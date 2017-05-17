DHA YURT BÜLTENİ-2

1)KONYA' DA KOCA DEHŞETİ; 3 ÖLÜ

KONYA'da iddiaya göre Erdal Atlı belirlenemeyen nedenle, kayınpederinin evinde eşi Yasemin Atlı, kayınpederi Behram Yıldız ve kayınvalidesi Fatma Yıldız'ı, evde tabancayla ateş ederek öldürdü.Olay, bugün saat 09.40 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Bosna Hersek Mahallesi Akif Sokak'taki bir evde meydana geldi. Erdal Atlı, belirlenemeyen nedenle Olcay Kent Sitesi'ndeki evde eşi Yasemin Atlı, kayınpederi Behram Yıldız ve kayınvalidesi Fatma Yıldız'ı, tabancayla ateş ederek öldürdü. Ardından da aracına binip kaçtı.

Görüntü Dökümü

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Evin dışından detay

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA )

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ANTALYA TOKİ KONUTLARINDA PATLAMA: 2 ÖLÜ (EK)

2)KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Antalya'da, TOKİ konutlarında bir binada sabah meydana gelen patlamada ölenlerin 49 yaşındaki Mustafa Alper ve 52 yaşındaki Nurcan Demiröz olduğu saptandı. Eski madenci olan Alper'in gönül ilişkisi yaşadığı kadının evine geldiği, burada dinamit lokumu hazırlarken patlamanın gerçekleştiği ileri sürüldü.

Alparslan ÇINAR-ANTALYA/

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3)YOLCU OTOBÜSÜ TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 20 YARALI

İSTANBUL-Van seferini yapan yolcu otobüsünün Elazığ'ın Karakoçan İlçesin'de demir yüklü TIR ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 20 kişi yaralandı.Yaralılar, Karakaçok ve Elazığ'daki hastanelerde tedavi altına alındı. İstanbul'dan Van'a gitmekte Muzaffer Üstün yönetimindeki 34 ZZ 6516 plakalı yolcu otobüsü, Elazığ'ın Karakoçan İlçesi'nden Bingöl karayolunun 6'ncı kilometresinde önünden giden seyir halindeki demir yüklü Zafer Apalık'ın kullandığı 33 FH 380 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Meydana gelen kazada, otobüste sağ ön koltukta bulunan 37 yaşındaki Sekin Senar çarpmanın etkisi ile olay yerinde hayatını kaybetti, 1'i ağır 20 yolcu ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Karakoçan ve Elazığ'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazanın yaşanmasının ardından bölgeye gelerek güvenlik önlemleri alırken, Karakoçan Cumhuriyet Savcısı Emrah Delibaş ise kaza hakkında soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Kazanın meydana geldiği

-Kazaya karışan araçlar

-Sağlık ekiplerinden görüntü

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Güvenlik önlemleri

-Yaralıların hastaneye getirilişi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Nursel ŞENGEZER-Şahismail GEZİCİ/KARAKOÇAN (Elazığ), () -

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4)ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN ÖLDÜ

SAKARYA'nın Pamukova İlçesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Gamzenur Vural hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza gece saatlerinde, D-650 Karayolu Gökgöz Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sakarya istikametine giden 24 yaşındaki Mehmet Bora idaresindeki 34 YB 8774 plakalı hafif ticari araç yolun karşısına geçen Gamzenur Vural'a çarptı. Çarpmanın şiddeti ile Gamzenur Vural'ın sol bacağı koptu. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Gamzenur Vural'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sakarya Üniversitesi Geyve Ali Fuat Cebesoy Meslek Yüksekokulu öğrencisi Gamzenur Vural'ın cesedi morga kaldırıldı.

Mehmet Bora genç kızın bir anda yola fırladığını ve duramadığını belirterek, "Yol kenarından bir anda önüme çıktı. Frene basıncaya kadar genç kıza vurdum. Kaza sonrası hemen aracımdan inip yaralıysa hastaneye kaldırayım diye düştüğü yere koştum ama maalesef yapılacak bir şey yoktu ölmüştü" dedi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Araçtan görüntü

-Yoldan görüntü

-Cesetten görüntü

-Sürücünün konuşması

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya), ()

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5)SİİRT'TE İLGİNÇ GELENEK: KENDİ BAĞINDA BAŞKASININ FISTIK AĞAÇLARINA BAKIYOR

SİİRT'in İkizbağlar köyünde yıllardır süren gelenek nedeniyle köyde adeta "fıstık kardeşliği" yaşanıyor. İkizbağlar köyünde bulunan bağ ve bahçelerde fıstık üretimi yapan çiftçiler, kendi arsalarında bir çok fıstık ağaçlarının başka vatandaşlara ait olduğunu, yıllardır süren bu gelenek nedeniyle bakımlarını kendileri yaptığını, hasadı ise ağaç sahiplerinin topladığını söyledi. Yunus Aslan adlı fıstık üreticisi, "Bu bağ babamdan bana ve kardeşlerime kaldı. 20 dönümlük bağımın içinde yaklaşık verim veren 200 adet fıstık bulunuyor. Bunların içinde ise 20 adet gelişmiş ve büyük olan fıstık ağacı benim köylülerime aittir, bakımlyarını ben yapıyorum hasadı onlar topluyor"dedi. Kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve ilginç gelenek ve göreneklere sahip olan İkizbağlar köyünde geleneklerin getirdiği adeta "fıstık kardeşliği" yaşanıyor. Bu köyde fıstık üretimi yapan üreticiler, çoğu zaman kendi bağları içinde bulunan başkalarına ait fıstık ağaçlarınında bakımını yıllardır yapıyor. İkizbağlar köyünde 20 dönümlük bir bağının olduğunu ve kendi bağında yaklaşık 20'ye yakın fıstık ağacının kendi köyünde başkasına ait olduğunu belirten Yunus Aslan, "Bu bağ babamdan bana ve kardeşlerime kaldı. 20 dönümlük bağımın içinde yaklaşık verim veren 200 adet fıstık bulunuyor. Bunların içinde ise 20 adet gelişmiş ve büyük olan fıstık ağacı benim köylülerime aittir" dedi. Köyde birçok bağda bu durumun yaşandığını arsa sahiplerinin ise kendisine ait olmayan fıstık ağaçlarının verim ve hasadına dokunmadığını belirten Aslan, "Benim arsamda bulunan başkalarına ait fıstık ağaçlarının içimden gelerek bakımlarını yapıyorum ve verdikleri ürünlerine dokunmuyorum. Bağımı giriş kapısı sürekli açık kilit vurmuyorum. Bunun nedeni ise ağaç sahipleri gelip kendi ağaçlarına bakması ve hasatlarını yapması içindir. Yani ben ve çocuklarım kesinlikte kendi bağımda bulunan ve başkasına ait olan fıstık ağacının verimine dokunmuyoruz ve almıyoruz"diye konuştu.

"ARSA YUNUS'UN, FISTIKLAR BENİM"

Siirt'in İkizbağlar köyünde bulunan bir çok bağda kendisine dedesi ve babasından kaldığını belirten fıstık ağacı sahibi İlhami Nergiz ise, Yunus Aslan'ın bağında kendisine ve ailesi ait 10 adet fıstık ağacının bulunduğu açıkladı. Yunus Aslan'ın bağında bulunan ağaçlarını araştırma yapılması durumda 200-300 yıllık olduğunu iddia eden İlhami Nergiz, "Bu arsa Yunus Aslan'a ait ancak içinde bulunan 10 adet fıstık ağacı benim, kendisi sağ olsun bakımlarını yapıyorum tabi ben de geliyorum ve gerekli bakımlarını yapıyorum. Hasat zamanı geldiği zaman ise bağa gelip hasadımı topluyorum. Bağda bulunan sadece birden fazla ağaçtan geçen sene 850 kilo fıstık aldım buda benim için ayrı bir geçim kapısı oluyor. Bu adet bir tek köyümüzde var yani anlayacağız arsa Yunus'un, fıstıklar benim"dedi.

"BU GELENEĞİ DEDELERİMİZ YAPTI BİZDE SÜRÜYORUZ"

İkizbağlar köyündeki bu geleninin daha önce dedeleri tarafından başlatıldığını ve kendileri tarafından sürdürüldüğünü belirten bağ sahibi Yunus Aslan, "Bu gelenek köyde bulunan bağ ve bahçelerde var. Birçok bağda benim dahi olmak üzerine herkesin kendisine ait fıstık ağacı bulunuyor. Bende gidip başkalarının bağında fıstık ağacımın hasadını topluyorum ve satıyorum. Yani ben istesem kendi tapulu bağımda başkasına ait fıstık ağacını kabul etmem ancak bana bunu babam öğretti bende bunu çocuklarıma öğreteceğim ve bu böyle gidecektir. Şuan Siirt fıstığının kilosu Siirt'te 45, İstanbul gibi büyük şehirlerde ise 50-55 TL'ye saylıyor"diye konuştu.

Görüntü Dökümü;

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-Bağ sahibi Yunus Aslan'ın bağında fıstık ağaçlara bakım yapması

-Arsada bulunan ve başkasına ait fıstık ağaçlara bakımını yapması

-Fıstık ağacından görüntü ve bağ sahibi Aslan'ın konuşması

-Arsasında bulunan ancak kendisine ait olmayan fıstık ağacına bakım yapması

-Kendisine ait fıstık ağaçlara bakım yapmaya gelen İlhami Nergiz ile Yunus Aslan'ın selamlaşması

-İlhami Nergiz'in kendi fıstık ağaçlarına bakım yapması

-Fıstık ağacı sahibi İlhami Nergiz'in konuşması ve açıklaması

-Arsa sahibi Yunus Aslan ile Fıstık ağacı sahibi İlhami Nergiz'in bağ bahçesinde ayrılışı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,()-

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6)UŞAK'TAKİ KREŞTE TEPKİ ÇEKEN EĞİTİM ANLAYIŞI

UŞAK'ta, henüz kalem tutmasını bilmeyen 4-6 yaş arası minik çocuklara takke, sarık, türban ve gelinlik giydiren, camilere götürüp imamın arkasında saf tutturan özel bir kreş tepki topladı. Kreşin o anların fotoğraflarını Facebook'tan paylaşması üzerine konudan haberdar olanlar, şikayetçi oldu. Uşak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü de soruşturma başlattı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı olarak Uşak'ta faaliyet gösteren bir kreşin (Özel Minik Kalemler Kreşi) Facebook sayfasından yayınlanan, okuldaki 4-6 yaş arası kız ve erkek öğrencilerin tarikat kıyafetlerini andıran sarıklı giysileri eleştiri topladı. Henüz kalem tutmasını bilmeyen 4-6 arası çocuklara Arapça yazıların yazdırıldığı öne sürüldü. Tepki çeken kreşin sosyal paylaşım sitesinde geçen mart ayından bu yana paylaştığı çok sayıda fotoğraftan yeni haberdar olan Uşak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, soruşturma başlattı. Kreşe ait sosyal paylaşım sitesi ise bir süre sonra kapatıldı.

TEPKİ YAĞDI

Görüntüleri eleştiren Eğitim-Sen Uşak Şube Başkanı Burak Yavaş, kreşte minik çocuklara verilen dini eğitimin şeriat özentisi olduğunu belirterek, "Uşak'ta özel bir kreşte 4-6 yaş grubu çocuklara temelden hafızlık eğitimi verildiği, erkek çocuklara takke ve sarık, kız çocuklara da türban taktırıldığını ve dini içerikli bir eğitim verildiğini gözlemledik. Milli Eğitimin temel kanununda ilk madde Atatürk ilke, inkılap ve milliyetçiliğine bağlı bireyler yetiştirmektir. Ama görüyoruz ki artık dinine bağlı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktalar" dedi.

"BU SİSTEM BİR ŞERİAT ÖZENTİSİDİR"

Böyle bir eğitimin olamayacağını vurgulayan Yavaş, "Çocuklara 4 yaşından itibaren dini eğitim verilmesi, eğitimlerde okuma yazma bilmeyen çocuklara Arapça harflerin öğretilmesi tamamen Türk eğitim sistemine karşıdır. Kreşteki eğitimin bir şeriat özentisi olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir eğitim verilemez. İlgili bakanlığın kreşi derhal kapatmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

"ORTAÇAĞ ZİHNİYETİNE SÜRÜKLÜYORLAR"

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Uşak Şubesi Başkanı Arif Güvenir de halkı cehaletin pençesinden kurtarıp, bilimsel ve aydınlık bir toplum yaratmak için kurulan Cumhuriyetin tekrar ortaçağ zihniyetine doğru sürüklenmek istendiğini söyledi. Güvenir, şöyle konuştu:

"Küçücük çocukların kreş adı altında ortaçağ zihniyetiyle eğitilmesi bizleri derinden üzdü. Üzülerek ifade ediyorum, bunlar bu cesareti 15 yıldır ülkeyi dini siyasete alet ederek yöneten iktidardan almaktadır. Güya cemaatle mücadele ediliyor. Öncelikle zihniyeti değiştirerek İslami yaşantıyı herkesin kendi vicdanında yaşaması gerektiği öğretilmelidir. Bir ülkeyi yok etmek istiyorsanız, yapacağınız en etkili yol çocuklara farklı eğitim vermektir. Bir kısmına laik ve bilimsel eğitim, bir kısmına da mezhepsel ve dinsel eğitim verildiğinde bu çocuklar büyüdüklerine birbirine düşman olacaktır."

Görüntü Dökümü;

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- Çocukların sınıfta ilahi okuması

- Çocuklara kreşte uygulanan dini istismarı gösteren fotoğraflar

- Eğitim Sen Uşak Şube Başkanı Burak Yavaş'ın konuşması

- Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Arif Güvenir'in konuşması

(Haber- Kamera: Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK, ()

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7)BAŞVURUDAN 3 GÜN SONRA BÖBREK NAKLİ YAPILDI

ÇANAKKALE'de 10 aydır böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren 57 yaşındaki İhsan Özbilen, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi'ne başvurduktan 3 gün sonra gerçekleştirilen organ nakli ile sağlığına kavuştu.

Çan ilçesinde 10 aydır böbrek yetmezliği yaşayan İhsan Özbilen, bir hafta önce ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi'ne organ nakli için başvurdu. Nakil için beklemeye başlayan İhsan Özbilen'e, 3 gün sonra, geçen 11 Mayıs'ta organ nakil merkezinden müjdeli haber geldi. Bursa'da beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden 87 yaşındaki Adviye Korkmaz'ın sol böbreği aynı gün içinde ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi organ nakil ekibi tarafından Özbilen'e nakledildi.

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, "Hastamız 10 aydır diyalize giriyor. Kendisiyle ilk görüşmemiz Çan'da diyaliz merkezinde oldu. Görüşmemizde nakillere tekrar başladığımızı, kaydı varsa buraya alınmasını rica ettik. Kaydını aldırdı. Kayıttan 3 gün sonra Bursa'dan bize bir haber geldi. Bir hastanın beyin ölümünün gerçekleştiği ve sıranın bizde olduğu söylendi. Hastalarımızı belirledik. İlerleyen saatlerde uygun doku tipi olmadığı için ikinci böbreğin de bizde kaldığı haberi geldi. Bu bizim için bir ilkti. Biz genelde tek böbrek ile günü bitiriyorduk. Aynı anda iki böbrek nakli yapabilme becerisine sahip olduk. İhsan Özbilen'in de başvurduktan üç gün sonra böyle bir şansı oldu. Çıkan ilk sol böbreği naklettik. İdrar çıkışı gayet iyi" dedi.

Başvurduktan 3 gün sonra böbrek nakli olduğunu belirten İhsan Özbilen, "İnşallah sağlığıma kavuşacağım. Hiç kimse çekinmesin, müracaatını yapsın" diye konuştu.

3 YIL SONRA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Çanakkale'de 2 yıl önce hizmet vermeye başlayan ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi'nde aynı gün içinde gerçekleştirilen ikinci organ nakli ile 3 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren ve 1 yıldır böbrek nakli bekleyen Bayram Elmaz (66), ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi organ nakil ekibi tarafından takılan sağ böbrek ile eski sağlığına kavuştu. Bayram Elmaz'ın böbrek nakli sonrası ilk işi kana kana su içmek oldu.

Görüntü Dökümü;

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-ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nden görüntü,

-Böbrek nakli olan İhsan Özbilen'den görüntü,

-Cabir Alan'ın konuşması,

-İhsan Özbilen'in konuşması,

-Böbrek nakli olan Bayram Elmaz'ın görüntüsü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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8)TAKSİ ŞOFÖRÜ YERDE BULDUĞU 10 BİN TL'Yİ SAHİBİNE TESLİM ETTİ

ÇANAKKALE'nin Bozcaada İlçesi'ndeki bir bankanın önünde 10 bin lira bulan taksi şoförü 36 yaşındaki Murat Dinler, sahibi inşaat ustası Abuzer Işık'a teslim etti. İnşaat işçilerinin alacaklarını ödemek için bankadan para çektiğini söyleyen Işık, teşekkür ettiği Dinler'e ayrıca yeni doğan bebeği için küçük altın hediye etti. İnşaat ustası 45 yaşındaki Abuzer Işık, geçen pazartesi günü, Bozcaada'daki bir bankadan inşaat çalışanlarının parasını ödemek için çektiği 10 bin TL'yi düşürdü. Parayı düşürdüğünü fark eden Işık, durumu polise ve zabıta ekiplerine bildirdi. Ancak paradan ümidini kesen Abuzer Işık, diğer inşaat çalışanlarının tepkisinden çekinerek Ezine ilçesine giderek, 10 bin TL kredi çekmeye karar verdi.

Bunlar yaşanırken, bankaya para çekmeye gelen taksi şoförü Murat Dinler, yerdeki parayı buldu. Yerde deste halinde bulduğu parayı alan Dinler, durumu diğer taksici arkadaşı Nevzat Özduran'a aktardı. İki arkadaş ardından polise bildirdi. Polis ise paranın sahibinin Işık olduğunu belirterek, Dinler ile Abuzer Işık'ı buluşturdu. Dinler, Işık'a düşürdüğü parayı teslim etti. Abuzer Işık, Murat Dinler'e teşekkür ederek, bir ay önce dünyaya gelen bebeği için kendisine küçük altın hediye etti.

Olayın ardından taksi şoförü Murat Dinler, "Babamın vasiyetiydi. Haram yeme derdi. Annem de hep böyle söylerdi. Ben de onların sözünü dinledim" dedi.

Görüntü Dökümü;

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- ATM ve Engelli rampasından görüntüler

- Abuzer Işık açıklama görüntüsü

- Murat Dinler açıklama görüntüsü

- Abuzer Işık'ın, Murat Dinler'e küçük altına hediye etmesinden görüntü

- Adadan görüntüler

Haber-Kamera: Serkan İLİK / BOZCAADA (Çanakkale), ()

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9)GENÇLİK HAFTASI'NDA DOSTLUK MAÇI

BURDUR'da Gençlik Haftası dolayısıyla dostluk maçı düzenlendi.Burdur'da Gençlik Haftası dolayısıyla düzenlenen dostluk maçında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi halı sahasında Burdur İşitme Engelliler Spor Kulübü ile İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda görevli subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan futbol takımı karşı karşıya geldi.İşitme Engelliler takımı ilk yarısını 3-0 önde kapattığı karşılaşmada üstünlüğünü koruyamayınca karşılaşma 4-4 berabere bitti. Yedikleri gollerden sonra işitme engelliler takımının kalecisi arkadaşlarına işaret diliyle tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü

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- Maçtan önce ısınma hareketi yapan sporcular

- Maçtan detay

- Kalecinin arkadaşlarına tepki göstermesi

- Maç sonu

80.3 MB /// 02.38ö

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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10)MANAVGAT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde jandarmanın uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli, serbest bırakıldı.Manavgat Side Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler önceki gün öğleden sonra gerçekleştirdikleri devriye sırasında birbirini takip eden iki otomobil ve içindeki şahıslardan şüphelenince durdurmak istedi. İki otomobilin sürücüleri 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonunda otomobiller jandarma tarafından durduruldu.

Şüphelilerden R.Ö.'nün üzerinden ruhsatsız tabanca, 10 mermi, folyo kağıda sarılı 3 gram kristal, naylon poşete sarılı 1 gram kokain ele geçirildi. Diğer şüpheliler A.B., Ö.G., M.B., M.Y., H.K. ve Rus uyruklu M.R. ile birlikte hastaneye götürülerek muayene edildi. Şüphelilerin uyuşturucu kullandıklarının tespit edilmesi üzerine haklarında işlem yapılarak savcılığa sevk edildi. Şüpheliler savcılık sorgularının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Adliye dış plan

- Şüphelilerin adliyeye getirilişi

- Adliye dış plan detay

19.4 MB /// 00.36ö

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT, ()