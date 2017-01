DHA YURT BÜLTENİ-2

Bitlis'te çatışma: 2 uzman çavuş şehit, 2 asker yaralı

BİTLİS Jandarma Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan operasyon kapsamında dün gece çıkan çatışmalarda 2 uzman çavuş şehit olurken, 2 asker de yaralandı.

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından 12 Ocak'ta başlatılan Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma operasyonu kapsamında 14 Ocak'ta PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 uzman çavuş şehit olurken 2 asker yaralandı. Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından 12 Ocak'ta başlanan Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma operasyonu kapsamında 14 Ocak'ta tarihinde meydana gelen çatışmada Tatvan Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı emrinde görevli 2 personel şehit olmuş, 2 personel ise hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Operasyon devam ediyor."

ŞEHİTLER İÇİN TÖREN DÜZENLENECEK

Çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Kaya ve Şehit Uzman Çavuş Veysel Şirin için bugün Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlenecek.

2 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan operasyon kapsamında çıkan çatışmada 2 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi.

Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, şöyle denildi: "Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarına 12 Ocak 2017 tarihinde başlatılan Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma operasyonu kapsamında 14 Ocak'ta meydana gelen çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirilmişlerdir. Operasyon faaliyeti halen devam etmektedir.Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenlik sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

Haber: Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS,()-

Fırat Kalkanı'nda 228 DEAŞ hedefi vuruldu, 18 terörist ölü

DEAŞ hedefleri böyle imha edildi

SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'a ait 228 hedef, karadan ve havadan ateş altına alınarak imha edilirken, 18 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 144 gündür sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, muhaliflerden oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan ve havadan sağlanan ateş desteği ile El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik operasyon yapıldı. 5 el yapımı patlayıcının kontrollü olarak imha edildiği harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede şöyle denildi: "Hedef tespit vasıtaları ile barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlardan oluşan ve DEAŞ mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen 214 hedef ateş destek vasıtalarımızla ateş altına alınarak, terörist grupların faaliyetleri baskılanmış, dost unsurların hareket kabiliyeti artırılmış ve bazı hedefler imha edilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından Bab ve Bzagah’da bulunan 14 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda 8 barınma yeri, 2 silahlı araç, 2 karargah binası ve 2 savunma mevzii imha edilmiştir. Gün içinde, karadan ve havadan icra edilen harekat kapsamında toplam 18 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ'den temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 5 el yapımı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 2 bin 922 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."

Görüntü Dökümü

-------------------

-DEAŞ hedeflerinin imha edilme anı

Haber: KİLİS ()

Doğalgaz tankeri Çanakkale Boğazı'nı kapattı

ÇANAKKALE Boğazı, doğalgaz yüklü Bermuda Adaları bayraklı 'LNG Bonny' adlı tankerin geçişi nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan yüklediği sıvılaştırılmış doğalgazı (LNG) Marmara Ereğlisi'ne götüren, 299 metre uzunluğunda ve 115 bin 995 groston ağırlığındaki 'LNG Bonny' isimli tanker, bugün saat 08.00'de, Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Ardından tanker, 09.30'da Çanakkale önlerine ulaştı. Doğalgaz tankerinin geçişi sırasında güvenlik amacıyla, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-4' ve 'Kurtarma-10' römorkörleri refakat etti. Güvenlik amacıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı'nın, geminin Marmara Denizi'ne çıkmasının ardından tekrar açılacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Çanakkale Boğazı'ndan geçen doğalgaz tankerinden görüntü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

Taksiciye gözdağı kurşunu güvenlik kamerasında

ADANA'da Aytunç Çabuk'a gözdağı vermek isteyen rakipleri, evinin önüne park ettiği taksisine pompalı tüfek ile ateş açtı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırıyla ilgili soruşturma başlatılırken Aytunç Çabuk, saldırının taksi durağı yeri yüzünden yapıldığını ileri sürdü.

Taksi durağı sahibi Aytunç Çabuk, merkez Çukurova İlçesi Belediyeevleri Mahallesi'ndeki evine gelip, taksisine yol kenarına park etti. Yaklaşık 3 saat sonra kimliği belirlenemeyen bir kişi, pompalı tüfekle park halindeki taksiye ateş edip kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırıyla ilgili soruşturma başlatılırken Aytunç Çabuk, saldırının taksi durağı yeri yüzünden yapıldığını ileri sürdü. Daha önce de başka arkadaşlarının araçlarına ateş açıldığını belirten Çabuk, "Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüye göre, bir kişi geliyor, uzakta duran diğer kişinin talimatıyla av tüfeğini çıkartıp taksiye ateş ediyor. Yaklaşık bir yıl önce, cemiyet bizim araçlarımızla bekleme yaptığımız noktaları başka taksicilere de verdi. O günden sonra durağımızdaki taksiler sürekli saldırıya uğrayıp, tacize maruz bırakılıyor" dedi.

Polis, Aytunç Çabuk'un aracına saldırı düzenleyenleri yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

--------------

- Kurşunlanan taksinin genel ve detay görüntüleri

- Taksici ile Röp.

Güvenlik Kamerası

-----------------

- Silahlı saldırganın gelişi

- Pompali tüfekle araça ateş etmesi

- Olay yerinden kaçarak uzaklaşması

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()

Et hırsızları pusuya düştü

MERSİN İl Jandarma Komutanlığı'nca kurulan özel ekip, kasapları soyan et hırsızlarını pusu kurup, 5 gün gece gündüz nöbet tutarak yakaladı.

Erdemli İlçesi'nde kısa süreli aralıklarla kasaplara giren hırsızlar toplam 1.5 ton et çaldı. Şikayet üzerine özel ekip kuran jandarma, hırsızların peşine düştü. Ekipler, 2 kez soyulan bir kasabın vitrinine görünecek şekilde et doldurttu ve çevrede önlem aldı. 24 saat bölgede nöbet tutun sivil ekipler, 5'inci gün gece kasaba giren hırsızları suçüstü yakalamak istedi. Hırsızlardan Kemal A.'nın silahla ateş açması sonucu çıkan çatışmada, o sırada işyerine gelen kasap Talip Türkoğlu ayağından yaralandı. Kısa süreni çatışmanın ardından şüpheliler Kemal A. ile yanındaki Ferhat K., Ömer D. ve Muhammet A. yakalandı. Hırsızlıktan elde ettikleri parayla lüks araç kiralayıp, lüks otellerde kalan 4 şüpheli tutuklandı.

Görüntü Dökümü

-------------

- Talip Türkoğlu'nun konuşması

- Ali Sabuncu'nun konuşması

- Zanlılar adliyeye çıkarılırken

*Güvenlik Kamerası*

- Hırsız kapıyı kırarken

- Hırsız etleri taşırken

- Polislerin hırsızın kullandığı aracın önünü kesmesi

- Hırsızların iş yeri sahibine ateş etmesi

- Hırsızın silahını atıp bırakıp yere yatması

- Ekiplerin teslim ol çağrısı

- Hırsızıh gözaltına alınması

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN,()

Yayanın kamyon altında kaldığı kaza kamerada

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışırken çarpan kamyonun altında kalan 55 yaşındaki Şaziye Bulut ağır yaralandı. Güvenlik kamerasının da kaydettiği kazada yaralanan kadın hastaneye kaldırılıp tedaviye alınırken, kamyon şoförü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaza, geçen perşembe günü saat 10.00 sıralarında, Foça Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı ile 953 Sokak kesişiminde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Şaziye Bulut, bulvardan 953 Sokak'a dönen 58 yaşındaki Mehmet Yantır yönetimindeki 48 PU 962 plakalı kamyonun önünden, hızlı adımlarla sokağın karşısına geçmek istedi. Bu sırada hareketine devam eden kamyonun çarptığı Bulut, yere düşüp aracın altında kaldı. Kamyon şoförü çarpma sesi üzerine frene basınca, sağ ön tekerleği, Bulut'un sol bacağının üzerinde durdu. Bulut'un çığlıkları üzerine sokağa fırlayan esnafının uyarısıyla durumun farkına varan şoför, kamyonu geri hareket ettirdi. Üzerindeki kamyon geri çekilince yerde hareketsiz kalan Bulut için 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istendi.

TEDAVİYE ALINDI

Sol bacağı ve kalçası ezilen Bulut, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlikesi bulunan Bulut ameliyata alınırken, gözaltına alınan kamyon şoförü Yantır, Fethiye Polis Merkezi'ne götürüldü. Ameliyatın ardından hayati tehlikesi devam eden Bulut, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

ŞOFÖR SERBEST

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şoför Yantır ifadesinde, çarpma sesi üzerine durduğunu, esnafların uyarısıyla kamyonu geriye çektiğinde kadını gördüğünü söyledi. Dönüş yaparken karşıya geçen kimseyi görmediğini belirten Yantır, kazada kusurunun bulunmadığını öne sürdü. Yantır, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"BİRAN ÖNCE İYİLEŞMESİNİ DİLİYORUZ"

Sokak girişinde dükkanı bulunan berber Öner Çot, kaza olduğu sırada havanın yağışlı olduğunu söyledi. Çığlık sesi üzerine dükkandan dışarı çıktığında, talihsiz kadını yerde yatarken gördüğünü belirten Çot, "Şoförden kamyonu geri çekmesini istedik. Kadının durumu kötüydü. Bacağı ezilmişti. Kalça kısmında da ezik varmış. Biran önce iyileşmesini diliyoruz" dedi. Sokağın araç dönüşü için geniş olduğunu, ancak bazı sürücülerin hızlı dönüş yapmaya çalıştığını anlatan Çot, "Yayalara yol vermemeden kaynaklanan şoför hataları nedeniyle ufak kazalar atlatıyoruz. En ağır kaza bu oldu. Şoförlerden daha dikkatli olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Sokak üzerindeki telefon bayisinde çalışan Gökhan Emren ise kamyonun ön tekerleğinin talihsiz kadının sırtının üzerine çıktığını kaydetti. Kamyonların sokak girişinde sürekli tehlikeli dönüşler yaptığını sözlerine ekleyen Emren, şoförün kör noktada kalan kadını fark etmemiş olabileceğini söyledi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı sokak girişindeki internet kafenin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde Bulut'un dönüş yapan kamyonun önünden sokağın karşısına geçmeye çalıştığı görülüyor. Şoför Yantır, Bulut'u fark etmeyince dönüşe devam ediyor. Kamyonun çarparak yere düşürdüğü Bulut, altında kalıyor. Çığlık sesini duyup dışarı fırlayan sokak esnafı, şoförü uyararak talihsiz kadını kurtarmaya çalışıyor. Polis ve sağlık ekiplerinin kaza yerine gelişi de güvenlik kamerasına yansıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaza anına ilişkin yakın plan görüntü

- Kaza anına ilişkin yavaşlatılmış görüntü

- Kamyonun kamera açısına girmesi

- Koşarak gelen kadının dönüş yapan kamyona çarparak düşmesi

- Kamyonun kadını altına alması

- Kamyonun kadının bacağı üzerinde durması

- Esnafların sokağa çıkarak kamyon şoförünü uyarması

- Kamyonun geri hareket etmesi

- Yerdeki kadının başında bekleyen esnafların görüntü

- Olay yerine polis gelmesi

- Olay yerine ambulans gelmesi

- Kazanın yaşandığı sokak girişinden görüntü

- Esnaflar Öner Çot ve Gökhan Emren ile röp

Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), ()

Aydın'da 2 kazada 7 kişi yaralandı

AYDIN'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 7 kişi yaralandı.

Aydın-Muğla Karayolu'nda dün (cuma) saat 22.30'da meydana gelen ilk kazada; Çine yönüne giden 23 yaşındaki Çetin Gürbüz, Hallaçlar Mevkii'nde, yönetimindeki 48 NZ 799 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobilin refüje çarpıp takla attığı kazada, sürücü Gürbüz ile araçtaki yakınları Kadir Gürbüz (17), Metin Gürbüz (16), Umut Gürbüz (20) ve Oktay Gürbüz (19) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Metin ve Oktay Gürbüz'ün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

İKİNCİ KAZADA 2 YARALI

Aydın-Muğla Karayolu'nda saat 23.00'te meydana gelen ikinci kazada ise Mehmet Şimşek'in kullandığı plakasız motosiklet, önün giden Şaban Çelik'in kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüler, yola savruldu. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri 2 yaralıyı ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Polis, her iki kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Motosiklet ve bisiklet kazasından görüntü

Haber-Kamera: Cem ULUCAN/AYDIN, )

Virajda takla atıp su kanalına düştü

ADANA'da keskin viraja hızla girince takla atan otomobilin sürücü 27 yaşındaki Sefa Elbüken yara almadan kurtuldu.

Kaza merkez Sarıçam İlçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda meydana geldi. Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndan, Sezai Karakoç Bulvarı'na çıkan Sefa Elbüken yönetimindeki 01 RM 834 plakalı hafif ticari araç, Sarıçam Kaymakamlığı yanındaki keskin virajda kontrolden çıktı. Yol kenarındaki kaldırım taşlarına çarpan araç taktla atıp su kanalına düştü. Yan yatan araçta bulunan Ahmet Duru hafif şekilde yaralanırken, sürücü Elbüken'in ise burnu bile kanamadı. Kazayı gören vatandaşların yardımı ile araçtan çıkartılan Duru, ambulansla Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Keskin virajda aracının kontrolden çıktığını söyleyen sürücü Sefa Elbüken, "Fazla bir süratim yoktu. Bu yolda daha önce de bir çok kez kaza meydana geldi. Şansım varmış yara almadan kurtuldum" dedi.

Polis kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Takla atan araç

- Araç sürücünün konuşması

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()

Sel felaketinde sigorta tartışması

MERSİN'de yaşanan sel felaketinin ardından, kentin afet bölgesi ilan edilmesi istenirken, üreticilerin tarım sigortası yaptırması istendi, üreticiler ise sigortanın pahalı ve zararlarını karşılamadığını ileri sürdü.

Mersin'deki sel felaketini değerlendiren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Tarım Sigortaları (TARSİM) bünyesinde şu anda sigortalılık oranının çok düşük olduğun, çalışmaları daha da genişleterek tüm çiftçilerin afet ve benzeri giderlerini karşılama noktasına taşımaya çalıştıklarını açıkladı.

SERALAR İSTENEN VASIFLARDA DEĞİL

Örtü altı üretim yapılan ilçelerdeki ürünlere sigorta yaptıramadıklarını ifade eden Ziraat Odası Başkanı Cengiz Gökçel ise, TARSİM'in örtü altındaki ürünleri don zararına karşı sigorta yapmadığını belirterek, "Bu bölgede en çok zararı don afetinden yaşıyoruz. Bu yüzden çiftçilerimiz sigortadan faydalanamıyor. Sigortanın örtü altı üreticiliğinde aradığı vasıfları bizim seralarımız karşılayamıyor. Bu yüzden çiftçiler yararlanamıyor. Çiftçilerimiz sigortanın hasarı karşılama oranından memnuniyetsizlik duyuyorlar. Çiftçiler ürünlerin satış fiyatını önceden bilemediği için, devlet yüzde 50 destek verse de maliyet biniyor ve çiftçi sigorta yapmıyor. Primler de çok fazla. Aracı olan firmaların kar payı düşerse sigorta kullanımı artacaktır" dedi.

MUAFİYETLER SİGORTADAN SOĞUTUYOR

Çiftçilerin muafiyetler nedeniyle TARSİM'e sıcak bakmadığını belirten sigortacı Emel Bildik, Mersin genelinde sigorta yaptırma oranlarının düşük olduğuna işaret ederek, "Çiftçilerimizin tercih etmeme sebebi, sigorta poliçelerinde uygulanan muafiyetler. Tam hasar alamadıklarından dolayı ilgi göstermiyorlar. Diyelim ki 30 bin TL teminatlı bir bahçeniz var. Bu arada bir dolu hasarı oluştu. Yüzde 100 hasar olduğunu düşünün, ilk başta yüzde 20 gibi bir muafiyet uyguluyoruz. 30 bin liranın yüzde 20'sini ödemiyoruz. Onun haricinde müşterek muafiyetler uygulanıyor. Çiftçinin alacağı rakam 14-16 bin lira civarında oluyor. Böyle olunca çiftçi rahatsız oluyor ve TARSİM poliçeleri yavaş ilerliyor" diye konuştu.

ÇİFTÇİNİN SİGORTAYA VERECEK PARASI YOK

Normal şartlarda zaten kazanamadıklarını ifade eden çiftçi Musa Yılmaz, kendisinin sigorta yaptırmadığını kaydederek şunları söyledi: "Millet su parası, bakım parası derken mahsulünden aldığı parayı sigortaya verecek. Çünkü pahalı sigorta. Nasıl yaptırsın? Bu yüzden çiftçiler bu konuda zor durumdadır. Aldığımız mahsulle evimizi geçindiremiyoruz, nasıl sigorta yaptıralım. Dönüm sulaması 120 lira olmuş, ilaç, gübre derken alınan destekte karşılamıyor, sıkıntı var. Sigorta yaptıran da parasını zamanında ve sağlıklı şekilde alamıyor. Zararı tespit ediyorlar, sonra 'Para daha gelmedi' deyip erteliyorlar. Çiftçinin parası zamanında gelmeyince de zarara uğruyor."

Görüntü Dökümü

--------------

- Su altındakı seraların görüntüsü

- Seralar arasında su içinde ilerlemeye çalışan çiftçiler

- Çiftçiler su içindeki seralardan ürün toplarken

- Sera içinde çalışanlar

- Biber ve domates görüntüsü

- Ziraat Odası talebası

- Ziraat Odası Başkanı Cengiz Gökçel ile Röp.

- Sigortacı Emel Bildik ile Röp.

- Çiftçi Musa Yılmaz ile Röp.

Haber:İbrahim MAŞE-Kamera:Mustafa İNSAN/MERSİN,()

Kanalizasyon patladı, sanayide hayat dondu

SİBİRYA soğuklarının yaşandığı Erzurum'da şehrin kanalizasyon şebekesinin patlaması sonucu Aziziye Oto Sanayi Sitesini su bastı. Tamir için getirilen onlarca iş makinesi ve TIR buza gömüldü. İşyeri sahipleri hayatın donduğu oto saniyede hiçbir iş yapamaz olduklarını söylediler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Lastikleri buz tutan iş makinaları kamyon ve kamyonet

-Buzun üzerinde yürüyen esnaf

-Donan tır ve kamyonlar.

-Sisli hava

-Necati Taşcıoğlu ile röp.

-Muhammet Yaşarbaş ile röp

-Mustafa Han ile röp

-Yıkılan kanalizasyon bendi

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

Tasarımcısından Mücevher'in püf noktaları

DÜNYACA ünlü mücevher tasarımcısı Sevan Bıçakçı, yaptığı mücevherleri Ankara'da açtığı bir mekanda vatandaşların ilgisine sundu. Bıçakçı'nın, Burçin İlhan, Çetin Kargın ve Tevhide Kargın ortaklığında Arjantin Caddesi'nde açtığı mekanda değerli taşlarla süslenen eserler büyük ilgi gördü.

İLİM KAZANIR, HİÇBİR ZAMAN SAVAŞ KAZANMAZ

Ünlü tasarımcı Sevan Bıçakçı, açtıkları mekanda obje koleksiyonlardan oluşan ilk eser hakkında bilgiler de verdi. Bıçakçı, Bu beni çok etkileyen bir kalemdir. İlk başta bir obje gibi duran bir parçadır. Burada farklı farklı medeniyetlerin farklı kılıçları ve kalkanları var ve bir yıkım söz konusu. Burada anlatmak istediğim; kudreti simgeleyen boğa ve aslan taşların içerisinde heykel olarak oyulmuştur. Bunların hepsi büyük karatlık siyah elmaslardır. Bu kadar büyük değer, burada bir hikaye taşımaktadır. Hikaye ise, hiçbir zaman burada savaş başarılı olmamıştır. Burada gördüğünüz, yıkımlar ve dağınıklık var. Ancak tek başına ayakta kalmış bir sütun var. Bütün güzelliği ile ayakta duran bu sütun. O da bir kalem. Günün sonunda ilim kazanır, hiçbir zaman savaş kazanmaz. Mesajını verdiğim, gerçek duygularımı ifade eden ve bu noktada beni en çok etkileyen koleksiyonlarımdan bir tanesidir" dedi.

OBJE KOLEKSİYONDA MEDENİYETLER KALEMİ

Burçin İlhan ve Çetin Kargın ile uzun yıllar süren dostluklarını ortaklığa dönüştürüp, Ankara’da mücevher mağazası açtıklarını kaydeden Sevan Bıçakçı, “Harika bir konsept oldu. Ankara benim için çok özel bir yer. Çok sevdiğim arkadaşlarım, dostlarım ve büyük koleksiyonerlerim var. Onların da Ankara konusunda bir beklentisi vardı. Burada olmaktan çok mutluyum" diye konuştu.

Obje koleksiyonunun ilk defa burada sergilenecek olmasının mutluluğunu yaşadığını dile getiren Sevan Bıçakçı, "Çok keyifli bir koleksiyon getirdik. İnşallah herkese keyif getirsin istiyorum. Obje koleksiyonumdan medeniyetler kalemi var. Bu objenin özelliği, Sevan tarzı dediğimiz, yani bizim elimizden çıkan stil. Tamamen el işçiliği ve her birinden tek bir tane yapıyoruz. Obje koleksiyonumuz; bizim yıllar evvel başladığımız, ama tohumlarının yeni yeni meyveye dönüştüğü bir koleksiyon. İlk defa burada sergileniyor" dedi.

Görüntü Dökümü

Sergiden detay çekimler

Tasarımcı Sevan Bıçakçı ile yapılan röportaj görüntüsü,

Mücevher tasarımları detay çekimi

Haber: Muhammet BAYRAM-Can Mert ŞİMŞEK/ANKARA, ()-

Dede hatırası kediyi bulana 5 bin lira

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde oturan Pastane işleten Yunus Başbaş, dedesinden hatıra kalan 'Ararat' isimli kediyi kaybettiğini, bulup getirene 5 bin lira ödül vereceğini bildirdi. Aşırı tüylü ve 10 kilo ağırlığında olan kedinin 10 gün kadar önce aniden ortadan kaybolduğunu belirten Yunus Başbaş, "Ararat'ın boynunda nazar boncuğu var. Güneş tüylerine vurduğunda altın gibi parlardı. Dedem, 11 yıl önce vefat etmeden önce kediyi bana vermişti. Kedim kaybolunca fotoğraflarını Doğubayazıt'ta her yere astım. Kedimi bulana 5 bin lira ödül vereceğim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

-Elinde kedisinin fotoğrafları

-Yoldan geçenlere kedisini soruyor

-Sürücülere kedisini soruyor

-Kedinin görüntüleri

-Yunus Baybaş röportaj

Haber-Kamera:Yusuf İBA/DOĞUBAYAZIT (Ağrı),()

Hava düzelince balık çeşidi arttı

ÇANAKKALE'de bir haftadır süren soğuk hava ve kar yağışının sona ermesinin ardından, tezgahlardaki balık çeşidi bollaştı. Bu durum hem balıkçıların hem de vatandaşın yüzünü güldürdü.

Geçen hafta tüm ülkede etkili olan soğuk ve elverişsiz hava koşulları, tezgahlardaki balık çeşitlerini etkiledi. Marmara Bölgesi'nde güçlükle balığa çıkılırken, tutulan balık da az oldu. Çanakkale'de de tezgahlardaki balık çeşitleri 5'e kadar düştü. Havaların düzelmesiyle birlikte balıkçı balık çeşidi tekrar bollaştı. Nadir Balıkçılık'ın sahibi Volkan Kaşıkçı, karlı dönemde tezgahlarda 5 çeşit balık bulunduğunu, fiyatların da yüksek olduğunu belirterek, "Havaların biraz daha açılması, rüzgarın durmasıyla birlikte çeşitlilik çoğaldı. Şu anda tezgahlarda 11 çeşit balığımız var. Karlı dönemde hamsinin fiyatı 25 lira civarıydı. Şimdi 15 liraya düştü. İstavrit 15 lira, kupa 15 lira, sardalya 10 lira, sarıkanat 35 lira, çipura 25 lira, levrek 35 lira ve tekir 35 liradan satılıyor. Çeşitlilik arttı. Önümüzdeki dönemlerde biraz daha artmasını umut ediyoruz. Fiyatlarda ise düşüş beklemiyoruz. Çünkü balık bu sene azaldı. Geçtiğimiz dönemlerde bolluk bitti desek yeridir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Balık tezgahlarından görüntü

- Volkan Kaşıkçı açıklama görüntüsü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

Marmarisli öğrencilerden Cizre'ye kitap ve giysi desteği

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'ndeki bir ortaokulun öğrenci ve velileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlattıkları kampanyada toplanan 11 koli kitap ve kışlık giyeceği, Cizre Metin Bostancıoğlu Ortaokulu'na gönderdi.

Marmaris'teki özel Uğur Okulu yönetimi, çocuklarda yardımlaşma ve dayanışma bilincini artırmak amacıyla sosyal sorumluluk projesi adı altında çalışma başlattı. Proje kapsamında 6/B sınıfı öğrencileri, Cizre'ye ataması yapılan İngilizce öğretmeni Tolga Duyuler ile irtibata geçerek ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Öğretmen Duyuler, öğrencilerine ihtiyaç duyulan çeşitli kitap ve kışlık elbise listesi gönderdi. Öğrenciler, okul yönetimi ve aileleriyle görüşüp, 'Kardeşlik' adı altında kampanya başlattı. 3 gün içinde sıfır ve az giyilmiş çeşitli kışlık elbise ile mont, hikaye, roman, ders kitaplarından oluşan 11 koli malzeme toplandı. Toplanan 11 koli giyecek ve kitap, kargoyla Cizre'de bulunan Metin Bostancıoğlu Ortaokulu'na gönderildi.

Uğur Okulları Marmaris Müdürü Onur Demirtaş, "Çocuklarımızda yardımlaşma ve dayanışma bilincini aşılamak için kısa bir süre önce sosyal sorumluluk projesi adı altında çalışma başlattık. 6/B sınıfı öğrencileri kendilerine bir dönem eğitim veren ve ataması yapılarak Cizre'ye giden İngilizce öğretmenleri ile görüşmüş. Cizre'de okuyan çocukların elbise ve kitap eksikleri olduğunu öğrenmişler. Kardeşlik adı altında velileri ile birlikte projeyi hayata geçirdiler. Veliler ve çocuklar 3 gün içinde sıfır ve az giydikleri kışlık elbise ile çeşitli kitapları topladılar. Bir tanesi 50 kiloya yakın toplam 11 koli paketlenerek, kargo yardımıyla Cizre'de okuyan çocuklarımıza gönderildi" dedi.

Öğrenci velisi Durkadın Aktaş, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın küçük yaşlarda dayanışma ve yardımlaşma bilincinin oluşmasından dolayı çok mutluyum. 6/B sınıfı velileri olarak böyle anlamlı bir kampanyaya destek olmak gurur verdi. Herkesin ihtiyaç sahibi çocuk ve insanlara destek olmasını temenni ediyorum" dedi.

Öğrenciler ise zor şartlarda eğitim gören kardeşlerinin ihtiyaçlarını karşılamaktan büyük gurur duyduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Marmaris Uğur Okullarının dışından görüntü

- Okul içinde çocukların görüntüsü

- Çocukların getirdikleri eşyaları kolilere yerleştirirken görüntü

- Veliler ve öğrencilerle kampanya hakkında röp.

- Uğur Okulları Marmaris Müdürü Onur Demirtaş ile röp.

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

