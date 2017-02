DHA YURT BÜLTENİ-2

ABD'nin AB elçisi olması beklenen Malloch: AB Türkiye'yi üye olarak almayacak

ABD'nin Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi olması beklenen Ted Malloch, "AB Türkiye için bir nevi karar verdi aslında, üye olarak alınmayacak. Açıkça belirtmek gerekirse bunu 20 yıldır biliyorduk" dedi. Malloch, bir Amerikalı olarak ise ABD'nin terörist başı Fettullah Gülen'i Türkiye'ye iade etmesi gerektiğini söyledi.

Oxford Üniversitesi öğretim üyesi olan ve ABD'nin başkan seçimlerinde Donald Trump'ın kampanyasında çalışan Ted Malloch, görev yaptığı üniversitedeki Türk öğrencisinin davetiyle Antalya'ya tatile geldi. 2015 yılında Antalya'da gerçekleştirilen G-20 zirvesinin yapıldığı Ragnum Otel'de kalan Malloch, ABD'nin eski Başkanı Barack Obama ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birebir görüştüğü Başkanlar Köşesi'nde 'nın sorularını yanıtladı. Türkiye'de çok defa bulunduğunu ancak Antalya'ya ilk kez geldiğini belirten Malloch, "Golf oynamak için buradayım. Bu otel gördüğüm en iyi otel. 2015 yılında G-20'nin merkeziydi. Burada bence bir iş zirvesi de yapılabilir. Buraya en yüksek CEO'lar gelsin. G-20 iş dünyası ayağı olan B-20 zirvesi burada yapılmalı" dedi.

'AB TÜRKİYE'Yİ ALMAYACAK'

ABD hükümetinde henüz resmi bir görevi olmadığını belirten Malloch, Trump Tower'da AB Büyükelçiliği konusunda görüşmeleri olduğunu söyledi. ABD'nin AB'yi çok önemli bir birlik olarak gördüğünü belirten Malloch, şöyle konuştu: "Esas soru yakın zamanda Avrupa'da ne kadar bir politik birlik olacak? Bu sorunun cevabı Avrupa'daki seçimlerde belli olacak. Ama Türkiye için bir nevi karar verdi aslında, üye olarak alınmayacak. Açıkça belirtmek gerekirse bunu 20 yıldır biliyorduk. Bu Avrupa ile Türkiye'nin güçlü bir ticari ilişkileri olmayacağı anlamına gelmiyor. Benim önerim Türkiye, uluslararası platformlara kuzeye, güneye, doğuya, batıya stratejik yaklaşmaları. Ülkelerle ticari anlaşmalar imzalasınlar. Özellikle ticari anlaşmaların imzalanması gereken ülkelerden biri İngiltere, onlar AB'den çıkma kararı aldı. Onlarla ticari anlaşma yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Her zaman bir Avrupa kıtası olacaktır, Avrupa ülkeleri güçlü. Onlar politik olarak bir araya gelemeyebilirler. Tüm Avrupa ülkeleri AB'ye üye değil, örneğin Türkiye."

SURİYE'DEKİ SAVAŞ

Suriye'de devam eden savaş konusundaki soruları ise şöyle yanıtladı: "Ben ordu analisti değilim. Ama insan olarak Suriyelilere çok üzülüyorum. Kalbim onlarla, birçok insan göçmen oldu. Yakınlarını kaybedenlere çok üzülüyorum. Türkiye'nin Suriyeli göçmenler konusundaki yaklaşımına mutlu olmalıyız, şükran duymalıyız. Sınırdaki ülkede savaş var ama Türkiye göçmenlere yardım ediyor. Hiçbir ülke illegal olarak insanların sınırlarını girip yaşamasını istemez. ABD, göçmenlerin ülkesi. Ama onlar 200 yıl önce legal bir şekilde geldiler. Ülkeye gelecek göçmenlerin legal bir şekilde giriş yapması lazım."

Rakka'yı geri almak için operasyon yapılacağının göründüğünü kaydeden Ted Malloch, "Donald Trump'ın dediği gibi DAEŞ'in kafasının kesileceği bir operasyon yapılacak. ABD'nin operasyona katılacağı konusunda bir fikrim yok ama söylenenler bunu gösteriyor" dedi.

'ABD GÜLEN'İ İADE ETMELİ'

Trump yönetiminin Obama yönetiminden hemen her konuda farklı görüşlere sahip olduğunu aktaran Malloch, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başkan Trump arasında yapılacak görüşmelerde önemli maddelerin başında Fettullah Gülen'in iadesi konusu olacağını belirtti. Malloch, bir Amerikalı olarak ABD'nin bu terörist başını Türkiye'ye iade etmesi gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE'NİN EKONOMİSİ

Ted Malloch, Türk ekonomisinin 2008'deki finansal krizden etkilendiğini belirterek, ekonominin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da etkilendiğini savundu. Türkiye'nin çok uzun zamandır dünyadaki en fazla büyüyen ülke olduğunu dile getiren Malloch, "Türk ekonomisinin güçlü bir dinamiği ve potansiyeli var. Yapılması gereken kredi pazarlarına ve kapital pazarlarına geri dönmeli ve eski yüksek yüzdeli büyüme zamanlarına geri döndürmemiz gerekiyor. Analizlerden biri Türkiye'de şu an daha fazla politik stabilizasyon olması gerekiyor. Sinyaller gösteriyor ki nisandan sonra bu stabilize sorun çözülecek. Dış yatırımcılar açısından şu an Türkiye'de çok heyecan verici bir dönem, bir sürü şans var. Gelip yatırım yapmalılar. Turistlerin gelmesi gereken çok güzel yerleri var" diye konuştu.

HANDE FIRAT BİR KAHRAMAN

Malloch, Türkiye'nin komşu ülkelerinde birçok sorun olmasına rağmen, 5 gündür burada olduğunu ve güvenlik açısından bir sıkıntı görmediğini söyledi. Türklerin demokrasiyi seven bir ülke olduğunuzu 15 Temmuz'da gösterdiğini aktaran Malloch, "CNN Türk Hande Fırat'ı onun ismini biliyorum, o bir kahraman, onunla tanışmayı çok isterim" dedi.

Trump yönetimi ile Obama yönetiminin anlayışlarının birbirine zıt olduğunu vurgulayan Malloch, "Ekonomik olarak vergileri azaltacağız. Ekonomiyi geliştireceğiz. Obama'nın sağlık sistemini tamamen kaldıracağız. Uluslararası anlamda bire bir ilişki kuracağız, topluluk olarak ilişki kurmayacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

- Ted Malloch'un yürürken

- Sohbet ederken

- Masadan detay

- Ted Malloch'un açıklamaları

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-)

Kazadan sonra kaçan sürücüyü jandarma yakaladı

EDİRNE’de TIR aracı ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Nejat Örnek olay yerinden kaçarken jandarma ekiplerince yakalanırken, aynı araçta yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza dün gece, Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda meydana geldi. İstanbul’dan yüklediği ihraç yükünü Romanya'ya götürmek üzere Romanya plakalı IF 06 FBK çekici, IF 06 FAM dorse plakalı TIR'la yola çıkan Atilla Palamut Süloğlu kavşağına geldi sırada, Nejat Örnek’in kullandığı 22 ND 915 plakalı otomobile çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulanan ve ismini öğrenilemeyen kadın yaralanırken, alkollü olduğu öne sürülen sürücü Nejat Örnek olay yerinden kaçtı. İhbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralı kadın ambulansla Edirne Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

JANDARMA YAKALADI

Olay yerine gelen jandarma ekipleri otomobil sürücüsü Nejat Örnek’i bulamayınca çevrede arama başlattı. Karanlıkta kaçan sürücüyü el fenerleriyle boş arazilerde arayan jandarma ekipleri kısa bir süre sonra Örnek’i yakaladı. Jandarma aracına bindirilirken gazetecilerin ‘neden kaçtınız?’ sorusuna sinirlenen Örnek “Ben kaçmadım olay yerindeydimö diye cevap verdi. Örnek, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırılırken, TIR sürücüsü Atilla Palamut, otomobilin aniden önüne çıktığını savundu. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kazada yaralanan kadın

-Hurdaya dönen otomobil

-Kaza alanından

-Jandarma kaçan sürücüyü araması

-Kaçan sürücü bulunması

-Kaçan sürücü jandarma aracına binmesi

-TIR sürücüsü olayı anlatması

-Genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE, ()

Zihinsel engellilere bahçıvanlık eğitimi

İZMİR'deki Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu'nda açılan bahçıvanlık kursunda 10 zihinsel engelli hem eğitim alıyor hem harçlıklarını çıkararak hayata tutunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM), İŞKUR ve Karşıyaka Akademi Zihinsel Engelliler Derneği (KAZED) işbirliğiyle Bayındır Meslek Yüksekokulu'nda, zihinsel engellilere 6 ay süreli bahçıvanlık kursu veriliyor. Bu kursa İzmir, Torbalı ve Bayındır'dan gelen engelliler hem meslek öğreniyor hem de İŞKUR'dan günde 30 lira harçlık alarak öz güvenlerini arttırıyor. 24 yaş üstü 10 zihinsel engelli öğrencinin dahil olduğu 'Biz bunu yaparız' projesi kapsamında geçen yıl dış mekan bitkilerinin yetiştirilmesi ve bakımı kursu verilmişti.

Öğrencilerin boş zamanlarını da futbol ve basketbol oynayarak değerlendirdiğini dile getiren Ege Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Doç. Dr. Aslı Güneş, "Öğrencilerle uzun yıllar beraber olmayı diliyoruz. Burada, bahçıvanlık ve fidancılık kursları veriliyor. Bitki dikiyorlar, üretim yapıyorlar. İleride de bunları günlük hayatlarında kullanıp iş edindirmek için bütün bu bilgilere sahip olmaları gerekiyor. Bu uğraşları ile bir meslek sahibi olmanın gurunu yaşayacaklar" dedi.

Zihinsel engelli çocuğu bulunan KAZED 2'nci Başkanı Akın Kozan, bu çocukların normal bireyler gibi sosyal hayatın içinde adım atmalarını sağlayacaklarını belirterek, "Biz burada meslek eğitimi veriyoruz ama işverenlerimiz bu çocuklardan mümkün olduğunca kaçıyor. Engelliler içinde en zor durumda olan zihinsel engellilerdir. Onlara iş verilmiyor. Bir kooperatif kurarak bu sorunu ortadan kaldıracağız" diye konuştu.

Öğretim görevlisi Hale Duyar ise çocuklara tohum ekimi, çelik alımı, toprak ve fide yetiştiriciliği eğitimi verdiklerini söyleyerek hepsinin öğrenmeye çok meraklı, heyecanlı ve azimli olduklarını dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu'ndan görüntüler,

-Üretim yapan kursiyerlerden görüntü,

-Bahçede spor yapan engellilerden görüntü,

-Aslı Güneş ile röp,

-Akın Kozan ile röp.

Haber - Kamera: Yüksel BALCI / BAYINDIR (İzmir), ()

Umre için gittiği Arabistan'a zeytinyağı ihracat ediyor

MANİSA'dan 2006 yılında umre için gittiği Suudi Arabistan'da Türk yemek şirketleri ile anlaşan üretici Yahya Acar, her yıl bu ülkeye 40 ton zeytinyağı, 80 ton da zeytin ihraç ediyor.

Manisa'nın Salihli İlçesi Çayköy Mahallesi'nden 2006 yılında umre için Suudi Arabistan'a giden evli ve iki çocuk babası Yahya Acar (45), bu ülkede faaliyet gösteren Türk yemek şirketleri ile anlaşma sağladı. Umre ibadetinin ardından Salihli'ye dönen Acar, ailesine ait 130 dönümlük araziden elde ettiği zeytinleri işlemek üzere 175 bin liraya küçük bir zeytin işleme tesisi kurdu. Suudi Arabistan'a ihracatın artması ve işlerinin büyümesi üzerine Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) kapısını çalan Acar, 2014 yılında aldığı 650 bin liralık hibe ile içerisinde zeytin dolum makinelerinin de olduğu büyük bir zeytin işleme tesisi kurdu. Acar, her yıl ortalama 40 ton zeytinyağı, 80 ton işlenmiş zeytini Suudi Arabistan'a ihraç ediyor.

2010 yılında organik üretime geçtiğini ve tesisinin organik sertifikasyon kurumlarınca denetlenerek belgelendiğini kaydeden Yahya Acar, burada 15 kişiye istihdam sağladığını söyledi. Yıllık zeytinyağından 1.5 milyon lira, zeytinden ise 1 milyon lira ciro elde ederek, ülke ekonomisine de katkıda bulunduğunu belirten Acar, "TKDK'dan aldığım yüzde 50 hibe ile zeytin dolum makineleri aldım. Zeytin işleme tesisinde yılda 100 ton zeytinyağı üretimimiz var. Bunun 40 tonunu Suudi Arabistan'a ihraç ediyoruz. 60 tonunu da yurt içindeki firmalara pazarlıyoruz. Ayrıca 80 ton zeytini de işleyerek Suudi Arabistan'a ihraç ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İşletmeden detay görüntü,

-İşletme içerisinde işçiler çalışırken detay görüntü,

-Zeytinyağlarının sıkılmasından paketlenmesine kadar olan işlemden görüntü,

-Yahya Acar ile röportaj,

-Zeytinyağından detay görüntü.

Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN/MANİSA, ()

Sokaktaki dostlara destek için platform kurdular

MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'nde biraraya gelen Dalyan, Göcek, Datça, Akyaka ve Muğla merkezdeki hayvan derneklerinin temsilcileri, 'Muğla Hayvan Hakları Platformu'nu kurarak sokaklarda taşlanan, ıssız yerlere atılan sokak hayvanlarının olmadığı bir Muğla için birlikte hareket etme kararı aldı.

Dalyan'da çok amaçlı salonda bir araya gelen dernek temsilcileri sokak hayvanlarının sorunlarını masaya yatırdı. Şimdiye kadar çözümlenemeyen çok sayıda sorunları olduğu için birlikte hareket etme kararı alarak 'Muğla Hayvan Hakları Platformu' kurduklarını söyleyen Dalyan Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Mebrure Kuzey Blom, "Muğla'da sahipli ve sokak hayvanları ile ilgili sorunların yanısıra doğanın yok olmasına ilişkin sorunlar çok büyük boyutlarda yaşanıyor. Bundan sonra sesimizi, gücümüzü, emeğimizi, yüreğimizi birleştirmeye karar verdik. Bizler daha çağdaş, ağacıyla, suyuyla, hayvanıyla ve tabii ki insanıyla daha huzurlu, daha yaşanılabilir bir Muğla istiyoruz. Çünkü bizler bir sabah vakti, sokaklarında zehirlenmiş masum hayvanların sıra sıra yattığı, hayvanların dövüştürüldüğü, eziyet gördüğü, cam arkasında canların satıldığı, turizm diyerek yunusların işkence gördüğü yunus parklarının karlarına kar kattığı, yasalara göre suç olduğu halde merdiven altı üretimin hızla devam ettiği, sonucunda da ağzına kadar dolu barınaklar veya sokaklarda taşlanan ıssız yerlere atılan sokak hayvanlarının olmadığı bir Muğla istiyoruz" dedi. Muğla Hayvan Hakları Platformu ile daha koordineli çalışmalar yürüteceklerini belirten Blom, "Bizler çocuklarımıza iyi örnek olmak istiyor ve onlara daha yaşanılabilir bir Muğla bırakmak istiyoruz. Çünkü biz 'Her şey can dostlarımız ve güzel Muğla'mız için' diyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Toplantıdan görüntü ve Dalyan Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Mebrure Kuzey Blom açıklaması

-Kılavuz köpeği öldürülen kör adam ile köpek görüntüleri (Arşiv)

-Minik kızın köpek ve kedi sevgisi (Arşiv)

-Kedi görüntüleri (Arşiv)

Habar-Kamera: Cihan KAYA-Mustafa SARIİPEK/MARMARİS-ORTACA(Muğla), ()

Bodrum'da güzel hava keyfi

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde güzel havayı görenler, soluğu sahilde alırken, kıyı şeridindeki kafeterya ve restoranlar doldu.

Bodrum'da şubat ayının sonlarına doğru hava sıcaklığının artmasını fırsat bilenler kendilerini dışarıya attı. Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığı 17 dereceyi bulduğu kentte, sahil kesimlerindeki insan yoğunluğu arttı. Kimileri gün boyu kafeterya ve restoranlarda oturup yemek yedi. Kimi vatandaşlar, kitap okuyarak güneşli havanın tadını çıkarttı. Bazıları şubat ayında deniz keyfi yaptı. Kumbahçe Plajı'nda renkli görüntüler oluştu.

Kumbahçe sahilinde denize giren 18 yaşındaki Buse Alper, "Ekim'den bu yana Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro ve oyunculuk eğitimi alıyorum. Her yaz Bodrum'a tatile geliyorum. İstanbul'daki soğuk havadan ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne yapılan saldırıdan dolayı çok bunaldığım için sezonu bu yaz biraz daha erken açmak istedim. Bir hafta kalmayı düşüyorum. Pazar günü döneceğim. Pazartesi günü tiyatro dersim var asla kaçırmak istemem" dedi.

Bodrum'da güneşli ve sıcak havanın hafta sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Buse Alper ile röp

- Buse Alper güneşlenirken, denize girerken ve yüzerken görüntü

- Kafeteryalarda oturanlardan genel detay görüntü

- Bodrum Kalesinden görüntü

- Barlar sokağında gezenlerden görüntü vardır

Haber -Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), ()

