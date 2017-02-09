DHA YURT BÜLTENİ-2

1)EL BAB'TA ŞEHİT DÜŞEN 5 ASKER MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda dün şehit olan 5 askerin cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenle memleketlerine gönderildi. Suriye'nin El Bab bölgesinde dün terör örgütü DEAŞ militanları ile çıkan çatışmalarda Piyade Üsteğmen Tarık Koçoğlu, Piyade Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu, Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılıç, Tank Uzman Çavuş Mahmut Uslu ve İstihkam Uzman Onbaşı Umut Aytekin şehit oldu, 15 asker de yaralandı. Şehit askerlerin cenazeleri, sabah saatlerinde morgdan alınarak Gaziantep Havalimanı'na götürüldü. Şehitler için burada düzenlenen uğurlama törenine; Vali Ali Yerlikaya, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, belediye başkanları, askerler ve şehit uzman çavuş Mahmut Uslu'nun annesi Mürşide Uslu'nun da aralarında olduğu şehitlerin yakınları katıldı. Şehitlerin Türk bayraklarına sarılı tabutları, askerlerin omuzlarından Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçağa taşındı. Şehit üsteğmen Tarık Koçoğlu Kayseri'ye, astsubay üstçavuş Yahya Efiloğlu İzmir'in Karabağlar İlçesi'ne, uzman çavuş Gökhan Kılıç Adana'nın Yüreğir İlçesi'ne, uzman çavuş Mahmut Uslu Ankara'ya ve uzman onbaşı Umut Aytekin'in cenazesi Karabük'e gönderildi. Şehitlerden uzman çavuş Gökhan Kılıç'ın 3 ay önce Hasret Kılıç ile evlendiği ve geçen pazar günü de yıllık izinden dönüp birliğine katıldığı ortaya çıktı. Ailenin tek oğlu ve polis memuru babası Ali Uslu'nun da 25 yıl önce uyuşturucu operasyonunda şehit olan uzman çavuş Mahmut Uslu ise yılbaşı gecesi Gaziantep'in Oğuzeli İlçesi'ndeki İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte yemek yiyerek sohbet etmişti. Uslu'nun oturduğu fotoğraftaki ve Başbakan Binali Yıldırım'ın hemşehrisi Uzman Çavuş Selim Topal da 20 Ocak'ta 4 arkadaşıyla birlikte şehit olmuştu. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında şehit olan askerlerin sayısı, 5 askerle birlikte 61'e yükseldi.

Görüntü Dökümü



------------------------



- Türk bayrağına sarılı tabutlar



- Kur'an-ı Kerim okunması



- Tabutların araçlara konulması



- Cenaze aracının havalimanına gelmesi



- Cenazelerin indirilmesi



- Tabutların uçağa konulması



- Şehit Uslu'nun annesinin uçağa binmesi



- Törene katılanlar



- Uçakların geçişi



- Askerlerin selam durması



- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Metin Faruk TAMER-Eyyüp BURUN-Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 75 ve 106 MB

==================================================

2)256 DEAŞ HEDEFİ VURULDU, 44 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ'a ait 256 hedef karadan ve havadan ateş altına alındı. Bzagah ve Kabbasin bölgelerinin Özgür Suriye Ordusu güçlerinin denetimine girdiği harekatta 44 terörist etkisiz hale getirildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen yıl 24 Ağustos'ta başlatılan ve 170'inci gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Özgür Suriye Ordusu ilerleyişini sürdürürken, terör örgütü DEAŞ'a ait hedefler karadan ve havadan ateş altına alındı. DEAŞ terör örgütüne ait binalar, karargah, tünel girişleri ile silahlı ve bomba yüklü araçların hedef alındığı harekatta 44 teröristte öldürüldü. Genelkurmay Başkanlığı'ndan harekatın son durumuyla ilgili yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:



"Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile planlı harekatın icrası devam etmektedir. Bzagah ve Kabbasin bölgeleri Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından kontrol altına alınmıştır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 187 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmış; Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından da 66 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatları sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 62 bina, 1 karargâh binası, 1 tünel girişi ve 1 silahlı araç imha edilmiştir. Koalisyon Güçleri tarafından; Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütü hedeflerine yönelik icra edilen 3 hava harekâtı sonucunda, 2 havan, 2 tünel girişi, 1 bombalı araç ve 1 araç imha edilmiştir. Yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 44 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."

GAZİANTEP/

======================================================

3)ADANA'DA PKK OPERASYONU: 11 GÖZALTI

ADANA'da terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen 11 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü PKK üyelerini evlerinde barındırdığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Özel Hareket polislerinin de destek verdiği operasyonda evlerde arama yapan ekipler, 11 kişiyi gözaltına aldı, çok sayıda da örgütsel doküman ele geçirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü



--------------



- Gözaltına alınanların sağlık kontrolüne getirilmesi



- Polis aracına bindirilmesi



- Polis araçlarının görüntüsü

Haber-Kamera:Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()

=====================================================

4)ÖĞRENCİ EVİNDE KORKUTAN YANGIN

ADANA'da 4 üniversitesi öğrencisinin kaldığı apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, saat 05.00 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın 2'inci katında meydana geldi. Sabah yoğun dumana uyanan üniversite öğrencilerinden 3'ü, mutfaktan alevlerin yükseldiğini fark edince, dışarı çıkıp itfaiyeyi aradı. Dumandan dışarı çıkamayan üniversitesi öğrencisi Tunay Can, demir parmaklıklı pencereden kendisine yardım edilmesini beklerken, üst katında oturan komşuları ise dama çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iki araçla müdahale ettikleri yangın kısa sürede söndürdü. İtfaiye erleri tarafından kurtarılan Can ise çağrılan ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yangının mutfaktaki elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

Görüntü Dökümü



--------------------



- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi



- Eve merdivenle tırmanan iftaiye ekipleri



- Evin penceresindeki demir şebekeler



- Dumandan etkilenlerin çıkarılması



- Öğrencilere müdahale eden sağlık ekipleri



- Öğrencilerin ambulansa taşınması



- Sokak içerisindeki itfaiye araçları



- Ekiplerin çalışmaları



- Ambulansların görüntüsü



- Yanan evin içinden görüntüler



- Kullanılamaz haldeki eşyalar



- Bir vatandaşın olayı anlatması

SÜRE:04'15" BOYUT:281 MB



Haber-Kamera:Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()

================================================

5)YARIM KALAN TABLONUN ACI SIRRI

MALATYA'da F 4 savaş uçağı kazasında şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Onur Özkaya'nın annesi Aynur Özkaya, oğluna verdiği sözü tutup onunu çok istediği resim sergisini açtı. Serginin en dikkat çeken eseri ise yarım kalmış imzasız tablo oldu. Bu tablonun acı sırrını anlatan Aynur Özkaya, renklerde yaşattığı oğlunun şehit olduğu gün resme bir fırça darbesi dahi vurmadığını, böylece yarım kalan ama kendisi için çok değerli olan bu tablonun hep özel kalacağını söyledi.



İzmir'de Aynur Özkaya, emekli olduktan sonra resim kurslarına devam etti. Küçüklükten beri içerisinde olan yeteneğinin tablolarında ortaya çıkması üzerine bu durum, Hava Pilot Üsteğmen olan oğlu Osman Onur Özkaya'nın dikkatini çekti. Annesini sergi açması içini sürekli motive eden Onur Özkaya, 24 Şubat 2015'de Malatya'daki F-4 savaş uçağı kazasında şehit oldu. Oğlunun acı haberinden sonra bir süre resim yapmaya ara veren Aynur Özkaya, daha sonra yeniden başlayıp fırça ve boyalarla hayata tutundu. Oğlu şehit olduktan iki yıl sonra ona verdiği sözü yerine getirdi ve resim sergisi açtı.

"BÜTÜN RENKLER SANA ÇIKIYOR"

Acılı şehit annesi Aynur Özkaya, 'bütün renkler sana çıkıyor' adını verdiği sergisinde yaşlı ve sulu boya eserlerinden 60'ını görücüye çıkardı. 5 gün açık alan sergi, büyük ilgi gördü. Sergideki eserlerden özellikle birisi gezenlerini dikkatini çekti. Yarım kalmıştı ve yapının imzası bulunmuyordu. Bu tablonun acı sırrını anlatan Aynur Özkaya, renklerde yaşattığı oğlunun şehit olduğu gün başladığı resmine ondan sonra bir fırça darbesi dahi vurmadığını söyledi. Böylece yarım kalan ama kendisi için çok değerli olan bu tabloyu da, sergisinin en iyi noktasında, vatandaşlara sundu. Tablonun kendisine acı günü hatırlattığını ama yine de hep özel kalacağını, evinin en güzel yerinde kalacağını söyledi. Anne Aynur Özkaya, "Ben o gün oğlumu sonsuzluğa uğurlamışım. O gün ne çalıştıysam öyle kaldı. Bitmeyen resim olduğu için imzamı atmadım. Bitmeye resme imza atmam olmazdı. Anlamı çok büyük o resmin bende. Resmin renkleri çok önemli benim duygularımda. Bir sonsuzluk varmış ama bunun ona yoracağımı düşünmedim. Sarılara oğlumu, mor artık bir yerde ölümün rengiymiş, ben sonsuzluğa uğurlamışım oğlumu bilmeden" dedi.

OĞLUM RENKLERDE YAŞIYOR

Oğluna verdiği sözü yerine getirdiği için mutlu olduğunu söyleyen Aynur Özkaya, "Ben renklerime döküyorum oğlumu, bütün renkler ona çıkıyor. Onu hep yanımda hissediyorum. Bazen şu rengi vur dediğini duyar gibi oluyorum. Resimlerimde bazen kendimi kaybediyorum. İyi ki böyle bir işe başlamışım, kendimi kaybediyorum. Yoksa ayakta durmak çok zor bir anne olarak içim yanarak söylüyorum. Gerçekten beni hayata bağlıyor. Gökyüzü yaparken Onur geliyor gözlerimin önüne. Deniz yaparken Onur geliyor gözümün önüne. Hep yanımda hissediyorum. Ve resim yapmaya devam edeceğim. Onun istediği de buydu zaten" dedi.

"EVLADINI KAYBEDEN ANNEYİ YENİDEN RESME BAŞLATMIŞ"

Sergiye ilginin çok büyük olduğunu ifade eden Aynur Özkaya, yanına gelen ve oğlunun beyin kanaması sonrasında ölen bir anne ile arasında geçeni de anlattı. Aynur Özkaya, "Sergi sırasında her şey yolunda gitti. Oğlumu hep yanımda hissettim. Serginin üçüncü günü çok ilginç bir olayda yaşadım. Bir anne içeriye girdi, gözleri dolu dolu. 'Benim yapamadığımı bu serginin sahibi nasıl yaptı' dedi. Oğlunu 24 yaşında beyin kanamasında kaybetmiş. 'Bende resim yapıyordum. Ama oğlumla birlikte fırçaları attım, elimi süremedim' dedi. Sergiyi duyunca gelmiş. Ona buradan gittiğin sırada tualini al, fırçanı edin. Boyalar kurumamıştır ve başlayacaksınız resme dedim. Sarılıp öptüm yolladım. Sergimi açmamdaki en güzel olaylardan birisi buydu. Belki bir anneyi daha hayata bağlamak oldu. Beni nasıl arkadaşlarım hayata bağladıysa, bende bir anneyi hayata bağladım. Sonra bana telefon etti, 'dediğinizi yapacağım' dedi.

Görüntü Dökümü



-------------------------



Aynur Özkaya ile röportaj.



Yarım kalan tablosuyla görüntü.



Resim çalışmasından görüntü.



Anons

Haber: Taylan YILDIRIM, Mücahit BEKTAŞ- İZMİR ()

=====================================================

6)RUS TURİSTİN GÖZDESİ KEMER'DE ESNAF YILI KREDİLERLE GEÇİRDİ

ANTALYA'nın en fazla Rus turist ağırlayan tatil beldesi Kemer'de geçen yıl yaşanan krizin ardından 249 esnaf kepenk kapatırken, birçok esnaf ise kooperatif ve bankalardan aldıkları kredilerle ayakta kalabildi.



Geçen yıl Rus turistte yaşanan sıkıntılardan en fazla etkilenen tatil bölgelerinden biri de Kemer oldu. Önceki yıllarda Rus turistlerin gözdesi olan ilçe, 2016 yılı turizm sezonunu güçlükle atlatabildi. Yaşanan sıkıntıdan turizmcilerin yanında bölge esnafı da olumsuz etkilendi. Birçok esnaf borçlarını ödeyebilmek için kooperatifler ve bankalardan aldıkları kredilerle kendilerini kurtarmaya çalışırken, birçoğu ise dükkanını kapatmak zorunda kaldı.



249 ESNAF KEPENK KAPATTI



Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bolat Ünsal, geçen yıl ilçede pazarcı, konfeksiyon ve butik, hediyelik eşya, market, pansiyon ve otel, lokanta ve fastfood, ev tekstili, kuaför ve berber işi yapan 249 kişinin esnaflığı bıraktığını söyledi. Geçen yıl ilçede Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi aracılığıyla 308 esnafın 17 milyon 700 bin TL kredi kullandığını belirten Ünsal, 2015'ten 2016'ya devreden kredi borcunun ise 14 milyon 200 bin lira olduğunu vurguladı.



Bolat Ünsal, "Kemer esnafı 2016'yı kredilerle geçirdi. 2015 sonlarında, 2016 başlarında uygulamaya konulan esnaf için can suyu tabir edilen faizsiz krediler, aslında tam yeterli gelmedi" dedi. Bölgede artık büyük ölçekli otel ve ticari alanların yapımının durdurulması gerektiğini kaydeden Bolat Ünsal, "Esnaf planlaması getirilmesi lazım. Nasıl ki taksilerde, dolmuşlarda, otobüslerde bir tahdit varsa, esnafta da bu şekilde bir tahdit, bir planlama yapılması gerektiği inancındayız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



--------------------



- Röp1: Bolat Ünsal



- Esnaftan



- İlçe merkezinden detay

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), ()

======================================================

7)İTFAİYENİN KURTARMAYA ÇALIŞTIĞI KEDİ AĞAÇTAN ATLADI

İZMİT'te, ağaçta mahsur kalan kedi kendisini kurtarmaya çalışan itfaiyecilerden ürkerek aşağı atladı. Kedi koşarak gözden kayboldu.Yenidoğan Mahallesi Vehmi Demirel Sokak'ta ağaçta mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi merdivenli araçla müdahale edemeyeceklerini anlayınca bu kez sepetli araç istenildi. Kedinin bulunduğu yere sepetli araç ile yanaşılarak kedi kurtarılmak istendi. Ağacın dalında bulunan kedi itfaiyecilerden ürkerek yaklaşık 10 metre yüksekten aşağı atladı. Kedi daha sonra koşarak gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü



------------------------



-Ağaçta mahsur kalan kedi



-Çevrede toplananlar



-İtfaiyenin çalışması



-Kedinin atlaması ve kaçması

(Haber: Faruk KIYAK-Kamera: Orhan UZUN-İZMİT(Kocaeli), () -







=================================================



8)PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI

ADIYAMAN'da, park halinde bulunan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.



Olay, gece geç saatlerde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Park halinde bulunan Ali Karlı'ya ait 19 DZ 101 plakalı otomobilden dumanlar yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi geldi. İtfaiye erlerinin müdahalesi ile söndürülen ve kullanılamaz hale gelen otomobildeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü



---------------------------------



- Olay yeri ve itfaiyenin müdahalesi



- Polislerin güvenlik önlemi alması



- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 110 MB

==================================================

9)'BEYAZ CENNET' ÜNİVERSİTELİ GENÇLERE KALDI

TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, ilk, orta ve liselerde eğitimin başlamasından sonra zirve üniversiteli gençlere kaldı. Üniversitelirin yarı yıl tatiline girmesini fırsat bilen gençler Uludağ'da gündüzleri kayak yapıyorlar geceleri ise düzenlenen kar festivalleri kapsamında ünlü sanatçıların da konserlerini izleyerek sabahın ilk ışıklarına kadar eğleniyorlar.



Kayakseverlerin "beyaz cennet" olarak tanımladıkları Uludağ'da ilk, orta ve liseye giden öğrencilerin sömestre tatilinin bitmesinden sonra zirve, üniversiteli gençlere kaldı. Devam eden sömestre tatillerinin keyfini çıkartan üniversiteli gençler gündüz pistlerde kayak yaparken akşamları ise Winterfest ve Whitefest kar festivallari nedeniyle devam eden konserler ve eğlenceler ile günün ilk ışıklarına kadar eğleniyorlar. Gecelik konaklama ücretlerinin 600-900 lira arasında değiştiği Uludağ'da bu yıl sömestre tatili nedeniyle doluluk oranı yüzde 70'lere kadar ulaştı.



Kar kalınlığının 1 metre 85 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'da, 30'a yakın otel ve misafirhane bulunuyor..

Görüntü Dökümü



-------------------------------



Kayak yapan gençlerden görüntü



Telesiyej ile zirveye çıkan tatilcilerden görüntü



Düşen gençlerden görüntüler



Pistlerden detaylar

SÜRE: 1 dakika 25 saniye



BOYUT: 40 MB

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()-

===================================================

10)KIŞ EĞİTİM KAMPINDA MIHLAMA PİŞİRDİ, NEY ÜFLEDİ

ANTALYA'nın Bakırlıtepe eteklerindeki 1900 rakımlı Saklıkent'te TDF tarafından düzenlenen 'Temel Kış Eğitimi Kampı'nın Rizeli teknik direktörü Emin Ali Kalcıoğlu, molada Karadeniz yöresine özgü mıhlama pişirdi, ardından ney üfledi.



Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun (TDF) Saklıkent'te düzenlediği 'Temel Kış Eğitim Kampı'na katılan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile İHH İnsani Yardım Vakfı, Sakarya Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Derneği, Döşemealtı Doğa Sporları Kulübü üyeleri, 1 haftalık yoğun eğitim kampında ter döküyor. 4 yaz eğitimini başarıyla tamamlayan ve 5'inci olarak kış eğitimine katılmaya hak kazanan 11 kişi, 2 derece hava sıcaklığında karda eğitim görürken, geceleri ise -7 dereceye rağmen kamp alanında kurdukları özel çadırlarda kalıyor.



MIHLAMA OLMAZSA OLMAZLARDAN BİRİ



Kampın teknik direktörü Rize Verçenik Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (VDDK) Başkanı Emin Ali Kalcıoğlu 1900 rakımda bir yandan mıhlama yapıp bir yandan kampla ilgili bilgiler verdi. “Bir Karadenizli olarak mıhlama bizim olmazsa olmazlarımızdan biri" diyen Kalcıoğlu, mıhlama için gerekli tereyağ, peynir ve mısır ununu Rize'den getirdiğini belirtti. Öğle yemeğinin ardından ney üfleyen Kalcıoğlu, “En güzel çay ise kar suyuyla yapılan çaydır" diye ekledi.



SAKLIKENT EĞİTİM İÇİN GÜZEL VE UYGUN



Eğitimin 5'inci kış eğitimi olduğunu aktaran Kalcıoğlu, 4 yaz eğitiminde başarılı olanların bu eğitime katıldığını, arama kurtarma eğitiminin ise kış temel eğitiminin son aşaması olduğunu söyledi. Kalcıoğlu, “Karda yürümeyi, çığın ve karın yapısının ne olduğunu öğrenmeden, kış şartlarında hayatını sürdürmenin ne olduğunu bilmeden arama kurtarmaya geçilmez" dedi. Saklıkent'in kış temel eğitimi için çok güzel ve uygun olduğunu da sözlerine ekleyen Kalcıoğlu, şöyle devam etti:



“Kampta 11 kişi var. Hepsi başarılı ve istekli. Biz de onların bu isteğini görüyoruz. Gerek pratik gerek teorik olarak dolu dolu eğitim veriyoruz. Karda, çığda neler yapacaklarını, giyinmeyi, su elde etmeyi, suyun kıymetini öğrendiler. Malzemeleri tanıdılar, teknik ve taktikleri öğrendiler."



DAĞLAR VARSA BİZ VARIZ



Emin Ali Kalcıoğlu, dağlarda mutlu olduğunu belirtirken, “Dağlar bizim yaşam biçimimiz, vazgeçilmezimiz oldu. Dağlar varsa biz varız. Dağlar yoksa üzgünüz, mutsuzuz" dedi. Dağcılığı, şehrin kirli havasından kurtulmak isteyen herkese tavsiye eden Kalcıoğlu, herkesin yapabileceği bir spor dalı olduğunu vurguladı. “İsteyenler bir kulübe gidip lisans çıkartıp oradan başlayabilir" diyen Kalcıoğlu, TDF'nin 35 bin lisanslı sporcusu olduğunu, buna her yıl 300-500 kişinin eklendiğini kaydetti.



BÖLGESEL EĞİTİM İÇİN SAKLIKENT İDEAL



Kampta bulunan TDF gözlemcisi Korkut Güven ise “Bu eğitimler doğaldır ki Türkiye'nin kış şartlarında eğitime cevap verecek olan dağ ortamında yapılır. Bu yüzden belli sayıda merkezimiz var. Kış eğitimlerini belli bölgelerde veriyoruz. Bu eğitimler için Uludağ, Erciyes ile bölgesel eğitim olarak da Saklıkent ideal" dedi. Eğitimin yapılacağı alanın önemine dikkat çeken Güven, “Eğitim yapılacak alanda talep ettiğimiz bazı ihtiyaçlar var. Bunlar kar yapısının uygunluğu, yani belli yükseklikte ve belli kalitede kar yapısı, belli eğimli yamaçlar ve ders görebilmek için küçük de olsa kapalı bir alan" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



------------------------



- Ekip üyelerinin karda yürüme eğitiminden görüntü



- Kamp içinde görüntü



- RÖP 1: Emin Ali Kalcıoğlu



- Kalcıoğlu mıhlama yaparken ve ney üflerken görüntüsü



- RÖP 2: Recep Baltacı



- RÖP 3: Korkut Güven



133 /// 4.12

(Haber-Kamera Selma KUNAR/ANTALYA-)

=====================================================