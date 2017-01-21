DHA YURT BÜLTENİ-2

Fırat Kalkanı şehitleri memleketlerine gönderildi

SURİYE'de Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdürüldüğü El Bab'ın Suflaniyah bölgesindeki birliğe, terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 5 askerin cenazeleri, Gaziantep'te düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 151 gündür yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab'ın Suflaniyah bölgesindeki birliğe dün terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda şehit olan piyade uzman çavuşlar Emre Doruk (25), Selim Topal (27) ve Bahattin Bakır (27) ile piyade uzman onbaşılar Mete Can (26) ve Ramazan Taşkın (24) için sabah saatlerinde Gaziantep Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Törene Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, belediye başkanları, STK temsilcileri ve askerler katıldı. Şehitlerden Mete Can'ın cenazesi, karayoluyla memleketi Hatay'a gönderildi. Türk bayraklarına sarılı diğer şehitlerin cenazeleri ise, apronda cenaze araçlarından Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklara taşındı. 4 askerin cenazeleri, iki uçakla toprağa verilmek üzere Giresun, İstanbul, Zonguldak ve Samsun'a gönderildi.

Harekat kapsamında şehit sayısı 54'e yükselirken, dünkü saldırıda yaralanan 9 askerin hastanelerdeki tedavilerine ise hastanelerde devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Havalimanı

- Törene katılanlar

- Cenaze araçları

- Aprondaki uçaklar

- Tabutların uçaklara taşınması

- Uçakların kalkışı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Eyyüp BURUN, Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP-)

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3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

KONYA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli, aralarında subay ve astsubayların bulunduğu 6 kişiden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli de serbest bırakıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Konya'da bulunan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na bugüne kadar çok sayıda operasyon düzenlendi. Örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen subay ve astsubayların bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Polis, geçtiğimiz Salı günü 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na girerek aralarında subay ve astsubayların olduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber: Tolga YANIK/KONYA, ()-

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Camiyi Athena Tapınağı'nın taşlarıyla yapmışlar

MANİSA'nın Seyitli Mahallesi'nde 64 yıl önce yaptırılan camide kullanılan taşlarının 2 bin 800 yıllık tarihi geçmişe sahip Aigai Antik Kenti'ndeki Athena Tapınağı'na ait olduğu ortaya çıktı. Aigai Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sezgin, "Kutsal bir yapıdan alınan taşlar başka bir kutsal yapıya taşınmış" diyerek, camiye dokunulmayacağını söyledi.

Yunusemre ilçesindeki Aiol halkı tarafından Batı Anadolu'da kurulan 12 kentten biri olan 2 bin 800 yıllık tarihe geçmişe sahip Aigai Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmaları, 64 yıllık bir gerçeği ortaya çıkardı. Aigai Antik Kenti'ndeki bilgelik tanrıçası olarak bilinen Athena'nın tapınağındaki taşların sökülerek taşındığını farkeden kazı heyeti, antik kente yakın yerleşim yerlerini mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde tapınak taşlarının antik kente 8 kilometre mesafedeki Seyitli Mahallesi camisinin inşaatında kullanıldığı belirlendi. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla mahalle sakinleri 64 yıllık camilerinin yıkılarak tarihi taşların geri alınmasından endişe etmeye başladı.

Seyitli Mahallesi'nde yaşayan Nazif Gürca da o dönemde mahallenin ileri gelenlerinin cami inşaatı için taşları Aigai Antik Kenti'nden getirdiğini doğruladı. Caminin yapımında kullanılan taşların neredeyse tamamının tapınak taşları olduğunu belirten Aigai Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sezgin ise hiçbir şekilde camiye müdahale edilmeyeceğini söyledi. Yrd. Doç. Dr. Sezgin, "Seyitli Mahallesi Camisi 1953 yılında inşa edilmiş. Özellikle caminin önünde görülen yüksek sütunların Athena Tapınağı'ndaki sütunlar olduğunu biliyoruz. Cami yapılırken oradan getirilerek kullanılmış. Kutsal bir yapıdan alınan taşlar başka bir kutsal yapıya taşınmış" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Camiden görüntü

-Cami dışındaki taşlardan görüntü

-Aigai Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sezgin ile röp.

-Seyitli Mahallesi sakinlerinden Nazif Gürca ile röp.

-Aigai Antik Kenti'nin görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA, ()

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Vücutlarına sarılı 258 cep telefonuyla yakalandılar

BİTLİS'ten batı illerine giden otobüste yapılan aramada 2 yolcunun vücutlarına sarılı 258 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar kapsamında batı illerine giden bir yolcu otobüsünü durdurararak arama yaptı. Ü.G. ve E.K.'nin yapılan üst aramalarında vücutlarına sarılı vaziyette toplam 258 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alanan Ü.G. ve E.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, cep telefonlarına ise el konuldu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, ()-

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Kocaeli'nde kafatasını açmadan beyin ameliyatlarında rekor

KOCAELİ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hastanın kafatası açılmadan burun deliğinden girilerek yapılan beyin ameliyatlarında rekor sayıya ulaşıldığı açıklandı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Savaş Ceylan, "Son 20 yılda 1850 'Endoskopik transsfenidal tekniği' ile ameliyat yaptık. Bu Türkiye'de ulaşılmış en büyük seridir. Bizim ulaştığımız sayı bu işin yapıldığı Avrupa'daki birkaç önemli merkezin sayısına yetişmiştir, hatta üstüne de çıkmıştır" dedi.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 1997 yılından itibaren burundan girilerek beyin ameliyatları yapılıyor. Endeskopik olarak beyin ameliyatları yaptıklarını söyleyen Prof.Dr. Savaş Ceylan, şu bilgileri verdi: "Burundan girilip yapılan beyin ameliyatları tıbbi terimle endoskopik transsfenidal bizim üniversitemizde 1997 yılında başladı. Türkiye'de de ilk başlayan kliniklerden de bir tanesidir. Bu ameliyatlar daha önceden mikroskopik teknikle yapılıyordu. Endeskop yeni bir tekniktir ve bu teknik büyük katkı sağlamıştır. Hem ameliyatları kolaylaştırmıştır, hem hastalar için iyi konfor sağlamıştır. Hem bu ameliyatla ulaşılan alanları çok genişletmiştir. Onun için dünyada da çok kabul gördü ve popüler tekniklerden bir tanesidir. Biz son 20 yılda bin 850 endoskopik transsfenidal teknikle ameliyat yaptık. Bu Türkiye'de ulaşılmış en büyük seridir. Bu teknikle sadece hipofiz bölgesi cerrahisi yapılmadı. Beyin tabanını tutan beynin içine yerleşmiş çok faklı tümörler bu yolla yaklaşım sağlanmıştır."

AVRUPA'DAKİ MERKEZLERİN ÜZERİNE ÇIKTI

Prof.Dr. Ceylan endoskopik transsfenidal teknik uygulanarak yapılan ameliyat sayısının Avrupa'daki bir çok önemli merkezinin sayısının üzerine çıktığını belirterek, şöyle konuştu: "Kocaeli Üniversitesi'ne Türkiye'nin pek çok ilinden hasta gelir. Sadece İzmit'te bu sayıya ulaşmak mümkün değildir. Onun dışında yakın komşu ülkelerden de bize hasta gelir. Kazakistan, Irak, Suriye, Bulgaristan ve Avrupa'dan da gelen hastalar oldu. Bizim ulaştığımız bin 850 sayısı bu işin yapıldığı Avrupa'daki birkaç önemli merkezin sayısına yetişmiştir, hatta üstüne de çıkmıştır. Burada sadece hipofiz tümörlerine yaklaşmıyoruz. Dışarıda gördüğümüz akromegali, cushing hastalığı ve diğer hormon salgılamayan beyin tümörlerinin yaklaşık yüzde 10-15'ini oluşturur ve geniş bir seridir bunlara yaklaşıyoruz ve bunların dışında bu bölgelerin zor tümörleri vardır. Hem beyin içerisinde, hem beyin tabanını tutmuş tümörler bunlara da bu teknikle yaklaşılır hasta için çok iyi konfor sağlar ve çok büyük oranda tümör çıkartılır."

YURT DIŞI VE TÜRKİYE'DE EĞİTİM

Yurt dışında pek çok kongreye katıldıklarını, Türkiye'de birçok toplantı organize ettiklerini vurgulayan Prof.Dr. Ceylan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Biz yurt dışında pek çok kongreye katılıyoruz. Bildirilere katılıyoruz, eğitmen olarak katılıyoruz. Ülkemizde de pek çok toplantıyı organize ediyoruz ve yapıyoruz. Türkiye'de ilk kez 23 tıp fakültesinin olduğu kentte giderek bu ameliyatları yaptık. Genç arkadaşlarımızı eğittik, buralarda konferanslar verdik. Ayrıca kendi üniversitemizde konferanslar, sempozyumlar, kadavra çalışmaları yapıldı. Türkiye'nin çok farklı fakültelerinden yurt dışından bize eğitim almak için gelen arkadaşlarımız var ve onları eğitiyoruz. Dün 76 yaşında ameliyat ettiğimiz bir hastamız var. Beyin tabanını tutmuş yaklaşık 10 santimetreden daha büyük bir tümör bu teknikle çıkarıldı ve hasta gayet iyi yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayabilir durumdadır. Ayrıca göz sinirlerini tutan tümörler var. Göz hareketlerinde kısıtlılık, göz kapağında düşme gibi olaylar gelişir. Ameliyat başarılı geçtiğinde hastanın bu bulgularında düzelmeler olduğunu görürüz."

Şiddetli baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu söyleyen 76 yaşındaki Neriman Sakarya, "Nefesim tıkanıyordu ve başım ağrıyordu. Ameliyat oldum ve başımın ağrısı kesildi. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Sağlığıma kavuştum" dedi.

Ameliyat sonrasında gözündeki sorunların ortadan kalktığını ifada eden 58 yaşındaki Recep Kaya, "Ameliyat öncesinde sol gözüm sağa dönmüyor üst ve aşağıya da çıkmıyordu. Ameliyat sonrasında gözümdeki sorunlar ortadan kalktı. Gözüm şu anda gayet iyi görüyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Savaş Ceylan ile röp

-Hastalarla röp

-Ameliyathanede operasyon anında görüntüler

HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Orhan UZUN / KOCAELİ ()

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Bodrum'da soğuk ve yağışlı havaya mola

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde yaklaşık 2 haftadır süren soğuk ve yağışlı hava, yerini güneşli gökyüzüne bıraktı. Sahildeki kafeteryalar güneşlenenler ve yürüyüş yapanlarla doldu.

Bodrum, yaklaşık 2 haftadır süren soğuk ve yağışlı havayı geride bıraktı. Hava sıcaklığı 18, deniz suyu sıcaklığı ise 17 olarak ölçüldü. Açık ve güneşli gökyüzüyle ilçe sahillerindeki kafeteryalar doldu. Vatandaşlar, Kumbahçe sahilinde yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşlar güneşlenirken, güzel havanın tadını çıkardı. Bodrum Belediyesi'nin Kumbahçe Mahallesi'ndeki Mafer Kafeteryasında oturacak yer kalmadı. Anneleriyle sahile gelen çocuklar, güvercinleri besledi; sokak köpekleriyle oynadı.

Ankara'dan hafta sonu tatili için Bodrum'a gelen evli ve 1 çocuk babası inşaat mühendisi Hakan Deliormanlı, "Bodrum'un kışı da yazıda bir başka. Ankara'da günlerce süren soğuk havadan bıkıp 2-3 günlüğüne de olsa Bodrum'a geldik. Hafta sonu için çok şanslıyız. Güneş ve sıcak hava bizimle birlikte" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kafeteryayı dolduranlar

- Güneşlenenlerden genel detay görüntü

- Güvercinleri besleyen çocuklar

Haber:Yaşar ANTER -Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), ()

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Dedeye taciz iddiası

MERSİN'de 3 çocuk annesi Ş.S., kayınpederinin 5 yaşındaki kızını taciz ettiğini iddia ederek Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Kayınpeder 50 yaşındaki H.S. iftiraya uğradığını ileri sürdü.

Geçtiğimiz eylül ayında O.S. ile Ş.S., kızları A.S.'nin dedesi M.S.'ye gitmek istememesinden şüphelendi. Kızının isteksiz tavırları üzerine meraklanan genç kadın kızına bunun nedenini sordu. Küçük kız da dedesinin külotunu indirdiğini, kendisini öptüğünü, içki içirdiğini ileri sürdü. Anne duyduklarını eşi O.S.'ye anlatıp şikayetçi olmak istedi. Ancak O. S. babası hakkındaki iddialarla ilgili şikayetçi olmayınca kendisi, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bu nedenle eşi ile arasında sorun yaşayan Ş.S., şiddet görünce 3 çocuğuyla sığınma evine yerleştirildi. Ş.S., kendisine şiddet uygulayıp kızının taciz edilmesine sessiz kalması nedeniyle de eşine boşanma davası açtı.

Dede M.S. ise Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği ifadesinde iftiraya uğradığını anlatılanların asılsız olduğunu ileri sürdü. Cumhuriyet Savcısı iddialarla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Anne Şenay S. çocukları ile birlikte

- Anne Şenay S'nin kızı A.S. ile ilgilenmesi

- Anne'nin konuşması

- Dede. M.S.'nin fotoğrafı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, ()

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Otomobil, park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı



ADANA'da kontrolden çıkıp park halindeki iki kamyonete çarpan otomobildeki 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 01 SD 893 plakalı otomobil, hızlı girdiği virajda kontrolden çıkıp yolun sağında park halindeki 01 PR 084 ve 01 EN 246 plakalı kamyonetlere çarptı. Otomobil sürücüsü hurdaya dönen araçtan kendi imkânlarıyla çıkarak kaçtı, yanındaki kadın ise yaralandı.

Sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan kadın, ambulansla Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle kapanan yol, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntü

- Hızla kaza yerinden ayrılan ambulans

- Hurdaya dönen otomobilden görüntü

- Kaza yerindeki polis ve itfaiye erleri

- İtfaiye aracından görüntü

- Vatandaş ile röp.

- Dubalarla yolu kapatan polisin, araçları farklı bir yola yönlendirmesi

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()

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Askıda ekmeğe rekor destek



Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir fırının başlattığı 'askıda ekmek' uygulamasıyla 1 ayda ihtiyaç sahiplerine 5 bin ekmek dağıtıldı. Askıda ekmek uygalamasına böyle bir destek beklemediklerini belirten Erdal Özdemir, "Daha önce bize uğrayan ihtiyaç sahiplerine günde 150-200 ekmek veriyorduk. Vatandaşlarda buna destek olmak isteyince askıda ekmek uygulamasını başlattık. Bir ayda 5 bin ekmek dağıttık" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Fırının dışı

-Camlara asılan askıda ekmek yazısı

-Fırın içi

-Ekmekleri alan Erkan Salman ile röp.

-Fırının sahibi Erdal Özdemir röp.

Haber-Kamera:Yusuf İBA/DOĞUBAYAZIT (Ağrı),()

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Kukumav kuşu donmak üzereyken bulundu

IĞDIR'da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde görevli veteriner Serdar Akuş tarafından kent merkezinde bulunan ve soğuktan donmak üzere olduğu belirtilen 'kukumav kuşu' korumaya alındı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır Şube Müdürlüğü görevlilerince veteriner hekim Serdar Akuş'tan teslim alınan kukumav kuşunun soğuktan bitkin düştüğü tespit edildi. Genelde fare ile beslenen kuşu beslemeye aldıklarını söyleyen Orman ve Su İşleri Iğdır Şube Müdürü Mete Türkoğlu, "Kuş büyük bir ihtimalle soğuktan etkilenmiş, aç ve bitap düşmüş. Kukumav kuşu baykuşgillerin en küçük bireyidir. Fiziksel olarak uçma yeteneğini kaybetmediği için yemleme yaptıktan sonra doğaya bırakacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kukumav kuşu

-Mete Türkoğlu'nun konuşması



Haber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR, ()

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17 yıldır aranıyordu, yakalandı

Kars'ta 'kasten adam öldürmek' suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 17 yıldır aranan Ş.A., Mardin'in Savur ilçesinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilere yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda, Kars Ağır Ceza Mahkemesince 'kasten adam öldürmek' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verilen Ş.A'nın, Mardin'in Savur ilçesi Karayacıklar köyünde olduğu tespit edildi. Kars Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Karayacıklar köyünde yapılan aramada Ş.A. yakaladı. 8 Nisan 2000'den bu yana arandığı belirtilen Ş.A. getirildiği Kars'ta çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HABER: KARS,()-

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Tutuklu HDP Milletvekili Zeydan, eşi ve 3 çocuğuyla görüştü

EDİRNE F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, eşi Dilşah ve 3 çocuğuyla 1 saat görüştü.

Ankara'da 4 Kasım 2016 tarihinde gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanan ve daha sonra Edirne F Tipi yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne götürülen HDP Hakkari Milletvekili Zeydan, dün ilk kez eşi Dilşah Zeydan ve 3 kız çocuğu ile 1 saat süren açık görüşte bir araya geldi.Cezaevindeki ziyaretinin ardından Zeydan'ın eşi ve 3 kızıyla cezaevinden ayrıldı.

Milletvekili Zeydan'ın ilk duruşması 3 Şubat 2017 tarihinde yapılacak. Duruşma, Hakkari 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin isteği üzerine güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Haber: Behçet DALMAZ/ HAKKARİ, ()-

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Sobadan zehirlenerek öldü

ESKİŞEHİR'de yalnız yaşayan 63 yaşındaki İbrahim Yeniyakalı, evinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Büyükdere Mahallesi Şair Sokak'ta meydana geldi. Tek katlı kiralık evde oturan İbrahim Yeniyakalı'yı yakınları evde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Yeniyakalı'nın ölmüş olduğunu belirledi. Kömür sobasından sızan kabonmonoksit gazından zehirlendiği bildirilen Yeniyakalı'nın cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne morguna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: ESKİŞEHİR, ()

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