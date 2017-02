DHA YURT BÜLTENİ-2

1)194 DEAŞ HEDEFİ VURULDU, 30 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ'a ait 194 hedef, karadan ve havadan ateş altına alındı, 30 terörist etkisiz hale getirildi. Geçen yıl 24 Ağustos'ta başlatılan ve 174'üncü gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik ilerleyişini sürdürdü. Terör örgütü DEAŞ'a ait 143 hedef karadan, 51 hedef ise havadan ateş altına alındı. Karadan ve havadan yapılan müdahale ile çıkan çatışmalarda 30 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:"Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 143 DEAŞ hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmış; Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından da 51 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatları sonucunda, teröristlerin barınma maksatlı kullandığı 51 bina imha edilmiştir. Yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 30 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir."











2)ADANA' DA PKK/KCK OPERASYONU; 26 GÖZALTI



ADANA'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında HDP İl Eş Başkanı Hüseyin Beyaz'ın da bulunduğu 26 kişi gözaltına aldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 16 Şubat 1999 tarihinde yakalanışının 18'inci yıldönümü öncesi kent genelinde güvenlik önlemlerini artırdı. Ekipler, sabahın ilk saatlerinde örgütün üniversite yapılanması, siyasi kanadı ve mahallesi komisyonlarına yönelik operasyon düzenlendi. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) şube ekiplerince 30 adrese eş zamanlı düzenenlenen operasyona diğer şubeler de destek verdi. Özel Harekat polislerinin koç başlarıyla demir kapıları kırarak girdiği operasyonda adreslerde arama yapan ekipler, aralarında HDP İl Eş Başkanı Hüseyin Beyaz'ın da bulunduğu 26 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.





3)AK PARTİLİ TURAN: EVET DİYEN DE HAYIR DİYEN DE BU MİLLETİN EVLATLARIDIR

AMASYA’da Genişletilmiş 63. İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Bir çok CHP’li twitterdan mesaj attı. '339 hain evet dedi, hesap verecekler' şeklinde ağır ithamlarda bulundular. Hani zaman zaman diyorlar ya yok efendim 'hayır diyenlere itham varmış baskı varmış, hayır tam aksine evet diyenleri aşağılıyorlar', evet diyenleri yağmalıyorlar, evet diyen sporcuya, sanatçıya küfrediyorlar, siyasetçiye hayır diyorlar, ama biz şunu diyoruz. Evet diyen de hayır diyen de bu milletin evlatlarıdır" dedi.

AK Parti Amasya İl Başkanlığının organizasyonunda Genişletilmiş 63. İl Danışma Meclisi toplantısı AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek, İl Genel Meclis Başkanı Mustafa Çıttır, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Serpil Özarslan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ali Zobu ve parti üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Burada bir konuşma yapan Bülent Turan, “Derdimiz yüzde 50 almak değil, öyle bir şey yapalım ki ülkemize yan bakan vesayet odakları, dış güçler, terör örgütleri aldığımız oylardan sonra tabiri caizse afallasınlar ve bir daha kendi oyunlarını bir daha ülkeye yan bakma iddialarını gözden geçirsinler istiyoruz. 50 yetmez, 60 olsun, 70 olsun diye sokak sokak, ev ev dolaşıyoruz” dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Bakınız 1 Kasım’dan bugüne 10 bin yeni seçmen var. Bu 10 bin yeni seçmenin de oyuna talibiz ve alacağız. MHP kendi Genel Başkanı en gür sedayla dedi ki evet diyoruz. Ülkenin geleceği için, hiç istisnasız MHP’ye oy vermek lazım, MHP’nin tabanı evet diyor, bakın iddialıyım evet demeyenler kim MHP’de kendine gelecek göremeyen MHP’liler, adamı kızmışlar, kovmuşlar, aday yapmamışlar, şuan ki yönetime kızdığı için başka yerde görev almaya çalışıyor. Hatta daha öteye gidiyorum. CHP’nin içerisinde bir çok vatansever insan ben sizin bu evet’i niçin getirdiğinizi biliyorum. Ve evet diyeceğim diyor. CHP’liler diyor bunu, hatta daha öteye gidiyorum, yanlışlıkla HDP’ye oy vermiş, kandırılmış, onların saz çaldığına inanmış bir çok Kürt kökenli seçmen kardeşimiz evet diyecek. Biz bu paketi ısrarla anlatırken AK Parti’nin geleceği adına değil, bu milletin geleceği adına muhtemel risklerin yok olması için yapıyoruz. 2 ay teşkilata sahip çıkacağız, evete sahip çıkacağız. Tayyip Erdoğan’a sahip çıkacağız ve daha ötesinde bu milletin geleceğine sahip çıkacağız” diyerek şöyle konuştu:“Bir çok CHP’li twitterdan mesaj attı. '339 hain evet dedi, hesap verecekler' şeklinde ağır ithamlarda bulundular. Hani zaman zaman diyorlar ya yok efendim 'hayır diyenlere itham varmış baskı varmış, hayır tam aksine evet diyenleri aşağılıyorlar', evet diyenleri yağmalıyorlar, evet diyen sporcuya, sanatçıya küfrediyorlar, siyasetçiye hayır diyorlar, ama biz şunu diyoruz. Evet diyen de hayır diyen de bu milletin evlatlarıdır."





4)DİLARA KANSERLE AİLESİ YOKSULLUKLA MÜCADELE EDİYOR

MANİSA'da yaşayan Kahya Ailesi'nin hayatı 9 yaşındaki kızları Dilara Kahya'ya beyin tümörü teşhisi konmasıyla değişti. 9 ayda 3 kez ameliyat olan, yürüme, konuşma ve bir gözünde görme duyusunu kaybeden Dilara için doktorlar umut vermiyor. Ancak küçük çocuğun babası Tayfun Kahya, kızını yaşatmak için işyerini, arabasını sattı. 9 ayda hastalık yüzünden her şeyini kaybeden Tayfun Kahya, "6 aydır ev kiramı ödeyemiyorum. Kızım ve ailem için uzanacak bir yardım eli bekliyorum"dedi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Vakıfbank İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisi Dilara Kahya, 9 ay önce hiçbir rahatsızlığı yokken bir gün kusma şikayeti ile ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Doktorlar küçük Dilara'ya serum verdikten sonra eve gönderdi. Ardından evde kötüleşen 9 yaşındaki Dilara Kahya'yı babası Tayfun Kahya Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne getirdi.

"DOKTOLAR UMUT VERMİYOR"

Hastaneye bilinci kapalı olarak getirilen Dilara, hemen ameliyata alındı. Doktorlar Dilara'nın beyin sapında tümör tespit etti. O günden bu yana hastanede olduklarını anlatan baba Tayfun Kahya, "Hiçbir hastalığı yoktu. Biranda her şey oldu. Kızım üç kez ameliyat oldu. Beyin tümörü teşhisi kondu. Kanser beynine yayılmış. Beyin sapında olduğu için tümörü tam olarak alamadılar. Tümörden dolayı gözünün birini kaybetti, artık konuşamıyor ve yürüyemiyor. Doktorlar şuanda bir şey diyemiyorlar. Bize hiçbir umut vermiyorlar" diye konuştu. Tayfun Kahya, kızının yaşaması dua etmekten başka ellerinden bir şey gelmediğini söyledi.

"EV KİRAMI BİLE ÖDEYEMİYORUM"

Kızının hastanede yaşam savaşı verdiğini ve kanserle mücadele ettiğini dile getiren Tayfun Kahya, kendilerinin de yoksullukla mücadele ettiğini söyledi. 9 ay önce maddi durumlarının iyi olduğunu ve dükkanının bulunduğunu söyleyen Kahya, hastalıkla birlikte her şeylerini yitirdiklerini anlattı. Tayfun Kahya, "Maddi durumumuz iyiydi. Sanayide oto döşeme dükkanım vardı. 9 aydır burada kızımın tedavisi için uğraştığım için dükkanımı kapattım, çalışamıyorum. Kimseye muhtaç değildik. Çocuk hastalanınca her şeyimizi yitirdik. Otomobili vardı, sattım. kızımın tedavi masragları nedeniyle 30-35 bin lira borca girdim. Ama borç önemli değil yeter ki çocuğum iyi olsun. Elimden gelen her şeyi yaptım. 6 aydan bu yana ev kiramı veremiyorum. 10 aylık bir kızım daha var. Onun da ihtiyaçları var. Çok zor durumdayız. Yardım bekliyoruz" dedi.Kanser hastalığının hayatlarını değiştirdiğini söyleyen baba Tayfun Kahya, şuanda Dilara'nın kemoterapi gördüğünü belirterek, kızını hastaneden eve götüremediğini anlattı. Kahya, " Çocuğumu eve gönderecekler ama hastaneden eve götüremiyorum. Çünkü otomobilim de taksiye verecek param da yok. Bu aslında kanser hastalığıyla savaşan ailelerin ortak sorunu. Hayatımız hastane oldu. Sağlık yetkililerinden çocuğum için ambulans istiyorum. Kızımın eskisi gibi okula gitmesini, yürümesini istiyorum. Umudumuzu hiçbir zaman kaybetmiyoruz" diye konuştu.







5)ÖĞRETMENİN VERDİĞİ ÖDEVLE KEŞFETTİĞİ YETENEĞİ MESLEĞİ OLDU

MANİSA'da, ortaokul yıllarında hobi olarak başladığı el sanatları mesleği olan 51 yaşındaki Cengiz Yeziz'in atölyesinde atık tahta parçalarını oyarak yaptığı süs eşyası ve objeler görenleri hayran bırakıyor.El sanatları ustası Cegiz Yeziz, Şehzadeler İlçesi'ndeki Yeni Han'da bulunan 4 metrekarelik dükkanda atık tahtalara hayat veriyor. Ortaokul yıllarında hobi olarak başladığı, askerden geldikten sonra da tesadüfen tanıştığı bir el sanatları ustası sayesinde ahşap oymacılığını öğrenen Cengiz Yeziz, 20 yıldır bu işi yapıyor. Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları arasındaki mesleğini yaşatmak için çaba sarfeden Yeziz, geçimini ürettiği ahşap süs eserleri ve maskları satarak sağlıyor. El sanatlarına olan becerisini ortaokul yıllarında öğretmeninin verdiği bir ödeviyle farkettiğini anlatan Yeziz, "Ortaokul dönemlerinde baktığım bir objeyi kavramaya başladım. Ahşaba dokunmak, ondan bir şeyler yapmak çok hoşuma gidiyordu. Ortaokulda iken öğretmenimiz herkese kendine özgü bir şeyler yapmamızı istedi. Bende kendime bir kütük buldum. Kütüğe insan figürü oymaya başladım. Ben yaptıkça ortaya bir şeyler çıktı. O zamanlar el sanatlarına yatkın olduğumu anladım. Daha sonra bu işi yapmaya karar verdim fakat gidip öğreneceğim bir yer yoktu" dedi.

HAYALİ PEŞİNDE KOŞTU

Sonraki yılarda inşaatlarda çalıştığını fakat askerden geldikten sonra bir sanatsal ürün icat ederek para kazanmayı düşündüğünü ve bu nedenle resim çizdiğini belirten Yeziz, "Yaptığım resime çıta lazımdı. Yeni Han'daki Salih ustanın atölyesine çıta almaya gittim. Onun yanına sürekli gele gide bu işi öğrendim. Ahşap oydum, mermer oydum, taş oydum. Meslek böyle başladı. Şimdi bununla geçimini sağlıyorum. Halk Eğitim Merkezi'nde verdiğim kurs ile de ek gelir elde ediyorum. Dünyanın her yerinde el sanatları yaparak geçinenler vardır. İleride bir sergi açmayı da düşünüyorum. Ahşap işçiliği ile uğraşarak bugüne kadar geldim. Bundan sonrada bilgimi, emeğimi, birikimimi aktarabileceğim biri olursa seve seve de öğretebilirim" dedi.

Yeziz, ahşabı oyarak yaptığı, görenleri hayran bırakan süs eşyaları ve objeler 10 lira ile 100 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuyor.

