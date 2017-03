DHA YURT BÜLTENİ-2

Fırat Kalkanı'nda, bir haftada 71 PYD'li etkisiz hale getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Türkiye sınırının terör unsurlarından temizlenerek güvenli hale getirilmesine yönelik sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında son bir hafta içerisinde PYD/YPG/PKK üyesi 71 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK, geçen yıl 24 Ağustos'ta sınır güvenliğinin terör unsurlarından arındırılması amacıyla Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattı. Harekat ile TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçleri, Cerablus, Rai, Dabık ve son olarak da terör örgütü DEAŞ'ın önemli merkezi olan El Bab'ı geçen 24 Şubat'ta kontrolü ele geçirdi.

Son olarak kontrolün sağlandığı El Bab'da, DEAŞ'ın geride bıraktığı patlayıcı ve mayınların imhasına yönelik çalışma devam ederken, son süreçte Afrin'den doğu, Münbiç'ten ise batıya doğru hareketlilik gösteren terör örgütü PYD'liler de etkisiz hale getiriliyor. Genelkurmay Başkanlığı'ndan da Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin yapılan haftalık bilgilendirmede, şu ana kadar Azez-Cerablus hattında 2 bin 15 kilometrekarelik alanın ÖSO kontrolüne geçtiği belirtilerek şöyle denildi:

"Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak, yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksatlarıyla icra edilmekte olan harekatta, TSK tarafından desteklenen ÖSO’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2.015 kilometre karelik alan kontrol altına alınmıştır. 02 Mart-09 Mart 2017 tarihleri arasında 71 terörist (PYD/YPG/PKK) etkisiz hale getirilmiş, 1 zırhlı araç, 2 silahlı araç ve 1 havan (PYD/YPG/PKK) imha edilmiştir. Tespit edilen hedeflerin etkisiz hale getirilmesine devam edilmektedir. Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları ile DEAŞ’ın bölgeden temizlenmesine yönelik harekât sürdürülürken; PYD/YPG/PKK terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir."

2 BİN 647 DEAŞ, 425 PYD'Lİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TSK tarafından yapılan bilgilendirmede, terör örgütlerinin etkisiz hale getirilerek sivillerin normal yaşamlarına dönmesine yönelik Fırat Kalkanı Harekatı'na devam edildiği vurgulanarak, şöyle devam edildi: "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudut hattının emniyete alınması, bölgede bulunan DEAŞ ve PYD/YPG/PKK terör örgütlerinin etkisiz hale getirilmesi ve sivillerin normal yaşantılarına dönebilmesine olanak verebilmek amacıyla Fırat Kalkanı Harekâtına devam edilmektedir. Fırat Kalkanı Harekatının başlangıcından bugüne kadar 2.647’si ölü olmak üzere toplam 3.060 DEAŞ mensubu, 425’i ölü olmak üzere toplam 462 PYD/YPG/PKK mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. Türk Hava Kuvvetleri tarafından, toplam 2325 hedef imha edilmiştir. Ayrıca harekâtın başlangıcından bugüne kadar tespit edilen 3.888 EYP ve 92 Mayın imha edilmiştir. 09 Aralık 2016 tarihinde başlayan El Bab Harekatı’nda 24 Şubat 2017 tarihinde şehir merkezi tamamen kontrol altına alınarak başlanan patlayıcı/mayın arama/temizleme çalışmalarına devam edilmektedir."

TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIKLA VE KESİNTİSİZ SÜRECEK

"Gelinen bu aşamada TSK; Fırat Kalkanı ve Musul Harekatı kapsamında koalisyonun gerektirdiği işbirliği ve koordinasyon esaslarını gözeterek destek faaliyetlerine devam etmekte, teröristle mücadelenin gerektirdiği kolluk kuvvetlerine destek kapsamında da operasyonel faaliyetlerini yerine getirme azim ve kararlılığını sürdürmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, başta PYD/YPG/PKK, FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere diğer tüm terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla ve kesintisiz olarak sürdürecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı Harekatının başlangıcından itibaren bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi maksadıyla her türlü tedbir alınmaktadır. Milli varlığımızın yegane koruyucusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün olduğu gibi bundan sonra da vatan toprağının ve nazlı bayrağımızın bekası için sarsılmaz iradesiyle görevinin başındadır."

Haber: GAZİANTEP - ANKARA ()

Diyarbakır Valiliği Lice operasyon bilançosunu açıkladı

DİYARBAKIR'ın Lice, Kulp ve Hani ilçeleri ile Bingöl sınırı arasındaki kırsal alanda devam eden geniş kapsamlı operasyon devam ediyor. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 5 Mart tarihinde başlayan ve 19 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonun bilançosunu açıkladı.

Valilikçe yapılan yazılı açıklamada, 8-10 Mart arasında devam eden operasyon kapsamında ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ayrı belirtilirken, 5 Mart'tan bu yana ise 19 teröristin öldürüldüğü, çok sayıda uyuşturucu madde, silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin de ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, Kulp, Lice, Hani ilçeleri kuzeyi ile Bingöl il hududu arasında terör ve uyuşturucuya karşı 5 Mart 2017 Pazar günü saat 05.00’dan itibaren icrasına başlanılan Bayrak-41 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tolga Topçuoğlu müşterek operasyonunun başarıyla devam ettiği belirtildi.

2 GÜNLÜK BİLANÇO

Operasyonun son 2 gününde ele geçirilen malzemeler ile ilgili valilik açıklamasında, "8 Mart 2017 günü saat 17.00 ile 10 Mart 2017 günü saat 08.00 arasında icra edilen operasyon kapsamında; Lice ilçesi mülki sınırlar içerisindeki 4 köy ve mezralarında toplam 43 ev ve eklentileri ile arazide icra edilen arama faaliyeti neticesinde, 1 ruhsatsız av tüfeği, 25 kilo amonyum nitrat, 105 kilo kubar, 73 kilo toz olmak üzere toplam 178 kilo uyuşturucu madde ele geçirilmiş, 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, tesis edilen 28 yol kontrol noktasında (YKN) yapılan kontroller neticesinde; 284 araç ve 641 şahsın sorgulaması yapılmıştır" bilgilerine yer verildi.

5 Mart'ta başlayan operasyon bilançosuna da yer verilen valilik açıklamasında, şu bilgilere yerverildi: "Operasyon başlangıcından bugüne kadar; 19 terörist silah ve teçhizatlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Söz konusu operasyonlarda, 3 M-16 piyade tüfeği, 10 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 PKMS (Bixi) makineli tüfek, 31 muhtelif şarjör, bin 91 adet muhtelif fişek, 12 el bombası, 2 Glock marka tabanca, 1 Yaesu marka el telsizi, 1 Yaesu marka sabit telsiz ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirimiş, Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan adli arama kararına istinaden 7 köy ve mezralarında toplam 165 ev ve eklentilerinde icra edilen adli arama faaliyeti ile İl Emniyet Müdürlülüğü personelince müşterek oluşturulan 28 yol kontrol noktasında (YKN) yapılan kontroller neticesinde; bin 335 araç ve 4 bin 561 şahsın sorgulaması yapılmış, 15 şahıs hakkında adli işlem yapılarak 10'u tutuklanmış, 3’ü gözaltına alınmış, ayrıca yoklama kaçağı oldukları tespit edilen 44 şahıs yakalanarak 1111 sayılı askerlik kanunu gereğince tebligatın yapılmasını müteakip serbest bırakılmış, bölücü terör örgütü mensuplarınca yağmalanmayı müteakip, bombalı araç yapımında kullanılacağı yönünde istihbari bilgi bulunan 7 araç ele geçirilmiş, bölücü terör örgütü mensuplarına ait 7 sığınak, 9 barınak ve 6 terörist mevzi tespit edilmeyi müteakip kullanılamaz hale getirilmiş, barınak ve sığınaklar içerisinde bulunan yaşam ve giyim malzemeleri Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı gereğince yerinde imha edilmiş, teroristlerce 425 kilo amonyum nitrat ve alüminyum tozu kullanılarak tuzaklanmış 5 el yapımı patlayıcı düzeneği, 21 mutfak tüpü tespit edilmeyi müteakip, patlayıcı madde imha timi marifetiyle yerinde tahrip edilmiştir. Narko-terörizmle mücadele kapsamında; bin 148 kilo toz, 818 kubar kubar esrar olmak üzere toplam 1 ton 966 kilo uyuşturucu madde ele geçirilmiş olup, ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı gereğince muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara olumsuz hava ve iklim şartlarına rağmen artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Fotoğrafladan hazırlanmış görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR, ()-

PKK'nın katliam yaptığı mahallede korucular yemin etti

TERÖR örgütü PKK'nın 1993 yılında genç yaşlı, kadın, çocuk demeden 32 kişiyi bir kahveye doldurup katlettiği Erzurum'un Çat İlçesi'ne bağlı Yavi Mahallesi'nde, güvenlik korucuları yemin ederek göreve başladı. Korucuların yemin törenine katılan Vali Seyfetin Azizoğlu, "Yavi sadece bizim değil, bütün Türk milletinin kalbinde farklı bir yeri olan bir hüznün yaşandığı ve asla unutulmadığı bir yerdir" dedi.

Çat İlçesinin işgalden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümünu kutlandığı gün Vali Seyfettin Azizoğlu, beraberinde Kaymakam Sadrettin Doğan, Çat Belediye Başkanı CHP'li Arif Hikmet Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çelik ve daire müdürleri ile birlikte Yavi Mahallesine giderek göreve başlayan 20 korucunun yemin törenine katıldı.

Türk bayrağı ve silahın bulunduğu masaya ellerini koyarak yemin eden korucular Yavi, Bardakçı ve Değirmenli kırsalında görev yapacak. Törende bir konuşma yapan Vali Seyfettin Azizoğlu şöyle konuştu: "Dadaşlar diyarının kahramanları Yavi sadece bizim değil, bütün Türk milletinin kalbinde farklı bir yeri olan, bir hüznün yaşadığı ve asla unutulmadığı bir yerdir. Bugün burada sizlerle yan yana olmanın gururunu ve onurunu yaşıyorum. 1993 yılında buraya gelen eşkıyalar Yavi'yi kana boyadı. O gün Yavideki kadını, erkeği, genci yaşlısı devletten silah istedi ve 'Biz bundan sonra bölgemizi kendimiz koruyacağız' dediler. O günden bu yana Yavi'nin kahramanları bu yöreyi koruyor. Bugün o koruyan kahramanların bir kısmına devletimiz güvenlik korucusu unvanıyla silahlarını teslim etti. Bu kahramanlar, kahramanlıklarına 1993 yılından bu yana nasıl devam ettiyse bugünden sonra da devam edeceklerine adım gibi eminim. Bugüne kadar eşkıya ile amansız bir şekilde mücadele eden kahraman korucularımızı tebrik ediyor, eşkıya ile mücadelede şehit olan bütün şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Sevgili Yavili'ler şunu herkes çok açık ve net bilsin ki her kim devlete el kaldırırsa Erzurum'un valisi olarak buradan söylüyorum ki o eli kıracağız. Bütün millet iyi bilsin ki 2017 yılı eşkıyanın bu topraklar üzerinden yok edildiği yıl olacaktır. Bundan sonra bu topraklarda kimse devlete karşı bırakın el kaldırmayı parmak bile kıpırdatamayacak. Bu ülke ve millet çok çekti."

Vali Azizoğlu ve beraberindekiler 25 Ekim 1993'te bölücü terör örgütü PKK'nın en vahşi katliamlarından birini gerçekleştirdiği mahalede yaşamını yitiren 5'i çocuk 32 kişinin anısına yapılan şehitliği ziyaret ederek dua okudu.

Görüntü Dökümü

---------------------

FOTOĞRAF

Haber: ERZURUM,()-

11 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

MUĞLA ve 10 ilde Fethullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan 30 şüpheliye yönelik polis tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Muğla, İzmir, Manisa, Ankara, Samsun, Kocaeli, Tokat, Isparta, Mersin, Antalya ve Denizli'de 29 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı ByLock programını kullandıkları belirlenerk haklarında yakalama kararı çıkartılan 30 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonlar sürüyor.

Haber: Yaşar ANTER / MUĞLA ()

FETÖ davalarının avukatı, FETÖ'den tutuklandı

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla tutuklu bulunan birçok sanığın avukatlığını yapan Mutlu Karayılan, FETÖ/PDY örgüt üyeliği suçlamasıyla nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Amirliği (KOM) tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mutlu Karayılan, iki saat süren ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Karayılan, Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın ölümüne ilişkin davada yargılanan polis Mevlüt Saldoğan’ın avukatlığını yapmış ve geçmiş dönemde Nevşehir’den AK Parti Milletvekili aday adayı olmuştu.

Öte yandan, FETÖ/PDY soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan Avukat Gökhan Taşdemir'in de arandığı belirtildi.

Haber: Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ, () -

YÖK’te Suriyeliler için birim kurulacak

YÜKSEK Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanlığı tarafından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Türk yükseköğretim sisteminde Suriyeli öğrenciler uluslararası konferansı' sonuç bildirgesi YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından açıklandı. YÖK Başkanı Saraç, Suriyeli öğrenci ve öğretim elemanlarının sorunlarının çözümü için YÖK bünyesinde bir birim oluşturulmasına karar verildiğini söyledi.

Suriyeli öğrencilerin yüksek öğretim sistemine daha sağlıklı yerleştirilmesi için bir yol oluşturulmasını belirleyecek çalıştayın sonuç bildirgesini aktaran Prof. Dr. Yekta Saraç belirlenen sorunları şöyle açıkladı: "Suriyeli öğrencilerin sıklıkla karşılaştıkları sorunlar; Suriyeli öğrencilerin finansal sorunları, toplumsal uyum sorunları ve gerekli destek mekanizmaları ihtiyaç, akademik yeterlilik ve vasıfların tanınmasında yaşanan güçlükler, topluma ve eğitime intibakta karşılaştıkları dil sorunları, Suriyeli kız ve erkek öğrencilerin dağılımında, kız öğrencilerin aleyhindeki dengesizlik, Türk yüksek öğrenim sistemi hakkındaki bilgi eksikliği. Konferansta çözüm yolu olarak önerilen hususlar şunlar oldu; Türkiye’de ortaöğretimdeki öğrenci sayıları ve buna bağlı olarak yakın gelecekte yüksek öğretime katılacak potansiyel öğrenci sayısı dikkate alındığında, örgün öğrenim yanında açık öğretim ve uzaktan öğrenim yoluyla daha fazla öğrenciye imkan sağlanması. Suriyeli öğrencilerin Türkiye’deki meslek yüksek okullarında eğitim almalarına yönlendirilmesi. Suriyeli öğrencilerin sadece belli şehirlerde değil, ülkemizin farklı illerinde eğitim almalarının sağlanması. Öğrencilerin Türkçe öğrenmelerinin ehemmiyetle önemsenmesi. Kadınların toplumsal sürece uyum konuları ele alındığında, kız öğrencilerin yüksek öğretime dahil edilmeleri önem taşıdığından gerekli teşviklerin yapılması ve gerekli tedbirlerin alınması. Yüksek öğretim odaklı yapılan faaliyetlerin özellikle uluslar arası görünürlülüğünün artırılmasına yönelik bir çalışma başlatılması, bu kapsamda yapılmakta olan ve yapılması planlanan çalışmaların koordinasyonunun YÖK tarafından yürütülmesi. Sürecin takibi ve kolaylaştırılması için Suriyeli öğrencilere yönelik YÖK bünyesinde bir birim oluşturulmasına karar verildi."

Görüntü Dökümü

------------------------

- Salondan detay

- YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın açıklaması

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, ()

Bankamatikten para çeken adamı, dövüp 800 lirasını aldı

Güvenlik kamerası görüntüleri

KONYA'da bir bankamatikten para çeken 45 yaşındaki Mümin Geçit'e, kendisini önce polis olarak tanıtıp, bıçak zoruyla yere yatırıp, dövüp, çektiği 800 lirasını alan 33 yaşındaki Murat Kılıç tutuklandı.

Olay, geçen 2 Mart günü saat 23.45 sıralarında merkez Karatay İlçesi Karatay Belediyesi önünde bulunan bankamatiklerde meydana geldi. Mümin Geçit, bankamatikten 800 lira çekip yürümeye başladı. Geçit, para çektiği sırada, arkasında para çekmek için sıra bekler gibi yapan 1 kişi de onu takip etmeye başladı. Bir süre sonra Geçit'e arkasından seslenen şüpheli, kendisini polis olarak tanıttı. Geçit'in inanmaması üzerine şüpheli, bıçak zoruyla Geçit'i yere yatırıp, dövmeye başladı. Saldırgan daha sonra Geçit'in çektiği 800 lirayı alıp kaçtı. Bu anlar ise çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını yansıdı. Yaralanan Mümin Geçit, yakındaki bir eve giderek yardım istedi. Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Geçit, tedavisinin ardından taburcu edildi.

EŞİNDEN AYRILMIŞ, BUNALIMA GİRMİŞ

Mümin Geçit'in polise başvurması üzerine Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayın meydana geldiği bölgede çalışma başlattı. Ekipler, çevredeki işyerleri, mobese ve trafik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme de şüphelinin olaydan sonra bir otomobile binerek bölgeden ayrıldığı saptandı. Otomobilin plakasından yola çıkan polis, saldırganın çeşitli suçlardan 11 adet kaydı bulunan Murat Kılıç, olduğunu belirledi. Polis, bir barda çalışan Kılıç'ı, kaldığı otelde yakalayarak gözaltına aldı. Kılıç'ın, ilk ifadesinde eşinden yeni ayrıldığı için bunalıma girdiğini ve maddi sıkıntı içinde olduğunu ileri sürdüğü öğrenildi. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Murat Kılıç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

-------------------

- Şüphelinin sağlık kontrolünden geçirilmesi

- Güvenlik kamera görüntüleri

Haber: Tolga YANIK Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA ))

(ÖZEL) Hırsızlar ustaların ayarını bozdu

Hırsızların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri

ERZURUM'da geceleri Sanayi Sitesine giren ve her ay 2-3 işyerini soyan hırsızlar, esnafı canından bezdirdi. Hırsızların her seferinde binlerce lira zarar verdiğini söyleyen Muhammet Yaşarbaş, "Çoluk, çocuğumuzun rızkını hırsızlara bağladık. Hırsızlar ayarımızı bozdu" dedi.

Erzurum Kuzey Çevre yolu üzerindeki Aziziye Otoban Sanayi Sitesindeki esnaf, hırsızlardan çektiği kadar hiçbir şeyden çekmedi. Kent dışında ve hiçbir çevre güvenliği olmayan Sanayi Sitesindeki esnaf, hırızlardan korktuğu için işyerlerini erkenden kapatıp evlerine gidiyor. 5'inci kez işyeri soyulan Mustafa Han, hırsızların bir kabus gibi üzerlerine çöktüğünü söyledi. Sanayi sitesinin çevre düzenlemesi olmadığı için özel güvenlik görevlisi tutamadıklarını belirten Han, "Bugün beşinci kez soyuluyorum. Karanlık çökmeden işyerimizi kapatıp gidiyoruz. Hırsızlar dükkanı götürse, kimsenin ruhu bile duymaz. Bu daha ne kadar böyle devam edecek bilemiyorum. Buraya gelen araçların tamamı iş makinası. Hırsızların demir diye alıp götürdüğü ve belki de 3-5 liraya hurdacıya sattığı sattığı aksamın değeri 5-10 bin lira. Bize yazık, günah değil mi. Yetkililerden isteğimiz buranın biran evvel çevre düzenlemesinin yapılıp, sanayi sitesine giriş kapısı konularak 24 saat güvenlik görevlisinin bulundurulması. Yoksa hırsızlar daha çok canımızı yakacak" diye konuştu

Sabah işyerine geldiğinde kapının kazma ile kırıldığını ve 500 lira değerindeki bijon açma makinesinin çalındığını söyleyen Muhammet Yaşarbaş ise, "İki hafta öncede lokanta ve büfeyi soydular. Şehrin dışında, çevre güvenliği olmayan ve güvenlik görevlisi bulunmayan burası hırsızlar için bulunmaz bir mekan. Çevre duvarı olmadığı için isteyen herkes istediği saatte buraya gelip girebiliyor. Can güvenliğimiz yok. Çoluk, çocuğumuzun rızkını hırsızlara bağışlamışız. Bize kimse sahip çıkmıyor. Hırsızlar çalmadık malzeme bırakmadı. Hırsızların güvenlik kamerasını ters çevirmiş, zaten gözükse ne olacak ki? 5 yıldır buradayım ayda birkaç kez işyeri soyuluyor. Değil, malımız canımız bile tehlikede" dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ÖZEL)

------------------------------------------

-İşyerleri soyulan esnafla röp

-Polis olay yeri inceleme yaparken

-Kırılan camlar

-Kapının açılmasında kullanılan kazma

-Hırsızların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, ()

Tek başına Süphan Dağı’na tırmandı

ANKARA’dan Bitlis'in Adilcevaz İlçesi'ne gelen dağcı Tarık Bünyamin Kaya, Süphan Dağı’na tek başına kış tırmanışı yaptı.

Yıllardır birçok dağa tırmanışlar gerçekleştiren 52 yaşındaki dağcı Tarık Bünyamin Kaya, 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Türkiye’nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı’na tek başına kış tırmanışı yaptı. Kaya, zirvede kahve yapıp içmeyi de ihmal etmedi.

Dağcı Tarık Bünyamin Kaya, yaptığı bu tırmanışla hayalini gerçekleştirdiğini ifade ederek, “Yıllardır gruplar halinde birçok dağa zirve tırmanışları yapmaktayım. Daha önce Kayseri’de bulunan Erciyes Dağı’na ve Aksaray’da bulunan Hasan Dağı’na tek başıma solo kış tırmanışları gerçekleştirmiştim. Ancak hedefimde bu tırmanışlarımı yüksek dağlarda gerçekleştirme hayalim vardı. Şükürler olsun ki ülkemizin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı’na tek başıma zirve yaparak bu hayalimi de gerçekleştirmiş oldum. Bugüne kadar Süphan Dağı’na tek başına solo kış tırmanışı yapan ilk dağcı oldum. Bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyumö dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: BİTLİS ()

Minik Eylül 55 günlük yaşam mücadelesini kazandı

ANTALYA'da dalağı, ince bağırsağı ve kalın bağırsağının bir kısmı akciğerlerin yerinde göğüs boşluğunda dünyaya gelen Eylül Özdemir bebek, geçirdiği ameliyatın ve 55 günlük yoğun bakım ünitesindeki yaşam mücadelesinin ardından sağlığına kavuştu. Şimdi 5 aylık olan Eylül, 1 yıllık takibin ardından yaşamını yaşıtları gibi sürdürecek.

5 ay önce her 5 bin doğumda 1 bebekte görülen 'konjenital diafragma hernisi' rahatsızlığı ile doğan Eylül Özdemir, dünyaya merhaba dediği ilk saatlerde yoğun bakım ünitesine alındı. Eylül bebek, genel sağlık durumu düzeltildikten 1 gün sonra da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edildi. Hastanenin Yenidoğan Uzmanı Dr. Gönül Tezel, Eylül bebeğin doğduğunda nefes alma güçlüğü çektiğini fark ettiklerinde meslektaşlarıyla değerlendirmeler ve çeşitli tahliller yaptıklarını belirterek, normalde karın boşluğunda olması gereken organların akciğerin olduğu yerde, göğüs boşluğunda olduğunu gördüklerini söyledi. Dr. Gönül Tezel, "Bağırsakları özellikle çok yoğun olarak akciğerin yerindeydi ve akciğer kalbe baskı yaparak rahat nefes almasını engelliyordu" dedi.

AMELİYATTAN SONRA YOĞUN BAKIMDA 55 GÜN

Dalağı, ince bağırsaklar ve kalın bağırsağın bir kısmı göğüs boşluğunda yer kapladığı için akciğerin gelişecek alan bulamadığını ifade eden Dr. Tezel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eylül doğduktan sonra beşinci saatte yenidoğan yoğun bakıma yatışı yapıldı. O gün tanısı konuldu ancak bebeğin ameliyata izin verecek hale gelmesi, genel durumunun toparlanması gerekiyordu. Bir süre yoğun bakımda bebeğin genel durumu düzeltildi. Bir gün sonra ameliyata alındı. Ameliyattan sonra 55 gün yoğun bakımda kaldı. Anne karnında bir gelişim bozukluğu olduğu için dalağı, ince bağırsaklar ve kalın bağırsağın bir kısmı toraks içinde yer kapladığı için akciğer gelişecek alan bulamıyor. Akciğer yavaş büyüyen bir organdır ve bu organlar yer kaplayınca akciğer de gelişmemiş oluyor. Eylül bebek yoğun bakımda 31 gün solunum cihazına bağlıydı."

AĞIR BİR TABLO

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Ahmet Ünlü tarafından ameliyat edilen Eylül bebeğin şimdi 5 aylık olduğunu anlatan Dr. Tezel, “Sağlık durumu süper" dedi. Eylül'ün rahatsızlığının çok sık görülen bir hastalık olmadığını sözlerine ekleyen Dr. Tezel, “Bu nadir görülen bir durum. 5 bin doğumda 1 görülüyor. Ağır bir tabloya yol açıyor. Bu tip bebeklerin yarısını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyız" diye konuştu. Hastalığın anne karnında tespit edilse de dünyaya gelmeden bir müdahalenin çok başarılı olmadığını belirten Dr. Tezel, “Anne ve bebeğin hayatı tehlikeye girdiği için bu tip bebeklere anne karnında bir şey yapılamıyor. Daha çok doğumdan sonra müdahale ediliyor" dedi. Eylül bebeğin akciğerlerini korumak için ilk 1 yıl için koruyucu aşılar yaptıklarını kaydeden Dr. Tezel, “Bir yıl sonra normal bir çocuk olarak yaşamına devam edecek" dedi.

UMUTLA BEKLEDİK

Anne 25 yaşındaki Emine Özdemir, kızını dünyaya getirdikten sonra hastalığının kendisine hemen söylenmediğini anlatırken, “Eşim önce bana söylemedi. Bir süre sonra öğrendim. O an çok kötü oldum. Doktorlar 'Biz müdahaleleri yapıyoruz' dediklerinde rahatlamaya başladım" dedi. Ameliyattan sonra 55 gün yoğun bakımda kalan bebeğini görmek için her gün hastaneye geldiğini belirten Özdemir, “Umutla bekliyorduk. Doktorlarımız da anlatıyordu. Şimdi çok şükür Allah'ıma. Çok sevinçliyiz. Çok teşekkür ediyoruz emeği geçen tüm doktorlarımıza. Allah razı olsun herkesten. Çok mutluyuz" dedi.

ÖNCE ALLAH'A SONRA DOKTORLARA EMANET ETTİK

Baba 31 yaşındaki Erol Özdemir ise “Doktor hanım ilk bana söyledi. O an eşime ve diğer aile bireylerine bunu söylemek o kadar zor olmuştu ki. Önce Allah'a sonra doktorlara emanet ettik Eylül'ü. Allah razı olsun doktorlarımızdan" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------

Eylül anne ve babası ile birlikte görüntüsü

Doktorların eylül bebeği severken görüntüsü

RÖP 1: Dr Gönül Tezel

Yoğun bakım personelinin eylül bebekle resim çektirmesi

RÖP 2: Emine Özdemir ( Anne )

RÖP 3: Erol Özdemir ( Baba )

Detaylar

HABER-KAMERA: Selma KUNAR/ANTALYA-)

Yüzde 90 bedensel engelli, yamaç paraşütü ile uçup hayalini gerçekleştirdi

YÜZDE 90 bedensel engelli ve iki bacağı doğuştan olmayan 50 yaşındaki Güneş Demiralp, Tekirdağ'da özel olarak hazırlanan yamaç paraşütü ile uçuş yaparak hayalini gerçekleştirdi. Marmara Denizi kıyısındaki Uçmakdere mevkiinde 30 dakika uçuş yapan Demiralp, "Mükemmel bir duygu. Hayalim gerçek oldu" dedi.

İstanbul'da bir kamu kurumunda çalışan ve doğuştan iki bacağı olmayan yüzde 90 engelli Güneş Demiralp, hayali olan paraşütle uçmak istediğini bir çok ortamda dile getirip, Tekirdağ Uçmakdere Yamaç Paraşütü Kulübü ile irtibata geçti. Kulübün eğitmenleri Kadir Aksoy, THK pilotu ve ticari tandem sertifikalı uçuş hocası Şahin Şık ile yardımcıları, Faruk Esen, Yılmaz Özkaya, Demiralp'in hayalini öğrenince kendisi ile irtibat kurdu. Yüzde 90 bedensel engelli ve iki bacağı olmayan Demiralp'in uçabilmesi için, eğitmenler ön hazırlık yaptı. Demiralp'in risk taşımayan bir uçuş yapabilmesi için yamaç paraşütüne onun için özel bir düzenek konuldu.

Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra Tekirdağ'da yamaç paraşütü alanı olan Ayvasıl mevkiine giden Güneş Demiralp'in uçuş yapabilmesi için eğitmenler, Kadir Aksoy, Şahin Şık, Faruk Esen ve Yılmaz Özkaya tüm hazırları yaptı. Demiralp, yamaç paraşütünü özel olarak konulan seleye bindirilip, uçuş hocası Şahin Şık'ın yönetimindeki yamaç paraşütü ile havalandı. Yaklaşık 30 dakika boyunca havada kalan ve Marmara Denizi kıyısındaki Tekirdağ'ın turistik alanlarından Uçmakdere'nin eşsiz güzelliklerini havadan görme imkanı bulan Demiralp, büyük mutluluk yaşadı.

Yamaç paraşütündeki uçuşu kamera ile görüntülenen Güneş Demiralp, "Mükemmel bir duygu. Hayalim gerçek oldu. Herkese tavsiye ederim. Bence herkes uçmalı" dedi. Yamaç paraşütü ile sorunsuz bir şekilde Uçmakdere kumsalına iniş yapan Demiralp'in büyük bir mutluluk yaşadığı görüldü.

Tekirdağ Uçmakdere Yamaç Paraşütü Kulübü eğitmenleri de, yamaç paraşütü ile ilk kez bir bedensel engelliyi uçurmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Engelli Demiralp'in uçuş için hazırlanması

-Havalanmadan önceki hocası ile diyalogları

-Yardım hocaların havalanması için engelliyi taşımaları

-Havada süzülmeleri

-Pilot kamerasından havadaki görüntüler

-Havadaki konuşmalar

-Kumsala iniş yapılması

-Demiralp'in zafer işareti yapması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

Fuhuş yaptırdığı iddiası ile yakalanınca sinir krizi geçirdi

ADANA'da, 6 aylık hamile 32 yaşındaki Ü.Ş.'nin evine kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla baskın yapıldı. Yatak odasında bir çift sevişirken yakalanırken gözaltına alınan Ü.Ş., Adli Tıp Birimi'nde karşısında gazetecileri görünce önce güldü sonra sinir krizi geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne gelen Şengül D., para karşılığı fuhuş yapmaya zorlandığını, bunu da hamile Ü.Ş.'nin yaptırdığını söyledi. Şengül D.'nin şikayeti üzerine harekete geçen Ahlak Bürosu ekipleri, merkez Çukurova İlçesi'nde Ü.Ş.'nin evine baskın düzenledi. Arama yapan polisler, yatak odasında başka bir çifti sevişirken yakaladı. Ü. Ş. ile yatak orasında ilişkiye giren çift gözaltına alındı.

Fuhuş yapan çift, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Ahlak Büro Amirliği'nde sorgulanan Ü. Ş., evini fuhuş amacıyla kullandırdığını kabul etti. Fuhuş yaptırdığı suçlamasını kabul etmeyen Ü. Ş. kimseyi zorlamadığını söyledi. Poliste fuhuş kaydı bulunan Ü. Ş., "Hamile olduğum için bu işleri bıraktım. Bebeğimi doğurmaya hazırlanıyorum. Kimseye zorla fuhuş yaptırmadım. Müşteri bulmamı istiyorlar, ben de yardımcı oluyorum" diye savunma yaptı.

İfadesinin ardından sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne getirilen Ü. Ş., karşısında çekim yapan gazetecileri görünce önce güldü sonra da sinir krizleri geçirdi. Kendini yere katan kadın güçlükle sakinleştirildi. Fuhuş için yer temin etmek ve fuhuşa zorlamak suçlarından adliyeye çıkartılan Ü. Ş. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Zanlının Adli Tıp Birimi'nden gülerek çıkması

- Gazetecileri görmesi ve arkasını dönmesi

- Gazetecilere tepki göstermesi ve bağırması

- Zanlının polis aracına bindirilmesi

- Adli Tıp Birimi genel görüntüsü

Haber:Fatih KARAÇALI -Kamera:ADANA,()

Samsun'da ev ekonomisine destek veren 15 kadına 1 yıl ücretsiz un verilecek

SAMSUN'da bulunan Ulusoy Un tarafından başlatılan 'Ellerinin hamuruyla hayata karıştılar' sosyal sorumluluk projesi, kapsamında evlerinde yaptıkları hamur işi gıdalarla ev ekonomisine katkı sağlayayan 10 kadına firma tarafından bir yıl süresince ücretsiz un verileceği açıklandı. Projede yer alan 15 kadının katılımıyla proje dün başlatıldı. Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, amaçlarının kadın girişimcileri desteklemek ve onların kendi ev ekonomilerine fayda sağlamalarına destek olmak olduğunu söyledi.

Türkiye Ekonomi Bankası'nın 'Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi' araştırmasının 2015 yılı sonuçlarına göre 29'uncu sırada yer alan ve Samsun'da bulunan Ulusoy Un, tarafından evlerinde hamur eşi ürünler yaparak ev ekonomisine katkı sağlayan girişimci kadınları desteklemek için 'Ellerinin hamuruyla hayata karıştılar' projesi başlattı. Dün düzenlenen programla projenin tanıtımı gerçekleştirildi. Proje kapsamında Samsun'da belirlenen 15 kadına evlerinde yapacakları hamur işi ürenler için bir yıl süresince aylık 50 kilogram unun ücretsiz olarak verileceği belirtildi. Samsun'da pilot olarak başlatılan projenin ilerleyen aşamada Türkiye geneline yayılmasının hedeflendiği açıklandı. Projenin ilerleyen aşamalarında kadınlara Ulusoy Un fabrikasında finans, işletme eğitimleri, pazarlama de vereceği de belirtildi.

Proje kapsamında destek verilecek kadınlarla bir araya gelen Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, amaçlarının bu proje ile kadınlara iş hayatında bir yer kazandırmak, kadın girişimcileri desteklemek ve onların kendi ev ekonomilerine fayda sağlamalarına destek olmak olduğunu belirterek "Kadınlarımız toplumumuz ülkemiz için son derece değerli ve istihdamda alacakları rolde Türkiye'nin büyümesinde önemli bir motivasyon kaynağı olacak. Biz bu projemizde kadın girişimcilerimize bir yıl boyunca ihtiyaç duyacakları unu vereceğiz. İlerleyen süreçlerde onların iş hayatında yer alabilmesi için hem finansman hem de işletme eğitimleri ile onlara destek olmaya çalışacağız. Samsun'da pilot olarak başlatıldı. İlerleyen zamanla bu projeyi tüm Türkiye'de hayata geçirmek ve kadınlarımıza destek olmak istiyoruz ve kendine iş hayatında yer arayan ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyen bütün kadınlarımızın destekçisiyiz. Onların ellerinin hamuruyla hayata karışmaları için yanlarındayız. Biz Halk Eğitim Merkezi tarafından hamur işi ile ilgili verilen eğitimleri yapan hocalarımızdan destek alarak bu kadın girişimcilerimize ulaştık. İhtiyacı olan talep eden diğer kadın girişimciler bize ulaşırsa onlara da bu desteği verip projemizi genişletiriz. Aylık 50 kilogram unu onlara bedelsiz olarak temin edeceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Projeye katılan kadınlardan detay

-Yapılan unlu mamüller

-Eren Günhan Ulusoy'un konuşması

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, ()

Beymelek Dalyanı balıkların doğal yaşam alanı

ANTALYA'nın Demre İlçesi'ndeki çoğunluğu sulak alandan oluşan Beymelek Dalyanı, 13 balık türü ve yengece ev sahipliği yapıyor. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü tarafından işletilen dalyanda çupra ve levreğin üretimi yapılıyor.

Türkiye'nin ayakta kalmış önemli sulak alanlarından biri olan Demre'ye bağlı Beymelek Mahallesi'ndeki Beymelek Dalyanı, kuşlar ve balıklar için doğal yaşam alanı konumunda. 13 balık türü ve mavi yengecin beslenme ve büyüme alanı olan 225 hektarı sulak toplam 355 hektarı kaplayan Beymelek Dalyanı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından işletiliyor.

Denizde üreyen balık türleri ve mavi yengeçler nisan-ağustos döneminde dalyana giriş yapıyor. Yavru türleri özellikle yaz döneminde sürüler halinde dalyanda gezip, besleniyor. Burada beslenen balıklar büyüyüp belirli boyuta gelince ekim ayı başından itibaren dalyanın ağzında kurulan kuzuluklara giriyor. Çupra ve levreklerin büyükleri anaç olarak yavru balık üretiminde kullanılıyor. Bu balıkların bir bölümü yeniden üremek için denize bırakılırken, bir kısmı da vatandaşa satılıyor. Birçok göçmen kuş da dalyanda kışlıyor, bazı türler ise yıl boyu burada kalıyor. Beymelek Dalyanı'nda belirli dönemlerde oltayla balık avına izin verilirken, yerli ve yabancı su ürünleri uzmanları da dalyana yoğun ilgi gösteriyor.

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Rızvan Süyek, "Beymelek Dalyanı, Türkiye'deki dalyanların en önemli sulak alanına sahip olanıdır. Burada 13 tür balık bulunmaktadır. Bunlar üreme amacıyla dışarı çıkmakta, beslenme amacıyla dalyana girmektedir. Buraki türlerden çupra ve levreği anaç balık olarak kullanmaktayız. Çupra ve levrek dışındaki anaç vasfı taşımayan balıkları satış ünitemizde satmaktayız. Burada tutulan balıkların yüzde 50'sini denize salmaktayız. Ayrıca dalyan çeşitli kuş türlerine ev sahipliği yapmakta" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Dalyandan görüntüler

- Enstitü tabelasından

- Dalyandan genel ve detay görüntüler

- Balık ve mavi yengeçlerden görüntü

- Rızvan Süyek'in açıklamaları

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), ()

İslahiye'de, metruk ev yıkıldı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, vatandaşların şikayetçi olduğu metruk bina, sahibinin onayının ardından belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

İslahiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çamlıca Mahallesi'nde bulunan hem yıkılma tehlikesi olan hem de çevre kirliliği oluşturan tek katlı metruk evi, sahibinin da onayı alınarak iş makineleriyle yıkıldı. İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, metruk evin çökme riski taşıdığını ve tehlike oluşturduğunu belirterek, "Çevre sakinlerinin de artan şikayetleri üzerine tek katlı metruk ev sahibinin onayı alınarak yıkıldı. İlçemizde diğer tehlike arz eden yapıları da sahiplerinin rızasını alarak yıkımlarını yapacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Metruk evin yıkımı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)

Amasya'da koyun kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

AMASYA'nın Merzifon İlçesi'nde otomobilin koyunlara çarpması sonucu çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü. 2 kişi yaralandı.

Olay dün gece Amasya'nın Merzifon İlçesi'nde meydana geldi. Volkan U. yönetimindeki 05 LC 700 plakalı otomobil, Sarıköy civarında Lütfü Ekim'e ait koyunlara çarptı. Sürüdeki 2 koyun telef oldu. Bunun üzerine Lütfü Ekim ve otomobil sürücüsü Volkan U. arasında kavga çıktı. Kavgaya Ekim'in kardeşi Öner ve babası Sebahattin Ekim'in de geldiğini gören Volkan U., baba ve çocuklarına belinden çıkardığı tabancasıyla ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Lütfü Ekim, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan baba ve kardeş ise Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, Volkan U. ve babası Ali U.'yu gözaltına aldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: MERZİFON,(Amasya),()-

