DHA YURT BÜLTENİ-2

1)CHP'Lİ ÖZEL'DEN BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NA SERT YANIT

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Antalya'nın Finike İlçesinde, dün (Cumartesi) vatandaşlara seslenen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Bunu söylemekten utanç duyuyorum ama CHP içinde ön seçimle seçilmiş DHKP-C'li milletvekilleri var. PKK, DHKP-C hayır derken CHP'nin evet demesi mümkün mü?" sözlerine sert yanıt verip, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bahsettin terör örgütünün yanından, yakınından geçmiş, toplu iğnenin başı kadar irtibatı olan hiç bir milletvekili yok. Varsa çık sen açıkla . Açıklamazsan namertsin, müfterisin" dedi.CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgün Özel, dün (Cumartesi) akşam referandum çalışmaları kapsamında geldiği Turgutlu'da partisinin Mesadet Özcan Konferans Salonu'nda düzenlediği toplantıya katıldı. Özel, toplantıdaki konuşmasında, Finike'deki halka seslenen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun CHP ile ilgili sözlerine eleştirdi. Milletvekili Özel, Bakan Çavuşoğlu'nun "Bunu söylemekten utanç duyuyorum ama CHP içinde ön seçimle seçilmiş DHKP-C'li milletvekilleri var. PKK, DHKP-C hayır derken CHP'nin evet demesi mümkün mü?" sözlerine sert yanıt verdi. Özel, "Çavuşoğlu, anayasayla ilgili değişikliklerin içeriğine partisi giremediğinden girse de çıkamadığından, attığı imzayı anlatamayan ve arkasında duramayan, kurulmuş bir demokrasiyi bir tek adam rejimine çeviren, bu değişikliği hakkıyla savunamadığından hep birlikte yaptıkları yapmaya çalışmış. Aslında bunu başta denediler, başarısız olunca geri döndüler. Ama o kadar çaresizler ki nefesleri kesilince söyleyecek söz bulamayınca ,dönüp dönüp bunu tekrar ediyorlar. Çavuşoğlu, bir adım ileri gitmiş, demiş ki 'CHP'nin içinde PKK'yı seven ,PKK destek veren milletvekilleri var. Çıksınlar yok desinler.' Ey Mevlüt Çavuşoğlu, Ey kerameti kendinden menkul, Türk diplomasini, her gün yeni bir rezalete bulaştıran partinin bu işi beceremeyenler zincirinin son halkasındaki dışişleri bakanı. Sana buradan sormuşun söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bahsettin terör örgütünün yanından, yakınından geçmiş, toplu iğnenin başı kadar irtibatı olan hiç bir milletvekili yok. Varsa çık sen açıkla .Açıklamazsan namertsin, müfterisin. Bu parti, zengin bir işadamının 14'üncü katındaki rezidansında kurulmadı. Afyonkarahisar'da beş yıldızlı termal bir otelde oturup da program yapmadı.Bu parti, düşman işgali altındaki topraklarda Rumeli ve Anadolu Müdafaa ve Hukuk Cemiyetleri'nden doğdu. Anayasasını, köhne bir gemi ile çıkılan Samsun'dan sonra Amasya'da başlayan kongrelerle yazdı. Bu partinin, bu milletin kalbine yazdığı şey, Atatürk'ün ağzında oturan Nutuk'tur, otur önce onu oku. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaz" dedi.

"OTURDUĞU YERDEN KALMAYA KORKANLAR ALTI PİSLİK DOLU OLANLARDIR"

Özel şöyle devam etti:"Mevlüt Bey, Mevlüt Bey, şimdi sen benim soruma cevap ver. Antalya'dan üfürürsün, bu söylediğin sözün karşısında bayrağı Türk Bayrağı olan, inancı, Cumhuriyet'e bağlılığı tam olan bir partiye kayaya toslar gibi tosladın. Ama şimdi sana soruyoruz. Senin partinin içinde Sarayın bildiği , MİT'in söylediği kısa sürede kurtulmak istediğin en az 80 FETÖ'cü var mı yok mu? Senin partinin milletvekilleri, 'PKK terör örgütü değildir' dedi mi demedi mi? Senin partinin milletvekilleri, senin partinin yöneticileri 'Abdullah Öcalan, bunlara göre daha vicdan sahibi' dedi mi demedi mi? 'Kandil bunlardan daha milliyetçi ' dediniz mi? demediniz mi ? Mevlüt Bey, oturduğun o koltuk var ya. O koltuğun kimin koltuğu olduğunu bil. Seni o koltuktan halk kaldıracak. Ama oturduğun yerden kalmaya korkuyorsun. Oturduğu yerden kalmaya korkanlar altı pislik dolu olanlardır. Mevlüt Bey, bunu bil."

Görüntü Dökümü



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-CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in konuşması

( Haber: Doğan ÇİZMECİ - Kamera: Tuncel YILMAZ / TURGUTLU (Manisa), ()

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(ÖZEL HABER)

2)ODTÜ'LÜ ASLI KARİYERİ BIRAKIP KUŞKONMAZ ÜRETMEYE BAŞLADI

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme Bölümü'nden mezun olup master yaptıktan sonra İstanbul'da tekstil ve gıda üretim alanlarında pazarlama müdürü olarak çalışan 37 yaşındaki Aslı Aksoy, Muğla'nın Ula İlçesi'ndeki 42 dönümlük arazide kuşkonmaz üretimine başladı. Ula İlçesi'nin Kızılyaka Mahallesi'nde dünyaya gelen, İzmir'de büyüyen Aslı Aksoy'un hayatı, ABD'nin New York kentinde yediği kuşkonmazla değişti. ODTÜ İşletme Bölümü'nden mezun olup master da yaptıktan sonra İstanbul'da tekstil ve gıda üretim alanlarında pazarlama müdürü olarak çalışan Aksoy, 13 yıllık kariyerini bırakıp, Kızılyaka'da 42 dönümlük arazide kuşkonmaz üretimine başladı. Kendini beyaz yakalı çiftçi olarak tanımlayan Aksoy, yaptığı araştırmalarda kuşkonmazın ülkede fazla tanınmadığını, hatta kültüre alınmış kuşkonmaz üretiminin çok sınırlı yapıldığını öğrendiğini belirtti. Böylelikle üretim kararı aldığını belirten Aksoy, şunları söyledi:



"Sürekli Ege'ye, kendi topraklarıma dönmeyi hayal ettim ve sonunda bunu başardım. Bugün eken, ektiğini emekle üreten, büyüten, büyüttüğünden ekmek yiyen bir beyaz yaka çiftçi oldum. Toprakla uğraşmak bana hep çocukluğumdan bu yana cazip gelmişti. Para kazanmak ve düşüncelerimdeki işi yapmak için çiftçiliğe döndüm. Başka üniversite okudum ama okuduklarım bana burada da gerekli oluyor. Amerika'da servis edilen kuşkonmazı bizim burada Tilkişen, Tilki Kuyruğu, acı ot ve sarmaşık gibi isimlerle ve yabani kuşkonmaz olarak tanırız. Türkiye'de fazla üretim ve tüketim yaygın gerekli bilgileri Almanya, Fransa, İspanya ve Hollanda'daki üreticilerle irtibata geçerek edindim. Türkiye'de bu işi yapan ziraat mühendisleriyle çalıştım. Kuşkonmaz folik asit açısından çok önemli. Mineral ve vitaminleri çok zengin, sindirime yardımcı, kalp dostu. Kan dolaşımını temizliyor. Çok sağlıklı, çok lezzetli ve henüz Türkiye'de çok tüketimi olmayan, üretimi gelişmemiş bir ürün"

2.5 DÖNÜMDEN 42 DÖNÜME

İlk olarak Ortaca İlçesi'nde 2.5 dönümlük bir arazide deneme yaptığını, üretimde başarılı olunca işi büyüttüğünü belirten Aksoy, "Böylesine özel bir ürünü ülkemizde tutundurabilmek, yaygınlaştırabilmek anlamında çalışmalarımız sürüyor. Toprakla uğraşırken her gün yeni şeyler öğreniyor ve şaşkına dönüyorum. Çok yeni şeyler öğreniyorum. Kuşkonmaz üretiminde Çin birinci, Peru ise ikinci sırada. En büyük tüketici Almanya. Türkiye'de 500 dönümlük arazide üretim ile Eskişehir birinci. Biz 42 dönümle ikinciyiz. Balıkesir 30 dönümle üçüncü. İrili ufaklı kuşkonmaz üreticisi ülkemizde 5'i geçmez. Türkiye'de geçen yıl 120 ton kuşkonmaz üretildi. Bu seneki beklenti 180 ton. Bizim tek şansımız burada nemli ve yağışlı ayın 7 aya yaygın olması. Bu nedenle de ilk yılımız olmasına rağmen 15 ton ürün bekliyoruz" dedi.

"KİLOSU 35 LİRA"

Kuşkonmaz üretimini anlatan Aksoy, "Tohumdan elde edilen fideler tarlaya dikiliyor. İki yıllık titiz bir bakımın ardından üçüncü yıl, azar azar ürün vermeye başlıyor. Tarladaki kökler 10-12 sene boyunca verimli bir şekilde ürün veriyor. Genellikle Şubat ayı sonu Mart başında bitkinin sürgünleri toprak yüzeyinden dışarı çıkmaya başlıyor. Sürgünler 25 santim boyutuna geldiğinde toprağa yakın bir şekilde kesiliyor. Kesimde hassas davranmak gerekiyor çünkü topraktan çıkmak üzere olan bir sürgün, küçük bir bıçak darbesiyle zarar görerek dik çıkması gerekirken eğiliyor ki bu da kalite kriterlerini ters yönde etkiliyor. Tarladan toplanan kuşkonmazlar toprağını atması için yarım saat soğuk suda tepelerini suya değdirmeden bekletiliyor. Serinleme sonunda boylarına göre ayrılıyor ve dipleri kesilerek 400 gramlık bağcıklar haline getiriliyor. Şu andaki satış fiyatı kilosu 35 lira" diye konuştu.

YANINDA 6 KADIN ÇALIŞIYOR

Aslı Aksoy, yanında komşu kadınları çalıştırıyor. 6 kadın boş zamanlarında tarlada çalışarak hem mutfaklarına katkı sağlıyorlar hem de üretimde önemli rol oynuyorlar. Aksoy'la birlikte çalışan üniversite mezunu Özge Yıldırım, "Biz aslında yabani olanını tanıyorduk. Doğal olarak üretmeye çalışıyoruz. İş bulana kadar burada çalışacağım. Bizim açımızdan bu üretim çok iyi oldu" dedi. Bir diğer çalışan Hatice Kırkhan ise "Evde hayvanlarla uğraşırken komşumuz üretime başlayınca biz de boş zamanlarımızı burada değerlendirip mutfak paramıza katkıda bulunuyoruz" diye konuştu.

ŞİRKETİN ADI 'ELİ BELİNDE'

Şirketinin adını 'Eli Belinde' koyduğunu belirten Aksoy, nendenini ise şöyle anlattı:

"Eli Belinde'yi geleneksel motiflerimizden, kilim ve halılarımızdan biliyoruz. Temel olarak kadını, doğurganlığı, verimi ve bereketi temsil eden bir figür. Biz her sabah bu tarlaya girdiğimizde aynı şeyleri kalbimizden geçiriyoruz. Bereket olsun, verimli bir hasat yapalım diyoruz. Zannediyorum ki başka sözcük bizi tarif edemez. Çalışan 7 kadınız ve 7 kadının sembolü eli belinde" dedi.



Görüntü Dökümü



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- Aslı Aksoy röp.



- Kuşkonmaz tarlasında çalışma görüntüleri. Aslı Aksoy'un tarladaki çalışmalar esnasında anlatımları



- Çalışan kadın kısa açıklamalar



- Yakın plan kuşkonmaz



- Tarladan ürün toplanması



- Yıkanıp kesilerek paketlenmesi



- Çiğ yenme görüntüleri

Haber- Kamera: Mustafa SARIİPEK/ULA(Muğla), ()

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3)TACİZCİYE DAYAK KAMERA KAYDINDA

NİĞDE'de yolda çocuğu ile yürüyen 35 yaşlarındaki bir kadının, kendisini taciz eden 60 yaşlarındaki adamı çanta ile kovalaması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kent merkezindeki Terminal Caddesi'nde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir kadın kendisini takip eden bir kişiye tepki gösterdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çocuğunu okuldan alan kadın, kaldırımda yürürken uzun süre yaşlı bir adam tarafından takip edildiğini fark ediyor. Rahatsız olan kadın, kendini takip eden adamı çocuğunun beslenme çantasıyla vurarak kovalıyor. Kadın, "Yol ortasında tacize uğruyoruz" diye bağırıyor. Kadına karşılık vermeyen tacizci bir süre sonra kaçıyor. Kadın da daha sonra çocuğunu alıp hızlı adımlarla uzaklaşıyor.

Görüntü Dökümü



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(Güvenlik Kamerası)



-Kadının çocuğu ile yürümesi



-Kadının tek yürürken görüntüsü



-Takip eden adamın görüntüsü



-Kadının adama çantayla vurması ve kovalaması



-Kadının tepki vermesi



-Farklı bir açıdan kadının adamı kovalama görüntüsü

SÜRE:01'10" BOYUT:109 MB



Haber:Ali KADI-Kamera:NİĞDE,()

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4)5 GÜN ÖNCE EVLENDİĞİ EŞİYLE TARTIŞAN KADIN 4'ÜNCÜ KATTAN ATLADI

KARABÜK'te, iddiaya göre 5 gün önce evlendiği eşiyle tartışan 20 yaşındaki Melahat G., 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden atlayarak ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde 75’inci Yıl Mahallesi, 64 Nolu Sokak’ta bulunan apartmanda meydana geldi. Melahat G., iddiaya göre 5 gün önce evlendiği eşi Semih G. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Sinirlenen Melahat G., odanın kapısını kilitledikten sonra çıktığı pencereden kendini boşluğa bıraktı. Toprak zemine düşen Melahat G., haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Melahat G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis olay yerinde inceleme yaparken Semih G. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Görüntü Dökümü



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-Olay yerinde polisin incelemeleri

Süre:(01.14) Boyutu:(57 MB.)



Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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5)KAHRAMANLARDAN ÖĞRENCİLERE VİDEOLU MESAJ

MANİSA Şehitler Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencilerinin, Hakkari'de görev yapan askerlere gönderdiği mektuplar karşılık buldu. Mektubu okuyan her asker, minik kardeşlerinin mektuplarına cevap vererek mutlu olduklarını belirtti. Ayrıca Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Cemal Ekinci, öğrencilere videolu yanıt göndererek teşekkür etti.

Şehzadeler İlçesi'ndeki Şehitler Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencileri, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası askerlere moral vermek amacıyla, geçen ay, 2'inci Hudut Tugayı 5'inci Hudut Tabur Komutanlığı Köprülü Hakkari Tabur Komutanlığı'nda görevli askerlere moral mektupları gönderdi. Mektuplar, vatani görevini yapan askerler tarafından karşılık buldu. Öğrencilerin mektuplarını okuyan askerler, tıpkı öğrenciler gibi duygularını dile getirdiği mektupları Manisa'ya gönderdi. Mektupların yanı sıra her bir öğrenciye verilmek üzere teşekkür belgesi gönderildi. Ayrıca Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Cemal Ekinci, vatani görevini yapan askerlerle birlikte dev Türk bayrağı önünde öğrencilere videolu mesaj gönderdi. Binbaşı Ekinci'nin mesajında aldıkları mektupların kendilerine moral verdiğini ve öğrencilerin derslerinde başarılı olarak ailelerine ve devletine layık evlat olarak yetişmelerini istedi. Ayrıca Ekinci, öğrencileri başta olmak üzere veli ve okul idarecilerine de teşekkür etti.

ÖĞRENCİLER DUYGULANDI

Hakkari'den gönderilen mektuplar, Okul Müdürü Olgun Sunmaz tarafından öğrencilere dağıtıldı. Askerlerin her bir öğrenciye özel yazdığı mektupları tek tek okuyan çocuklar duygulu anlar yaşadı. Okul Müdürü Sunmaz, "Öğrencilerimizin güzel davranışı, bizleri son derece memnun etti. Tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Sınırda vatani görevini yapan askerlerimizi düşünüp; onlar için duygularını ifade ettiler. Oradaki askerler ve komutanlarımız duygulanarak, öğrencilerimizin mektubuna cevap yazdı. İnşallah öğrencilerimiz vatan millet bilinciyle yetişir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Okul ve öğrencilerden görüntü



- Askerlerden teşekkür görüntü



- Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Cemal Ekinci teşekkür görüntü



- Öğrenciler mektupları okurken görüntü



- Okul Müdürü Olgun Sunmaz

Haber- Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA, ()

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6)MARMARİS' MART AYINDA CIVIL CIVIL

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde hava sıcaklığının 25 dereceye kadar yükselmesiyle sahil ve sokaklar dolup taştı. Sahil ve sokakları dolduran vatandaşlar renkli görüntüler sergiledi.Marmaris ilçesinde geçen hafta içinde etkisini sürdüren soğuk ve aralıklarla yağmurlu havanın ardından güneş yüzünü gösterdi. Kent merkezinde caddelere konumlandırılmış elektronik termometreler 25 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar ve ilçede yerleşik yaşayan yabancı uyruklular sahillere, parklara akın etti. Yat Limanı ve oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkii sahil şeridinde bulunan mekanlarda oturacak yer kalmadı. Bazı aileler parklarda, kimileri sahilde çocuklarıyla oyunlar oynadı. Kordon Caddesi'nden Turban Mevkii'ne kadar 8 kilometrelik sahil yürüyüş yolunda kimileri spor yaptı, kimileri eşsiz deniz manzarasının tadını çıkardı. Mart ayında sıcak havanın tadını çıkartan vatandaşlar, eşsiz manzaranın fotoğraflarını çekerek, sosyal medyada "Mart'ta yaz erken geldi" yorumu yaptı. Çevre şehirlerden günübirlik tatile gelen bazı vatandaşlar, sahil şeridinde kısa kollu tişört ve kaprilerle bol bol yürüyüş yaptı, anın keyfini çıkardı. Kent merkezinin buluşma noktası Belediye Çay Bahçesi'ni dolduranlar deniz manzarası eşliğinde çay keyfi yaptı. Kimi deniz tutkunları küçük teknelerine binerek körfez turu atıp sıcak hava manzaranın tadını çıkardı. Bazıları ise yelkenli teknelerle açıldı.

Ayvalık'tan ailesiyle misafirliğe gelen emekli Mehmet Demir, "Ayvalık çok güzel ama Marmaris cennet. Hafta sonu misafirliğe geldik. Sıcak havayı görünce soluğu plajda aldık. Cennetin tadını çıkartıyoruz. Beklemediğimiz bir sıcaklık mevcut. Böyle olacağını bilseydim mayomu getirir denize girerdim" dedi.Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, "Gündüz 15-21, gece ise 11-13 derece arasında sıcaklar hakim olacak. Hafta başından itibaren aralıklı yağmur hakim olacak" bilgisi verdi.

Görüntü Dökümü



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- Caddeye konumlandırılmış elektronik termometre 25 derece sıcaklık görüntü



- Sahil yolunda kısa yazlık elbiselerle yürüyüş yapan, bisikletle gezen vatandaşlar görüntü



- Sahilde bulunan kafeterya ve çay bahçelerinde oturan kalabalıklar ve parklarda çocuklarıyla oynayan vatandaşlar görüntü



- Sahilde ayaklarını denize sokan çocuklar ve ailelerinin görüntü



- Emekli Mehmet Demir ile sahilde röp.



(Toplam: 3 dakika 26 saniye-248 MB görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()