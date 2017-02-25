DHA YURT BÜLTENİ-2

El Bab şehitleri, memleketlerine uğurlandı (2) (Yeniden)

SURİYE'de, Fırat Kalkanı Harekatı'nın yürütüldüğü El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ tarafından yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan astsubay Hasan Çoban ile uzman onbaşı Selman Çelik'in cenazeleri, Gaziantep'te düzenlenen töreninin ardından memleketlerine gönderildi.

Suriye'nin El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ militanlarının yola tuzakladığı el yapımı atlayıcının dün infilak etmesiyle astsubay Hasan Çoban ve uzman onbaşı Selman Çelik şehit oldu, 3 asker ise yaralandı. Şehitlerin cenazeleri, sabah saatlerinde morgdan alınarak Gaziantep Havalimanı'na götürüldü. Şehitler için burada düzenlenen törene Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, siyasi parti başkanları, belediye başkanları ve askerler katıldı.

Şehit Çoban ve Çelik'in Türk bayraklarına sarılı tabutları, askerlerin omuzlarından Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçağa taşındı. Şehit astsubay Hasan Çoban'ın cenazesi memleketi Balıkesir'in Burhaniye İlçesi'ne, uzman onbaşı Selman Çelik'in cenazesi ise Kütahya'ya gönderildi. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Çoban ve Çelik ile birlikte şehit olan askerlerin sayısı 71'e yükseldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Törene katılanlar

- Şehit cenazeleri

- Tabutların taşınması

- Tabutların uçağa konulması

- Uçağın alandan ayrılışı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Metin Faruk TAMER-Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-)

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Şırnak'ta Tanin Tanin dağlarında 3 metre kalınlıktaki kar ile mücadele

KIŞ Mevsiminin çok çetin geçtiği ve kar kalınlığının yüksek kesimlerde 3-4 metreyi bulduğu Şırnak'ta Büytüşşebap ile Uzungeçit beldesi arasında ulaşamı sağlayan ve Tanin Tanin dağlarından geçen karayolunu yer yer 3 metre kalınlığındaki kardan temizlemek ve yolu açık tutmak isteyen ekipler olağanüstü bir mücadele veriyor. Geçmiş yıllarda aylarca kardan dolayı kapalı kalan Beytüşşebap-Uzungeçit beldesi yolu bu yıl 25 kilişik ekibin 5 iş mikanası ile yaptığı çalışmalarla açık tutulmaya çalışılıyor.

Şırnak'ta yaşanan kötü hava koşulları kış mevsimlerinde kar yağışı ile birlikte bir çok yerleşim biriminin dünya ile bağlantısını keserken, Beytüşşebap ile Uludere ilçesi arasındaki Tanin Tanin dağlarında bulunan Beştüşşebap7a bağlı Uzungeçit beldesinin yolunun kapanmaması için ekepler canla başla çalışıyor. Tanin Tanin dağlarının zirvesinden geçen ve açık olduğunda 3 saatlik yolu 30 dakikaya indiren yolu açık tutmak için karayollarından 25 kişilik ekip, kötü hava koşallarına rağmen gece gündüz çalışıyor. Yer yer kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu yolu açmak için çalışan ekipler, geçmişte aylarca kapalı kalan Uzungeçit yolunu açtıklarında rahat bir nefes alırken, ekiplerin karla mücadelesinde oluşan görüntüler bazen söze gerek bıraktırmıyor.

Karayolları ekiplerinin başında bulunan şube şefi Musa Aykut, Karayolları 9'uncu Bölge Müdürlüğü 95'inci şube ekipleri olarak 3 gün gece gündüz çalışarak Uzungeçit yolunu açtıklarını belirterek, 4 aydır bölgede görevlendirildiklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Uzungeçit yolu açma çalışmaları

-3 metre kalınlığındaki kardan yol açmaya çalışan ekipler

-Açıldıktan sonra tüneli andıran yoldan görüntüler

-Ekiplerin çalışmalarından detaylar

-Şube şefi Musa Aykut'un konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP,(Şırnak),()-

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Ahirdağ Yedikuyular'daki kızak yarışması renkli görüntü sahne oldu

Ahirdağ Yedikuyular'ın 'beyaz örtü'nün havadan görüntüsü

Kahramanmaraş'taki 1. Geleneksel Kızak Yarışmaları Türkiye Şampiyonası Ahirdağ Yedikuyular bölgesinde yapıldı. Renkli görüntülere sahne olan kızak yarışmasında dereceye girenlere kupa ve madalyaları törenle verildi. Vatandaşların kar üzerinde güreş tutmaları da diğer vatandaşlar tarafından ilgi ile izlenirken, aynı zamanda okçuluk yarışları da ilgi odağı oldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu işbirliği ile düzenlenen 1. Geleneksel Kızak Yarışmaları Türkiye Şampiyonası Ahirdağ Yedikuyular Bölgesinde yapıldı. Bu yıl Kahramanmaraş’ta ilk defa gerçekleştirilen Geleneksel Kızak Yarışmalarına 10 ilden 58 spor kulübünden 120 sporcu mücadele etti.

Ahirdağı Yedikuyular Bölgesinde gerçekleştirilen Geleneksel Kızak Yarışmalarına ilişkin görüşlerini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, "Kahramanmaraş’ımızın Yedikuyular Bölgesi kış turizmi için oldukça elverişli bir bölge ve aynı zamanda kış piknik alanı olabilecek bir bölge. Biz bu bölgede Kayak Merkezi yapacağız. Burada kamulaştırma çalışmaları yoğun bir süreç aldı. Bu çalışmaları bitirdik. Projemiz de tamamlandı ve inşallah Nisan ayında başlamayı düşünüyoruz. Burası çok önemli bir bölge ve sadece Kahramanmaraş için değil civar illerimiz için de önemli bir bölge. Bu bölgemizin Kış Sporları Merkezi haline gelecek. Çok yoğun kar alan bir bölge ve şu anda bile 2,5-3 metre kar var. Burası Kahramanmaraş’ımızın marka değerini artıracak ve cazibe merkezi haline gelmesinde önemli bir rol oynayacak" diye konuştu.

Vatandaşların kar üzerinde güreş tutmaları da diğer vatandaşlar tarafından ilgi ile izlenirken, aynı zamanda okçuluk yarışları da ilgi odağı oldu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen organizasyonda, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü de çay ve çorba ikramında bulundu.

Atlı Kızak yarışmalarında Şengel Atlıspor’dan Ali Aksakallı birinci olurken, ikinciliği Erzurum Kombine Gençlik Kulübü’nden Yusuf Özdemir, üçüncülüğü de Şahdadaş Atlıspor Kulübü’nden Hatem Yıldırım elde etti. Kahramanmaraş’tan yarışmalara katılan yarışmacılar arasında ise Hartlap Ali Doğan Spor Kulübü’nden Özkan Eşin 1., Kahramanmaraş Binicilik Spor Kulübü’nden Cengiz Özer 2. ve Hartlap Ali Doğan Kulübü’nden Ahmet Aytemiz 3. Oldu. Geleneksel Erzurum Kızak Yarışlarında da sıralama Şengel Atlı Spor Kulübü, Dadaş Köyü Spor Kulübü ve Şah Dadaş Spor Kulübü şeklinde gerçekleşti. Dereceye girenlere kupa ve madalyaları törenle verildi.

Görüntü Dökümü

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-Ahirdağ Yedikuyular bölgesinin havadan görüntüsü

-kızak yarışlarının yapıldığı alandan görüntü

-kızak yarışlarından detay görüntüler

-kızak yarışlarını izleyen vatandaşlardan görüntü

-detaylar

Haber-Kamera: KAHRAMANMARAŞ ()

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Sosyete torbacılarına operasyon

Helikopterden çekilen operasyon görüntüleri

ADANA'da 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yapan polis, kent sosyetesinin önemli isimlerine servis yaptığı açıklanan 18 kişiyi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Uyuşturucu Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler, merkez Seyhan İlçesi'nin Sümer, Kurtuluş, Uçak, Gürselpaşa ile Yüreğir'in Atakent mahallelerindeki zehir tacirlerini takibe aldı. Kentteki önemli isimlerin de aralarında bulunduğu sosyeteden müşterisi olan torbacıların, dağıtım yapmak için özel moto kuryeleri kullandığı saptandı. Satıcılar telefonla aradıkları sürekli müşterilerine, "Kupon yaptım, sana kaç maç yazayım" diyerek uyuşturucu pazarlarken, bağımlıların ise satıcıları aradıklarında, "Bana 5 maçlık kupon yap, sağlam olsun" diye sipariş verdikleri belirlendi.

ŞANS'LI ARAMA

Teknik ve fiziki takibini tamamlayan polisler, belirlenen 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyip sokak satıcılığı yaptığı belirlenen 18 kişiyi gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde, uyuşturucu operasyonları için eğitilen 'şans' adlı polis köpeği ile arama yapıldı. Operasyonlarda 4 kilo eroin, 12 kilogram esrar, bin 540 uyuşturucu hap ele geçirildi. Torbacıların, müşteri listesini tuttuğu not defterlerine de el konuldu. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Polis araçlarının emniyetten çıkması

- Polis helikopterinin görüntüsü

-Helikopterden çekilen operasyon görüntüleri

- Özel harekat polislerinin evlere girmesi

- Evlerde yapılan aramalar

- Bulunan uyuşturucular

- Polis köpeğinin arama yapması

- Gözaltına alınanların sağlık kontrölüne getirilmesi

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()

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Mersin Gümrüğü'nde kaçak telefonlar ele geçirildi

MERSİN'de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince, 4 milyon 500 bin lira değerinde bin 500 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Habur Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan ve Mersin Gümrük Müdürlüğü'ne sevk edilen cep telefonu yüklü TIR'da bulunan elekronik eşyaların, kullanılmış telefonlar ile değiştirildiğine ilişkin bir ihbar yapıldı. Bunun üzerine harekete geçen Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, TIR'ı X-Ray taramasına yönlendirip cep telefonlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede, cep telefonlarının üretim hatası nedeniyle piyasadan toplatıldığı, bazılarının da Türkiye'de kayıtlı ürünler olduğu saptandı. Toplam 4 milyon 500 bin liralık kaçakçılığının engellendiği olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaçak telefonların bulunduğu TIR'ın görüntüsü

- Görevlerin TIR'ın kasasını açması

- Kasa içindeki koliler

- İş makinesinin kolileri indirmesi

- Kolilerin depoya konması

- Görevlilerin kolileri açması

- Görevlilerin kutu içindeki telefonları çıkartması

- Telefonun detayı

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, ()

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Manisalı Yeliz böbrek bekliyor

MANİSA'da böbrek yetmezliği sebebiyle okulu bırakmak zorunda kalan ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Yeliz Kocabıyıkoğlu sağlığına kavuşmak için organ nakli olmayı bekliyor.

Yunusemre ilçesinde yaşayan ve idrar torbası doğuştan çalışmadığı için tedavi gören 7'nci sınıf öğrencisi Yeliz Kocabıyıkoğlu'nun, sağlığına kavuşması için böbrek nakli yapılması gerekiyor. 6 yaşındayken bağırsağından idrar torbası yapılan Yeliz, böbrek yetmezliği nedeniyle 8 aydır diyalize bağlı olarak yaşamını sürdürüyor. Babasından 5 yıl önce ayrılıp boşanan annesi Dünya Güneş ile birlikte dedesinin Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki derme çatma evine taşınan Yeliz, hastalığı yüzünden bu yıl okulu da bırakmak zorunda kaldı. Annesinin dokusu uymadığı için bir böbreğini veremediği Yeliz Kocabıyıkoğlu, "Kendimi bildim bileli tedavi görüyorum. Bu yüzden bu sene okulu da bırakmak zorunda kaldım. Hastalığıma bir çare bulunsun. Arkadaşlarım gibi okula gitmek istiyorum. Evde durmaktan sıkıldım. Bana biran önce böbrek bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

Yeliz'in tedavisi için haftada üç kez İzmir'deki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'ne gittiklerini ve bu nedenle çalışamadığını anlatan anne 34 yaşındaki Dünya Güneş, 930 lira evde bakım parası dışında hiçbir geliri olmadığını söyledi. Kızına uygun böbreğin bulunmasını beklediklerini dile getiren anne Dünya Güneş, "Kızıma bir böbrek bulunarak, arkadaşları gibi okula gitmesi ve normal hayatına devam etmesini istiyorum. İzmir'e gidip gelmek hem beni hem de kızımı yoruyor. Ev hanımıyım. Herhangi bir gelirim yok. Babamın yanında kalıyorum. Babam da belirli bir yere kadar bana yardım edebiliyor. Kızıma baktığım için çalışamıyorum. Bütün günümüz diyalize gidip gelmekle geçiyor. Bu sene okulu dondurmak zorunda kaldık. Yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istiyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yeliz Kocabıyıkoğlu'nun annesi Dünya Güneş ile sohbet ederken görüntü,

-Yeliz Kocabıyıkoğlu'nun annesi Dünya Güneş ile kaldıkları barakadan görüntü,

-Yeliz Kocabıyıkoğlu ile röportaj,

-Anne Dünya Güneş ile röportaj.

Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN/MANİSA, ()

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Muzda hedef 1 milyon ton

TÜRKİYE'nin muz deposu olarak bilinen Mersin'in Anamur İlçesi'nde üreticilere danışmanlık yapan Ziraat Mühendisi Bünyamin Kozak, hedeflerinin 1 milyon ton üretime ulaşıp işportadan, market tezgahlarına kadar yer almak olduğunu söyledi.

Yılda 430 bin ton muz üretimi yapılan ilçedeki çiftçiler adına konuşan Ziraat Mühendisi Bünyamin Kozak, Anamur muzunun hak ettiği konuma gelmesi için market tezgahlarındaki yerinin genişletilmesi gerektiğini anlattı. Dışarıdan ithal yolu ile muz getirildiğini aktaran Kozak, şöyle devam etti: "Bizim ürettiğimiz muz seyyar satıcıda, pazarcıda, işportada satılıyor. İthal muz ise doğrudan markete giriyor. Muz üretimi bir milyon ton olması durumunda ayda bir parmak olan muz tüketimi bir haftaya düşecek. Dünyada muzun üretimi yapan Ekvator gibi ülkeler artık muz üretimini yavaşlattı ve kakao üretimine kaydı. Bu yüzden ileride yerli muza yöneliş artabilir. Artık yerli muz olarak markete girmek istiyoruz. Bunun için 12 ay üretim yapmalı ve bunu yaparken de muz üreticileri olarak kaliteyi arttırmak adına daha dikkatli ve daha hassas olmalıyız. Öte yandan Anamur'da sera yapımına uygun binlerce dönüm boş alan miras davalarının sürmesinden kaynaklı değerlendirilmiyor."

DESTEK İSTEDİ

32 yıldır muz üreticiliği yapan Zeki Kılınç ise şunları kaydetti: "2000-2002 yıllarında bir kilo muzun ederi, 1 kilo sera naylonuna ve 4 kilo demire tekabül ediyordu. Şimdi ise 1 kilo muz 1 kilo demirin bile maliyetini karşılayamıyor. Şimdi 10 kilo muz, 1 kilo naylon etmiyor. Çok zor durumdayız. Devletin vermiş olduğu 8 lira gibi gülünç bir destek rakamı var. Buğdaya da arpaya da aynı rakam veriliyor. Oysa muzda naylon, demir gübre fiyatları oldukça yükseldi. Muzda eski verimi alamaz olduk. Devletin muz üreticisine olan desteğini arttırmasını istiyoruz'.'

Görüntü Dökümü

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- Muz serasının dış görüntüsü

- Seranın yanında yürünmesi

- Mühendisin muzlara bakması

- Muzlara bakarken

- Muz paketleme ve yıkama yapılması

- Ambar görüntüleri

- Mühendis ve üretici ile röp.

- Anamur ovası genel

- Mühendisin dekar ve rekolte ile ilgili bilgi vermesi

- Yeni üretim alanlarından hava görüntüsü

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ ANAMUR(MERSİN),()

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Öğretmenliği bıraktı, veterinerlik eğitimi aldı, kurduğu barınakta 400 köpeğe bakıyor

TEKİRDAĞ'da yaşayan 48 yaşındaki Reyhan Karagözler, öğretmenliği bırakıp, veteriner teknikerliği eğitimi aldıktan sonra oluşturduğu ve 'Melek Barınağı' adını verdiği barınakta çoğu engelli ve felçli olan 400 köpeğe bakıyor.

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi'nde yaşayan Reyhan Karagözler, kendisini engelli ve felçli bakıma muhtaç köpeklere adadı. Evli ve bir çocuk annesi Karagözler, İngilizce öğretmenliğinden 6 yıl önce istifa ettikten sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde veteriner teknikerliği okudu. Daha sonra kendi imkanlarıyla bir köpek çiftliği oluşturan Karagözler, bir süre sonra bu çiftliğin hayvanların bakımında ve barınmasında yetersiz kalması üzerine bu kez Muratlı İlçesi karayolu üzerinde büyük bir barınak oluşturdu. Burada hayvan severlerin de desteğiyle barakalar kuran Reyhan Karagözler'in barınağını öğrenenler Van, Trabzon, Adana, Afyonkarahisar, İstanbul'un da aralarında bulunduğu şehirlerden bakıma muhtaç köpekleri göndermeye başladı. Barınaklardaki büyük bölümü engelli ve felçli köpek sayısı da yaklaşık 400'e ulaştı.

"ONLAR BENİM ÇOCUKLARIM"

Gününü köpekler için oluşturduğu barınakta geçiren ve onların bakımlarını yapıp, karınlarına doyuran Reyhan Karagözler, "Kendi imkanlarımla 400 köpeğe bakıyorum. Ben 6 yıl önce bu barınağı açtım. İngilizce öğretmeniydim, mesleğimi bırakarak bu işe başladım. Çocukluğumdan beri kedilerle köpeklerle büyün hayvanlarla iç içeyim. Engelli köpeklere bakmayı tercih ettim. Küçük bir yer açtım. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden özellikle engelli köpekler geldi. Onlara bakmaya başladım ve sayımız 400'e yaklaştı. Buradakilerin yarıya yakını sokakta yaşayamayan köpekler. Onlar benim çocuklarım. Aynı bebek gibi. Mama verirseniz yiyorlar su verirseniz içiyorlar. Tamamen sizlerin bakımına muhtaçlar" dedi.

TEDAVİLERİNİ YAPMAK İÇİN EĞİTİM ALDI

Bir yardımcısı bulunduğu ve hayvanlara onunla birlikte zor şartlarda baktıklarını anlatan Karagözler, "Sularını dolduruyorum. Yemeklerini veriyorum. Tedavilerine yardımcı olabilmek adına ikinci üniversitemi, veterinerlik teknikerliğini okudum. Bu sene bitirdim. Küçük tedavilerini artık kendim yapıyorum. Tedavileri, bakımları, altlarının temizlenmesini kendim yapıyorum. Buranın desteklenmesi lazım. Yarın bir gün bana bir şey olursa bunca çocuk açıkta kalır. Buranın sistemli bir hale gelmesi lazım. Eski araziden, yeni araziye çıktım. Burada yapılanma eksiği var. Kafeslerin üzerlerinin kapatılması lazım. Kulübe eksiğim var. Daimi bir mama eksiğim var. Burasının adı Melek Barınağı. Adı önemli değil burayı finanse eden her firmanın adını verebilirim" dedi.

ORTALAMA 8 BİN TL GİDER

Karagözler, kurduğu barınakta bulunan yaklaşık 400 köpeğin ortalama aylık giderinin 8 bin TL olduğunu belirterek, "İki bin lirası

kira gideri. Bin lira elektrik, bin lira su parası geliyor. Günde 600 ekmek dağıtıyorum. Veteriner giderlerimiz de var. Birçoğunu kendi cebimden karşılıyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Barınaktan genel görüntü

-Köpeklere bakım yapılması

-Reyhan Karagözler ile röp.

-Felçli köpekler

-Reyhan Karagözleri köpeklere mama vermesi

-Köpek kulübesi tamir etmesi

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ()-

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