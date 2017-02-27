DHA YURT BÜLTENİ-2

1)ANNESİNDEN KARACİĞER BABASINDAN DA BÖBREK ALIP HAYATA BAĞLANDI

SAĞLIK turizminin geliştirilmesi için son zamanlarda yapılan çalışmaların önemini, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan böbrek nakli ortaya koydu. Ülkelerindeki organ naklinde yaşanan problemler nedeniyle Türkiye'yi tercih eden Gürcü Catherine ve Giorgi Khupenia çiftinin, daha 6 aylık olmadan ciddi sağlık sorunları ortaya çıkan, polikistik böbrek rahatsızlığı bulunan oğulları 9 yaşındaki Andria Khupenia, İzmir'de babasından nakledilen böbrekle hayata bağlandı. Minik Andria'ya iki yıl önce de yine İzmir'de annesinden karaciğer nakledilmişti.

Türkiye'nin sağlık turizminde ilerleme kaydedebilmesi için yapılan çalışmalar son zamanlarda hız kazandı. Bu çalışmaları haklı çıkartacak gelişme ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ortaya kondu. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yaşayan, güzel sanatlar fakültesi mezunu Catherine (40) ile mimar Giorgi Khupenia'nın (42) tek çocukları Andria Khupenia'da henüz 5 aylıkken polikistik böbrek rahatsızlığı ortaya çıktı. Çift hem Tiflis'te hem de Belarus'ta tedavi olanaklarını aramaya başladı. Anneanne Marine Dadvadze (58) torunu Andria 1.5 yaşına gelince onu bu kez yaşadığı İtalya'ya götürdü. Her türlü tetkik sonucunu doktorlarla paylaşan aile, gelen kötü haberle perişan oldu. Andria'nın karaciğerinde de bozulma başladığı söylendi.

ÖNCE ANNEDEN KARACİĞER NAKLİ GERÇEKLEŞTİ

Ailesinin yanına Tiflis'e dönen Andria, Gürcü doktorların tedavisi altında büyütülmeye çalışıldı. Hastalıklar yüzünden gelişim geriliği olan ve yaşıtlarından çok daha küçük görünen talihsiz çocuk için doktorlar karaciğer nakli kararı aldı. Ancak Gürcistan'da yapılmayan karaciğer nakli için aile ülke arayışına girerken, öneri üzerine İzmir'e geldi. Çiğli'deki özel bir hastanede, annenin verici olması uygun bulununca, nakil gerçekleştirildi.

2 YIL SONRA BABADAN BÖBREK NAKLİ

O dönem İzmir'de, tek çocuklarıyla yeniden doğduklarını ve Türkiye'nin ikinci vatanları olduğunu söyleyen baba Giorgi Khupenia, nakilden 2 yıl geçtikten sonra, Gürcistan'da çocuklarının böbrek nakline karar verilmesi üzerine tekrar İzmir'e geldi. Gürcü Catherine ve Giorgi Khupenia çifti böbrek nakli için Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan testlerde, baba Giorgi'nin dokularının oğluyla uyuştuğu tespit edildi. Bunun üzerine, Op. Dr. Cezmi Karaca başlandığında, Op. Dr. Cem Tuğmen ve Op. Dr. İsmail Sert oluşan ekip kısa süre önce başarılı bir operasyonla böbrek naklini gerçekleştirdi.

İKİNCİ KEZ HAYATA BAĞLANDI

Çocuğunun ikinci kez hem de İzmir'de hayata bağlanmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu kaydeden anne Catherine Khupenia, şöyle konşutu: "Gürcistan'da çocukların organ naklinde problem var. Daha önce ben karaciğerimden bir parça vermiştim. Şimdi de babasından alınan böbrek oğluma nakledildi. Çok mutluyuz. Burada doktor ve hastane çalışanları bizimle çok ilgilendi" diye konuştu. Hastanın kısa sürede sağlığına kavuştuğunu belirten Op. Dr. Cezmi Karaca, "Gürcistan'da yaşayan Andria'ya, babasından aldığımız böbreği naklettik. Daha önce de annesinden karaciğer nakli olmuştu. Ne mutlu Andria'ya ki anne ve babası ona bir kez daha can verdi. Biz de böyle bir ortamda, ülkemizde sağlık turizmine hizmet ettiğimiz için mutluyuz. Yaklaşık 10 gün önce nakil olan Andria'nın sağlık durumu da şu an çok iyi. Ülkemiz için gurur verici bir tablo. Daha önce de benzer bir ameliyatımız olmuştu, ailelerin ifadelerine göre, yaşadıkları yerde bu tür nakiller yapılamıyor. Türkiye'nin bu alandaki başarılarını duyunca da ülkemizi tercih ediyorlar. Andria sağlık sorunlarına bağlı olarak bazı sıkıntılar yaşamıştı, ancak gelecek yıl görseniz tanıyamazsınız."

"SAĞLIK TURİZİMİ AÇISINDAN BÜYÜK BAŞARI"

Andria ile 2 yıl önce tanıştığını belirten Çocuk Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Yavaşçan, sık kontroller nedeniyle 6 ay İzmir'de misafir olan aileyi ülkelerine mutlu bir şekilde göndermenin gururunu yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:



"Karaciğer ve böbrek yetmezliği sorunlarını birarada yaşayan bir hastaydı. Öncelikli olarak karaciğer nakli olmasına karar verdik. İzmir'de özel bir hastanede karaciğer nakli olduktan sonra maalesef böbrek yetmezliği ilerledi. Hemen böbrek nakli olamayacak durumda olduğu için yaklaşık bir yıl süreyle bazen ülkesine göndererek ama çoğunlukla hastanemizde hemodiyaliz tedavisini yönettik. Uygun şartlar oluştuğunda başarılı bir şekilde cerrahi ekibimiz ile böbrek naklini gerçekleştirdik. Sık olan kontroller nedeniyle 6 ay süreyle ülkemizde misafir olacak. Sonrasında daha uzun aralıklarla göreceğimiz için ülkesine göndereceğiz. Çocuk Nefroloji Kliniği olarak, Gürcistan'dan ikinci böbrek naklini gerçekleştirdik. Ayrıca Suriye ve Iraklı çocuk hastalara da böbrek nakli uyguladık. Çocuklara da böbrek nakli ve diğer diyaliz tedavilerini uygulayarak sağlık turizmi konusunda ülkemize önemli katkılar sağlıyoruz. Ülkemiz şartlarında da üniversite hastanesi dışında çocuklara böbrek nakli uygulayabilen tek eğitim ve araştırma hastanesiyiz. Andria ve ailesini sağlıklı bir şekilde evlerine bir süre sonra da ülkelerine göndermenin bizde yarattığı mutluluğu tarif etmek mümkün değil."

Görüntü Dökümü

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- Çocuk Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Yavaşçan ile röp

- Hastane odasından genel ve detay görüntüler

- Op. Dr. Cezmi Karaca ile röp

- Anne Catherine Khupenia ile röp

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2)BURSA'DA FETÖ ŞÜPHELİSİ 8 AKADEMİSYEN ADLİYEDE

BURSA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen hafta gözaltına alınan ve aralarında Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulvahap Yiğit'in de bulunduğu 8 akademisyen, emniyetteki sorgularının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, aralarında Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof Dr. Abdulvahap Yiğit'in de bulunduğu, yine aynı üniversitede görev yapan 2'si kadın 8 akademisyen gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarının ardından 'Terör örgütüne üye olmak' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Aracın adliye binasına gelişi

-Şüphelilerin araçtan inerek adliyeye girişleri



BOYUT 72.5 MB

SÜRE 01.33

BURSA/

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3)KAR VE SOĞUKTA AÇ KALAN KEKLİKLERİ KÖYLÜLER KORUMAYA ALDI

Muş'ta bu yıl karın fazla yağması ve aşırı soğuklardan etkilenin keklikler, yerleşim bölgelerine geldi. Varto ilçesini bağlı Karaköy'de kekliklerin bulunduğu bölge köylüler tarafından koruma altına alınarak avcılar yaklaştırılmıyor. Köylüler, çekin kış koşullarında kekliklerin hayatta kalmasını sağlamak için yem veriyor. Köyün içinde yüzlerce kekliğin bulunduğunu söyleyen köylülerden Alaettin Fırat, "Bazıları keklikleri evlerine alıyor. Kekliklere bahar gelene kadar yem vereceğiz" dedi

Görüntü Dökümü

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-Köylülerin keklikleri getirmesi

-Kekliklerden detaylar

-Köy halkı ile röp

-Köyden genel görüntü

Haber-Kamera: Eser AYDIN / MUŞ, ()

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4)12 YIL ÖNCE ATILAN ADIM DEV BİR GÖNÜLLÜLÜK HAREKETİNE DÖNÜŞTÜ

Antalya'nın Kaş İlçesi'ne bir süre önce yerleşen İngiliz Gwen Gill ve Hollandalı Angelina Strafford, 12 yıl önce başlattığı iyilik hareketi Kaş Çocukları İçin Çalışkan Arılar Derneği'ne dönüştü. Gill ve Strafford, sağlık ocaklarında karşılaştıkları ve ihtiyacı olan bebek ve çocuklar için patik ve kazak örerek hediye etmeye başlayınca onlara yine yerleşik yabancılar katıldı. Grup, yardım kermesleri düzenleyip yardıma muhtaç öğrenciler ve vatandaşa yardım etmeye başladı. Grup sayısı artınca Kaş Çocukları İçin Çalışkan Arılar Derneği kuruldu. Derneğin 97'si Kaş ve Kalkan'da yaşayan yerleşik yabancılardan oluşan 127 üyesi bulunuyor. Dernek üyeleri kullanılmış giysi, ayakkabı, mobilya, takı, mutfak eşyaları, süs eşyaları, hobi malzemeleri, mobilya, ev eşyası, okunmuş kitaplar, aksesuar gibi eşyaları toplayıp, bunları dernek binalarında ayrıştırıp yıkıyor ve ütülüyor. Kadın- erkek, yazlık- kışlık olarak ayrılan eşyalar depolanıyor ve daha sonra dernek mağazalarında satışa sunuluyor.



Görüntü Dökümü

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- Derneğin mağazası

- Alışveriş yapan bir kişi

- Mağazadaki ürünlerden

- Dernek üyelerinden

- Alışverişlerden ve üyelerden detaylar

- Yerleşik yabancılarla röportaj (çeviri yok)



- RÖP: Neriman Ünal (Dernek başkanı)

252 MB /// 07.55"

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), ()

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5)KONTAĞI ÇEVİRİNCE OTOMOBİL ALEV ALDI

İZMİT'te, Feridun Erdoğan işe gitmek için otomobilini çalıştırınca aracın motoru tutuştu. Feridun Erdoğan ve yardıma koşanların çabalarına rağmen otomobil yanarken, alevler yanında bulunan aracın da zarar görmesine neden oldu.

Olay sabah saatlerinde, Yahya Kaptan Mahallesi Bestekar Amir Ateş Caddesi'nde meydana geldi. Feridun Erdoğan işe gitmek için apartmanın önünde bulunan otoparkta duran 41 U 9752 plakalı otomobilini çalıştırdı. Feridun Erdoğan'ın kontağı çevirmesiyle birlikte aracın motoru alev aldı. Feridun Erdoğan ve çevredekiler yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale etmeye çalışırken itfaiyeden de yardım istenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yanan araçtan yükselen alevler yanında bulunan 06 BL 2428 plakalı otomobilin de zarar görmesine yol açtı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, yangının elektrik kontağı sonucu çıkmış olabileceği belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Aracın alev alev yanması, vatandaşların müdahalesi

İtfaiyenin müdahalesi

Yanan araçtan görüntü

(Haber-Kamera: Faruk KIYAK-İZMİT(Kocaeli), () -