DHA YURT BÜLTENİ-2

1)TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK SAHTE İÇKİ OPERASYONU

100 TON HAMMADDE, 40 TON SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

İZMİR'in Bornova ve Kemalpaşa ilçelerinde polis tarafından bir şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, sahte içki üretiminde kullanılan 40 ton sahte rakı ve viski ile 100 ton hammadde ele geçirildi. Emniyet yetkilileri, ele geçirilen sahte içkinin, Türkiye'de şimdiye kadar yapılan operasyonlarda tek seferde ele geçirilen en fazla sahte içki olduğunu, gözaltına alınan şebeke üyelerinin, kiraladıkları mekanı adeta fabrikaya dönüştürdüğünü kaydetti.

İzmir Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği büyük operasyonun hazırlığı yaklaşık 3 ay önce başladı. istihbarat ve saha çalışmaları sırasında polis, Bornova'daki Aykop-2 Sitesi'nde depo olarak faaliyette bulunuyormuş gibi gösterilen yerde sahte içki üretileceği yönünde bilgi aldı. Harekete geçen polis, depoyu kiralayan kişileri takibe aldı. Teknik ve fiziki takipte, şebeke üyelerinin stok yaptığı, ancak üretime geçmediği tespit edildi. Polisin takibinden habersiz olan şebeke üyelerinin, iddiaya göre içki üretimi yapan firmaların üretim sonrası kazanlarda kalan atık hammaddeyi Kemalpaşa'daki bir kimya fabrikası aracılığıyla aldığı, bunları depoladığı saptandı.

1 AY ÖNCE ÜRETİM BAŞLADI

Zanlıların yaklaşık 1 ay önce üretime geçmesi üzerine, polis takibi sıklaştırdı. Zanlıların ürettikleri sahte içkiyi adeta fabrikaya dönüştürdükleri alanda depoladıkları anlaşıldı. Zanlıların adres ve kimliklerini belirleyen polis, geçen pazartesi günü akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Bornova ve Kemalpaşa ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda Ö.K., R.E., S.D., F.Ö., A.A., R.Ç., İ.A. ve C.Y. gözaltına alındı.



MİKTARI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ



Depo görünümlü mekana giren polis ekipleri, manzara karşısında şaşkına döndü. Daha önce akaryakıt kaçakçılığı operasyonlarında ele geçirilen dev tankların bu kez sahte içki üretiminde kullanıldığı ortaya çıktı. Yapılan aramalarda, çok sayıda 1 tonluk plastik tank, 1 tonluk 1 demir kazan, 1 su kulesi, 2 ölçüm cihazı, 1 buhar makinesi, 1 su motoru, 20 litrelik 75 boş bidon, tıka basa doldurulan plastik tankların içinde ise toplam 32 ton sahte rakı, 8 ton da sahte viski ele geçirildi. Ayrıca, Kemalpaşa'daki geri dönüşüm ve kimya fabrikasında yapılan aramada, sahte içki yapımında kullanılan yaklaşık 100 ton hammadde ele geçirildi. Alkol üretimi yapılan fabrikalarda atık olarak değerlendirilen bu maddenin, ateş yakma jeli üretiminde de kullanıldığı öğrenildi.



MİLYONLARCA LİRALIK ZARAR ÖNLENDİ



Emniyet yetkilileri, ele geçirilen sahte içkinin, Türkiye'de şimdiye kadar yapılan operasyonlarda tek seferde ele geçirilen en fazla mektar olduğunu, gözaltına alınan şebeke üyelerinin, kiraladıkları mekanı adeta fabrikaya dönüştürdüğünü belirtti. Ele geçirilen sahte içkinin piyasa değerinin 10 milyon 425 bin TL, engel olunan kamu zararının ise 6 milyon 515 bin TL olduğu bildirildi. Zanlılardan A.A., R.Ç., İ.A. ve C.Y.'nin ifadelerinin alınmasının ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldığı diğerlerinin ise adliyeye sevk edildiği bildirildi.

2)ÇANAKKALE'DE FERİBOT SEFERLERİ BAŞLADI

ÇANAKKALE'de iki gündür etkili olan yoğun sis nedeniyle dün (salı) saat 18.00'de durdurulan tüm feribot seferleri, bugün saat 08.00'den itibaren tekrar başladı. Çanakkale'de dün (salı) akşam etkili olan yoğun sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düşünce, saat 18.00'de, Lapseki-Gelibolu, Çardak-Gelibolu, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hattında feribot seferleri durduruldu. Çanakkale Boğazı ise transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı. Bu sabah sisin etkisini kaybetmesiyle Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu, Çardak-Gelibolu hattında seferler tekrar başladı. Öte yandan; dün saat 14.00'te tek yönlü açılan transit gemi geçişleri, sisin etkisini arttırmasıyla tekrar çift yönlü olarak kapatıldı. Feribot iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü.



3)BURSA’DA YOĞUN SİS

BURSA kent merkezinde gece saatlerinden itibaren devam eden yoğun sis yaşamı olumsuz etkiliyor.Bursa’da gece saatlerinden itibaren görülmeye başlayan yoğun sis, kent merkezinin yanı sıra Bursa'yı Ankara, İstanbul ve İzmir'e bağlayan karayollarında etkisini sürdürüyor. Görüş mesafesini yer yer 50 metrenin altına düşüren sis, karayolu ulaşımında sürücülere zor anlar yaşatıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiyle göre Bursa’yı etkileyen sis çarşamba, cumartesi ve pazar günleri de etkisini sürdürecek.



BURSA VALİLİĞİ'NDEN SİS UYARISI



Öte yandan Bursa Valiliği Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında beklenen sis hadisesine karşı vatandaşları uyardı. Valilikten yapılan açıklamada, “Marmara bölge genelinde yoğun olmak üzere sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." Denildi.

4)İZMİT KÖRFEZİ'NDE DENİZ ULAŞIMINA SİS ENGELİ

KOCAELİ'de etkili olan yoğun sis nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin deniz otobüsü ve vapur seferleri ile Gebze Eskihisar-Yalova Topçular arasındaki feribot seferleri durduruldu. Kocaeli'de yoğun sis etkili oldu. İzmit Körfezi'nde sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metrenin altına düştü. Gebze Eskihisar ile Yalova Topçular arasında sefer yapan feribotlar sabah yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine seferlerini durdurdu. Aynı zamanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Körfezi'ndeki vapur seferleri Kocaeli Liman Başkanlığı'nın kararıyla iptal edildi. İlerleyen saatlerde sisin dağılması halinde seferlerin yeniden başlatılacağı belirtildi.

Sis İzmit kent merkezinde de etkili oldu. D-100 Karayolu'nun bazı kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

5)ENGELLİ KAFEDEN, İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNE KATKI

KONYA'da Gökçem Down Özel Çocuklar Eğitim ve Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen proje kapsamında zihinsel engelli ve down sendromlu 15 genç, iş sahibi olacak. 1.5 yıldır derneğe bağlı faaliyet gösteren ve şu an da 9 engellinin istihdam edildiği Gökcem Konya Cafe ve Restoran’da 3 ay boyunca aşçı yardımcılığı ile sıcak ve soğuk yiyeceklerin hazırlanıp servis yapılmasını öğrenecek 15 engelli genç, daha sonra başka kuruluşlarda işe yerleştirilecek.8 yıldır faaliyet gösteren Gökçem Down Özel Çocuklar Eğitim ve Spor Kulübü Derneği, 1.5 yıl önce zihinsel engelli ve down sendromlu çocukların meslek sahibi olmalarını sağlamak için Gökcem Konya Down Cafe Restoran’ı açtı. Dernek Başkanı Uğur Devecioğlu, şu an restoranda down sendromlu ve zihinsel engelli 9 gencin çalıştığını belirterek, "Restoranımızda 9 engelli gencimiz istihdam ediliyor. Bu yavrularımız asgari ücretin üstünde aldıkları maaş ile 10 yıl sonra emekli olabilecek. Bu gençlerimiz bırakın ailelerine yük olmayı, ailelerinin geçimlerini üstlenen ve bu sorumluluklarını en iyi şekilde uygulayan birer birey konumuna geldiler." dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN İSTİHDAM ÇAĞRISINA UYUYORUZ"

Daha fazla engellinin iş imkanı sağlanması için yeni projeler ürettiklerini belirten Devecioğlu, bu çerçevede ‘Hoşgörünün Başkentinde Engelsiz Aşçılar ve Baristalar Projesi’ni hazırladıklarını söyledi. Bu proje kapsamında 15 engelli gence iş imkanı sağlamayı hedeflediklerini belirten Devecioğlu, "15 gencimize 3 ay süren uygulamalı eğitim kursu açıyoruz. Kursumuza dahil olan gençlerimize aşçı yardımcılığı ve ‘Barista’ dediğimiz sıcak ve soğuk yiyeceklerin hazırlanıp servis yapılmasını öğreteceğiz. Bu arkadaşlarımız resmi dairelerimizin yemekhanelerinde, misafirhanelerinde, sanayilerdeki iş yerlerinin yemekhanelerinde görev alabilirler. Buradaki amacımız engelli gencimizin ailesinden sonraki süreçte kendi maaş ve imkanlarıyla hayata devam edebilmelerini sağlamak. Cumhurbaşkanımızın istihdam ile ilgili talepleri gündemimizdeyken, biz de böyle bir süreci programımıza alıp 15 gencimize kefemizde kurs vereceğiz. Daha sonraki süreçte de iş adamlarımızın desteğiyle bu gençlerimize iş imkanı sağlayacağız."diye konuştu.

10 YILDA EMEKLİ OLUYORLAR

Bu şekilde işe başlayan engelli gençlerin 10 yılda emekli olduğuna da dikkat çeken Devecioğlu, şunları söyledi:

"3 bin 600 iş gününü tamamlayan yani aşağı-yukarı 10 yıl gibi bir süre içerisinde bu gençlerimiz emekli olabiliyor ve emekli maaşlarını almaya hak kazanıyor. Böyle bir işe başlamadan önce aileye hiçbir katkısı olmayan bir gencimizin burada göreve başlayıp maaşlı ve sigortalı çalıyor olması özel gereksinimli çocukları bulunan ailelerin en büyük ideal ve hevesidir. Bunun hazzı tarif edilemez, yaşanır.’’

UMARIM TÜM TÜRKİYE’YE YAYILIR

Kursa katılacak öğrencileri sağlayan Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Meram Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Meral Taşpınar da "Burada 15 öğrencim hem barista eğitimi, hem de servis ve aşçı çırağı eğitimi alacak. Bu proje beni de çok heyecanlandırdı. Çünkü okulumuzdan mezun olan öğrencilerin istihdamı biraz düşündürücüydü. Ama böyle bir proje ile 15 öğrencimiz istihdam edilmiş olacak. İnşallah bu bir örnek olur ve tüm Konya ve Türkiye‘ye yayılır. Özel eğitim çocuklarımızın neler yapabileceği de görülmüş olur.’’ diye konuştu.

İŞ İMKANI BULDUK

Down Kafe ve restoranda çalışan Zihinsel Engelli 28 yaşındaki Esra Ortakalaycı, 1.5 yıldır restoranda çalıştığını belirterek, "Bu işe başladıktan sonra hayatım çok değişti. Buraya işe başlamadan önce sadece özel okula gidip eve dönüyordum ve çok sıkılıyordum. Şimdi bir iş sahibi oldum. Ekonomik olarak aileme de katkı sağlıyorum. Şimdi hem okuyorum, hem para kazanıyorum hem de yeni bir iş öğreniyorum.’' dedi.

6)GÖLHİSAR'DA KAÇAK İÇKİ OPERASYONU

BURDUR'un Gölhisar İlçesi'nde jandarmanın operasyonunda kaçak içki imal ettiği tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada kaçak içkiler ve bunların üretildiği malzemeler ele geçirildi.



Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gölhisar'a bağlı Elmalıyurt Köyü'nde M.C. ve O.C.'nin kaçak içki imal ettiğini tespit ederek operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 170 litre sahte rakı, 25 litre alkol hammaddesi, kaynatma kazanı ve başlığı, damıtma kazanı, 5 kilogram anason maddesi, 90 adet 0.5 litrelik boş pet şişe, 1 litre anason yağı, karbon filtre, 2 gözlü ocak, 12 kilogramlık mutfak tüpü, 4 adet 100 litrelik bidon ele geçirildi.



Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı.

7)TÜRKİYE’NİN İLK KİLİSE KÜTÜPHANESİ

KAYSERİ’DE yıllardır önce sergi salonu, sonra zabıta karakolu, daha sonra da spor merkezi olarak kullanılan tarihi Meryem Ana kilisesi, 6 milyon TL’lik restorasyonla Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’nin en prestijli kütüphanesine dönüşüyor

Merkez Melikgazi ilçesi Cumhuriyet mahallesi, Kiçikapı semtinde bulunan ve tarih yolu projesi ayağındaki yapım tarihi bilinmeyen Ermeni kilisesinin halen restorasyonunun sürdüğünü, önümüzdeki günlerde tamamlandığında teşhir-tanzim işine başlayacaklarını ifade eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Çelik, “Meryem Ana Kilisesi binasının en uygun kütüphane olabileceği kararına vardık. Burası, Türkiye genelinde ses getirecek bir kütüphane olacak. Daha çok ihtisas kütüphanesi olarak hizmet verecek olan kütüphanemizde yaklaşık 50 bin kitap bulunacak ve Kent Kütüphanesi olarak hizmet verecek.24 saat açık olacak olan kütüphanede gerek bireysel gerek grup çalışmaları yapılabilecek. Kütüphanede, dijital servislerden elektronik kitap ve dokümanlara da ulaşılabilecek. Kütüphanenin yan tarafına bir de Kitap Cafe yapılacakö diye konuştu.Büyükşehir Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığından teslim alınmasının ardından restorasyonu yapılan tarihi Surp Astvadzadzin (Meryem Ana) Kilisesi, 2017 sonbaharında hizmete açılacak.

SURP ASTVADZADZİN (MERYEM ANA) KİLİSESİ



Kayseri'nin merkez Melikgazi İlçesi Kiçikapı Meydanı’nda bulunan Surp Astvadzadzin Kilisesi’nin kitabesi bulunmadığından yapım tarihi bilinmiyor. Kilise bazilika planında üç nefli olup, orta nef yan neflerden dört sütunla ayrılmış. Ayrıca nefleri oluşturan sütunlarla duvarlara bitişik yarım sütunlar arasında bağlantıyı sağlayan kemerlerle iç mekan 5 dikdörtgen veya kare bölümlere ayrılmış. Orta ve yan neflerin kilise ortasına rastlayan bölümleri daha geniş tutulmuş. Orta nefteki merkezi bölüm on iki pencereli kasnak üzerine oturan bir kubbe ile örtülmüş. Diğer neflerin üzerleri de tonozla örtülüdür. Kilisenin kuzey ve güney duvarlarında yuvarlak kemerli nişler içerisine alınmış, dikdörtgen söveli altışar pencere bulunmaktadır. Kilise batısındaki narteks dikdörtgen planlı ve kuzey-güney doğrultusunda uzanmaktadır. Narteksten iç mekana dört sütunlu ve üç tonozlu bir bölüm ile girilmektedir. Bu kilise Ermeni cemaatinin olmamasından ötürü uzun yıllar önce terk edildi. Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyon çalışmaları başlatmasına kadar en son spor salonu olarak kullanıldı.

8)MUĞLA'DA PARK VE BAHÇELER SÜSLENİYOR

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın 2015 yılında başlattığı Alım Garantili Mevsimlik Süs Bitkisi Üretim Projesi kapsamında ilçelerdeki süs bitkisi üretimi arttı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Köyceğiz'de başlattığı Alım Garantili Mevsimlik Süs Bitkisi Üretim Projesi'ne Ortaca ve Dalaman'ın da eklenmesiyle yıl genelindeki süs bitkisi üretimi artış gösterdi. Muğla genelindeki park ve bahçeleri bu süs bitkileriyle donatmayı hedefleyen Muğla Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, seraları ziraat mühendisi ve ziraat teknikerlerinin kontrolü altında tutarak kaliteli üretimi arttırıyor. Ayrıca yurt içi ve yurt dışından uzmanlar getirilerek üreticilere kendi seralarında hastalık-zararlı kontrolü, bitki besleme kontrolü ile ilgili eğitim veriliyor. Projenin ilk yılında 6'sı kadın 17 üreticinin toplamda 360 bin lira net kazanç elde ettiğini bildiren yetkililer, 2016 yılında ise üretimin 6 milyonu geçtiğini ifade etti.

FİRMALAR PROJEDEN MEMNUN

Alım Garantili Mevsimlik Süs Bitkisi Üretim Projesi kapsamında kışlık ve yazlık süs bitkisi üretimine başlayan Gümüş Çiçekçilik, son 1 yılda 17 serada 2 milyon üretim miktarına ulaştı. Köyceğiz İlçesi Beyobası Mahallesi'nde hizmet veren Gümüş Çiçekçilik firmasının yetkilisi Oğuz Gümüş, "Bu üçüncü sezonumuz olacak. Muğla Büyükşehir Belediyesince başlatılan proje bize büyük güç verdi. Çeşitlerimiz Belediye'den gelen talebe göre değişiyor. Çalı, ağaç ve ibreli grubu bitkiler üretiyoruz. İki sezondur kışlık ve yazlık süs bitkisi üretimi yapıyorduk. Bu sene çok yıllı bitkilere geçiş yapıyoruz. Yetiştirdiklerimiz arasında yazlık bitki olarak hercai menekşe, ipek çiçeği (kedi tırnağı), gazanya, horoz ibiği, mine, vinca (rozet), vapur dumanı, sardunya ve petunyayı sayabiliriz. Kışlık bitki olarak da turunçgiller, nergiz, çuha (marul çiçeği), nar ve daha başka çeşitler var" diye konuştu. 2015'de 1 milyon 670 bin, 2016 yılında da 2 milyon üretim yaptıklarını anlatan Oğuz Gümüş, üretim miktarını 6 milyona çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi. Belediyede görevli ziraat mühendislerinin bilgi, malzeme ve teknik konularda firmalara destek olduğunu ifade eden Gümüş, sadece Muğla ile sınırlı kalmayıp komşu illere de üretim yapacaklarını sözlerine ekledi.

