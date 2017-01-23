DHA YURT BÜLTENİ-2

1)214 DEAŞ HEDEFİ VURULDU, 65 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ'a ait 214 hedef, karadan ve havadan Türk ile koalisyon ülkelerine ait uçaklar tarafından ateş altına alınarak imha edilirken 65 terörist öldürüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 153 günden bu yana sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonlar sürdürüldü. Karadan ateş destek vasıtalarıyla DEAŞ'a ait 194 hedef, havadan Türk ve koalisyon ülkelerine ait savaş uçaklarıyla ise 20 hedef ateş altına alınarak bombalandı. Gün içerisinde 65 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatta 25 el yapımı patlyacı ve 12 mayın da kontrollü şekilde imha edildi.Genelkurmay Başkanlığı'ndan harekatın son durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede şöyle denildi: "Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 194 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak bölgedeki terörist grupların faaliyetleri baskı altına alınmış; DEAŞ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları ateş altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 14 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, 6 karargah binası, 7 barınma yeri ve 1 bombalı araç imalathanesi imha edilmiştir. Koalisyon hava unsurları tarafından Tadif, Abu Jabbar ve Uvayshiyah bölgelerinde tespit edilen DEAŞ unsurlarına yönelik icra edilen 3 hava harekatı ve 2 silahlı İHA ile atış sonucunda, 1 tank, 1 silahlı araç, 3 araç ve 1 havan imha edilmiştir. Gün içinde icra edilen harekat kapsamında tespiti yapılan 65 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 25 el yapımı patlayıcı ve 12 mayın imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3 bin 113 el yapımı patlayıcı ve 55 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."



-Gündem - Türkiye-Gaziantep -



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2)KAMYONETİN ÇARPTIĞI GENÇ KIZ ÖLDÜ

ADANA'da tarım işçisi 18 yaşındaki Gülistan Turhan, yolun karşısına geçmek istediği sırada bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, saat 06.30 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Güzelevler Mahallesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, sabah işe gitmek için evden çıkan Gülistan Turhan, servise binmek için D-400 Karayolu'ndaki yaya geçidinden geçmek istedi. Bu sırada Ceyhan yönünde ilerleyen Aziz Şimşek yönetimindeki 31 Z 5344 plakalı kamyonet, yolun kenarındaki Turhan'a hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle Turhan, metrelerce uzağa savrulurken, kamyonet ise yaklaşık 30 metre ileride durabildi. Kazada Turhan ağır yaralanırken, kamyonetin ön kısmında ise büyük hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Turhan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kamyonet sürücü Şimşek'i gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü



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- Gülistan Turhan'a çarpan kamyonet



- Kazanın meydana geldiği yaya yolunun tabelası



- Kamyonetin yere düşen parçaları



- Kamyonetin hasar gören ön kısmı



- Genel ve detay görüntüler

Süre: 01'51" Boyut: 133 MB



Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()

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3)ADAPAZARI'NDA TEK KATLI EV ALEV ALEV YANDI

ADAPAZARI'nda tek katlı kullanılmayan boş olan ev alev alev yandı.



Gece saatlerinde, Adapazarı Şirinevler Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde bulunan boş olan tek katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı da sararak büyüdü. Yangını gören çevre sakinlerinin ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Çevredeki vatandaşlar kısa bir süre önce boşaltıldığını söyledikleri eve kimliği belirsiz kişilerin girip çıktığını öne sürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü



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Evin yanması alevli



ADAPAZARI(Sakarya), ()

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4)OKUL DUVARLARINI PIRIL PIRIL YAPTILAR

MANİSA'da çoğunluğu inşaat sektöründe çalışan üyeler tarafından kurulan Daima Umut Derneği (DUMDER), 32 derslik Taytanlı İlhan İlkokulu'nun duvarlarını boyadı. Dernek üyesi 20 boya ustasının katıldığı etkinlikte, okulun duvarları ilk günkü gibi pırıl pırıl oldu. Manisa'da çoğunluğu inşaat sektöründe çalışan üyeler tarafından 2013 yılında kurulan Daima Umut Derneği (DUMDER), sosyal sorumluluk projesi kapsamında eğitime destek verdi. Yunusemre İlçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Taytanlı İlhan İlkokulu'nun ihtiyacına cevap vermek için kolları sıvayan dernek üyeleri, üç katlı, 32 derslikli okulunun duvarlarını boyadı. Dernek üyesi 20 ustanın gönüllü olarak çalıştığı boyama etkinliğinde, okul baştan aşağı yenilendi. Ayrıca ihtiyacı olan duvarlardaki pürüzler alçı ile doldurulup, boyandı. Bir günlük izinlerini hiçe sayarak, minik öğrencilerin daha ferah ve daha güzel bir ortamda eğitim görmeleri için fedakar bir şekilde çalışan dernek üyeleri, takdir topladı. Okul yöneticileri dernek üyelerine eğitime verdikleri katkılarından dolayı teşekkür etti.

"HEP UMUT OLACAĞIZ"

Daima Umut Derneği Genel Başkanı Şerafettin Işık, dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Işık, "Derneğimiz 2013 yılında kuruldu. Manisa Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde faaliyet gösteren 191 aktif dernekten bitanesidir. 2013 yılından itibaren günümüze kadar birçok sosyal etkinliklerde yer aldık. Derneğimizin şuan 150 üyesi var. Derneğimizin üyelerinin çoğunluğu inşaat sektöründe çalışan üyelerden oluşturmaktadır. Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız protokol kapsamında dernek binamızda folklor ve İngilizce kursu etkinliği gerçekleştirdik. Bugün de gönüllü boyacı elemanlarımız ile Taytanlı İlhan İlkokulu'nun duvarlarının boya ihtiyacını karşılamak için buradayız. Umut dolu günler için hep beraber omuz omuza birlikte olmaya devam edeceğiz. 20'ye yakın üyemiz şuan burada çalışmaktadır" dedi.

Görüntü Dökümü



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-Okulun dışı ve tabelasından görüntü



-Okulun duvarlarının boyanmasından görüntü



- Daima Umut Derneği Genel Başkanı Şerafettin Işık röportaj



Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA, ()

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