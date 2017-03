DHA YURT BÜLTENİ-2

Bursa'da 2 bin polisle 'Huzur Operasyonu'

BURSA'da 2 bin polisin katılımı ile düzenlenen 'Huzur Operasyonu'nda, aranması olan 78 kişi yakalanırken, 2 kumar makinası ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Terörle Mücadele, Trafik Denetleme Şube ekipleri tarafından merkez Yıldırım, Nilüfer ve Osmangazi İlçesi'nde 11 noktada trafik denetimi yaparken, çok sayıda işyeri ve otomobil kontrolden geçirildi. 2 bin polisin katılımıyla gerçekleşen 'Huzur Operasyonu'nda gece kulüpleri, kafeterya ve kahvelerde bulunan vatandaşların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Umuma açık işyerlerinde yapılan denetimlerde 9 sigaramatik makinesi, 'Slot' olarak bilinen kollu 2 kumar makinesi ele geçirilirken, işyeri sahipleri hakkında cezai işlem yapıldı. Yapılan denetimde 1528 kişinin kimlik bilgileri sorgulanırken arandığı belirlenen 78 kişi yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi. Aramalarda ruhsatsız 9 tabanca ve 5 kurusıkı tabanca bulunurken, bu tabancalara ait çok sayıda mermi bulundu. Ayrıca 156 gram esrar, 387 paket kaçak sigara, 850 TL sahte para ile 1 sahte aile cüzdanı bulundu. 765 araç kontrol edilirken, 86'sı hakkında toplamda 46 bin 225 TL cezai işlem yapıldı.

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, ()-

17 yaşındaki sürücü kaza yaptı: 5 yaralı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, 17 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil yol kenarındaki manav tezgahına çarptı. Kazada, yaşları 14 ile 17 arasındaki 5 genç yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde D-100 Karayolu Hacıpazar Köyü Kavşağında meydana geldi. Babası Murat Odabaş'a ait 60 KT 197 plakalı otomobili alan Burak Odabaş, arkadaşı 14 yaşındaki Enes Burak Altuncu'nun doğum gününü kutlamak için 15 yaşındaki Seyfi Bütün, 15 yaşındaki Erdem Bolat ve 15 yaşındaki Burak Küpçü ile beraber otomobille gezmeye çıktı. Ehliyeti bulunmayan Burak Odabaş yönetimindeki otomobil, Hacıpazar Köyü kavşağına geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yol kenarında bulunan Mustafa Uyar'a ait sebze-meyve tezgahına çarptı. Çarpma sonrası tezgah dağılırken, 5 genç yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı gençler ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Enes Burak Altuncu ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yıkılan tezgahın sahibi Mustafa Uyar, kaza sırasında evde olduğunu, gürültüyü duyduktan sonra olay yerine geldiğini söyledi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (TOKAT,()

Bakan Arslan Kars'ta esnafı gezdi

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars’ta esnaf ziyaretinde bulundu. Kaymakam olmak isteyen kız çocuğunu tebrik eden Bakan Arslan, çocuk ve gençlere özel ilgi gösterdi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Ahmet Arslan, AK Parti Milletvekili Dr. Yusuf Selahattin Beyribey, Vali Rahmi Doğan, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ile birlikte dün gece Faikbey Caddesi üzerinde esnaf ziyareti yaptı. Manavda ikram edilen muzları gazetecilere dağıtan Bakan Arslan, çıkışta İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencisi Gülçin Gezer ile karşılaştı. Gülçin’i yanağından öpen Bakan Arslar büyüğünce ne olmak istediğini sordu. Gülçin de “Kaymakam olmak istiyorum" deyi karşılık verince Bakan Arslan, tebrik etti ve başarı dileğinde bulundu.

Bakan Arslan buradan bir kuaföre girdi. Saç tıraşı olan Enver Kabadayı'nın yanına giden Bakan Arslan eline makası alarak dikkatlice bir deneme yaptı. Bu sırada yanına yaklaşan bir kadın, şehir içi yollardan dert yanması üzerine Bakan Arslan, kentin ana arterlerini karayolları ağına aldıklarını ve bu yolların karayolları tarafından yapılacağını bildirdi. Ardından cadde üzerinde bulunan balıkça, tuhafiye, fotoğrafçıları dolaşan Bakan Arslan, yoldan geçen vatandaşlarla sohbet edip onların sorunlarını dinledi ve isteyen herkesle selfie çektirdi.

Haber-Kamera: KARS, ()

"Sınırdaki mayınlar temizlenmesin"

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu (TADDEF) Genel Başkan Yardımcısı, Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilerin, Ağrı Dağı yolundan kaçak olarak ülkeye girdiklerini bildirdi. Kaçak göçmenlerin insan kaçakçıları tarafından sömürüldüğünü anlatan Serdar Ünsal, "Devlet Üretme çiftliği, Ağrı dağı etekleri İran, Nahçıvan, Ermenistan'a sınırı olan büyük bir alanda bir yıldan beri mayın temizleme işi yapılıyor. Biz bu mayın temizlenmemesini ve durdurulmasını istedik. Çünkü bu mayınlar temizlenirse sınır yolgeçen hanına dönecek.Tahminen mayından temizlenen sahadan kaçaklar, teröristler Türkiye'ye giriyor" dedi.

(Geniş Haberi Geçilecek)

Haber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR, ()

70'inde wushu sporcu oldu, hedefi Türkiye şampiyonu olmak

MANİSA'da antreman için spor salonuna getirdiği torunlarına özenen 70 yaşındaki Ayşe Eriş, lisanlı wushu sporcusu oldu. Gençlere taş çıkartan Ayşe ninenin hedefi önümüzdeki yıl katılacağı müsabakalarda tarih yazarak Çin savunma sporu wushuda Türkiye şampiyonu olmak.

Şehzadeler ilçesinde yaşayan Ayşe Eriş, ikiz torunlarının sayesinde spora başladı. Ayşe Nine, her gün salonda ilgiyle izlediği ikiz torunları Berkay Korkmaz ve Berat Korkmaz'a özendi. 70'inden sonra lisans çıkarak wushu sporcusu olan Ayşe Eriş, 19 Mayıs Stadyumu altındaki salonda tıpkı torunları gibi eğitimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu yılki yarışlara katılamayan Eriş, tek hedefinin, önümüzdeki yıl yapılacak olan yarışlarda Türkiye şampiyonluğunu elde etmek olduğunu söyledi.

SPOR YAPARAK SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Çin savunma sporu olan wushuya başlamasıyla birlikte şeker ve tansiyon haplarını kullanmayı bıraktığını, sağlığının düzeldiğini belirten Ayşe Eriş, bacaklarındaki ağrının da yaptığı hareketler nedeniyle geçtiğini kaydetti. Eriş, yaşıtlarına doktora gitmek yerine spora başlayarak sağlığa kavuşmaları çağrısında bulundu. Eriş, "Her gün düzenli olarak getirdiğim torunlarım ile birlikte burada spor yapmaya başladım. Lisansım da çıktı. Bu yıl kaçırdım fakat önümüzdeki yıl şampiyonalara katılacağım. Sporda ilerlemek ve madalya kazanmak istiyorum. İnşallah Türkiye şampiyonu olacağım" dedi. Bu yaşta spor yaptığını görenlerin şaşırdıklarını belirten Eriş, "Komşularım, akrabalarım şaşkın bir şekilde yaptığım sporu merak ediyor. Beni spor yaparken görenler, 'Bu yaşta nasıl spor yapıyorsun' diye soruyor, imreniyor" diye konuştu.

TARİHTE İLK OLACAK

Manisa İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Wushu Eğitmeni Yusuf Çetinkaya da öğrencisi Ayşe Eriş'in 200 öğrencisinden biri olduğunu belirtip, "Wushu sporu geniş bir spor dalı. 7'den 70'e herkesin yapacağı bir spor. Her yaş grubundan sporcumuz var. Bunlardan biri de Ayşe ninemiz. 70 yaşında ve bu yıl spora başladı. Bu sene geçti. Seneye yarışmalara katılacak. Bu da Türkiye'de ilklerden olacak. 70 yaşında bugüne kadar bu spor dalında yarışmalara giren olmadı. Şampiyonalara hazırlanmaya başladı" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA, ()

Solucan gübresi, geleneksel tohum ile hayat buldu

AYDIN'ın Yenipazar İlçesi'nde akademik kariyerinden vazgeçen 31 yaşındaki Umut Kuruüzüm ve banka müfettişliği görevinden istifa eden 30 yaşındaki Ömer Besim Çobanoğlu'nun başlattıkları solucan gübresi üretimi, geleneksel tohumla birleşerek Veggiebox (Sebze Kutusu) markası ile mutfaklara girdi. Kuruüzüm ve Çobanoğlu, Yenipazar İlçesi'nde kurdukları serada 87 çeşit sebze yetiştirmeye başladı.

İşletme, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümlerinden mezun olduğu Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde yaz dönemlerinde öğretim görevlisi olarak eğitim veren ve London School of Economics de doktora araştırmalarına devam eden Umut Kuruüzüm ile bir bankada müfettiş olarak çalışırken istifa eden Ömer Besim Çobanoğlu, Yenipazar'ın Çulhan Mahallesi'nde kendilerine ait 10 dönüm arazideki verimi arttırmak için 2 yıl önce doğal solucan gübresi üretimine başladı. Kuruüzüm ve Çobanoğlu'nun bir süre önce yolları yerli tohumların yaşatılması için 2005 yılında İzmir Torbalı'da kurulan Karaot Tohum Derneği kurucu üyesi Feray Karapınar ile kesişti. Doğal ürünler yetiştirmek için birlikte çalışan üç gönüllü, Yenipazar İlçesi'nde oluşturulan serada 87 çeşit sebze yetiştirmeye başladı.

MARKA OLDULAR

Ürettikleri ürünleri Weggiebox (Sebze Kutusu) markasıyla internet üzerinden pazarlamaya başladıklarını söyleyen Umut Kuruüzüm, şöyle dedi: "Biz bu işe organik solucan gübresi üretimi ile başladık. Gübre tarımda çok kullanılan ve pahalı bir girdi. İki sene kadar gübre için çalıştık. Bu alanda yurt dışından kitaplar getirtip okuduk. Kafamızın hep bir tarafında gübre üretip satmak yerine gübreyi kendimiz için kullanmak vardı. Karaot Tohum Derneği Yenipazar'da bizim atölyenin hemen yanındaydı. Bu dernek 12 yıldan beri köy köy gezip yerel tohumları toplayıp çoğaltıyor. Sonra da bu tohumları tohum takas şenlikleriyle çiftçilere geri veriyor. Onların kendi çiftçileri var. Bu yerel tohumları eskiden çeyizlerin içine koyarlarmış. Gönüllüler var, dağ köylerine bisiklet turuna giden iş adamları bile köy kahvesinde oturup tohumları istiyor ve derneğe gönderiyor. Dernek de biyoçeşitliliği korumak için yabani otlar da dahil olmak üzere bu tohumları çoğaltıyor. Tabii yerel tohumlarda kısa dönemi düşünürseniz verimlilik düşüyor. Bu yüzden yerel tohumlarla üretim yapan, organik gübreyle üretim yapmaya özen gösteren, zirai ilaç kullanımını azaltmaya çalışan çiftçiler, emek verdikleri ürünleri biraz daha fazla paradan satmak istiyorlar. Dernekle oturup, 'Geleneksel tohumlarla üretim yapan çiftçilerin ürünlerini nasıl satarız' diye konuştuk. Çünkü, 'Çiftçiye, ekolojik gübre kullan diyorsun; geleneksel tohum kullan' diyorsun ama sonra da çiftçi sana 'Ben bunu nasıl satacağım' diyor. Haklılar. Çünkü aracılar üreticiden en düşük fiyata almaya çalışıyorlar. Sonra da pazarda düşük fiyattan aldıkları tarımsal ürünü yüksek fiyattan satarak para kazanmak istiyorlar. Biz Karaot Tohum Derneği ile çalışan yani geleneksel tohum kullanmayı tercih eden, çiftçilerin ürünlerini doğrudan tüketici ile buluşturmak için Veggiebox markasını yarattık."

"SOSYAL GİRİŞİM MODELİ"

Dernekle yaptıkları çalışmanın bir sosyal girişim modeli olduğunu vurgulayan Kuruüzüm, "Permakültür'ün dedesi Bill Mollison'nın öğüdü de bize yol gösterdi. Bizim de bir derneğimiz bir de şirketimiz var. Şirketten kazanılan parayla üretimi genişletebiliyor, tohumla ilgili çalışmalar yapabiliyor ve daha çok çiftçiye ulaşabiliyoruz. Belgeseller, konferanslar ve tohum gönüllüleri için fon yaratabiliyoruz. Bu kutunun içine geleneksel tohum kullanılarak mevsimine uygun ne yetişiyorsa koyuyoruz" diye konuştu.

KESE KAĞIDINI KENDİLERİ DİKİYOR

Karaot Tohum Derneği olarak, geleneksel tohumları çiftçilerle paylaştıklarını ve üretilen ürünleri pazarladıklarını söyleyen dernek kurucularından Feray Karapınar da, "Her ürün kese kağıtlarında farklı paketleniyor, üzerlerine de etiket yapıştırılıyor. Plastik poşet kullanmıyoruz. Kese kağıdı olarak, ürünlere temas etmesinde sakınca olmayan özel bir kağıt kullanıyoruz ve paketlerini dikiş makinesiyle kendimiz dikiyoruz. Kazanılan paranın bir kısmı derneğe bağış olarak aktarılıyor. Geleneksel tohumlarla üretim yapan çiftçiler ürünlerinin satıldıklarını görünce hikayelerini sağa sola anlatmaya başlıyor. Üreticilerimiz böylece 3 ise 5 oluyor, her geçen gün sayıları artıyor. Böylece sürdürülebilir şekilde tarım yapılan araziler artıyor. Ekolojik bir döngü sağlıyoruz. Burada tüketicilerin sorumluluğu da var. Bu hareket onlarla bütünlük içerisinde büyüdü" diye konuştu.

"KARİYER DEĞİL, MUTLULUĞU TERCİH ETTİM"

Yaptıkları işten büyük keyif aldığını söyleyen Ömer Besim Çobanoğlu, kendisinin önemli bir bankada müfettiş olarak 7 yıl görev yaptığını belirterek, şöyle konuştu: "Umut ile birlikte solucan gübresi üretmeye başladığımızda görevimden istifa ettim. Yenipazar'a geldim ve burada mutlu olmayı tercih ettim. Şuan da bizimle birlikte çalışan çiftçiler var. Biz doğal gübre ürettik, dernek geleneksel tohumlarla katkıda bulundu. Çiftçiler bize inandı, tüketici de doğal ürün yemeyi tercih etti. Bu bir halka ve halkayı tamamlayan son aşama üretimin satılabilir olması. Bu yüzden de bugün artık markalaşmak ve mesajınızı markayla olabildiğince ileriye fırlatmanız gerekiyor. Veggiebox aslında bir hareketin adı. Bu hareket dünya ile iletişimde bir hareket. Bu iletişim de global olarak yerel tarımı desteklemek ve dünyanın her yanında sürdürülebilir tarım modellerinin başarıya ulaşabileceğini herkese göstermek. Bir elin parmaklarını geçmeyecek kadarız ama boyumuzdan büyük hayallerimiz var."

Haber-Kamera: Cem ULUCAN / AYDIN, )

Kovalarla doğaya yem serptiler

ARDAHAN'da 3 Mart Dünya Yaban Hayatı günü nedeniyle Sulakyurt İlköğretim İlkokulu öğrencileri kovalarla taşıdıkları yemleri karların üzerine serptiler. Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Temel Şimşek "Öğrencilerle doğada göç etmeyen kuşlar için yemleme çalışması yaptık. Öğrencilerimize bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Haber-Kamera:Deniz BAŞLI/ ARDAHAN ()

Bodrum'da sıcak hava keyfi

BODRUM'da havanın her geçen gün ısınması ile sahillerde renkli görüntüler ortaya çıkmaya başaladı. Denize girip güneşlenenlerin yanı sıra sahilde yürüyüp temiz hava alanlar, güzel havanın tadını çıkardı.

Baharın müjdecisi son cemrenin 6 Mart'ta toprağa düşmesi öncesinde, Bodrum'da hava ısınmaya başladı. Hava sıcaklığının 22, deniz suyu sıcaklığının 18 dereceye ulaştığı kentte vatandaşlar, sahillere akın etti. Kafeterya, restoran gibi işletmeler doldu. Bazı kişiler denize girdi, dakikalarca yüzdü. Bazıları da paçalarını sıvayıp, deniz kenarında yürüyüş yaptı. Sibirya'dan kente tatile gelen ve ailesiyle birlikte denize giren turizmci 40 yaşındaki Viladimir Moslov, şöyle reri: "Sık sık Bodrum'a geliyorum. Daha önce yaz aylarında geliyordum. Ancak bu kez ailemle erken gelmek istedik ve muhteşem bir hava ile karşılaştık. Şu anda Sibirya ile Bodrum arasında tam 35 derece fark var. Bu da bizim kendimizi cennette hissetmemizi sağlıyor."

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

Ali Ağaoğlu'na sürpriz doğum günü kutlaması



İŞADAMI Ali Ağaoğlu için, kızı Sena Ağaoğlu’nun kına gecesi öncesinde sürpriz doğum günü düzenlendi. Ağaoğlu kutlama nedeniyle gözyaşlarını tutamadı.

Geçen yıl 24 Aralık'ta Çırağan Sarayı’nda yapılan düğün töreniyle dünya evine giren Ağaoğlu Yönetim Şirketler Grubu Yönetim Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu’nun kızı Sena Ağaoğlu ve Bursalı İşadamı Koray Kırcal için Ağaoğlu My Mount Otel'de ikinci bir düğün töreni düzenlendi. Kızının kına gecesi öncesi, Ali Ağaoğlu’na kayak pistinde, kayak ve snowboard öğretmenleri süpriz bir doğum günü kutlaması yaptı. Ağaoğlu için meşaleli ve pankartlı görsel bir şölen düzenlendi.

Şovun sonunda konuşan Ağaoğlu, “Benim için çok farklı oldu. Çok sevdiğim kayak hocaları gerçekten sürpriz yapmışlar, çok teşekkür ederim. Dağın asıl emekçileri onlar. Bu ikinci düğünü tamamen Ağaoğlu akrabaları ile birlikte yapacağız. Asıl düğünü 24 Aralık’ta yapmıştık. Maalesef mekandan dolayı hiçbir akrabamı çağıramamıştım. Buraya bin 200 kişi geldi. Otel de ancak bunu karşıladı. Onlarla beraber 2 gün 2 gece ikinci düğün yapacağız. Damadım Koray, müeebete mahkum oldu. Çift dikiş nikah yapmış olduk, daha da kurtuluş yok demektirö dedi.

Kaç yaşına girdiniz sorusuna 22 diye cevap veren Ağaoğlu, pastane kesimi öncesi duygusal anlar yaşadı, gözyaşlarına hakim olamadı.

Haber-Kamera: BURSA ()

