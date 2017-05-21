DHA YURT BÜLTENİ - 2

Ankara'da 2 DEAŞ'lı terörist ölü ele geçirildi (2)

ÇATIŞMANIN İZLERİ

2 DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun izleri ortaya çıktı. Özel hareket polislerinin şafak vakti düzenlendiği operasyonda, evin kapısının fünye ile patlatıldığı öğrenildi. Fünye ile patlatılan kapının bulunduğu katta, çatışmanın izleri ortaya çıktı. 5'inci katta etrafa saçılan cam parçaları ile dökülen duvar sıvaları bulunuyor. Ayrıca bina yöneticileri tarafından evin kapısı değiştirilirken, ev ise mühürlendi. Şafak vaktinde gerçekleştirilen operasyonda, evin salon kısmında yaşayan 2 DEAŞ'lının bu odada etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

2 DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiği mahallede yaşayan vatandaşlar, günün ilk ışığı ile birlikte yapılan operasyondan haberdar oldu. İki teröristin mahallede yaşadığını öğrenince büyük şaşkınlık yaşayan mahalle sakinleri, evlerin denetimsizlik sonrası kiraya verilmesinden şikayetçi. Aylık 250 TL'den başlayan fiyatlarla evlerin kiralandığı mahallede yaşayan Güneydoğu gazisi Sami Özer, operasyon yapılan binanın yan tarafında bulunan binada oturduğunu söyledi. İki DEAŞ'lı teröristi bilmediğini kaydeden Sami Özer, "Burada evler ucuz. Emlakçı ile temizlikciler aracı oluyor. Burada çok sayıda yabancı uyruklu kalıyor. Yabancı da dolu, hırsız da dolu" dedi.

Bu arada operasyon gerçekleştirilen evde polis ekipleri çalışmalarını tamamladı. Olay yeri inceleme ekipleri evde bulunan delilleri torbalar ile emniyete götürdü.

Görüntü Dökümü

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-Apartmandan görüntü

-dairenin bulunduğu kat

-kırılan camlar

-dairenin kırılan kapısı

kapısından görüntü

-detaylar

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA ()

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Bodrum'da huzur uygulamaları başladı



Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından huzur uygulaması yapıldı. Gümbet ve Bodrum Barlar sokağındaki barlarda polisler kimlik kontrolü yaptı. Aramaların ani baskınlarla çeşitli zamanlarda devam edeceği öğrenildi.

Gümbet Mahallesi'ndeki Barlar Sokağı'nda ve Bodrum'un dünyaca ünlü Barlar Sokağı olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi'nde Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sezon başında huzurun sağlaması ve sorunsuz bir yaz dönemi yaşanması için operasyonlara başladı. Gece saat 00.00'da 200 polisle ilk olarak Gümbet'teki barlara habersiz operasyon düzenledi. Polisler Barlar Sokağı'ndaki mekanlara dağılarak, eş zamanlı kontroller gerçekleştirdi. Mekanlarda uyuşturucu ve kimlik kontrolleri yapılırken, aranması olan şahıslara yönelik GBT kontrolleri yapıldı. 18 yaş sınırlamasına dikkat çekildi, işletmeler bu yönde uyarıldı. Ellerinde silahları olan polisler arama yaptıkları mekanlarda, giriş-çıkışa izin vermedi. Mekanların kapılarında arama süresinde polisler bekledi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş ise uygulamaları yerinde takip ederek, uygulamayı yönetti. Bomba arama köpeği Çapkın da operasyonda görev yaptı. Gümbet'teki uygulamanın ardından, Bodrum Barlar Sokağında aramalara devam eden ekipler, gece boyunca bin kişin GBT'sini kontrol etti. Aranması olan kişiler, gözaltına alınırken (sayı verilmedi), 18 yaşından küçükleri bara alan mekanlar, uyarıldı. Sezonda başından bu yana ilk kez bugün düzenlenen uygulamanın, sezon içinde sık sık tekrarlanacağı öğrenildi.



Haber: Nilüfer DEMİR - Hülya ELTEŞ / BODRUM(Muğla) , ()

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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı



KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 1 kişyii gözaltına aldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde kullanan kişilere yönelik operasyon yaptı. Z.K., M.D., S.A., E.S. ve F.U. yakalandı. Bu kişilerin üst, araç ve evlerinde yapılan aramalarda 4.75 gram metamfetamin, 0.55 gram bonzai, uyuşturucu imalatında ve içiminde kullanılan çeşitli aparatlar, 1 uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi, eşitli çaplarda ve menşei belli olmayan 14 tabanca mermisi, 2 av tüfeğiyle 34 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan yakalanan 5 kişiden M.D., S.A., E.S. ve F.U. işlem yapılarak salıverildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında işlem yapılan Z.K. ise adliyeye gönderildi.



Haber: KAYSERİ, ()

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Avokadoda 'Alanya' markası doğuyor

Türkiye'ye 1953 yılında hobi amaçlı üretim için Meksika'dan getirilen avokadonun tüketimi artınca 1990'lı yılların başında Alanya başta olmak üzere Antalya, Gazipaşa, Anamur ve Mersin bölgelerinde ticari olarak üretimine başlandı. Alanya'da geçen yıl 3 bin dekardaki 32 bin 680 ağaçta 1700 üretici avokado üretti. Yıllık ortalama 750 ton avokado üretilen Alanya, Türkiye avokado üretiminin yüzde 80'ini karşılar hale geldi. Alanyalı çiftçiler, dünya üzerinde bulunan 12 çeşit avokado arasından yapılan testlerle en uzun süre meyve verecek ağacı yetiştirmeyi başardı. Melezleme çalışmalarının ilk meyvelerini alan üreticiler yeni avokadonun üretimini seri hale getirilmesi durumunda yeni meleze 'Alanya' adını verecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Avokado üretimi yapılan araziden görüntü

- Avokado ağaçları ve seralardan görüntü

- Üreticiden görüntü

- Avokado melezlenen fidanlardan görüntü

- Mehmet Rüzgar röportajı

- Ahmet Dalabasmaz röportajı

- Avokadodan detay görüntü



HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

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Otomobilden keser, çekiç, tornavida çalan 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı

KONYA'da park edilen otomobilin bagajından çekiç, keser, tornovida ve kriko çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 17 yaşındaki Y.E.K. tutuklandı.

Merkez Karatay İlçesi Akifpaşa Mahallesi Araplar Caddesi'nde Mehmet Emin Kılıç'a ait park halindeki 42 KF 626 plakalı otomobilin bagajından saat 01.30 sıralarında çekiç, keser, tonnovida, kriko ve keski çalındı. Kılıç'ın şikayeti üzerine polis, çevrede güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde Y.E.K. olduğunu tespit ettiği şüphelinin 40 saniye içerisinde bagajı açıp, malzemeleri alarak kayıplara karıştığını saptandı. Ekipler, Y.E.K.'yi merkez Karatay İlçesi'ndeki ablasının evinde yakaladı. Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden Y.E.K.'nın malzemeleri tanımadığı bir seyyar satıcıya 50 lira karşılığında sattığını söylediği belirtildi.. Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hırsızlık olayını gösteren güvenlik kamera görüntüsü

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA, ()

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Geleceğin kadın itfaiyecileri hazır

KAYSERİ’de geleceğin kadın itfaiyecileri, kapsamlı eğitimden geçmeye devam ediyor. İtfaiyecilik bölümünün ilk kadın mezunlarından olacak Fındık Nurgül Karaoğlan (17), mesleğe başlamak için sabırsızlandığı belirtti.

Merkez Kocasinan İlçesinde bulunan Ahievran Mesleki Teknik Anadolu Lisesi İtfaiyecilik Bölümü son sınıfının üç kadın öğrencilerinden olan Fındık Nurgül Karaoğlan, okulda teorik eğitimin ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında staj yapmaya başladı. Zorlu yaşam koşullarından, doğa olaylarına kadar birçok konudaki eğitimleri başarıyla aşan ve bu yıl okulun ilk kadın itfaiyecilik bölümü mezunlarından olacak Karaoğlan, "İtfaiyecilik bölümünü istemeyerek seçtim. Ancak şu anda bırakmam, itfaiyeciliği çok sevdim. Eğitimlerde ne kadar zorlansam da öğretmenlerimin ve staj yaptığım itfaiye çalışanlarının katkıları ile tüm zorlukların üstesinden geliyorum. İleri zamanda hedefim, gerekli yüksek okulu okuyup, itfaiyeci olarak atanmak. İtfaiyecilik, bayanların kesinlikle korkacağı bir meslek değil. Farkındalık yaratmak istiyorlarsa itfaiyecilik bölümünü seçsinlerö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İtfaiyecilik bölümü kadın öğrencisinin eğitim çalışmaları

- Halatlar yardımı ile yüksekten inişi

- İtfaiyecilik bölümü ile mezunu olacak Fındık Nurgül Karaoğlan ile röportaj

- Detay

Haber - Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, ()

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Tesbih tutkunları, Kayseri'deki mezatta buluştu

İç Anadolu’nun en büyük tesbih mezatı Kayseri’de yapıldı. Farklı illerden gelen tespih tutkunları, mezata katılarak tesbih alabilmek için birbirleri ile yarıştı.

Kimi insana göre hobi, kimilerine göre yaşam tarzının simgelerinden biri olarak nitelendirilen tespihin tutkunları, İç Anadolu bölgesinde ilk defa Kayseri’de düzenlenen mezata katıldı. Farklı kentlerden gelerek düzenlenen mezata katılan tespih severler, sergilenen tespihlere pey verebilmek için mücadele etti. Tespih mezatına ev sahipliği yapan Tespih Ustası Zafer Yeşilyurt, “Türkiye’de erkeklerin önemli bir bölümü tespih kullanıyor. Kimi insan için yaşam tarzının bir parçası haline gelmiş olan tespihin tutkunlarını bir araya getirmek için, İç Anadolu’dan ilk defa bir tespih mezatı gerçekleştirdik. İç Anadolu bölgesinin birçok bölgesinden yaklaşık 100 katılımcı bu mezata geldi. Mezatımızda 100 TL’den 5 bin TL’ye kadar Osmanlı kehribar, sıkma, ateş kehribar, oltu, hayvan ve ağaç fosillerinden oluşan, maharetli ustalar elinden çıkmış tespihler satılıyor. Mezatta peşin ve kredi kartı ile alışveriş yapıldıö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Tespihlerden görüntü

- Tesbih mezatından genel görüntü

- Fiyat veren tespit tutkunları görüntü

- Tespih ustası Zafer Yeşilyurt ile röportaj

- Detay

Haber - Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, ()



