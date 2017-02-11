DHA YURT BÜLTENİ-2

1)TÜRKİYE GENELİNDE HUZUR-3 UYGULAMASI

ADANA'DA 1500 POLİSLE 'HUZUR' UYGULAMASI

ADANA'da 1500 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında aranan 12 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'ın yönettiği uygulamaya, Asayiş, Narkotik, KOM, TEM, Özel Harekât, Trafik ve Çevik Kuvvet şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinden 1500 polis katıldı. Ana caddelerde ve kent giriş ve çıkışlarındaki kontrol noktalarında polisler, durdurdukları araçları özel eğitimli detektör köpeklerle aradı. Kent merkezi ve ilçelerde gerçekleşen uygulamada, 20 sabit noktada 750 araç kontrol edilirken, 34 araca farklı sebeplerden 17 bin lira para cezası kesildi, 5 araç da trafikten men edildi. 1750 kişiyi sorgulayan polisler, 12 aranan şahsı yakaladı. Kent genelinde 6 bölgede çok sayıda eğlence ve umuma açık mekânlarda da arama yapan ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ile 300 gram esrar ele geçirdi. Gece yarısına kadar devam eden uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verdi.

İZMİR'DE 'HUZUR TÜRKİYE UYGULAMASI'

EMNİYET Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Türkiye genelinde ortaklaşa yaptığı 'Huzur Türkiye Uygulaması İzmir'de de havadan, karadan ve denizden yapılan denetimlerle yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Türkiye genelinde ortaklaşa düzenledikleri 'Huzur Türkiye Uygulaması' İzmir'in tüm ilçelerinde gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında 834 polis, 13 jandarma ve 25 sahil güvenlik personeli görev yaptı. Ayrıca uygulamaya 3 sahil güven botu ile 3 polis botu da denizden katıldı. 1 polis helikopteri ise havadan uygulamaya destek verdi.

Uygulamada kent genelinde toplam 8185 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Araçlarda ve adreslerde yapılan aramalarda 5 tabanca, 4 av tüfeği, 136 mermi, 19 gram bonzai, 2 tombala makinesi ele geçirilirken, çalışma izni olmayan 6 yabancı uyruklu kadın da gözaltına alındı. Sürücülere toplamda 79 bin 816 TL, eğlence mekânlarına ise yaklaşık 120 bin TL para cezası kesildi.

BURSA'DA BİN 200 POLİSLE 'HUZUR OPERASYONU'

BURSA'da bin 200 polisin katılımıyla gerçekleştirilen huzur operasyonunda 11 kişi gözaltına alınırken, 2 adet tabanca ve 100 TL sahte para ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, bu akşam Türkiye'nin 81 genelinde eş zamanlı olarak yapılan Türkiye Güven Huzur Operasyonu - 3 adı verilen asayiş uygulaması, Bursa'da bin 200 polisin katılımıyla gerçekleşti. Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Uyuşturucu ile Mücadele, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde yaptığı uygulamada 11 noktada trafik uygulaması yapılırken, Zabıta ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ekipleri ile birlikte kahvehane, restoran, bar ve pavyon gibi 71 umuma açık iş yerleri denetlendi.

Uygulamada 2325 kişinin UYAP sorgulaması yapılırken, aranan 11 kişi yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi. Kontrollerde 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet 7.65 milimetre tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 100 TL sahte para ele geçirilirken, 13 iş yerine cezai işlem uygulandı.

Yapılan trafik uygulamasında 553 araç sorgulaması yapılırken, 6 araç trafikten men edildi, 37 araç hakkında 14 bin 33 TL para cezası kesildi.

KOCAELİ'DE HUZUR OPERASYONU

KOCAELİ'de, Huzur Operasyonu kapsamında polis ve jandarma ekipleri uygulama yaptı.

Ülke genelinde yapılan Huzur Operasyonu kapsamında Kocaeli'nin tüm ilçelerinde de uygulama yapıldı. İzmit ile Kandıra arasındaki yolda ise İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı ve İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak uygulama yaptı. Araçlar aranırken, jandarmanın 'Vira' isimli köpeği ile kontrollerde kullanıldı. Araçlarda bulunanların kimlikleri kontrol edildi.

TEKİRDAĞ'DA 500 POLİSLE ASAYİŞ UYGULAMASI

TEKİRDAĞ'da Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli 500 polisle il merkezi ve 11 ilçede aynı anda asayiş uygulaması yapıldı.Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, TEM, KOM, narkotik, asayiş ve trafik ekiplerinden oluşan 500 polis il genelinde huzur uygulamaları yaptı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ın da denetlediği uygulamalarda, önceden belirlenen noktalarda şüpheli araçlar durdurularak arama ve kimlik kontrolü yapıldı. Ayrıca şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı. Toplam 500 polisin katıldığı denetimlerde bazı iş yerleri ve vatandaşlara kabahatler kanunundan para cezası kesilerek işlem yapılırken, durdrulan otomobilde 1 tabanca ve tabancaya ait kurşunlar ve 1 kurusukı tabancaya da el konuldu. Gece boyunca süren süren denetimlerde haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

BİNGÖL'DE EMNİYET VE JANDARMADAN ASAYİŞ UYGULAMASI

BİNGÖL'de ilk kez jandarma ve polis ekipleri ortaklaşa asayiş uygulaması yaptı.

Bingöl'de dün saat 18.00'da başlayan asayiş uygulaması, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Kent genelinde polis ve jandarma ekipleri tarafından 50 güvenlik noktası oluşturuldu. Oluşturulan noktalarda araçlar, narkotik köpeği 'Kiraz'ın da kullanımıyla didik didik arandı ve kimlik ile üst aramaları yapıldı. Uygulamaya katılan Vali Yavuz Selim Köşger, Emniyet Müdürü Metin Akay ve İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Bayer, güvenlik noktalarını birlikte gezerek denetledi. Kentte ilk kez jandarma ve emniyet personellerinin birlikte uygulama yaptığını belirten Vali Köşger, "Ben hem Jandarma Alay Komutanımıza, hem Emniyet Müdürümüze, onların personellerine ve uygulamaya katılan tüm personellere huzurunuzda teşekkür ediyorum" dedi.

TUNCELİ'DE 200 POLİS İLE GENEL ASAYİŞ UYGULAMASI

TÜRKİYE genelinde dün akşam yapılan genel asayiş uygulamasına Tunceli il merkezi ile ilçelerinde de yapıldı. Tunceli il merkezinde 20, ilçelerde de 4 olmak üzere 24 ekip ile gerçekleştirilen genel asayiş uygulamasına sadece merkezde 300 polis katıldı.İl merkezinde gerçekleştirilen genel asayiş uygulaması ile yüzlerce kişinin GBT sorgusu yapılırken, il merkezinin ilçelere çıkan yolları, ilçelerin giriş ve çıkışları ile farklı noktalarda asayiş uygulaması yapıldı. Tunceli'deki genel asayiş uygulamasında polis ve jandarma tarafından arama kaydı bulunan 5 kişi gözaltına alınıp işlemleri yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Asayiş uygulaması sırasında bazı şüpheli araçlar detektör köpekler ile arandı. Polis yetkilileri asayiş bakımından Tunceli'de hiç bir sorunun bulunmadığı, huzur ve güven ortamının devamı ile halkın huzuru için bu tür uygulamaların devam edeceğini söyledi.

HAKKARİ'DE 400 POLİSLE 'HUZUR' OPERASYONU

HAKKARİ'de, 400 polisin katılımıyla huzur uygulaması yapıldı. Hakkari Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Özel Harekat ve Trafik Şube Müdürlüklernde görevli 400 polisle 'Huzur Türkiye-3' uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında işyerlerinde kimlik kontrolleri yapıldı, durdurulan araçlar arandı, evrakları kontrol edildi. Şüpheli kişilerin üstleri arandı, GBT sorguları yapıldı. Ulgulamada herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadı.

MUĞLA' DA PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON LİRA OLAN TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

MUĞLA'da, asayiş uygulaması yapan jandarmanın durduğu otomobilde piyasa değeri 10 milyon lira olan tarihi eser bulundu. Otomobildeki 4 kişi ise gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından dün akşam saatlerinde asayiş ve yol kontrolü uygulaması yapıldı. Muğla-Antalya Karayolu'nun 10. kilometresindeki uygulamada şüphe üzerine 48 SC 406 plakalı otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, bagajda beyaz çuval içerisinde beze sarılı halde Helenistik Döneme ait Hazreti İsa Heykelciği ve Haç figürleri bulunan 3 obje ele geçirildi. Olayla ilgili olarak jandarma tarafından tarihi eserlere el konulurken, otomobildeki M.D., E.Y., A.B. ve M.A., gözaltına alındı. Uzunluğu 72 santimetre olan Hazreti İsa heykelciği, 2 şarap kadehi ve gözyaşı şişesinin piyasa değerinin 10 milyon liranın üzerinde olduğu öğrenildi.

BİTLİS'TE 300 POLİSLE 'GÜVEN VE HUZUR OPERASYONU'

BİTLİS'te eksi 7 derecede, 300 polisle asayiş uygulaması yapıldı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 sabit ve 1 gezici noktada, 300 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada, araçlar tek tek durdurularak arandı, içindeki kişilere kimlik kontrolü yapıldı. Eksi 7 derecede sis altında yapılan uygulamada dedektör köpekler de kullanıldı.

Dün saat 18.00'de başlayan uygulama, Bitlis Emniyet Müdürlüğü önü, Bitlis-Diyarbakır yolu üzerindeki arama kontrol noktası ve gezici kontrol noktalarında gece saat 23.30'a kadar devam etti.

ADIYAMAN'DA HUZUR OPERASYONU

ADIYAMAN'da polis tarafından yollarda ve umuma açık yerlerde huzur operasyonu düzenlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinde görevli polis ekiplerinin katılımıyla dün gece saatlerinde kent merkezi ve ilçelerinde oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan araçlar ile içerisinde bulunanlar arandı. Umuma açık yerlerde de arama yapan polisler, vatandaşların kimliklerini kontrol etti.

KAHRAMANMARAŞ'TA HUZUR OPERASYONU



KAHRAMANMARAŞ'ta polis ekiplerince huzur operasyonu düzenlendi.

Türkiye genelinde polis tarafından gerçekleştirilen huzur operasyonu kapsamında Kahramanmaraş'ta umuma açık yerler denetlenirken, birçok yol ve kavşakta uygulama noktası oluşturuldu. Kafe, kahvehane, bar, park gibi yerlerde denetim yapan ekipler kimlik kontrolü yaptı.

Durdurulan araçları ve içindekilerin üst aramasını da yapan ekipler birçok araç ve sürücüye para cezası kesti.

MARDİN VE ELAZIĞ'DA ASAYİŞ UYGULAMASI



ELAZIĞ ve Mardin'de polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.

Mardin Emniyet Müdürlüğü, çeşitli şubelerde görevli 144 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yaptı. 53 ekibin 24 sabit noktada yaptığı, 5 arama köpeğinin de kullanıldığı uygulamada, araçlar ve şüpheli şahıslar arandı. Aranan 3 kişi yakalanırken, 7 araç da trafikten men edildi. Evrağı eksik olan 28 araca ise toplam 2610 TL para cezası kesildi.

Uygulama kapsamında 130 işyeri de denetlendi.

ELAZIĞ'DA 328 POLİSLE ASAYİŞ UYGULAMASI

Elazığ Emniyet Müdürlüğü de kent merkezi ve 10 ilçesinde asayiş uygulaması yaptı. Uygulamaya çeşitli birimlerden 328 polis katıldı. Uygulamada, biri uyuşturucu, diğeri bomba konularında deneyimli 2 dedektör köpek kullanıldı. Yapılan yol kontrollerinde çok sayıda araç ve şüpheli şahıs arandı. Hakkında yakalama kararı bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 16 gram esrar ele geçirildi. Uygulama kapsamında 2 araç trafikten men edilirken, 18 araca ise toplam 16 bin 100 TL para cezası kesildi. Uygulama kapsamında umuma açık 200 eğlence mekan da denetlendi. Müşterilerin ve çalışanların kimlikleri kontrol edildi.

Görüntü Dökümü



-------------------------------ADANA



- Uygulama noktasında araçlarda arama yapan polisler



- Şüphelenilen araçları uygulama noktasına sevk eden trafik polisi



- Detektör köpek ile araçlarda arama yapılması



- Polis helikopterinin havadan destek vermesi



- Umuma açık mekânlarda arama yapan polisler



- Uygulamayı yöneten Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'ın polislerin çalışmalarını yerinde izlemesi



- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ-ADANA,()



11.02.2017 - Haber Kodu : 170211020

Görüntü Dökümü



-------------------------------İZMİR



- Trafik uygulamasından görüntü



- Alkol uygulamasından görüntü



- Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY-İZMİR,()



11.02.2017 - Haber Kodu : 170211019

Görüntü Dökümü:



-------------------------------BURSA



-Yol uygulamasından görüntüler



-Sürücülerin ve araçların aranması



-Umuma açık iş yerlerinin aranması



-Mekânlarda bulunan kişilerin üstlerinin aranması



-Detaylar



Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,()



11.02.2017 - Haber Kodu : 170211026

Görüntü Dökümü



-------------------------------KOCAELİ



Jandarma ve polisin arama yapması



Jandarmanın köpekle arama yapması



Uygulama noktalarından görüntüler



Haber-Kamera: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),()



11.02.2017 - Haber Kodu : 170211007

Görüntü Dökümü



-------------------------------BİNGÖL



-Jandarma ve Emniyet Ekipleri tarafından araçların durdurulması



-Kimlik Kontrolü, araç ve üst araması detayları



-Narkotik köpekleri ile araçların kontrol edilmesi



-Narkotik Köpeği kirazın hünerlerini sergilemesi



-İl Valisi Yavuz Selim Köşger'in açıklaması



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL,()



10.02.2017 - Haber Kodu : 170210222

Görüntü Dökümü



------------------------------TUNCELİ



-Asayiş uygulaması yapılan noktadan genel görüntü



-Durdurulan araçların aranması



-Alkol muyanesi yapılan vatandaş



-Dedektör köpekler ile yapılan araama



-Genel asayiş uygulaması



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,()



10.02.2017 - Haber Kodu : 170210214

Görüntü Dökümü



------------------------------HAKKARİ



-Medeni Sancar kavşağında duruduran araçlar



-Tek tek arama yapılan araçlar



-Araç sürüceleri ve yolcuların ruhsat ve kimlikleri kontrol edilirken



-Araçları didik didik arayan polis ekipleri



-Asaliş uygulamasından genel ve detaylar



-Uygulamada güvenliği sağlayan Özel Harekat Polisleri



Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/HAKKARİ,()

10.02.2017 - Haber Kodu : 170210219

Görüntü Dökümü



------------------------------MUĞLA



- Jandarmanın bagajdaki tarihi serleri incelemesi



- Tarihi eserlerden görüntü



- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/MUĞLA,()

11.02.2017 - Haber Kodu : 170211009

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------------TEKİRDAĞ



-Uygulamaya katılan çeşitli şubelerden polisler



-Araçlarda yapılan aramalar



-Arama yapan narkotik polisleri



-Alkol kontrolü yapan trafik ekipleri



-Uygulamadan detay görüntüler



Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()

11.02.2017 - Haber Kodu : 170211010

Görüntü Dökümü



-------------------------------BİTLİS



-Asayiş uygulamasından görüntüler



-Genel ve detaylar



Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,()



10.02.2017 - Haber Kodu : 170210230





Görüntü Dökümü



-------------------------------ADIYAMAN



- Polislerin önlem alması



- Kafelerde denetim



- Üst araması yapılması



- Yol kontrolü



- Gezilen inşaatlar



- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN,()



11.02.2017 - Haber Kodu : 170211005

Görüntü Dökümü



-------------------------------KAHRAMANMARAŞ



- Yunus polislerin emniyetten çıkışı



- Polislerin emniyetten çıkışı



- Polislerin kimlik kontrolü yapması



- Polislerin üst arama yapması



- Araçların aranması



- Uygulamadan detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,()



11.02.2017 - Haber Kodu : 170211017

==================================================

ÜNİVERSİTE KAMPUSUNDA KAR SOKAĞI

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Kampusunda, Güzel Sanatlar Fakültesi ekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat gözetiminde, heykel bölümü öğrenci ve öğretim üyeleri tarafından 100 kamyon kar kullanılarak yapılan kar sokağı tamamlandı. Avrupa Gençlik Kış Oyunları nedeniyle Erzurum'a gelecek turistler için yapılan ve şehrin simge eserlerinin yansıtıldığı kar sokağı geceleri aydınlatıldı. Yakutiye Medresesi, Çifte Minareli Medrese, Saat Kulesi, Erzurum Kalesi ve Lalapaşa Cami ile bazı kümbetleri kar ve su kullanarak inşa eden ekibin buzdan yaptığı eserler kardan sokağa ayrı bir güzellik katıyor.

Görüntü Dökümü



-------------------------------



-Eyof 2017 tabelası



-Buzdan yapılan tarihi erzurum evleri



-Çifte Minareli Medrese,hamam ve saat kulesi



-Buzlara ütü ve motorlu testere ile şekil verilmesi



-Eyof sokağının gece görüntüsü



-Mustafa Bulat ile röp

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

==================================================

OTOMOBİL KAPORTASINI AYAKLARIYLA DÜZELTİYOR

Erzrum'un Oltu ilçesindeki Doğutaş Sanayi Sitesinde 25 yıldır kaporta ustalığı yapan Nihattin Şahin, hasarlı araçları ayaklarıyla düzeltiyor. Çekiçle yapamadığı yerleri el ve ayaklarıyla rahatlıkla düzelttiğini söyleyen Şahin, "Koltuğa sırt üstü yatıyor, ayaklarımla otonun tavanını düzeltiyorum. Düzelttiğim kaportanın orjinalliği bozulmuyor. Aracını gören müşteri şaşırıyor. iddia ediyorum ki el ve ayakla benim yaptığımı kimse yapamaz" dedi.

Görüntü Dökümü



------------------------------



-Nihattin ustanın dükkanı açışı



-Araçları düzeltmesi



-Nihattin Şahin ile röp.

Haber-Kamera: Murat AYDIN/ OLTU, (Erzurum), ()

=========================================

SİYASETTE KAYBEDİNCE ANTİKA OTOMOBİLİNİ GARAJA HAPSETTİ

ERZİNCAN'da uzun yıllar siyaset yapan 75 yaşındaki Bahattin Bütün, partisi seçimleri kaybedince siyaseti bıraktı, 1973 model Chevrolet İmpala marka otomobilini de evinin garajına hapsetti. Erzincan'da 1983 yılında Anavatan Partisi'nde siyasete başlayan ve uzun yıllar il başkan yardımcılığı yapan Bahattin Bütün, dönemin Başbakanı Yıldırım Akbulut'un 1995 yılında yapılan seçimlerde memleketi Erzincan'dan milletvekili seçilememesinin ardından siyaseti bıraktı. O dönemde Akbulut'un ilçe ve köy ziyaretlerinde kullandığı klasik 1973 model Chevrolet İmpala marka otomobilini de evinin garajına hapsetti. Klasik otomobilinin bakımlarının düzenli olarak yapan Bütün, aracın garajdan sadece yılda bir kez muayene ve sigortası için dışarı çıkardığını söyledi.

Görüntü Dökümü



-------------------------------



-Garajın kapısının açılması



-Otomobilden genel detay görüntü



-Bahattin Bütün'ün otomobili ile ilgilenmesi



-Bahattin Bütün'ün açıklaması



-Otomobilden detay görüntüler



-Garaj kapısının kapanması



-'Yerli tohum' yaşatılsın isteği

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, ()

==================================================