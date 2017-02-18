DHA YURT BÜLTENİ-2

Mardin Valiliği: 2 üst düzey PKK'lı ölü ele geçirildi

Mardin Valiliği, Nusaybin, Ömerli ve Artuklu ilçelerine bağlı köylerde 7 günden bu yana devam eden operasyonlarda 2 üst düzey bölücü terör örgütü mensubunun ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

Mardin Valiliği Nusaybin, Ömerli ve Artuklu ilçeleri arasındaki köylerde 7 günden bu yana devam eden terör operasyonuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bornova 2’nci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Mardin il Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışması ile yürütülen operasyonda; Nusaybin'in Büyükkardeş, Küçükkardeş, Akarsu, Yavruköy, İlkadım ve Koruköy Mahalleleri, Ömerli ilçesinin; Sulakdere ve Aytepe Mahalleleri, Artuklu İlçesi; Yandere ve Ahmetli Mahalleleri arasında kalan sözde Ömeryan bölgesinde faaliyet gösteren Bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depo alanlarını bularak tahrip etmek, yardım ve yataklık eden işbirlikçi şahısları yakalamak maksadıyla 11 Şubat 2017 Cumartesi günü saat 18.00’dan itibaren Atmaca-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında 17 Şubat 2017 günü Nusaybin İlçesi Koruköy Mahallesinde, çıkan çatışmada üst düzey 2 bölücü terör örgütü mensubu, 1 adet M-16 ve 1 adet MP-5 silahı ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Operasyonda 1 kahraman polis özel harekat mensubu arkadaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Operasyon halen devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir"

Görüntü Dökümü

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FOTOĞRAF

Haber: MARDİN,() -

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Ağrı Dağı'nda görev yapan jandarmaya moral ziyareti

Türkiye'nin çatısı olarak nitelendirilen deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yükseklikte olan efsaneleriyle ünlü Ağrı Dağı'nın 2050 metresindeki Korhan Jandarma Karakolu'nu, Iğdır Valisi Turgay Alpman ziyaret etti. Vali Alpman'a bu ziyarette Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Turan, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Kahraman Dikmen, 5'inci Hudut Alay Komutanı Albay Taner Güneş, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik eşlik etti. Ağrı Dağı'nda PKK'ya geçit vermeyen Jandarma, karakış nedeniyle helikopterle gelen protokolu ağırladı. Mehmetçiklere moral desteği veren protokol, kahraman askerlerle birlikte karavana yedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Protokolün helikoptere biniş

-Korhan Jandarma Karakoluna gidiş

-Valinin konuşması

-Komutanın konuşması

-Askerin konuşması

Haber-Kamera: Suat DENİZ / IĞDIR, ()

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Elazığ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yapacağı ziyaret öncesinde Elazığ'da yoğun hazırlıklar yapıldı. İl merkezi ve yollarda geniş güvenlik önlemleri alınırken, havadan helikopterlerle de güvenlik önlemi alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş ziyaretinin ardından bugün Elazığ'a gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Elazığ İstasyon Meydanı'nda saat 11.00'da halka hitap ederek, toplu açılış törenine katılması bekleniyor. Erdoğan'ın gelişi öncesinde Elazığ'ın giriş, çıkış ve şehir merkezi bayraklarla donatıldı.Çevre illerden takviye jandarma ve polislerin geldiği Elazığ'da geniş güvenlik önlemleri alındı. Şehir genelinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Erdoğan'ın konvoyunun geçeceği güzergah barikatlarla trafiğe kapatıldı. Yaklaşık 2 bin 500 güvenlik görevlisinin görev yaptığı Elazığ'da Erdoğan'ın geçiş güzergahındaki yüksek noktalara da keskin nişancı özel harekat timleri yerleştirildi. Erdoğan'ın katılacağı açılış törenine çevre illerden de katılımcıların gelmeye başladığı görülürken, 2 helikopterin de güvenlik önlemleri kapsamında havadan önlemleri kontrol ettiği görüldü. Elazığ'ın giriş ve çıkışında kontrol noktaları oluşturulurken, jandarma ekiplerinin de takviye olarak güvenlik önlemi aldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

- Elazığ'dan görüntüler

- Alınan güvenlik önlemleri

- Asılan bayraklar

- Yollardaki barikatlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera:Mehmet TÜRK-Şahismail GEZİCİ-Ahmet ÜN/ELAZIĞ,() -

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'FETÖ/PDY'nin imamlarına' yönelik operasyonda 23 tutuklama



KONYA merkezli 30 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheliden 42'si adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 23'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 19 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında örgütün imamları öldüğü öne sürülen 102 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 102 kişiden 7'sinin daha önceki operasyonlarda tutuklandığı belirtildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için 7 Şubat sabahı polis tarafından Konya merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgütün, Konya'yı, Selçuklu, Meram, Karatay ve Mevlana olmak üzere sözde 4 eyalete böldüğü ve şüpheliler arasında eyalet ve bölge imamlarının olduğu belirtildi. Yine şüpheliler arasında örgütün bölge, il ve ilçe talebe mensupları ile şehir dışı talebe mensuplarının olduğu ileri sürüldü.

Operasyon kapsamında 49 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 42 şüpheliden 23'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 19 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 7 şüphelinin sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-(DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜ)

-Şüphelilerin görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK/KONYA, ()-

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Konya'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

KONYA'nın Ilgın İlçesi'nde otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza gece 01.30 sıralarında Ilgın Vefa Tanır Devlet Hastanesi önündeki kavşakta meydana geldi. Mehmet Kantarcı idaresindeki 42 FEP 21 plakalı otomobil ile seyir halinde iken kavşakta Kayseri-Afyon seferini yapan Ertuğrul Kalkan yönetimindeki 38 VS 238 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kaza sonrası hastaneye gittikleri öğrenilen otomobildeki Mehmet Kantarcı, Kemal Divrikli ve Şükran Divrikli ile 21 yolcunun bulunduğu otobüsteki Osman Sürke, Mehmet Sürke ve Zümrüt Akbey yaralandı. Otomobilin ön koltuğunda sıkışan Kemal Divrikli itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.

Yaralılar Ilgın Vefa Tanır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri görüntüsü

-Kaza yapan araçlar

-Araçlardan detay

-Görevlilerin yaptığı çalışmalar

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Ayhan KULA/ILGIN(Konya), ())

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Paraşüt kazasında yaralanan Çinli turisti sırtında taşıdı

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, yamaç paraşütüyle Babadağ'dan havalanan Çinli turist 27 yaşındaki Xujia Lin ile paraşüt pilotu 41 yaşındaki Serdar Çözer, 15 metre yükseklikten kayalıklara çakıldı. Kaza sonrası yürümekte zorlanan Lin, sağlık görevlisi tarafından 300 metre sırtta taşındı. Beyin travması geçiren paraşüt pilotu Çözer ise uzun süre helikopter bekledi.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ne tatil için gelen Çinli Xujia Lin, yamaç paraşütüyle uçmak için dün (cuma) saat 10.30 sıralarında yamaç paraşütü pilotu Serdar Çözer ile birlikte 1965 rakımlı Babadağ'ın 1200 metre pistine çıktı. Lin ve Çözer, yamaç paraşütüyle tandem (ikili) atlayış yaptı. İkilinin paraşütü yerden 15 metre yüksekteyken, termik rüzgar nedeniyle aniden kapandı. Çözer ve Lin 15 metre yükseklikten Babadağ'ın eteklerindeki, 800 metre rakımlı kayalıklara düştü. Lin kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, yamaç paraşütü pilotu Çözer, başına aldığı darbe nedeniyle yerde hareketsiz kaldı. Saat 11.00'de Muğla 112 Komuta Kontrol Merkezi'ni cep telefonundan arayan ikili yardım istedi. Arazinin sarp oluşu nedeniyle bölgeye, 112 Acil Servis ekibi ile birlikte Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) Fethiye ekibi de sevk edildi.

UMKE GÖREVLİSİ SIRTTA TAŞIDI

Kayalıklara tırmanarak kaza yerine ulaşan UMKE ekibi, Çözer ve Lin'i sağlık kontrolünden geçirdi. Başına aldığı darbe nedeniyle beyin travması geçirdiği tespit edilen Çözer'in kayalık bölgede sedyede taşınmasının riskli olduğuna karar veren UMKE ekibi, helikopter desteği istedi. Sağlık durumu iyi olan Lin'in ise ambulansla hastaneye sevk edilmesine karar verildi. UMKE ekibinden bir görevli, ayağındaki incinme nedeniyle yürümekte zorlanan Lin'i sırtına aldı. Sağlık görevlisi 300 metre sırtında taşıdığı Lin'i, Yasdam Caddesi'nde bekleyen ambulansa ulaştırdı. Ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Lin, tedaviye alındı.

6 SAAT HELİKOPTER BEKLEDİ

Bu sırada kaza yerinde helikopter bekleyen Çözer'in kurtarılması için Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de bölgeye geldi. Uzun süren bekleyişin ardından Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan havalanan helikopter, bölgeye geldi. Çözer'i sarkıtılan sedye yardımıyla kaza yerinden alan helikopter, saat 17.00 sıralarında Fethiye Devlet Hastanesi bahçesine indi. Çözer hastanede tedaviye alındı.

BEKLEYİŞE TEPKİ

Ölüdeniz Pilot Kooperatifi Başkanı Celal Yıldız, kazanın yükselen sıcak havanın oluşturduğu termik rüzgar nedeniyle meydana geldiğini söyledi. Paraşütün aniden kapanması nedeniyle pilot ve Çinli turistin 15 metre yükseklikten kayalık zemine düştüğünü anlatan Yıldız, "Pilotun ve Çinli misafirimizin durumlarının iyi olduğunu söyleyebilirim. Çinli tatilcimizde ufak tefek sıyrıklar var. Ancak pilotumuz uzun süre helikopter bekledi. Yamaç paraşütü Fethiye'nin turizm potansiyelinin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Yaşanan bu düşme sonucu pilotumuzun saatlerce helikopter beklemesi kabul edilebilir bir durum değil. Babadağ'dan yılın 12 ayı yamaç paraşütü atlayışı yapılıyor. Bu bölgede bir kurtarma helikopterinin bulunması zorunludur. Yetkililerimizden bu konuya bir çözüm bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sırtına aldığı Çinli turistle Babadağ'dan inen UMKE görevlisinin görüntüsü

- Çinli turistin yakın plan görüntüleri

- Çinli turistin ambulansa alınmasından görüntü

- Paraşüt pilotunu taşıyan helikopterin hastane bahçesine inişi

- Pilotun acil servise taşınması

- Ölüdeniz Pilot Kooperatifi Başkanı Celal Yıldız

- Helikopterin kazazedeyi alışından cep telefonu görüntüsü

Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), ()

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4 kişinin firari katili 6 yıl sonra KKTC'de yakalandı

ADANA'nın Ceyhan İlçesi'nde 4 kişinin öldürüldüğü çete davasında hakkında 3 kez müebbet ve 26 yıl hapis cezası olan 52 yaşındaki İlker Aydar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde saklandığı evde yakalandı.

Ceyhan İlçesi'ndeki İnönü Bulvarı'nda 2005'de Ozanlar çetesi lideri gazinocu Mehmet Ozan, otomobille giderken, 'Çağlayan' çetesinin lideri Erkan Kırmızıoğlu ve beraberindeki adamları İhsan Akboz, Kadir Söğüt ile İlker Aydar tarafından uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. Saldırıda Mehmet Ozan, korumalığını yapan yeğeni Hakan Akkuş ve Halil Yılmaz olay yerinde, emekli astsubay Mehmet Akıllı ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü. Olaydan sonra kaçan saldırganların kullandığı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerinde Seyhan Viyadüğü'nde yakılmış ve olayda kullanılan silahlar da atıldığı nehirde bulundu. Adana polisinin olayın hemen ardından gerçekleştirdiği 'Süpürge' operasyonu ile Çağlayan çetesinin lideri Erkan Kırmızıoğlu ve 35 çete üyesi yakalandı. Adana 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2009 yılındaki karar duruşmasında Kırmızıoğlu, öldürme olaylarından dolayı 4 ömür boyu hapis, çete lideri olmak ve kalaşnikof tüfek bulundurmak suçundan da 9 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edildi. Çete üyeleri İhsan Akboz ile Kadir Söğüt ise 4 kişiyi öldürdükleri gerekçesiyle 4'er kez ömür boyu hapis, İlker Aydar da 3'er kez ömür boyu hapis ve 26 yıl hapse mahkum edildi. Kararın Yargıtay sürecinde, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) tutukluluk süresini belirleyen 102'nci maddesi gereğince 5 yıllık azami tutukluluk süresi dolduğu için İhsan Akboz ve İlker Aydar, 31 Aralık 2010'da tahliye edildi. Cezalar ise 2011'da Yargıtay tarafından onandı. Zanlıları yakalamak için harekete geçen polis, İhsan Akboz'u 2012'de Mersin'de yakaladı.

SAHTE KİMLİK İLE KKTC'YE KAÇMIŞ

Tahliyesinin ardından Turan Bilir ismiyle sahte kimlik çıkartan İlker Aydar, 2011 yılında Girne Turizm Limanı'ndan KKTC'ye giriş yaptı. Aydar'ın Gazimağusa'ya bağlı Sınırüstü köyüne yerleştiği tespit eden Adana polisi, KKTC polisiyle işbirliği yaparak operasyon düzenledi. 10 Şubat 'ta gerçekleşen baskında saklandığı adreste yakalanan Aydar, gece yarısı Adana'ya getirildi. Çelik yelek giydirilerek sağlık kontrolünden geçirilen Aydar, yakalama işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Adli Tıp Birimi dış görüntüsü

- Uzun namlulu silahlarla bekleyen polisler

- Zanlının getirilmesi

- Zanlının üzerindeki çelik yelek

- Zanlının polis aracına bindirilmesi

- Aracın gidişi

Haber-Kamera:Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()

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Sevgilisine aldığı hediye nedeniyle kapkaç yalanı uydurmuş

KONYA'da kaldırımda yürüdüğü sırada iki kişi tarafından dövülüp, çantasının kapkaç yöntemiyle çalındığını ileri sürerek polise başvuran 21 yaşındaki Şule G.'nin, yalan söylediği ortaya çıktı. Genç kızın, sevgililer günü için erkek arkadaşına aldığı hediye ile eve gittiği sırada yolda karşılaştığı babasından korkup, hediye paketiyle birlikte çantasını çöpe attığı tespit edildi.

Olay, geçtiğimiz 14 Şubat günü merkez Selçuklu İlçesi'nde meydana geldi. Şule G., babasıyla birlikte topallayarak, polis merkezine gelerek, evine gittiği sırada Şeyh Şamil Mahallesi Eminönü Caddesi'nde iki kişi tarafından çantasının zorla alındığı ve direnince de dövüldüğünü, bacağından da yaralandığını ileri sürdü. Şule G. çantasının içinde kimlik kartı ve 10 lira parasının olduğunu söyledi.

Genç kızın ihbarı üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri olayın meydana geldiği bölgede çalışma başlattı. Şüphelilerin kaçtıkları ileri sürülen kaçış istikameti ile bölgedeki diğer güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceleyen polis, verilen eşkale rastlamadı. Genç kızın ihbar sırasında çelişkili ifadeler vermesinden şüphelenen polis, Şule G.'nin yeniden ifadesine başvurdu.

BABASINDAN KORKUP, KAPKAÇ YALANI UYDURMUŞ

Şule G., ifadesinde '14 Şubat Sevgililer Günü' nedeniyle erkek arkadaşına aldığı hediye ile birlikte eve gittiği sırada yolda babasını gördüğünü, babasının hediye paketini görmesinden koktuğu için de paketi ve çantasını çöpe atıp, babasına kapkaça uğradığını söylediğini, bunun üzerine polise gelip başvuruda bulunduklarını anlattı. Şule G.'nin çantası ve hediye paketini attığı konteynerdaki çöplerin, temizlik işçileri tarafından toplandığı belirlendi. Şule G. hakkında suç uydurmaktan işlem başlatıldığı öğrenildi.

Türk Ceza Kanunu'nun 271'nci maddesi olan suç uydurma;

"İşlenmediğini bildiği bir suçu, yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar eden ya da işlenmeyen bir suçun delil veya emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uyduran kimseye üç yıla kadar hapis cezası verilir."

Görüntü Dömkümü:

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Arşiv görüntüler

-Kız ve babasının polis merkezine getirilmesi

-Polis merkezinden detay

-Baba ve kızdan detay

Haber-Kamera: Tolga YANIK/KONYA, ()

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Cinayet sanığı 3 yıl sonra sahte kimlikle yakalandı

ADANA'da 27 yaşındaki Ahmet Avcı'nın öldüğü 3 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmanın firari sanığı 31 yaşındaki Kenan Akgümüş, Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde yakalandı. Üzerinden Faruk Pak adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı çıkan Pak tutuklandı.

Merkez Seyhan İlçesi Levent Mahallesi'nde minibüs şoförü Murat Ocak, iddiaya göre tefecilik yapan Kenan Akgümüş ile amcasının çocukları Akif ve Ayhan Akgümüş'ten aldığı 500 bin lirayı ödemedi. Ocak ile Akgümüş kardeşler arasında bu yüzden husumet oluştu. 12 Aralık 2014'de Ocak ile arkadaşları Ahmet Avcı, Ekrem Durbak ve Mustafa Kurt galeride araç bakarken silahlı saldırıya uğradı.

Çatışmada Ahmet Avcı öldü, Ekrem Durbak, Murat Ocak, Mustafa Kurt da yaralandı. Kanlı çatışmanın firari sanığı Kenan Akgümüş'ü yakalamak için çalışmasını sürdüren polis, zanlının 3 yıldan beri sahte kimlikle Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde hayatına devam ettiğini öğrendi. Adana'dan Şanlıurfa'ya giden Cinayet Bürosu ekipleri, Kenan Akgümüş'ün saklandığı eve baskın düzenledi. Gözaltına alınan ve üzerinde Faruk Pak adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkan Kenan Akgümüş, silahla adam öldürmek ve evrakta sahtecilik suçlarından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Zanlının Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi

(ARŞİV)

- Adli Tıp Birimi görüntüsü

- Adli Tıp Birimi tabelası

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI ADANA,()

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Küçük Nisanur, ameliyata girerken arkadaşı için dua etti

Diyarbakır'da ailesiyle oturan 7 yaşındaki Nisanur Demir, Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nde annesi Remziye Demir'in verdiği böbrekle hayata yeniden merhaba derken, bir de dileği vardı. 3 yaşından bu yana böbrek hastalığı ile mücadele eden ve 1.5 yıldır diyalize giren küçük kız, böbrek nakli ameliyatına girmeden önce kendisi gibi diyalize bağlı yaşayan arkadaşı 9 yaşındaki Muhammed Çalık için dua etti. Küçük Nisanur'un, "Allahım Muhammed'e böbrek bul. İyileşir, arkadaşlarıyla aşağıya iner, oynar, diyalize gitmez, arkadaşlarıyla oynar, amin" sözleri herkesi duygulandırdı. Başarılı geçen ameliyatın ardından çok mutlu olduğunu söyleyen anne Remziye Demir, "1.5 yıldır diyalize giriyordu. Böbreğimi verdim. Kızım iyileşsin başka bir şey istemiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Nisa Nur'un Muhammed isimli arkadaşına dua ederken görüntüsü (CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ)

-Nisa Nur yatakta yatarken görüntüsü

-Nisa Nur'un ablasından Nisa Nur'a PAN

-Uyuyan Nisa Nur'dan detay görüntüler

-Nisa Nur ve annesi aynı karede görülürken

-Anneden Nisa Nur'a PAN

-Koşan Nisa Nur'un cep telefonu çekenle yaptığı sohbetten görüntü (CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ)

-Nisa Nur'un kaldırımda oynarken görüntüsü ve kamera yüz ifadeleri yapmaları (CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ)

-Nisa Nur'un annesi ile röp

-Annenin Nisa Nur'un elini tutarken görüntü

-Nisa Nur oturmuş halde cep telefonu ile oynarken görüntüsü (CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ)

-Nisa Nur'un evde koltuk üzerinde görüntüsü (CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ)

-Annenin Nisa Nur'u uyurken yatağında öpmesi

-Anne ve Nisa Nur'dan detay görüntüler

Haber: Selma KUNAR- Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

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Patlayan su şebekesi kartpostallık görüntü oluşturdu

Erzurum'un Oltu ilçesinde Yunus Soylu'ya ait müstaikil evin bahçesindeki çeşmeye giden su şebekesinin patması sonucu kartpostallık bir görüntü oluştu. Kışın kullanılmayan evlerini kontrol için gittiğinde gördüğü manzara karşısında şaşkına dönen Soylu, "Bahçe duvarı buzla kaplanmış ve şebekenin patladığı yerde de 2 metre uzunluğunda buzdan sütun oluşmuş. Bahçenin güzelliğini gören gelip fotoğraf çekiliyor" dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Buz sütun

-Buz tutan duvar ve ağaçlar

-Ev sahibi Soylu'nun buz sütuna süngü şeklini vermesi

Haber-Kamera: Murat AYDIN / OLTU (Erzurum), ()

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Kelkit'te kurtuluş coşkusu



GÜMÜŞHANE'nin Kelkit İlçesi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü coşkuyla kutlandı. Kurtuluş etkinliğinde katılanlar heyecanlı anlar yaşadı, aşırı soğuk havaya rağmen fener alayında yüzlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ile yürüdü.

Kelkit Gençlik Spor Müdürlüğü Spor Salonu’nda dün akşam başlayan ve geç saatlere kadar devam eden kurtuluş etkinliğine Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Gümüşhane Milletvekilleri Hacı Osman Akgül, Cihan Pektaş, Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Şiran Belediye Başkanı Yavuz Altıparmak, Köse Belediye Başkanı Şerif Aygün, belde belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve yüzlerce kişi katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda yerel sanatçıların seslendirdiği türküler ile salonda bulunanları gönüllerince eğlendirdi. Salonda bulunanlar, Türk bayraklarını sallayarak türkülere eşlik etti. Halk oyunları ile devam eden kurtuluş gecesinde Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ve AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse’nin de oyunlara eşlik etmesi salonu dolduran vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, 99 yıl önce kazanılan zaferle bağımsızlığa göz diken emperyalist güçlere unutamayacakları bir ders verildiğini söyledi. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından söz alan Gümüşhane Valisi Okay Memiş, organizasyonun hazırlığında emeği geçenlere teşekkür etti, "Tıpkı 99 yıl önce Kelkit'te düşmanlara karşı nasıl kahramanca mücadele edildiyse, 15 Temmuz’da da aynı kararlılık ve azimle mücadele edilmiştir. Bu mücadelelerimizi kanımızın son damlasına kadar sürdüreceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Etkinlik, halk müziği sanatçısı Oğuz Aksaç'ın söylediği türkülerle devam etti. Aksaç, birbirinden güzel türkülerle salondakileri bazen duygulandırdı, bazen de coşturdu. Kelkit İlçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü nedeniyle düzenlenen kurtuluş gecesi, geç saatlere kadar süren konserin ardından havai fişek gösterisi, ardından da fener alayı ile sona erdi. Soğuk havaya aldırış etmeyen Kelkitliler mehter takımı eşliğinde, ellerinde Türk Bayrakları ile ilçe merkezinde yürüdü. Fener alayına ilçe Jandarma Komutanlığı komando birliği de katıldı. Vatandaşların sevgi seli arasında yürüyüşünü tamamlayan komandolar marş da söyledi.

Görüntü Dökümü

Salondan genel detay görüntü

Mahalli sanatçıların konseri

Belediye Başkanı Ünal Yılmaz konuşma

Vali Okay Memiş'in konuşması

Milletvekili Akgül'ün folklor ekibi ile halay çekmesi

Oğuz Aksaç konseri

Protokol üyelerinin halayı

Havi fişek gösterisi

Fener alayı yürüyüşünden genel detay görüntüler

HABER-KAMERA: Coşkun MENEK / GÜMÜŞHANE ()

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Atıcılık sporu turizm pazarında

Antalya'nın turistik bölgesi Belek'te uzun yıllar otel yöneticiliği yapan Antalya Atış Poligonu kurucusu Alper Uçar, atıcılığı ve poligon kültürünü turistlere pazarlayacaklarını söyledi. Uçar, bazı turistik acentelerin atıcılığı satış listelerine aldığını açıkladı. Rus turistlerin atıcılığa ilgi gösterdiğine dikkat çeken Uçar, "Açıldığımız günden bu yana Antalya'da yaşayan yerleşik Rusların çoğunluğu bize gelip atış yapmıştır. Yurt dışından gelecek turistlerde de bu ilgiyi yakalayacağımızı düşünüyoruz. Bölgemizde tatil yapan her 100 turistten en az 10'unun buraya gelerek atış yapacağını düşünüyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Poligonda sergilenen silahların görüntüsü

- Atış yapanların gözetmenler eşliğinde görüntüsü

- RÖP: Alper Uçar

- Detaylar

HABER-KAMERA: İbrahim LALELİ/ANTALYA-)

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'Kar sokakta' tiyatro

Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi kampusunda, Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 2017 Avrupa Gençlik Kış Oyunları (EYOF) için yapılan 'Kardan Erzurum Sokağı'nı bir sahne gibi kullanan aynı fakültenin tiyatro bölümü öğrencileri sahnelediği oyunla büyük ilgi gördü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derecede oyanan orta oyundan örnekler sunan öğrenciler, izleyicilerin alkışları ile ısındı. Sahne Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Pınar Aras, "Bu tarihi şehre en uygun orta oyununu düşündük. Tiyatro oyunlarımız devam ediyor. Tüm halkımızı bekliyoruz" dedi. Oyunda, Arap Bacı'yı canladıran ikinci sınıf öğrencisi Furkan Dikici ise, "Oyun günümüzdeki izdivaç programlarına bir gönderme yapıyor. Bu tür evliliklerin ne kadar saçma ve bu programların insanların aklını yıkadığını anlatmaya çalıştık" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ÖZEL)

-Tiyatro oyununu izleyenler

-Öğrenciler tiyatro oyununu sahnelerken

-Sahne Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Pınar Aras'ın açıklaması

-Tiyatro oyuncusu Furka Dikici ile röp

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, ()

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Erzurumlu avukat: Filiz Taşbaş reklam yaptı

İstanbul 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ünlü oyuncu Filiz Taşbaş'ın şikayeti üzerine 'yağma' suçundan açılan davada beraat eden Erzurumlu iş adamı Mehmet Fatih Taşçı, çıkan haberlere açıklık getirdi. Filiz Taşbaş'ın 2014 yılında internette yer alan özel fotoğrafların kaldırılması için bilgisayar uzmanı Mustafa Kobazoğlu ile anlaştığını belirten Mehmet Faith Taşçı, ünlü oyuncunun kendilerine borcu olan 22 bin lirayı ödemediği için icraya verdiklerini bildirdi. Taşbaş'ın borcu ödememek için 'zorla senet imzalattılar' iddiası ile yağma suçundan kendisi ve arkadaşı Mustafa Kobazoğlu hakkında 'yağma' suçundan dava açıldığını anlatan Mehmet Fatih Taşçı, "Suçumuz olmadığı için beraat ettik. Filiz hanım ve avukatının yaptığı resmen şovdu. Beraat ettikten sonra 'beni taciz etti' diye bana iftira attı. Suç duyurusunda bulunacağım" dedi. Taşçı'nın avukatı Ufuk Dikbaş ise, "Filiz Taşbaş'ın amacı o 22 bin liralık borcun ödenip ödenmemesi değil. Milyonlarca liraya yapamayacağı reklamı yaptı. Senet denilen de kendi el yazısı ile ödeme yapacağına dair yazı. Cumhuriyet savcısının mütaalası da müvekkilimin beraati yönündedir. Gerek Filiz Hanım, gerek yönlendirmelerde bulunan avukatı hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Maddi manevi tazminat davası açacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mehmet Fatih Taşçı'nın açıklaması

-Avukat Ufuk Dikbaş'ın açıklaması

-Genel, detay

-Filiz Taşbaş'ın el yazısı ile yazdığı senet

Haber-Kamera: Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, ()

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Ayvalık'ta Girit leblebisinin son ustası

BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'nde Sarımsaklı Plajı'nın kumu ile odun ateşinde kavurduğu Girit leblebisinin ilçedeki son ustası 74 yaşındaki Mustafa Kidir, talepteki azalmaya üzüldüğünü söyledi.

Ayvalık'ta 60 yıldan bu yana Girit leblebisi üreten Mustafa Kidir, dede mesleği leblebiciliği zor koşullara rağmen sürdürüyor. 14 yaşındayken öğrendiği işi halen devam ettiren Mustafa Kidir, eşi Kıymet Kidir'in yardımıyla sert, ancak lezzetli Girit leblebisinin Ayvalık'taki son ustası oldu. Talep hem de verimin eskiye oranla azaldığını kaydeden Kidir, "Annem, babam, dedem mübadele yıllarında Girit'ten gelmiş. Ayvalık'ta iş- güç olmayınca bu Girit leblebisini yapmaya başladılar. Babamla gezer satış yapardık. Leblebi hazırlamak işçilik istiyor, talep de eskisi gibi değil" dedi.

Kazanlara koyduğu deniz kumunu, sabah saatlerinden itibaren odun ateşinde ısıtan Kidir, 1 saat suda bekletilmiş nohutları kızgın kumlarda 3-5 dakika arasında çevirerek leblebi yapıyor. Çabuk yapıldığı düşünülse de, kazan sıcağının ellerini yakması ya da yoğun duman altında kalmasını 'Mesleğin cilvesi' olarak değerlendiren Kidir'in 170'er gramlık poşetler içinde sattığı Girit leblebisi, Ayvalık'ın lor tatlısı, tulum peyniri gibi özel lezzetleri arasında gösteriliyor. 170 gramı 5 TL'den satılan leblebinin ustalığının unutulmaya yüz tutan zanaatların başında geldiğini anlatan Kidir, Ayvalık'ta bu işi kendisinden sonra devam ettirecek kimse olmadığını dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Girit leblebisi yapım aşamalarından görüntü

-Mustafa Kidir ile röportaj

Haber - Kamera: Kadri KAYA / AYVALIK (Balıkesir), ()

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Üniversite uydu üretecek

İZMİR Ekonomi Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü uzay araçları tasarlayacak ve üretecek mühendisler yetiştirmeyi hedefliyor. Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Güneri Şahin, 10 yıl içerisinde Türkiye'nin yerli imkanlarıyla üreteceği uyduyu uzaya fırlatmayı amaçladıklarını belirtti. Şahin, Güzelbahçe'de yapılacak yeni kampüste 19 bin metrekarelik laboratuvar oluşturacaklarını açıkladı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Türkiye'nin kendi uydusunu üretme ve uzaya fırlatma vizyonuna hizmet amacıyla geçen yıl Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nü kurdu. Kısa süre içerisinde yapılanması tamamlanan bölüme 30 öğrenci yüzde 100 burslu olarak kabul edildi. Eğitim dili tamamen İngilizce olan bölümde, hazırlık sınıfında başarılı olan 6 öğrenci birinci sınıfa geçmeye hak kazandı. Bu yıl birinci sınıfta eğitim gören öğrenciler, kimya, matematik, yabancı dil ile havacılık ve uzay mühendisliğine giriş başta olmak üzere çeşitli dersler alıyor.

UYDU ÜRETMEYE ODAKLANDILAR

10 yıl içerisinde tamamen yerli imkanlarla üretilen Türk uydusunu yine tamamen yerli imkanlarla üretilen fırlatma üssünden yörüngeye yollama hedefine odaklandıklarını belirten Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Güneri Şahin, bölüm hakkında bilgiler verdi. Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nü geçen yıl açtıklarını belirten Şahin, "Üniversitenin gelecek vizyonu ile ilgili çok önemli olduğunu düşündüğümüz bir alan havacılık ve uzay alanı. Bu alanda yeni gelişmelerden geri kalmamak adına bir bölüm açtık. Bu bölümle beraber gelecek vadeden bir bölüm olan mekatronik mühendisliği, robotik alanında uzmanlaşmış bir mühendislik alanı. İkisinin birbirine etkileşimini tamamlamak için onlara da yatırımımız olacak. Bu bölümü açarken, üniversitenin gelecek vizyonunda, önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye'nin kendi fırlattığı kendi uydusunu üretmek için çalışmalar başlatılmış durumda. Biz de bunun gerisinde kalmayalım, ülkemize bir hizmetimiz olsun, hem üniversite hem ülke olarak dünyaya Türkiye'nin var olduğunu göstermek için bu çalışmalara başladık" dedi.

"NEDEN KENDİ UZAY ARACIMIZI YAPMAYALIM?"

Türkiye'nin bu alanda oldukça geride kaldığını belirten Dekan Şahin, "Sadece birkaç üniversite ve TÜBİTAK'ın çalıştığı bir alan. Bir de haberleşme amacıyla kullandığımız TÜRKSAT uydularından oluşan bir alan. Kendi uçağımızı, kendi helikopterimizi yapalım diyoruz. Neden kendi uzay aracımızı, kendi uydumuzu yapmayalım? Bir kısmını biz yapıyoruz, bir kısmını başkasına yaptırıyoruz, Fransız Guyanası'ndan fırlattırıyoruz" diye konuştu.

ÖĞRENCİLER NASA'YI ZİYARET EDECEK

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile Mekatronik Mühendisliği bölümü öğrencilerini NASA'ya götüreceklerini belirten Şahin, 30 Nisan'da Amerika'daki uzay üslerini gezeceklerini anlattı. Orada hem astronotlarla, hem de yeni teknolojilerle öğrencileri buluşturarak gelecekte ulaşabilecekleri noktayı göstermeyi hedeflediklerini söyleyen Şahin, "Sadece NASA'yı ziyaret etmeyeceğiz. Avrupa Uzay Ajansı'nı da, Türkiye'deki havacılık uzay fabrikalarını ve TUBİTAK'ın çalışmaları da izleyeceğiz" dedi.

YATIRIMLAR SÜRÜYOR

Yapacakları yeni yatırımlardan da bahseden Şahin şöyle konuştu: "Burada metal malzemelerin işlenebileceği, elektrik ve elektronik aksamların üretilebileceği laboratuvarlar kurduk. Yakında sipariş ettiğimiz süpersonik, sapsonik rüzgar türbinleri ve jet motorumuz gelecek. Bunun yanında Güzelbahçe'de yapılacak yeni kampüste 19 bin metrekare kapalı alana sahip 11 ayrı bölümün çalışabileceği ortak laboratuvar kuracağız. Burada yine havacılık ve uzay mühendisliği alanında, diğer mühendislik dallarıyla birlikte ekip çalışması gerçekleştireceğiz. Bu alanlarla ilgili olan Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerimiz tarımda ilaçlama alanında kullanılabilecek drone üretimi üzerinde çalışmalarını da sürdürüyor."

NASA DENEYİMLİ ÖĞRETİM ÜYESİ

Bölümde yabancı bilim adamları da ders veriyor. NASA'da çalışmış olan Yrd. Doç. Dr. Fabrizio Pinto da öğretim üyesi olarak üniversitenin bünyesinde çalışıyor. Şu an genel fizik dersleri verdiğini, ancak ilerleyen dönemlerde farklı derslere de gireceğini belirten Pinto, "Aslında fizik alanında birçok alanda eğitim verebilirim. Astrofizik gibi konularda, uçuş konularında ders verebilirim. Üniversitenin mütevelli heyeti başkanı Ekrem Demirtaş'ın 10 yıl içindeki amacı uzaya uydu göndermek. Bu konudaki isteklerini öğrenince NASA'daki tecrübelerimi hizmete sunmak için geldim" dedi.

Almanya'da uzun süre fizik alanında çalışan doktorasını tamamlayan Doç. Dr. Diaa Gadelmawla ise "Elektromanyetik dalgalar üzerine dersler veriyorum. Uzayda ortam çok farklı. Haberleşme için elektromanyetik dalgalar kullanıyoruz. Almanya'da haberleşme üzerine çalışmalarım oldu" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERİN HEDEFİ HAVACILIK SEKTÖRÜNÜ GELİŞTİRMEK

Bu bölüme Türkiye'de havacılık sektörünü geliştirmek üzerine geldiğini belirten 1'inci sınıf öğrencisi Vefa Ayyıldız, "Türkiye'de bu bölüme istek az, öğrenciler tercih etmiyor. Ülkemizi bu sektörde geliştirerek ilerletmek istiyorum. İleride diğer ülkeler gibi kendi hava araçlarımızı, roketlerimizi yakıtlarımızı üretmemizi istiyorum" dedi.

KENDİ ÜRETTİKLERİ UYDUYU FIRLATACAKLAR

Bölümde kurdukları kulüp bünyesinde uzaya uydu fırlatmak için araştırmalara başlayan ve prototip üreten Ecospace roket ve uydu takımının kurucusu öğrenci Can Bağdiken, amaçlarının kendi uydularını üretmek olduğunu belirterek, "Telekomünikasyon ve görüntü alma üzerine çalışacak bir uydu olacak. Bu uyduyu kendimiz fırlatmak istiyoruz. Ana hedefimiz bu. Uydunun yüzde 80'ini, yazılımını, tasarımını kendimiz yapmak istiyoruz. Bu alanda çalışacak insanların yetiştirilmesine ön ayak olmak istiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Prof. Dr. Yaşar Güneri Şahin ile röp.

- Doç. Dr. Diaa Gadelmawla ile röp.

- Yrd. Doç. Dr. Fabrizio Pinto ile röp.

- Öğrenci Vefa Ayyıldız ile röp.

- Öğrenci Can Bağdiken ile röp.

- Laboratuvarlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Timur TARLIĞ - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

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