DHA YURT BÜLTENİ-2

1)ERZURUM'DA ÇATIŞMA: 1 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ, 1 ASKER YARALI

ERZURUM'un Şenkaya İlçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 1 PKK'lı öldürüldü, 1 astsubay yaralandı. Şenkaya ilçesinin Değirmen Dere köyü ile Beşpınar köyü arasında saat 02.00 sıralarında arama- tarama çalışmaları yapan güvenlik güçleri, 5 kişilik PKK'lı terörist grubuyla karşılaştı. çıkan çatışmada bir terörist öldürüldü, Jandarma Astsubay Üst Çavuş Mustafa Coşğun (34) yerden seken kurşunla sağ ayağından yaralandı. Yaralı astsubay Oltu Devlet Hatanesi Acil polikiliniğinde tedaviye alındı. Astsubay Üst Çavuş Mustafa Coşğun'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, bölgede geniş çaplı operasyon sürüyor.



Murat AYDIN/ OLTU, (Erzurum), ()-

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DAEŞ ÜYELERİNİN 19 MAYIS KUTLAMALARINDA YAPACAKLARI SALDIRI ÖNLENDİ

2)19 MAYIS'I KANA BULAYACAKLARDI

İZMİR merkezli 4 ilde yapılan operasyonda, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde sansasyonel eylem hazırlığında olan 7 DAEŞ üyesi yakalandı. Örgüt üyelerinin, Suriye'ye gidip DAEŞ saflarında çatışmalara girdikleri, yine bu bölgelerde bulunan kişilerle bağlantılarının devam ettiği de saptandı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde DAEŞ'ın sansasyonel eylem hazırlığında olduğu bilgisini alan İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, araştırmalardan sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon yaptı. İzmir merkezli olarak İstanbul, Erzurum ve Mardin illerinde yapılan operasyonda, 7 örgüt üyesi yakalandı. Soruşturma kapsamında 2 kişinin de arandığı açıklandı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kana bulama planları yapan örgüt üyelerinin, daha önce Suriye'ye gidip DAEŞ saflarında çatışmalara girdikleri, yine bu bölgelerde bulunan kişilerle bağlantılarının devam ettiği de saptandı.

Görüntü Dökümü

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- Sanıkların gözaltına alınıp polis tarafından götürülmeleri

Taylan YILDIRIM-İZMİR/

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3)İZMİR'DE TERÖR OPERASYONU: 15 GÖZALTI

İZMİR'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları sırasında MKP/HKO VE TKPML/KONFERANS terör örgütü mensuplarının fotoğraflarını taşıyan 15 zanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İzmir Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen miting sırasında MKP/HKO VE TKPML/KONFERANS terör örgütleri liderlerinin fotoğraflarının taşındığı ve örgüt adına slogan atıldığını belirledi. Ayrıca bazı sol örgütlerinin ölüm yıldönümü olan 18 Mayıs'ta örgütlerin eylem hazırlığında olduğu bilgisine ulaşılmasının ardından bu sabah operasyon düzenlendi. İl merkezinde bulunan örgüt yanlısı Özgür Gelecek Dergisi ve Torbalı, Aliağa Ve Menemen ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan baskında 15 örgüt üyesi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların ekip arabalarına bindirilmesinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

(Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, ()

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4)MAHSUR KALAN KÖYLÜ 7 SAAT SONRA KURTARILDI

ERZİNCAN'da mantar toplamak için dağa çıkan ve bir kayanın üzerinde mahsur kalan 48 yaşındaki Murat Kafkas, AFAD ekipleri tarafından 7 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı.

Üzümlü İlçesine bağlı Bayırbağ Köyü’nde yaşayan Murat Kafkas, dün mantar toplamak için yaklaşık 2 bin 500 metre yüksekliğindeki Keşiş Dağı’na tırmandı. Havanın kararması ile bir uçurumun kenarında mahsur kalan Kafkas, bulunduğu yerden inemeyince, jandarmayı arayarak yardım istedi. Durumun AFAD ekiplerine bildirilmesinin ardından yaklaşık 5 saat sonra bölgeye ulaşan ekipler, uzun uğraşlar sonucu halat yardımı ile Murat Kafkas'ı bulunduğu uçurumdan kurtardı. Gece geç saatlere kadar devam eden kurtarma çalışmasının ardından Murat Kafkas, bölgeye ulaşan sağlık ekipleri tarafından muayene edildikten sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Murat Kafkas'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-AFAD ekiplerinin yürüyüş ve arama çalışmaları

-Kurtarılan köylünün görüntüsü

-Jandarma ve sağlık ekiplerine teslim edilmesi

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, ()

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5)KAZADA YARALANAN ÇOCUK YARALI ANNESİNİN ELİNİ BIRAKMADI

ANTALYA'da, tali yoldan kontrolsüz şekilde çıkan otomobil ile midibüs çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 4 yaşındaki Kemal Uçar, yaralı annesi Raziye Uçar'ın elini bırakmayıp aynı ambulansa binmek için ısrar edince sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Muratpaşa İlçesi Muratpaşa Mahallesi 567 ile 564 sokakların kesişimindeki kaza, saat 06.00'da meydana geldi. 'Dur' levhasına rağmen tali yoldan anayola kontrolsüz şekilde 567 Sokak'a çıkan Ali Uçar'ın kullandığı 01 KM 033 plakalı otomobile, 23 yaşındaki Tolga Arslan'ın idaresindeki 07 MJR 63 plakalı minibüs sol tarafından çarptı. Çarpmanın şiddeiyle sürüklenerek yoldan çıkan iki araç, park halindeki bir minibüse çarparak durdu. Kazada, otomobilde bulunan sürücü Ali Uçar, eşi Raziye, çocukları Kemal ve 6 yaşındaki Emine Uçar ile midibüs sürücüsü Tolga Arslan ve aynı araçtaki Vergül Tatlı yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ANNESİNİN ELİNİ BIRAKMADI, AYNI AMBULANSA BİNMEK İÇİN ISRAR ETTİ

Sağlık ekipleri müdahale ettiği yaralıların bir kısmını ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk etti. Görevliler, yaralı sayısının çok olması nedeniyle olay yerine yeniden ambulans istedi. Yaralılardan 4 yaşındaki Kemal Uçar, yerde ambulans bekleyen annesi Raziye Uçar'ın elini tutarak sağlık ekiplerinin ısrarına rağmen diğer yaralıların götürüldüğü ambulansa binmedi.

Burnu kanayan Kemal, ambulans gelinceye kadar annesinin elini tutarak başında bekledi. Yerde müdahalesi yapılan ve ambulansa alınmak istenen Raziye Uçar'ın ağlayarak ellerinden tutan Kemal, sağlık ekipleri ve çevredekilere duygusal anlar yaşattı. Ağlayarak, "Annemle aynı ambulansa binmek istiyorum" diyen Kemal'i ikna etmek isteyen sağlık ekipleri zor anlar yaşadı. Kazanın şokuyla titreyen Kemal, sağlık ekibinin annesiyle aynı ambulansa bindirileceği sözleriyle sakinleştirildi. Raziye Uçar ve oğlu daha sonra aynı ambulansla hastaneye sevk edildi.

Diğer yandan minibüsün, kavşakta önüne çıkan otomobille çarpıştığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü

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Kaza yerinden detay

Otomobil ve midibüsten detay

Ambulans içindeki yaralılardan detay

Kemal ve annesi raziye yerde yatarken detay

Kemal'in annesini elini tutması ve titremesi

Kemal'in sağlık ekipleriyle diyaloğu

Raziye Uçar'ın sedyeye alınması ve ambulansa götürülmesi

Kemal'in de kucakta ambulansa götürülmesi

Dur levhasından detay

Kaza anı güvenlik kamerası detay

470 MB////4,12 DK

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () -

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6)BAYRAKLI'DAKİ OKULLARDAN İNOVATİF FİKİRLER

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki 54 devlet okulunun katılımıyla gerçekleştirilen 'İnovatif Fikirler Fuarı'nda öğrenciler geliştirdikleri projeleri sergiledi. Projelerden 3'ü hitap ettikleri sektörlerde faaliyet gösteren firmalardan teklif aldı.

Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencileri yenilikçi ve faydalı düşünmeye yönlendirmek üzere 'İnovatif Fikirler Fuarı'nı gerçekleştirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kendi imkanlarıyla Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde bir günlüğüne düzenlenen fuarda ilçede bulunan ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 54 devlet okulundan öğrencilerin projeleri sergilendi. Fuarın koordinatörlerinden Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Projeler Koordinatörü Serhat Barka, fuar hakkında bilgi verdi. 54 okulun katıldığı fuarın çalışmalarının Ekim ayında başladığını belirten Barka, "Fuarda öğrenciler çalışmalarının sonucu olan ürünlerini sergiliyor. Fuarda bağımsız değerlendiriciler var. Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi'nin yanı sıra Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve İzmir Kalkınma Ajansı bize teknik imkanlar konusunda destek sundu. 54 stantta her okuldan 2 proje var. 3 okulumuzun projesi yatırımcılar tarafından desteklenmeye değer görüldü. Aralarında sözleşme imzalanarak patent başvurusu yapılacak. Tüm fikirler öğrencilerimize ait. Tamamen kendi geliştirdikleri ürünler. Tamamı devlet okulu. Kendi imkanlarımız ölçüsünde proje geliştirdik ve bu fuarı gerçekleştiriyoruz. İlk kez düzenlediğimiz bu fuarın önümüzdeki yıllarda da yapılması düşünülüyor" diye konuştu.

PETEK ŞEKLİNDE KONTEYNER

Fuarda sergilenen 3 proje hitap ettiği sektörlerde faaliyet gösteren 3 şirketten teklif aldı. Bayraklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Lojistik Bölümü 11. sınıf öğrencileri Samet Temizer, Zeliha Günay ve Enes Cici'nin geliştirdiği proje bir konteyner firmasının dikkatini çekti. Konteynerlerin daha dayanıklı olmasını ve yerden tasarruf sağlamayı amaçlayan öğrenciler, günümüzde yaygın şekilde kullanılan konteyner tasarımını değiştirdi. Arıların yaptığı bal peteğinden ilham aldıklarını belirten Enes Cici, "Arılar bu şekli kullanırken biz neden kullanmayalım dedik. Hem daha fazla mukavemet gösterebilen hem de istif edildikten sonra birbirini daha çok destekleyen bir şekil. Bu projemiz İstanbul'daki bir konteyner firmasının dikkatini çekti. Önümüzdeki günlerde anlaşma imzalamayı planlıyoruz" dedi.

ENGELLİLER YÜRÜYEN MERDİVENE BİNECEK

Sabiha Ahmet Tabak Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Ahmet Emin Diler ise, engellilerin tekerlekli sandalye ile kullanabileceği bir yürüyen merdiven tasarladı. Engellilerin çektiği zorlukları görünce böyle bir fikir geliştirdiğini belirten Ahmet, "Bir engelli yürüyen merdivene geldiğinde düğmeye basacak. Merdiven uygun basamak engelli vatandaşın önüne geldiğinde durarak, basamağın yüzeyini genişletecek. Geri geri basamağa binen engelli üst kata ulaştığında inecek ve sistem basamağı eski haline getirecek. Böylece engelliler asansör beklemek yerine yürüyen merdivenden yararlanabilecek" dedi. Yürüyen merdiven üreten bir firmanın da Ahmet'in tasarımı ile ilgilendiği belirtildi.

YIKILAN BİNALARDA MAHSUR KALANLARIN KAYITLARI BU PROGRAMLA TUTULACAK

Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Mert Berberoğlu ise AFAD'a yönelik bir proje geliştirdi. Daha önce ülkede meydana gelen depremlerde yaşanan can kayıplarından yola çıkarak geliştirdiği projeyle kayıpları en aza indirmeyi amaçladığını belirten Mert, "Sistem gayet basit çalışıyor aslında. Apartman kapısına yerleştirilen bir kamera ile binaya girip çıkanlar sayılıyor. Bu veriler bir server merkezinde biriktiriliyor. Olası bir deprem anında bir bina yıkılır ise, bizim geliştirdiğimiz web sayfası üzerinden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) yıkılan binanın yeri, içeride kaç kişinin olduğu, binanın yaşı ve krokisi gönderiliyor. Harita üzerinden de ilçe bazında bilgi verilebiliyor. Böylece olay yerine giden ekip mahsur kalanları nerede bulacağını, binada kaç kişi arayacağını biliyor. Zaman kaybının önüne de geçilmiş oluyor. Projemiz AFAD tarafında beğenildi ve bize bir e-posta gönderdiler. Yakın zamanda görüşme gerçekleştireceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Teklif alan 3 projeyi anlatan öğrenciler

- Serhat Barka ile röp

- Projelerden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Timur TARLIĞ Kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR, ()