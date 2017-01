DHA YURT BÜLTENİ-2

Köylerine dönmek isteyen Suriyelilere PYD ateşi: 7 ölü

SURİYE'nin Şiyuk Köyü'nden Cerablus'a göç eden ve yeniden köylerine dönmek isteyen sivillere, terör örgütü PYD tarafından uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu 7 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

Askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Fırat Nehri'nin doğusundaki Şiyuk Köyü ve civarında yaşayan Arap kökenli yaklaşık 10 bin Suriyeli, Fırat Nehri'nin batı yakasındaki Cerablus'a yerleşti. Halen 3 bin kadarı Cerablus ve çevresinde yaşayan sivillerden bazıları, terör örgütü PKK'nın bu ülkedeki uzantısı PYD'nin, DEAŞ ile çatışma bahanesiyle girdiği Şiyuklu Köyü'ne dönmek istedi. Kendi aralarında haberleşerek köylerine dönme kararı alan yaklaşık 100 sivil, Fırat Nehri üzerindeki köprünün batı ayağında iki gün önce toplanarak daha önce PYD tarafından yıkılan Şiyuk Köprüsü'ne doğru yürüyüşe geçti. ÖSO ve Türk bayrağı açan köylülere, köprünün doğu ayağının bulunduğu An Nasiriyah bölgesinde iken PYD’liler tarafından, uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu kalabalıktaki 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Gruptakiler, açılan ateş sonucu yeniden Cerablus'a döndü. Yaşanan olay ise, yine PYD'liler tarafından DEAŞ'ın ateş açtığı şeklinde medyaya sunulduğu belirtildi. Açılan ateşte yaralanan Suriyelilerden biri, bulundukları köyde PYD tarafından kandırıldıklarını anlatarak, sivil vatandaşların PYD tarafından DEAŞ'lı denilerek öldürüldüğünü öne sürdü.

300 DEAŞ hedefi vuruldu, 22 terörist öldürüldü

SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ'a ait 300 hedef, karadan ve havadan ateş altına alınarak imha edilirken 22 terörist öldürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 157 gündür Fırat Kalkanı harekatında, El Bab bölgesinin DEAŞ'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonlar sürdürülüyor. Karadan ateş destek vasıtalarıyla DEAŞ'a ait 272, havadan da Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarıyla 24 hedef ateş altına alınarak bombalandı. Gün içerisinde yürütülen operasyonlarda, 4 bomba yüklü araç ve 73 el yapımı patlayıcı imha edilerek 22 terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan harekatın son durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede şöyle denildi: "Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı, karadan ve havadan yoğun ateş desteği ile devam etmektedir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 272 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak bölgedeki terörist grupların faaliyetleri baskı altına alınmış; DEAŞ mensuplarınca kullanılan bazı barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları etkisiz hale getirilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, El Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 24 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 21 bina, 2 karargah binası ve 1 cephanelik imha edilmiştir. Gün içinde, icra edilen harekat kapsamında; 22 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiş, 4 bombalı araç da imha edilmiştir. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 73 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3 bin 282 el yapımı patlayıcı ve 55 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."

Tekstil fabrikasında işçiler çalışırken yangın çıktı

BURSA'da tekstil fabrikasında işçilerin çalıştığı fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi Sarıyer Sokak'ta Hüseyin Koç'a ait perde üretimi yapan tekstil fabrikasında bu sabah işçilerin çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden çalışanlar ilk olarak yangına kendileri müdahale etti. Ancak alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 10 adet itfaiye aracı yangına müdahale etti. Duvarları kırarak ve demir kapıları keserek yangına müdahale eden ekipler 2 saatlik çalışmanın ardından yangını önce kontrol altına aldı sonra söndürdü.

Fabrikanın kullanılamaz hale geldiği çıkış nedeni belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturmaya başlandı.

TEM'de TIR bariyerlere çarptı, ulaşım aksadı

DÜZCE'de TEM Otoyolu'nda kar nedeniyle kayarak bariyerlere çarpan TIR, ulaşımın aksamasına yol açtı. Kaza nedeniyle Ankara yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlandı.

Düzce'de gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Tipi şeklinde yağan kar nedeniyle TEM yolunda görüş mesafesi düştü. Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Ankara yönüne giden Ali Abbasoğlu yönetimindeki 31 AJL 65 plakalı TIR, alınan önlemlere rağmen TEM yolunun Gümüşova rampaları mevkisinde kar nedeniyle kaydı. Sabaha karşı meydana gelen kazada TIR, bariyerlere çarparak durdu. TIR'ın dorse bölümü yolun iki şeridini ulaşıma kapattı.

Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada Karayolları ve trafik ekipleri TIR'ı kaldırmak için çalışma yaptı. Bu sırada Ankara yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlandı.

Erbaa'da kalp hastası kadın 3 saatte kurtarıldı

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan 56 yaşındaki kalp hastası Gülhanım Demirkıran, 3 saatlik çalışma sonrası kurtarılarak tedaviye alındı.

Erbaa’nın Engelli köyünde oturan evli ve iki çocuk annesi Gülhanım Demirkıran gece saatlerinde rahatsızlandı. Demirkıran’ın yakınları 112’yi arayarak yardım istedi. Ancak 112 ekipleri köy yolunun yoğun tipi nedeniyle kapanması yüzünden köye ulaşamadı. Sağlık ekiplerinin hastaya ulaşamaması üzerine Tokat Valiliği İl Özel İdare ekiplerinden yardım istendi. İl Özel İdare ekipleri iş makineleriyle yolu açmak için çalışma başlattı. Bu arada Demirkıran’ın akrabaları da köyde durumu gittikçe kötüleşen kalp hastası kadını ambulansa ulaştırmak için minibüsle yola çıktı. Köylü vatandaşlar güçlükle birkaç kilometre yol aldıktan sonra kara saplanan minibüsün yolunu küreklerle açarak hastayı sağlık ekiplerine ulaştırmaya çalıştı. Köylülerin Hodaypınarı mevkiine kadar getirmeyi başardığı hasta kadın, İl Özel İdare ekiplerinin yolu açması sonucu kurtarıldı. Demirkıran ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konya'da FETÖ'cü 13 eğitimci ve memur tutuklandı



KONYA'da Fethullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapmasında salı günü gözaltına alınan aralarında öğretmen ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çeşitli birimlerinde görev yapan kişilerinde bulunduğu 13 kişi tutuklandı. Şüphelilerin örgütün 'Bylock' adlı haberleşme programını kullandığı ileri sürüldü.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, geçen salı günü örgütün 'Bylock' adlı haberleşme programını kullandığı ileri sürülen aralarında öğretmen ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çeşitli birimlerinde çalışanlarında bulunduğu kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı çıkan 35 şüpheliden 19'u gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 15 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 2 şüphelide adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Tek umudu yanan teknesini yüzdürebilmek

İZMİR'de, Volkan Sanbayık'ın İnciraltı sahiline demirli ahşap gezi teknesi, elektrik kontağından çıkan yangında alevler içinde kaldı. Sanbayık'ın tek isteği, teknesini yeniden yüzdürebilmek.

İzmir'in Balçova İlçesi'ndeki İnciraltı sahilinde gece turu atan ve balık ekmek hizmeti veren 'MERMAID' isimli ahşap gezi teknesi, yaklaşık 20 gün önce, elektrik kontağından çıkan yangında büyük zarar gördü. Yanan teknenin sahibi Volkan Sanbayık, tek umudunun ekmek teknesini tekrar yüzdürebilmek olduğunu belirterek "100 kişiye aynı anda hizmet veren yaklaşık 400 bin TL değerindeki teknemde, elektrik kontağından çıkan yangında 150 bin TL'lik hasar oluştu. Şu anda teknenin üzerindeki enkazı temizliyorum. Hasar benim için büyük. Yüzdürebilmek amacıyla her türlü destek için kapıları çalacağım. KOSGEB nefes kredisine başvuracağım" dedi.

Buz tutan şadırvan şelaleye döndü

SİBİRYA soğuklarının etkili olduğu Erzurum'da, birçok çeşme ve şadırvanın çevresi buzlarla kaplandı. Şadırvana abdest almak veya su içmek için gidenler buz engeline takıldı. Merkez Yakutiye İlçesi'ndeki Sanayi Siteler Cami önündeki şadırvana abdest almak ya da su içmek su içmek için gidenler buz engeline takıldı. Şelaleye dönen şadırvanı görenler ise, "Manzara her ne kadar korkutucu olsada tablo gibi bir görüntü oluşmuş" dediler.

Simülatörler ile uzaya gidiyorlar

EGE Serbest Bölgesi'nde kurulu Uzay Kampı yıl boyunca öğrencilere uzay bilimleri ve teknolojileri ile ilgili eğitim veriyor. 7- 15 yaş aralığındaki öğrenciler NASA tasarımlı astronot simülatörleri ile deneyerek öğreniyorlar. Ay yürüyüşü, yerçekimsiz ortam, uzay görevi gibi simülatörler ile robot yapılan laboratuar çocukların ilgisini çekiyor.

Amerika, Kanada ve Türkiye'de kurulu 3 uzay kampında çocuklara uzay, güneş sistemi, gezegenler hakkında bilgiler sunuluyor. NASA tarafından dizayn edilmiş astronot simülatörleriyle uzay meraklısı çocukların astronotluk heyecanını tadıyor. Bir uzay ve bilim merkezi olan Uzay Kampı Türkiye İzmir'de bulunan Ege Serbest Bölgesi'nde hizmet veriyor. 7-15 yaş aralığındaki çocuklar burada, uzayla ilgili interaktif simülasyonların kullanıldığı bir ortamda, iletişim, takım çalışması ve liderlik alanlarında eğitim alıyorlar. Uzay Kampı Türkiye, Ege Serbest Bölgesi'nde ESBAŞ tarafından işletiliyor. Amerika ve Kanada'da kurulan kampların ardından 3. olan Uzay Kampı Türkiye, Avrupa ve Asya'daki ülkelere de hizmet veriyor. 7-15 yaş aralığındaki çocuklar 2, 5 ve 6 günlük programlar dahilinde burada uzay bilimleri ve teknolojileri hakkında bilgi alıyor ve uygulama yapma imkanına sahip oluyor. Uzaya merakı olan ya da aileleri tarafından yönlendirilen öğrenciler burada, NASA tarafından tasarlanan astronot simülatörlerini kullanma fırsatı buluyor, laboratuarda robot üretibiliyor.

AVRUPA VE ASYA'DAN ÖĞRENCİLER DE GELİYOR

Kamp hakkında bilgi veren Uzay Kampı Türkiye Halkla İlişkiler Şefi Ayşemine Konya, diğer kampların Amerika ve Kanada'da bulunması nedeniyle yaz aylarında Avrupa, Asya ülkeleri ile Birleşik Arap Emirlikleri'nden öğrencileri ağırladıklarını söyledi. Öğrencilerin simülatörlerle yakından ilgilendiğini aktaran Konya, "Kampımızda 7-15 yaş aralığındaki öğrencilere uzay bilimleri ve teknolojileri ile ilgili uygulamalı olarak eğitim veriyoruz. Öğrenciler burada NASA tasarımlı astronot simülatörlerini kullanarak uzaydaymış gibi hissetme şansını buluyorlar. Ayda yürüyüş, atmosferde yer yön kaybını, 0 yer çekimini birebir buradaki simülatörlerde tecrübe ediyorlar. Eğitim öğretim yılı içerisinde ve yaz tatilinde farklı içeriklerde programlarımız var. 2, 5 ve 6 günlük programlar sunuyoruz öğrencilere. 2 günlük olanlar eğitim öğretim yılı içerisinde ve yaz tatilinde gerçekleştirilebiliyor ancak 6 günlük olan sadece yaz tatilinde yapılabiliyor" dedi.

ASTRONOT GİBİ HİSSEDİYORLAR

Astronot gibi hissetmenin çocuklara büyük keyif verdiğini söyleyen Konya, "O yüzden en çok beğendikleri aktiviteler simülatörler. Ayrıca astronomi ile ilgili olarak teleskopla gökyüzünü izlemek ve sihirli küre de dikkatlerini çekiyor. Kampımıza hem uzaya ilgisi olan çocuklar geliyor hem de ebeveynlerinin yönlendirmesiyle de öğrenciler geliyor. Biz sadece eğitim verimiyoruz aynı zamanda çocuklar burada eğleniyorlar" diye konuştu. Kampta eğitim almak için Samsun'dan gelen 12 yaşındaki Ela Akşahin, de çok keyifli vakit geçirdiğini söyledi. Uzayla ilgili farklı bilgiler öğrendiklerini anlatan Ela, "En çok hoşuma giden simülatörler oldu. Yaşayarak öğrenmiş olduk. Buraya gelmeden önce uzaya ilk kez Amerikalı Astronot Neil Armstrong'un gittiğini düşünüyordum. Ancak o aya ilk gidenmiş. Uzaya ilk kez Rus Kozmonot Yuri Gagarin'in gittiğini öğrendim. Arkadaşlarıma da buraya gelmelerini tavsiye ederim. Çok eğlendik, çok da yeni bilgi öğrendik" dedi.

AY YÜRÜYÜŞÜ YAPTIK

İstanbul'dan gelen 9 yaşındaki Lâl Katlav ise, "Bazı simülatörlere giriyoruz. Mars gezilerini yapıyoruz. Uzay mekiğini geziyoruz. Yer çekimsiz ortam simülatörünü kullandık. Ay yürüyüşü de yaptık. Çok eğlenceli vakit geçirdik. Çok güzel bir yer. Buraya gelince uzaya olan ilgim arttı. Buraya daha sık gelmeyi düşünüyorum" diye konuştu. 5 gündür kampta olan 10 yaşındaki Batuhan Başoğlu, yaptıkları deneylerden çok etkilendiğini anlattı. Düşündüğünden daha çok eğlendiğini söyleyen Başoğlu, "Uzayda yapılan sporları öğrendim. Astronot ve Kozmonotların uzayda yürüyüş bandı ve bisikletle spor yaptıklarını öğrendim. Nasıl beslendiklerini, su içtiklerini öğrendim" dedi. Yerçekimsiz ortam simülatörünü kullanan Mehmet Mete Hacıfazlıoğlu (13), simülatörü çok beğendiğini, gerçekten yer çekimsiz ortamda gibi hissettiğini belirterek, "Biraz güç gerektiriyor. Hareket etmeye çalışırken biraz zorlanıyorsunuz. Bunun dışında burada robot yaptığımız laboratuarda çok güzel zaman geçirdim" diye konuştu.

Ciritte heyecanlı anlar

KARS'ın Selim ilçesine bağlı Kekeç Köyünde atlı ciritçilerin, turist gruplarına yaptıkları gösteri maçı renkli görüntülere sahne oldu. Karla kaplı sahada atından düşen, ilk kez karlı sahaya çıkan atların paniklemesi ve bazı atların hızını kesemeyip izleyicilerin arasına girmesi heyecanlı dakikaların yaşanmasına neden oldu. Atasporunu yaşatan Kekeç köyünün gençleri İstanbul'dan Kars'a gelenlere unutamayacakları bir şov sergiledi.

Can dostları için yardım toplayan İngiliz'e teşekkür plaketi

MUĞLA'nın Marmaris İlçesinde 30 yıldan bu yana sokak hayvanlarına kol kanat geren ve "Sokak kedilerinin annesi" olarak bilinen İskoç asıllı İngiliz Jeannie Thirkill'e hiç tanımadığı bir vatandaşından destek geldi. İngiliz Kim Adams, Facebook'ta gezinirken ismini ve sokak hayvanları için yaptıklarını öğrendiği Thirkill'e hayran kalıp, düzenlediği bir günlük kampanyada topladığı 3 bin lirayı, barınağı çatısı altında bulunduran Marmaris Hayvanları Koruma Derneği'ne bağışladı. Dernek, bu desteği nedeniyle Kim Adams'a teşekkür plaketi verdi.

Marmaris'te yerleşik olarak yaşayan İngiliz vatandaşı Kim Adams'ın, Facebook'ta gördüğü, hayvan dostu Jeannie Thirkill ve hayvan barınağı hakkındaki yazı dikkatini çekti. Bunun üzerine araştırmasını sürdüren Adams, Thirkill'in hiçbir karşılık beklemeden onca sokak hayvanınan sahip çıkarak çok kutsal bir iş yaptığını öğrenince, hayran kaldı. Thirkill'in sokakta bulduğu bacağı kırık 'Jacko' isimli bir köpek için yaptıklarını ve onun halen sağlığına kavuşamamış olması nedeniyle duyduğu üzüntüyü öğrendiğinde ise hayranlığı daha da arttı. Bunun üzerine Adams, barınağı ziyaret edip Thirkill ile tanıştı. İki gün sonra ülkesine gideceği için zamanı kısıtlı olan Adams, barınaktaki tedavisi devam eden 'Jacko' isimli köpek ve diğer hayvanların bakımına destek olmak için acil olarak arkadaşları arasında Facebook üzerinden haberleşerek 24 saatlik bir kampanya düzenledi.

"BAĞIŞ YAPMAK İÇİN HAYVAN AŞIĞI OLMAYA GEREK YOK"

Adams, kampanyayı duyurmak için Facebook'ta İngilizce şu paylaşımda bulundu:"Marmaris ve çevre alanlarda sokak köpekleri ve kediler için her zaman bir sorun olduğunu biliyordum. Bugün gerçeği görerek gözlerim açıldı. Jacko (Barınakta bakıma muhtaç köpek) ve tüm kürklü arkadaşları ile çok duygusal toplantı yaptık. Bu hayvanlar inanılmaz! Kızım Nevaeh, buradaki eşek, at ve tavuk da dahil olmak üzere pek çok hayvanla oynamaktan mutluydu. Jacko'nun kırık bacağı hala iyileşmemiş. Hala hasta ve topallıyor. Hayvanların bakımlarının ne kadar pahalı ve zor olduğunu biliyorum. Barınaktaki Jacko gibi daha çok fazla yardıma ihtiyacı olan köpek vardı. Hepsi çevremi sarmış, durmadan beni öpüyorlardı. Kediler çok güzel ve çok zekiydi. Tüyleri parlıyordu ve çok sağlıklıydılar. İlk kez iki eşekle anne-kız tanıştık. Jeannie'yi tanımak muhteşem oldu. Linda, Mcgregor ve Jeannie isimli köpeklere aşık oldum. Sığınağı ziyaret etme fırsatı verdiği için Jeannie'ye kendimi çok minnettar hissediyorum. Çünkü bu hayvanlar, Jeannie Thirkill yüzünden güvenli ve sevgi içindeler. Kadın inanılmaz. İnandığı şey için ayakta duruyor ve bu masum hayvanları acı bir hayattan koruyor. Her bir hayvan hakkında konuşurken gözlerinde sevgiyi gördüm. Gözleri, gözyaşları içinde her hayvanın sevdiği ve sevmediği şeyleri biliyor. Hepsine ayrı ayrı isim vermiş. Tüm hayvanlar onun komutlarını yerine getirmek için yarışıyor sanki. Çünkü onun kendilerini ne kadar sevdiğinin farkındalar. Onu yeni tanıdım ve her türlü desteği vereceğim. Lütfen bağış yapın ve bu hayvanları kişisel bakım, yiyecek ve veteriner faturaları için destek olun. Çünkü şimdiye kadar bunlar Jeannie sayesinde ve bağışlar tarafından ödendi. Bağış yapmak için hayvan aşığı olmaya gerek yok. Bu güzel kadın ve barınağın yardıma ihtiyacı var. Bunu lütfen herkes paylaşsın."

AdamS, sadece bir günlük kampanyada topladığı 3 bin lirayı barınağı bünyesinde bulunduran Marmaris Hayvanları Koruma Derneği'nin hesabına yatırdı. Marmaris Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gürol Yakal, Adams'a desteği nedeniyle, düzenledikleri bir törenle teşekkür plaketi verdi.

Dernek Başkanı Gürol Yakal, törendeki konuşmasında Adams'a böyle bir sosyal projeye adım attığı için teşekkür edip, "Barınağımızdaki hayvanlar için her zaman yardım ve bağışlara açacığız. Can dostlarımız için yapılan bu yardımlar, derneğimizde kayıt altında tutuluyor. Buradaki hayvanların bakımı için harcanan her kuruşunda hesabı tutuluyor. Özelikle, hayvanların tedavileri için veterinerlere önemli mektarda para harcıyoruz. Bağışlar, bizim için bu neden çok önemli" dedi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İlk kez tanıştığı Kim Adams'ın duyarlı davranışı karşısında duygulanıp, gözyaşlarını tutamayan Jeannie Thirkill, "Her zaman yeni birileri çıkıyor ve bizlere yardımda bulunarak barınaktaki hayvanların bakımlarını sürdümemize destek oluyor. Bize ne kadar çok destek eden kişi bulabilirsek biz bir o kadar daha fazla çalışırız. Özellikle sakat hayvanlarımızı sahiplendirmek için çalışmalarımız sürüyor. Bu iş devam edecek. Durmak yok. Şu anda daha güçlü devam ediyoruz, çünkü artık bize destek olan derneğimiz var. Ne kadar yeni insan gelirse aramıza o kadar büyür ve daha iyi hizmet veririz" diye konuştu.

Kim Adams ise ülkesinden döndüğünde Thirkill'e destek olmaya devam edeceğini, barınaktaki hayvanlar için tekrar kampanya düzenleyeceğini kaydetti.

Thirkill, barınakta 200'ün üzerinde kedi, 17 köpek, dört eşek, bir at ve bir başkuşun yanı sıra çok sayıda tavuk ve kaplumbağanın da bakımını yapıyor.

Çini sanatı Şehzadeler'de hayat buldu

MANİSA'nın Şehzadeler İlçesi'nde Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı çini kursunda üretilen eserler, beğeni topladı.

Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı çini kursuna katılanlar, usta öğretici Nalan Şerment'ten aldıkları eğitimle çini üretimi gerçekleştirdi. 1000 yıllık geçmişe sahip çini sanatını gelecek nesillere taşıyan kursiyerlerin elinden çıkan eserler beğeni topladı. Geçmişte genellikle cami, köşk, saray, çeşme, türbe gibi mimari yapıların iç ve dış süslemelerinde kullanılan çini sanatı, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi'nde duvara asılacak birçok süs objesinin birbirinden renkli desenlerden oluşan süslemelerinde şekillendi. Çiziminden, fırında yapımına kadar tüm işlemleri kendileri yapan kursiyerler, ortaya çıkardığı ürünler ile çini sanatı ustalarını aratmadı.

KAHVEHANEDE OTURANLARA ÇAĞRI

Çini kursu usta öğreticisi Nalan Şerment, evde oturan ve kahvehanede boş vakit geçiren emeklilere kursa katılmaları yönünde çağrı yaptı. İsteyen kursiyerlerin ürünü satarak gelir elde edebileceğini, isteyenlerin ise evinde dekor olarak kullanabileceğini kaydeden Şerment, "Çini kursu veriyorum ve yaklaşık 20 kursiyerim var. Kursiyerlerimden beşi erkek. Erkeklerin de ilgi gösterdiği bir kurs. Geleneksel çiniyi günümüze modernize ediyoruz. Sıcak ve güzel bir ortamda yapıyoruz. Haftada 2 gün arkadaşlarımız kursa gelerek çalışmalarını yapıyorlar. Kursumuza gelenlerin çoğunluğu emekli kursiyerlerden oluşmaktadır. Emekli erkek arkadaşlarımız gidip kahvehanede vakit geçireceklerine kurslarımıza gelip güzel bir şekilde vakit geçirsinler" diye konuştu.

Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kanca ise topluma faydalı olabilecek kursları açtıklarını belirterek, gayretlerinden dolayı tüm kursiyerleri gayretlerinden dolayı tebrik ettiklerini söyledi.

