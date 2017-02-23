DHA YURT BÜLTENİ-2

1)EL BAB'DA 104 DEAŞ HEDEFİ VURULDU, 56 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda önemli ölçüde kontrolün sağlandığı El Bab'ın 2 mahallesinde daha denetim Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçlerinin eline geçti. Karadan ve havadan 104 hedefin ateş altına alındığı DEAŞ terör örgütünün 56 militanı ise etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 184'üncü gününde, El Bab'daki terör örgütü DEAŞ'a ait 90 hedef karadan, 14 hedef ise havadan ateş altına alındı. Koalisyon güçlerinin de hava harekatı yaptığı bölgedeki bombardıman ve çatışmalarda DEAŞ'lı 56 terörist etkisiz hale getirildi. DEAŞ'tan temizlenen El Bab'daki 2 mahallede daha kontrolün ÖSO güçlerine geçtiği harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:"Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan ve havadan yapılan yoğun ateş desteği ile El Bab’ın DEAŞ terör örgütü mensuplarından temizlenmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edilmiş, iki mahallede daha kontrol sağlanmıştır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 90 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmış; Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından da 14 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtları sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 12 bina, bir tünel ve bir bombalı araç imha edilmiştir. Koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava harekatları sonucunda; 11 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, 1 bombalı araç da imha edilmiştir. Yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekâtı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 56 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."

Görüntü Dökümü

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- DEAŞ'a yönelik hava harekatı

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ -Kamera: GAZİANTEP -)

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2)PYD KÖYE HAVANLA SALDIRDI: 5 ÖLÜ

TERÖR örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD tarafından Fırat Kalkanı harekatının sürdüğü El Bab yakınlarındaki Azez'in Cibrin Köyü'ne havanla saldırı düzenlendi. Saldırıda köyde bulunan 2'si çocuk 3'ü kadın 5 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye sınırının terör unsurlarından temizlenerek güvenli hale getirilmesi için geçen yıl 24 Ağustos'ta Fırat Kalkanı Harekatı başlatıldı. 184 gündür sürdürülen harekat ile desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçleri Cerablus ile Azez arasındaki bölgeyi terör unsurlarından temizleyerek, iç kesimlere doğru inmeye başladı. Son olarak terör örgütü DEAŞ'ın kalesi konumundaki El Bab'da DEAŞ unsurlarının geride bıraktıkları tuzaklanmış patlayıcıların imhası da titizlikle devam ediliyor.



SİVİLLER GÜVENLİ ALANLARA TAŞINIYOR



TSK ve desteklediği ÖSO güçleri, DEAŞ'tan temizlenen alanlarda mağdur durumda olan sivilleri, evlerinden ve barındıkları alandan alarak güvenli bölgelere ulaştırıyor ve ihtiyaçlarını gidermeye gayret gösteriyor. Askeri kaynaklar, terör örgütü DEAŞ tarafından birçok konuda hakları gasp edilen sivillerin güvenliği konusunda titiz davranıldığını ve başka yaşam olmak üzere tüm haklarının en iyi şekilde korunup, kullanabilmelerine imkan sağlandığını kaydetti.



DEAŞ'IN TÜNELLERİ İMHA EDİLİYOR



Askeri kaynaklar, önemli ölçüde kontrolün ele geçirildiği El Bab'da, terör örgütü DEAŞ unsurlarının bulunabileceği bölgelere titizlikle yaklaşıldığını belirtti. Son zamanlarda Tadif bölgesinden El Bab'a gönderilen DEAŞ'lı teröristlerin gizlendiği tünellerin de tespitinin ardından, Fırtına obüsleri ile ateş altına alınarak imha edilip, kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.



PYD, KÖYE HAVANLA SALDIRDI



Öte yandan Fırat Kalkanı Harekatı ile ÖSO'ya destek veren TSK, DEAŞ'ın yanı sıra bölgedeki bir diğer terör örgütü PKK/PYD ile de mücadelesini sürdürüyor. PYD'nin yaşanan hareketlilikte Suriye'de demografik yapıyı dikkate almadan daha fazla toprak kazanımı sağlamayı hedeflediğine dikkat çeken askeri kaynaklar, teröristlerin bu amaç doğrultusunda sivillerin başta yaşam olmak üzere hiçbir haklarına ve uluslararası hukuk kurallarını dikkate almadığını vurguladı.

PYD'li teröristlerin son olarak geçen salı günü akşam saatlerinde Kilis'in karşısındaki Suriye'nin Azez kentinin güney doğusundaki Cibrin Köyü'ne havan atışlarıyla saldırı düzenlediği kaydedildi. PYD'li teröristlerin saldırısında, köydeki 2'si çocuk 3'ü kadın 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

GAZİANTEP/

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3)SERVİS MİDİBÜSÜ ALEV ALEV YANDI, İŞÇİLER ÖLÜMDEN DÖNDÜ

ANTALYA'da kırmızı ışıkta duran bir otelin 17 çalışanını taşıyan servis midibüsü, elektrik aksamındaki arıza nedeniyle alev aldı. Park halindeki hafif ticari araca da sıçrayan yangında, iki araç alev alev yandı.

Muratpaşa İlçesi Memurevleri Mahallesi'ndeki olay, saat 07.00'da meydana geldi. Namuk Karakaya'nın kullandığı ve içerisinde bir otelin 17 personelinin bulunduğu 07 C 1866 plakalı servis midibüsü, Yavuz Caddesi'nde kırmızı ışıkta durduğu sırada, motor bölümünden alev yükseldi. Durumu fark eden sürücü hemen kapıları açarak yolcularını tahliye etti. Aracındaki yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalışan Karakaya, itfaiyeden de yardım istedi.

Kısa sürede aracın tamamını saran alevler, cadde üzerinde park halindeki Mehmet Tökü'ye ait 07 BFH 40 plakalı hafif ticari araca da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen iki araç da tamamen yandı. Yaklaşık yarım saat süren yangında midibüs ve diğer araçtan geriye demir iskeletleri kaldı.



'ELEKTRİK AKSAMINDAKİ ARIZADAN' İDDİASI



Yangını komşusunun haber verdiğini belirten hafif ticari aracın sahibi Mehmet Tökü, "Yangın bir anda başlamış, müdahale etmişler ama söndürememişler. Servis aracı tutuşunca alevler aracıma da sıçramış" dedi.

Servis sürücüsü Namuk Karakaya ise "Kırmızı ışık yanınca durdum. Bir anda duman çıktı ve alev aldı. Personeli indirdim ama midibüs yandı. Elektrik aksamından çıktığını düşünüyoruz. Park halindeki bir otomobile de alevler sıçradı ve o da yandı" diye konuştu.

Servisteki bir otel çalışanı ise yangının bir anda başladığını ve kendilerini dışarı zor dışarı attıklarını söyledi.

Yanan araçlar polis ve itfaiye incelemesinden sonra çekici yardımıyla kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni uzmanların incelemesi sonunda belirlenecek.

Görüntü Dökümü



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- Midibüs yanarken



- Otomobil yanarken



- İtfaiyenin söndürme çalışmaları



- Yangını izleyen otel çalışanı ve vatandaşlar



- Röp: Namuk karakaya



- Röp: Mehmet Tökü



- Röp: otel çalışanı



- Araçlardan detay

Haber- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA-)

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(ÖZEL)



4)REFERANDUMDAKİ OYLARI TAŞIYACAK TORBALARI ONLAR ÜRETTİ

DENİZLİ'nin Bozkurt İlçesi'ndeki Adalet Bakanlığı'na bağlı Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan hükümlü kadınlar, 2005'ten bu yana Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim torbalarını dikiyor. Hükümlü kadınlar, cezaevinin içindeki tekstil atölyelerinde en son Nisan ayında yapılacak referandumda kullanılacak 350 bin adet seçim torbası ile 450 bin adet mühür torbasının dikimini yaptı. Bozkurt İlçesi'nde 2004'ten bu yana Adalet Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren, 11'i yabancı 460 hükümlü kadının bulunduğu, Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu, içindeki çeşitli atölyeler ve iş meslek kollarıyla adeta fabrika gibi çalışıyor. Tekstil, dokuma, gıda atölyelerinin bulunduğu cezaevinde ayrıca kantin, kuaför ve çay ocağı gibi iş kolları da bulunuyor. Bu atölyelerde başta ev tekstili ürünleri olmak üzere el dokuma şal, fular, peştamal, bornoz, perde, unlu mamuller üretiliyor. Atölyelerde sigortalı ve günlük ücretle çalışan hükümlü kadınlar, aldıkları kurslarda da sertifikalı olup, meslek sahibi oluyor. Ayrıca çalıştıkları kadar da cezaevinin yıllık gelirinden kar payı alabiliyor. Meslek sahibi olmayan kadınlarda, cezaevinde açılan kurslarda eğitim görerek çıktıklarında meslek sahibi olup, işyeri açabiliyor. Sadece geçen yıl cezaevinde Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz İkmal Komutanlığı, 29 Mayıs Devlet Hastanesi, Yüksek Seçim Kurulu, Cumhuriyet Başsavcılıkları, öğretmenevleri gibi resmi kurumlarda kullanılmak üzere tekstil ürünleri üretimi yapıldı.

SEÇİM TORBALARINI DİKTİLER

Yüksek Seçim Kurulu'nun tüm seçim torbaları, 2005'ten bu yana kadın cezaevindeki hükümlü kadınlar tarafından tekstil atölyesinde dikiliyor. YSK'nın 2017'de ihtiyacı olan ve anayasa değişikliğinin oylanacağı referandumda kullanılacak seçim ve mühür torbaları da cezaevinde üretildi. 350 bin seçim torbası ile 450 bin mühür torbası, cezaevinde hükümlü kadınlar tarafından dikilerek geçtiğimiz 9 Şubat'ta 5 ayrı TIR'a yüklenerek YSK'ya teslim edildi.

İLK İHRACAT YAPAN KADIN CEZAEVİ

Uyuşturucu, adam öldürme, hırsızlık ve fuhuş suçlarından hüküm giyen ve cezalarının son 7 yılını iyi halleri kapsamında değerlendirildikten sonra kadın açık cezaevine geçen hükümlü kadınların atölyelerde ürettikleri tekstil ürünleri, ihraç edilmeye başlandı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı'nın Somali'de açtığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kullanılmak üzere 35 bin adet hasta yatağı ürünleri gönderildi. Bozkurt Kadın Açık Cezaevi, Türkiye'deki kadın cezaevleri arasında da ürettiklerini yurt dışına ihraç eden ilk cezaevi oldu.

REHABİLİTE İÇİN KURSLAR AÇILIYOR

Ayrıca kadın cezaevinde hükümlülerin rehabilitasyonu ve tahliye olduktan sonra normal hayata daha çabuk adapte olabilmeleri için talebe göre çeşitli kurslar açılıyor. Dans ve müzik kursları, sepet ve sanatsal mozaik, okuma yazma, yabancı dil, bilgisayar Web tasarımı ve kuaför gibi meslek sahibi olmaları sağlayan kurslarda ile sosyal kültürel kurslarda düzenleniyor. Hükümlü kadınların yanlarında kalan 0-6 yaş çocuklarında okul öncesi eğitimleri cezaevinde veriliyor.

"DAHA FAZLA ÜRETİM VE İHRACAT İÇİN PLANLARIMIZ VAR"

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, YSK'nın seçim ve mühür torbalarının kadın açık cezaevinde hükümlüler tarafından dikildiğini ve cezaevinin ilk ihracat yapan kadın cezaevi olduğunu belirterek, "Kurumumuzda ikincil işkollarında faaliyette bulunulmakla birlikte ev tekstili, unlu mamuller temel uzmanlık işkollarımızdır. Hükümlüler cezaevine alındıktan sonra öncelikle yeteneklerine göre sınıflandırılmaktadır. Sonrasında iş kabiliyetlerine göre çırak, kalfa ve usta olarak üretime katılmakta; 10-11 ve 13 lira çalışmalarının karşılığında ücret almakta, ayrıca sigortaları da yapılmaktadır. Ev tekstilinin bütün alt kollarında üretim yapılmaktadır. Hatta 2016 yılında bir ilk başarılarak ihracat yapılmış, Sağlık Bakanlığımızın Mogadişu Somali Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çarşaf, nevresim, yastık kılıfı, terlik ve yatak alezi ihtiyacı hükümlülerin üretimi ile temin edilmiştir. Yüksek Seçim Kurulu'nun talepleri doğrultusunda ceza infaz kurumumuz atölyelerinde 350 bin seçim torbası ile 450 bin mühür torbası üretimi tamamlanmış ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na teslim edilmiştir. 2017 yılı için daha fazla hükümlüyü meslek sahibi yapma, daha fazla üretim ve ihracat gerçekleştirebilmeye yönelik planlarımızı yapmış durumdayız" dedi.

"BAŞKA ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ İÇİN AR-GE YAPILIYOR"

Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Meltem Babaoğlu ise kurumun adeta fabrika gibi çalıştığını başka ürünlerin üretilmesi içinde AR-GE çalışmalarını da yapıldığını söyledi. Babaoğlu, hükümlü kadınların cezaevinde çalışarak sigortaları yapıldığını ve para kazandıklarını ifade ederek, "Hükümlü kadınların meslek sahibi olması içinde çeşitli kurslar açılıyor. Tekstil atölyelerinde her türlü tekstil ürünleri dikilebiliyor, gıda atölyesinde de her türlü unlu mamuller üretiliyor. Kurumuzda şimdiki hükümlü sayısına göre en çok sırasıyla uyuşturucu, adam öldürme, hırsızlık ve fuhuş suçlarından yatan kadınlar var. Onların rehabilitesi ve meslek sahibi olmaları için talebe göre meslek kursları açıp, meslek sahibi olarak cezaevinden tahliye olmalarını sağlıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü



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- Tekstil atölyesinden görüntü



- Hükümlü kadınlar çalışırken arkalarından görüntü



- Çalışırken ellerinden görüntü



- Ürettikleri tekstil ve unlu ürünlerden görüntü



- Kurslarda yapılan eserlerden görüntü



- Binalardan ve cezaevi girişinden görüntü



- Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in açıklaması



- Genel ve detay görüntü



Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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5)DALAMANLI BAŞKAN LOJMANINI KADINLARA TAHSİS ETTİ

MUĞLA'nın Dalaman ilçesindeki belediye başkanı lojmanı, kadın ve çocukların spor yapmaları için Zübeyde Hanım Sağlıklı Kadın Yaşam Sanat ve Spor Kompleksi'ne dönüştürüldü.

CHP'li Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, kendisinin oturması için tahsis edilen başkanlık lojmanını Sağlıklı Kadın Yaşam Sanat ve Spor Komleksi'ne dönüştürdü. Büyük ilgi gören komplekste yaklaşık 500 kişi hizmet alıyor. Kadınlar kompleksin bahçesine yapılan yürüyüş yolunda yürüyüş, spor salonunda ise pilates yapıyor. Saz ve koro çalışmalarının da başladığı kompleksin önemli bir ihtiyaca yanıt verdiğini anlatan Başkan Muhammet Şaşmaz "Tarafıma tahsis edilen lojmanda kendim oturmayacağım için boş kalmasını istemedim. Daha önce burayı 112 acil sağlık ekipleri kendi binaları tadilattayken kullanmıştı. Şimdi de aldığımız meclis kararı ile adını Dalaman Belediyesi Zübeyde Hanım Sağlıklı Kadın Yaşam Sanat ve Spor Kompleksi koyduk. Burada kadınlar ve çocuklar spor yapıyorlar. Her türlü aktivitelerini gerçekleştirebiliyorlar. Bünyemizde spor hocalarımız, diyetisyenimiz ve bir de güzellik uzmanımız var, bilhassa bayanlarımız burada diyet uzmanımızdan ve güzellik uzmanımızın vereceği hizmetlerden faydalanacak. Bahçesine de yaptığımız çalışmalar sonunda bir yürüyüş yolu, çocuk oyun parkı, hobi bahçesi ve kamelyalar yaptık. 2 adet pony cinsi atımız ve güvercinlerimiz var. Bunların yanı sıra tavuk, ördek, kaz gibi kanatlı hayvan getireceğiz. Dalaman'ın önemli bir eksikliğini giderdiğimizi düşünüyorum" dedi.Sağlıklı yaşam için boş vakitlerini diyet uzmanının önerileri doğrultusunda bir dizi kontrolden geçtikten sonra pilates yaparak geçirdiğini ifade eden kadınlar, çocuklarının ise güzel havalarda parkta kaykay yapıp midilliye bindiklerini ve kompleksten memnun olduklarını dile getirdi.

Görüntü Dökümü



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-Kadınların pilates görüntüsü,



-Korodan görüntü,



-Saz kursundan görüntü,



-Bahçeden görüntü,



-Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz ile röp.

Haber - Kamera: Cihan KAYA / DALAMAN (Muğla), ()

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6)İŞYERİNİ SOYAN HIRSIZLAR GARAJDAKİ OTOMOBİLİ DE ALIP KAÇTI



BURSA'da tıbbı malzemeler satan bir işletmeye giren hırsızlar,100 bin lira değerinde elektronik eşya, para ve yüklü miktarda çek çaldı. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenen hırsızlık olayına karışan iki kişi çaldıklarını otoparkta bulunan ve anahtarını aldıkları 200 bin lira değerindeki lüks otomobile koyarak kayıplara karıştı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi'nde dün meydana geldi. Medical ürünleri ve tıbbı malzemeler satan, Mesut K.'ya ait işletmeye, sabah 05.00 sıralarında 2 şüpheli hırsızlık için girdi. İş yerini adeta savaş alanına çeviren hırsızlar, 50 bin lira değerinde tıbbı malzeme ve 60 bin lira nakit para, kredi kartları, elektronik eşya ile 2 adet ruhsatlı tabanca çaldı.



HIRSIZLIK EŞYALARINI, ÇALDIKLARI LÜKS OTOMOBİLE YÜKLEYİP KAÇTILAR



Hırsızlık anı, işletmenin güvenlik kameralarına da yansıdı. 2 şüphelinin rahat tavırları dikkat çekerken, hırsızlardan birinin belindeki tabancada kameralar tarafından görüntülendi. 2 şüpheli, işletmede bulduğu otomobil anahtarı ile otoparka indi. Burada bulunan 200 bin lira değerinde ki 16 CLA 97 plakalı lüks otomobili çalıtıran şüpheliler, hırsızlık eşyalarını otomobile yükleyerek olay yerinden kaçtılar. Sabah saatlerinde iş yerine gelen çalışanlar, durumu fark ederek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye alırken parmak izi çalışması yaptı. Polis ekipleri, yarım saat içerisinde 300 bin liralık vurgun yapan 2 şüpheliyi her yerde arıyor.

Görüntü Dökümü



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-Hırsızların işletmeye girmesi



-İşletmede hırsızlık yapmaları ve etrafı aramaları



-Otomobili çalarak kaçmaları



-Savaş alanına dönmüş işletmeden görüntüler

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()-



BOYUT: 83 MB



SÜRE: 2 dakika 35 saniye

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