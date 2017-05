DHA YURT BÜLTENİ-2

1)MUĞLA'DA 24 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ O KAZA ARAÇ KAMERASINDA

MUĞLA'da uçurumdan devrilen midibüsün, kaza anı başka bir aracın araç kamerası tarafından anbean görüntülendiği ortaya çıktı. Anneler Günü gezisi için İzmir'in Buca İlçesi'nden kalkan içinde 34 kişi bulunan tur midibüsü, geçen cumartesi günü saat 12.30'da, Muğla-Marmaris Yolu'ndaki Sakar Geçidi'nden inerken kontrolden çıktı. Şoför Armağan Sertbaş yönetimindeki tur midibüsü, 30 metre savrularak yolun alt tarafında seyreden bir başka otomobilin üzerine düştü. Kazada, Fatma Sevindik (58), Nesrin Öksüz (53), Habil Güler (57), Mükerrem Salcan (63), Selda Altay (41), Ayşe Kolcu (54), Melisa Şele (18), Feray Akın (55), Gülüzar Kılıç (52), Cemile Sönmez (59), Fermudiye Ay (49), Leyla Konakçı (46), Zeynep Öksüz (54), Ayşe Nur Namlıarkan (52), Hatice Güllü, Leman Kılıç, Zübeyde Çalık, Armağan Sertbaş, Nazlı Ceylan, Kemal Öksüz, Mübeccel Dedeoğlu, Münire Güler, Sultan Karadağ ve Serpil Kaldırımcı hayatını kaybetti. Yasemin Namlı Arkan, Nazime Çiçek, Duygu Sertbaş, Bircan Kıran, Fatma Ökten, Bahar Sınur, 10 aylık Nehir Sertbaş, Beyzanur Hano, Cahide Güler ve Simge Sinur, yaralandı.

ARAÇ KAMERASI GÖRÜNTÜLEDİ

21'i kadın 24 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı kaza anı bir araç kamerasınca anbean görüntülendi. Serttaş yönetimindeki minibüsün viraja gelmeden çok hızlı bir şekilde sağ şeritteki aracın yanından geçtiği, viraja yaklaşmasına rağmen midibüsün fren lambalarının yanmadığı görüldü. Midibüsün orta kısmında bulunan beton bariyerlere çarptığı ve devrildiği görüldü. Çarpmanın etkisiyle yolda lastik izleri de gözledi. İlk vurduğu yerde bazı yolcuların yola savrulduğu ve minibüsün uçurumdan düştüğü görüldü.

2)MERSİN' DE SURİYELİ GERGİNLİĞİ 1 ÇOCUK BABASI BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Ülkelerinde yaşanan savaş ortamlından kaçarak Mersin'e gelen Suriyeliler, 'Gürültü yapmayın, uyuyacağım' uyarısında bulunan 1 çocuk babası 24 yaşındaki Hanifi Hisak'ı, bıçaklayarak ölümüne neden oldu. Olaydan sonra büyük gerginlik yaşanırken, Suriyeli Aile'den 5 kişi gözaltına alındı. Polisin, bölgede yoğun önlemi devam ederken, cinayete neden olan Suriyeli gencin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

3)TURİZMDE ALMANYA'NIN EN BÜYÜKLERİ ANTALYA'DA

ALMANYA'nın en önemli online tur operatörlerinden LMX Touristik, Türkiye'deki iş ortağı World 2 Meet firmasıyla birlikte Almanya'daki seyahat acentalarının sahipleri ve üst düzey yöneticilerini 3 gün Antalya'da ağırladı. LMX Türkiye Genel Müdürü Serdar Bayraktar, bu yılki Alman turist beklentilerinin 150 bin olduğunu açıkladı.

Almanya'nın en önemli online tur operatörlerinden LMX Touristik firması ile Türkiye'deki partneri World 2 Meet (W2M), Almanya'nın önde gelen seyahat acentalarının sahibi ve yöneticilerinden oluşan yaklaşık 150 kişilik üst düzey bir grubu üç gün boyunca Antalya'da ağırladı. Mardan Palace Hotel'in de desteklediği programda Antalya ve Türkiye tanıtımının yanı sıra, Alman turizm firması yöneticileri Antalya'daki otel yetkilileriyle de ikili görüşmelere katıldı.

LMX'İN HEDEFİ 150 BİN ALMAN

LMX'in Almanya'da online bir tur operatörü ve 'last minute: son dakika' alanında Almanya'da çok güçlü bir acenta olduğunu belirten Türkiye Genel Müdürü Serdar Bayraktar şöyle dedi:

“Türkiye'ye son 4- 5 senedir daha da ağırlık veriyoruz. Geçen sene 110 bin turist getirdik, bu yılki hedefimiz 150 bin kişi. Bu organizasyonla Almanya'daki seyahat acentalarını getirerek otelcilerimizle birebir görüşmeler yapmasını sağlıyoruz. Türkiye'nin ne kadar güzel ve güvenli bir ülke olduğunu tekrar göstermeye çalışıyoruz. Amacımız en güzel izlenimlerle onları geri göndermek."

4- 5 MİLYON ALMAN AĞIRLARIZ

Alman pazarında geçen sene yüzde 30- 40'larda düşüş yaşandığını hatırlatan Bayraktar şöyle devam etti:

“Akdeniz çanağındaki diğer ülkelerdeki oteller çok pahalı ve eski, Türkiye'deki oteller en güzel ve yeni olduğu için ve maalesef diyorum fiyat da çok uygun olduğu için sayılarımızda çok artış var. Bunu rezervasyonlarımızda görüyoruz. Bu sene son dakika satışlarıyla kaybı kapatmaya çalışacağız. Önümüzdeki sene hedefimiz daha da büyük olacak, 200 bin kişiyi getirmek istiyoruz. Türkiye bu şekilde kalırsa bu sayıları çok rahat yakalarız. 4.5- 5 milyon Alman turisti ağırlarız."

'ALMANLARLA ET TIRNAK GİBİYİZ'

W2M firması Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Baraşık ise Alman pazarında düşüşün geçen yıl başladığını belirterek şunları söyledi:

"İki kriter vardı, birisi tamamıyla siyasi anlamdaki sorunlardı, ikincisi terördü. Terör sorununu aştık. Çünkü tüketici şunun farkına vardı artık. Bu terör laneti sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde. Siyasi durgunluk da böyle devam ettiği, insanlar karşılıklı güzel konuştuğu sürece inanıyoruz ki mevcut sıkıntıları çok rahat aşacağız. Çünkü Almanların Türkiye'den kolay kolay vazgeçme şansı yok. Çünkü biz et tırnak gibiyiz. Artışlar da Alman turistin tekrar Türkiye'ye dönüş yaptığını ve yapacağını gösteriyor."

Alman tur operatörlerinin üç günlük programının sonunda ise Mardan Palace Hotel'de yemekli gece düzenlendi.

4)VANLI MİNİKLERE ANLAMLI YARDIM

VAN'da 60 ilkokul öğrencisine Her Çocuk Bir Umuttur Derneği tarafından ayakkabı, çorap ve tişört hediye edildi.

Her Çocuk Bir Umuttur Derneği üyeleri, Van'ın Bahçesaray İlçesi Elmayaka Köyü İlkokulu'nda eğitim gören 60 öğrenciyi sevindirdi. Sınıfta öğrencilerin kara lastik ayakkabı içindeki yırtık çoraplı ayaklarını gören Dernek Başkanı Veysi Özaras, çocuklara ayakkabı, çorap ve tişörtleri giydirince hem onların hem de kendilerinin büyük mutluluk yaşadığını anlattı. Dernek üyelerini mutlu bir şekilde karşılayan öğrencilere Türk bayrağı dağıtıldığını söyleyen Başkan Özaras, "Diğer bölgelerimizde hava sıcaklığı artış gösterirken, Van'da kar hala kalkmış durumda değil. Yardımseverlerimizin bağışlarıyla derneğimiz faaliyetlerini sürdürüyor. Ücra dağ köylerinde eğitimlerine devam eden yüzlerce çocuğun ayaklarına sıcaklık, yüreklerine umut olduk. Ellerinde Türk bayrakları ile bizleri karşılayan çocuklarımızın gözlerinden mutluluk okunuyordu. Hemen hemen hepsi lastik tekerleklerden kesilmiş cızlavet ayakkabı giyiyordu. Kimisi yırtılan lastik ayakkabısına yama atmıştı. Çorapları bile yırtıktı. İnanın çok duygulandık" dedi.

