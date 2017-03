DHA YURT BÜLTENİ-2

1)İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU VE KOMUTANLAR OPERASYON BÖLGESİ LİCE' YE GELDİ

DİYARBAKIR'ın Lice, Kulp, Hani ilçeleri ile Bingöl sınırlarında güvenlik güçlerinin PKK'ya yönelik 5 Mart günü başlatılan operasyonlar sürerken, dün gece Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Gürler ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Lice İlçesi'nde yürütülen operasyonun merkezinde incelemelerde bulundu. Diyarbakır ve Bingöl illerinde 5 Mart günü başlatılan son yılların en büyük operasyonu devam ederken, PKK'lılara yönelik düzenlenen operasyonunun merkezi olan Lice'ye dün gece İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Soylu ve beraberindekilere, operasyon merkezinde operasyon ile ilgili bilgiler verildi.



Bakan Soylu ve yanındakiler yine gece Diyarbakır'dan ayrıldı.

Fotoğraf



DİYARBAKIR, ()

====================================================

2)SİLOPİ'DEKİ BİR EVİN BODRUMUNDA PKK'NIN CEPHANELİĞİ BULUNDU

ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi'ndeki bir evin bodrum katında PKK'ya ait silahların olduğu yönündeki ihbar üzerine, güvenlik güçlerinin sözkonusu eve düzenlediği operasyonda, evin bodrum katındaki özel bölmede, bixi, roketatar, uzun namlulu silah, anti tank mayınları, roketatar mühimmatı, el bombası, roket sevk fişekleri ve bomba atar silahları, telsizler ile örgütsel döküman ve mühimmat bulundu.

Silopi'deki evin bodrum katındaki özel bölmede bulunan silah ve mühimmatlar ile ilgili Şırnak Valililiği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Silopi İlçesi'nde bir ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetlerimizce Barbaros mahallesinde bir evin bodrumunda özel bir bölmede PKK/KCK Terör Örgütü tarafından gizlenmiş; 2 adet Bixi Otomatik Tüfek, 5 adet Roket Atar Silahı (RPG7), 6 adet AK-47 Uzun namlulu silah, 3 adet Anti Tank Mayını, 29 adet Roket Atar mühimmatı, 25 adet Luncher, 9 adet Luncher yuvası, 22 adet El Bombası, 17 adet El Bombasına ait fünye, 33 adet Roket sevk fişeği, 1 adet 40mm çapında bomba atar silah, 6 adet Cep telefonu, 9 adet Telsiz, 1 adet Dürbün, 1 adet Telsiz şarj aleti, 5 adet Telsiz bataryası, 1 adet Akü, 9 adet Duracell pille hazırlanmış düzenek, 10 adet uzaktan kumandalı anahtar sistemi, 4 adet uzaktan kumandalı ateşleyici sistem, 10 adet Alphe Free uzaktan kumandalı anahtar sistemi ve bunlara ait 2 adet uzaktan kumanda, 4 adet Duracell pil, 1 adet Gaz maskesi filtresi, 41 adet AK-47 Şarjörü, 8 adet Bidon içerisinde 3000 adet muhtelif çaplarda fişek, çok miktarda tıbbi malzeme ve elektrikli kapsül ele geçirilmiştir. Çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

Görüntü Dökümü



----------------------



Silahların bodrum katı özel bölmesinden çıkarılması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, ()-

======================================================

3)HAMİLE KADINI ORMANLIK ALANDA DÖVÜP PARASINI GASP ETTİLER

ADANA'da 31 yaşındaki Sabiha G., kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılıp, öldüresiye dövüldükten sonra yol kenarına atıldı. Baygın halde bulunan 4 aylık hamile genç kadının cep telefonu ve parasının gasp edildiği belirlendi.



Gaziantep'te yaşayan Sabiha G., dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Adana'da yaşayan kadın arkadaşını ziyarete geldi. Geç saatlere kadar dolaşan 2 arkadaş, akşam saatlerinde ayrıldı. Gaziantep'e dönmek isteyen Sabiha G., otogara gitmek için yol kenarında minibüs beklemeye başladı, arkadaşı da evine gitti. Bu sırada durağa gelen ve plakası belirlenemeyen otomobilden inen 2 kişi 4 aylık hamile olan kadını zorla araca bindirdi. Henüz kimliği saptanamayan 2 şüpheli kadını merkez Çukurova İlçesi'ndeki ağaçlık alana götürüp birlikte olmak istedi. Sahiba G.'nin direnmesi üzerine, genç kadını darp eden saldırganlar, cep telefonu ve çantasındaki bir miktar parasını aldıktan sonra Büyükdikili Mahallesi'nde otoyol kenarına attı. Sabaha kadar yarı baygın halde bekleyen Sabiha G.'yi yoldan geçen vatandaşlar fark ederek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, 4 aylık hamile genç kadını Denizli Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü. Yapılan ilk görüşmede, başından geçenleri gözyaşları arasında anlatan Sabiha G., karakola çağrılan ambulansla Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Montu ile yüzünü kapatan Sabiha G., tedavi altına alındı. Polis olay ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü



-------------------------



- Ambulansın hastaneye gelişi



- Kadının ambulanstan indirilmesi



- Sedyede hastaneye girmesi



- Ambulansın görüntüsü



SÜRE:53" BOYUT:100 MB

Haber:Fatih KARAÇALI -Kamera:ADANA,()

==========================================================

3)"EŞİN GÖZALTINDA" DİYEN SAHTE POLİSLERE İNANIP EVLİLİK YÜZÜĞÜNÜ BİLE DOLANDIRICIYA KAPTIRDI, PANİĞE KAPILIP 9 AYLIK BEBEĞİNİ KUYUMCUDA UNUTTU



O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA BÖYLE YANSIDI

ADANA'da 26 yaşındaki Saniye İpek, kendisini arayıp eşinin gözaltında olduğunu söyleyen sahte polislere inanıp, evlilik yüzüğü ile kulağındaki küpesini bile kuyumcuya bozdurup, verilen hesaba 2 bin 900 lira yatırdı. Dolandırıldığını anlayınca ne yapacağını şaşıran kadın kuyumcuya döndü, burada 9 aylık bebeğini bırakıp, kuyumcu ile birlikte PTT şubesine gitti ancak parasını kurtaramadı. Kadının kuyumcuda altınları bozdurması ve ikinci kez gelip ağlaması güvenlik kamerasına yansıdı.



Merkez Seyhan İlçesi İstiklal Mahallesi'nde oturan ev kadını Saniye İpek'in telefonla arayan dolandırıcı, komiser olduğunu belirterek, "Adana Emniyet Müdürlüğü'nden arıyorum. Bir çete sizin eşinizin kimlik bilgilerini kullanarak kanunsuz işler yapmış, eşiniz şuanda gözaltına alındı. Biz eşinizin masum olduğunu biliyoruz ancak kimlik bilgilerini kullandıkları için gözaltına almak zorunda kaldık. Biz bu nedenle gizli bir soruşturma yürütüyoruz. Operasyonun sonunda eşinizin masum olduğunu kanıtlayacağız, gerçek suçluları da yakalayacağız" diyerek telekonferans yöntemiyle eşinin de sesi dinletildi. Dolandırıcı, telsiz sesi de dinlettiği kadına, "Operasyonun sonuçlanması için vereceğim hesaba para yatırmanız gerekiyor, aksi taktirde kocanız cezaevine girer" dedi. Korkan kadın, evde para olmadığını altınlarının olduğunu söyledi. Sahte komiser hemen genç kadına kuyumcuya gidip altınları bozdurup parayı da Adana Emniyet Müdürlüğü'nün karşısındaki PTT şubesine yatırmasını kendisini emniyet binasından izleyeceğini söyledi.

NİKAH YÜZÜĞÜ İLE KÜPESİNİ SATTI

Genç kadın 9 aylık bebeğini de kucağına alarak kuyumcuya gidip, parmağındaki nikah yüzüğü ile küpesinin de aralarında olduğu ziynet eşyalarını bozdurdu. Kuyumcudan bunun karşılığında 2 bin 900 lira alan Saniye İpek, Emniyet Müdürlüğü'nün karşısındaki PTT şubesine giderek verilen hesaba parayı yatırdı. Genç kadın 10 dakika sonra kocasının bırakıldığını öğrenmek için kendisini arayan telefonu çaldırmak istedi, ancak ulaşamadı. Kocasının telefonunu arayan Saniye İpek, eşinin da polis olduğunu söyleyen şahıslarla telefonda konuştuğunu gözaltına alınmadığını söyleyince dolandırıldığını anladı.

PANİĞE KAPILDI ÇOCUĞUNU UNUTTU

9 aylık bebeği ile tekrar kuyumcuya gelen İpek, olanları anlatarak gözyaşlarına boğuldu. Uzun süre ağlayan genç kadın daha sonra kuyumcu Emrah Baygın (36) ile birlikte PTT şubesine gitti. Bu sırada panik halindeki kadın, bebeğini kuyumcuda bıraktı. Paranın geri iadesini isteyen kadın, paranın çekildiğini öğrenince şok oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, tekrar kuyumcuya dönüp bebeğini alan kadını ifadesi için karakola götürdü.

Kadının kuyumcuda altın bozdurması, tekrar panik halinde gelişi ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü



-------------------------



(Güvenlik Kamerası)



- Saniye İpek'in kuyumcuya gelmesi



- Kulağındaki küpesini ve yüzüğünü kuyumcuya vermesi



- Kuyumcunun parayı vermesi



- Saniye İpek'in kuyumcudan çıkışı



- Kuyumcuya tekrar gelmesi



- Kuyumcuya dolandırıldığını anlatması ve ağlaması



- Saniye İpek'in kuyumcuda ağlaması

SÜRE:02'13" BOYUT:248 MB



Haber:Fatih KARAÇALI -Kamera:ADANA,()

===============================================

4)ŞEHİT KADIN POLİSİN ADININ VERİLDİĞİ PARKI, KADINLAR HİZMETE AÇTI

MARDİN'in Midyat İlçesi'nde, geçtiğimiz yıl ilçe emniyet müdürlüğüne düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan kadın polis Şerife Özden Kalmış adının verildiği park, Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen bir törenle, ilçe yöneticilerinin eşleri tarafından hizmete açıldı.Midyat Emniyet Müdürlüğü'ne Haziran 2016 tarihinde teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan kadın polis Şerife Özden Kalmış'ın adı, Seyitler Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'ndaki parka verildi. Parkın dün yapılan açılış törenine, Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin’in eşi Merve Tekin, Midyat Belediye Başkanı Şehmus Nasıroğlu’nun eşi Nurşen Nasıroğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tevfik Baysal ve eşi Müzeyyen Baysal, AK Parti Midyat Kadın Kolları Başkanı Neşe Ergen ve kadın davetliler katıldı.

Tören, şehitler anısına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılışta konuşan Midyat Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Fethi Geçer, şehitlere bu vatanın çok şey borçlu olduğunu belirterek, anlamlı bir çalışma ile şehit olan Şerife Özden Kalmış’ın isminin yaşayacağını söyledi. Midyat Emniyet Müdürlüğü’ne düzenlenen terör saldırısında şehit olan 3 polis memurunun isminin cadde ve parklara verildiğini hatırlatan Geçer, "Şehit Polis Memurları Ökkeş Özdemir ve Nefise Özsoy’un adını Seyitler Mahallesi’nde bulunan birer caddeye verdik. Şehit Polis Memuru Şerife Özden Kalmış’ın adını da şuan açılışını yaptığımız parka vermiş bulunmaktayız. Siz değerli misafirlerimiz bu önemli günde bizleri yalnız bırakmadığınız ve programa iştirak ettiğiniz için teşekkür ederim" dedi.

Daha sonra konuşan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Neşe Ergen de, parkın yapımında emeği geçen Belediye Başkanı ve meclisi üyelerine teşekkür ederek, "Tam 95 yıl önce Kurtuluş Savaşı mücadelesinde donarak hayatını kaybeden Şerife Bacı'nın adını taşıyan ve yine bu yüce şahsiyet gibi canını, evladının canıyla vatana hediye eden Şehit Şerife Özden Kalmış adına buradayız. Zihinleri şiddetle beslenen ve bedenleri nefretle kavrulanların yapmış olduğu bu saldırıyı, hayallerini çaldığımız Özgecanları, annesiz bıraktığımız Nefiseleri, Şerifeleri bu yürekler ve nicelerini asla unutmayacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin eşleri tarafından parkın açılış kurdelesi kesilen park, halkın hizmetine açıldı.

Görüntü Dökümü



-------------------------



Park genel detay



Kurdele kesimi,



İstiklal Marşı saygı duruşu



Yapılan konuşmalar



Parkın gezilmesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), ()-

====================================================



5)İZMİRLİ AİLELER, DİYABETLİ ÇOCUKLARI İÇİN BİRLEŞTİ

İZMİR'de doğuştan ya da küçük yaşlarda diyabet olan, ömürleri boyunca insülin kullanmaları gereken çocuklar için aileleri, 'Şekerli Çocuklar Derneği'ni kurmak için birleşti. Bugüne kadar 430 kişiye ulaşan oluşumun en büyük çabası ise çocukların düzenli olarak kan şekerlerini ölçen, tehlikeli seviyede olması durumunda ikazda bulunan, ancak Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) karşılamadığı sensörün tutarını, devletin karşılamasını sağlamak. Grubun sözcülerinden Sibel Kılıç, "Çocuklarımızın gelecekteki sağlıkları için bizler aileleri olarak gece bile belli aralıklarla uyanıp ölçüm yapıyoruz. Ancak aylık 500 TL tutarındaki sensörün alınması durumunda daha sağlıklı ölçümler yapılıyor. Aileler, bunu karşılamakta büyük zorluk çekiyorlar. Sesimize çocuklarımız için cevap bekliyoruz" dedi.

Dünya genelinde gerek beslenme alışkanlıklarından gerekse de gıdalardaki kimyasal katkılardan dolayı en büyük tehlikelerden birisi de diyabet hastalığı. Yetişkin insanların yanı sıra doğuştan yada henüz bebeklik dönemlerinde diyabet olan çocuklar için hastalık daha uzun ve tehlikeli sonuçlar yaratıyor. İzmir'de de diyabet hastası olan çocukları için aileler, bir süredir sosyal medya üzerinden yürüttükleri çalışmalarla bir araya geldi. Dernekleşme adına da adım attı.

ŞEKERLİ ÇOCUKLAR DERNEĞİ KURULACAK

Şekerli Çocuklar Derneği'ni kurmak için toplanan aileler, şimdiye kadar 430 kişiye ulaştı. Çocuklarının daha sağlıklı büyümesi için çalışma yürüten ailelerin öncelikli çabası ise ömürleri boyunca kullanacakları insülin için gerekli ölçümü otomatikman yapan pomba ile sensörü için oldu. SGK'nın pompanın belli bir miktarını karşıladığı, ancak insülin değerini otomatikman belli aralıklarla ölçen sensörü ise karşılamadığı öğrenildi. Aylık 500 TL masrafı bulunan sensörün karşılanmasını isteyen aileler adına grubun sözcülerinden Sibel Kılıç açıklama yaptı. İlk başlarda çocuklarının el parmaklarından günde 15 - 20 kez ölçüm yaptıklarını, bu nedenle parmaklarının büyük zarar gördüğü ve acıya neden olduğunu anlatan Sibel Kılıç, "Bunun sonrasında bizler insülin pompası aldık. Bunun da belli bir bölümünü devlet karşıladı. Şimdi gelişen teknolojiyle birlikte pompalar da gelişti. Çocuklarımız için iyi bir pompa 15 bin TL. Aileler alet bir kez alındığı için bu parayı bir şekilde karşılıyorlar. Ama pompanın işlevini yapması için sensöre gerek duyuluyor. Sensörde belli aralıklarla otomatikman ölçüm yapıyor. Ve insülin değerinde olumsuz bir durum olması durumunda anında uyarı veriyor. Bu şekilde çocuklarımızın kan şekerleri düşmüyor, ileride parmaklarına ya da organlarına zarar verecek olumsuzluklar da en aza indiriliyor. Bu sensörün aylık masrafı 500 TL. Ailelerimiz bunu ekonomik durumlarından dolayı karşılayamıyorlar. Bu nedenle de eski sistemleri kullanmak zorunda kalıyorlar. Bizim isteğimiz SGK'nın bunu da karşılaması. Çocuklarımızın gelecekteki sağlıkları için bu isteğimiz. Biz gece bile belli aralıklarla uyanıp ölçüm yapıyoruz. Sesimize çocuklarımız için cevap bekliyoruz" dedi. Ellerindeki pompaları gösteren minik diyabetli hastalar da ailelerine destek olunmasını istedi.



Görüntü Dökümü



-------------------------



- Ailelerle röportaj



- Çocukların görüntüsü



Haber: Taylan YILDIRIM -Kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR, ()

=================================================

(ÖZEL)

6)CARETTALARI KÜÇÜK MUCİTLER KURTARACAK

ANTALYA'da bir grup öğrenci, Caretta Carettalar'ın yumurtadan çıkışını 24 saat önceden haber veren cihaz yaptı. Cihaz, sahillerde denize ulaşamadan ölen Carettaların kurtarıcısı olacak.



Bahçeşehir Koleji öğrencileri, Akdeniz ülkeleri arasında yüzde 60'ı Belek sahillerinde yumurtlayan ve nesli tehdit altındaki Caretta Caretta kaplumbağalara umut ışığı oldu. Caretta yuvalarına en çok zararı Belek'teki büyük otel ve tatil köylerinin vermesinden yola çıkan Bahçeşehir Koleji öğrencileri, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Ekolojik Araştırmalar Derneği (AKED) Başkanı Ali Fuat Canbolat ile temasa geçti. Birkaç ay süren çalışmaların ardından öğrenciler, Caretta Carettalar'ın yumurtadan çıkışını 24 saat önceden haber veren cihaz yaptı. Cihaz, piramit şeklindeki kafese bağlandı ve kum altındaki yumurtaların hareketlerini cep telefonlarına mesaj olarak bildirmeyi başardı. Öğrenciler, bu çalışmayı uluslararası platforma taşımak için de Belek Turizm Yatırımcıları Birliği'nden (BETUYAB) tam destek aldı.



Bahçeşehir Koleji Bilişim Teknoloji Öğretmeni ve Robotik Kodlama Koçu Sinem Gökpınar, Belek turizm cennetinin aynı zamanda Caretta Carettalar'ın üreme merkezi olduğunu belirterek, şöyle dedi:



"Otellerin ve sahilde bulunan diskoların ışığı, gece yumurtadan çıkan yavruları yanıltmakta ve yakamozu takip ederek denize ulaşması gereken yavru Carettalar, sahildeki yapay ışıklara yönelerek kaybolmakta ve ölmektedir. Bu durum yalnızca çevrecileri değil, aynı zamanda otel yönetimlerini de üzmekte ve endişelendirmekte. Carettaların yumurtladıkları dört aylık yaz döneminde çevre gönüllüleri, Belek gönüllü kampında kalarak yuvaların yerini belirlemekte ve bir kafes ile işaretleme çalışması yapmaktadır. Gönüllüler yavruların yuvadan çıkacaklarını tahmin ettikleri gece, otel işletmelerinin de desteği ile sahile siyah perdeler çekerek yapay ışığın engellendiği bir koridor oluşturuyor. Böylece yavruların yakamozu izleyerek güvenle denize ulaşmaları sağlanıyor. Yavruların ne zaman yumurtadan çıkacaklarını tahmin etmek için gönüllüler her sabah sıcakta ve kumda kilometrelerce yürüyerek tek tek yuvaları kontrol ediyor. Ne yazık ki, bu son derece zahmetli gönüllü faaliyete rağmen, yavruların yuvadan ne zaman çıkacağı tam kestirilemiyor ve perdelemede zaman zaman geç kalınabiliyor. İşte biz bu sorunu kökten çözecek bir cihaz geliştirdik."



Öğrencilerinin geliştirdiği cihaz sayesinde, Caretta yavrularının yumurtadan çıkacağrı zamanın tam olarak belirlendiğini söyleyen Sinem Gökpınar, "Caretta yuvalarını işaretlemekte kullanılan kafeslere, ısı ve hareket sensörleri yerleştirdik. Bu cihazla, sensörlerden gelen veriler, Caretta yuvalarındaki ısı değişikliği ve hareketlilik ölçümleri, gönüllülerin cep telefonlarına mesaj olarak gönderildi. Böylece, hem yavruların yumurtadan çıkacakları gece tam kesinlikle belirlenirken, hem de gönüllülerin kilometrelerce yürümesinin önüne geçildi. Bu projemiz, Bilim Kahramanları Derneği koordinasyonunda gerçekleştirilen Uluslararası First Lego Leauge'ne katıldı. Mersin'de yapılan bu yarışmanın ilk ayağında bölge ikincisi olarak, finallere katılmaya hak kazandık. Bu proje ile dünyada her yıl düzenlenen Carettaları Koruma Sempozyomu'nda Türkiye'yi temsil edeceğiz" diye konuştu.



Öğrenciler bu projeyi başarıyla sonuçlandırdıktan sonra bir de rap müzik yaptı.

Görüntü Dökümü



-----------------



- Öğrencilerde biri cihaz üzerinde çalışırken



- Röp1: Ayşe Selen Alkın (öğrenci)



- Röp2: Ali Vanhethof (öğrenci)



- Röp3:zge Şan (Öğrenci)



- Röp4: Duygu Konyar (Öğrenci)



- Röp5: Sinem Gökpınar (Robotik ve kodlama koçu)



- Carettaların görüntüleri (ARŞİV)



- Öğrenciler rap şarkısını seslendirirken görüntü

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()



======================================================

7)KÖY MEZARLIĞINDAKİ ZEYTİN AĞAÇLARI TAŞINDI

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde Kutluoba Köyü mezarlığında kendiliğinden yetişen 400 delice zeytin ağacı, muhtarlık tarafından bulunduğu yerden sökülerek köy merasına dikildi. Bayramiç ilçesine 4 kilometre uzaklıktaki Kutluoba Köyü'ndeki mezarlıkta kendiliğinden gelişen zeytin ağaçları geçen yıl muhtarlık tarafından aşılandı. Mezarlığın ortasında sağlıklı üretim yapılamayacağı için, 400 delice zeytin ağacı iş makineleriyle sökülerek başka bir alana taşınıp, dikildi.



Ağaçların köylüler tarafından imece usulu ile köye 1 kilometre uzaklıktaki köy merasına dikildiğini anlatan Köy Muhtarı Zafer Sezer (40), "Bu projeyle köy mezarlığındaki yabani zeytin ağaçlarını aşıladık, fakat burada üretimin doğru olmayacağı görüşüne vardık. Köy tüzel kişiliğine ait meraya diktik. 3-4 yıl sonra verim almayı düşünüyoruz. Buradan elde edilecek gelirle köyümüzün bazı eksikliklerini gidereceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü



-------------------



-Mezarlıktan sökülen zeytin ağaçlarından görüntü,



-Köy muhtarı Zafer Sezer ile röportaj,



-Zeytin ağaçlarının dikiminden görüntü.



Haber - Kamera: Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ (Çanakkale), ()

===================================================



8)KARABÜK'TE GÜRÜLTÜ KAVGASI: 2 YARALI

KARABÜK'te, 56 yaşındaki Kasım G., evinin bulunduğu sokakta motosikletle gürültü yaptığını iddia ettiği komşularının çocukları 16 yaşındaki B.A. ve 18 yaşındaki Ö.F.D.’yi ruhsatsız tabancayla ateş ederek yaraladı.



Olay, gece saatlerinde Yeşil Mahalle, Eğitim Sokak’ta meydana geldi. Kasım G., iddiaya göre B.A. ve Ö.F.D’nin motosikletle yaptıkları gürültüden rahatsız oldu. Kasım G., gürültü yapmamaları konusunda daha önce de uyarılarda bulunduğu gençlerle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Kasım G., tabanca ile ateş ederek B.A.’yı bacağından, Ö.F.D’yi ise göğsünden yaraladı. Silah sesleri üzerine sokağa çıkan vatandaşlar, kendi araçlarıyla yaralı gençleri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. B.A., hastanadeki tedavisi ardından taburcu edildi. Ameliyata alınan Ö.F.D'nin de hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, Kasım G.’yi olay yerinde gözaltına alırken soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü



------------------------------------



-Olay yerinde polisin incelemeleri



-Hastane önünde yaralıların yakınlarının beklemesi







Süre:(01.31) Boyutu:(70 MB.)



Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()