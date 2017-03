DHA YURT BÜLTENİ-2

1)TUTAK'TA KAYYUMA 'SUİKAST' HAZIRLIĞINDA OLAN 3 KİŞİ YAKALANDI

AĞRI'nın Tutak ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili olan Erkan İsa Erat'a suikast hazırlığında olan 3 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Tutak İlçesi Belediye Başkanlığına atanan kayyuma yönelik suikast hazırlığında olan 3 kişi tespit edildi. Jandarma geçen 28 Şubat günü kimlikleri belirlenen kişilerin adreslerine eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda R.O., İ.O. ve M.S.O. gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği, 2 tabanca ve bu tabancalara ait 2 şarjör ile 22 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Soruşturma sürdürülüyor.

2)MERSİN'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE OKULLAR TATİL EDİLDİ

MERSİN ve çevresinde gece boyu devam eden şiddetli yağış kentte su baskınlarına neden oldu. Mersin Valiliği yağışların gün içinde devam edeceği için il genelinde ilk ve orta dereceli tüm okulların bugün tatil edildi.

3)ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE SİS ENGELİ

ÇANAKKALE Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Boğaz hattındaki tüm feribot seferleri ise aynı gerekçeyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı'nda dün (perşembe) geceden bu yana etkili olan yoğun sis, sabah da etkisini göstermeye devam ediyor. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. yetkililerinden alınan bilgiye göre, gece itibariyle Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hattındaki feribot seferleri iptal edildi. Bugün saat 08.00'den itibaren yoğun sis nedeniyle boğaz hattındaki Lapseki-Gelibolu de seferleri iptal edildi. Çardak-Gelibolu seferleri ise sürüyor.

Yoğun sis ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Yetkililer, sisin etkisini yitirmesinin ardından trafiğin normale döneceğini bildirdi.

- Kent merkezindeki sisten görüntü

- Feribot iskelesinden görüntü

- Boğazdan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

4)GÖRMEZ, ŞANLIURFA'DA SABAH NAMAZI KILDIRDI

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Şanlıurfa'daki Dergah Camisi'nde sabah namazı kıldırdı.Şanlıurfa'da 3 gün sürecek 'Uluslararası İslam Bilgeleri Zirvesi'ne katılmak için kentte gelen Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi'nde sabah namazı kıldırdı. Namazın sonrası Kuran okunarak dua edildi. Prof. Dr. Görmez ve Vali Güngör Azim Tuna, namaz sonrası vatandaşlarla sohbet etti. Cami avlusunda vatandaşlar Görmez ile fotoğraf çektirdi.

- Dergah camisi

- Namaza gelen vatandaşlar

- Mehmet Görmez namaz kıldırması

- Vatandaşlarla sohbet etmesi

- Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmesi

- Genel ve detay görüntüler

5)GRİZU FACİASINDA ÖLEN 263 MADENCİ DUALARLA ANILDI

ZONGULDAK’ın Kozlu İlçesi’nde, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü’ne ait maden ocağında 3 Mart 1992’de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren 263 maden işçisi, facianın 25’inci yıl dönümünde ocak girişinde dualarla anıldı. Dünya madencilik tarihinin en büyük kazaları arasında yer alan patlamada ölen madenciler için 'kuyubaşı' denilen ocak girişinde saat 07.45'de anma töreni düzenlendi. Törene, Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya, CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu, Zonguldak Belediye Başkanı CHP'li Muharrem Akdemir, Kozlu Belediye Başkanı Ak Partili Kerim Yılmaz, TTK Genel Müdür Vekili Ercan Gebeş, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, bazı siyasi parti temsilcileri ile maden işçileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, madenciliğin dünyanın en zor mesleklerinden olduğunu söyleyerek, "Elbette ki bu kavgada zaman zaman yenik düştüğümüz oluyor, canımız yanıyor. Dünyada ve ülkemizin başka bölgelerinde madenci kardeşlerimizin yaşadıklarından ve bu bölgede kendi yaşadıklarımızdan dersler çıkarıyor, daha sağlıklı koşullarda, daha verimli çalışmanın yollarını arıyoruz" dedi.

TTK Genel Müdür Vekili Ercan Gebeş ise "Sizler evinizden, eşinizden ayrılırken helalleşerek ayrılıyorsunuz. Yeraltından çıkan madenciye ‘geçmiş olsun’ diyoruz. Başka mesleklerde bu hassasiyet yoktur, bunlar madenciliğe özgüdür. Kurum olarak iş kazalarını önlemek, iş sağlığı ve güvenliği konularında tüm tedbirleri almak için üzerimize düşenleri titizlikle yapıyoruz. Bu uğurda hiçbir masraftan kaçınmayız. Ülkemizde bu konuda en iyisi biziz. Ancak ne kadar yatırım yaparsanız yapın iş güvenliği bir kültürdür, bu kültürü hep beraber yerleştirmeliyiz. Ne yaparsanız yapın her şey eninde sonunda insanda bitiyor" dedi.

Dedesinin 73 yıl önce aynı ocakta iş kazasında öldüğünü söyleyen Gebeş, "Çalışmaya başlamadan önce ve çalışırken öncelikle kendiniz ve yanınızdakiler için emniyet tedbirlerini alın. ‘Aman bir şey olmaz’ demeyin. Bizim toplum olarak en büyük hastalığımız bu. Unutmayın önce emniyet, sonra üretim. Yoksa üretilecek tonlarca kömür, akacak bir damla kanın karşılığı olamaz" diye konuştu.

Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya da "İş güvenliği açısından her geçen daha iyi adımlar atılıyor. Ancak iş güvenliği konusu mutlaka işin kendisinde başlayıp bitiyor. İşçi kardeşlerimiz iş güvenliği noktasında gereken tedbirleri almak durumunda" dedi.

Konuşmaların ardından ölen madenciler için Kuran-ı Kerim okundu. Ölen arkadaşları için dua eden işçilere mevlit şekeri ve gül kolonyası dağıtıldı. İşçiler daha sora yeraltına inerek mesailerine başladı.

-İşçilerin toplanması

-Saygı duruşu

-GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci’nin konuşması

-TTK Genel Müdür Vekili Ercan Gebeş’in konuşması

-Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya’nın konuşması

-Kuranı Kerim okunması

-Dua edilmesi

-Mevlit şekeri dağıtılması

-İşçilerin kuyu başında asansör beklemeleri



BÜFECİYİ ŞAŞKINA ÇEVİREN HIRSIZLIK



6)AMPULLERİ ÇALDILAR

İZMİR'in Konak İlçesi'nde, büfenin dışını aydınlatması için kullanılan ampuller, biri kadın 2 kişi tarafından çalındı. Maddi kaybın az olması nedeniyle polise başvurmadığını dile getiren büfe işletmecisi Burak Say, "Daha önce de hırsızlık oldu ama böylesi ilk kez başıma geldi. Ampulleri neden çaldıklarına bir anlam veremedim. Ampulü sökmek isteyen kadın, elini de yaralıyor, böyle bir şeye gerek var mıydı" dedi.Olay, Şair Eşref Bulvarı'ndaki Fuar Büfe'de geçen çarşamba günü sabaha karşı meydana geldi. Sabah işyerine gelen 25 yaşındaki Burak Say, büfenin dış bölümünü aydınlatması için kullanılan ampullerin yerinde olmadığını fark etti. Büfenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Say, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Görüntülerde, bir otomobille büfenin yan sokağına gelen kimliği belirsiz 1'i kadın 2 kişinin, araçtan indikten sonra büfenin önüne gelmeleri, erkeğin, kadını kucaklayıp yukarı kaldırarak ampulleri sökmesine yardımcı olması yer aldı. Ampullerden biri kırılınca elinden yaralanan kadının, kamerayı fark ettikten sonra diğer ampulü yüzü görünmeyecek şekilde söktüğü görüldü.

"ANLAM VEREMEDİM"

Maddi kaybın az olması nedeniyle polise başvurmadığını dile getiren büfe işletmecisi Burak Say, "Daha önce de hırsızlık oldu ama böylesi ilk kez başıma geldi. Ampulleri neden çaldıklarına bir anlam veremedim. Ampulü sökmek isteyen kadın, elini de yaralıyor, böyle bir şeye gerek var mıydı" diye konuştu.

-Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık

-Burak Say ile röp.

-Genel ve detay görüntü

7)KAYSERİ’DE FETÖ OPERASYONU: 33 KADIN ÖĞRETMENE GÖZALTI

KAYSERi FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ihraç edilen 33 kadın öğretmen örgütün kriptolu iletişim programı ByLock’u kullanma suçundan gözaltına alındı. Sabaha karşı yapılan operasyonlarla evlerinden alınan ve haklarında açılan idari soruşturma sonrası açığa alınan kadın öğretmenler, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğine getirilerek sağlık kontrolünden geçti. Şüpheliler daha sonra ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülerek, gözaltına alındı

-Zanlıların Adli, Tabipliğe getirilişi ve çıkarılışları



-Genel detaylar

8)GAZİANTEP'TE 1 TON ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

GAZİANTEP'te, polis tarafından şüphe üzerine durdurularak aranan ve dorsesinde 1 ton esrar ele geçirilen TIR'ın sürücüsü gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde durumundan şüphelendiği Gürcistan plakalı C.Ö. yönetimindeki TIR'ı durdurdu. özel eğitimli köpek 'Alex'in de kullanıldığı aramada TIR'ın dorsesinde kepek çuvallarının içine gizlenmiş halde 1 ton esrar ele geçiren ekipler, sürücü C.Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan C.Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Durdurulan TIR



- TIR'da yapılan arama



- Alex'in çuvalları araması



- Ele geçirilen esrar



- Genel ve detay görüntüler



