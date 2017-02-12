DHA YURT BÜLTENİ-2

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8)BACALARDAN ATILAN KAR, ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ

KARS'ın Arpaçay ilçesinde evlerin bacalarından kürekle atılan karlar, çocuklara eğlence alanı oldu. Arpaçay'a bağlı Melikköy'de kızaklarını alan çocuklar, evlerin bacalarına çıkarak kızakla, leğenle kayıyorlar. Çocuklardan Elif Top, kardeşleriyle birlikte kaymaktan çok büyük keyif aldıklarını bildirdi.

Görüntü Dökümü



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-Köydeki kuşlar



-Tipiyle kapanan evler



-Çocukların naylonlarla kayması



-Elif Top'un köpeği ile kayması ve konuşması



-Tipiyle kapanan pencerelerin önünün açılması



-Erdal Top'un konuşması



-Muhtar Orhan Top'un konuşması



-Detaylar







(KJ:Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()



346 MB - 5 DK 10 SN -



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9)KURTLAR KÖPEĞİ KAÇIRDI

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Aydoğdu köyünde 2 kurt, bir evin önünde bulunan köpeği yanlarında alarak götürdü. Kurtların köpeği geçen Aralık ayında köpeği götürmesi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Köpeği hırsızlık olaylarına karşı ahır önünde tuttuklarını anlatan sahibi Şeref Erol, "Köpeğimin ismi 'Papi'ydi. Çok uslu bir hayvandi. Söz dinler kimseye saldirmazdi. Kurtlar gece 03.00 gibi geldiler. 'Papi' kapıya çıkıp havladı. Biz dışarı çıkana kadar onlarla boğuşuyordu.1 dakika kadar kurtlarla boğuştu. Biz gidene kadar kurtlar köpeğimi aldılar. Peşlerinden gittim ama kurtaramadım. Papi'nin üzüntüsünden 2-3 gün yemek yiyemedim" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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-Kurtların gelişi



-Köpeğe saldırma anı



-Boğuşmaları



-Köpeği götürmeleri



-Köpeğin sahibi Şeref Erol'un konuşması







(Haber-Kamera: Ayhan İSEN / ELEŞKİRT,(Ağrı),()



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10)GOLFTE OYUN SAYISI YÜZDE 35 DÜŞTÜ

Turizmde 2016 yılında büyük düşüşlerin gerçekleştiği Antalya'da, deniş- kum- güneş ve kitle turizmine karşı oluşturulan alternatif turizm çeşitlerinden golf turizmi de önemli ölçüde kayıp yaşadı. Golf turizminde Avrupa'nın en iyi sahalarına sahip Antalya'nın Belek bölgesinde 2015'te 465 bin olan oyun sayısı 2016'da 315 bine düştü. 2016'da yüzde 35 düşüş yaşayan golf turizmi, rakip ülkelere göre fiyatlardaki ciddi düşüşe rağmen Ocak ayında da geçen yıla göre yüzde 12 geriledi. Belek Turizm Yatırımcıları Birliği Genel Müdürü Bekir Akkaş, Belek bölgesinde 1994 yılından itibaren hizmete girmiş 10 kulüp, 15 de saha olduğunu belirterek, "Bu yıl yüzde 35'lik düşüşü durdurup tekrar yukarılara çekmeyi hedefliyoruz. Arkadaşlarımızın hepsi bugün sokak sokak, kulüp kulüp, acente acente geziyor yurtdışında ve inanıyorum ki zaman içinde toparlayacağız" dedi. Akkaş, Belek'in 2000'li yılların başında Dünya Golf Seyahat Acenteleri Birliği tarafından yeni golf bölgesinde dünya birincisi olduğunu hatırlattı.



Görüntü Dökümü



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- Golf sahalarından



- Gof oynayanlar detay



- Röp1: Bekir Akkaş (BETÜYAP Başkanı)



- Röp2: Ahmet Lale ( Maxx Royal Belek Golf Resort Operasyon Müdürü)



- Röp3: Josh Price (turist)



Haber: Mehmet ÇIANR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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11)EVLİ ÇİFTTEN 29 YIL SONRA DİLLERE DESTAN DÜĞÜN

Antalya'da kaçarak evlenen, ancak parasızlık nedeniyle düğün yapamayan Ahmet ve Fadime Çoban çifti, 29 yıl sonra damatlık ve gelinlik giydi, davullu zurnalı düğünle 1000 kişiyi ağırladı. 18 yaşında kızları olan Çoban çifti, tarihi antik kent Perge'de düğün fotoğraflarını çektirdi. Gelin arabası ise '29 yıllık evliyiz ama ilk gün gibi mutluyuz' yazısıyla süslendi. Düğün için davetiye bastırdıklarını kaydeden Ahmet Çoban, "Eşim ilk başta utandı, düğün yapmak istemedi. İkna ettikten sonra düğün hazırlıklarına başladık. Takı töreni hariç bir düğünde olması gereken her şeyi gerçekleştirdik. Damat tıraşı bile oldum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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- Düğüne gelenleri davul zurna karşılarken görüntü- Gelin kadınlarla oynarken görüntü



- Gelin damat masada otururken görüntü



- Gelin arabasından detay görüntü



- Damat gelinin duvağını örterken görüntü



- Gelin damat evden çıkarken görüntü



- Gelin damat alkışlar eşliğinde arabaya giderken ve binerken



- Konvoydan görüntü



- Damat gelinin duvağını açıp gelini öperken görüntü



- Gelin ve damat oynarken görüntü



- Gelin arkadaşlarıyla oynarken görüntü



- Gelin damat dans ederken görüntü



- Gelin ve damat karşılıklı göbek atarken görüntü



- Gelin gençlerle oynarken görüntü



- Gelin ortada oynarken görüntü



- Damat geline, gelin de damada keşkek yedirirken görüntü



- Fadime Çoban röp



- Ahmet Çoban röp

407 mb /// 06. 44"

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

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12)SEVGİLİLER GÜNÜ'NE ÖZEL 'DEV' TEK TAŞ

Yaklaşan Sevgililer Günü ile ilgili kuyumcu esnafı hazırlıklarını tamamladı. Tek taş yüzüklerde kampanyalar oluşturan kuyumcu Kemal İncetoprak, vitrinde sergilediği yaklaşık 25 gram ağırlığındaki imitasyon dev tek taşlı yüzükle dikkatleri çekti. İncetoprak, benzer ağırlıktaki yüzüğün gerçeğini 100 bin dolara kısa zaman içerisinde yapabileceklerini söyledi.



Kayseri’de 14 Şubat Sevgililer günü ile ilgili esnaf, hummalı bir çalışma içerisinde girdi. Kayseri ekonomisinin kalbi durumundan olan Kazancılar Çarşısı içerisinde bulunan kuyumcular, Sevgililer Günü için hazırladıkları birbirinden şık ve estetik taş yüzükleri vitrinlerinin ön kısmına çıkardı. Sevgililer Günü için dikkat çeken hediye hazırlığında olanlar birisi de kuyumcu Kemal İncetoprak oldu. Vitrinde sergilediği ve ağırlığı 25 gram olan tek taş yüzük, imitasyon olmasına rağmen hediye alacakların gözdesi oldu. Taşı bu kadar büyüklükte olan yüzüğü yaptıklarını belirten İncetoprak, “Yaklaşan Sevgililer Günü'nde olmazsa olmazlar arasında sevginin, sadakatin ve birlikteliğin sembolu tek taş yüzük geliyor. Tektaş yüzükler 250 dolardan başlıyor ve 500 bin dolara kadar pırlanta tek taş yüzüklerimiz vardır. İşletmemizde bulunan ve dikkat çekmesi amaçlı yaptırdığım imitasyon, kısa zaman içerisinde en çok dikkat çeken ve fiyatı sorulan ürün oldu. Elimizde bulunan ve görsel açıdan da çok dikkat çeken bu imitasyon yüzüğün taşını Belçika’dan getirterek yapabiliyoruz. Tek taş yüzüklerin en büyük özelliği, taşı, berraklığı ve kusursuz olmasıdır. Rakamların yükselme nedeni de taşların kusursuzluğundan kaynaklanmaktadır. Pırlantayı genellikle 18 ayar maden üzerine işleyerek yapıyoruz. Maliyeti düşürmek adına 14 ayara da düşürdüğümüz oluyorö dedi.

Görüntü Dökümü



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- Tek taş yüzüklerden genel görüntü



- Dev tek taş imitasyon yüzük



- İşletme yetkisi Kemal İncetoprak ile röportaj



- Detay Görüntü



Haber: Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, )

4 dakika 33 saniye / 145 MB