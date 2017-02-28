DHA YURT BÜLTENİ-2

1)ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASINA DEVAM EDİLİYOR

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 47 sanığın yargılanmasına Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. Geçen hafta başladıktan sonra ara verilen davanın 5. celsesi yapılacak..

Görüntü Dökümü

---------------------

-Yoğun güvenlik önlemleri

-Muhabir anonsu

-Detay görüntüler

-Cezaevi araçlarının gelişi

-Sanıkların sıkı güvenlik önlemleri altında mahkemeye getirilmeleri

Taylan YILDIRIM-Yasin TİNBEK-MUĞLA/

=====================================================

2)ÇANAKKALE BOĞAZI TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

ÇANAKKALE Boğazı, yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı. Çanakkale Boğazı'nda dün (pazartesi) akşamdan itibaren etkili olan yoğun sis, sabah saatlerinde de etkisini göstermeye devam ediyor. Dün akşam saat 21.00'de itibaren yapılamayan Çanakkale- Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir arası feribot seferleri, saat 08.00'den itibaren kontrollü yapılmaya başladı. Lapseki-Gelibolu hattında ise sefer hala yapılamıyor. Çanakkale Boğazı'ndaki yoğun sis sonucu görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, şu ifadele yer verildi: "Dün saat 21.00 itibariyle yoğun sis nedeniyle yapılamayan Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir hatlarındaki seferler, bugğün saat 08.00 itibariyle kontrollü olarak başlamıştır. Yine saat 21.00 itibariyle sefer yapılamayan Lapseki-Gelibolu hattında ise sefer iptali devam etmektedir." Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında yoğun sis nedeni ile akşamdan bu yana iptal olan seferler nedeniyle Gestaş feribot iskelesi ile Demircoğlu caddesinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araç kuyruğunda bekleyen ve Ayvacık'tan Gelibolu'ya geçmek isteyen bir araç sürücüsü ise yaklaşık 1.5 yolda olduklarını, sisin etkisini yitirmesi ile karşıya geçeceklerini belirtti.

Yoğun sis nedeniyle ise boğazda transit gemi geçişlerinin çift yönlü olarak kapatıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------------

- Araç kuyruklarından görüntü

- Yoğun sisten görüntü

- Boğazdan görüntü

- Gestaş feribot iskelesinden görüntü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()



===========================================

3)ORTAOKULDA 'KÜFÜRSÜZ HAVA SAHASI' PROJESİ HAYATA GEÇTİ, İHLAL EDEN ÖĞRENCİ CEZA ALDI

EDİRNE’nin Süloğlu İlçesi’ndeki Cumhuriyet Ortaokulu'nda öğrencilerin kendi aralarında argo konuşmasını engellemek için, 'küfürsüz hava sahası' adıyla proje başlatıldı. Küfreden ya da argo kelimelerle konuşan çocukların basit cezalar uygulandığını ifade eden Okul Müdürü Nilgün İncik, "Proje sayesinde okulda çocukların küfretmesini engellediğimiz gibi evlerinde aileleri de argo konuşmalara izin vermediler" dedi.

Edirne merkezine 30 kilometre uzaklığındaki 8 bin nüfuslu Süloğlu İlçesi’nin 221 öğrencisi olan Cumhuriyet Ortaokulu'nda öğrencilerin kendi aralarında küfretmeden ya da argo kelimeler kullanmadan iletişim kurabilmek için, 'küfürsüz hava sahası' adıyla proje başlatıldı. Okulun koridor ve sınıflarına projeyi anlatan afişler asıldı. Okul Müdürü Nilgün İncik, amaçlarının öğrencilerin kendi aralarındaki iletişimleri sırasında argo kelimelerden uzak durmalarını sağlamak olduğunu söyledi. Proje kapsamında öğrencilerin arasına 'ajanlar' göndererek küfredip etmediklerini şikayet yöntemiyle tespit ettiklerini kaydeden İncik, "Okul içerisinde ve dışarısında kişilerin birbirlerine hitap tarzlarında yanlışlıklar hem öğrencilerimizi, hem de öğretmenlerimizi çok rahatsız etmekteydi. Bizde bu amaçla, 'küfürsüz hava sahası' projesi gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin kelime dağarcıklarını zenginleştirerek, Türkçemizdeki güzel kelimeleri kullanarak, birbirlerine sevgi ve saygı çerçevesinde konuşmalarını amaçladık. Başarılı da olduk. İlçede bununla ilgili çalışmalar yaptık. Yürüyüş düzenledik, ayrıca öğrencilerimiz broşürler dağıttılar. Halkında katkısıyla projenin ilerlemesini, gelişmesini sağladık" dedi.

HER KÜFRE CEZA

Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Nilgün İncik, projeden sonra öğrencilerin birbirleriyle daha saygılı konuşmaya başladığını belirterek,"Argo kelimelerden uzak durdular. Sadece bizimle değil kendi aralarındaki iletişimlerinde de bu fark edildi. Velilerinde çocuklarına yönelik davranışlarında olumlu dönüşler olduğunu anladık. Proje kapsamında basit bir ceza sistemi uyguladık. Öğrencilerin arasında 'ajan' dediğimiz küfredenleri tespit eden ve şikayet eden öğrencilerimiz oldu. Projede küfreden öğrenciler için birinci defasında uyarı, ikinci seferinde güzel konuşma yapma ya da bununla ilgili pano hazırlama cezası verdik. Üçüncü sefer ve sonraki her küfür için okula sıvı sabun almalarını istedik. İlk başladığımızda bu cezaları uyguladık ama kısa bir süre sonra küfür ve argo okuldan ayrılmış oldu" dedi.

Okulun Fen Bilgisi öğretmeni Tuğba Akman, öğrencilerin argo ve küfürlü kelimeler kullanırken bunların anlamlarını bilmediklerini söyledi. Bunun için önce farkındalık yarattıklarını ifade eden Akman, "Artık başka biri söylediğinde kötü bir şey olduğunu anladılar. Öğrenciler neyin iyi neyin kötü olduğunu fark ettiler. İlçede yürüyüş düzenledik, etkinlikler yaptık. Öğrenciler için cezalar uyguladık. Veliler açısından da önemliydi. Bunun etkileri çok güzel oldu. Hem öğrenciler, hem de veliler argo ve küfürlü konuşmayı bıraktı" dedi.

Öğrencilerden 13 yaşındaki Minel Koç da özellikle erkek arkadaşlarının proje sayesinde küfürlü konuşmadıklarını belirterek, "Proje başlamadan önce sık sık arkadaşlar arasında argo kelimeler kullanıyordu. Sonra uyarı ve diğer cezalardan sonra arkadaşlarımız arasında küfür kullanılmamaya başlandı. Bizde bundan memnun olduk" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Okul bahçesi

-Oynayan çocuklar

-Okul tabelası

-Proje afişi

-Okul Müdürü Nilgün İncik

-İncik’in açıklaması

-Küfürsüz hava sahası afişi

-Sınıfta küfür ve argo dersi

-Öğretmenin argoyu anlatması

-Öğrenciler

-Proje afişi ve öğrenciler

-Öğrenci Minel Koç ile röp.

-Öğrenci Hayat Durel röp.

-Öğretmen Tuğba Akman röp.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN/EDİRNE,()-



==================================================

4)CUMHURİYET İLE YAŞIT YAŞLI ADAMIN MAAŞI KESİLDİ

MANİSA'da Türkiye Cumhuriyeti ile aynı yaşta olan 1923 doğumlu Ali Çetin'in, oğluyla birlikte yaşamasına karşın hem evde bakım hem de yaşlılık maaşı kesildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Yağcılar Mahallesi'nde yüzde 89 yürüme engeli nedeniyle yaşamını emekleyerek sürdüren 94 yaşındaki Ali Çetin, yaşlılık maaşının, raporun eskimesi nedeniyle 2 yıl önce kesildiğini söyledi. İnşaat ustası oğlu 66 yaşındaki Mustafa Çetin ile birlikte yaşayan Çetin, yaşlılık aylığının kesilmesi nedeniyle zor günler geçirmeye başladı. Raporun yenilenmesine karşın babasının maaşını alamadığını anlatan Mustafa Çetin, "Eşim Gülşen Çetin'i kaybetmeden önce, yani 2002 yılına kadar evde bakım parasından yararlanıyorduk. Fakat eşim vefat edince evde 3 kişi şartı aradıkları için o maaşı kestiler. Son 2 yıldır da babamın yaşlılık maaşını alamadık. Gitmediğim devlet kurumu kalmadı. 'Raporun eski' dediler. Ben de raporu yeniledim ve raporda 'süreklidir' yazıyor. Babamla ilgilenmek zorunda olduğum için sürekli bir işte çalışamıyorum. Benim emekli maaşım giderlerimizi karşılamıyor. Çok mağduruz" diye konuştu.



Görüntü Dökümü

---------------------------

-Ali Çetin'in evde emeklerken ve oğlunun omzunda gezerken görüntüsü,

-Oğlu Mustafa Çetin, babası ile ilgilenirken detay görüntü,

-Mustafa Çetin ile röportaj.

Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA, ()



==============================================

5)RESTORAN SAHİBİ CİNAYETİNE 2 TUTUKLAMA

BURDUR'da restoran sahibi 47 yaşındaki Zeynel Karakurt'un öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.Burdur Gölü kenarındaki Sofram Restoran'ın sahibi Zeynel Karakurt, geçen cumartesi 19.30 sıralarında işyeri önünde bir otomobildeki kimliği belirsiz kişilerle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden Karakurt'un üzerine ateş açıldı. Zeynel Karakurt kan içinde yere yığılırken, saldırganlar kaçtı. Çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Karakurt, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis otomobille kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Burdur Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Karakurt'u öldürdükleri iddiasıyla 3 şüpheliyi takibe aldı. Şüpheliler aynı gün gece kent merkezinde saklandıkları yerde polis tarafından yakalandı. Ekipler cinayetin işlendiği kurusıkıdan bozma tabancayı da şüphelilerin attığı yerde buldu. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ş. ve M.Y. tutuklanırken, G.A. ise serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü



--------------------



- Adliye dış görünüş,



- Şüphelilerin getirilişi

Haber- Kamera: Mesut MADAN/ANTALYA, ()

==========================================================

6)KIZ ARKADAŞIYLA TARTIŞAN GENÇ SOLUĞU ÜST GEÇİTTE ALDI

ANTALYA'da 22 yaşındaki Şaban Saraç, görüşmek istediği kız arkadaşından olumsuz yanıt alınca üst geçide çıkarak intihar etmek istedi. Polisin uğraşları sonucu ikna edilen genç, gazetecilerin soruları üzerine gülerek, "Sevdiğim kız için yaptım" diye yanıt verdi. Muratpaşa İlçesi'nde oturan Şaban Saraç, soyadı açıklanmayan 'Emine' adlı kız arkadaşıyla akşam saatlerinde tartıştı. Duruma sinirlenen Şaban Saraç, duvarı yumrukladı ve sağ elini yaraladı. Hastaneye gidip tedavi olan Saraç, telefonla kız arkadaşını arayıp görüşmek istedi ancak olumsuz yanıt aldı.



"SEVDİĞİM KADIN YANIMDA OLSUN İSTİYORUM"



Aldığı cevap üzerine daha da sinirlenen Şaban Saraç, saat 23.30 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı'ndaki yaya üst geçidine çıkarak kendini aşağı sarkıttı. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bulvar trafiğe kapatılırken, itfaiye ekipleri üst geçidin altına şişme branda açarak Şaban Saraç'ın atlama ihtimaline karşı önlem aldı. Üst geçitte yola doğru sarkmış halde duran Şaban Saraç ise kendisine yaklaşan polislere, "Ben bugün burada öleceğim. Ya beni vurun ya da ben atlayacağım. Sevdiğim kadın yanımda olsun istiyorum" dedi.



"HADİ ATLA LAN" TEPKİSİ



İkna çabaları sürerken trafikte bekleyen bazı sürücüler korna çalarak tepki gösterdi. Çevrede toplanan meraklı kalabalık ise yaşananları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Bir genç ise üst geçidin altında defalarca, "Atla lan hadi" diye bağırdı. Bu kişi polis ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldı. Polis ekipleri, kız arkadaşının getirileceğine dair söz verdikleri Şaban Saraç'ı yaklaşık 1 saat sonra ikna etmeyi başardı.

Üst geçitten polislerin kolları arasında inen Şaban Saraç, gazetecilerin soruları üzerine, gülerek, "Sevdiğim kız için" diye yanıt verdi. Şaban Saraç işlemleri için polis merkezine götürülürken, bulvar yeniden trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü



----------------



-Polis ve itfaiye



-Şaban Saraç üst geçitteyken



-Kapatılan trafikten detay



-Polislerin ikna çabaları



-Şaban Saraç'ın polislerle girdiği diyaloglar



-Şaban Saraç'a bir gencin "Hadi atla lan" diyerek tepki göstermesi



-Vatandaşların yaşananları cep telefonu ile kaydetmesi



-İkna edilen Şaban Saraç'ın polis eşliğinde üst geçitten inmesi



-Şaban Saraç'ın "Neden yaptın? sorusuna gülerek "Sevdiğim kız için" demesi

119 MB// 03.42"



Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,() -

==================================================

7)KAZADA KAYIP OLARAK ARANAN KİŞİ EVİNDE BULUNDU

ADANA'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, atık su kanalına uçtu. 2 kişinin yaralandığı kazada akıntıya kılıp kaybolduğu şüphesiyle yaklaşık 2 saat aranan Özer Sönmez, evinde bulundu.

Kaza, saat 04.45 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Uçak Mahallesi Tekel Caddesi'nde meydana geldi. Bülent Bayındır yönetimindeki 01 HM 624 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp atık su kanalına uçtu. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan otomobil sürücüsü Bayındır ile yolcu konumundaki Hanifi Güllü'yü itfaiye erlerinin yardımıyla araçtan çıkarttı. Ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Hastanesi'ne götürülen Bayındır'ın "Otomobilde kuzenim Özer Sönmez de vardı" sözleri üzerine kazanın meydana geldiği bölgede kapsamlı arama başlatıldı. Sönmez'in akıntıya kapılmış olmasından şüphelenen polis, kaza yerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi CANKUR ve AFAD ekiplerini istedi. Ekipler, atık su kanalı ve çevresinde yaptığı aramada Sönmez'i bulamadı. Sönmez'in kaza sırasında dışarı fırlayıp, aracın altından kalmış olabileceğini düşünen ekipler, itfaiye aracının vinci ile otomobili bulunduğu yerden çekti. Fakat Sönmez buradan da çıkmadı.

CANKUR ve AFAD ekipleri Sönmez'i kaza yerinde ararken, polis de ev adresine ulaştı. Eve giden polisler, Sönmez'i burada bulunca 2 saatlik arama çalışması sonlandırıldı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Sönmez'in kaza sırasında araçta olup olmadığı konusunda ise açıklama yapılmadı. Hastanede tedavileri devam eden Bayındır ve Güllü'nün durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

-------------

- İtfaiye ve kurtarma araçlarının görüntüsü

- Kanal içerisindeki araç

- İtfaiye ekiplerinin görüntüsü

- Ekiplerinin kurtarma çalışması

- Vinç yardımıyla aracın kanaldan çıkarılması

SÜRE:05'12" BOYUT:376 MB

Haber-Kamera:Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()

===================================================

8)GECE KÖMÜR YARDIMI YAPILDI

İZMİT'te, gece yardıma muhtaç vatandaşlara kömür yardımında bulunuldu. İzmit Kaymakamlığı'na ait araçlarla ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinin önüne kömürler bırakıldı.

İzmit Kaymakamlığı yardıma muhtaç vatandaşların başvurusu üzerine dün gece saatlerinde kömür yardımı yaptı. İstanbul'dan TIR'la getirilen kömürler kaymakamlığa ait araçlara yüklenerek Topçular ve Terzibayırı mahallelerinde yardıma muhtaç vatandaşların evlerinin önüne bırakıldı. Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na başvurarak gelir durumları incelenen vatandaşlara yardım yapıldığı belirtilirken, toplam kaç aileye yardım yapıldığının bilgisi verilmedi. Dağıtım geç saatlere kadar sürdü.

Görüntü Dökümü



---------------------------



-Kömür kamyonunun görüntüsü



-Ev önünde kömür görünütüs



-Kömür getiren sürücünün konuşması

(Haber:Faruk KIYAK-Kamera:Orhan UZUN-İZMİT-

================================================

9)KAHRAMANMARAŞ'TA FETÖ ŞÜPHELİSİ 13 ÖĞRETMEN ADLİYEDE

KAHRAMANMARAŞ merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 eski öğretmen adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme uygulaması olan 'ByLock' kullandıkları belirlenen ve meslekten ihraç edilen öğretmenlere yönelik pazar günü operasyon yapıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Mersin'de çok sayıda adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 29 kişi gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 13 şüpheli, bu sabah hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Diğer 16 şüphelinin sorgularının ise devam ettiği kaydedildi.

Görüntü Dökümü



---------------------



- Hastaneye minibüsün gelişi



- Şüphelilerin hastaneye alınması



- Şüphelilerin minibüse bindirilmeleri



- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 103 MB

===================================================

10)YEŞİLAY’DAN KAYAKLI ‘’BAĞIMLILIKLARA SON’’GÖSTERİSİ

YEŞİLAY Kayseri Şubesi ile Erciyes A.Ş tarafından, Yeşilay haftası nedeniyle bağımlılıklara dikkat çekmek amacıyla Erciyes dağında kayaklı gösteri yapıldı.



Türk bayrakları ve Yeşilay flamalarıyla, Kayseri’deki 6 kayak kulübünden yaklaşık 100 kadar kayakçının etkinliği, 2 bin 800 metredeki üst istasyon bölgesinden başlayıp, 2 bin 200 metredeki Tekir yaylasındaki tesisler bölgesinde sona erdi. Binlerce kayaksever ve vatandaşın izlediği etkinlikle ilgili olarak Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Ömer Faruk Çöl, ‘’ Yeşilay haftasında özellikle gençlerimizin içki ve sigara ile uyuşturucuya karşı duyarlı olmalarına dikkat çekmek için Erciyes Anonim Şirketinin bize verdiği destemle, kayaklı gösteri yaptık. Amacımız bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak ve bu konudaki mücadeleye karşı yürüttüğümüz çalışmalara yoğunluk kazandırmaktı. Güzel bir etkinlik oldu. Yeşilay Haftasında genç, yaşlı, alkol, tütün ve uyuşturucu bağımlılığı olanları bu alışkanlıklarından vazgeçirip, spora yönlendirmek istiyoruz.’’ dedi

Görüntü Dökümü

------------------------

-Yeşilay haftası nedeniyle kayakçıların Erciyes'deki etkinliği

-Erciyes'ten detay görüntüler

-Detaylar

Haber:Oktay ENSARİ -Kamera: Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, )



1 dakika 34 saniye/344 MB

===================================================