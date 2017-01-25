DHA YURT BÜLTENİ-2

1)181 DEAŞ HEDEFİ VURULDU, 17 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

SURİYE'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ'a ait 181 hedef, karadan ve havadan ateş altına alınarak imha edilirken, 17 terörist öldürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen yıl 24 Ağustos'ta başlatılan ve 155 gündür devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda, teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonlar sürdürülüyor. Karadan ateş destek vasıtalarıyla DEAŞ'a ait 180, havadan ise Türk savaş uçakları 1 hedefi bombalayarak imha etti. 17 teröristin etkisiz hale getirildiği harekata ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi: "Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 180 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak bölgedeki terörist grupların faaliyetleri baskı altına alınmış; DEAŞ mensuplarınca kullanılan bazı barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları imha edilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, El Bab bölgesinde tespit edilen 1 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, barınma maksadı ile kullanılan 1 bina imha edilmiştir. Koalisyon hava unsurları tarafından, hava harekatı icra edilmemiştir. Gün içinde, icra edilen harekat kapsamında tespiti yapılan 17 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 30 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3 bin 149 el yapımı patlayıcı 55 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."

GAZİANTEP/



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2)SEVGİLİLERİN TARTIŞMASI ÖLÜMLE BİTTİ

İZMİR'in Balçova İlçesinde, park halindeki otomobilde erkek arkadaşıyla bilinmeyen bir nedenle tartıştıktan sonra otomobilden inerek yolun karşısına geçmeye çalışan 30 yaşındaki İlknur Aker servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, bugün saat 06.30 İzmir Çevreyolu Selvay alışveriş merkezi önünde meydana geldi. Balçova'dan Karabağlar yönüne 45 ZA 0154 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan 27 yaşındaki Metin Kaplan, arkadaşı İlknur Aker ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kaplan bir süre sonra otomobili yol kenarına park ederken, Aker otomobilden inerek yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Karabağlar'dan Balçova yönüne doğru giden Ş.Ö. idaresindeki 35 S 00471 plakalı servis minibüsü Aker'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola düşen Aker'in üstünden çok sayıda araç geçti. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aker'in öldüğü belirlendi. Kız arkadaşının ölümü üzerine Kaplan büyük üzüntü yaşadı. Kaza sonrası İlknur Aker'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Servis şoförü Ş.Ö. ile Metin Kaplan gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü



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- Kaza yerinden görüntü



- Ekiplerin çalışmasından görüntü



- İlknur Aker'in fotoğrafı



- Genel ve detay görüntü

(Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, ()

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3)TARİHİ TÜRBE 2 KİLOMETRE TAŞINACAK

BATMAN'ın tarihi Hasankeyf İlçesi'nde yapılan Ilısu Barajı'nın göl suları altında kalacak olan 650 yıllık Zeynel Bey Türbesi'nin taşınması için çalışmalarda sona gelindi. Hollandalı ve Türk firmalarının yaptığı çalışmayla Zeynel Bey Türbesi altında yerleştirilecek platformla 2 kilometreye uzaklığa taşınacak. Türbeyi Hollandalı firma ile birlikte taşıyacak olan Er-Bu firması yetkilisi mühendis Mesut Yılmaz, taşıma sırasında türbenin zarar görmemesi için tüm önlemleri aldıklarını belirterek, "Zeynel Bey Türbesi'ni, lastik tekerlekli SPM-T değimiz araçla 90 santim kaldırılarak, bu platformu iki kilometre öteye taşınarak yerine bırakılacak" dedi.



Ilısu Barajı göleti altında kalacak olan Batman'ın tarihi Hasankeyf İlçesi'nin önemli eserlerden 650 yıllık Zeynel Bey Türbesi'nin taşınması için türbenin altına platform yerleştirildi. Hollandalı Bresser ile Er-Bu firması 65 çalışanla türbenin taşıması için adeta gün sayıyorlar. Mart ayının sonunda taşınması planan türbe, 2 kilometre uzalıktaki Yeni Hasankeyf'e taşınacağını anlatan Er-Bu firması Restorasyon Yüksek Mühendisi Mesut Yılmaz, taşıma esnasında türbeninin zarar görmemesi için tüm önlemleri aldıklarını kaybetti. Yılmaz, "Zeynel Bey türbesinin taşıma projesi bir buçuk yıl önce başladı. Projenin başlamasıyla türbenin Yeni Hasankeyf'e taşınması yapılabilir kararı verildi. Bu taşımada yapacağımız çalışmada yapının lastik tekerlekli SPM-T değimiz araçla 90 santim kaldırılarak, bu platformu iki kilometre öteye taşınarak yerine bırakılacak.Türbe bu şekilde taşındığında yapıta hiçbir zarar vermeden, yapının orijinalliğine, dokusuna özgün yönele hiçbir zarar gelmeden yapının yerine konulmasını hedefliyoruz. Buradaki çalışmanın ana amacı da türbenin özgün olarak taşınmasına amaçlıyoruz. Türbenin yapılan hesaplara ve kullandığımız taşıma tekniğinde taşıma esnasında hiçbir şekilde yanal ya da düşey yükler altında kalmayacağı için yapıda direk bir koruma müdahalesi yapmıyoruz. Çünkü türbeyi bir platforma aldığımız için ve taşıyacağımız SPM-T araçla yapının yolda giderken tüm hesaplamalarındaki yol değerlerine girdiğimiz için yapının hiçbir şekilde sallanmadan yapının mevcut yerindeki gibi ekstra bir yük gelmeyecek. Türbe taşıma esnasında hiçbir yıkılma ya da risk öngörülmediği için yapıda direkt bir müdahale düşünülmedi. Taşımada kullandığımız SPET araçları yolda verileri girdiğimiz için hiçbir milim dahi oynama olmayacak. Zaten aynı araçla türbeyi taşımadan önce aynı araçla test amacıyla türbenin ağırlığında bir taşıma yapacağız. Yoldaki tüm değerleri göreceğiz. Zeynel Bey türbesinin taşımanın bir örneğini önden yapacağız"dedi.



"YAPININ TAŞIMASI 8 SAAT SÜRECEK"



Bresser firması yetkilisi Yüksek Mühendis Harman Bresser ise, türbenin taşınması 8 saat süreceğini ifade ederek, Türkiye'de ilk kez böylesi bir çalışmanın yapılacağını aktardı. Yapı taşıma çalışmalarını bazı ülkelerde yapıklarını dile getiren Bresser, "1990'da bu işlere başladık. Bugüne kadar 20 metre yüksekliğindeki bir binayı taşıdık. Bir tane ise 12 kilometre mesafeye kadar bina taşıdık. Bizim için Türkiye'da bunu ilk defa yapmak gururdur. Biz aslında türbenin altına bir masa gibi yapıyoruz, formunu tutan bir masa, eğilmeyen bir masadır, dinamiktir. Üstünde kalan bina imkansız hareket yapmayan bir olaydır. Aslında bir çaydanlık veya çay bardağı atlığı gibi benzerdir. Şuanda Türkiye'de bizim ilk çalışmamızdır. Daha önce Azerbaycan ve Gürcistan'da taşıma çalışmalarımız oldu. Teknik bakımdan türbenin taşınması için hiç bir zorluk yok fakat, bizim için Hollanda firması olarak ilk olarak Türkiye'de bu işleri yapmamız için bizim için bir gururdur. Daha önce Hasankeyf'e geldik türbenin hikâyesini inceledik, tarihini biliyoruz, türbenin öneminin farkındayız"diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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-Çalışmalardan görüntü



-Türbeden görüntü



-Hasankeyf'ten görüntü



-Yılmaz'ın konuşması



-Bresser'in konuşması

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, () -

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4)ÇANAKKALE'DEKİ ORGAN BAĞIŞLARI 300 KİŞİYİ SAĞLIĞINA KAVUŞTURDU

ÇANAKKALE Organ Nakli İl Koordinatörü Uzman Dr. Azem Ülkü, kentte 15 yıl içinde gerçekleşen beyin ölümlerinin ardından yapılan 73 organ bağışıyla, Türkiye'deki 300'e yakın hastanın yaşama tutunduğunu söyledi.



Çanakkale Devlet Hastanesi bünyesinde 2002 yılında kurulan Organ Nakli İl Koordinatörlüğü, 15 yıl içinde gerçekleşen 191 beyin ölümünden 73'ünde organ bağışının yapılmasını sağladı. Yapılan bağışlar sayesinde, Türkiye genelinde organ bekleyen yaklaşık 300 kişi, nakille sağlıklarına kavuştu. Kentteki organ bağışları konusunda bilgi veren Çanakkale Organ Nakli İl Koordinatörü Uzman Dr. Azem Ülkü, 2010'dan itibaren beyin ölümlerini hiç aksatmadan tespit edebildiklerini belirtti. Çanakkale'de 2002'den itibaren 191 beyin ölümü tespiti yapıldığını ifade eden Ülkü, 2015 ve 2016 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin de (ÇOMÜ) devreye girdiğini kaydetti. ÇOMÜ'de 24, Çanakkale Devlet Hastanesi'nde 167 beyin ölümü tespiti yapıldığını belirten Ülkü, kentte 15 yıl içinde 73 organ bağışında bulunulduğu bilgisini vererek şunları söyledi:"Bazı kişilerin organları 6 ya da 7 kişiye nakledildi. Bazılarınki ise 2 ile 3 kişiye nakledildi. Ama ortalama 4 olarak kabul edersek, Türkiye'de yaklaşık 300 kişi Çanakkale'de bağışlanan organlar sayesinde sağlıklı yaşama kavuştu. Bu çok önemli bir rakam. Çanakkale'de 2016'da sadece 10 organ bağışından, yaklaşık 40 kişi sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürüyor. Bu Çanakkale halkının başkaları içinde ne kadar fedakar ve iyi düşüncelerde olduğunun göstergesidir."

Görüntü Dökümü



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- Hastaneden genel ve detay görüntü



- 8.16 ile 33.04 saniyeleri arası arşiv görüntüsüdür



- Azem Ülkü açıklama görüntüsü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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5)ZONGULDAKLI KADIN FUTBOLCU SİİRT'E TRANSFER OLDU

TÜRKİYE Kadın Futbolu 3. Lig, 8. Grupta mücadele eden Siirt Hasbey Futbol Kulübü, yılın transferini gerçekleştirdi. Ligde oynadığı 10 maçtan 8 galibiyet ile ayrılan Hasbeyspor takımı, 1. Lig Zonguldak Ereğli takımında oynayan ve bütün takımların peşinde olduğu Sevgi Aslan'ı transfer etti. Hasbeyspor antrenörü Zeki Eren, "Sevgi'yi birçok takım istiyordu ancak biz bu transferi gerçekleştirdik. Sevgi kadın milli takımda da top Oynamış bir arkadaşımız, bu sene inşallah şampiyon olacağız" diye konuştu.



Türkiye Kadınlar Futbol 3. Lig, 8. Grupta mücadele eden Siirt Kadın Hasbeyspor takımı 1'inci lig takımlarından Zonguldak Ereğli'den Sevgi Aslan'ı transfer etti. Oynadığı grupta 10 maçtan 8 galibiyet ile ayrılan Siirt Kadın Hasbey Spor takımı, bütün takımların peşinde olduğu orta saha oyuncusu 20 yaşındaki Sevgi Aslan'ı yıllık 5 bin lira ile transfer etti. Siirt Kadın Hasbeyspor antrenörü Zeki Eren, Sevgi'nin takıma önemli bir katkı sağlayacağına inandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sevgi'yi birçok takım istiyordu. Ancak biz bu transferi gerçekleştirdik. Sevgi, kadın milli takımda da top aynamış bir arkadaşımız. Bu sene inşallah şampiyon olacağız. Şu ana kadar 10 maç oynadık, 8 galibiyetimiz var ve şuan ligde 2 durumundayız. İnşallah bu sene şampiyon olup play-off'a kalacağız. Tabi play-off'a kalmak kolay değildir. Ancak Siirt'te yetenekli kızların olması da bizleri son derece gururlandırdı. Fakat takımımızda birçok eksikliklerimiz bulunmaktadır. Sağ bek, sol bek, kaleci orta saha eksiğimiz bulunmaktadır. Halen transfer çalışmalarımız devam etmektedir. Bu konuda ilk transferimizi Sevgi Aslan ile gerçekleştirdik. Sevgi, kadın futboluna büyük hizmetler vermiş ve Türkiye Kadın Milli Takımda top oynamış birisidir. Bizde Sevgi'yi yakından takip ediyorduk. Takımımıza daha iyi bir katkı sağlayacağını düşünerek Sevgi'yi transfer ettik."

Kadın futbolunda bir çok takımda top koşturduğunu ve Düzce'de Beden Eğitimi Öğretmenliği okuduğunu belirten Sevgi Aslan, daha önce Amasya'da top koşturduğunu ve Düzce'de Beden Öğretmenliğini okuduğunu belirterek, "Düzce'ye gittiğimde ilk olarak Düzce Kadın Futbol takımında oynadım. Daha sonra Zonguldak Ereğli 1. Lig takımına transfer oldum. Ancak daha sonra Siirt Kadın takımından bana teklif geldi. Şu an Siirt kadın takımına transfer oldum ve inşallah bu sezonda burada top koşturacağım. Benim için, hocalarım için, Siirt halkı için hayırlı olur. Bir çok takımda oynadım. Siirt'teki ilgi ve alakayı hiç bir yerde görmediğim için Siirt'i tercih ettim."

Siirt Hasbey Futbol Kulübü, Sevgi ile yaptığı anlaşmaya göre yıllık 5 bin lira ücretin yanı sıra, maç başı prim verecek. Sevgi Aslan'ın, antreman ve müsabaka için Düzce'den Siirt'e geldiğinde kulüp tarafından ulaşım masrafları ve konaklama giderleri de karşılanacak.

Görüntü Dökümü:

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--Kadın takımının sahada idman yapması

-Kadın sporcu Sevgi Aslan'ın top oynaması

-Diğer kadın sporcular ile top koşturması

-Kadın Hasbey spor takımı antrenörü Zeki Eren'in açıklaması

-Kadın futbolcu Sevgi Aslan'ın açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,()-