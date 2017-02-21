DHA YURT BÜLTENİ-2

1)ULUDAĞ'DA JAK KAYBOLAN KAYAKCIYI ÖLÜ NOKTADA KURTARDI

ULUDAĞ'da kayak yaparken kaybolan 36 yaşındaki Anıl Ozan Ö.'yü Jandarma Arama ve Kuratrma (jak) ekipleri iki saat sonra kurtardı. Telefonunun çekmediği için iletişim kurulamayan ve konumunu bildiremeyen Anıl Ozan Ö. kurtarıldıktan sonra kar motorları ile önce oteller bölgesine getirildi daha sonra sağlık kontrolünden geçirip gönderildi. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'a dün kayak yapmak için çıkan Makine Mühendisi Anıl Ozan Ö. Cennetkaya Pistinin Katıröldü Tepesi'ne çıkınca yoğun kar ve sis nedeniyle yönünü şaşırıp kayboldu. Saat 13.00 sıralarında 156 Jandarmayı arayan Anıl Ozan.Ö. yardım istedi. Bulunduğu bölge "ölü nokta" olarak tabir edildiği için kendisi ile telefodn ile irtibat kurulamayan ve konumunu bildiremeyen Anıl Ozan Ö.'yü jandarma ekipler kar motorları ve yürüyerek aramaya başladı. JAK ekipleri yaklaşık iki saat süren arayışın ardından kaybolduğu yerin 7 kilometre uzaklıktaki Soğukpınar Mahallesi Alabayır Sırtında ulaştı. Sağlık durumu iyi olan Anıl Anıl Ozan Ö. yürüyerek yakınında bekleyen kar motoruna bindirilip oteller bölgesine getirildi. 112 Sağlık Merkezi'nde yapılan muayenesinde sağlık durumu iyi olduğu anlaşılan Anız Olaz Ö. ifadesin alındıktan sonra bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-JAK ekipelri kaybolan kişiyi kurtarması

-Kar motoru ile getirilmesi

BURSA ()

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2)ADANA MERKEZLİ 10 İLDE TELEFON DOLANDIRICILIĞI ÇETESİNE OPERASYON

ADANA'a merkezli 10 ilde telefon dolandırıcılığı çetesine yönelik gerçekleşen operasyonda, 3'ü çete yöneticisi 40'tan fazla kişi gözaltına alındı.Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim, savcı, polis ve asker olarak tanıtıp para isteyen çeteyi, 2 aylık teknik takip sonucu deşifre etti. Polis tarafından 1,5 milyon liralık vurgunu önlenen çetenin, 30 ilde 100 vatandaştan 500 bin lira dolandırdığı öğrenildi. Çetenin 80 üyesini yakalamak için harekete geçen polis, Adana merkezli Şanlıurfa, Adıyaman, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Mersin'de 100 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubelerinin de destek verdiği operasyonda 750 polis görev aldı. Özel harekat polislerinin demir kapıları koç başlarıyla kırarak girdiği adreslerde arama yapan ekipler, aralarında çete yöneticileri İsa E., Ahmet E. ve Cuma A.'nın da bulunduğu 40'tan fazla kişi gözaltına aldı.

Operasyon devam ederken, Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan çete üyeleri de aynı gün içinde Adana'ya getirileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Polis araçlarının emniyet müdürlüğünden çıkışı



- Özel Harekat Polislerinin evlere girmesi



- Sokak içerisenden bekleyen polisler



- Polislerin ellerindeki uzun namlulu silahlar



- Gözaltına alınanların sağlık kontrölüne getirilmesi



- Gözaltına alınanan bir şahsın konuşması



SÜRE:04'53" BOYUT:353 MB

Haber-Kamera:Gökhan KESKİNCİ/(ADANA),()

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3)ŞEHİT KAYMAKAM İÇİN BESTE YAPTI

ANTALYA'da ozan 59 yaşındaki Şadan Büyükkurt, Mardin'in Derik ilçesine kayyum olarak atandıktan sonra bombalı saldırı sonucu şehit düşen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk anısına beste yaptı.

Muratpaşa ilçesinde eşiyle birlikte oturan ozan Şadan Büyükkurt, yazdığı 300 şiirden 30'unu besteledi. Öldürülen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan, işadamı Özdemir Sabancı, hukukçu yazar Muammer Aksoy gibi isimlere besteler yapan Şadan Büyükkurt, son bestesini de Mardin'in Derik ilçesine kayyum olarak atandıktan sonra 10 Kasım 2016'da odasına yerleştirilen bombayla şehit düşen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk için yaptı.

MÜTEVAZI KAYMAKAM

Maddi kazanç elde etmek için beste yapmadığını belirten Büyükkurt, Kaymakam Safitürk'ün kazılan hendekleri kapatmak için ilçeye gittiğini kaydetti. Safitürk'ün, çocukların okula gidebilmesi için çalışmalara bizzat katıldığını belirten Büyükkurt, “Bir kaymakamın bu kadar mütevazı olacağı görülmemiş bir şeydi. İyi bir insandı, öldürüldüğünü öğrenince duygulandım, bu şiiri besteledim" dedi.



Büyükkurt'un, Safitürk için bestelediği şiir şöyle:



"İnsan sevgisi ile dopdolu idi



Safitürk'ün bağrındaki yüreği



Ona da dokundu terörün eli



Koydular bombayı yaktılar fitili



Kıydılar canına şehit oldu şimdi



Oysa insanları ne çok severdi



Sevdiği insanlar onu katletti



Cennettir mekanı o bir melekti



Kaymakama kıyanlar cenazedeydi



Caniler can alır yoktur ki kalbi



Safitürkler ölmez vatan şehidi



Türkiyem kalbinde yaşatır seni



Cennettir mekanı o bir melekti



Cennettir mekanı o bir melekti."

Görüntü Dökümü



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- Şadan Büyükkurt saz çalarken görüntüsü



- RÖP: Şadan Büyükkurt



103 /// 3.14

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-)

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4)'UMUDA YOLCULUK'TA DONAN AYAK PARMAKLARI KESİLDİ

Pakistan'ın Pencap eyaletinden, insan tacirleri ile birlikte İran üzerinden, hayalindeki ülke olan Türkiye'ye giriş yapan Mumammet Idnan Han'ın soğuktan ayakları dondu. Ağrı Dağı eteklerinde kaderine terk edilen Han, jandarmalar tarafından yarı baygın bulundu. Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Yanık Merkezinde tedavi altına alınan Han'ın tüm ayak parmakları kesildi. Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan'ın ziyaret ettiği Pakistanlı genç, "Ne olur beni Pakistan geri göndermeyin. Orada hasımlarımız var. Arsamızı almak istiyor. Biz de vermediğimiz için bana sürekli işkence yapıyorlardı" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Görüntü Dökümü



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-Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan'ın Pakistnlı genrci ziyaret etmesi



-Tercüman eşliğinde



-Mumammet Idnan Han'ın Pakistan'a geri dönmek istemediğini belirtmesi



-Mumammet Idnan Han'ın ağlaması



-Doktorun açıklaması



-Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan'ın Han'a geterdiği kıyfetleri vermesi

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, ()

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