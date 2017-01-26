DHA YURT BÜLTENİ-2

1)EL BAB'DA ŞEHİT OLAN UZMAN ÇAVUŞUN ACI HABERİ ORDU'YA ULAŞTI

FIRAT Kalkanı Herakatı'nın sürdürüldüğü Suriye'nin El Bab kenti yakınlarında terör örgütü DEAŞ unsurlarıyla çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş Kerem Çalışkancı'nın acı haberi memleketi Ordu'nun Fatsa İlçesi'ndeki ailesine ulaştı. Uzman çavuş Kerem Çalışkancı'nın şehit olduğu haberini Ordu'nun Fatsa İlçesi'ne bağlı Bahçeler Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer verdi. Acı haberi alıp fenalaşan şehit Çalışkancı'nın aile bireylerine, hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti. Türk bayraklarının asıldığı ev, taziyeye gelen yakınları ve komşularının akınına uğradı.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Nedim KOVAN/FATSA (Ordu), () -

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(ÖZEL)



2)MEHMETÇİK -30 DERECE SOĞUKTA, KARLI DAĞLARDA DESTAN YAZIYOR (1)

Mehmetçik Türkiye- Irak- İran sınırının kesiştiği karlarla kaplı dağlarda sıfırın altında 30 derece soğukta terör mücadelesini sürdürüyor. Şemdinli'deki 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı Tekeli 2'nci Hudut Taburu'na bağlı Mirgesav Üs Bölgesi'nde görev yapan Mehmetçiğin çetin kış koşullarında mücadelesine muhabirleri de tanık oldu. Mehmetçik, terör örgütü PKK'nın bölgede kış üslenmesine ve uyuşturucu ticaretine darbe vurdu. Sınırdan PKK'lı teröristlerin geçişine izin vermeyen 2807 rakımdaki Hudut Kartalları, sık sık hareketlilik yaşanan bölgeleri de ağır silahlarla ateş altın alıyor. 2 Mayıs 2016'da kurulan ve Hakurk, Kalereş ve Ari bölgesindeki PKK'lı teröristlerin geçiş güzergahında bulunan Mirgesav Üs bölgesine 3 sızma girişimi yapılırken, 48 havan, 74 Doçka ve Kanas saldırısı oldu. Bu saldırılarda 5 şehit verilirken, çok sayıda PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Görüntü Dökümü



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-Askeri helikopterin iniş yapması



-Mirgesav Üs Bölgesi'nden görüntü



-Kar tünellerinin görüntüsü



-Askerlerin intikalinden görüntü



-Mirgesav Üs Bölgesi'nde nöbet tutan askerlerin görüntüsü



-Detaylar

Haber-Kamera: Osman BEKLEYEN - Murat ÇAĞLAR / (Şemdinli) HAKKARİ ()

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3)OĞLUNA AHŞAPTAN HAYAL DÜNYASI YARATTI

Oğlu Aren'in ucuz ve sağlıksız plastik oyuncaklarla oynamasını istemeyen Şevki Köse, ağaçtan yaptığı oyuncaklarla oğluna ahşaptan bir hayal dünyası yarattı.



Çocukların gelişimi için büyük önem taşıyan oyuncakların her renk ve çeşidi mevcut. Ancak plastik oyuncakların zararı da tartışmasız bir gerçek. İzmir'de haber kameramanlığı yapan 50 yaşındaki Şevki Köse, 11 yıl önce baba olduktan sonra oğlu Aren'in doğal olmayan malzemelerden üretilen ve çoğunluğu uzak doğu menşeili olan oyuncaklarla oynamasını istemedi. Küçükken kendi oyuncaklarını da kendinin yaptığını söyleyen Köse, oğlu için sağlıklı ve çevre dostu oyuncaklar yapmak için kolları sıvadı. Tamamen ahşap malzemeler kullanarak yaptığı oyuncak araba, kamyon, bisiklet hatta mama sandalyesi kısa sürede çocukların ilgi odağı oldu. Oğlu büyüyüp oyuncaklarla oynamayı bıraksa da ahşap yolculuğuna devam ederek başka figürler yapmaya başladı. Deniz kıyısından ve odunculardan topladığı atık ahşap malzemeleri Alsancak'taki atölyesine taşıyan Köse'nin ahşap oyma teknikleriyle yaptığı birbirinden farklı insan yüzleri görenlerin beğenisini topluyor.



"KENDİ OYUNCAKLARINI DA KENDİ YAPARDI"

Çocukların gelişen teknoloji ile birlikte daha çok kanserojen madde taşıyan oyuncaklarla büyüdüğünü söyleyen Köse, ahşaptan oyuncak yapmaya nasıl başladığını şöyle anlattı:



"Çocukken Rize'de kendime tahtadan oyuncaklar yapardım. İhtiyaçtan dolayı her türlü şeyi değerlendirirdik. Aren doğunca oyuncak lazım oldu. Aldığımız plastik oyuncakları ağzına götürmeye başladı. Rahatsız olduk ve oyuncaklarını kendimiz yapmak istedik. Çocukluğumda kendi yaptığım tahta oyuncaklarla oynadığım için onun da tahta oyuncaklarla oynamasını istedim. Aynı zamanda da eski tip oyuncaklarla tanışsın istedim. Doğaya temas etmek insanı rahatlatan bir şey. Bebekleri ve çocukları da rahatlatıyor diye düşünüyorum. Uzun süre Aren'e ahşaptan oyuncak yaptım. Bütün oyuncakları tahtadandı. Bir gün benden akvaryum istedi. Tamam güzel bir akvaryum yapalım dedim. Ama akvaryum tahtadan olmaz dedi. Onu da tahtadan yapacağımı düşünmüş. Bütün sınıfa yapmıştık bu oyuncaklardan, herkes istemişti."



"AĞAÇLARIN İÇİNDEKİ GİZLİ YÜZLER"



Oğlu Aren büyüyünce oyuncak yapmayı bıraksa da atölye çalışmalarını devam ettiren Köse, şuan ağırlıklı olarak ahşaptan yüzler yapıyor. Ahşapla uğraşmayı çok sevdiğini belirten Köse, "İlk olarak Aren'e bir kamyon yapmıştım. Sonra onu geliştirerek birkaç tane daha yaptım. Hatta mama sandalyesi bile yaptım. Hiç metal malzeme kullanmayarak tamamen ahşaptan bir bisiklet yaptım. Oyuncak konusunda kendimi baya geliştirmiştim. Oyuncak yaptığımız malzemeleri sıfır olarak yapı marketlerden alıyorduk. Daha sonra Aren'in ihtiyaçlarına göre yaptığım şeyler de değişti. Ağaçların içinde yüzler olduğunu düşünmeye ve yüzler yapmaya başladım. Şuan ağırlıklı olarak ahşaptan yüzler yapıyorum. Çocukken ihtiyaçtan dolayı kendime oyuncaklar yapardım. Hatta bütün arkadaşlarım kendi oyuncaklarını kendi yapardı. Bu elbette bir el alışkanlığı sağlamıştır ama yüz yapma ve şekil verme anlamında daha önce bir çalışma yapmamıştım. Yaklaşık 1.5- 2 yıldır yüz yapıyorum. Ahşapla uğraşmayı seviyorum. Boş zamanlarımı bu şekilde değerlendiriyorum. Çok rahatlatıcı bir şey. İnsanın tüm stresini alan bir uğraş" dedi.



"İŞİN STRESİNİ ATÖLYEDE ATIYOR"



Köse haber kameramanlığı gibi stresli bir işine rağmen atölyeye geldiğinde her şeyi hatta yemek yemeyi bile unuttuğunu söylüyor. Ahşapla uğraşmayı bir terapi gibi gören Köse, "Atölyeye geldiğimde başka hiçbir şeyi düşünmüyorum. Ahşaba dokunduğumda bu bana terapi gibi geliyor. Stresli bir işimiz var. İşin bütün stresini, yükünü burada atıyorum. Buraya geldiğimde yemek yemeyi bile unutuyorum. Çünkü biran önce ne yapmak istiyorsam ona ulaşmaya çalışıyorum. Bu konuda biraz aceleciyim. Ağaç kendini yönlendiriyor. Bazı ağaçtan bir kız çıkıyor, bazısından ise amca çıkıyor. Eski ağaçlar bana çok bilgelik çağrıştırıyor. Elime aldığım ağaç hangi sularda debelenmiş, nerelere çarpmış diye düşünüyorum. Belki de Sakız Adası'nda denize düştü, belki Karaburun'dan. Bazen şekillendirirken ağaç çatlıyor ama o çatlağı kapatmaya çalışmıyorum. O çatlak o yüzün façası" şeklinde konuştu.



HEDEFİ SERGİ AÇMAK



Yaklaşık 7-8 yıldır atölye çalışmalarını sürdüren Köse'nin öncelikli hedefi bir sergi açmak. Yaptığı işlerin insanlar tarafından beğenilmesinin kendisine cesaret verdiğini ifade eden Köse, "Burası dördüncü atölyem. İş arasında gidip gelebilmek için işyerime yakın bir yer olmasını tercih ettim. Vakit buldukça kendimi buraya atıyorum. Arkadaşlarım yaptığım işleri çok beğendiklerini dile getiriyorlar. Bu da beni cesaretlendiriyor. Daha fazla uğraşıp kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ben yaptıklarımı anlatmaktan ve göstermekten hoşlanmıyorum. Ama arkadaşlarım beni bu konuda çok yüreklendiriyor. Kendimi biraz daha geliştirebilir ve iddialı işler yapabilirsem, hedefim kısa süre içerisinde bir sergi açmak. Bu sene emekli olmayı planlıyorum, o zaman atölyeye daha fazla zaman ayırabileceğimö ifadelerini kullandı.



MALZEMELERİ DENİZ KIYISINDAN TOPLUYOR



İnsan yüzleri yapabilmek için deniz kıyısından ve odunculardan atık ahşap malzeme topladığını söyleyen Köse, "Malzemeleri deniz kıyılarından veya odunculardan topluyorum. Hiçbirini önceden tasarlayarak yapmıyorum. Aklıma ne gelirse, neye ihtiyaç duyarsak ona göre yapıyorum. Bazı ağaçlar hiçbir şey ifade etmiyor. Öyle ki, görsem bile almıyorum. Ama bazılarının içinde o duyguyu hissediyorsun. Şeklinden şemalinden… Mesela bundan çirkin bir amca olur diyorsun. İnsan figürleri ve ifade çalışmayı seviyorum. Elimden geldiğince yüzlere ifade vermeye çalışıyorum. Bunları yaparken her şeyi unutuyorum. Bir işe başlayıp aynı gün içerisinde bitirme fırsatı pek olmuyor. Tam gelip yapmaya başlıyorum, bir telefon geliyor. Tekrar işe dönmek zorunda kalıyorum. Ağacına, yaptığınız objeye göre işin süresi çok değişiyor. Bazısı uzun zaman alıyor, bazısı ise kısa. İnsanlar 'Al bak bununla bir şey yaparsın' diyerek çok malzeme getiriyor. Bazen fazla doluyor hatta içerisi koyacak yer bulamıyorum. Şu çam ağacını komşum kesti, ben kuruttum. Uzun zamandır bakışıyoruzö diye belirtti.



AREN'İN HAYAL DÜNYASINA AHŞAPTAN BİR İZ



İlkokul 5'inci sınıfa giden 11 yaşındaki Aren, okuldan arda kalan zamanlarda atölyede vakit geçirmekten büyük keyif alıyor. Babasının yaptığı ahşap oyuncakların arkadaşları tarafından da çok beğenildiğini hatta kendileri için de istediklerini anlatan Aren, "Babamın ben küçükken yaptığı oyuncakları hatırlıyorum. İlk yaptığı oyuncaklar da çok güzeldi ama şimdi kendini çok geliştirdi. Atölyeye gelmeye pek vaktim olmuyor ama geldiğimde bende babama yardımcı olabilmek için elimden geleni yapıyorum. Anaokuluna giderken bana bir oyuncak yapmıştı. Sadece okuldan arkadaşlarım değil evimize gelen yakınlarımızın çocukları da istemişlerdi. Okula götürdüğümde çok ilgi görmüştü" dedi.

Görüntü Dökümü



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- Şevki Köse ile röp



- Oğlu Aren Köse ile röp



- Ahşaplardan genel ve detay görüntüler



- Şevki Köse ahşap oyarken genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

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4)KAFE İŞLETMECİSİNDEN 'ASKIDA DÖNER' UYGULAMASI

Antalya'nın Demre İlçesi'nde kafe işletmecisi Tolga Akpak, daha önce sosyal medyada ve basında gördüğü sosyal sorumluluk projelerinden etkilenerek, 'askıda döner' uygulaması başlattı. 'Kimse aç kalmasın, ihtiyacı olan askıdan alsın' sloganıyla hareket ettiğini belirten Tolga Akpak, bir haftadır uygulanan proje müşterilerden de ilgi gördü. Proje kapsamında müşteriler 6 lira karşılığında döner ve ayrandan oluşan menüyü satın alıyor. İşletmenin dışına asılan tabelada kaç askıda döner olduğu belirtiliyor. İhtiyaç sahipleri de 'askıda döner' uygulamasından yararlanabiliyor.

GENİŞ HABER GEÇİLECEK)

Görüntü Dökümü



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- Kafenin 'askıda döner' tabelasından



- Döner kesiminden



- Restorandaki müşteriler



- RÖP 1: Burak Can Coşkun (müşteri)



- RÖP 2: Tolga Akpak (İşletme sahibi)

(Haber- Kamera: Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), ()

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5)OTOMOBİLİ SOĞUKTAN KORUMAYA BRANDALI YÖNTEM

SİBİRYA soğuklarının yaşandığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde sürücüler, kapalı garaja koyamadıkları taşıtlarının sıfırın altında 20-30 derecede çalışabilmesi için farklı ve ilginç yöntemler geliştiriyor. Karslı bir otomobil sahibi, branda ile sararak taşıtın yakıt deposu ve diğer aksamlarını korumaya aldı.

(GENİŞ HABER GEÇİLECEK)

Görüntü Dökümü



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-Aracın brandayla kaplı görüntüsü



-Genel ve detaylar



-Bir vatandaşın konuşması

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

114 MB - 1 DK 48 SN -

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