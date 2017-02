DHA YURT BÜLTENİ-2

Konya'da DEAŞ'a, operasyon: 75 kişi hakkında gözaltı kararı

KONYA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan soruşturma kapsamında 75 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bugün eş zamanlı yapılan operasyonda 30'un üzerinde kişinin gözaltına alındığını ve operasyonun devam ettiği öğrenildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan soruşturma kapsamında 75 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Bunun üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekat Polisi eşliğinde bugün sabah saatlerinde daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 30'un üzerinde kişi gözaltına alınırken, operasyonun devam ettiği belirtildi. Şüphelilerin, örgüte lojistik destek sağladığı ve Suriye gidip- gelerek örgütle temasa geçtikleri ileri sürüldü.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Şüphelilerden birinin, kendisini görüntüleyen gazetecilere ''Yakışıklı çıkar mıyız. Biraz yakışıklı çıkarız mıyız'' demesi dikkat çekti.

Soruşturma sürüyor.

Adıyaman merkezli 5 ilde DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

ADIYAMAN merkezli 5 ilde polis tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekat polisleri eşliğinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik Adıyaman merkezli İstanbul, Samsun, Manisa, ve Gaziantep'te çok sayıda adrese şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskınlarda bazı evlerde kapılar, Özel Harekat polisleri tarafından koçbaşı ile açıldı. Evlerinde arama yapılan ve bazı örgütsel doküman ele geçirilirken, toplam 10 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler sorgulanmaya başlandı. Ayrıca Adıyaman ve İlçelerinde Suriye uyruklu ailelerin yaşadığı 84 adreste DEAŞ ve diğer terör örgütlerine yönelik kimlik sorgulaması yapıldı.

- Adıyaman Emniyet Müdürlüğü

- Polislerin hazırlanması

- Polislerin hareket etmesi

- Zırhlı araçlar ile ilerlemesi

- Şüphelinin evi

- Kapı çalmaları

- Kapının koçbaşı ile kırılması

- Evde arama yapılması

- Kapıda güvenlik önlemi alınması

- Şüpheli araca götürülmesi

- Örgütsel dokümanlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

===============================================

259 DEAŞ hedefi vuruldu, 37 terörist etkisiz hale getirildi

SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'a ait 259 hedef, karadan ve havadan ateş altına alındı, 33'ü ölü, 4'ü yaralı toplam 37 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 166 günden bu yana sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Özgür Suriye Ordusu ilerleyişini sürdürürken terör örgütü DEAŞ'a ait 220 hedef karadan, 39 hedef ise havadan bombalandı. Harekat kapsamında 33'ü ölü, 4 yaralı olmak üzere toplam 37 DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan harekatın son durumuyla ilgili yapılan bilgilendirmede şöyle denildi: "Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 220 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak, DEAŞ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmış, bazıları da imha edilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından; Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 39 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 32 bina ve 3 karargah binası, 1 cephanelik, 2 bombalı araç ve 1 tünel girişi imha edilmiştir. İcra edilen hava harekatı ve çatışmalarda toplam 33 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiş, 4 DEAŞ mensubu yaralanmıştır. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan, patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 24 el yapımı patlayıcı ve 2 mayın imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3 bin 680 el yapımı patlayıcı ve 57 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."

Uyuşturucu bağımlısı babasının cesedini buldu

BURSA'da 25 yaşındaki Giray Orhan iş dönüşü geldiği evinde uyuşturucu bağımlısı babası 54 yaşındaki Mustafa Orhan'ın cesedini buldu.

Merkez Osmangazi ilçesi Hamzabey Mahallesi 17'nci Gül Sokak'ta oturan Giray Orhan, saat 03.00 sıralarında iş dönüşü geldiği evinde 54 yaşındaki babası Mustafa Orhan'ı yerde hareketsiz halde ve ağzından burnundan kan gelmiş halde görünce durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Mustafa Orhan'ın bonzai olarak bsilinen sentetik uyuşturucu kullanımı sonucu öldüğünü belirledi. Giray Orhan, annesini kısa süre önce kaybettiğini, birlikte yaşadıkları babasının uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirterek, "İşten eve geldiğimde yerde yatar vaziyette ağzından burnundan kan gelmiş halde buldum. Sağlık ekiplerini çağırdım yaptıkları incelemede öldüğünü söylediler" dedi. Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan inceleme ardından Mustafa Orhan'ın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılarak soruşturma başlatıldı.

Bonzaiye bir kurban daha

BURSA'da ailesi tarafından aranan 26 yaşındaki Emre Bülbül'ün cesedi oturduğu binanın bodrum katında bulundu. Yapılan ilk incelemede Bülbül'ün kullandığı sentetik uyuşturucu bonzai nedeniyle öldüğü belirlendi.

Merkez Osmangazi İlçesi Hüdavendigar Mahallesi Dostlar Sokak'ta ailesi ile birlikte oturan uyuşturucu bağımlısı Emre Bülbül'ün eve gelmemesi üzerine ailesi çevrede araştırma yapmasına rağmen kendisini bulamadı. Zaman zaman da eve gelmediği belirtilen Bülbül, yakınları tarafından aranırken oturduğu Koz Apartmanı'nın bodrum katından gelen ağır kokular nedeniyle apartman sakinleri yaptıkları incelemede Emre Bülbül'ü yerde yatar vaziyette ölü olarak buldu.

Emre Bülbül'ün annesi Sibel, babası Mustafa Bülbül ve kardeşleri sinir krizleri geçirken ilk müdahaleleri sağlık görevlileri tarafından olay yerinde bulunan 112 Acil Servis Ambulansında yapıldı. Bülbül çiftinin bir çocuklarının 6 yıl önce havuzda yüzerken boğularak öldüğü belirtildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemede bonzai nedeniyle öldüğü belirlenen Emre Bülbül'ün cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılarak soruşturma başlatıldı.

Azeri kadın DNA testi istedi, koruyucu anne 'Umut'u vermem' dedi

Antalya'da 9 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından tüm vücudu felç olan, kamuoyunda 'Umut' olarak bilinen gence, Gülsüm Kabadayı koruyucu annelik yapıyor. Rusya'da yaşayan Azeri asıllı İrade Mustafaoğul, Umut'un oğlu olduğunu iddia etti. Geçen eylül ayında Gülsüm Kabadayı'yı ziyaret eden Mustafaoğul, Kemik yaşı tespitiyle bugün 26 yaşında olan Umut'un 16 yıl önce, 7 yaşındayken kaybolan oğlu Kenan olduğunu söyledi. Mustafaoğlu, ocak ayında da Rus resmi makamlar aracılığıyla Türkiye'ye başvurarak DNA testi yapılmasını istedi ve kan örneği verdi. Umut'un yıllardır bakımını üstlenen Gülsüm Kabadayı, İrade Mustafaoğul'nun, Umut'u gördüğünde gözyaşı döktüğünü, diğer iki oğluna çok benzettiğini kaydetti. Kabadayı, "Kadın, Umut'u annesi gibi kokladı ve sevdi. Umut da onu görünce elini kaldırdı, gülmeye başladı. İlk defa bir yabancıya böylesine tepki verdi" dedi. "Umut artık benim oğlum gibi" diyen Kabadayı, "Gerçek annesi çıksa bile onu vermeye niyetim yok. 9 yıldır ona gece gündüz bakıyorum" diye konuştu.

Kayakçı ordusunun muhteşem gösterisi



ERZURUM merkez Yakutiye Belediye Başkanı Ak Partili Ali Korkut'un, belediye bünyesinde kurduğu kayak kulübünde 7 yılda kayak yapmayı öğrenen çocuk sayısı 7 bin 500'ü buldu. Kulübe katılan öğrencilerin kıyafet, malzeme, ulaşım giderlerini karşıladıklarını anlatan Belediye Başkanı Ali Korkut, kış sporları merkezi haline gelen Erzurum'da kayak yapmasını bilmeyen çocuk bırakmayacaklarını söyledi. İlkokul öğrencilerinden seçilen 500 öğrenciye karne hediyesi olarak verilen kursun kapanış töreni Palandöken Kayak Merkezi'nin 2 bin 400 rakımında yapıldı. 500 kayakcı öğrencinin Türk Bayrakları eşliğinde muhteşem gösterisi ile başlayan törende çağ kebap ile kadayıf dolması ikram edildi.



Kayakla atladı, gökyüzünü renklendirdiler



Erzurum'daki Kayakla Atlama Kulelerinde Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından düzenlenen Kayakla Atlama Kıtalararası Kupası'na katılan sporcular gökyüzünü renklendirdi. Merkez Yakutiye ilçesindeki Tarihi Kiremitlik Tepe'deki kayaklı atlayışlar, izleyenleri büyüledi. Gökyüzünde bir kuş gibi süzülen sporcular, alacakları puanla 2108'deki Olimpiyatın kapısını aralamak istedi. Türkiye Kayak Federasyonu Vekili ve EYOF 2017 Spor Direktörü Doç. Dr. Fatih Kıyıcı, Türkiye'den 6, 10 ülkeden toplam 27 sporcunun katıldığını yarışmayla ilgili "Sporcuların Olimpiyata giden yolda bu gibi yarışmalardan iyi puanlar alması lazım. O nedenle tüm sporcular varını yoğunu ortaya koyuyor" dedi

Öğretmenler okulun karlarını temizledi



Muş Özel Eğitim ve İş Uygulama Merkezi Müdürlüğü öğretmenleri, hizmetliler ile beraber okulların açılışı öncesi çatılarda ve okul önünde yaklaşık bir metreyi bulan karı temizledi. Okulun deposu, sınıf, atölye ve yemekhanesini de temizkeyen öğretmen ve hizmetliler, okulu ikinci yarı dönemde hazır hale getirdi. Okul Müdürü Mahmut Yıldırım, "Okulumuzda orta, ağır düzey engelli öğrencilerin eğitim gördüğü bir okul. Bu yüzden hijyene daha fazla önem veriyoruz. Okullar tatil olmasına rağmen öğretmenlerimizle birlikte okulumuzu ikinci yarı yıla hazırlıyoruz" dedi.



Muhtar teknolojiyle sorunların çözümünde hız kazandı

MANİSA Peker Mahallesi Muhtarı Saffet Taşkıncan, mahalle sakinlerini bilgilendirmek ve sıkıntılardan haberdar olmak amacıyla kurduğu Whatsapp grubuyla sorunlara kısa sürede müdahale ediyor. Vatandaşın ilgi gösterdiği uygulama sayesinde Taşkıncan, sorunları fotoğraflarıyla birlikte yetkilere ileterek, çözüme kavuşturuyor.

Şehzadeler İlçesi'nde 12 bin nüfuslu Peker Mahallesi'nin Muhtarı Saffet Taşkıncan, mahalle sakinleriyle birlikte teknolojiye ayak uydurdu. Muhtar Taşkıncan, mahalledeki sorunlardan haberdar olmak ve halkı bilgilendirmek amacıyla Whatsapp grubu kurdu. Kurduğu gruba hemen hemen tüm mahalle sakinlerini ekleyen muhtar Taşkıncan, gelen fotoğraflı şikayetleri ve talepleri yetkililere ileterek, soruna anında çözüm bulmasını sağladı. Mahalle sakinlerini memnun eden uygulama takdir gördü.

Muhtar Saffet Taşkıncan, "Mahallemiz büyük bir mahalle. Yaklaşık 12 bin vatandaş yaşıyor. 6 bin 500 seçmenimiz var. Tüm vatandaşlarımıza tek tek ulaşma imkanımız zor. O yüzden ne yapacağımı düşündüm ve bir whatssapp grubu kurdum. Mahalle sakinleri bu gruptan bana kısa zaman içerisinde sorunlarını ulaştırıyor. Ben de bunu yetkililere ileterek bu sorunların çözüme kavuşmasını sağlıyorum. Haddinden fazla mesajlar geliyor. Ben de mahalle muhtarı olarak bu sorunları yetkili yerlere anında bildiriyorum. Sorunlar fotoğraflarıyla birlikte geldiği için bizde olayı yerinde görmüş gibi oluyoruz. Mahalle sakinlerimizin sorunları da kısa sürede içerisinde çözüme kavuşmuş oluyor" diye konuştu.

Muhtar Taşkıncan, teknolojiyi her zaman faydalı kullanmak gerektiğinin altını çizerek, "Teknolojinin art niyetli olarak kullanmasının zararları var. Mahalle muhtarı olduğum için sorunlarla ilgili fotoğraflar geldiğinden, gerekli yerlere anında bildiriyoruz. Teknolojiden faydalanıyoruz" dedi.

MAHALLE SAKİNLERİ MEMNUN

Mahalle sakinlerinden Ahmet Türkoğlu, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Peker Mahallesi Manisa'mızın güzel bir mahallesi. Muhtarımızın bu uygulamayı hayata geçirmesinden dolayı muhtarımıza teşekkür ederiz. Çünkü sıkıntılarımızı anında muhtarımıza iletiyoruz. Muhtarımızda gerekli yerlere ileterek sorunlarımız anında çözüme kavuşmaktadır. Muhtarımızın çalışmalarından memnunuz. İnşallah bu Whatsapp uygulaması daha da verimli hale gelerek, mahallemize fayda sağlar" diye konuştu.

O'na ilgili azalmadı aksine arttı

BALIKESİR'de uzun yıllardır sahaflık yapan 79 yaşındaki Turgut Soyelçin, son yıllarda eski kitaplara ilginin arttığını belirterek vatandaşın yayın ve kitabevlerinde bulamadığı dergi ve kitapları sahaflarda aradığını vurguladı. Dükkanındaki en ucuz kitabın 50 kuruş, en yükseğinin 10 lira olduğunu belirten Soyelçin, kitap fiyatlarının da ilgideki artışa etki etiği belirtildi.

Balıkesirli 2 çocuk babası Turgut Soyelçin, 1962'de kitap ve kırtasiyecilik işine girdi. 1980'de kırtasiyeciliği bırakarak sadece kitap alım satımını yapmaya başladı. İlde aranan sahaf haline gelen Soyelçin, Eski Kuyumcular Mahallesi Iştınlı Sokak'taki 30 metrekarelik dükkanında halka hizmeti sürdürüyor.

Dükkanına gelen yabancı dilde yazılmış kitaplarda dahil olmak üzere roman, öykü, deneme, şiir, ders kitapları ve benzeri her çeşit yayını alıp sattığını belirten Soyelçin, "Ansiklopedi dışında her tür kitap alıp satıyorum. Bir zamanlar ansiklopediler baş tacı idi, şimdi kimse sormuyor. İnternet ansiklopedi satışlarını tamamen ortadan kaldırdı. İnternetten aradığını bulmak kolay oluyor. Vatandaş da tercih etmiyor. Bu nedenle ansiklopedi almıyorum. Müşterilerime gelince, her türden kitap bulunduğu için her yaştan ve her meslekten müşterim oluyor. Doktoru da geliyor, hemşiresi de. İlkokul öğrencisi müşterim de var, üniversite öğrencisi müşterim de. Müşteri portföyü çok geniş. Tabi buraya gelenlerin çoğu kitap kurdu. Elimden çok değerli kitaplar gelip geçti. Şu anda dükkanımda 1928'de basılmış yabancılar için Almanca kitabı var. 1957 basımı Kuran'ın Türkçe meali var. 1940 basımı dünya şiirleri kitabı var. Her yaştan kitabımız, her yaştan müşterimiz var" diye konuştu.

KİTAP FİYATLARI ONA İLGİYİ ARTTIRDI

Son zamanlardaki müşteri artışını kitapların pahalı olmasına bağlayan Turgut Soyelçin, "55 yılda, yüz binlerce insana milyonlarca kitap alıp sattım. Pek çok şehirde sahaflık kalmadı. Fakat ben hala sahaflığa devam ediyorum ve işimi seviyorum. İnternet yaygınlaştığında sahaflık mesleğinin ortadan kalkacağını düşündüm. Ancak benim müşterim azalmadı, arttı. Bunun en önemli etkeni kitapların pahalı olması. Burada en ucuz kitap 50 kuruş, en pahalı kitap 10 lira. Müşterimin çokluğu benim eski bir kitapçı olduğumdan ve müşteriye bakış açımdan kaynaklanıyor. Ben hiç kimseye her tarafı karıştırmayın demiyorum. Bazen müşteriler geliyor, dakikalarca kitap arıyor, etrafı biraz karıştırıp gidiyor. Ben hergün rafları düzenliyorum. Bazende öğrenciler boş vakitleri olduğunu söyleyip izin isteyerek rafları düzenliyor. Ben dükkanıma hiç bir zaman yeni kitap koymadım. Müşteriden alıp müşteriye veriyorum" dedi.

İLDE KİTAP DENİNCE AKLA O GELİYOR

Turgut Soyelçin'in müşterileri de eski kitaptan vazgeçemiyor. Soyelçin'in sürekli müşterilerinden Ümit Yakın, yıllardır buradan alışveriş yaptığını belirterek, "Turgut Amca, Balıkesir'in en eski kitapçısı kitap deyince akla Turgut Amca geliyor. Burada aradığımız her tür kitabı buluyoruz. Turgut amca da bizim kitaplarımızı her zaman alıyor. Özellikle eski kitap arayanların uğrak yeri oluyor burası. Şu anda 13 tane kitap aldım, 45 lira verdim. Türkiye'de yeni kitap alamıyoruz, çok pahalı. Kitap okumak lüks Turgut Amca bize 10'da bir fiyatına kitap satıyor. Dışarıda 25 liraya alacağımız kitabı, buradan 2-3 liraya alabiliyoruz. Hatta paramız olmasa da kitap alabiliyoruz buradan" dedi.

İLÇELERDEN GELENLER VAR

Soyelçin'den 55 yıldır alışveriş yaptığını belirten Caner Çallıoğlu, "Turgut ağabey dükkanını Anafartalar caddesine açtığı 1962 yılından bu yana çocukluğumdan beri onun müşterisiyim. Ayrıca baba dostu. 10 yıldır Burhaniye'de oturuyorum. Balıkesir'e her geldiğimde buradan birkaç kitap almadan dönmem. Burada tekrar basımı olmayan, hatta yayınevlerinde bulamadığımız kitapları alma olanağımız oluyor. Balıkesirlilerin böyle bir yere sahip çıkması gerekir. Alternatifi olmayan bir yer. Balıkesir'in ilçelerinde de sahaf yok. Ben buraya geldiğimde Turgut ağabeyin çocuklara ücretsiz kitap verdiğine de tanık oldum" dedi.

Engelli kadınlar, eğlenmek için ürettikleri emeklerini gelire çevirdi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde engelli kadınlar, eğlenmek için başladıkları el işleri ürünlerini projeye çevirip, satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Yelek, çeltik, diz battaniyeleri örüp, kuklalar ve kitap ayraçları yaparak satan engelli kadınlar, sosyal hayatın içinde olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Dernek Başkanı Canan Yurdseven, "Engellilerimiz sosyal hayatın içindeler, kendilerini eğlendiriyorlar ama birde gelir elde ediyorlar" dedi.

Türkiye Sakatlar Derneği Çorlu Şubesi üyesi engelli kadınlar, dernek binasında bir araya geldiklerinde eğlenmek ve vakit geçirmek için el işleri yapmaya başladı. Ördükleri el işlerini önce bir birlerine hediye eden engelli kadınlar daha sonra bunu bir projeye çevirerek gelir elde etmek için yapmaya başladı. Kadınlar, yelek, çeltik, diz battaniyeler örüp, kitap ayraçları, el kuklaları, çeşitli ürünler yaparak, aile bütçelerine katkıda bulunmaya başladı. Kadınlar ürünleri bir alış veriş merkezinde satışa sunulurken, özel siparişlerde aldılar.

Türkiye Sakatlar Derneği Çorlu Şubesi Başkanı Canan Yurdseven, engelli kadınların da sosyal hayatta olduklarını göstermek için el işi yaptıklarını belirterek, "Bu proje önce ördüklerini birbirlerine, hediye ederek başladı. Sonrasında bu projenin çok ses getirmesi üzerine bir çok üyemizin de diz battaniyesi yapmasıyla bu proje satışa kadar gitti. Onun dışında burada arkadaşlarımızın yaptığı, okullarda satışı olan ve çok ses getiren ürünümüz kitap ayracı oldu. Burada üyelerimizin derneğimizi temsilen mavi renge boyadıkları kitap ayraçlarımızın üzerine yine mavi kalpleri yapıştırarak birçok kitap ayracı yaptılar. Biz de bunların okullarda satışlarını yaptık. Bu ürünleri gören öğrenciler, öğretmenler birbirlerine hediye aldılar. Özellikle bunların satışından elde ettikleri gelirle kurumumuza tekerlekli sandalye alan özel kolejler oldu. Onlara buradan tekrar teşekkür ediyorum. Bir başka ürünümüz olarak yine mavi renkli magnetlerimiz, tamamen üyelerimizin kendi hayal güçleri doğrultusunda geliştirdikleri üzerine küçük aparatlar yaparak şekillendirdikleri magnetlerimiz var. Tabi bu ürünlerimiz ekip çalışmasıyla geliştirilip yapılıyor. Bir yanda boya yapan arkadaşımız bir yanda yapıştıran arkadaşlarımız diğer bayanlarımızda elişi örgüler yapıyorlar, kuklalar örüyorlar bebek yelekleri ve patikler yapıyorlar. Bunlar tamamen engelli kadınlarımız, sosyal hayatın içindeler ve kendileri bizde buradayız diyorlar, boş vakit geçirmiyorlar" dedi.

"HEM EĞLENİP HEM DE GELİR ELDE EDİYORLAR"

Canan Yurdseven, bu çalışmaya önce eğlenmek için başladıklarını belirterek, "Sonra bir projeye dönüştürdük. Evet, engellilerimiz sosyal hayatın içindeler kendilerini eğlendiriyorlar ama birde gelir elde etmek istiyorlar. Ne yaparız diye düşündük ve değişik ürünler yaparak biz bunları derneğimiz yerinde arkadaşlarımızla birlikte heveslendirilerek daha sonrasında Orion AVM'de açtığımız stantta kendilerine gelir elde etmek amacıyla yapılan bir proje bu. Bunun dışında kendilerinin özel cihazlara ihtiyaçları oluyor, onlara katkı sağlamak amacıyla geliştirilen bir proje bu. Sonuçta üyelerimiz yaşadığı hayat zor bir hayat, geçinilmesi de zor olan bir hayat ve elde ettikleri gelirler onlar için azda olsa harçlık oluyor" dedi.

"EVE KAPANMAK İSTEMİYORUZ"

Dernek üyelerinden Sevtap Sığırcı, evde oturmak yerine dışarıya çıkarak hem insanlar ile bir araya gelmek hemde ortak çalışmalar yaptıklarını söyledi. Sığırcı, "Biz engelli olarak arkadaşlarımızı buraya çağırıp bir takım faaliyetlerde bulunuyoruz. Evde oturup canımız sıkılacağına, gelip buralarda bir şeyler yapmak bizleri daha mutlu ediyor. En azından kendi el emeklerimizi ortaya sunmuş oluyoruz. Evde oturmak bir engelli için çok zor bir durum. Neden derseniz, biz bir engelli olarak evde oturduğumuz zaman kendi dertlerimizi dinliyoruz. Ama buraya gelince birçok engelli arkadaşlarımızın hem dertlerini dinliyoruz, sıkıntılarını anlıyoruz hem de ne gibi ürünler ortaya çıkarttığımız görmüş oluyoruz" dedi.

"HAYATA SIKI SIKI BAĞLANMAK İSTİYORUZ"

Dernek üyesi yüzde 80 engelli olan Mualla Yanar, amaçlarının hayata sıkı sıkı bağlanmak ve bir şeyler üretmek için projeyi yaptıklarını söyledi. Yanar, "Derneğimizde bir araya gelerek çıkardığımız ürünlerde de çok mutlu oluyoruz. Eskisi gibi o evde kapalı kalan engelliler gibi olmak istemiyoruz. Bizde yaşıyoruz sonuçta nefes alıyorsak bizde yaşıyoruz. Derneğimiz bize en büyük ilaç, kullandığımız ilaçların yanında derneğimizin etkisi bizde daha büyük. Derneğimizde yapmış olduğumuz etkinlikler ve sosyal faaliyetler bizleri daha güzel tedavi ediyor. Elişi yapmaktan çok mutluyum. Evde yatacağıma burada kendimi dinliyorum, burada stres atıyorum, daha gençleştim, daha mutluyum. Burada her dakika arkadaşlarımla beraberim, engelliyim ama engelliliğimi kabul etmiyorum. Çok neşeliyim devamlı burada kuklalar örüyorum. Yalnız bu derneğimiz daha büyük ve geniş olsa bizler daha rahat ederiz, daha mutlu oluruz" diye konuştu.

Masal kahramanlarından kanserli çocuklara tebessüm

MERSİN'de faaliyet gösteren Tebessüm Gönüllüleri, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji servisinde tedavi gören çocuklara moral vermek için her hafta etkinlik düzenleyip hayatlarına dokunuyor.

Çocuklara destek olmak ve moral amacı ile toplanan gönüllüler, odaları gezerek hastaları tek tek ziyaret ediyor. Çocukların en çok sevdikleri masal kahramanları olan Pamuk Prenses, Süpermen, Zorro ve Palyaço kostümü giyen gönüllüler, tedavi görenleri eğlendirmek için türlü oyunlar yapıyor. Çocuklara hediye dağıtıp sevindiren gönüllüler, yanlarında getirdikleri keman ve mini piyano ile konserler verip şarkılar çalıyor. Kimi çocuklar şarkılara eşlik ederken kimileri de dans edip gönüllerince eğleniyor. Şenlik havasında geçen ve çocukların yüzlerinde tebessüm yaratan gönüllüler, dağıttıkları hediyeler ve medikal malzemeler ile de ailelere destekte bulunuyor.

Amaçlarının çocukları mutlu ederek hastalık karşısında yaşama tutunmalarını sağlamak olduğunu belirten grubun öncüsü Yasemin Birbudak, çocukları sevindirecek kostümlerle, masal kahramanlarıyla, tiyatro, sihirbazlık gösterileri, müzik resitalleri gibi etkinliklerle onları mutlu etmeye çalıştıklarını söyleyerek şu bilgileri verdi: "Enstrümanlarla hastaneye gidip isteyen çocuklara eğitim veriyoruz, çocuk şarkıları çalıp oynuyoruz, mini konserler veriyoruz. Farklı farklı eğlenceler düzenliyoruz. Amacımız çocuk çehrelerinde, acı yerine umut ve tebessüm yaratmak. Çocuklar bizi her hafta düğüne yada bir bayrama hazırlanıyormuş gibi süslenip bekliyorlar. Heyecanla bize eşlik ediyorlar. Moral ve motivasyonun kanser hücreleri üzerinde etkisi olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır."

Daha çok çocuğa daha iyi koşullarda ulaşıp yardım etme hedefini taşıyan Tebessüm Gönüllüleri, geniş kitlelerden destek bekliyor.

Ece Seçkin ve Ozan Doğulu 'Zirve'yi salladı

KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da, düzelenen Winterfest etkinlikleri kapsamında sahne alan Ece Seçkin ve Ozan Doğulu, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Türkçe popun genç ve etkili seslerinden Ece Seçkin ile yakışıklı Aranjör Ozan Doğulu, Winterfest etkinliği kapsamında sahne aldı. Güzel şarkıcı, 100 milyonun üzerinde dinlenen şarkısı 'Adeyyo' ile sahneye çıkarken, geniş repertuarıyla muhteşem bir gece yaşattı. Dansçılarıyla şovlar da yapan Seçkin, konser alanını dolduran yüzlerce üniversite öğrencisini geç saatlere kadar coşturdu. Yaklaşık 3 saat boyunca şarkılarını seslendiren Seçkin, hayranları tarafından büyük alkış aldı.

