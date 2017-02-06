DHA YURT BÜLTENİ-2

1)KONYA'DA YAKLAŞIK 40 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA

KONYA'da sis ve buzlanma nedeniyle yaklaşık 40 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çoğunluğu servis aracının karıştığı kazada, çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgeleri'nin yoğunlukta olduğu Konya- Ankara Karayolu Aksaray Köprülü Kavşağı yakınında meydana geldi. Sis ve buzlanma nedeniyle ilk belirlemelere göre 1'i şehirlerarası yolcu otobüsü, 1'i belediye otobüsü ve 5'i işçi servisi olmak üzere 7 otobüs, yine çoğunluğu işçi servisi 8 minibüs, 1 TIR, 3 kamyon ve yaklaşık 20 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada bir otomobilin TIR ve otobüsün altında kaldığı görüldü. Çoğunluğu servis aracının karıştığı kazada, çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun Ankara'ya gidiş istikameti ulaşıma kapandı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- Araçlardan detay

- Genel ve detay

(Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA )

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2)321 DEAŞ HEDEFİ VURULDU, 21 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'a ait 321 hedef, karadan ve havadan ateş altına alınırken, 13'ü ölü, 8'i yaralı toplam 21 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 167 günden bu yana sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Özgür Suriye Ordusu ilerleyişini sürdürürken terör örgütü DEAŞ'a ait 256 hedef karadan, 65 hedef ise havadan bombalandı. Harekat kapsamında 13'ü ölü, 8'i yaralı olmak üzere toplam 21 DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan harekatın son durumuyla ilgili yapılan bilgilendirmede şöyle denildi: "Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 256 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak, DEAŞ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından; Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 65 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 59 bina, 4 karargah binası ve 2 kontrol noktası imha edilmiştir. İcra edilen hava harekatı ve çatışmalarda toplam 13 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiş, 8 DEAŞ mensubu yaralanmıştır. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan, patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 24 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3 bin 704 el yapımı patlayıcı ve 57 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."

GAZİANTEP, ()

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3)KAYALIKTA MAHSUR KALAN MÜZİK ÖĞRETMENİNİ İTFAİYE KURTARDI

ANTALYA'da müzik öğretmeni 25 yaşındaki Özgün Doğan, tırmandığı kayalıkta mahsur kalınca itfaiye yardımıyla kurtarıldı.

Olay, Kepez İlçesi'nin Çankaya Mahallesi'nde, Barış Manço Bulvarı üzerindeki Masadağı'nda meydana geldi. Müzik öğretmeni Özgün Doğan, dün saat 15.00 sıralarında Masadağı'na tırmanmak istedi. Tek başına tırmanış gerçekleştiren Doğan, yaklaşık 25 metrelik kayalığın 20'nci metresine geldiği sırada ne yukarı çıkabildi, ne aşağı inebildi. Özgün Doğan, cep telefonuyla aradığı arkadaşına kayalık üzerinde mahsur kaldığını bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen arkadaşı bir şey yapamayacağını anlayınca polis ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, Özgün Doğan'a önce merdiven uzattı. Merdiven kısa kalınca itfaiye eri kayalığın yamacına çıkarak ip yardımıyla indi. Bir itfaiye eri de kurtarma çalışmasına yukardan destek verdi.

Bu sırada Doğan'ın "Bu milletin başına ne geldiyse cahillikten geldi" sözleri, kendisini izleyenleri güldürdü. Doğan, itfaiye erinin yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Görüntü Dökümü



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- Dağda mahsur kalan gencin görüntüsü



- Gazeteciyle girdiği diyalog



- Gençten ve dağdan görüntüler



- Polisin olay yerine gelmesi



- Polis aracı ve itfaiye ekiplerinden görüntü



- Mahsur kalan arkadaşını cep telefonuyla çeken gençle röportaj



- Gençten detay görüntüler



- İtfaiye erlerinin yukarıdan halat uzatması



- Cep telefonuyla görüntü çekenlerden



- Vatandaşlardan detay



- İtfaiye erinin iple gencin yanına sarkması



- İtfaiye erinin genci merdivene kadar taşıması



- RÖP: Özgün Doğan (Mahsur kalan genç)

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA,()

05.02.2017 - Haber Kodu : 170205115

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4)SURİYE'DEN KAÇTI AYDIN'DA İKİ DAMADIYLA İNCİR İHRACAATINA BAŞLADI

SURİYE'deki iç savaştan kaçarak 6 yıl önce Türkiye'ye gelen İnşaat Mühendisi Khaled Sanna (55), yerleştiği Aydın'da iki damadıyla yedi ay önce kiraladıkları bir tesisle yurt dışına kuru incir ve kayısı ihraç etmeye başladı. Suriyeli inşaat Mühendisi Khaled Sanna, 2011 yılında ailesi ve akrabalarıyla ülkesindeki iç savaştan kaçıp İdlib şehrinden Türkiye'ye geldi. İlk olarak İstanbul'a yerleşen Sanna ve beraberindeki yakınları geçimlerini sağlayabilmek için çeşitli işlerle uğraştı. İnşaat mühendis olmasına rağmen mesleğini yapmayıp, ülkesinde incir ihraacatı ile uğraşan Sanna, geçen yıl Türkiye'de incin üretiminin merkezi olan Aydın'a geldi. Sanna, buradaki incelemelerinin ardından Aydın'a yerleşmeye karar verdi. İstanbul'daki yakınlarıyla birlikte Aydın'ın İncirliova ilçesine gelen Sanna, damatları Bilgisayar Mühendisi Faez Abadi (28) ve Ziraat Mühendisi Firas Manla Ali (25) ile buradaki bin metrekare büyüklüğündeki bir incir işletmesini yıllık 80 bin lira verip, kiraladı. 6'sı Suriyeli toplam 45 kişiyi iş veren Sanna, Arap ülkelerine kuru incir ve kayısı ihraç etmeye başladı. Kayınpeder ve iki damadı, isimlerinin baş harfinden esinlenerek kurdukları şirkete FKF Ltd Şirketi' adını verdi.

Üretici ve tüccarlardan aldıları kayısı ve incirleri tesislerinde işlediklerini belirten şirketin ortaklarından Faez Abadi, "Daha sonra 200 gram, 500 gram ve 1 kiloluk olarak paketleyip, Suudi Arabistan. İran, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri'ne kendi markamız olan 'AYparadise' adı ile ihraç ediyoruz. İç piyasaya satışımız yok. Yeni olduğumuz için henüz Avrupa'ya açılamadık" dedi.

Dünyanın en iyi incirinin yeştiği Aydın'da olmaktan mutlu olduklarını da belirten Abadi, "Suriye'de de incir var ancak bu kadar kaliteli değil. Burada işlerimiz şimdilik iyi. Daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Kayınpederim bu işi iyi biliyor. Suriyel'd incir ticaretiyle uğraşırken en iyi işadamı olarak ticari belge aldı. Tesisi, hiçbir yardım almadan tamamen kendi öz sermayemiz ile kurduk. Kimseden bir şefkat ve yardım beklemiyoruz. Tek isteğimiz, çalışarak yaşamımızı sürdürek. Savaş sona ererse, birgün mutlaka ülkemize döneceğiz. Ülkemizin genç nüfusu içide gerçekten çok zeki insanlar var" dedi.

İşe ilk başladıklarında bir takım zorluklar yaşadıklarını ancak bunu artık aştıklarını da belirter Abadi, "Yabancı olduğumuz için insanlan başlangıçta bizden çekindi, korktu. Yabancı bir yerde olduğumuz için kuru incir ve kayısı alım-satımında güçlük çektik. Başlangıçta üreticiler bize mahsülünü vermek istemedi. Ancak, sonraları alıştılar. Yedi aydır canla başla, işimizin başında çalışıyoruz. Emeklerimizin boşa çıkmayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-İncir tesisinden görüntü

-İhraç edilmek üzere paketlenmiş incirlerden görüntü

-İncir işletmesini kiralayan Suriyeli inşaat Mühendisi Khaled Sanna ve ki damadının görüntüsü

-İncir işletmesinin ortaklarından Faez Abadi ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / İNCİRLİOVA (Aydın), ()

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5)EKSİ 15 DERECEDE NİKAH KIYDILAR

TÜRKİYE'nin en soğuk illerinden Kars'ta, Yasemin Bendeş ve nişanlısı Sinan Anlı nikah törenini sıfırın altında 15 derece soğukta yaptı. Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde özel harekatçı jandarma uzman çavuş 27 yaşındaki Sinan Anlı,e Erzincan Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Yasemin Bendeş ile yaşamını birleştirdi. Nikah masası damadın babasının evinin bahçesinde kuruldu ve genç çift - 15 derece soğukta nikah memuru Ramazan Cengiz'e 'evet' dedi. Sinan Anlı, "Sevgimizin gücü, karları eritip yeni bir hayata adım atacak" dedi. Yasemin Bendeş ise "Bizler kara kışa alışığız. Bu soğuk havanın, karın ve fırtınanın sevgimizin sıcaklığıyla örtülmesini istedik" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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-Gelin ve damatın evden çıkması



-Nikah masasına oturmalarıa



-Nikah akitlerinin kıyılması



-İmzaların atılması



-Nikah cüzdanının geline teslim edilmesi



-Damat Sinan Anlı'nın konuşması



-Gelin Yasemin Bendeş'in konuşması



-Pasta kesimi



-Dua edilmesi



-Hatıra fotoğrafların çektirilmesi



-Gelinin çiçeği atması ve katılanların çiçeği kapma yarışı



-Damatın babası Tevfik Anlı'nın konuşması



-Yaşlı kadının konuşması

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

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6)CİHAZ BOZULDU, ROJBİN 2 YIL DUYAMAYACAK

Antalya'da doğuştan işitme ve görme engelli Rojbin Atak'a üç yıl önce alınan biyonik kulaklığı 4 ay önce bozuldu. Rojbin, bozulan işitme cihazı yenilenemediği için artık duymuyor. Bir apartmanda kapıcılık yapan baba Veysi Atak, cihazın değerinin 16 bin lira olduğunu, alamadığı için kızının her geçen gün hırçınlaştığını söyledi. Veysi Atak, "3 yıl önce aldığımız işitme cihazı bozuldu. Cihaz çok pahalı olduğu için yenisini alamıyorum. Doktor yeni bir cihaz önerdi ancak 16 bin lira. Devlet daha önceki cihazın parasını karşılamıştı. Cihazı kullanma süresinin 5 yıl olduğunu söylediler, fakat bize verilen cihaz üçüncü yılda bozuldu. Henüz 5 yılı doldurmadığımız için devlet cihazın parasını karşılamıyor. Kızımın yeniden duyması için hayırseverlerin yardımcı olmasını istiyorum" dedi.





GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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- RÖP: Veysi Atak



- Kız ve babanın görüntüleri

HABER- KAMERA: Erol AKKIR/ANTALYA, ()

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7)GAZİPAŞA'DA TROPİKAL BAHÇEDE 'ÇİKOLATA MEYVESİ'

Antalya'nın Gazipaşa İlçesi Koru Mahallesi'nde oturan ikisi de memur emeklisi İzzet ve Nalan Akyol çifti, kendilerine ait 1.5 dekar alanda tropikal bahçe kurdu. 5 yıl önce kurdukları bahçede birçok tropikal meyve ekimi yapan çiftin deneme amacıyla diktiği 'çikolata mevyesi' olarak bilinen kara sapot ağacı bu yıl meyve verdi. Akyol çifti, domates boyutunda, sarı yeşil renkte ve içi olgunlaştığında çikolata rengi ve tadına benzeyen kara sapottan 250'den fazla ürün aldı. Anavatanı Doğu Meksika ve Orta Amerika ile Kolombiya olan kara sapotun Türkiye'de üretimi yaygın olmadığı için henüz piyasa değeri bilinmiyor. A ve C vitamini yönünden zengin meyve tropikal iklimde yetişirken, ağacın boyu 25 metreye kadar uzanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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- Bahçeden detay



- Sapot ağacı ve meyvesi



- Meyvelerin toplanması



- Bahçede ikram edilmesi



- Meyvenin tadına bakan Ahmet Bulut'un konuşması



- Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik'in meyvenin tadına bakması



- Yusuf Çelik'in konuşması



- RÖP 1: İzzet Akyol



- RÖP 2: Yusuf Çelik



- Tropikal bahçeden detaylar

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), ()

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8)HATALI 5 LİRAYI DÖRT YILDIR SAKLIYOR

BALIKESİR'de 46 yaşındaki minübüs şoförü İlyas Irmak, bir bantanın ATM cihazından çektiği hatalı 5 liralık banknotu, dört yıldır saklıyor. Irmak, koleksiyoncuların önemli miktarda para tekliflerine rağmen satmaya kıyamadığını söyledi.

Balıkesir'in kırsal İnkaya Mahallesi'nde yaşayan evli, iki çocuk babası minibüs şoförü İlyas Irmak, dört yıl önce bir bankanın ATM cihazından çektiği paranın hatalı olduğunu farkedince önce üzüldü sonra sevindi. Irmak, aradan dört yıl geçmesine rağmen hatalı paraya gözü gibi baktığını, koleksiyonerlerin kapısını çalmasına rağmen satmadığını söyledi. Irmak, hatalı basılmış paranın bir bakkaldan alışveriş yapmak isterken farkedildiğini, neredeyse başına iş açılacağını belirtip, "ATM'den çektiğim paralara bakmadan cebime koymuştum. Balıkesir'de yapmam gereken işleri tamamladıktan sonra evime dönerken , Paşaköy Mahallesi'nde su ve çocuğuma gofret almak için bakkala girdim. Farkında olmadan hatalı parayı vermişim. Bakkal, "Bu ne, adam gibi para ver" diyerek, 5 lirayı tezgahın üzerine fırlattı. Önce çok sinirlendim. 'Ne yani, biz adam gibi para vermiyor muyuz?' deyip tartıştım. Ancak, daha sonra paraya bakınca, tam köşesinden kıvrılmış olduğunu, kıvrılan yerden açınca paranın kenarında fazlalık olduğunu farkettim. Bakkaldan özür diledim, başka para verdim. Bakkalın tavrı ve ters konuşması çok gücüme gitti, çok üzüldüm. Daha sonra başımdan geçenleri arkadaşlarıma anlatınca paranın hatalı basılmış olduğunu koleksiyonerlerin böyle paraları biriktirdiğini, değerli olabileceğini söylediler. Bu duruma da çok sevindim. Aradan dört yıl geçti. Koleksiyonerler 2 bin 500 lira teklif etti. Ancak vermedim. Hala hatalı parayı saklıyorum" dedi.

MERKEZ BANKASI'NA PARANIN FOTOĞRAFINI GÖNDERDİM

Hatalı paraların ne olduğunu, ne yapması gerektiğini öğrenmek için A 476601251 seri numaralı 5 TL'nin fotoğrafını çekip, Merkez Bankası Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü'ne gönderdiğini belirten Irmak, "1 Mart 2013 tarihli bir cevap yazısı geldi. Merkez Bankası Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü Sahteciliği İzleme ve Analiz Müdürlüğü'nden gelen yazıda, söz konusu paranın aslının incelenmesine gerek duyulduğu belirtiliyordu. Aslını istediler. Ancak, paranın aslını göndermedim. Ankara'ya yolum düşerse parayı o zaman götüreceğim. Bu para benden çocuklarıma hatıra kalacak" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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-Hatalı paranın görüntüsü

-İlyas Irmak ile röp.

(Haber-Kamera: Kamera: Hilmi DUYAR / BALIKESİR, )

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