kurutma işleminin yıllardır aynı yöntemle yapılmasından yorulduklarını hissettik. Üreticiler kendileri birleştirildiği potasyum karbonat ve zeytinyağını kullanarak bir tek bir ürün elde ediyor. Kullanılan zeytinyağının tartışmalı olması ve beklemiş yağın kullanılmasının negatif sonuçlara yol açtığını gördük. Biz zeytinyağını da işleyerek ideal noktaya getirdik. Zeytinyağı ve potasyumu da doğru konsantrasyonda karıştırarak tek bir ürün haline getirdik. En büyük avantaj uygulamaya kolaylığı olacak. Üzümlerin kurutma süresinde ve renginde avantaj var. İhracat için daha güzel üzümler elde edilecek. Bu ürün çiftçiye zaman kazandıracak, hep aynı standartta ürün elde etme ve elde ettiği üzümü daha yüksek fiyattan satma imkanı sağlayacak" diye konuştu.

KOSGEB'TEN DESTEK ALDI

Geliştirdiği ürün üzerindeki çalışmaların devam edeceğini, piyasada benzerinin bulunmadığını dile getiren Çağlayan, "Önce şahıs şirketimi kurdum, ardından teknokente başvurdum. Projemle KOSGEB'e gittim. 50 bin liralık girişimcilik desteği aldım. Hem ekipmanların alınması hem de kiranın karşılanması için hibe desteği aldık. Burası bizim Ar-Ge merkezimiz olacak. Daha sonrasında üretimimizi daha büyük ekipmanlarla yapmayı istiyorum. Kendi şirketimi kurmak, kendi ürünümü geliştirmek çok güzel. Ben bu ürünü üretiyorum, bu ürünle kurutulmuş üzümü de seve seve yiyorum" dedi.

ÜRETİCİNİN İŞİ KOLAYLAŞACAK

Ürünün Çağlayan'ın fikri olduğunu dile getiren Prof. Dr. Yüksel Abalı, "Üzümlerin üzerinde bulunan tabakanın uzaklaştırılıp, kurumanın daha kolay yapılabileceği ürünü ürettik. Bölgemizde çok faydalı olacağını düşünüyoruz. En büyük sorun üzüm kesiminden sonra kurutmak için bandırma işlemi yapılırken üretici potasa ile yağı belli oranda karıştıramıyor. Üzümde kuruma sırasında renk farklılıkları olabiliyor. Biz üreticiye daha kolay şekilde standart bir ürün yaptık. Yeni bir ürün geliştirdik. Bu ürünle üreticiyi sahada konsantrasyonu daha kolaylıkla ayarlayabilecek. Su içerisine atıldığında çözülebilen bir ürün yapıldı" diye konuştu.

( Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, ()



