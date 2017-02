DHA YURT BÜLTENİ-2

Bismil Kaymakamı Güleç, belediyeye kayyum olarak atandı

DİYARBAKIR'ın Bismil İlçe Belediye Başkanı Cemile Eminoğlu hakkında yakalama kararı olmasına rağmen ulaşılamayınca İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerine İlçe Kaymakamı Turgay Güleç görevlendirildi.

Bismil İlçesi'nin DBP'li Belediye Başkanı Cemile Eminoğlu, yürütülen bir soruşturma kapsamında ifade vermeye gelmediği için hakkında yakalama kararı olmasına rağmen bulunamadı. Evine ve belediye binasına daha önce gelen polis, Cemiloğlu'na ulaşamadı. Dün akşam İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan DBP'li Cemile Eminoğlu'nun yerine İlçe Kaymakamı Turgay Güleç, kayyum olarak atandı. Bismil Belediyesi'ne atandığını doğrulayan Kaymakam Güleç, kaymakamlık ve başkan vekilliği görevlerini birlikte yürüteceğini söyledi.

Öte yandan bugün sabah erken saatlerde belediye binasına gelen polis, güvenlik amaçlı binada arama yaptı. Polisin belediye binasında başlattığı aramalar sürüyor.

Haber: DİYARBAKIR ()

===========================================

Karda hastayı 2 kilometre sedyeyle taşıdılar

BİTLİS'in Ahlat İlçesi Cemaletin Köyü'nde rahatsızlanan 50 yaşındaki Miyeser Öztura için 112 ve UMKE ekipleri seferber oldu. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgede 112 ve UMKE ekipleri, 2 kilometre yürüyerek köye ulaştı. Evinde ilk müdahalesi yapılıp Ahlat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Öztura'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bitlis'te hafta başında üç gün etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, 350 köy yolu ulaşıma kapandı. Yapılan etkili mücadele ile köy yollarının büyük bölümü ulaşıma açılırken, yolu halen kapalı olan köylerde doğa şartlarına karşı verilen amansız mücadele ise sürüyor. Ahlat-Malazgirt Karayolu üzerinde bulunan ve karayoluna 2 kilometre mesafede bulunan Cemaletin Köyü'nde yaşayan Miyaser Öztura'nın rahatsızlanması üzerine yakınları yetkilileri arayarak yardım istedi. Göğüs ağrısı ve kusma şikayeti olan diyabet hastası Öztura için 112 ve UMKE ekipleri hemen yola çıktı. Ancak yolun yaklaşık 20 kilometrelik bölümünü araçlarla giden ekipler, karayolundan 2 kilometre uzaklıkta olan ve yolu kapalı olan köye yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgede karlara bata-çıka ilerleyen 112 ve UMKE ekipleri yaklaşık 1 saat süren yolculuğun ardından Öztura'nın evine ulaştı. ilk müdahalenin ardından da Öztura'nın hastaneye götürülmesine karar verildi. Ekipler, hastayı da alarak aynı zorlu koşullarda yürüyerek araçların bulunduğu bölgeye geldi. Yaklaşık 4 saat süren zorlu bir mücadelenin ardından Miyeser Öztura, Ahlat Devlet Hastanesi'ne ulaştırılarak tedavi altına alındı.

Yaptıkları zorlu kurtarma operasyonu ile ilgili bilgi veren 112 Acil Komuta Merkezi Başhekimi Dr. Mahmut Konyar, günlük 2-3 hastayı kurtardıklarını söyledi. Konyar, "Bitlis UMKE ve 112 ekibi olarak hastamızı kurtardık. Yoruluyoruz, çabalıyoruz. Bizim için önemli olan hastalarımıza yardımcı olabilmektir. Cemalettin köyümüzden vakamız bildirildi. İl Özel idaremiz ve Karayolları ekiplerimiz ciddi bir şekilde çalışmaktalar. Fakat 2 gün önce oluşan tipiden dolayı yolları açmakta zorlanıyorlar. Bu onların kusuru değil, işlerin yoğunluğundan kaynaklanmaktadır. Hastamızın da aciliyeti olduğundan dolayı UMKE ekibi olarak 2 kilometre yürüdük. Dönüşte İl Özel İdaresi ekipleri yolun bir kısmına kadar gitmişti. Ama yine 2 kilometre civarında hastamızı taşıdık. Ekibimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Miyeser Öztura'nın oğlu Rıdvan Öztura da gelen ekiplere teşekkür ederek, "Annem 50 yaşında diyabet ve kalp rahatsızlığı var. Bugün yine rahatsızlandı. Biz 112'yi aradık. Ayrıca İl Özel İdaresine yolu açmaları için bilgi verdik. Ancak yolu açmak zor olduğu için 112 ekipleri köyümüze yürüyerek ulaştılar. Annemin sağlık durumunu kontrol ettiler. Ekiplere yaptıkları fedekarlıktan dolayı teşekkür ediyoruz"dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-UMKE aracının karlı yollarda ilerlelemesi

-Köy yolunda 112 Acil Komuta Merkezi Başhekiminin ekibine açıklamaları

-Yürüyerek köy yoluna girmeleri

-Köy yolundan detaylar

-Köye varan ekiplerden detaylar

-Ekiplerin hastanın evine gitmesi

-Miyeser Öztura'nın oğlu Rıdvam Öztura ile röportaj

-Hastanın evden çıkarılması

-Dönüş yolundan detaylar

-İl Özel İdaresine ait iş makinesinin çalışmasından detaylar

-Hastanın ambulansa getirilip konulması

-Ambulansın hareket etmesi

-112 Acil Komuta Merkezi Başhekimi Mahmut Konyar'ın röportajı

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS,()-

=====================================================

Merve, şehit ağabeyi için patlama olan durakta şiir okumuş

KAYSERİ'de çarşı iznine çıkan askerlere taşıyan otobüse yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ağır yaralanıp dün şehit olan 25 yaşındaki Mesut Yaşar'ın 10 yaşındaki kardeşi Merve Yaşar'ın, ailesiyle birlikte ziyaret ettiği saldırının yaşandığı yolcu durağında 'Bir Yolcuya' şiirini okuduğu ortaya çıktı. Küçük Merve'nin okuduğu şiir, izleyenleri duygulandırıyor.

Zincidere 1'inci Komando Tugayı'ndan çarşı iznine çıkan askerlere yönelik geçen yıl 17 Aralık'ta bomba yüklü hafif ticari araçla düzenlenen saldırıda yaralanan askerlerden Jandarma Komando Onbaşı Mesut Yaşar, tedaviye alındığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde dün yaşam mücadelesini yitirip şehit oldu. Ailenin tek erkek çocuğu ve 2 kız kardeşi olan 6 aylık asker Mesut Yaşar'ın küçük kız kardeşi Merve'nin, babası Erol ve annesi Ayten ile birlikte saldırının yaşandığı Türk bayrakları asılı otobüs durağını ziyaret ettikleri ortaya çıktı. Ateş ailesinin ziyaret ettikleri yolcu durağında Mesut Yaşar için dua ettikleri belirtildi. Ziyaret sırasında Merve Ateş ise, ağabeyi Mesut için yoğun bakımdayken Necmettin Halil Onan'ın yazdığı 'Bir Yolcuya' isimli şiiri okudu. Küçük Merve'nin şiir okurken çekilen ve 15 Ocak günü sosyal medya kanalı Youtube'ye babası tarafından yüklenen görüntüleri izleyenleri duygulu anlar yaşatıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Patlamanın yaşandığı yolcu durağı

- Ateş ailesi

- Şehidin babası annesi ve kardeşi

- Merve'nin şiir okuması

- Çevredekilerin Merve'yi alkışlaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: GAZİANTEP-)

==========================================

Şehit polisin Vietnamlı eşi Türkiye'ye yerleşti

DİYARBAKIR'da 23 Temmuz 2015'te PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan polis memuru 37 yaşındaki Tansu Aydın'ın Vietnamlı eşi Vu Yhuy Tuanvi Aydın, Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşı olması ve şehit maaşı bağlanmasının ardından çocuklarıyla İzmir'e yerleşti. Yarıyıl tatilinde şehit eşinin Zonguldak'taki mezarını ziyaret edip dua eden Tuanvi Aydın, "Tansu'yu çok özlüyorum. Ona yakın olmak için Türkiye'ye yerleştim" dedi.

Zonguldaklı polis Tansu Aydın, Diyarbakır'ın Yenişehir Mahallesi'nde trafik kazası ihbarıyla pusuya düşürülerek şehit edildi. Polisin 2 aylık eşi Vietnamlı Vu Yhuy Tuanvi Aydın, cenaze töreninde Budist inancına gören dualar edip ağıtlar yakmış, tabutun yanına uzanıp gözyaşı dökmesiyle herkesi duygulandırmıştı.

Türk vatandaşı olmadığı için önce şehit maaşı bağlanamayan Tuanvi Aydın, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun talimatı ve Bakanlar Kurulu'nun kararıyla Türk vatandaşı oldu. Türkle evlenen yabancı uyruklu bir kişinin 3 yıl sonra Türk vatandaşlığına geçebileceğini ön gören yasaya rağmen vatandaşlık hakkını elde eden Tuanvi Aydın'a, geçen Ağustos ayı itibariyle de şehit maaşı bağlandı.

EŞİNİN MEZARINI ZİYARET ETTİ

Eşinin ölümünden sonra şehitlik maaşı bağlanması sürecinde ülkesine dönen Tuanvi Aydın, çocukları 12 yaşındaki Eliz ve 9 yaşındaki Luck ile birlikte 2016-2017 eğitim yılı başında Türkiye'ye dönerek İzmir'e yerleşti. Çocuklarını devlet okuluna kayıt ettiren Tuanvi Aydın, sömestir tatilinde eşinin Zonguldak'taki mezarını ziyaret etti. Tuanvi Aydın, eşinin mezarını temizleyip Budist inancına göre tütsü yaktı, dua etti ve eşinin sevdiği, elma, kurabiye gibi yiyeceklerden koydu. Tuanvi Aydın, şehitlikteki diğer mezarlara da su döktü.

YANLIŞLIKLA TANSU'YU ARAYINCA TANIŞMIŞLAR

Ülkesinde avukat olan Tuanvi Aydın, telefonda kuzenini ararken yanlışlıkla Tansu Aydın'ı araması sonucu tanıştıklarını, 3 ay internette yazıştıktan sonra birbirlerine aşık olup evlendiklerini söyledi. 2 aylık evliyken eşini kaybeden Tuanvi Aydın, eşinin mezarının bulunduğu yerde yaşamak için Türkiye'ye döndüğünü, daha güvenli olduğu için de İzmir'e yerleştiğini söyledi. İzmir'de bir rehberlik şirketinde tercüman olarak çalışan Tuanvi Aydın, şehit maaşı aldığını, ancak tazminat alamadığını, bunu sorun etmediğini söyledi.

'ONU ÇOK ÖZLÜYORUM'

Türk halkını, insanları sevdiğini anlatan Aydın, "Eşimin yanında olmam gerektiğine inanıyorum. Ben bunu yapmak zorundayım. Bunu böyle hissediyorum. Bunu yapmaktan da mutluluk duyuyorum. Çocuklarım burayı seviyor. İlişkimiz için bunu yapıyorum. Bundan sonra da Tansu için dua etmeye devam edeceğim. Ben her zaman onun için dua edeceğim. Evdeyken de sabah, öğlen ve akşam her zaman onun için dua ediyorum. Biz mezar ziyaretinde çiçekler bırakırız. Tütsüler bırakırız. Onların bu kokuları kokladığına inanırız. Bize minnettar oldukların düşünerek bunları yaparız mezarda. Tansu şehit olunca çok üzüldük. Aile için çok zor bir durum oluyor. Çocuklar ve kadınlar için çok zor sonraki yaşam. Tansu'yu çok özlüyorum. Çocuklarım da çok özlüyor. Çok zeki, akıllı bir insandı. En çok elini tutmayı özlüyorum. Ona dokunmayı, bakmayı çok özlüyorum" dedi.

'AİLEM TANSU'NUN ŞEHİT OLDUĞUNU BİLMİYOR'

Tuanvi Aydın, Vietnam'daki ailesinin Tansu'nun şehit olduğunu bilmediğini de söyleyerek, "Onlara söyleyemedim. Çünkü bunu bilirlerse, bu sorunları yaşadığımı bilirlerse bir daha Türkiye'ye dönmemi istemezler. 7 ay Vietnam'da kaldık ama kimseye bir şey demeden Türkiye'ye tekrar geldik. Benim için dinimiz ve inancımız çok önemli. Ben onun mezarına yakın olmak istiyorum. Okul her tatile girdiğinde çocuklarımla gelip mezarını ziyaret ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Vu Yhuy Tuanvi Aydın'ın mezarla ilgilenmesi

-Kızı Eliz Aydın'ın diğer şehit mezarlarıyla ilgilenmesi

- Vu Yhuy Tuanvi Aydın'ın mezarla ilgilenmesi

-Mezara karanfil bırakması elma koyması, çay koyması

-Dua etmesi

-Diğer şehit mezarlarında dua etmesi

-Çocuklarıyla birlikte dua etmesi

-Vu Yhuy Tuanvi Aydın ile mezarda röp.

ARŞİV

-Vu Yhuy Tuanvi Aydın'ın şehit eşi Tansu Aydın'ın cenazesine sarılması

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK,()

=====================================

Sigara içtiği için yatağından döverek uyandıran babasını av tüfeği ile vurarak öldürdü

KONYA’da 19 yaşındaki Mehmet Batuhan Avcı sigara içtiği iddiası ile akşam sopa ile döverek evden kovan, sabah da kendisini evde görünce yine sopa ile döverek uyandıran babası 51 yaşındaki Musa Avcı’yı av tüfeği ile vurarak öldürdü. Olaydan sonra başka bir odaya giderek oturan Batuhan Avcı, ailesinin eve çağırdığı polislere teslim oldu.

Olay saat 08.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Melikşah Mahallesi’nde meydana geldi. Bir oto tamircisinde işçi olarak çalışan 19 yaşındaki Mehmet Batuhan Avcı iddiaya göre dün akşam sigara içtiği bahanesiyle işsiz olan babası 51 yaşındaki Musa Avcı ile tartıştı. Tartışma sırasında baba Avcı, sopa ile oğlu Batuhan’ı döverek evden gitmesini istedi. Baba Avcı kendi odasına gidip yatarken, kovulan Mehmet Batuhan Avcı ise anne ve erkek kardeşinin iknası ile evde kaldı.

Sabah uyandığında evden kovduğu oğlu Batuhan’ı yatağında gören baba Musa Avcı sinirlendi. İddiaya göre sürekli evde bulundurduğu sopayı olan Musa Acvı, oğlunu döverek yatağından uyandırdı. Büyük şaşkınlık yaşayan Batuhan babasından kurtulmaya çalışırken evdeki ruhsatsız av tüfeğini aldı. Tüfeği babasına doğrultan Batuhan Avcı, iddiaya göre ‘Yeter. Dur artık.’ şeklindeki uyarılarına rağmen üzerine gelen babası Musa Avcı’ya ateş etti. Göğsünden vurulan Musa Avcı, olay yerinde hayatını kaybetti. Babasını öldürdükten sonra evdeki başka bir odaya geçerek oturan Batuhan Avcı, anne ve erkek kardeşinden polis çağırmasını istedi. Batuhan Avcı, bir süre sonra olay yerine gelen polislere teslim oldu.

Gözaltına alınan Batuhan Avcı’nın polise verdiği ilk ifadesinde babasının sürekli kendisine ve ailesine eziyet ettiğini ileri sürerek, ‘’Babam ile dün akşam sigara içtiğim için tartıştık ve beni evden kovdu. Ama ben ailemin iknası ile gitmedim. Sabah da ben uyurken sopa ile beni dövmeye başladı ve bu olay yaşandı. Babam bana, kardeşime ve anneme sürekli eziyet ediyordu. Evdeki sopa ile sürekli bizi dövüyordu.’’ dediği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Olay yerinin görüntüsü

-Polis ve sağlık ekiplerinin apartmana girmesi

-Polise teslim olan Batuhan'ın evden çıkarılması

-Evden detay

-Batuhan'ın asayiş şube müdürlüğüne getirilmesi

-Ölen baba Musa Avcı'nın vesikalık fotoğrafı

Haber: Tolga YANIK Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA, ())

========================================

Şehitler için mevlit okutuldu

BURDUR Elazığlılar Derneği tarafından şehitler için mevlit okutuldu.

Burdur Elazığlılar Derneği'nin Ulucami'de düzenlediği mevlit programına Vali Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur milletvekilleri Reşat Petek ve Bayram Özçelik, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Yüce, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik ile Elazığlılar Derneği üyeleri ve halk katıldı. Kuran-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunmasının ardından İl Müftü Yardımcısı Mehmet Gündoğdu tarafından dua edildi.

Elazığlılar Derneği Başkanı Ahmet Çağla, "Burdur Elazığlılar Derneği olarak polis memuru gakkoş Fethi Sekin, 15 Temmuz şehitleri ve bütün şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim, Mevlid-i Şerif okutarak bir kez daha şehitlerimizin ruhlarını şad ettik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

- Mevlide katılanlar,

- Detay, Ahmet Çağla ile röportaj

Haber- /Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, ()

===============================================



Suriyeli 3 kardeş topladıkları kağıttan 15 lira kazanıyor

ÜLKELERİNDEKİ iç savaştan kaçıp Adana'ya yerleşen Suriyeli 3 kardeş sokak sokak dolaşarak atık kağıt toplayıp kazandıkları 15 lira ile aile bütçesine katkı sağlıyorlar.

Merkez Yüreğir İlçesi'nin Koza Mahallesi'nde kurdukları derme çatma çadırlarda kalan Suriyeli ailelerin çocukları para kazanabilmek için çalışıyor. Yaşıtları oyun parklarında zaman geçirirken 11 yaşındaki Muhammet, kardeşleri 6 yaşındaki Abdullah ile 3 yaşındaki Hamdullah Halit sokak sokak dolaşıyor. Görüntüsünün 3 katı büyüklüğündeki kağıt toplama arabasını çekmeye çalışan Suriyeli kardeşler atık ve çöpleri karıştırarak topladıkları atık kağıtları satarak günlük 10-15 lira kazanıyor.

Anne ve babalarının tarlaya çalışmaya gittiği için en küçük kardeşlerini çadırda tek bırakmamak için yanlarında gezdirdiklerini belirten Muhammet Halit, kağıt toplayarak geçimlerini sağladıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Suriyeli çocuklardan genel ve detay görüntü

- Suriyeli bir çocukla röportaj

- Suriyeli çocukların kağıt toplaması

Haber:Fatih KARAÇALI -Kamera:ADANA,()

=========================================

Kuş tutkunu inşaat işçisi, nesli tükenen kuşları çoğaltıp doğaya kazandırıyor

MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde hayvan sevgisi ile tanınan inşaat işçisi 38 yaşındaki Bilal Bozkurt, Türkiye'de nadir bulunan ve nesli tükenmekte olan kuşları suni kuluçka yöntemi ile çoğaltarak doğaya bırakıyor.

İlçeye bağlı Kızkalesi Mahallesi'nde oturan Bilal Bozkurt, evinin bahçesini kuş ve tavuk yuvasına çevirdi. Kazancının büyük bir bölümünü beslediği kuş ve tavuklara harcayan Bozkurt, 6 yaşından bu yana kanatlı hayvanlara karşı büyük bir sevgisi olduğunu kaydetti. Kuş sevgisi ile büyüdüğünü ifade eden Bozkurt, "Evimizin bahçesi kuş ve tavuk yuvaları ile çevrilmiş durumda. 10 tanesi kuş, 10 tanesi tavuk cinsinden olmak üzere toplamda 300 adet kanatlı hayvan besliyorum. Ben inşaat işçisi olduğum için kazandığım paraları da bu hayvanlara harcıyorum. Bir kısmını da kuluçka yöntemi ile çoğalttığım tavuklardan karşılıyorum. Onlara baktıkça huzur ve mutluluk buluyorum" dedi.

ÇOĞALTIP DOĞAYA BIRAKIYORUM

Şimdiye kadar 100 tane kuşu doğaya bıraktığını belirten Bozkurt şunları söyledi:"Kafkaslarda bulunan Altın Sülün cinsi kuş ve nesli tükenmekte olan Beyaz Keklik cinsi kuşları besliyorum. Amacım nesli tükenmekte olan bu kuş türlerini çoğaltıp ve doğaya kazandırarak nesillerinin devam etmesini sağlamaktır. Kuşlarımı ve tavuklarımı çoğaltmak amacıyla suni kuluçka makinesi aldım. Kuluçkadan yeni çıkan civcivlerimiz bulunuyor. Bu hayvanları beslemek benim için bir tutku. Güzel vakit geçirmek ve güzel bir uğraş arayanlara tavsiye ederim."

Görüntü Dökümü

------------------------

- Yuvada bulunan kuşların görüntüsü

- Bilal Bozkurt'un kuşları tutması

- Bilal Bozkurt ile röportaj

- Tavukların görüntüsü

- Yuvada bulunan atmaca görüntüsü

- Beyaz keklik görüntüsü

- Bilal Bozkurt kuşları ve tavukları yemlemesi

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ ERDEMLI,(MERSİN), ()

=========================================

Kamyonet kültür merkezi terasına düştü, sürücü öldü

TRABZON’un Erdoğdu Mahallesi’nde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet, 15 metre yüksekten Kültür Merkezi binasının terasına düştü. Araç sürücüsü 41 yaşındaki Cenk Ali Sağlam hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Atapark mevkiinden Erdoğdu Mahallesi'ne çıkan yol üzerinde meydana geldi. Rampa yukarı çıkan Cenk Ali Sağlam yönetimindeki 34 LPD 79 plakalı kamyonet, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Yol kenarındaki demir korkulukları kıran kamyonet, 15 metre yükseklikten Zağanos Vadisi'ne düşerek toprak zemine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan kamyonet kültür merkezi binasının terasına düştü. Sürücü Cenk Ali Sağlam olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaza sonrası görüntüler

Detaylar

HABER: TRABZON- KAMERA: SELÇUK BAŞAR / ()

==================================================



Palandöken'de yarı yıl tatilinden sonra EYOF bereketi



KAR kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son model tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'de okulların yarı yıl tatilinden hemen sonra 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) hareketliliği bekleniyor.

Erzurum'un ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) için hazırlıklar sürüyor. 11-18 Şubat tarihleri arasında 9 farklı branşta yapılacak uluslararası organizasyona 40 ülkeden 832 sporcu katılacak. Sporcularla birlikte etkinlikleri izlemek için yerli ve yabancı yaklaşık 5 bin kişinin gelmesi bekleniyor. Yarı yıl tatilinden sonra EYOF doluluğu yaşayacak Palandöken'deki turistik tesisler, mart ayında ise Nevruz Bayramını kutlamak üzere gelecek olan İranlı konukları ağırlayacak.

Yüzde 95 dolulukla geçirilen yarı yıl tatili sonrası Palandöken'de EYOF yoğunluğunun yaşandığını vurgulayan Swey Oteli Genel Müdür Yardımcısı Ömer Akça şöyle konuştu: "EYOF'la ilgili tüm rezervasyonlar tamam. Pistler ve tesisler hazır. Bununla birlikte gerek biz gerekse diğer otellere rezervesayonlar gelmeye devam ediyor. İnşallah EYOF dönemini de oteller yüzde 95 doluluk oranı ile geçirecek. Kar güzel, pistler güzel, doğa güzel, güvenlik ise had safhada. Güzel bir şampiyona geçireceğimizi umut ediyorum. Şu anda pislerde sıkıştırılmış 120 santim kar var. Mart'ın sonuna kadar kar garantisi veriyoruz. Palandöken bir gelin gibi konuklarını bekliyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

-Kayak yapan öğrencilerle röp

-Öğrencilerin topla gelişi

-Otelin önünde oturan aileler

-Ömer Akça ile röp

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM,()

=========================================

Lösemiye dikkat çekmek için saçlarını kazıtarak klip çektiler

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, 'Sazdan Adam Grubu' adıyla bir araya gelen kadın ve erkek amatör bağlamacılar, Lösemi hastalığına dikkat çekmek için saçlarını kazıtarak klip çekti.

Daha önce Michael Jackson’un 5'inci ölüm yıl dönümünde, 'They don’t care about us' adlı şarkısına ve Çanakkale zaferinin 100'üncu yılına özel çektikleri kliplerle gündeme gelen Sazdan Adam grubu, yeni projelerinde lösemi hastalığına dikkat çekmeye çalıştı. Kadın erkek 40 bağlamacıdan oluşan grup, sözleri kendilerine ait olan 'Görmek lazım' şarkısı klibinde lösemi hastalığına dikkat çekti. Klipte, löselimi bir ilkokul öğrencisinin günlük yaşamı anlatılırken, grup üyeleri de saçlarını kazıtarak kamera karşısına geçti. Klibin sonunda grup üyelerinin toplu halde saçları kesilirken çekilen görüntülere de yer verildi.

Grubun kurucusu Mehmet Ali Ürkmez, saz, cümbüş, keman ve diğer enstrümanlarla hazırlanan alt yapı ile lösemi hastalığına dikkat çekmek ve lösemi hastalarının neler hissettiğini göstermek adına projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi. Ürkmez, şöyle konuştu:

"Amaç burada hastalığın doğru bilinen yanlışlarını anlatmak. Ne gibi? Ameliyat maskesi takmalarının sebebi onlardan bizlere geçirecekleri bir virüs varmış gibi algılanıyor. Aslında ameliyat maskesini mikroplardan ve diğer insanlardan korunmak için kullanıyorlar. Bu gibi yanlışlara dikkat çekmek istedik. Belki bu konuda bir fayda sağlarız. İnsanların dikkatini çekeriz. Arkadaşlarımız da bizleri yalnız bırakmadı. Saçlarımızı kadın erkek kazıtarak onların bir gününü yaşamak, empati kurmak istedik. Onların gözünden bakmak istedik. Şarkının sözlerinde de 'Görmek lazım, sadece bakmak değil, hissetmek lazım' var. Yani Sazdan Adam ekibi bu sefer Lösemi için çaldı."

Görüntü Dökümü:

-Klip çekimlerinde grup üyelerinin saçlarını kazıtması

-Seda Üstündağ ile röportaj

-Röportaj sonrasında Seda Üstündağ'ın saçlarının kesilmesi

-Ekibin saçlarının kesilmesi

-Mehmet Ali Ürkmez ile röportaj

-Klibin orjinal görüntüsü

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

==================================================

Burdur Gölü için klip çektiler

SON 35 yılda su kapasitesinin 3'te 1'ini kaybeden ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü'ne dikkati çekmek amacıyla Ak Parti Burdur Kadın Kolları tarafından klip hazırlandı. Yerel sanatçı Neslihan Yılmaz'ın seslendirdiği 'Gölümüz Kurumasın' klibi göl kıyısında çekildi.

Ak Parti Burdur Kadın Kolları'nın Çevre, Şehircilik ve Kültür Başkanlığı tarafından kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü'ne dikkati çekmek amacıyla klip hazırlanmasına karar verildi. 'Gölümüz kurumasın, gelecek nesillere kalsın' temasıyla yerel sanatçı Neslihan Yılmaz'ın sözlerini yazdığı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğretim görevlisi Avşar Yengin tarafından bestelenen 'Gölümüz Kurumasın' adlı türküye göl kıyısında klip çekildi. Klip Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, İl Başkanı Süleyman Faki ile partililerin katıldığı törende basına tanıtıldı.

Ak Parti İl Başkanı Süleyman Faki, Burdur Gölü ile ilgili Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından acil eylem planı hazırlandığını, gölün kuruyup yok olmaması için çalışmaların sürdüğünü hatırlattı. Faki, "Zamanın tüm acımasızlığı ve geri dönülmezliği içinde var oluşundan bugüne Burdur'umuzu kucaklayan gölümüz, yeniden hayat bulmanın ve hayat iksiri olmanın sevinciyle bugün bizlere bir başka sesleniyor ve haykırıyor. 'Doğal güzelliğimle gözlerinize, kuş sesleriyle kulaklarınıza, dalgalarımla hayallerinize seslenmek istiyorum, ben varsam sizlerle birlikte, sizler varsanız hep birlikte geleceğe kulaç atacak, yeni ufuklara yüzeceğiz' diyor" diye konuştu.

Ak Parti Milletvekili Bayram Özçelik, amaçlarının Burdur Gölü'ne dikkati çekmek olduğunu belirterek, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Burdur Gölü eylem planları ile gölü besleyen revize alanların genişletildiğine vurgu yaptı.

Yerel sanatçı Neslihan Yılmaz da "Göl kurumadan bu konudaki desteklerimizi her zaman göstereceğiz. Herkesin Burdur Gölü'ne hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Gölü bizler gördük, çocuklar büyüdüğü zaman da bu göl hala burada olsun istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------

- Klip çekiminden

- Süleyman Faki'nin açıklaması

- Bayram Özçelik'in açıklaması

- Neslihan Yılmaz ile röportaj

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, ()

==================================================

KETAV toplantısı yapıldı

KEMER Tanıtım Vakfı (KETAV) ve Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, turizmde iç piyasayı unutmayacaklarını söyledi.

KETAV toplantısı Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Salonu'nda yapıldı. Kemer Belediyesi ve KETAV Başkanı Mustafa Gül başkanlığındaki toplantıda, otelciler ve esnafla değerlendirmelerde bulunuldu. Geçen yıl turizm sezonunun zorlu geçtiğini söyleyen Mustafa Gül, özellikle turizm fuarlarına kendisinin de katıldığı ve iç pazarda birçok ili turizmcilerden oluşan heyetle gezdiklerini aktardı. Başkan Gül, "O dönemde 10 büyükşehir belirledik. 'Eskişehir, Konya, Kayseri, Bursa, Gaziantep, Samsun, Trabzon, Ankara, Kocaeli, Adapazarı gibi böyle şehirlerde çalışmamız gerekiyor' dedik. Mayıs ayıydı, Eskişehir'den başladık ve bu işin müthiş bir şekilde memnuniyetini gördük" dedi.

Önümüzdeki dönemde Rusya ve iç piyasaya yönelmek gerektiğine vurgu yapan Başkan Gül, şöyle dedi: "İllerdeki acenteciler kendileri arıyor 'mutlaka bekliyoruz' diye. Zaten bir gider, bir daha gitmezsek ters olur. Şimdi ne yapacağız, o gittiğimiz acentelere tekrar giderek teşekkür turuna çıkacağız. Şehirlerde dükkan dükkan gezip davetiyemizi verip yemeğimizi düzenleyip Kemer'in tanıtımını yapıp gösterilerimizi yapıp geleceğiz. İnşallah açığımızı bu şekilde kapatıp hep beraber iyi bir sezon geçireceğiz. İnşallah sizler kazanırsanız, bizim de yüzümüz gülüyor. Belediyemiz kazanıyor. Kazanınca daha çok yatırım yapıyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------

- Toplantıdan detay

- Kemer Belediye Başkanı ve KETAV Başkanı Mustafa Gül konuşma

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), ()

===================================================