DHA YURT BÜLTENİ-2

1)GENELKURMAY BAŞKANI AKAR, 'DENİZKURDU-2017' TATBİKATINA KATILDI



GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu; Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele'nin sevk ve idaresinde 13 Mayıs'tan itibaren Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen 'Denizkurdu-2017' tatbikat faaliyetlerini yerinde denetlemek amacıyla dün akşam saatlerinde Ege'de bulunan Sancak Gemisi TCG Kemalreis'e gitti.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar, tatbikat faaliyetleri kapsamında gece boyunca yapılan harekata hazırlık eğitimlerini ve suüstü atışlarını izleyerek, ilgili birlik ve komutanlarla eğitim faaliyetlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Orgeneral Akar ve beraberindeki heyet, geceyi denizde geçirdi. Öte yandan tatbikatta bugün, 19 ülkeden 21 yabancı askeri ataşenin de katılımıyla 'Seçkin Gözlemci Günü' faaliyetleri kapsamında çeşitli deniz eğitimleriyle güdümlü mermilerin de kullanılacağı fiili atış eğitimleri yapılacak.

MUĞLA/

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2)ADANA'DA 2 BELEDİYE OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI: 2 YARALI

ADANA'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 2 otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 05.30 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Tahsilli Mahallesi Kozan Caddesi - Ege Bağatur Bulvarı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, servise başlamak için toplanma yerine giden Hacer Kızıl'ın yönetimindeki 01 BV 681 plakalı otobüs, Ege Bağatur Bulvarı'ndan Kozan Caddesi'ne çıktığı sırada aynı şekilde toplanma yerine giden Sude Demirci'nin yönetimindeki 01 BY 220 plakalı otobüse çarptı. Kazada yaralanan her iki kadın şoför, ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

OTOBÜSLER BOŞTU

Vatandaşların yoğun şekilde kullandığı belediye otobüslerinin henüz servise başlamamış olması ve içinde yolcu bulunmaması sayesinde olası bir faciadan dönüldü. Hastanede tedavileri devam eden yaralı Kızıl ve Demirci'nin durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Kazada önden hasar alan otobüsten görüntü

- Kazada ortadan hasar alan otobüsten görüntü

- Kaza yerinden görüntü

- Polisin, kaza sonrası trafiğin akışını sağlamaya çalışması

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01'04" BOYUT: 66 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()

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3)TOKAT'TA DEPO YANGINI KORKUTTU

TOKAT'ta Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bir marketler zincirinin deposunda çıkan yangın maddi hasara neden oldu.OSB’de faaliyet gösteren bir marketler zincirinin deposunda sabah sat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm binayı sardı. Yangını fark eden güvenlik görevlisi itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İş yeri çalışanları korku dolu gözlerle yangının söndürülmesi çalışmalarını izledi. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-İtfaiyenin söndürme çalışmaları

-Binadan yükselen dumanlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,()

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4)AHIRDAN KAÇAN KEÇİLER ARAÇLARA ZARAR VERDİ

İZMİR'in Bayraklı İlçesi'nde, başıboş bırakılan keçiler, Avrupa'nın 5, Türkiye'nin de 2'inci ikiz kulesi olan Folkart Towers'ın çevresindeki araçların üzerine çıkarak zarar verdi.

Adalet Mahallesi'nde Manas Bulvarı üzerinde bulunan ve 200 metrelik yüksekliğiyle Avrupa'nın 5, Türkiye'nin de 2'inci ikiz kulesi olan Folkart Towers'ın çevresindeki araçların üzerinde keçileri gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sahibinin belli olmadığı ve ahırdan kaçtığı tahmin edilen keçiler araçların üzerine çıkıp ağaç dallarını yiyerek karınlarını doyurdu. Keçilerin araçların üzerindeki görüntüleri sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

Görüntü Dökümü

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- Keçilerin araçların üzerindeki görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, ()

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5)İNTERNET ÜZERİNDEN SALATALIK SATIŞI



AYDIN'ın Efeler ilçesinde tarım ürünleri üreten bir firmada çalışan Ecem Koç (25), internet üzerinden taze salatalık satıyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 2014 yılında mezun olan ve bir tarım firmasında çalışmaya başlayan Ecem Koç, internet üzerinden satışını yaptığı tohum, gübre, fide, tarım ilaçları ve sera sulama sistemleri malzemelerine bir yenisini ekledi. İncirin memleketi Aydın'da, internet üzerinden salatalık satışı yapan Ecem Koç, yoğun ilgi ile karşılaştı. İstanbul, Muğla, Marmaris ve Denizli gibi illere sipariş üzerine satış yaptıklarını belirten Koç, 5, 10 ve 15 kilo salatalığı kasalara koyup ambalajlayarak müşterinin adresine ulaştırıyor. Koç, "İnsanlar internet üzerinden alışveriş yapmayı çok seviyor. Firmamıza ait ürünlerin pazarlandığı http://www.globalambar.com adlı sitemiz var. Daha önce çeşitli tarım malzemelerini bu site üzerinden pazarlıyorduk. Salatalık satmak benim aklıma geldi. Müşterilerimiz bize buradan ulaşarak spariş veriyor. Paketleyerek kargoya teslim ediyoruz. Kargo ücretini biz karşılıyoruz. 5 kilosunu 15 TL'den müşterinin ayağına ulaştırmış oluyoruz" dedi. Ürün pazarına Aydın'ın yerel ürünlerini de ekleyeceğini belirten Ecem Koç, "İncir, zeytin ve zeytinyağı üzerine de satışlar yapmaya başlayacağız. Bunun altyapısını oluşturuyoruz. Kendi yetiştirdiğimiz salatalıkları kopararak taze taze müşterilere yolluyoruz. Ürün müşteriye ulaştığı zaman müşterinin memnuniyeti bizim için çok önemli" dedi.

ÜRETİCİDEN ÜRÜN ALIP SATACAK

Bu uygulamaya 15-20 gün önce başladıklarını anlatan Koç, "İstanbul'dan bir müşterimizin siparişini saat 12.00 civarında aldık. Saat 17.00 gibi siparişi kargoya teslim ettik. Kargo ertesi gün 09.00'da müşterimizin elindeydi. İlk müşterilerimizden birisi olduğu için yanında hediye olarak yöremize ait eriklerden yoladık. Müşterimiz bize memnuniyetini bildirdi. Asıl hedefim ileride üreticilerden aldığımız ürünleri buradan müşteriye ulaştırmak. İnternette büyük bir şirket olmayı hedefliyoruz. e-ticaretin önü çok açık. Biz de bu fırsatı değerlendireceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Salatalık serasından genel ve detay görüntü;

- Salatalık paketlemeden görüntü,

- Ecem Koç ile röp.

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN / (Aydın), ()

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6)UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE ONLARIN ROLÜ BÜYÜK

MANİSA'da, uyuşturucu operasyonlarında önemli bir rol oynayan narkotik köpekleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Özel olarak seçilen narkotik köpekleri, uzun eğitimler sonrası uyuşturucuyla mücadelede etkin rol oynuyor. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki narkotik köpekleri, bir taraftan özel eğitimlerden geçerken, diğer yandan uyuşturucuyla mücadelede görev yapıyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli köpek eğitmeni polis memuru Ertuğrul Ulusoy, narkotik veya bomba dedektörü köpeklerinin özenle seçildiğini belirtti. Suçla mücadelede büyük fayda sağlanan köpeklerin özel olarak eğitildiğini ifade eden Ulusoy, "Köpekleri seçerken titiz davranıyoruz. Doğumda başında oluyoruz. İlk doğan ve gözleri kapalı olan yavrular arasında annesini sütünü burnunu kullanarak bulan yavruları işaretliyoruz. Çünkü bu yavrular gözlerini kullanmayıp, burnunu kullanarak annesinin sütün bulduğu için koku alma duyusu daha aktif oluyor. Bunun devamında belirlediğimiz yavruları ayırarak kendilerine güvenmesini sağlayacak eğitimlere tabi tutuyoruz. Top, bez ve boru gibi oyuncaklarla oynatıyoruz. Yavrulara ilk olarak kendilerine güveni ve oyuncak bulmayı öğretiyoruz. Daha çok burnunu kullanmasını ve koku duyusunun gelişmesini sağlıyoruz. Daha sonra eğer seçilen köpek narkotik köpeği olacaksa, narkotik maddeler öğretilmeye, bomba köpeği olacaksa bomba maddeleri öğretilmeye başlanıyor" diye konuştu.

Narkotik köpekleri konusunda toplumda yanlış bir algının olduğunu ifade eden Ulusoy şunları söyledi:

"Halkımızda şöyle bir öngörü var; Köpek uyuşturucu maddeyi bulunca, o köpeğe uyuşturucu madde verdiğimizi sanıyorlar. Aslında böyle bir durum yok. Köpek maddeyi bulunduğunda, biz o daha uyuşturucu maddeyi görmeden, patisini vurmaya başlayınca hemen oyuncağını arkadan atıyoruz. Böylece köpek pati atarsam, oyuncak bana geliyor sanıyor. Bu şekilde eğitiyoruz. Yani uyuşturucunun tadını alması veya arama öncesinde uyuşturucu verme gibi bir durum yok."

Ulusoy son olarak bir narkotik köpeğinin cinsine göre 100 ile 110 gün arasında eğitimden geçtiğini, eğitimin ardından yapılan son teste başarılı olduğu takdirde sertifika alarak göreve başladığını dile getirdi.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDEN ETKİLENDİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli köpekler arasında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombalanan Gölbaşı Özel Hareket Daire Başkanlığı'nda bulunan 'Dark' isimli köpek de bulunuyor. Saldırının izlerini eğitimler sayesinde atlatan Dark, köpek eğitmeni polis memuru Bülent Karasüleymanlıoğlu'dan büyük destek alıyor. Karasüleymanlıoğlu, 1 yaşındaki Dark'ın kendilerine geldiğinde korku içerisinde olduğunu belirterek, "Dark 2006 yılının Mayıs ayında doğdu. 15 Temmuz hain darbe girişimi günü Gölbaşı Özel Hareket Daire Başkanlığı'nın yanındaki Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğü'ndeydi. Gölbaşı'ın bombalandığı gün orada bulunuyordu. Seslerden etkilenmiş. Bu etkilenme sebebiyle geceleri kulübesinden çok fazla dışarı çıkmamaya başladı. Eğitimlerle kendisine tekrar özgüven kazandırdık. Artık Dark göreve hazır hale geldi. Bir ay içinde de kursunu tamamlayıp görevine başlayacak. Manisa'ya ilk geldiğindeki korkuyu üzerinden attı" diye konuştu.

DOKUZ YILDA 4 BİN ARAMA

Müdürlüğün önemli köpeği olan ve 9 yıllık görevinin ardından emekli olmaya hazırlanan Narko ise bugüne kadar yaklaşık 4 bin arama çalışmasına katıldı. Emekli olan Narko'nun başarılarından bahseden eğitmen Karasüleymanoğlu, "Bugüne kadar Doğu bölgelerinden ve çevre illerden 3 ton esrar, 21 kilo eroin, 2 kilo kokain, 1 kilo meteamfelenin, 50 bin uyuşturucu hap ve 3 bin kilo bonzai yakaladı. Narko artık görevini tamamlamak üzere. Narko'nun yerine Vita isimli bir köpek yetiştirdik. Şu anda Vita görevine hazır. Narko'nun görevi artık Dark isimli köpeğimiz göreve başlaması ile birlikte sona erecek. Daha sonra Narko bana hibe edilecek ve bundan sonraki hayatını benimle geçirecek" dedi.

Narko'nun eşleştirilerek 40 yavru elde edildiğini ve yavrularının 38'nin Ankara Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğü'nde eğitilmeye başlandığını belirten Karasüleymanoğlu, 8 yavrusunun ise çeşitli illerde narkotik, patlayıcı arama çalışmalarında görev yaptığını ifade etti.

Görüntü Dökümü:

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- Narko ve Dark isimli köpeklerin kulübelerinden ve eğitilirken ve arama çalışmaları yaparken görüntü

- Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli köpek eğitmeni polis memuru Ertuğrul Ulusoy ile polis memuru Bülent Karasüleymanoğlu'nun açıklamaları

- Köpeklerden detaylar

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN- Ersan ERDOĞAN / MANİSA, )

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7)AVUSTRALYA'DA YAŞAYAN TÜRK OPERA SANATÇISINDAN SAVAŞ KARŞITI ŞARKILAR

AVUSTRALYA'da yaşayan Türk opera sanatçısı Ayşe Göknur Shanal, 16'ncısı düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında, babasının memleketinde konser verirken, söylediği savaş karşıtı şarkıları ile beğenildi.

Avustralya Büyükelçiliği işbirliği ile düzenlenen konser, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Yenişehir Kampüsü'ndeki Nevit Kodallı Konser Salonu’nda verildi. Konseri, İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Bahaettin Kabahasanoğlu, Avustralya Büyükelçiliği diplomatlarından Andrew Cooper, Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı ile çok sayıda sanatsever izledi. Konserin ilk bölümünde Ayşe Göknur Shanal, piyanist Ashley Hribar'ın eşliğin Henri Suparc, Ernest Chausson, Richand Strauss, P. Tchikovsky, S. Rachmaninov'un eserlerini seslendirdi. 2'nci bölümünde ise F.J Obrados ile İbrahim Yazıcı'nın eserlerinin yanı sıra halen ABD'de yaşan Türk besteci Erberk Eryılmaz'ın 'Şarkılar Savaşa Karşı' bestelerini yorumladı. Yaklaşık 2 saat süren konser boyunca salonda bulanlar cep telefonları ile konserin büyük bölümünü sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı. Konser sonunda düzenlemesini Erberk Eryılmaz'ın yaptığı Ham Çökelek adlı türküyü söyleyen Shanal'a salonu dolduran sanatseverler alkışları ile eşlik ederek renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Görüntü Dökümü

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- Salondaki izleyicilerden görüntü

- Ayşe Göknur Shanal, piyanist ile birlikte sahneye gelirken

- Shanal'ın konuşması

- Shanal'ın sahnede şarkı söylemesi

- Shanal'ın Ham Çölek türküsünü seslendirmesi

- Salondaki izleyicilerin alkışla Shanal'a eşlik etmesi

- Salonda bulunanların cep telefonu ile çekim yapması

- Sanatçılara çiçek verilmesi

- Genel ve detay görüntüler

BOYUT: 762,18 MB SÜRE: 06'48"

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, ()

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