DHA YURT BÜLTENİ-2

1)FIRAT KALKANI'NDA 188 DEAŞ HEDEFİ VURULDU, 18 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, karadan ve havadan terör örgütü DEAŞ'a ait 188 hedef imha edildi, 18 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 146 gün önce başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab ve çevresinin terör unsurlarından temizlenmesine yönelik ilari harekata devam edildi. Muhalif unsurlardan oluşturulan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, kara ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Suflaniyah ve Kabr Al Mukri bölgelerinin ele geçirilmesine çalışılırken, El Bab bölgesindeki hava harekatında 2 bombalı araç imha edildi. 18 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede şöyle denildi: "Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Suflaniyah ve Kabr al Mukri’nin ele geçirilmesine yönelik planlı harekâtın icrasına devam edilmiştir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 180 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, El Bab bölgesinde bulunan 8 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtı sonucunda 5 bina, 1 karargah binası ve 2 bombalı araç imha edilmiştir. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 6 EYP imha edilmiş, harekatın başından bu güne kadar çoğu tuzaklanmış 2933 EYP ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Gün içerisinde havadan ve karadan icra edilen harekât kapsamında toplam 18 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir."

Bilgilendirmede ayrıca TSK'nın bölgede yaşayan sivillerin zarar görmemesi için her türlü önlemi aldığı ve azami hassasiyet gösterdiği de vurgulandı



GAZİANTEP/



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2)İZMİR'DE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

İZMİR'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi, altgeçitleri su bastı, otomobiller yolda kaldı.İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı sağanak yağış, İzmir'de gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kentin birçok yerinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler yağmur nedeniyle trafikte zor anlar yaşarken, bazı araçlar da yolda kaldı. Yağmura ansızın yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına, işyerlerine sığındı.

Halkapınar'da bulunan ve daha önce de su baskını yaşanan Yunuslar Alt Geçidi yine suyla doldu. Altgeçitte belediye ekipleri tahliye çalışması yaptı. Kamil Tunca Bulvarı üzerinde bir otomobil su birikintisinden geçtikten sonra yolda kaldı. Otomobilin sürücüsü Alp Kan, "Güzel İzmir'imizin düştüğü durum ortada. Bu yol daha yeni yapıldı. Ancak her yağmurda suyla doluyor. Altyapı eksikliği mi yoksa başka bir şey mi anlamıyorum. Aracımla geçerken suyun içinde kaldım" dedi.

Meteoroloji yetkilileri, sağanak yağışın gün içerisinde de etkisini sürdüreceğini belirterek uyarı da bulundu.

Görüntü Dökümü



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- Su baskınlarından görüntü



- Altgeçitten görüntü



- Suda kalan otomobilden görüntü



- Otomobil sürücüsü Alp Kan ile röportaj



- Genel ve detay görüntü

16.01.2017 - Haber Kodu : 170116015

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, ()



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3)ÇEVRECİLER KAZDAĞLARI İÇİN ENDİŞELİ

ÇANAKKALE'de, Biga ve Çan'da faaliyet gösteren termik santrallerin ardından, Yenice ilçesinde de yapılmak istenen Çırpılar Termik Santrali, çevrecileri Kazdağları için endişelendiriyor. Çanakkale İda Dayanışma Derneği, Türkiye'nin oksijen deposu Kazdağları'na yapılmak istenilen Yenice Çırpılar Termik Santrali Projesi ile ilgili kaygılarını dile getirdi. Projenin, bölgedeki doğal yaşam alanları ile beraber içme suyu havzalarını ve tarımsal üretimi tehdit ettiğini belirten Dernek Sözcüsü İlhan Pirinçciler, Kazdağları ve yöresinin acil destek beklediğini söyledi.

İnsanı büyüleyen doğal güzellikleriyle birçok efsaneye konu olan Türkiye'nin cennet köşesi Kazdağları ve yöresi, son yıllarda bölgede yapılmak istenen enerji ve maden projeleri ile gündeme geliyor. Yer altı ve yer üstü su rezervleri ile doğal bitki örtüsü olan ormanları, endemik türleri ile toplumsal miras olan Kazdağları, aynı zamanda başta Çanakkale ve Balıkesir olmak üzere tüm bölgenin hayat kaynağı. Bölge insanının ya temiz bir nefes almak için uğradığı ya da orada yetiştirilen çileği, kirazı, biberini yediği Kazdağları ve çevresinde yapılmak istenilen projeler, çevrecilere göre bir yandan bu doğal güzellikleri tehdit ederken diğer bir yandan ise yerel halkın geçim kaynaklarını da yok edecek. Endişeye yol açan o projelerden birisi ise Taşzemin İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, Yenice İlçesine bağlı Çırpılar Köyü'nde, kurulması için 2014 yılında çalışmalara başlanan, toplam kurulu gücü 200MWe/203MWe/495MWt olan termik santral.

65 KÖY MUHTARI PROJEYİ İSTEMİYOR

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İda Dayanışma Derneği Sözcüsü İlhan Pirinçciler, Kazdağları ve yöresinde yeni bir termik santral yapımının daha gündemde olduğunu üzülerek söylemek zorunda kaldıklarını belirtti. Pirinçciler, "Çırpılar Köyünde planlanan yaklaşık 200 MWe gücündeki termik santralde yılda 3.5 milyon ton kömür yakılacak ve yine yılda 465 bin ton kül çıkaracak. Bu küllerde 90 futbol sahası büyüklüğünde bir arazide depolanacak. Yani neredeyse külden dağlar oluşacak. Bu 30 yıllık bir proje. Yenice'de 72 köy muhtarının 65'i bu projeyi istemiyor. Biz Çanakkaleliler olarak da istemiyoruz. Çanakkale'de güneş var. En önemlisi de rüzgar var. Yenice'de çok değerli tarımsal ürünlerimiz var. Yenice tarımını bitirecek böyle kömürlü termik santral projesi Kazdağı ve çevresinde yaşamı bitirecektir" diye konuştu.

KAZDAĞLARINI KORUMAK İÇİN DAYANIŞMA

İda Dayanışma Derneği olarak, ulusal ve yerel birçok dernekle birlikte Kazdağları için büyük bir dayanışmaya imza attıklarını da belirten Pirinçciler, "Sosyal medyada 3 gün süren kampanyaya 55 bin change.org ve 750 bin twit ile destek aldık. Amacımız Türkiye'nin önemli oksijen depolarından biri olan, sadece Çanakkale'nin değeri değil, bütün Türkiye'nin değeri olan Kazdağımızı külden ve zararlı gazlardan korumak. Tabi ki yöredeki insanları da. Bu amaçla Türkiye'de Yuva Derneği, TEMA, Ankara'daki 350.org, Kazdağı Kültürel Hayatları Koruma Derneği ve İda Dayanışma Derneği olarak büyük bir dayanışmaya imza atıyoruz. Termik santraller yöredeki su kaynaklarını çok büyük zarara uğratacak. Kül depo sahaları hem insan, hem de bitki ve hayvan sağlığına ciddi zararlara sebep olacak. Bu anlamda bütün Türkiye'yi önümüzdeki günlerde açacağımız sosyal medya dayanışmasına da çağırıyoruz" dedi.

KAZDAĞLARINA VURULMUŞ BİR HANÇER GİBİ!

Çanakkale'de dünyaca ünlü oksijeni ve endemik bitki türleriyle çok önemli bir doğa mirası olan Kazdağları'nın nasıl bir tehdit altında olduğu ise zirveden kuş uçumu yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Çan Termik Santrali ile gözler önüne serildi. Bayramiç İlçesine bağlı Çırpılar Köyü'nde yaşayan emekli ormancı Mehmet Özenç, Kazdağları'nın zirvesinden, 1450 metre yükseklikteki Sazak Orman Gözetleme Kulesi'nin bulunduğu alandan durum değerlendirmesi yaptı. Kazdağları'nın, dünyada en çok oksijenin bulunduğu yerlerden birisi olduğunu belirten Özenç şunları söyledi:

"Buraya Türkiye'nin değişik illerinden nefes darlığı, KOAH rahatsızlığı olan insanlar rahat bir nefes almak için geliyorlar. Kazdağlarında en çok endemik bitki ve koru ormanı olan yer de bu bölge. Ancak buradaki manzaraya yakışmayan bir de Çan Termik Santrali var. Maalesef biz dünyada Kazdağları'nın oksijeniyle ne kadar övünsek de, Kazdağlarını tehdit eden bir santral de var burada. Kazdağları'na yakışmayan bir görüntü. Dileriz ki yetkililer bir çare bulur ve santrali buradan kaldırırlar. Muhakkak enerjide Türkiye için önemli. Ama bu santralin yerinin burası olmadığını düşünüyorum. Burası doğaseverlerin nefes darlığı olanların nefes alacakları yer. Muhteşem bir orman örtüsü ve orman zenginliği var. Endemik bitkileri var, Kazdağı göknarı var. Etraf Kazdağlarının endemik bitkileriyle örtülü. Etraf koru ormanlarıyla bezenik ve yemyeşil her taraf. Ancak bunlara uygun olmayan birde Çan Termik Santrali var. Kazdağları'na kuş uçuşu yaklaşık 30 kilometre. Kazdağları'na vurulmuş bir hançer gibi. Bunun yerinin burası olmadığını düşünüyorum."

Görüntü Dökümü



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-İda Dayanışma Derneği değerlendirme toplantısından genel detay görüntüler.



-İda Dayanışma Sözcüsü İlhan Pirinççiler'in açıklamasından görüntü.



-Kazdağları'ndan genel detay görüntüler.



-Kazdağı zirvesinden Çan Termik Santrali'nin görüntüsü.



-Emekli ormancı Mehmet Özenç'in açıklaması



-Genel ve detay görüntüler

(Haber: Burak GEZEN - Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, )

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4)BUZ TUTAN MOGAN GÖLÜ, MODEL UÇAK İÇİN PİST OLDU

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan ve soğuk havalar nedeniyle tamamen donan Mogan Gölü, 1,5 aydır çözülmedi. Buzlu göl üzerindeki balıkçı tekneleri ve deniz bisikletleri mahsur kalırken, bir grup vatandaş kuşları yemlerken, Serkan isimli bir mühendis ise kendi imkanları ile yaptığı model uçağını uçurmayı başardı.Derinliği 5 metreyi bulan Mogan Gölü'nde soğuk havalar sonucu gölde yaklaşık 10 santim buz tabakası oluştu. Bunu fırsat bilen Mühendis Serkan ise kendi imkanları ile yaptığı model uçağını, donan gölü pist olarak kullandı. Göl üzerinde uçurduğu uçağını hobi olarak yaptığını belirten mühendis Serkan, "Mogan Gölü'nün donması bizim için bir fırsat oldu. Gölün donması sayesinde model uçaklarımıza pist oluştu. Bu sayede Mogan Gölü düz bir zemin oluyor ve uçaklar rahatlıkla uçabiliyor" dedi.

HAVADA 5 DAKİKA KALDI, ÇATIYA DÜŞTÜ

Tasarımı ve kullanıcısı olduğu model uçağını göl üzerinde havalandıran mühendis Serkan, hafta sonunu Mogan Gölü kıyısında geçirmek isteyenlere gösteri yaptı. Gösteri amaçlı yaklaşık 5 dakika göl üzerinde kalan uçak, çevrede bulunan bir binanın çatısına çakıldı. Uçağın düştüğü alanda kimsenin olmaması ise vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.



Mogan Gölü'nün donmasını fırsat bilen vatandaşlar, beraberlerinde getirdikleri ekmekle aç kalan kuşları doyurdular. Kuşların ekmek kapma mücadelesi ise renkli görüntüler oluşturdu.

Görüntü Dökümü



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-Donan Mogan Gölünden Genel Görüntü



- Mühendis Serkan'ın yaptığı model uçağını buzlu göl üzerinde uçurmak için hazırlaması



- Çevredeki vatandaşların meraklı bakışları



- Model uçağın uçma anı



- Model Uçağın, Donan Mogan gölü üzerinde uçarken detay görüntüleri



- Model Uçağın düşme anı



- Vatandaşların Mogan gölünde yaşayan kuşları yemlemesi

(Süre 6 dakika, MPEG-2)



Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI(Ankara), ()-

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5)MAZOT HIRSIZLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

İZMİR'in Torbalı İlçesi'nde, park halindeki araçlardan yaklaşık 2 bin 500 litre mazot çalan 3 kişi yakalandı.Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanırken, hırsızlık anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, son günlerde parka halindeki araçlardan mazot hırsızlığı olaylarının artması üzerine harekete geçti. Hırsızlık olaylarının gerçekleştiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, E.T. ve O.S.'yi gözaltına aldı. Mazot hırsızlığı yaptıklarını itiraf eden iki zanlının ifadesi doğrultusunda E.T.'nin kuzeni M.T.'yi de gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık 2 bin 500 litre mazot çaldıkları tespit edilen zanlıların hırsızlık anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde zanlıların park halindeki bir TIR'dan mazot çaldıkları görülüyor.

Görüntü Dökümü



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- Güvenlik kamerası görüntüsü



- Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, ()

16.01.2017 - Haber Kodu : 170116016

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6)ESKİ BAKANLAR ALLAHUEKBER DAĞI'NA TIRMANDI



ENVER Paşa komutasında 102 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen 60 bin Mehmetçiğin anısına eski bakanlardan ANAP'lı Ersin Taranoğlu ile eski DSP'li Fikret Ünlü, Türkiye Dağcılık Federasyonu eski Başkanı Alaattin Karaca ile birlikte Allahuekber Dağları'na tırmandı.Kars'ın Selim ilçesine 23 kilometre uzaklıktaki Sarıgün köyünde konaklayan Ersin Taranoğlu ile Fikret Ünlü, 11 Aralık günü saat 09.00'da Alaattin Karaca önderliğinde tırmanışa başladı. Taranoğlu, Ünlü ve Karaca aynı gün, deniz seviyesinden 2 bin 800 metre yükseklikteki kamp yerine ulaştı. Geceyi hava sıcaklığının sıfırın altında 35 dereceyi bulduğu çadırlarda geçiren ekip, 12 Aralık günü saat 08.00'de zirve tırmanışına geçti. Kar, tipi ve soğuğa rağmen önce meçhul asker anıtını ziyaret eden ekip, deniz seviyesinden 3 bin 150 metre yükseklikteki Allahuekber Dağı'nın karlı doruğuna tırmandı. Taranoğlu, Ünlü ve Karaca, şehit olan 60 bin Mehmetçiğin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı söyledi.

Akşam saatlerinde geri dönen ekip önce kamp yerine, ardından Sarın köyüne oradan da Sarıkamış ilçesine geldi. Alaattin Karaca, 3 gün süren tırmanışın şiddetli soğuk yüzünden kolay geçmediğini belirtti. Türk dağcılığına gönül veren eski bakanlardan Fikret Ünlü ve Ersin Taranoğlu ile anlamlı bir tırmanış gerçekleştirdiklerini anlatan Karaca şöyle konuştu:"Bakanlarımızdan Ersin Taranoğlu'nun isteği üzerine bu tırmanışı gerçekleştirdik. Daha önce Taranoğlu ve Ünlü ile birlikte Türkiye'deki birçok dağa tırmanış gerçekleştirmişdik. Ülkemizde bakanlık yapmış ve bu spora gönül vermiş kişilerle birlikte 18'inci geleneksel Allahuekber şehitlerini anma tırmanışını gerçekleştirdim. Amacımız ülkemizin birlik ve beraberliği uğruna şehit düşenleri saygı ve şükranla anmak. Çadırlarda kaldığımız kamp alanında gece şiddetli soğuk nedeniyle uyuyamadık. Tırmanış esnasında da hava açık ama bıçak gibi kesen bir rüzgar vardı. Her iki bakanımla böylesine anlamlı tırmanışı gerçekleştirmekten mutluluk duydum."

Görüntü Dökümü



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-Bakanların kurulan çadırların yanında çay içmesi



-Allaattin Karaca'nın tırmanış hakkında bilgi vermesi



-Allahuekber dağlarına bakanların tırmanışı

Haber-Kamera: ERZURUM, ()

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7)ULUDAĞ'DA BERKAY COŞKUSU



TÜRKİYE'nin en büyük kış ve gençlik festivali olan Whitefest gençlik festivalinde sahneye çıkan ünlü sanatçı Berkay, kendisini izlemeye gelen hayranlarını söylediği şarkılarla coşturdu. Sahne öncesi gazetecilere açıklama yapan Berkay eşinin 2,5 aylık hamile olduğunu belirterek "Baba olacağım için çok heyecanlı ve mutluyum" dedi.

Uludağ'da düzenlenen Whitefest 2016 gençlik festivaline katılan ünlü sanatçı Berkay kendisini izlemeye gelen hayranlarına önce Taburcu, Lolita, Ömrümün Yarı Kalanı, Ele İnat, İzmirli, İnanrım ve Gel Gel gibi sevilen şarkılarını ard arda söyledi. Ünlü şarkıcı daha sonra arabesk şarkılara geçti. Beni Benden Alırsan, Hani Bekleyecektin, Kaç Kadeh Kırıldı, Nasip Değilmiş gibi şarkıları salonu dolduran gençlerle hep bir ağızdan söyleyen Berkay, yaklaşık iki saat sahnede kaldı.



Konser öncesi gazetecilerin sorularını cevaplandıran Berkay, performansını günde 6 saat uyuyarak ve spor yaparak yakaladığını belirtti. Berkay, "Sahnede ekip arkadaşlarımın mutlulukları bana ayrı bir enerji ve heyecan veriyor" dedi. 2017'de baba olacağı müjdesini de veren Berkay, "Eşim Özlem 2,5 aylık hamile henüz bebeğimizin cinsiyeti belli değil ama bizim için önemli olan sağlıklı olması. Bana bu heyecanı yaşatan eşime binlerce teşekkür ediyorum" dedi.



Önümüzdeki Mart ayında Yansıma isimli bir albümle hayranlarıyla buluşacağını belirten Berkay, "Ancak bu albüm pop tarzı şarkılardan oluşacak. Aslında herkes benden arabeks bekliyordu. Öyle bir şey olmayacak. Çünkü daha önceki çalışmamız bir proje ürünüydü. Keyifle yaptık ve 60 bin sattık iyi bir rakamdı yeni albümümüz tamamen pop olacak artık benden şu an arabeks beklemesin" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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Berkay ile röportaj



Sahneden görüntü



Seyirciler



Detaylar



16.01.2017 - Haber Kodu : 170116014_



Haber-Kamera: Hüseyin TÜCCAR / BURSA-()



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