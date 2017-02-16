DHA YURT BÜLTENİ-2

1)DÜZCE CEZAEVİ'NDE MAHKUM YANGIN ÇIKARDI

DÜZCE Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan mahkum Kadir B., iddiaya göre istediği antidepresan hapı kendisine verilmeyince kaldığı tek kişilik odada yangın çıkardı. Yangın büyümeden söndürülürken yaralanan mahkum ile dumandan etkilenen bir infaz koruma memuru hastaneye kaldırıldı. Çilimli İlçesi'ndeki cezaevinde 'kasten adam öldüme' suçundun tutuklu bulunan Kadir B., iddiaya göre cezaevi doktorundan istediği antidepresan hapı verilmeyince gece 01.00 sıralarında kaldığı tek kişilik odada çarşafları tutuşturdu. Çıkan yangına cezaevi görevlileri yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederken itfaiyeye de haber verildi. Gelen Çilimli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin de müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Vücudunda yanıklar oluşan mahkum Kadir B. ile müdahale sırasında dumandan etkilenen infaz koruma memuru, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mahkum ve infaz koruma memurunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti, 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun, 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık ile Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmet Gökhan Gülmez gibi FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu olan isimlerin bulunduğu cezaevindeki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yaralanan mahkumun hastaneye getirilmesi

-Cezaevi

-Yükselen dumanlar

-Cezaevine girişi ambulans

-Detaylar



Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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2)OTEL SERVİSİ DEVRİLDİ: 6 YARALI

ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde otel personelini taşıyan servis midibüsünün devrildiği kazada, 6 kişi yaralandı. Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otele personel taşıyan Alptekin Akkaya'nın kullandığı 07 C 82265 plakalı midibüs, Karadayı Mahallesi'nde 07.00 sıralarında sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Tek şeritli yoldan çıkan midibüs beton elektrik direğine çarparak şarampole devrildi. 14 personelin bulunduğu midibüste şoför Alptekin Akkaya ile 5 personel yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntüler

- Yaralılara müdahaleden detay

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()

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3)BURSA'DA FETÖ SORUŞTURMASINDA 7 AVUKAT TUTUKLANDI

BURSA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütünün haberleşme programı Bylock kullandıkları ve Bank Asya’ya para yatırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve dün adlileye çıkartılan 13 avukattan 7'si tutuklanarak cezaevi kondu.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması nedeniyle, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonda Bursa Barosu'na kayıtlı 3'ü kadın 13 avukat gözaltına alındı. Örgütün haberleşme programı Bylock kullandıkları ve Bank Asya’yı kurtarmak için para yatırdıkları öne sürülen avukatlar dün sabah emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye çıkartıldılar. Sorgulamaları gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden avukatlardan 2'si savcılık, 4'ü ise mahkemece adli kontrollük koşulu ile serbest bırakıldı. Avukatlardan 7'si ise tutuklanarak cezaevine kondu.

Görüntü Dökümü

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-Avukatların adliyeye getirilişi

-Detay

Mehmet İNAN/BURSA, ()-

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4)YÜZ NAKLİ OLAN RECEP SERT'İN KIZI HİRA YÜRÜMEYE BAŞLADI

BURSA'da temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu yüzü tanınmayacak hale gelen ve Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yüz ve çene nakli yapıldıktan sonra tedavi gördüğü hastanede tanıştığı Esma Akyurt ile evlenen Recep Sert'in, geçen yıl dünyaya gelen kızları Hila Emine, 1 yaşını doldurarak yavaş yavaş yürümeye başladı. Esma Sert, kızının babasına çok daha düşkün olduğunu söyledi. İnegöl İlçesi'nde temizlemeye çalıştığı tüfeğin ateş alması sonucu yüzü tanınmayacak hale gelen Recep Sert'e 18 Temmuz 2013 tarihinde, Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yüz nakli yapıldı. Beyin ölümü gerçekleşen Polonyalı turist 43 yaşındaki Andrzej Kucza'nın yüz ve çenesi, Sert'e, başarılı bir operasyonla nakledildi. Türkiye'de yüz naklinde 5'inci, çene naklinde ise ilk olan Recep Sert, Akdeniz Üniversitesi'nde uzun süre tedavisi sırasında bu hastanede çalışıp böbrek nakli olan ablasına refakat eden Esma Akyurt ile tanıştı. Sert ile Akyurt arasındaki arkadaşlık kısa sürede aşka dönüşünce, hastaneden taburcu edilen Recep Sert, Esma Akyurt Sert ile 21 Aralık 2014 tarihinde İnegöl'de evlendi. Recep Sert düğünden bir süre sonra, İnegöl Belediyesi tarafından taşeron firma üzerinden işe alındı.



Çiftin dünyaya gelen ve Hila Emine adını verdikleri kızları geçtiğimiz 26 Ocak tarihinde bir yaşını doldurdu. Yürümeye yeni başlayan Hila Emine çiftin ilgi odağı olurken kızının babasına çok daha düşkün olduğunu söyleyen Esma Sert ise Hira Emine'nin fotoğraflarını Facebook'taki hesabında paylaştı.



İŞTEN ÇIKARTILDI



Tedavisi devam eden Recep Sert'ın işine, geçen ay son verildi. Sert'in tazminatını alarak işten ayrılmasına gerekçe olarak tüm uyarılara rağmen işyerinde disiplinsiz çalışması ve görev yaptığı 23 ay içersinde toplam 376 gün işe gelmemesi gerekçe gösterildi. Eşinin tedavisinin halen devam ettiğini söyleyen Esma Sert, "Recep, tam olarak sağlığına kavuşamadı. Hala doktor kontrolünde. Risk devam ediyor. Ben çalışmıyorum. O da işten çıkartıldı. Kirada kalıyoruz. Kızımız var. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bizim için süpriz oldu. Ayrıca Recep her işte çalışamaz. Cumhurbaşkanımızdan bize yardımcı olmasını istiyoruz" dedi. İnegöl Belediyesi yetkilileri ise, Recep Sert'in defalarca uyarıldığını 'Belki değişir' diye çalıştığı birimin 3 kez değiştirildiğini, sonunda işten çıkarıldığını söyledi.

Görüntü Dökümü



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-Esma Sert ile röp



-Sert çiftinin kızları Hila Emine'nin görüntüsü



-Detaylar

Not: Çiftin kına gecesi ve düğün görüntüleri 21 Aralık 2014 tarihinde İnegöl klasörüne geçilmişti







Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), ()-

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5)SİİRT'TE KAR, FISTIK ÜRETİCİLERİNİN YÜZLERİNİ GÜLDÜRDÜ

SİİRT merkez ve ilçelerine yağan kar birçok köy yolunu ulaşıma kapatırken, kentin önemli geçim kaynağı olan fıstık üreticilerinin yüzünü güldürdü. Aralık ve Ocak ayında bahardan kalma günler yaşayan kentte büyük sıkıntı çeken fıstık üreticileri, 2 gündür etkili olan kar yağışının fıstıklar için çok önemli olduğunu söyledi. Siirt Fıstıkçılar Birliği Başkanı Şuayip Aslan, Şubat ayında gelen karın kendilerini umutlandırdığını belirterek, "Bu karı Aralık ve Ocak aylarında bekliyordum ancak kar Şubat'ta yağdı. Kar aynı zamanda fıstık ağaçlarındaki haşereleri de yok ediyor"diye konuştu.



Siirt kent merkezi ve ilçelerine yağan kar bir çok köy yolunu trafiğe kapatırken, diğer yandan çiftçilerin yüzünü güldürdü. Aralık ve Ocak ayında kış, tüm yurtta etkili olmasına rağmen Siirt'te bahardan kalma günler geçirdiklerini belirten çiftçiler, dört gözle bekledikleri karı Şubat ayında yağdığını ve yağan karın fıstık üretimine büyük bir faydası olduğunu dile getirdiler. Son 2 gündür kar yağışından dolayı memun olduklarını belirten Siirt Fıstıkçılar Birliği Başkanı Şuayip Aslan, "Şubat ayında gelen kar bizler büyük umutlandırdı. 2016-2017 yılında beklediğimiz yağışları Şubat ayında gördük. Bu yılı kuraklık geçireceğimizi tahin ediyorduk, ancak, Şubat ayında yağan kar bizleri son derece mutlu edip, umutlandırdı. Fıstık ağaçlarını yazın sulama sistemleri olmadığı için sulama yapamıyoruz. Ancak, kışın yağacak yağışlara bağlıdır. Şayet yağışlar gelmezse o sene kuraklık oluyor ve fıstık ağacında ürün az oluyor. Ama, çok şükür ki, son dönem beklediğimiz yağışlar geldi. Kar bir tek ağaca su vermiyor. Gördüğünüz gibi ağacın üstünde biriken karlar ağaca faydası oluyor ve ağaç içerisinde bulunan ağaca zarar veren haşereleri bu sayede yok ediyor" diye konuştu.







Görüntü Dökümü



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-Fıstık bağından görüntü,



-Karla kaplı fıstık ağaçlarının görüntüsü,



-Fıstıkçılar Birliği Başkanın açıklaması,



-Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, () -

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6)TÜRKİYE'NİN TUR OPERATÖRLERİ DİYARBAKIR'A DAVET EDİLDİ

DİYARBAKIR Turizm Platformu, kentin turizm potansiyelini canlandırmak amacıyla Türkiye'deki tur operatörlerini kentte davet etti. Platformun bileşenlerinden Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Sayar, son dönemlerde yaşanan olaylarda kent turizminin etkilendiğini ifade ederek, Diyarbakır'da normalleşmenin yaşandığını göstermek için tur operatörlerini davet ettiklerini söyledi. Sayar, "Yine UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girmiş olan sadece ülkemizin değil, dünyanın en önemli değerlerinden biri olan surlarımız var. Amacımız aynı zamanda bu değerlerimizi bu tur operatörlerine anlatmak. Bununla beraber tur operatörleri buradaki normalleşmeyi ve tarihi zenginlikleri gördükten sonra çok rahat bir şekilde tur düzenlene bileceğini görecekler"dedi.



Aralarında Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nın yanı sıra çok sayıda sivil toplum ve kamu kurum kuruluşlarının yer aldığı Diyarbakır Turizm Platformu, Türkiye'deki tur operatörlerini kentte davet etti. Platform birleşenlerinden TSO Başkanı Ahmet Sayar, Diyarbakır'a davet ettikleri, Tur operatörlerinin Diyarbakır'daki normalleşmeyi ve tarihi zenginlikleri gördükten sonra çok rahat bir şekilde tur düzenleyeceklerini ifade etti. Bölgede yaşanan terör olaylarının turizmi etkilediğini dile getiren Sayar, "Diyarbakır'da daha önceden kurulmuş olan turizm platformu var. Bu turizm platformu içerisinde kamu kurumları var. Turizm ile ilgili kuruluşlar ve meslekler bulunuyor. Şuan da Turizm Platformuna DTSO olarak öncülük yapıyoruz. Biz mevcut platform olarak, Türkiye'deki büyük Tur operatörlerini Diyarbakır'a davet ediyoruz. Özellikle çözüm sürecinin bozulmasından sonra kentimizde yaşanan çatışmalardan dolayı turizm ve algı açısından sıkıntılı bir durum oldu. Turizm de bundan etkilendi. Bu Tur operatörlerini buraya davet ederek Diyarbakır'da yaşanan normalleşmeyi görmelerini istiyoruz. Onun dışında Diyarbakır ülkemizin değil dünyanın en eski yerleşim yerlerinden ve kentlerinden biridir. 12 bin yıllık yaşam serüveninden bahsediyoruz. İnsan oğlunun ilk yaşama başladığı ve ilk buğdayın ekildiği ayrıca hayvanın ilk olarak evcilleştiği bir kenttir. 33 medeniyete ev sahipliği yapmış, inanç ve kültür değerleri açısından çok zengin bir kentiz. Yine UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girmiş olan sadece ülkemizin değil dünyanın en önemli değerlerinden biri olan surlarımız var. Amacımız aynı zamanda bu değerlerimizi bu tur operatörlerine anlatmak. Bununla beraber tur operatörleri buradaki normalleşmeyi ve tarihi zenginlikleri gördükten sonra çok rahat bir şekilde tur düzenlene bileceğini görecekler"dedi. Diyarbakır'da turizm alanında önemli yatırımların devam ettiğini aktaran TSO Başkanı Sayar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"BİR ANDA HER ŞEYİN NORMALLEŞMESİNİ BEKLEMİYORUZ"

"Burada turizm alt yapısı da gelişiyor. Diyarbakır'da yeni yeni açılan zincir oteller var. İnşaatı devam edenler de mevcut. Bunların kısa sürede tamamlanmasıyla beraber turizm konaklanması açısından da uygun bir alt yapıya kavuşmuş oluyoruz. Bunun dışında Diyarbakır'da fuar yapamıyorduk. 18-22 Nisan arasında Diyarbakır'da 8. Ortadoğu Tarım ve Hayvancılık Fuarı yapılacak. Firmaların ilgisinden memnunuz. Özellikle kendi ürünlerini orada sergilemek üzere ulusal düzeydeki firmaların stant açma ilgilerinden memnunuz. Amacımız, Diyarbakır'da konferansların, sempozyumların ve heyetlerin rahat bir şekilde organizasyonlar düzenlemesidir. Şuan görüştüğümüz bu platform arasında TÜRSAB bölge temsilciliği de var. EMİT fuarında bu projeyi başlattık. Ön görüşmeler EMİT fuarında yapıldı. Şuan da Tur operatörlerinden almış olduğumuz geri bildirim olumlu. Şuan sayı belli değil. İçerisinde önemli ve büyük firmalar var. Bir yandan her şeyin normalleşmesini beklemiyoruz. Biran önce her şey eski haline dönecek beklentimiz tabi ki yok. Ama biz Türkiye'nin büyük şehirlerindeki yaşam koşulları ve güvenlik boyutu neyse Diyarbakır'ında onların gerisinde olmadığını göstermek istiyoruz. Tekrardan yapacağımız bu organizasyonlarla önümüzdeki süreçte tekrardan turizm açısından burada canlılığın yaşanacağını inanıyoruz. Amacımız bu yönde."



Diyarbakır Turizm ve Tanıtma Derneği Başkan Yardımcı, Edip Paçal ise, Tur operatörlerini Diyarbakır'da ağırlama amaçlarını anlatırken, "Son dönemde yaşanan olaylar nedeniyle, özellikle güvenlik açısından bir ön yargı oluşmuş durumda, bizzat gelerek bu ön yargıyı gidermelerini sağlamak istiyoruz. Surların ve Hevsel Bahçesi'nin UNESCO Kültür Mirası Listesine girmesi nedeniyle, tarihi ve kültürel değerlerimizi yerinde görmelerini sağlamak diğer bir amacımız. Gastronomi konusundaki zenginliğimizi bizzat tattırarak, eşsiz mutfak kültürümüzü tanıtmak gibi konular doğrultusunda tur operatörleri vasıtası ile Diyarbakır'a gelecek turist sayısının artışına katkı sağlayacaktır"diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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-Sayar'ın konuşması



-Diyarbakır surlarından görüntü



-Vatandaşlardan görüntü



-Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, ()-

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7)SURİYELİ ÇOCUKLAR AŞILANDI

ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde, kamp dışında yaşayan Suriyeli ailelerin 0-5 yaş arası çocukları aşılandı.



Sağlık Bakanlığı ve UNİCEF işbirliği ile sınır hattındaki Akçakale'de kamp dışında kendi imkanları ile barınan ailelerin çocuklarının aşılanması için çalışma başlatıldı. Oluşturulan ekipler ilçe merkezinde dolaştığı evlerdeki Suriyeli ailelerin 5 yaşına kadar olan çocuklarına; sağlık kartlarında yer alan bilgilere göre hepatit, kızamık aşıları yapmaya başladı. 28 Şubat'a kadar devam edecek olan kampanya kapsamında ekipler aşısı yapılan çocuklara çeşitli hediyeler de veriyor.

Görüntü Dökümü



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- Kampanyaya katılan görevliler



- Çocukların sıraya konulması



- Çocuklara aşı yapılması



- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Hadi KURT - ŞANLIURFA -)

GÖRÜNTÜ: 187 MB

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8)KORTLARIN 73'LÜK RAKETİ

İZMİR'de 73 yaşında iki çocuk ve iki torun sahibi Ülker Turgay, kortlarda raket sallayarak kupa ve madalyaları toplanker bu moralle mücadele ettiği kansere karşı da güç topluyor.



Bankacılıktan emekli olduktan sonra 50 yaşında İzmir Kültürpark Tenis Kulübü'nde hobi amaçlı tenis kursuna başlayan Ülker Turgay, tenis hocasının yönlendirmesiyle bu spora olan yeteneğini geliştirerek müsabakalara katıldı. Uluslararası Tenis Şampiyonusu'nda milli formalar giyen 55 yaş üstü uluslararası müsabakalarda madayla ve kupa kazanan Turgay, 2009 yılında Avusturalya, Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan'dan üstün başarılarda döndü. iki yıl önce meme kanseri olan Turgay, iki ay önce ameliyat oldu. Kanserle mücadelesinde en büyük gücü kortlarda toplayan, tenis oynayarak rahatlayan Turgay, aynı zamanda dokuz yıldır haftada iki gün tenis kursu veriyor. Kortlarda enerji toplayan Turgay, şunları söyledi:



"Ben kortlarda adı efsane olmuş çok güçlü raketleri yendim bu hastalık ne ki. Ameliyat oldum ağrılarımı kortlarda dindirdim. Hızla ayağa kalktım ve kortlara koştum. Yıllardır genç yaşlı herkese ücretsiz tenis öğretiyorum. kadınlara önerim spor yapmaları. Spor insan için en büyük yaşam ve direnç kaynağı."

Görüntü Dökümü



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- Ülker Turgay ve öğrencisiyle röp



- Ülker Turgay öğrencilerini çalıştırması



- Evinde kupa v emadalyalarıyla görüntüsü



- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa OĞUZ- Kamera: Mücahit BEKTAŞ