DHA YURT BÜLTENİ-2

1)KONYA'DA DEAŞ'A, OPERASYON: 9 GÖZALTI

KONYA'da sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yaptığı ileri sürülen ve hakkında yakalama kararı çıkan 10 kişiden 9'u gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, örgütün Suriye ve Irak'taki diğer örgüt üyeleriyle de sık sık temasa geçtikleri iddia edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

-Sağlık kontrolünden çıkartılması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA )

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2)DARBE GECESİ ERDOĞAN'A HAKARETTEN 2 POLİSE 10'AR AY HAPİS



BURSA'da, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Emniyet müdür yardımcısının telsizinden yaptığı, 'Darbeci askerlere karşı direnilecek' anonsunu duyunca, kendi aralarında "Asker gelirse neden direneceğim? Silahımızı teslim ederiz" dedikleri iddiasıyla tutuklanan merkez Gürsu İlçe Emniyet Amiri 35 yaşındaki Kadriye Kaçar ile tutuksuz yargılanan polis memuru Bayram Kara'ya o gece Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan yargılandıkları davada 4'er ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıklara verilen cezanın hükmün okunmasını geri bıraktı. Bursa'da, 15 Temmuz gecesi, Emniyet müdür yardımcısının telsizi ile tüm birimlere "Olay yerlerinde bulunan ekiplerimiz. Askerin yapacağı hareketlere karşı direnilecek, silah teslim edilmeyecek. Talimatımıza uyulacak" anonsunu duyan Merkez Gürsu İlçesi Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Emniyet Amiri Kadriye Kaçar, 45 yaşındaki Komiser Ergün Şimşek ile 42 yaşındaki polisler Murat Çelebi ve Bayram Kara, iddiaya göre askerlerin gelmesi halinde, silahlarını teslim etme kararı aldı. Darbe girişiminin başarısız olmasından sonra ilçe emniyet müdürlüğünde görevi polis memurlarının şikayeti üzerine aralarında Emniyet Amiri Kadriye Kaçar'ın da bulunduğu 4 polis gözaltına alındı. Savunmalarından sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, Bayram Kara ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanık polisler daha sonra meslekten ihraç edildi.



Bursa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 sanık hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ömür boyu, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak'tan ise 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bu dava devam ederken, darbe girişiminin olduğu gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastederek, "Şimdi kaçacak delik arıyordur" dediği öne sürülen Kadriye Kaçar ile polis memuru Burhan Kara hakkında, Bursa 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlamasıyla ilgili yargılamaya başlandı. Sanıkların tutuksuz yargılandığı bu davadaki ilk duruşmada karar çıktı. Mahkeme hakimi yöneltilen suçları kabul etmeyen her 2 sanığa önce 1'er yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti daha sonra bu cezayı sanıkların iyi halini dikkate alarak 10 aya düşürüp hükmün okunmasını geri bıraktı.

Görüntü Dökümü



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-Gürsu İlçe Emniyet Amiri 35 yaşındaki Kadriye Kaçar ın gözaltına alınıp adliyeye çıkartılırken görüntüleri

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, () -

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3)ERİYEN KARLAR BAYRAMİÇ BARAJI'NDA TEHLİKE YARATTI

ÇANAKKALE'de, Kazdağları'nda biriken kar birikintisinin erimesiyle akan pınarlarla dolmaya başlayan Bayramiç Barajı üreticiyi sevindirdi. Ancak akan suların başta zirai ilaç atıkları olmak üzere ne bulduysa önüne katarak baraj havzasına taşıması tehlike yarattı. Son günlerde bol miktardaki yağışlarla Bayramiç Barajı dolmaya başlarken, işin tehlike boyutu da yine ortaya çıktı. Kazdağları'nın Bayramiç İlçesi'ne bakan Kuzey yamaçlarında biriken karların erimesi ve buna bir de yağmur sularının eklenmesiyle, Karamenderes Çayı'nda taşkınlar oluştu. Bu taşkınlar, meyve bahçeleri ile dere kenarlarındaki zirai ilaç atıklarını baraja sürüklüyor. Kazdağlarından inen sular, önüne ne bulduysa katıp baraj havzasına kadar taşıyor. Böyle olunca gelişigüzel doğaya atılan tarım ilaçlarının boş kutuları, baraj havzasına kadar ulaşıyor. Bayramiç ve Ezine ovalarını sulayan ve Bayramiç İlçesi'nin de belirli dönemlerde içme suyu olarak kullandığı barajda biriken zirai ilaç kutuları ile diğer atıklar, barajın bazı bölümlerinde adacıklar oluşturdu. Bayramiç Barajı setinin önündeki 4 futbol sahası büyüklüğündeki zirai atık, hayatı tehdit ediyor. Daha önceleri de gelişigüzel olarak doğaya atıldığı için barajda toplanan zirai ilaç kutuları bu kez ise kar suları ile tekrar baraja doldu.Bayramiç'te yaşayan 62 yaşındaki Ahmet Konar, tarlasından gelirken baraj üzerindeki kirliliği ve zirai ilaç atıklarının yoğunluğunu görünce dehşete kapıldığını söyledi. Barajın, ilçenin içme suyu ihtiyacını da karşıladığını belirten Konar, yetkililerin bu soruna biran önce önlem almasını istedi.

Görüntü Dökümü



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- Bayramiç Barajı'ndan görüntü



- Köylülerle röp.



- Genel ve Detay görüntü



Haber- Kamera: Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ (Çanakkale), ()

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4)ULUDAĞ'DA "KAR KAPLANLARI" HAYAT KURTARIYOR

Türkiye’nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ’da sömestre öncesi yoğunluk yaşanmaya başladı. Son 10 gün içinde yoğun sise karşın kayak yaparken meydana gelen kazalarda yaralanan 73 kişiye müdahale yapılırken yönünü kaybedip mahsur kalan 12 kişi ise Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından bulunarak oteller bölgesine getirildi. Donmak üzere bulunan 5 kişi ise kar motorlarıyla sağlık birimine sevk edildi. Uludağ’da “Kar kaplanlarıö olarak bilinen kar üstü araçları etkin kullanabilen, şiddetli soğuk ve derin karda harekat kabiliyetine sahip, tamamı rütbeli personelden oluşan ve ilk yardım konusunda eğitimli olan Jandarma Arama Kurtarma Timleri, zirvede soğuk ve tipi nedeniyle dirençleri düşen kişilere ilk önce sıcak içecek ve çikolata verip ilk sağlık müdahalesini yaparak sedyeli kar motoruna bindirip 112 Acil Servis istasyonuna getiriyorlar.



24 saat zirvede 13 kar motoruyla 2 tim halinde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma ekipleri son 10 gün içinde yoğun sise karşın kayak yaparken meydana gelen kazalarda yaralanan 73 kişiye müdahale yapılırken yönünü kaybedip mahsur kalan 12 kişi ise Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından bulunarak oteller bölgesine getirildi. Donmak üzere bulunan 5 kişi ise kar motorlarıyla sağlık birimine sevk edildi.



Geçtiğimiz yıllara göre kayıp ve mahsur kalkma olaylarının düşük olduğu Uludağ’da Jandarma ekipleri kayıp ve mahsur kalan kişiler 156 Jandarma İmdat telefonlarını aradıklarında yerleri Acil Çağrı Konum Belirleme Sistemi ile belirleyerek, müdahale ediliyor.Kar kalınlığının 3 metreye ulaştığı Uludağ’da Beceren pistinde kayak yaparken sis nedeniyle dengesini kaybedip yere düşen ve sağ bacağı kırılan 42 yaşındaki Selma Ece’ye ilk müdahale Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından yapıldı. Sedyeli kar motoruyla 112 Acil Servis istasyonuna götürülen Selma Ece ardından hastaneye sevk edildi. Tutyeli bölgesi Cennet Kaya mevkiinde sis nedeniyle yönünü kaybedip kara saplanan 38 yaşındaki Ulaş Çiftçi ise saplandığı kar kütlesinden kurtarılarak kar motoru ile oteller bölgesine indirildi.

Görüntü Dökümü



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-JAK ekiplerinin görüntüsü



-Kurtarma görüntüleri



-Kayak yapanlarla röportaj



-Kayak yapanlar



-Detaylar



Hüseyin TÜCCAR-BURSA-()

SÜRE : 4 dakika 27 saniye BOYUT: 227 MB

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5)MADALYA CANAVARI EMİNE, MANİSA'YI GURURLANDIRDI

MANİSA'nın Yunusemre Belediyespor Kulübü'nde judo sporcusu 12 yaşındaki Emine Mihrace Çelen, 2 yıl önce başladığı bu spor dalında başarıya doymuyor. Bir yılda katıldığı çeşitli organizasyonlarda kariyerine 9 madalya sığdıran Çelen, son olarak geçen ay Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu.



Yunusemre Belediyespor Kulübü bünyesinde 2 yıl önce judo eğitimi almaya başlayan ortaokul öğrencisi Emine Mihrace Çelen, son bir yılda katıldığı şampiyonların hepsinden madalyayla döndü. Bir yılda 9 madalya kazanan genç judocu, son olarak Antalya'da geçen aralık ayı sonunda yapılan Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu. Bugüne kadar girdiği tüm müsabakalarda birinciliği kazanan Çelen, adından söz ettirmeyi başardı.



"BU BAŞARI HEPİMİZİN BAŞARISI"



Eğitmeni Ali Atmaca eşliğinde günde 4 saat çalışan Çelen, tek hedefinin milli sporcu olarak olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek olduğunu söyledi. Yakınları ve arkadaşlarının kendisine destek verdiğini söyleyen Çelen, "Bu başarı sadece benim değil, başta beni büyüten anne ve babamın, Ali Atmaca hocamın ve tüm sporcu arkadaşlarımızın başarısıdır. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.



"OLİMPİYATLARDA MADALYA BEKLİYORUZ"



Genç judocunun kısa zamanda çok büyük başarılara imza attığına dikkati çeken eğitmeni Ali Atmaca ise "Emine, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu. Kısa sürede arkadaşlarının arasından sıyrılarak bu duruma geldi. İnşallah milli takımada girecek. Biz ondan olimpiyatlarda madalya bekliyoruz. Yunusemre Belediyespor'da geniş kadromuz var. Emine en iyilerinden biri. Emine'nin böyle bir spor dalında başarılı olması onun yeteneğini ortaya koyuyor. Çünkü yaşıtları arasından kısa sürede bu şekilde sıyrılması kolay değil. Kendisini ve ailesini tebrik ediyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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- Çelen antrenman yaparken görüntü



- Çelen hocası Ali Atmaca tarafından eğitilirken detay



- Çelen'in eğitmeni Ali Atmaca röp.



- Genç sporcu Emine Mihrace Çelen röp.

Haber- Kamera: Ersan ERDOĞAN/MANİSA, ()

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6)ÇALINAN DANALARIN BİR BÖLÜMÜ BULUNDU

BULGARİSTAN'dan ithal edilerek İzmir Limanı'na gemiyle getirilen ve sahte belgeyle alınıp sahte plakalı TIR'a yüklenerek çalınan 48 dananın 10'u polisin sıkı takibi sonucu Sivas'ta bulundu. Bir ahırda ele geçirilen sığırların sahibine teslim edileceği bildirildi.Et ihtiyacını karşılamak amacıyla bir süre önce Bulgaristan'dan çok sayıda dana ithal edildi. Geçen 6 Ocak'ta İzmir Limanı'na yanaşan gemideki danalar, farklı kentlerden gelen TIR'lara yüklendi. Bir nakliye firmasında çalıştığını söyleyen H.C. de 48 danayı alıp Karaman'a götüreceğini söyledi. Limandaki görevlilere sahte belge veren H.C., TIR'a yüklenen 48 hayvanla yola çıktı.

TIR ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Gemiden yüklenen 48 dananın Karaman'daki firmaya ulaşmaması üzerine, ithalatçı firma polise başvurdu. Hemen harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, liman ve kentteki MOBESE kameralarını incelemeye aldı. Danaların 66 LB 135 plakalı TIR'a yüklendiği tespit edildi. Sürdürülen çalışmalar kapsamında TIR'ın Kayseri'ye gittiği saptandı. İzmir polisi, Kayseri polisiyle irtibat kurup plakayı ve H.C.'nin eşkal bilgilerini verdi. Kayseri kent girişinde önlem alan polis, H.C.'nin kullandığı TIR'ı durdurup arama yaptı. Aramada, 48 dananın hiçbirine rastlanmadı. Gözaltına alınan ve limandan çıkarken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde rahat tavırlarıyla dikkat çeken H.C., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

10'U SİVAS'TA BULUNDU

Çalınan 48 büyükbaş hayvanın bulunması için soruşturmayı sürdüren polis, bir bölümünün Sivas'a götürüldüğü belirledi. Sivas polisiyle irtibat kuran İzmir polisi, elindeki bilgileri paylaştı. Operasyon düzenleyen polis, bir ahırda İzmir Limanı'ndan çalınan sığırlardan 10'unu buldu. Sığırları alan kişinin, hırsızlık olayıyla ilgili bilgisinin olmadığı öğrenilirken, ele geçirilen hayvanların sahibine teslim edileceği bildirildi. Diğer danaların da bulunması için soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü



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-Bulunan büyükbaş hayvanların görüntüsü



(Haber: Tufan HAMARAT / İZMİR, ()

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7)MİNİK ÖĞRENCİLER KEDİLER İÇİN EV YAPTI

MANİSA'da ilkokul 3'üncü sınıf öğrencileri, öğretmenlerin de desteğiyle sokakta yaşayan kediler için 65 ev yaptı. Öğrenciler, karton ve tahta kedi evlerini şehrin değişik noktalarına yerleştirdi.



Manisa'daki Gazi İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencileri, kış şartlarında sokakta yaşamakta zorlanan kediler için öğretmenlerin yönlendirmesiyle harekete geçti. Engelli öğrencilerin de içinde bulunduğu öğrenciler, ailelerinin de yardımıyla kediler için 65 ev yaptı. Tahta ve karton evler, şehrin birçok noktasına yerleştirildi. Öğrenciler koydukları kedi evlerine mamaları da yerleştirerek, kedilerin gelmesini bekledi. Her gün kedi evlerini temizleyen ve mama koyan öğrencilerin duyarlılığı örnek oldu.



Gazi İlkokulu 3'üncü sınıf öğretmeni Deniz Ürkmeztürk, kendisinin de hayvanlara karşı duyarlı olduğunu ve sokaktaki hayvan için bir şeyler yapmak istediğini söyledi. Öğrencilerin de sokakta yaşayan hayvanlara karşı ilgilerini geliştirmek istediğini kaydeden Ürkmeztürk, "Öğrencilerin sosyal yönlerini geliştirmek istedik. Kış şartlarında sahipsiz sokak hayvanları için kedi evi projesi başlattık. Anne ve babaların yardımı ile öğrenciler artık malzemelerden 65 adet kedi evi yaptılar. Kedi evlerini boş alanlara bıraktılar. İçlerine mama da koyduk. Takibini de sağlamaya çalışıyoruz. Hayvanlar için bu projeyi sürdürmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.



"HAYVANLARI ÇOK SEVİYORUZ"



Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlara çok üzüldüklerini söyleyen öğrenciler de, kediler için ev yapmaktan çok mutlu olduklarını anlattı. Kedi evlerini süsleyen ve üzerlerine uyarı yazısı yazan öğrenciler, insanların bu evlere zarar vermemesini istedi. Hayvanları çok sevdiklerini anlatan öğrenciler, herkese sokakta yaşayan hayvanlar için duyarlılık çağrısı yaptı.

Görüntü Dökümü



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- Öğrenciler yaptığı kedi evlerinden görüntü



- Kedi evlerin yerleştirilmesinden görüntü



- Öğretmen Deniz Ürkmeztürk'in konuşması



- Öğrencilerin konuşması



- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, ()

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8)UYUŞTURUCU OPERASYONU: 27 GÖZALTI

ADANA merkezli 3 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda 27 kişi yakalanırken 160 kilo esrar ele geçirildi.



Uyuşturucu Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kilis-Gaziantep-Adana arasında faaliyet gösteren bir şebekenin piyasaya yüklü miktarda uyuşturucu süreceğini belirledi. Yaklaşık 3 ay süren takibin ardından polis, 3 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. 27 kişinin gözaltına alındığı operasyonda yapılan aramalarda ise toplam 160 kilo esrar, 2 av tüfeği, uyuşturucuyu tartmak için kullanılan hassas terazi ele geçirildi.



Adana'ya getirilen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü



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*Polis Kamerası*



- Polis araçlarının emniyetten çıkışı



- Özel Harekat Polislerinin evlere girmesi



- Yakalanan şahısların kelepçelenmesi



- Polis köpeğinin arama yapması

SÜRE:01'47" BOYUT:200 MB

Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI/ADANA,()

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9)ÖĞRENCİLER PORTAKAL SUYU DAĞITTI

ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde lise öğrencileri asitli içeceklerin zararına dikkati çekmek amacıyla başlattıkları doğal portakal suyu içme etkinliğini bu yıl da sürdürdü.



Kumluca Gül-Çetin Kaur Anadolu Lisesi öğrencileri, Cumhuriyet Meydanı'nda kurdukları stantta 'Portakal, sağlıklı kal' sloganıyla portakal suyu sıkarak, vatandaşa ve öğrencilere ikram etti. Etkinliğe, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Murat Günay, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Öğrencilerle portakal suyu sıkan Başkan Hüsamettin Çetinkaya, büyüklerin yapamadığını öğrencilerin yaptığını belirterek, "Esasında yıllardır Türkiye'nin en güzel portakalının yetiştiği Kumluca'da, büyükler olarak biz gençlerin bu yaptığını yıllar önceden başlayarak yapmamız lazımdı. Burada iki şey yapıyorlar, bir portakalın beslenme değeri, kış aylarındaki önemini kavramamız açısından katkı sağlıyorlar ama bir başka şey daha yapıyorlar, Türkiye'nin en güzel portakalı Kumluca'da ve Kumluca meydanında içilir diye bir kampanya yapmışlar. Büyüklere de örnek oluyorlar" dedi.



Daha sonra sıktığı portakal suyunu çevresindekilere ikram eden ve kendisi de içen Çetinkaya, Türkiye'nin en güzel portakallarının Kumluca ve yöresinde yetiştiğini kaydetti.



Öğrenciler de gazlı içeceklerin zararları ve doğal içeceklerin faydalarını anlatmak, bu konuda toplumda farkındalık yaratmak amacıyla iki yıldır 'Portakal, sağlıklı kal' sloganıyla taze portakal suyu sıkarak dağıttıklarını aktardı. Bu yılki etkinliği bir adım daha ileri taşıyarak Cumhuriyet Meydanı'nda yapmak istediklerini kaydeden öğrenciler, toplumda doğal içecekleri ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık yaratmaya çalıştıkları için kendilerini mutlu hissettiklerini vurguladı.

Görüntü Dökümü



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- Öğrencilerin portakal sıkması



- Başkan Hüsamettin Çetinkaya'nın konuşması



- Başkan Çetinkaya'nın portakal sıkması



- Öğrencilerin açıklamaları



234 MB /// 05.09"

(Haber- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, ()

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