DHA YURT BÜLTENİ-2

Fırat Kalkanı'nda 78 DEAŞ hedefi vuruldu, 13 terörist öldürüldü

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatında terör örgütü DEAŞ'a ait 78 hedef karadan ve havadan ateş altına alındı, 13 terörist öldürüldü.

Geçen yıl 24 Ağustos günü başlayan ve 178'nci gününe giren Fırat Kalkanı harekatı kapsamında TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçleri, El Bab'daki terör hedefleri ile tuzaklanan patlayıcıların temizlenmesine yönelik çalışmalar sürdürüldü. Gün boyu süren operasyonlarda 70 hedef karadan, 8 hedef ise havadan ateş altına alındı. 13 teröristin etkisiz hale getirildiği harekata ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede ise şöyle denildi: "Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 70 DEAŞ hedefine atış yapılarak, muhtemel barınma yerleri ve silah mevzileri baskı altına alınmış; Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından da 7 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatları sonucunda, teröristlerce barınma maksatlı kullanıldığı değerlendirilen bina, 1 araç, 1 vinç ve 1 cephanelik imha edilmiştir. Koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava harekatları sonucunda; 1 adet bombalı araç imha edilmiştir. Yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 13 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir."

Haber: GAZİANTEP, () -

Mardin'de facia son anda önlendi; 100 kiloluk bomba imha edildi

MARDİN'in Dargeçit İlçesi'nde yola tuzaklanan 100 kiloluk el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda bulunarak, imha edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucunda dün Sümer Mahallesi yolunda tuzaklanmış kablo düzenekli, yaklaşık ağırlığı 100 kilo olduğu değerlendirilen bir el yapımı patlayıcı bulundu. Bomba uzmanları tarafından patlayıcı imha edilirken, patlama sonrası yolda 6 metre genişliğinde 1 metre derinliğinde çukur oluştuğu belirtilen açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında güvenlik güçlerimizce yürütülen operasyonların kararlıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

Haber : MARDİN, () -

Diyarbakır'da terör operasyonu: 41 kişi yakalandı

DİYARBAKIR'da, Abdullah Öcalan'ın Türkiye getirilişinin yıldönümü nedeniyle provokasyonları önlemek amacıyla polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 41 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999 tarihinde Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin yıldönümünü bahane ederek, il genelinde huzur ve güven ortamını provoke etmeye yönelik olayları önlemek amacıyla, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 12-15 Şubat tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlar kapsamında 3 tüfek, 2 tabanca, 26 el yapımı bomba, 5 molotof bomba, 59 havai fişek, 1 maske ve 2 çuval örgüte müzahir simgelerin olduğu bez parçaları ele geçirildiği belirtilerek, "Ayrıca, İlimiz genelinde vatandaşlarımızı korku ve paniğe sevk ederek kamu düzenini bozmayı amaçlayan BTÖ mensuplarına yönelik olarak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda 41 şüpheli şahıs yakalanmıştır" denildi.

Haber: DİYARBAKIR, () -

Mültecileri taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde, mültecileri taşıyan minibüsün devrildiği kazada Pakistan uyruklu 7 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 01.45 sıralarında, Ayvacık- Assos Karayolu'nun Doğanlar Mevkii'nde meydana geldi. Şoförünün kimliği belirsiz 34 UF7392 plakalı minibüs devrildi. Kazada, araçtaki 9 Pakistan uyruklu mülteciden 7'si yaralandı. Yaralılar ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 3'ü, ayakta tedavi edilip taburcu edildikten sonra jandarma ekiplerine teslim edildi. Diğer 4 yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kaza yerinden kaçtığı anlaşılan araç şoförünün yakalanması için jandarma çalışma başlattı Jandarma, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Haber- Kamera: İpek GÜNEY / AYVACIK (Çanakkale), ()

Türk Kızılayı'ndan depremzedelere sıcak aş

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yaşanan deprem fırtınasının mağdurlarına ilk günden bu yana hizmet veren Türk Kızılayı, 26 kişilik ekibiyle depremden etkilenen 19 yerleşim merkezinin ihtiyaçlarını karşılayarak gönüllerde taht kurmayı başardı.

Ayvacık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi saat 06.51'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından bölgeye yaralar sarmak üzere ilk intikal eden ekiplerden biri de Türk Kızılayı oldu. Evleri yıkılan yada ağır hasar gören köylülere en çaresiz kaldıkları anda Kızılay tarafından yemek servisi yapılıyor. Mobil mutfak TIR'ında hazırlanan yemekler konteyner evlerde yaşamlarını sürdüren depremzedelere servis ediliyor.

Kızılay ekibi depremden etkilenen 19 köye sabah, öğle ve akşam olmak üzere 4 bin kişilik yemek servisi yaparak her gün toplamda 12 bin kişilik aş dağıtıyor. 57 yaşındaki Türk Kızılayı çalışanı Hediye Özkaradeniz, depremde en çok hasarın meydana geldiği Yukarıköy Köyü'nde mobil çay ocağından depremzedelere 24 saat aralıksız hizmet vererek, sıcak çay ve çorba ikramında bulundu. 13 yıldır Türk Kızılayı Ege Bölge Afet Müdürlüğü'nde çalışan Özkaradeniz, "24 saat hizmetteyiz. Depremzedelerin haline üzülüyoruz. Çocukları seviyoruz. Güler yüzlü davranıyoruz. Günde 2 bine yakın çorba ve çay dağıtımı yapıyoruz" dedi.

DEPREMZEDELERE HİZMETE DEVAM

Türk Kızılayı ekip Başkanı Muammer Ütebay ise, Kızılay Ege Bölge Afet Yönetim Merkezi'nden buraya katıldıklarını belirterek "Tüm köylerde istasyonlarda personelimiz çalışıyor. Yemekleri diyetisyenlerimiz eşliğinde kalorisine göre belirliyoruz. Genelde günlük döner, pilav, çorba, sonraki gün kuru fasulye, bulgur pilavı, turşu ve ayran veriyoruz. Toplam 26 kişi hizmet veriyoruz. Şuanda mobil aracımız 5 bin kişi kapasiteye sahip sıcak yemek çıkartıyor. Yemek çadırımız var. Çadırımız aynı anda bin kişi yemek yiyebilecek kapasiteye sahip. Bu hizmetimiz vatandaşlarımızın barınma hizmetlerinde normal hayatlarına geçene kadar Valiliğin ve Kaymakamlığın talepleri doğrultusunda devam edecek" diye konuştu.

Haber: Burak GEZEN-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

Soğuklar, sebze fiyatını uçurdu

MEVSİM normallerinin üzerinde seyreden soğuk hava, sebze fiyatlarını vurdu. Antalya'da hal çıkışında fasulye 9, salatalık 3.50- 9, biber 4- 6.30 TL, market, manav ve pazarlarda ise fasulye 15, salatalık 6-8, biber 8-9 TL'ye satılıyor.

Türkiye'nin kış dönemindeki sebze ve meyve ihtiyacını karşılayan Mersin ve Antalya bölgesindeki seralarda, mevsim normallerinin üzerinde seyreden soğuk hava nedeniyle rekolte ciddi oranda azaldı. İhracat sezonunun da yoğun olduğu bu dönemde soğuk havanın olumsuz etkileri nedeniyle iç piyasada bazı ürünlerin fiyatı, mevsim normallerinin çok üzerine çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Müdürlüğü'nün açıkladığı günlük hal çıkış fiyatlarına göre, bu dönemde fiyatı en yüksek olan ürün fasulye, salatalık ve biber. Ciddi oranda fiyat artışı yaşanan bu ürünlerden fasulyenin halden çıkış fiyatı 9 TL, manav, pazar veya marketlerdeki satış fiyatı ise 15 TL'yi aşıyor.

Salatalıkta ise hal çıkış fiyatı kalitesine göre 3.50 ile 6.80 TL arasında değişiyor. Salatalığın pazar, market veya manavlardaki reyon fiyatı da 5.49 TL'den başlayıp 8-9 TL'ye kadar yükseliyor. Silor veya badem salatalık olarak bilinen küçük boy salatalığın hal çıkış fiyatı 7.50- 9 TL arasında değişiyor. Silor salatalığın pazar, market veya manav reyonlarındaki fiyatı da 10-12 TL'yi buluyor.

Biber fiyatlarında ise muhacir ve sivri biberin hal çıkış fiyatı kalitesine göre 4-5 TL arasında değişiyor. Dolma, kaypa biber çeşitleri 4.40- 5.40 TL, sivri kıl ve üçburun biber 4.50- 6.30 TL, renkli kapya biber ise 6.80- 8.00 TL arasında. Normal biberin reyon fiyatı ise 8 TL'yi buluyor.

Sofraların en çok tüketilen sebzesi domateste fiyatlar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Hal çıkış fiyatları olarak normal domates çeşitleri 1-3 TL arasında, salkım domates 3.50- 4.50 TL arasında, çeri domates 4.20 TL, kokteyl domates 3 TL. Reyonlardaki domates fiyatları da 4-5 TL'yi buluyor.

Antalya Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Akçan, salatalık ve diğer sera ürünlerinde yaşanan fiyat artışının tamamen mevsimsel, hava şartlarıyla ilgili olduğunu söyledi. Salatalığa hakim bölgenin Mersin, Anamur, Gazipaşa olduğunu belirten Nevzat Akçan, "Soğuk nedeniyle günde 15- 20 ton anca ürün geliyor. Üretim tamamen en az noktada. Ürünün azlığı nedeniyle arz-talep dengesi açısından fiyatlar yükseldi. Para etse ne olacak, çünkü mal yok piyasada. Ürün çok az düzeyde. Biber çeşitlerinde de üretim en az noktada. Salatalığın halden çıkış fiyatı 4.5- 5 TL. Silor salatalık dediğimiz ürün de az olması nedeniyle 6-7 TL. Salatalık, biber, fasulye bunlar olmayan ürünler. Ama 1 ay sonra fasulye de, salatalık da, domates de hepsi düşer. İki hafta, en fazla üç hafta bu sıkıntı devam eder ve 1 TL'ye kadar düşer. Bu fiyatlar suni, geçici. İnsanlar evini ısıtamıyor, köylü-üretici 30-40 dönüm serayı ısıtıyor. Ek maliyet, külfet getiriyor. Şu anda 1 dönümde günlük toplayabileceğin salatalık 50-100 kg. Ama 20 gün sonra 1 dönümden 800 kg- 1 tona çıkacak hasat. Hasat da üç güne bir yapılıyor. O kadar düşük" diye konuştu.

Manav Ökkeş Şişman ise salatalık başta olmak üzere, fasulye, biber, domates gibi ürünlerdeki fiyat artışlarının tamamen soğuk hava nedeniyle yaşandığına dikkat çekti. Şişman, havanın normale dönmesiyle birlikte fiyatların da normale dönmesini beklediklerini açıkladı.

'KIŞ ÇOK SERT GEÇTİ'

Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Vahap Tuncer, önceki yıllarda Antalya'da eksi dereceleri görmenin pek mümkün olmadığını, ancak bu sene kışın çok sert geçtiğini söyledi. Antalya'da kapalı gün sayısının bu fazlalığına dikkati çeken Tuncer, şöyle konuştu: "Soğuk havaya bağlı olarak sebzelerin gelişmesi biraz yavaşladı. Yeterince meyve sebze üretilemedi. Özellikle soğuğa çok duyarlı olan salatalıkta verim çok fazla düştü, arzda daralma oldu. Dolayısıyla Antalya pazarında salatalık 10 lira civarından satılmaya başlandı. Burada bir spekülatif söz konusu değil. Çiftçinin maliyeti çok arttı. Çiftçi serada dona karşı çok fazla odun yakmak durumunda kalıyor. Mart ayı geldiğinde havanın ısınmasıyla birlikte sebze fiyatlarının düşeceğini öngörüyorum. Hatta üzülerek ifade edeyim nisan ayında ihracatta yaşanan kriz aşılamazsa özellikle domateste çok fazla fiyat düşüklüğü yaşanacaktır."

HABER: Mehmet ÇINAR-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-)

Bakan Müezzinoğlu'ndan İnegöl'e çat kapı ziyaret



ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, referandumun, Ak Parti'nin girdiği 11 seçimden daha önemli olduğunu belirterek, "Referandum, bütün bu 11 seçimden çok daha önemli. Bu milletin gelecek 50 yılını, 100 yılını, medeniyet değerlerimizi, bu millete umut bağlayan mazlum ve mağdur milletleri artık güvenini artıracak, onların kaderine güç verecek, dolayısıyla bu seçimler 11 seçimin toplamından daha önemli" dedi.

Referandum ziyaretleri kapsamında Bursa’ya gitmek üzere yola çıkan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bir fırından aldığı simitleri vatandaşa ikram etti. Burada referandumun önemine değinen Müezzinoğlu, "Arada bir çat kapı ziyaretlerimiz oluyor. Bu akşam da İnegöl’e uğrayalım dedik, kimseye haber vermek istemedik. Vatandaşlarımızın hatırını sorduk, selam verdik" dedi.

AİLEYİ GÜÇLÜ BİR YAPIYA KAVUŞTURUYORUZ

Büyükanne projesinden bahseden Müezzinoğlu, “Bursa’mızda da Bursa Ticaret ve Sanayi Odamıza teşekkür ediyoruz. Bin aileyi üstlendiler. İnşallah bu bin ailenin, dağılımını da önümüzdeki hafta sonuna kadar tamamlayacağız. Büyükanneler ile torunları, anneler ile aileyi güçlü bir yapıya kavuşması için böyle bir destek veriyoruz" dedi.

BAKANDAN YÜZDE 80 SÖZÜ

Esnaf ziyaretlerinin ardından Bakan Müezzinoğlu, Kaymakam Ali Akça, AK Parti İlçe Başkanı Adem Demirel ve Belediye Başkan Yardımcısı Alper Taban ile birlikte AK Parti İlçe teşkilatını ziyaret etti. AK Parti İnegöl Gençlik Kollarının toplantısına katılarak gençlere seslenen Müezzinoğlu, “İnegöl’de referandumda yüzde 80 oyu geçin ben sizi Ankara’da ağırlayayım. Oy oranında yüzde 1’lik düşüşü kabul ederim. Yüzde 79’u kabul ederim. CHP ile HDP’ye yüzde 20’den fazla oy bırakılır mı?ö diye konuştu.

GENÇLERİN HAKKINI CEBİNE KOYACAĞIZ

Referandum’dan çıkan Evet ile gençler olarak ülkenin önünün açılacağını ifade eden Müezzinoğlu, “Güçlü bir siyasi istikrar ve güçlü bir icraat dönemi olacak. Gençlerle ilgili bakın biz seçilme yaşını 25’e indirdik. Seçme yaşı 18. Seçilme yaşını 18’e indirmek için kaç yıldır anayasa değişikliği yapalım dedik. Hep karşı çıktılar. seçerken beni seç, bana inan bana güven, ama size gelince ‘anlamaz onlar, çoluk çocuk mu oynatacağız’ diye seçilme yaşını 18’e indirmeye karşı çıktılar. Halbuki bu yaş grubunda 8 milyon oy var. 8 Milyon oyun karşılığında diyorlar ki; bana o oyları ver, ama sen talip olma. Biz de diyoruz ki; talip olmak haklarıdır, haklarını verelim, kullanırlar kullanmazlar o ayrı mesele. Gençlere hayır dedirtmeye çalışıyorlar. Gençlerin hayır demesi kendi kendini inkar olur. Sen milletvekilliği, belediye meclis üyeliği için aday olmayı düşünmezsin, seçilmekle ilgili bir derdin olmayabilir, ama kardeşim gençlerin hakkını cebine koy. Her bir yaşta 1 milyon 200 bin genç oy kullanıyor. Örneğin, 22 yaş 1 milyon 200 bin. Bir milletvekili 100 bin oyla seçiliyor. 1 milyon 200 bin gencin içinde 22 yaşında bir veya iki tane milletvekili adayı olsa, bir veya iki tane mecliste temsilcisi olsa güzel olmaz mı? Atatürk elden gidecek korkutuyor, bilmem ne olacak korkutuyorlar. Çocuk mu kandırıyorsun. Bu ülkenin büyük hedefleri var. Milletin medeniyet değerleri var. Daha çok umut veren, daha çok güven duyan, onlara daha çok yetki ve sorumluluk veren bir sürece inşallah sizler sahip çıkın. Bu anlamda güçlü bir çalışmaya ihtiyacımız var" diye konuştu.

REFERANDUM, BÜTÜN BU 11 SEÇİMDEN ÇOK DAHA ÖNEMLİ

AK Partinin kurulduğu dönemde İl Başkanlığı görevi yaptığını söyleyen Müezzinoğlu, “Son girdiğimiz 11 seçimler de, seçimlerde çalışmaların önemli olduğunu söylemiştim. 11 seçim hep çok hep çok önemli dedik. 11 seçimi terazinin bir kefesine koyun, bu referandumu öbür kefeye koyun. Referandum, bütün bu 11 seçimden çok daha önemli. Bu milletin gelecek 50 yılını, 100 yılını, medeniyet değerlerimizi, bu millete umut bağlayan mazlum ve mağdur milletleri artık güvenini artıracak, onların kaderine güç verecek, dolayısıyla bu seçimler 11 seçimin toplamından daha önemli. Bu anlamda en hayati viraja giriyor bu milletin kaderi, demokrasisi, milli iradesi. Bu ülkede Menderes’i zorla idama götürdüler" dedi.

PAPATYA FALI GİBİ

Bakan Müezzinoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: "Partimize kapatma davası açtılar. 11 Hakim 5 ay… Ülkenin gelişmesi, büyümesi lazım. Her gün bir telefon geliyordu bir oyla kurtuluyoruz, ertesi gün bir telefon geliyor; bir oyla kapatılıyoruz. 5 ay bir gün öyle bir öyle. Papatya falı gibi bir gün kurtulduk, bir gün kapatıldık. Bir gün sonra karar verselerdi muhtemelen bir oyla partimiz kapatılacaktı. Çünkü bir oyla kurtulduk. Kurtulan AK parti miydi? Hayır. Topyekun millet kurtuldu. O 5 ayda ekonomi durmuştu. Bedelini millete ödettiler. Artık milletin ümüğünü sıkamayacaklar. Bu seçim diğerlerinin toplamından daha önemli bir referandum.ö

Gençlik kollarından sonra Rumeli Derneğini de ziyaret eden Bakan Müezzinoğlu, ardından Bursa’daya hareket etti.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()-

Öldürmek istedi yetmedi, cezaevinden ölümle tehdit etti

İZMİR'in Karşıyaka İlçesi'nde, boşandığı eşi Avukat Jale Soydan'ı tabancayla ateş ederek ağır yaralamaktan 17,5 yıl hapis cezasına mahkum olan Salih Kapıdere, cezaevinden gönderdiği mektuplarla onu tehdit etti. Cezaevinde olmasının kendisine engel olmayacağını, hayatında başkası olması durumunda eşini öldüreceğini yazan Salih Kapıdere'ye, tehdit suçundan dava açıldı. Mahkemenin uzlaşma yönündeki ara kararını ise 8 kurşuna rağmen yaşama tutunan, bir yılın sonunda mucize eseri yürümeye başlayan Jale Soydan, kabul etmeyerek cezalandırılmasını istedi.

Mavişehir semtinde 2015 yılının nisan ayında meydana gelen olayda, koruma kararı bulunan 2 çocuk annesi 54 yaşındaki avukat Jale Soydan, evinden çıkıp aracına binmek için otoparka doğru yürümeye başladı. Bu sırada Jale Soydan'ı takip eden 67 yaşındaki eski eşi Salih Kapıdere, tabancayla ateş açtı. Ağır yaralanan Jale Soydan yere yığıldı. Emekli işçi Salih Kapıdere, 13 el ateş ettiği eski eşinin öldüğünü zannedip bıraktı. Salih K. son kurşunu kendisine sıkmaya çalıştı, ancak bunu yapamayınca gözaltına alındı. Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis cezasıyla yargılanan Salih Kapıdere, 17 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

MUCİZEYİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Tabancadan çıkan 13 kurşundan, vücuduna isabet eden 8 kurşunla ağır yaralanan Jale Soydan, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde 45 gün yoğun bakımda kaldı, duran kalbi doktorların 10 dakika süren çabalarıyla yeniden çalıştırıldı. Hayata tutunan Jale Soydan, 11 ay boyunca İzmir'deki hastanelerin yanı sıra Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi ile Kocaeli'ndeki özel fizik tedavi merkezlerinde tedavi gördü. Yaşama azmiyle yaşama bağlanan Jale Soydan, mucizeyi gerçekleştirip hiçbir destek almadan ayağa kalkıp yürümeye başladı.

CEZAEVİNDEN MEKTUPLU TEHDİT

Şiddetinden kurtulmak için 4 kez ev ve işyerine yaklaşmama kararı aldırdığı eşinin hapse girmemesi için para cezalarını bile ödeyen Jale Soydan, tedavi sürecinde cezaevindeki eski kocasından gelen mektuplarla, şoke oldu. Salih Kapıdere, Şakran Cezaevi'nden gönderdiği mektuplarda, tehditlerini sürdürdü. Jale Soydan'a hareketlerine dikkat etmesini, çocuklarına sahip çıkmasını, hayatında birisi olması durumunda ise cezaevinde olmasına rağmen ölümü göze alıp her şeyi yapmakla tehdit etti. Bunun üzerine Jale Soydan, eşinin kendisine yönelik ölüm tehdidinde bulunduğu gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

MAHKEME UZLAŞMA İSTEDİ, KABUL ETMEDİ

Salih Kapıdere, hakkında tehdit suçundan iki yıla kadar hapis istemiyle davca açıldı. Davanın görüldüğü Karşıyaka 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi, ara kararında Jale Soydan ile eski eşinin uzlaşmaya gitmesi yönünde karar verdi. Ancak Avukat Jale Soydan, barışma isteğini kabul etmedi, eski eşinin cezalandırılmasını istedi. Bu gelişme üzerine mahkemenin görülmesinin süreceği, Salih Kapıdere, hakkında mahkemenin karar vereceği ifade edildi.

Haber: Taylan YILDIRIM / İZMİR ()-

Amedsporlu futbolcu Deniz Naki yeniden yargılanacak

TÜRKİYE 2'nci Ligi'nde mücadele eden Amedspor futbolcusu Deniz Naki hakkında, 'Terör örgütü propagandası' suçundan verilen beraat kararı, cumhuriyet savcısının itirazı üzerine Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Kararın bozulması üzerine futbolcu Deniz Naki'nin yargılamasının önümüzdeki günlerde tekrar başlayacağı öğrenildi.

Sosyal medya hesaplarında 'Terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla hakkında Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Amedspor futbolcusu Deniz Naki, 8 Kasım 2016 tarihinde yapılan ilk duruşmada beraat etti. Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından, Diyarbakır'da bulunan bir Cumhuriyet Savcısı, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf başvurusu yaparak, Naki'nin beraatine itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, sanığın sosyal medya hesabında terör örgütünün şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren, bunları öven, teşvik eden propaganda niteliğinde paylaşımlar olduğunu belirten savcı, mahkemenin sanık hakkında beraat kararı vermesinin yasaya aykırı olduğunu, bu nedenle kararın bozulmasını talep etti. Başvuruyu değerlendiren Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Ceza Dairesi, Naki hakkında verilen beraat kararını bozarak, yargılamanın yeniden yapılması için dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA HÜRRİYETİ DE KÖTÜYE KULLANILABİLİR

Bozma kararının gerekçesinde propagandanın esas itibariyle ifade özgürlüğü güvencesi kapsamında olduğunu belirten 3'üncü Ceza Dairesi, bütün hak ve özgürlükler gibi düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin de kötüye kullanılamayacağını vurguladı. Yargıtay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ifade özgürlüğüne ilişkin kararlarında kamuyu ilgilendiren sorunların, kamuya açık olarak, tam bir serbestlik içerisinde tartışılabilmesi, şiddeti teşvik eden eylemler hariç bu tartışmanın boyutlarının devlet organları tarafından maksimuma çıkarılması gerektiğinin vurgulandığını belirten mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi, "AİHM kararların ifade hürriyetinin iki istisnası olduğuna işaret edilmektedir. Birinci istinsa şiddeti teşvik edici, övücü söylemler, ikinci istisna ise azınıklara karşı nefret söylemidir."

NEFRET SÖYLEMİ

Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi kararında Deniz Naki'nin sosyal paylaşım sitelerinden yaptığı paylaşımların, terör örgütü propagandası niteliğinde olmadığından beraat kararı verildiğini belirten 3'üncü Ceza Dairesi, futbolcu olan ve birçok kişi tarafından tanınan sanığın ülkede terör olaylarının arttığı, hendek kazılarak, barikat kurularak ve güvenlik güçlerine silahlı saldırıların olduğu ortam ve koşullar altında sosyal medya paylaşımlarını yaptığı kaydedildi. Bu koşullar altında belirtilen paylaşımların bir bütün olarak insanlarda saldırgan duygular uyandırarak anlamsız bir nefret oluşturup, şiddetin doğmasına uygun bir ortamı kışkırtacak nefret söylemi olduğunu belirten daire, bu itibarla suçun unsurlarının oluştuğunu kaydetti. Yerel mahkemenin yeterli ve yasal olmayan gerekçe ile yazılı şekilde beraat kararı vererek Ceza Muhakemesi Kanunu'na muhalefet ettiğini belirten Ceza Dairesi, savcının istinaf itirazlarının yerinde görüldüğünden, hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden mahkemesine gönderilmesine oy birliği ile karar verildiğini kaydetti.

Haber: Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, () -

Sessiz çığlığa yanıt ABD'den geldi

ANTALYA'da biyonik kulağı bozulduğu için 4 ay 'derin sessizlik' yaşayan doğuştan görme ve işitme engelli 7 yaşındaki Rojbin Atak'a, ABD'de yaşayan bir hayırsever tarafından biyonik kulak alındı. Kızının sürekli müzik dinlediğini söyleyen baba Veysi Atak, "Rojbin artık duyuyor ve çok mutlu" dedi.

Doğuştan işitme ve görme engelli Rojbin Atak'a 3 yıl önce alınan biyonik kulak bozuldu. Rojbin, bozulan işitme cihazı yenilenemediği için 4 ay boyunca derin bir sessizlik yaşadı. Bir apartmanda kapıcılık yapan baba Veysi Atak'ın başvurusu üzerine konu gazete ve televizyonlarda haber olunca, çağrıya ABD'den yanıt geldi. Connecticut Eyaleti'nde yaşayan ve adının açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, minik Rojbin'e biyonik kulak almak istediklerini belirterek, Türkiye'de bir duyma merkezi ile temasa geçip küçük kızın yeniden duymasını sağladı.

DEVLET 2 YIL SONRA VERECEKTİ

Rojbin'in biyonik kulağının 4 ay önce bozulduğunu, devletin de yeni cihazı ancak 2 yıl sonra vereceğini öğrendiğinde yıkıldığını söyleyen Veysi Atak şunları anlattı: "Cihazın değeri 16 bin lira olduğu için maddi imkansızlık nedeniyle alamadım. Biyonik kulak olmadan geçen 4 aylık sürede hiç bir ses duyamayan Rojbin, her geçen gün daha agresif davranışlar sergiledi. Yapılan haber sonrasında çok sayıda hayırsever telefonla ulaşıp yardımcı olmak istedi. ABD'den arayan bir aile adresini verdiği duyma merkezine gitmemizi ve ihtiyacımız olan cihazı, kontrolleri yaptırdıktan sonra alabileceğimizi söyledi."

ARTIK MÜZİK DİNLİYOR

Rojbin ile birlikte duyma merkezine gittiğini kaydeden Veysi Atak, "Merkezde biyonik kulağı taktırdık. Yardımsever aileye ve duyma merkezine teşekkür ediyorum. Kızım yeniden duymaya başladı. Artık müzik dinliyor. Sese karşı çok duyarlı. Tabii ki şimdi çok daha rahatlamış hissediyor" diye konuştu.

Duyma merkezi sahibi Odiometrist Çetin Altunbaş da, çocuğun durumunu gazete ve televizyonlardan öğrenen bir hayırseverin ABD'den arayıp kendisiyle temasa geçtiğini belirterek, "Hemen Veysi beyle irtibat kurdum. Çocuğumuzun gerekli tetkikleri yapıldıktan sonra işitme cihazlarını taktık. Gördüğünüz gibi güzel duyuyor, mutlu oldu. ABD'deki hayırsevere teşekkür ederiz. Biz de böyle bir hayır işine vesile olduğumuz için sevinçliyiz" dedi.

Haber- Kamera: Erol AKKIR/ANTALYA, ()

Tanzanyalı müzisyen organlarıyla 3 kişiye can oldu

ANTALYA'da beyin kanaması geçiren Tanzanyalı müzisyen Swaleke Damson Kipangwa, organlarıyla 3 kişiye can oldu.

28 Ocak tarihinde Antalya'daki evinde yüksek tansiyon sonucu düşerek beyin kanaması geçiren, 'Bob Zimbwe' sahne adını kullanan Tanzanyalı müzisyen Swaleke Damson Kipangwa'nın (49) eşi Lale Yazıcı Kipangwa (37), beyin ölümü gerçekleşen eşinin organlarını bağışladı. Kipangwa'nın iki böbreği ile karaciğeri 3 hastaya can oldu.

16 yıllık evli olduklarını ve 6 yaşında Melodi adında bir kız çocukları olduğunu belirten özel bir şirkette çalışan Lale Yazıcı Kipangwa, “2.5 yıldır Antalya'da yaşıyoruz. Eşim burada sahne alıyordu. O gün eve geldiğimde düşmüştü. Acile götürdük. 'Yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması' dediler. Başta ilerleme kaydediyorduk biraz toparlamıştı, ancak 14'üncü gün yoğun bir kasılma yaşayarak derin bir komaya girdi" dedi.

EŞİM HALA YAŞIYOR

Eşinin organlarıyla başka insanların hayat bulduğunu söyleyen Lale Yazıcı Kipangwa, “Eşim başka insanlarda yaşıyor. Organlarıyla başka ailelere hayat verdi. Onları belki o makinelerden kurtardık" diye konuştu. Eşinin de organ bağışına sıcak baktığını anlatan Lale Yazıcı Kipangwa, “Eşim kendisi de bunu isterdi. Eminim buna. Çünkü öyle bir insandı. Öyle bir ruha sahipti. Müzisyendi" ifadelerini kullandı.

3 KİŞİYE CAN OLDU

Organ Nakli Koordinatörü Dr. Levent Yücetin, Swaleke Damson Kipangwa'nin iki böbreğinin kendi hastanelerinde iki hastaya nakledildiğini belirtti. Dr. Yücetin, "Karaciğeri Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti. Sağlık Bakanlığı tarafından oradaki hastaya uygun bulundu. Tüm bu organizasyonu Sağlık Bakanlığı çok hızlı ve kaliteli şekilde yapıyor. Ancak kalp ve akciğerin bazı tıbbi sebepler nedeniyle kullanılamayacağına karar verildi. Dolayısıyla Bob, karaciğer ve 2 böbreği ile toplam 3 kişiye hayat verdi" dedi.

ORGAN NAKLİNİN TEK KAHRAMANI DONÖRLERDİR

Dr. Yücetin, "Organ naklinin tek bir kahramanı vardır. Donörler, yani organları bağışlayanlar. Bu canlı verici de olabilir, vefat ettikten sonra bağışlayanlar da olabilir ama tek bir kahraman vardır. Bob da kahramanlığın yanında bize inanılmaz bir de insanlık dersi verdi. Farklı bir kültür ve farklı bir yaşam. Ama insanlık sevgisi ne sınır, ne dil, ne din, ne de ırk tanıyor" dedi. Tanzanyalı müzisyenin bu dünyadan ayrılırken başka insanlara hayat verdiğini aktaran Dr. Yücetin, "Bob onlara mutluluk, ailelere ışık vererek ayrıldı bu dünyadan" diye konuştu.

Kanal D ekranlarında Beyaz Show'a da konuk olan, sempatik hareketleri ve müziğiyle ilgileri üzerine çeken Afrikalı müzisyen birçok sanatçının klibinde yer almış, EMBE Orkestrası ile de çalışmıştı.

Haber: Selma KUNAR- Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

Enes'in katillerine ağırlaştırılmış müebbet

IĞDIR'ın Tuzluca İlçesi'nin Güllüce Köyü'nde 2015 yılında 6 yaşındaki Enes Tosun'u gizli ilişkisine tanık olduğu gerekçesiyle öldürdüğü iddia edilen yengesi 25 yaşındaki Güneş Tosun ile eşinin akrabası olan sevgilisi 54 yaşındaki Ahmet Tosun yargılandıkları Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi'nce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi. Kararı değerlendiren Enes'in ailesi "Adalet yerini buldu. Keşke idam edilselerdi" dedi.

Haber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR, ()

Yavru köpekleri donmaktan son anda kurtardılar

ERZİNCAN'da soğuktan donmak üzere bulunan anne köpek ile 4 yavrusu İl Özel İdaresi çalışanları tarafından sıcak bir yuvaya kavuşturuldu. Özel idare çalışanlarıın evlerinden her gün getirdikleri yiyeceklerle köpekleri beslediklerini söyeleyen Gamze Koç, "Onlar bizim maskotumuz oldu" dedi.

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, ()

Erdek'te sahilde caretta caretta bulundu



BALIKESİR'in Bandırma İlçesinde, sayıları her geçen gün azalan ve koruma altına alınan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağlarından biri Paşalimanı'nda karaya vurdu.

Paşalimanı Adası'na bağlı Poyrazlı Mahallesi'nde sahilde dolaşan vatandaşlar, kumsalda duran caretta caretta cinsi kaplumbağı farkettiler. İhbar üzerine Paşalimanı Adası Poyrazlı Mahallesi sahiline gelen Jandarma ekipleri kumsala vuran caretta carettayı ilk olarak denize geri bırakmak istediler. Ancak yüzemediği anlaşılan caretta carettayı tekrar kıyıya alan Jandarma ekipleri Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Deniz Kaplumbağları Araştırma ve Uyguluma Merkezi (DEKUM) ile irtibata geçtiler. DEKUM görevlileri, jandarma ekiplerine yapması gerekenleri söyleyerek caretta carettayı almak için Erdek'e hareket etti. Jandarma ekipleri tarafından Paşalimanı Adası'ndan Erdek'e gelen yolcu ve araç taşıma gemisi GESTAŞ'a bırakılan caretta carettayı limanda Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri teslim aldı.

Erdek'te karaya vuran ve yüzemeyen caretta carettayı teslim alan Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kamyonete koydukları deniz kaplumbağsını, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Deniz Kaplumbağları Araştırma ve Uyguluma Merkezi'ne teslim edeceği bildirildi.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Deniz Kaplumbağları Araştırma ve Uyguluma Merkezi'nde tedavisi yapılacak olan caretta caretta daha sonra doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Taygun ERTAN/ERDEK (Balıkesir), ()-

Şubat'ta Foça'da deniz keyfi

İZMİR'in turistik İlçesi Foça'da güneşli güzel havayı görenler, sahile akın etti. Kent sakini bazı gençler ise Şubat ayında denize girerek soğuktan şikayet edenlere adeta nispet yaptı.

Yurdun büyük bir bölümü soğuk havanın etkisi altındayken; hava sıcaklığının 17 derece kadar ulaştığı Foça'da, güneşli ve güzel hava halkı sokağa çıkardı. Foça Küçükdeniz sahiline gidenler, gezinti yaptı. Rüzgarsız kentte Umut Koç ve Enver Şahin Özer isimli iki Foçalı genç, iskeleden denize atarak kış günlerinde soğuktan şikayetçi olanlara adeta nispet yaptı. Gençler suyun soğuk olmasına karşın güzel havada keyifli dakikalar geçirdiklerini söyledi.

Haber- Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), ()

Soğuk havada, bedava sıcak salep kuyruğu

ERZURUM'un ev sahipliğinde düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ne (EYOF) sponsor bir firm, soğuk havada sıcak salep dağıtınca kuyruklar oluştu. Açılış gününden itibaren başlayan ve şiddetini giderek artıran soğuk havalar nedeniyle salep, festivale katılanlar arasında büyük ilgi görüyor. Firma yetkilileri, vatadaşlara salebin yanında bir de bere hediye ediyor.

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, ()

Diyarbakır'da FETÖ soruşturmasında bin 970 kişi ihraç edildi

DİYARBAKIR Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Diyarbakır'da 4 bin 158 kişi hakkında işlem yapılarak, bin 970 kamu çalışanı ihraç edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır'da Fethullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları değerlendirilen, çeşitli kurumlardaki personele yönelik başlatılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Genel olarak FETÖ/PDY mensupları ile mücadele kapsamında yürütülen idari çalışmalar sonucunda, Diyarbakır'daki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, bin 970 kişinin ihraç edildiği belirtilen Valilik açıklamasında şöyle denildi: "299 kişi görevlerine iade edilmiş, halen 675 kişi ile ilgili idari işlemler devam etmektedir. Toplam olarak 2 bin 944 kişi hakkında idari işlem yapılmıştır. Bin 214 kişi hakkında adli işlem yapılmış, bu işlemler sonucunda, 556 kişi tutuklanmıştır. 429 kişi hakkında Denetimli Serbestlik/Adli Kontrol şartı uygulanmış, 159 kişi Cumhuriyet Savcılığı/Mahkeme tarafından serbest bırakılmıştır. Hakkında yakalama kararı çıkarılmış olan 70 kişi halen firari olup aranmaktadır. Toplamda adli ve idari olmak üzere 4158 kişi hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında işlem yapılmıştır.Yapılan tüm çalışmalar hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde devam etmektedir. Kurumlarımızın FETÖ/PDY mensuplarından arındırılması amacıyla başlatılan çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilecektir."

Haber: DİYARBAKIR,()-

Manisa merkezli FETÖ operasyonu: 29 gözaltı

MANİSA merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme sistemi Bylock programını kullandıkları belirlenen 27 emniyet personeli ve 2 infaz koruma memuru gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Manisa merkezli Balıkesir, Bursa ve Kocaeli illerinde bu sabah, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock operasyonu düzenlendi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, FETÖ soruşturmasında görevden ihraç edilen toplam 27 emniyet mensubu ile 2 infaz koruma memuru olmak üzere toplam 29 kişi gözaltına alındı.

Haber: İlker KILIÇASLAN/MANİSA, () -

Doktora şantaj davasında sanıklara verilen ceza arttı

BURSA’da çocuk doktoru Hüseyin T.'ye, birlikte olduğu kadınların gizlice çektiğini görüntülerini kaydettiği bilgisayarından bu görüntüleri kopyalayıp şantaj yaptığı iddiasıyla Gencay M. ile arkadaşları Zihni S. ve Gökhan E., 'kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme' ve 'şantaj' suçlarından 2'şer yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtayın kararı bozması üzerine bir kez daha yargılanan Gencay M., 'özel hayatın gizliliğini ihlal ve şantaj' suçlarından toplam 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Mahkeme diğer 2 sanığa ise aynı suçtan 3'er yıl 4'er ay hapis cezası verip hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Bursa’da birçok özel hastanede görev yapan çocuk doktoru Hüseyin T., 2010 yılında bilgisayarı arızalanınca tamir için servise verdi. İddiaya göre firmada çalışan Gencay M., doktorun kadınlarla çekilen seks görüntülerinin bilgisayarda görünce, bunların kopyalarını aldı. Yaklaşık 2 yıl sonra çalıştığı firmadan ayrılan Gencay M., arkadaşları Zihni S. ve Gökhan E. ile doktoru arayıp şantaj yaptı. Doktorun suç duyurusunda bulunması üzerine üç şüpheli 2012 yılının 15 Haziran tarihinde gözaltına alındı. Mahkemeye çıkartılan zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, haklarında Bursa 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'santaj' suçlarından dava açıldı.

Yaklaşık bir yıl süren yargılama sonrası mahkeme 3 sanığa, 'kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek'ten 1'er yıl 3'er ay, 'şantaj' suçundan ise 1'er yıl olmak üzere toplam 2'şer yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Yapılan itiraz sonucu Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi sanıkların 'özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'şantaj' suçlarından yargılanıp cezanın ise alt sınırdan verilmemesi için kararı bozdu.

Yargıtayın kararı bozması sonucu tutuksuz sanıklar Gencay M. ile arkadaşları bir kez daha hakim karşısına çıktı. Mahkemede bir kez daha yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Gencay M., "Ben kendisine şantaj yapmadım. Sadece bu tür görüntüleri bilgisayarında saklamaması için uyardım" derken, diğer sanıklar ise, "Bizim hiç bir suçumuz yok" diye ifade verdi.

Mahkeme heyeti, Gencay E.'ye, 'özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'şantaj' suçlarından toplam 4 yıl 6 ay; Zihni S. ve Gökhan E.'ye de aynı suçlardan hafifletici nedenleri de dikkate alarak 3'er yıl 4 ay hapis cezası verip hükmün okunmasını geri bıraktı. Yargıtay'ın kararı onaylaması halinde Gencay E. cezaevine girecek. Diğer iki sanık ise 3 yıl içersinde suç işler ve hüküm giyerlerse bu cezalarını da çekecek.

Haber: Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, () -

