DHA YURT BÜLTENİ-2

1)AKÇAKALE'DE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale İlçesi'nde, güvenlik önlemleri kapsamında kamu kurumlarına çıkan yollar beton bariyerlerle kapatıldı.

Terör örgütü YPG kontrolündeki Telabyad'a komşu Akçakale'de, güvenlik önlemli kapsamında İstasyon Caddesi'nde bulunan kaymakamlık, Askerlik Şubesi ve belediye binalarına çıkan yollara beton bariyerler konuldu. Kaymakamlık konutu ile polis ve adliye personellerinin kaldığı lojmanların çevresindeki yolların da beton bariyerlerle kapatılarak güvenlik önlemlerinin arttırıldığı ilçedeki uygulamanın, bir süre devam edeceği belirtildi.

2)MALATYA'DA ENGELLİ ÇOCUK YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ ANNE VE BABASI YARALANDI

Malatya'da 4 katlı apartmanın ikinci katında çıkan yangında 7 yaşındaki engelli bir çocuk ölürken, çocuğun anne ve babası zehirlendi.

Aslanbey Mahallesi Halep caddesi üzerinde bulunan apartmanda nedeni tespit edilemeyen bir yangın çıktı. Komşular tarafından sabaha karşı yoğun duman kokusu geldiğinden dolayı durumu itfaiyeye bildirdiler. Evin bir odasında çıkan yangında ailesiyle yaşayan Otistik hastası Burak Hanbay (7), olay yerinde öldü. Anne Alev, baba Turan’da olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Malatya devlet hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan Polisler ailenin GBT sorguları yapıldığı sırada Hanbay ailesinin bir de kız çocuklarının olduğu öğrenildi. Olay yerinde olmayan 8 yaşındaki Sena Hanbay dün akşam yan binada bulunan akrabalarında kalmaları için bıraktıkları öğrenilirken, polislerin çocuğu görmek için çağırdıkları görüldü. Minik sena hiçbir şeyden habersizce akrabaları tarafından olay yerinin önüne getirildi. 112 sağlık ekipleri tarafından kucaklanan ve ambulansa bindirilen minik Sena korkmaması için olay yerinden uzaklaştırıldı.

Yangından sonra zehirlenme haberini duyan yakınları olay yerine koştular. Sinir krizleri geçiren akrabaları baygınlıklar geçirirken göz yaşları döktüler.

Olay yeri inceleme ekipleri yangının neyden çıktığını araştırırken, halen bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mikail PELİT-MALATYA/

3)ŞUBATTA RUS TURİST SAYISI YÜZDE 3 BİN 422 ARTTI

UÇAK düşürme olayı nedeniyle 2016 yılında Rusya turizm pazarında çok büyük düşüş yaşanan Antalya'da, ocak ve şubat aylarındaki artış rekor seviyelere ulaştı. Seyahat acenteleri aracılığıyla geçen yıl ocak- şubat döneminde 1398 turistin geldiği BDT-Rusya'dan, bu yıl aynı dönemde 27 bin 75 turist geldi. Şubat ayı artışı ise yüzde 3 bin 422, başka bir hesapla yaklaşık 35 kat oldu.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı ve NBK Touristik firması genel müdürü Recep Yavuz, 2016 Ocak ve Şubat ayları ile 2017 Ocak ve Şubat aylarında Antalya'ya seyahat acenteleri aracılığıyla gelen turist rakamlarını değerlendirdi. İki aylık verilerde, geçen yıl uçak düşürülme olayı nedeniyle büyük krizin yaşandığı ve eylül ayından itibaren yeniden ilişkilerin normale döndüğü Rusya pazarında rekor artışlar gözlendi.

ŞUBATTA REKOR



Rusya başta olmak üzere BDT ülkelerini içeren pazarda 2016 Ocak- Şubat aylarında Antalya'ya toplam 1398 turist gelirken, bu yıl aynı dönemde Rus turist sayısı 27 bin 75 kişiye yükseldi. BDT-Rus pazarındaki iki aylık dönemdeki değişimin yüzde 1837 olduğunu kaydeden Recep Yavuz, sadece Şubat ayında geçen yıl 360 olan BDT ve Rusya pazarındaki turist sayısının yüzde 3 bin 422 artışla 12 bin 679'a çıktığını anlattı. Bu artış oranı 35 kattan fazla oldu.

AVRUPA PAZARINDA DÜŞÜŞ



2017 yılı Ocak ve Şubat aylarında Antalya'ya seyahat acenteleri aracılığıyla gelen toplam turist sayısında ise yüzde 25 düşüş yaşandı. Seyahat acenteleri aracığıyla Antalya'ya gelen turist sayısına bakıldığında, iki ana pazardan Almanya'da yüzde 50 gerileme yaşandı. Geçen yıl Ocak-Şubat aylarında 104 bin 452 Alman turist gelirken, bu yılın ilk 2 ayında rakam 51 bin 935'e geriledi. İskandinav pazarından yüzde 25 düşüşle 5 bin 643, İngiltere'den yüzde 41 düşüşle 5 bin 24, Hollanda'dan yüzde 72 düşüşle 1873, Belçika'dan yüzde 48 düşüşle 1622 turist geldi. Avusturya'dan yüzde 62 düşüşle 1070, İsviçre'den yüzde 78 düşüşle 758, Polonya'dan yüzde 40 düşüşle 334, Fransa'dan yüzde 98 düşüşle 16 turist geldi.

ORTADOĞU-ÇEK VE ROMEN PAZARLARI ARTTI



Ukrayna, Kazakistan gibi ülkelerle Rusya'yı kapsayan BDT pazarındaki rekor artışın yanı sıra, ağırlıklı Arap ülkelerinin bulunduğu diğer pazarlarda da toplam yüzde 507 artış yaşandı. Bu pazarlardan geçen yıl ilk iki ayda 1599 turist gelirken, bu yıl aynı dönemde rakam 9 bin 701'e yükseldi. Çek-Slovak pazarından yüzde 12 artışla 329, Romen pazarında da yüzde 16 artışla 162 turist seyahat acentelerini kullanarak Antalya'ya geldi.



RUS ARTIŞI EYLÜLE KADAR SÜRER



Rusya pazarında geçen yıl yaşanan ciddi düşüşü hatırlatan Recep Yavuz şu değerlendirmeyi yaptı:

"Rusya pazarındaki düşüşten Antalya ciddi oranda etkilenmişti. İlişkilerin düzelmesiyle de ciddi oranda olumlu etkilendi. Bu açıdan Antalya'daki düşüş de yükseliş de çok sert oldu. BDT-Rusya pazarında Eylül ayı sonuna kadar da ciddi oranda yükselişin devam edeceğini öngörüyoruz. Çünkü geçen yıl Eylül ayında kriz çözülmüştü. Eylülden sonra da artışlar devam eder, ancak bugünkü gibi çok yüksek oranlar olmaz. Bu pazarda yıl boyunca ise 3 milyon 400 bin turist öngörüyoruz."



Yavuz, Avrupa pazarındaki düşüşün ise önümüzdeki fuarlardan sonra düzelmesini umut ettiklerini açıkladı.

4)ADANA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU: 25 GÖZALTI

ADANA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda 'Bylock' kullandığı öne sürülen 25 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'Bylock' kullandığı iddia edilen esnaf ve özel sektörde çalışan şahıslara yönelik çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 25 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

5)FETÖ'DEN İHRAÇ 16 ÖĞRETMEN ADLİYEDE

ANTALYA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilip gözaltına alınan 16 öğretmen, adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2'si kadın 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamının bir süre önce açığa alınan öğretmenler olduğu ifade edildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda Bank Asya'daki hesap dokümanları ele geçirildi. 16 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(YENİDEN)



6)KÖK HÜCRE NAKLİ İÇİN AKÜLÜ ENGELLİ ARACINI SATACAK

ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'nde kas hastası 28 yaşındaki Çağlar Özyiğit, kök hücre tedavisiyle hastalığından kurtulma umudu doğunca tedavi için gerekli 60 bin lirayı bulabilmek için akülü tekerlekli sandalyesini satışa çıkardı.

Yalvaç'ta annesiyle oturan Çağlar Özyiğit, 8 yaşında yakalandığı kas hastalığı nedeniyle yürüyemez hale geldi. Türkiye Sakatlar Derneği Yalvaç Şube Başkanlığı görevini de yürüten Çağlar Özyiğit'in hastalıktan kurtulması için tedavi ışığı doğdu. İstanbul'da kontrole gittikleri doktorunun yaptığı testlerde kök hücre tedavisiyle hastalıktan kurtulabileceğini belirtmesi üzerine umutlanan Çağlar Özyiğit ve annesi Gülgün Özyiğit, tedavi merkezi araştırmasına başladı. Çağlar Özyiğit ve annesi yaptıkları araştırma sonucu Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir klinikte bu tedavinin yapılabileceğini, ancak sadece tedavi için 60 bin lira gerektiğini belirledi.



YARDIM KONSERİ DÜZENLENDİ



Kendisi aylık 500 lira engelli maaşı, annesi ise aylık 960 lira bakım maaşı alan ve aylık 450 lira ev kirası veren Çağlar Özyiğit, tedaviye gerekli paranın bulunabilmesi için kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından yardım istedi. Isparta El Ele Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 'sevgi varsa engel yoktur' sloganıyla Çağlar Özyiğit'e destek amacıyla yardım konseri düzenledi. Konsere valilik ve belediye de destek verdi.



TEKERLEKLİ SANDALYEYİ SATIŞA ÇIKARDI



16 Mart'ta yöresel sanatçılar Zeynep ve Neco Öz ile DJ Lütfü Başyiğit'in ücret talep etmeden katılacağı yardım konseri için tanesi 40 liradan biletler satışa çıkarıldı. Konsere kısa süre kalmasına rağmen yeterli bilet satışı olmayınca paranın toplanamayacağından endişe eden Çağlar Özyiğit, yaklaşık 5 yıldır kullandığı akülü tekerlekli sandalyesini satışa çıkarmaya karar verdi. İstanbul'da bir hayırseverin çevresindekilerden topladığı yardımlarla o zaman 10 bin liraya alarak kendisine hediye ettiği ve şu anki piyasa değeri 18 bin lira olan akülü tekerlekli sandalyesini satmaya karar veren Çağlar Özyiğit, sosyal medyadan bu kararını duyurarak aracına 10 bin lira istedi.



"1000 TL'LİK BİLET SATIŞI YAPTIK"



Çağlar Özyiğit, bilet satışının yeterli seviyede olmaması nedeniyle umutsuzluğa kapıldığını belirterek, son çare olarak özel üretim akülü aracını satışa çıkardığını söyledi. Özyiğit, sosyal medya hesabından paylaştığı ilanda, "Tedavi için gerekli parayı bulmak için yardım konseri düzenleneceğiz. Ne yazık ki Yalvaç'ta bilet konusunda yeterli desteği göremedim. 1000 TL'lik bilet satışı yaptık. Destek veren herkese teşekkürler. Tedavim için kullanmakta olduğum elim ayağım olan Belmo Armstrong özellikli akülü arabamı 10 bin TL'ye satıyorum" dedi.



"DAMLAYA DAMLAYA GÖL OLUR"



Tedavisi gerçekleşir ve ayağa kalkmayı başarırsa tek hayalinin milletvekili, ardından bakan olmak ve engelliler için çalışmak olduğunu aktaran Özyiğit, "Konsere gelmeniz önemli değil. 1 lira da olsa katkıda bulunmanızı istiyorum. Damlaya damlaya göl olur. Yardımsever halkımızdan destek bekliyoruz" diye konuştu.



"TEDAVİYE CEVAP VERDİ"



Anne Gülgün Özyiğit, kas hastası çocukların en fazla 20 yaşına kadar yaşayabildiğini, oğlunun iyi bakım sayesinde bu yaşa kadar geldiğini belirterek, şöyle konuştu:



"Kardeşim de aynı hastalığı geçirmişti. Onu Almanya'ya götürdük ve doktorların uyguladığı metotları orada gördüm. Oğlum da aynı duruma gelince orada öğrendiklerimle çocuğumu bu yaşa kadar getirdim. 2017 yılı bize şanslı geldi. Kök hücre tedavisi uygulanarak iyileşme gösteren hastalar var. Çağlar da tedaviye cevap verdi ve hastalık şu anda durdu. Bangkok'ta bir klinikte kök hücre tedavisi olacak ve inşallah iyileşecek."

7)ÖLDÜRDÜĞÜ KARISININ MAAŞINI İSTEYEN KOCAYA 'SAYGIN TUTUM' İNDİRİMİ

ERZURUM'da geçen yıl Mart ayında boşandığı 2 çocuğunun annesi Neslihan Kızılkaya'yı (31) yedi yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra intihara kalkışan Halil İbrahim Kızılkaya'ya (43), Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını İstinaf Mahkemesi müebbete indirdi. 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinin öldürdüğü eşine iftira atması nedeniyle Halil İbrahim Kızılkaya'ya iyi hal indirimi uygulamamıştı. Bölge Adliye Mahkemesi 1'nci Ceza Dairesi Halil İbrahim Kızılkaya'nın istinaf aşamasında saygılı tutum ve davranışları, delilleri yanlış aksettirme imkanı varken kötüye kullanmamasını gerekçe göstererek iyi hal indirimi ile cezayı müebbete çevirdi. Halil İbrahim Kızılkaya, cezaevindeyken SGK'ya başvurup öldürdüğü karısının maaşını talep etmişti.

8(İŞSİZLİK, AYDINLATMA DİREĞİNE ÇIKARDI

MUŞ'ta işsizlik bunalımına giren bir genç kent merkezindeki bir aydınlatma direğine çıkarak hayatına son vermek istedi. Polis, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren ikna etme çabası sonucu çıktığıdirekten itafiye aracının sepetine bindirilerek indirilen Yusuf A. ambulansla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis çevrede toplanan ve intihar girişimini cep telefonları ile kaydeden kalabalığı güçlükle dağıttı.

Olay dün Muş kent merkezindeki İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Çaldığı kapı bırakmamasına rağmen iş bulamayan 20 yaşlarındaki Yusuf A. kentin en işlek caddesinde aydınlatma direğine çıktı. Vatandaşların görmesi ve ihbar etmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri gönderildi. Girdiği işsizlik bunalamı nedeniyle hayatına son vermek istediğini belirten genç, yaklaşık 45 dakika süren çaba sonucu eyleminden vaz geçti. İntihar etmek isteyen Yusuf A. emniyet güçleri tarafından ikna edildikten sonra itfaiye aracının sepetine bindirilerek indirildi. Polis, aydınlatma direğinin dibine kadar girerek intihar olayını cep telefonlarına kaydetmek isteyenleri güçlükle uzaklaştırdı. Ambulansla Muş Devlet Hastanesine götürülen genç, tedavi altına alındı.

9)DUVARA YANSITTIĞI VİDEOYLA SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

DENİZLİ'de yaşayan 26 yaşındaki Güngör Kesikbaş, 1.5 yıllık kız arkadaşı 20 yaşındaki Tuğçe Kökmen için hazırladığı videoyu Büyükşehir Belediyesi'nin duvarına yansıtarak sürpriz evlilik teklifi yaptı.



Organizatör ve futbol antrenörü Güngör Kesikbaş, yaklaşık 10 gün önce sevgilisine sürpriz bir evlilik teklifi yapmayı planladı. Teklifi için çalıştırdığı futbolcular ve arkadaşlarından yardım alan Kesikbaş, saat 19.30'da, kız arkadaşı Kökmen'e buluşmak istediğini söyledi. Randevu saatinde Delikliçınar Meydanı'ndaki Büyükşehir Belediyesi önüne gelen Kökmen, karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndü. Sürpriz evlilik teklifi için antrenörlüğünü yaptığı futbolcuların "Tuğçe, Güngör seni seviyor" ve "Tuğçe evet de" tezahüratlarıyla, yakın arkadaşlarının sürpriz evlilik teklifine yönelik mesajlarını videoya alarak slayt oluşturan Kesikbaş, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin duvarına yansıttıktan sonra elindeki bir buket gül ile sevgilisinin yanına geldi. Tam bu sırada meşale ve volkanlar yakıldı. Yaşadığı mutluluk ve şaşkınlık karşısında ne yapacağını bilemeyen Kökmen, erkek arkadaşının boynuna sarıldı. Kız arkadaşına çiçeği vermesinin ardından diz çökerek evlenme teklif eden Kesikbaş, Kökmen'den 'evet' yanıtını aldı. Delikliçınar Meydanı'ndan geçenler ise bu özel anı ilgiyle izledi.

Güngör Kesikbaş'ın videolu evlenme teklifinin ardından çok mutlu olduğunu belirten Kökmen, "Çok heyecanlandım. Ne diyeceğimi bilmiyorum, çok mutlu oldum. Hiç beklemiyordum. Hissettiklerimi anlatmam mümkün değil. Onu çok seviyorum. 3 gündür biraz ters davranıyordu. 3 günün acısını bu şekilde telafi etti. İyi ki var o benim için" dedi.Sürpriz teklifi hazırlayan Kesikbaş ise, evlilik teklifini fark ettirmemek için sevgilisine ters davrandığını ifade ederek, "Sevgilim uzun zamandır benden evlilik teklifi bekliyordu. Mesleğim organizasyonculuk. Ağabeyim eşi için çok güzel bir evlilik teklifi hazırlamıştı. Tabi kardeşi olarak çıtayı yükseltmem lazımdı. Hiç beklemediği bir anda teklif yapmak istedim. Onun için 3 gündür ters davranıyordum. Bu yüzden de özür dilerim" dedi.



Genç aşıklar evlilik teklifinin ardından arkadaşlarının ve çevredekilerin tebriklerini kabul etti.

(ÖZEL HABER)



10)ÇINAR AĞACINA 'YOL' VERDİLER

ANTALYA'da bir mobilya atölyesi içinde kalan 45 yıllık çınar ağacı için işyeri sahibi, atölyesinde büyük delikler açtı. Atölye sahibi, bir çalışanını ofisin içinden de geçen çınar ağacını her gün sulamakla görevlendirdi.



Antalya Eski Sanayi Sitesi'nde Ömer Erkman ve Mahmut Kabul'ün ortak işlettiği mobilya üretim atölyesinin alanı, sokak düzenlemesi ardından genişleyince atölye kenarındaki çınar ağacı da bu alanın içersinde kaldı. Çınarı kesmeyen iki ortak, atölyeyi ağaca göre düzenledi. 2 ortak, atölyenin üst katında yer alan ofislerinde çınarın geçebileceği kadar delik açtı. Ağacın gelişiminin devam etmesi üzerine ortaklar, bu kez atölyenin duvarında delik açarak ağacın önündeki bütün engelleri kaldı. İki ortak, atölye çalışanı Ümit Yavuz'u ise ağaca bakmak ve sulamakla görevlendirdi.



İLK İŞİ AĞACI SULAMAK



Ümit Yavuz her sabah geldiğinde tezgahın başına geçmek yerine 45 yıllık çınar ağacını damacanayla taşıdığı suyla suluyor. Yavuz, şöyle dedi:



"Patronlarımız bu ağaçtan hiçbir şekilde rahatsızlık duymadı. Özellikle sabah dükkanı açtığımda ilk iş olarak ağacı sulamamı istediler. Bir insan başka bir insana değer veriyorsa her şeye değer verir. Bu ağaç kolay yetişmiyor, normal şartlarda bu ağaçtan mobilya olarak yararlanılabilirdi. Atölyenin demir olan yerlerini ağacın rahat etmesi için kestik. Demirlerin ağaca zarar vermemesi için ağacın geçtiği kısımları köpükle doldurduk."

11)İMECEYLE İŞLETİLEN KAHVEDE OYUN YOK, SOHBET VAR

ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'ne bağlı Kurusarı Köyü'nde muhtarlığa ait köy kahvesi, imece usulü işletiliyor. Okey, kağıt oyunları ve tavla oynamanın yasak olduğu kahvede sadece sohbet ediliyor.



Yalvaç'ın 260 nüfuslu Kurusarı Köyü'nde muhtarlığa ait köy kahvesi, erkekler tarafından imece usulü çalıştırılıyor. Kendi aralarında sistem oluşturan 38 erkek, sırayla kahvenin işletmesini yapıyor. Sıra kendine geldiğinde nöbeti devralan kişi, kahvenin çay, kahve ve şeker ihtiyacını karşılayıp diğer erkeklere hizmet ediyor. Kahveye gelen misafirler de dahil hiç kimse ne kadar çay, kahve içerse içsin para ödemiyor.



SADECE SOHBET VAR



Kahvede okey, kağıt oyunları ve tavla oynanmasına izin verilmiyor. Televizyonun bulunmadığı kahveye gelenler ise aralarında sohbet ediyor. Diğer köylere ulaşımın sağlandığı yol üzerinde bulunan kahveye köy dışından gelenler de uğruyor. Burada içecek ikram edilen yolculardan da para alınmıyor.



UYGULAMA 3 YILDIR DEVAM EDİYOR



2014 yerel seçimlerinde muhtar seçilen Tarık Kara, göreve geldiği günden itibaren bu uygulamayı başlattıklarını belirterek, "Köyümüzde kahvehane işletecek kimse bulamadık ve halk da mağdur olmasın diye böyle bir sistem bulduk. 3 yıl önce başlattığımız bu uygulama sorunsuz şekilde devam ediyor" dedi.



Kahvehanenin elektrik ve su faturası gibi genel giderlerinin de gelen faturaya göre bölüşülerek ödendiğini aktaran Muhtar Kara, bunun da aylık kişi başı 10-15 TL'ye denk geldiğini, sobada yakılan odun ve kömürü ise nöbet sırası gelen kişinin karşıladığını aktardı.



'BOŞ LAF KONUŞULMAZ'



Kahvede sıcak içeceklerin yanında kış akşamları ikramlar da olduğunu anlatan Tuncay Kömürcü, "O gün sıra kimde ise yiyecek bir şeyler ikram eder. Kimi bisküvi, kimi fıstık, kimi ceviz getirir. Hem bunları yer çayımızı içer, hem de sohbetimizi ederiz. Sohbetin genel konusu da ne yapabiliriz, ne üretebiliriz şeklinde ileriye dönük şeylerdir. Burada boş laf konuşulmaz" dedi.

(ÖZEL)



12)ORMANDA 9 YILDA 100 BİN CAM ŞİŞE TOPLADI

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde 49 yaşındaki Hasan Öner, 9 yıldır ormanlık alanda kurduğu barakada yaşarken yaklaşık 100 bin cam şişe topladı. Piyasa değeri 20 bin lira olan şişeleri satmak amacıyla topladığı ancak satmadığını belirten Öner, geçimini ise çevrede topladığı kağıtları satarak sağladığını söyledi.



Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'ne bir ihbar üzerine giden Kemer Belediyesi zabıta ekipleri, D-400 karayolu kenarındaki dağlık alanda duman gördü. Şüphe üzerine bölgeye giden ekipler orman içine kurulu ahşap barakada yaşayan Hasan Öner ile karşılaştı. Barakanın yakınında ve yaklaşık 2 kilometre uzağındaki başka bir noktada yapılan aramada ise istiflenmiş halde binlerce cam şişe bulundu.

'100 BİNE YAKIN ŞİŞE VAR'



Hasan Öner, daha önce Antalya'da oturduğunu ve ticari taksi çalıştırdığını belirtirken, aracının arızalanması sonucu 2008 yılında Kemer'e gelip şimdiki ormanlık alanda yaşamaya başladığını anlattı. Aile bireylerinden hiçbiriyle görüşmediğini kaydeden Öner, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine cam şişeleri toplamaya başladığını aktardı. Öner, "2008 yılından beri bu işi yapıyorum. Şu anda takriben 100 bine yakın şişe var. Dağlık kısımda 23 bin şişe var, geri kalanı da aşağıdaki yerde. Şişeleri daha sonra satacağım. Daha hiçbirini satmadım. Sadece topladığım kutuları (kartonları) sattım. Dağlık alana şişeleri çuvallara doldurarak sırtımda taşıdım. Denizden çıkan tahtalar oluyor onları da omuzumda taşıyarak getiriyorum. Bunları da satmak amacındayım ama alan olmadı. Akrabalarım var ama hiçbiriyle görüşmüyorum. Gerekirse bu işi bırakacağım ama başka yapacağım bir iş yok. Evim yok şişelerin yanındaki barakada kalıyorum" diye konuştu.



Hasan Öner'in topladığı şişelerin ortalama 0.20 liraya satıldığı ve piyasa değerinin yaklaşık 20 bin lira olduğu belirtildi.



Kemer Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Yalçın da "Arkadaşlar şikayet üzerine bir yere giderken burada duman tüttüğünü görmüş. Geldiklerinde bu manzara ile karşılaşmışlar. Yaklaşık 100 bin şişe olduğunu söylüyor şahıs. Memleketi Konya. Bütün işlemler tamamlandıktan sonra Konya'ya naklini sağlayacağız. Şahıs burada yatıp kalkıyor, bir kulübesi var. Sürekli buralardaymış. Daha önce görülen bir biriymiş ama burada olduğu tespit edilememiş" diye konuştu.

13)İLK KEZ 92 YAŞINDA DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

SİVAS'ın Akıncılar ilçesinde yaşayan 92 yaşındaki Mehmet Varol için ilk kez doğum günü kutlaması yapıldı. Kutlamaya ilçe kaymakamı Akın Karagöz de katıldı.



Akıncılar ilçesine bağlı Şenbağlar köyünde yaşayan, 20 yıl önce eşini kaybeden 4 çocuk babası Mehmet Varol için oğlu Yakup Varol tarafından doğum günü partisi düzenlendi. Şenbağlar Köyü Hizmet Konağı ve Cem Evinde düzenlenen doğum günü partisine Akıncılar ilçe Kaymakamı Akın Karagöz ile ilçe protokolü katıldı.

100 YAŞININ ÜZERİNDE İDDİASI

Yakup Varol, babasına doğum günü kutlaması yapmak istediklerini belirterek, "Bugün babamın doğum gününü kutladık. Nüfus kağıdında 92 yaşında gözüküyor fakat küçük yazılmış. Aslında 100 yaşının üzerinde. Annem rahmetli olalı 20 yıl oldu. Biz dört kardeşiz. Babama 3'er ay sırayla bakıyoruz. Babam oldukça sağlıklı" dedi. Kaymakam Akın Karagöz ise, "Bugün Mehmet Varol amcamızın 100'üncü yaş günü partisinde bir araya geldik. Mehmet amcamıza uzun ömürler diliyoruz. Nice yaş günleri diliyoruz. Bugüne kadar unutulmuş. Bugün burada bu mutluluğu paylaşmak ve ilçemizin asırlık çınarlarını ziyaret etmek için bulunuyoruz" dedi. Daha sonra Mehmet Varol kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını kesti.

DUVARDAKİ YAZI DİKKAT ÇEKTİ

Babası için doğum günü partisi düzenleyen Yakup Varol tarafından yazılan ve duvara asılan yazı dikkat çekti. Yazıda, "Değerli canlar bugün evimizin orta direği köyümüzün büyüğü bir asırlık ulu çınar Mehmet Varol'un yüz yaş doğum günü kutlu olsun. 97+ üç,beş yaş küçük yazılmış bizler yüz yaşında mutabık kaldık. Hayırlı çene kapamalar. Güle güle güle baba" ifadeleri yer aldı.

