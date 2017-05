DHA YURT BÜLTENİ-2

1)DİYANET İŞLERİ BAŞKANI GÖRMEZ: '140 KARAKTERLİK LÜZUMSUZ SÖZLERDEN, İFADELERDEN, YAZILARDAN UZAK DURUN'

DİYANET İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Konya'da tarihi Kapı Camii'nde sabah namazını kıldırdı. Vatandaşlara vaaz veren Görmez, gençlere seslenerek, "140 karakterlik lüzumsuz sözlerden, ifadelerden ve yazılardan uzak durun. Sosyal medyada, internette şurada, burada sizi, kalbinizi teslim alan, yüreğinizi işgal edecek olan, beyninizi teslim alacak olan her türlü görüntüden, lüzumsuz sözden, yazıdan uzak durun. " dedi.

'Sabah namazı buluşması' kapsamında Konya'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, tarihi Kapı Camii'nde namaz kıldırıp dua ettirdi. Sabah namazının önemine dikkat çeken Görmez, özellikle gençlere seslenerek şunları söyledi: "140 karakterlik lüzumsuz sözlerden, ifadelerden ve yazılardan uzak durun. Bu sosyal medyada, internette şurada, burada sizi, kalbinizi teslim alan, yüreğinizi işgal edecek olan, beyninizi teslim alacak olan her türlü görüntüden, lüzumsuz sözden, yazıdan uzak durun. Taki dünyanızı cennete dönüştürebilesiniz. Taki kalbinizi kimse gelip sizi cep telefonu marifetiyle işgal etmeye kalkışmasın. Taki cep telefonu marifetiyle aklınızı, ruhunuzu kimse teslim almasın." dedi.

Görüntü Dökümü:

----------------------------------

- Görmez'in açıklaması

- Namazdan detay

- Genel ve detaylar

(Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA )

============================================================

2)39 YILDIR YAŞAMINI 4 ENGELLİ ÇOCUĞUNA ADAYAN ANNE, ÇOCUKLARIN KESİLEN ENGELLİ MAAŞLARININ BAĞLANMASINI İSTEDİ

BUGÜN dünya anneler günü kutlanırken, Tunceli'de yaşayan ve 39 yıldır yaşamını 2'si kız 2'si erkek 4 Engelli çocuğuna adayan ve onların bütün sorunları ile tek başına ilgilenen 60 yaşındaki anne Hani Uğurlu hem toplumun hem de yetkililerin ilgisizliğinden yakındı. Yaşları 39 ile 26 arasında değişen 4 Engelli çocuğuna baktığı için dışarı dahi çıkamayan anne Uğurlu, "Ben ömrümü 4 engelli çocuğuma verdim. Lütfen artık yaşlandım. yapamıyorum bana yardımcı olsunlar. Çocuklarıma daha iyi bakabilmem için devlet bana yardım etsin" dedi. Anne Hani Uğurlu, 4 engelli çocuğuna verilen engelli maaşının da eşinin işçi emeklisi olması nedeniyle kesildiğini söyleyerek, ömrünü çocuklarına adayan biri olarak engelli maaşlarının yeniden ödenmesini istedi.

"ANNE, ÇOCUKLARI İÇİN FEDEKARLIK YAPAR AMA DEVLMETİN YARDIM ETMESİ GEREKİR"

Tunceli'nin Cumhuriyet Mahallesinde oturan işçi emeklisi Ahmet ve Hani Uğurlu'nun 4'ü zihinsel engelli 5 çocukları bulunuyor. Emekli maaşı ile geçinen Hani ailesinin engelli olmayan tek kızı evlenip aileden ayrılırken, Engelli olan Nuray (39), İlhan (37), Semra (35) ve Hasan (26) Uğurlu'nun bütün bakımı ile anne Hani Uğurlu 39 yıldır tek başına ilgileniyor. 60 yaşındaki anne Hani Uğurlu, çocuklarını haftada 2 gün rehabilitasyon merkezine götürerek orada uzmanların eşliğinde bakım yaptırıyor geri kalan zamanlarda ise evinde tek başına onlara bakıyor. Anneler günü nedeniyle muhabirine açıklamalarda bulunan anne Hani Uğurlu, "5 çocuğum var, bu çocuklarımın içinde 1 kız çocuğum sağlıklı ve evlendi. 2 kızım ve 2 oğlum zihinsel engelli. 42 yıldır evliyim ve en büyüğü 39 en küçüğü 26 yaşında olan 4 çocuğum akraba evliliği nedeniyle engelli doğdular, doğdukları günden bu yana onların bütün bakımını ben tek başıma yapıyorum. Zaman zaman eşim ve kızımda çocukların bakımına yardım ediyor. Ama bütün yük benim omzumda. Eşim işçi emeklisi, ailemizi zar zor geçindiriyoruz. 4 engelli çocuğa bakmak kolay değil, onların ihtiyaçlarını karşılamak günümüz şartlarında çok zor ve bakımı inanılmaz yorucu. Ben neredeyse 40 yıldır her şeyi tek başıma yapıyorum, bir anne her zaman çocukları için fedakarlık yapar. Ama devletin de bu duruma biraz ilgi göstermesi, yardım etmesi gerek. Duyarlı insanların yardım etmesi gerek, bizim gücümüz belli bir yere kadar yetiyor" dedi.

"ÖMRÜM 4 ÇOCUĞA BAKLAKLA GEÇTİ, KOMŞUYA OTURMAYA BİLE GİDEMİYORUM"

Anne Hani Uğurlu, 4 Engelli çocuğunun tek başxları4na bir şey yapamadıklarını ve evden dahi çıkamadıklarını da belirterek, "4 evladıma çocuk gibi yıllardır onların her şeyini ben yapıyorum. Yemeklerini ben yediriyorum, banyolarını ben yaptırıyorum, bakımlarını ben yapıyorum, tuvalete bile ben götürüyorum. Tek başlarını hiçbir şey yapamıyorlar, zihinsel engelli çocuklar oldukları için bakımları çok daha zor. Ömrüm 4 çocuğa bakmakla geçti, bir komşuya oturmaya bile gidemiyorum. Dile kolay 40 yıldır çocuk gibi bakıyorum ve çok zorlanıyorum" dedi. Maddi durumlarının iyi olmadığını da söyleyen anne Uğurlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"ENGELLİ MAAŞLARI KESİLDİ, BAKIM PARASI İLE ÇOCUKLARIMA BAKAMIYORUM"

"4 engeli çocuğa bakmakta zorlanıyoruz. Çocukların giderleri, bakımları çok masraflı. Eşim emekli onun kazancıyla bakıyoruz, çok zorlanıyoruz, Devlet 3 ayda bir 4 engelli çocuğuma maaş veriyordu. Çünkü hepsi yüzde 90 engelli ancak son aylarda bu maaş kesildi. Gelir testi yapmışlar, eşimin emekli maaşı nedeniyle 4 engelli çocuğumun 3 ayda bir verilen devlet maaşı kesildi. Şimdi sadece çocuklarıma baktığım için her ay cüzi bir bakım parası alıyorum. Bu rakam çocukların giderlerini, yiyecekleri bile karşılamıyor. Ailemizi gelir testine tabi tutmuşlar ve yoksulluk sınırının üzerinde eşim maaş aldığı için çocuklarımın engelli maaşları kesilmiş. Ayrıca SGK' da büyük çocuğuma borç çıkardı. Sosyal güvence nedeniyle gidip derdimi anlattım, yüzde 90 özürlü çocuk dedim SGK yetkilileri dinlemedi. Borç çıkardılar ve mecburen yapılandırdık. Şimdi taksitle ödüyorum, şimdi diğer engelli oğlum içinde sosyal güvence yaptırmamızı istiyorlar. Bunlar engelli benim durumum iyi değil, nasıl sosyal güvence yaptırayım, nasıl ödeyeyim ona da borç çıkaracaklar ama ben ödeyemem. Buradan sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Aile Bakanımıza çağrıda bulunuyorum, Gelir testi adaletli değil, ben bakım parasıyla çocuklarımın yiyecekleri bile karşılamıyorum. Lütfen bana bu konuda yardım etsinler yetkililer. Lütfen yetkililere çağrı yapıyorum, 3 ayda bir verilen engelli maaşlarımı tekrar çocuklarıma ödesinler zor durumdayız."

"ÇOCUKLARIMA 40 YILDIR ÖMRDÜMÜ VERİYORUM, GEREKİRSE 40 YIL DAHA BAKARIM"

Anneler günü ile ilgili duygularını da açıklayan Hani Uğurlu, "Ben bir anneyim ve 40 yıldır engelli çocuklarıma bakıyorum. Ömrümü çocuklarıma verdim gerekirse bir 40 yıl daha bakarım onlara. Benim tek derdim yalnız bırakılmak, sahip çakılmaması. Anneler gününde bütün duyarlı annelerden ve duyarlı kesimlerden bana, yani bize yardım etmelerini bekliyorum. Çocuklarımın kesilen maaşlarını çıkarılan sosyal güvence borçlarının silinmesini istiyorum. Lütfen ben bir anneyim sesimi duysun yetkililer, böyle bir günde bana yardım yapmalarını istiyorum bu konuda yardım ve ilgi bekliyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-4 Engelli çocuktan görüntüler

-Evin içinden görüntüler

-Anne Hani Uğurlu'nun konuşması

-Annenin kız çocuklarının saçlarını taraması

-Annenin çocuklarını tuvalete götürmesi

-Annenin 4 engelli çocuğu ile ilgilenmesinden görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Ferit DEMİR/TUNCELİ,()-

===================================================

3)YÜRÜYEN MERDİVENE AYAĞI SIKIŞAN ADAM YARALANDI

İZMİR'in Karşıyaka İlçesi'nde, üst geçidin yürüyen merdivenlerinden çıktığı sırada basamakların kırılması sonucu ayağı basamakların arasına sıkışarak 42 yaşındaki Hüseyin Beşiktaş yaralandı. Olay, bugün saat 05.00 sıralarında Anadolu Caddesi Dedebaşı Mahallesi girişinde meydana geldi. Ticari taksi şoförlüğü yaptığı öğrenilen Hüseyin Beşiktaş, yürüyen merdivenlerden üst geçide çıkmak istediği sırada merdivenin basamakları kırıldı. Beşiktaş'ın sol bacağı basamakların arasına sıkıştı. Kırılarak aşağı yuvarlanan basamakların sesini duyan polis ekipleri olay yerine geldiğinde Beşiktaş'ın bacağının sıkışmış olduğunu görerek durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri talihsiz adamı sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Beşiktaş'ın bacağında kesikler olduğu belirlendi. Ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırılan Beşiktaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Bacağı sıkışan Hüseyin Beşiktaş'tan görüntü

- İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmasından görüntü

- Beşiktaş'ın sedyeyle ambulansa bindirilmesinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, ()

================================================

4)ÜST GEÇİDİ KULLANMADI CANINDAN OLDU

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde yaya üst geçidini kullanmayarak altından yolun karşısına geçmek isteyen 55 yaşındaki İsmail Hakkı Eltümür, otobüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Keşan-Gelibolu Karayolu üzerindeki Keşan Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında meydana geldi. Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi'nden Keşan yönüne giden ve içerisinde 2 şoför ile 1 turist rehberi bulunan Bulgaristan vatandaşı 41 yaşındaki Nikolay Neyçef yönetimindeki CB 6966 BK plakalı tur otobüsü, Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında yaya üst geçidini kullanmayarak altından yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Hakkı Eltümür'e çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, Eltümür'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Evsiz olduğu bildirilen İstanbul'un Üsküdar İlçesi nüfusuna kayıtlı İsmail Hakkı Eltümür'ün cesedi, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Keşan Devlet Hastanesi morguna konuldu. Muğla'nın Didim İlçesi'ne turist bıraktıktan sonra Bulgaristan'a dönüşe geçtiği öğrenilen otobüsün sürücüsü Nikolay Neyçef ise polis tarafından gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Polis ve sağlık ekiplerinin incelemesi

-Yerde örtülü ceset

-Yaya üst geçidi ve örtülü ceset genel gör.

-Tur otobüsü genel ve detay gör.

-Ekip otosuna alınan Bulgar sürücü

-Yoldan geçen araçlar

-İsmail Hakkı Ertümür'ün yola düşen şapkası

-İsmail Hakkı Ertümür'ün fotoğrafı

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-

(SÜRE: 06.24 - BOYUT: 203 MB)

=====================================================

5)BODRUM'DA SAHİLLER DOLMAYA BAŞLADI

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde yazın gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte sahiller canlandı. Turistler serinlemek için kendilerini denize attı adeta yaz aylarını aratmayan görüntüler oluştu.

Bodrum'da hava sıcaklığının 30 dereceyi aştığı şu günlerde, yerli ve yabancı turistler birlikte denize girdi, güneşlendi. Sahillerde renkli görüntüler oluştu. Bodrum Kumbahçe sahilinde bazı turistler, serinlemek için denize girdi bazıları ise güneşin tadını çıkarmak için güneşlendi. Sıcak havanın tadını çıkarmak isteyen ve ders yoğunluğundan bunalan öğrenciler de fırsatını bulup kendilerini denize attı. Bazı vatandaşlar ise evlerinde oturmak yerine kafelerde oturup sohbet etmeyi, denizi seyretmeyi tercih etti. Bodrum'un canlanmaya başlaması esnafın da yüzünü güldürdü.

Görüntü Dökümü

-----------------

- Denize girenlerden genel detay görüntü

- Güneşlenenlerden görüntü

- Cafelerde oturanlardan görüntü vardır

(Haber: Hülya ELTEŞ- Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), ()

=======================================================

6)ESKİŞEHİR'DE KÜBA DANS GECESİ

ESKİŞEHİR'de Tepebaşı Belediyesi ile Jose Marti Küba Dostluk Derneği'nin 'Küba'ya kalbini gönder' kampanyası çerçevesinde 'Küba Dans Gösterisi' düzenlendi.

Haller Gençlik Merkezi yanındaki 'Shekespeare' restorandaki etkinliğine Küba'nın Ankara Büyükelçisi Alberto Gonzales Casals da katıldı.

Büyükelçi Alberto Gonzales Casals, yaptığı konuşmada Küba'nın halen Amerika'nın ablukası altında olduğunu söyledi. Casals şöyle davam etti:

"Bugün Küba varsa hepimizin sayesinde var. Eğer bugüne kadar Küba devimi başarıyla girdiği yolda çıktıysa sizler gibi insanların varlığı sayesinde. Ve sizler sayesinde Küba gerçeğini yeniden dünyaya yayma fırsatını buluyoruz. Küba 56 yıldır Kuzey Amerika'nın ablukası altında. Kuzey Amerika'nın Küba üzerinde uygulamış olduğu abluka günümüzde de halen devam ediyor. Eğer Küba'nın olur da bir şekilde Kuzey Amerika ile normal ilişkilere sahip olmalarını istiyorlarsa yapmaları gereken şey halihazırdaki ablukayı kaldırmaktır."

Jose Marti Küba Dostluk Derneği üyesi Aslı Demir de düzenlenen geceyle ilgili olarak, "Tepebaşı Belediyesi ile Jose Marti Dostluk Deneği olarak bir kampanya başlattık ve bu kampanya çerçevesinde bu geceyi düzenliyoruz. Kampanya, somut olarak Küba'nın ihtiyaç duyduğu malzemeleri temin etmeyi amaçlıyor" dedi.

Küba'dan gelen 'Los Amigos' grubunun seslendirdiği Küba müzikleri eşliğinde geceye katılanlar dans etti. Grup, izleyenler tarafından alkışlandı.

Küba'ya Kalbini Gönder kampanyasında toplanacak olan enstrüman, enstrüman teli, akort aletleri, boya, fırça, şövale, kalem, defter gibi müzik, resim ve sanat malzemeleri önümüzdeki Kasım ayında Eskişehir'den Küba'ya gönderilecek.

Görüntü dökümü:

------------------------

-Jose Marti Küba Dostluk Derneği üyesi Aslı Demir'in konuşması,

-Küba'nın Ankara Büyükelçisi Alberto Gonzales Casals'ın konuşması,

-Müzik eşliğinde dans gösterisi,

-Los Amigos Grubunun sahnedeki görüntüsü,

-Sahnede gruptaki bir kadının dans etmesi,

-İzleyicilerin müzik eşliğinde dans etmelerinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,()

=========================================================

7)YILMAZ MORGÜL POP SÖYLEYECEK

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sahne alan Yılmaz Morgül, kısa zaman içerisinde Pop şarkılarının yer aldığı single çıkaracağını söyleyerek tüm popçulara meydan okudu.

Bodrum Gümbet Barlar Sokağı'ndaki Sebastian Do Clup'ta sahne alan Yılmaz Morgül sevenlerine keyifli bir gece yaşattı. Sahneye çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Morgül, "Sebastian söyle bana Bodrum'un bir numarası kim, tabiî ki sensin. Artık Bodrum'da yaz geceleri Sebastian'dan sorulur. Türkiye'nin en ünlü starları en ünlü DJ'leri yaz boyunca burada olacak. Biz de yaz boyunca burada insanlarımızı eğlendireceğiz onlara şovlarımızla, sesimizle, sahnemizle harika geceler yaşatacağız" dedi. Geçen yıl yarışmacı olarak katıldığı Survivor yarışmasını bu yıl yoğunluğu nedeniyle izleyemediğini belirten Morgül, "Hiç günüm yok takip edecek. Çünkü çok sayıda vakıf ve dernekte çalışıyorum. Haftanın 4 günü Türkiye'nin ve dünyanın her noktasında yardım konserlerim var. O yüzden televizyon izleyecek vaktim yok ama bütün bilgileri ailemden alıyorum" dedi.

"MORGÜL ROTASINI POP'A ÇEVİRDİ"

Yeni projeler üzerine çalıştığını söyleyen Morgül "TV8'de yeni sezonda benim için tasarlanan 3 farklı format var. Ya onlardan biriyle olacağım ya da daha önce yaptığım ‘Yılmaz Morgül Show' devam edecek. Bütün starları ağırlayacağım, tamamen müzik üzerine kurulu bir program da var. 2 şarkılık single çalışmam var. Cover çalışması bunlar. Bayramın birinci yada ikinci haftasına yetiştirmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin en büyük iki efsanesinin iki efsane şarkısını okudum. Tamamen clup, remix çalışması yaptım. Yani Yılmaz Morgül rotasını Pop'a doğru çevirdi herkese hodri meydan diyorum" dedi.

SEBASTİAN ARTIK HANDE YENER'İN DEĞİL

İsmini Hande Yener ile duyuran Sebastian Do Clup'ın işletmecisi Ali Zambak, "Bir yaz sezonunu Hande hanım ile beraber geçirdik. Artık bizle bir alakası kalmadı. Daha önce de kendisi şahsından dolayı bizimle beraberdi. Herhangi bir hakkı da yoktu. Sebastian'ın isim hakkı da bize aittir. Bunu şu anda Kuşadası, İstanbul Nişantaşı, Edirne olarak devam ettiriyoruz. Franchising vermeye de devam ediyoruz. Artık kendi işletmemiz, ekip arkadaşlarımız ile beraber Türkiye'nin birçok ilinde Sebastian ismini duyurarak devam edeceğiz" dedi.

Clup'ın işletmecilerinden olan Yiğit Zeren ise, "Geçen yıla göre çok daha iyi anlaşmalar yaptık. Eksiklerimizi gördük bu yılda sağlam bir kadro hazırladık geçen yıla göre. Güzel bir sezon bekliyoruz ve turizmin de güzel olacağına dair brifingler aldık. Arkadaşlar ile iyi bir ekip kurduk ve sezonu bekliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Eğlenenlerden görüntü,

-Yılmaz Morgül ile röp,

-Ali Zambak ile röp,

-Yiğit Zeren ile röp,

-Yılmaz Morgül'ün sahne performansından görüntü.

Haber: Hülya ELTEŞ - Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), ()