DHA YURT BÜLTENİ-2

SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'a ait 269 hedef karadan ve havadan ateş altına alınarak imha edilirken, 48 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 139 gündür sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik operasyonlara devam edildi. Karadan ve havadan ateş altına alınan terör örgütü DEAŞ'ın 269 hedefi imha edildi. Çatışma ve topçu atışları ile hava harekatı sonucu 48 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından harekatın son durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede şöyle denildi: "Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 246 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları atış yapılarak DEAŞ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bzagah, Suflaniyah, Zammar ve Amiyah’ta bulunan 23 DEAŞ hedefine icra edilen hava harekâtı ile 10 savunma mevzii, 3 karargah binası ve 10 barınma yeri imha edilmiştir. Gün içinde, karadan ve havadan icra edilen harekat kapsamında toplam 48 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 3 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekâtın başından bu güne kadar çoğu tuzaklanmış 2 bin 820 patlayıcı ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."

KAYSERi'de Fethullah Gülen Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aralarında Boydak kardeşlerinde bulunduğu 67 sanık, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Polis davanın adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. FETÖ/PYD soruşturması kapsamında aralarında Boydak kardeşlerin de olduğu 28'i tutuklu, 30'u tutuksuz, 9'u firari toplam 67 sanık, 70 gün aranın ardından ikinci kez hakim karşısına çıktı. Cezaevi ring aracı ile davanın görüleceği Kayseri Adliyesine geniş güvenlik önlemleri altında getirilen tutuklular, davanın görüleceği konferans salonuna alındı. Toplam 771 sayfalık iddianamesi bulunan davanın bugün yapılan ikinci duruşmasında tutuklu sanıklardan Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, Boydak Holding eski CEO'su Memduh Boydak, Boydak Holding eski Yönetim Kurulu üyeleri Şükrü Boydak, GESİAD eski Başkanı Hamdi Kınaş, işadamları Necmi Somtaş, Nurullah Sarıöz, Halit Gazezoğlu, Arap Ali Aksoy ve Haşim Emirdağ, Ankara Sincan ve Keskin Kapalı Cezaevinden; Boydak Holding eski Yönetim Kurulu üyesi Murat Bozdağ, Kayseri Ticaret Odası eski Meclis Başkanı Mehmet Filiz, muhasebeci Mehmet Fındık, Kayseri Mobilyacılar Derneği (KAYMOS) eski başkanı Mahmut Alak, işadamları İsmail Tuna, Mustafa Ahi, Kimse Yok mu Derneği eski başkanı Hacı Osman Büyükata ile Adem Çelik, Mehmet Albayrak, Nurullah İlgün, Abdullah Haskahraman ise Nevşehir Kapalı Cezaevinden getirilerek mahkemede hazır bulundu. Davanın 1 Kasım 2016'da görülen ilk duruşmasında, tutuklulardan Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Boydak, holdingin eski Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak'ın oğlu İlyas Boydak ve işadamı Mehmet Karakaya adli kontrol şartıyla tahliye edilmişlerdi. Bekir ve İlyas Boydak ve Mehmet Karakaya da davanın ikinci duruşmasına tutuksuz olarak katıldı.



7 KİŞİ SEGBİS'DEN KATILDI



Ses, Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ise duruşmaya tutuklu sanıklardan Yahya Karadeniz (Eskişehir), Salih Akay (Çorum), Metin Çiftçi (Malatya), Metin Gök (Kocaeli), Engin Yanık, Ömer Pekşen ve Ömer Yazıcı (Trabzon) katıldı.

SUÇLAMALAR

Davada sanıklar, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve başkaca suç işleme", "Cumhurbaşkanına hakaret", "Devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmak", "Devlet büyüklerine hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini düşürmeye teşebbüs", "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", "Resmi belgede sahtecilik", "Hizmet sebebiyle emniyete suistimal", "ÖSYM Kanununa muhalefet", "Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından yargılanıyor.

3)ADANA'DA 35 POLİSE FETÖ GÖZALTISI

ADANA'da FETÖ operasyonu kapsamında 35 polis gözaltına alındı.

Aralarında emniyet müdür ve amirlerinin de bulunduğu polisler, sabah saatlerinde Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonunda gözaltına alındı.Adana Emniyet Müdürlüğü görevindeyken Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Cengiz Zeybek'in yeğeni Komiser Şahin Tapan'ın da gözaltına alınanlar arasında olduğu belitildi.

Gözaltına alınan polisler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

4)TÜRK GEZGİNLER ZEYBEĞİ AFRİKA'YA TAŞIDI

MASAİ YERLİLERİNE ZEYBEK ÖĞRETTİLER

AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'nden Afrika'ya belgesel çekmeye giden gezginler, Masai yerlilerine harmandalı zeybeği öğretti.

Kuşadası'dan Afrika ülkelerine belgesel çekmeye giden gezgin Melih Yavaş ile yönetmen Cenk Behram Su, çalışmalarını sürdürüyor. Kasım ayları başında Kenya'dan başlayan çekimler için Tanzanya'nın Morogoro kentine bağlı bir Masai Köyü'ne giden gezginleri, yerliler geleneksel danslarıyla karşıladı. Masai yerlilerinin sıcak karşılaması, dostluk göstergesi olarak çocukların başlarını okşamalarına izin vererek kısa sürede ortama uyum sağlayan gezginler, ağızlarıyla melodileri seslendirerek zeybek oynadı. Zeybek oyununu ilginç bulan yerlilerin bazıları gezginlere katılarak oynamayı deneyince ortaya ilginç görüntüler oluştu. Oynamaya çalışanları arkadaşları kahkahalarla izledi.Yönetmen Cenk Behram Su, unutulmaz bir deney yaşadıklarını belirterek, "Masai yerlileri bizi çok büyük bir dostlukla karşıladı. Çocuklar dostluk göstergesi olarak ellerini başımıza koydu. Bizi geleneksel danslarıyla karşıladıklarını görünce, bizim de içimizden oynamak geldi. Biz de onlara geleneksel dansımızı, zeybek oyunumuzu göstermeye çalıştık. Öğrenmek istediklerinde ise seve seve öğrettik. Ülkemizden binlerce kilometre uzakta, zeybek oynamak isteyen birilerine rastlamak çok güzel bir duygu, öğretmek de bizim için güzel bir deneyim oldu" dedi.

5)'MİDELERİ KÜÇÜLÜNCE İÇKİYE BAŞLIYORLAR'

ÜSKÜDAR Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, zayıflama ameliyatları sonrasında yeme bağımlılarında artış görmeye başladıklarını belirterek, “Çünkü yemekle ruhsal açlıklarını doyururken ameliyatla yemelerini ellerinden aldığınızda bu kez içki içmeye başlıyorlar" dedi.

Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, Antalya'da düzenlenen 10'uncu Madde Bağımlılığı Kongresi'nde yaptığı açıklamada, alkol ve madde bağımlılığının 10 kat arttığını belirterek, Sağlık Bakanlığı'na 300 bin kişinin tedavi için başvurduğunu söyledi. Bağımlılık yapıcı maddelerin ulusal güvenlik problemi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Dilbaz, uyuşturucu maddelerin ölüme yol açma bakımından terörden daha fazla etkili olduğunu söyledi.



HEPATİT C 10 KAT ARTTI



Hepatit C'nin kan yoluyla bulaştığını hatırlatan Prof. Dr. Dilbaz, damar içi madde kullanıcılarının yüzde 80'inin enjektör paylaştığını, birindeki virüsün diğerlerine daha kolay geçebildiğini kaydetti. Bu kişilerin hastalıkları eşleri ve çocuklarına da bulaştırabildiğine dikkati çeken Prof. Dr. Dilbaz, “2005 yılında 139 Hepatit C saptamıştık. Şimdi ise 10 kat daha fazla, yani 1390 kişide Hepatit C pozitif saptadık" dedi.



BEYİN AŞERİYOR



Bağımlılığın basit bir hastalık olmadığına işaret eden Prof. Dr. Dilbaz, bu hastalıkta üç önemli nokta olduğunu söyledi. Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, kişinin kendisini kontrol edememesiyle başlayan sürecin ardından beyindeki bazı mekanizmaların bağımlılık yapan maddeye bir aşerme durumu olduğunu, son aşamada ise beyinde aynı etkiyi oluşturmak için daha fazla kullanma ihtiyacı duyulduğunu söyledi. Prof. Dr. Dilbaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:



“Kişinin tedavi için mutlaka çok istekli olması gerekmiyor, çünkü niyetlendiğinden daha fazla kullanıyorsa maddeyi, niyetlendiğinden daha az bir biçimde tedavi başvurusu olabilir. Niyeti çok olmasa da biz tedavi edelim istiyoruz. Hastaların çok istekli olmasını beklemiyoruz. Hastalık zaten niyetli ve istekli olmalarını engelliyor."



SEKS, YEME BAĞIMLILARINDA ARTIŞ VAR



Madde bağımlığının yanında bir de davranış bağımlılığı olduğunu belirten Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, kumar, seks ve yeme bağımlılıklarının bunlardan bazıları olduğunu söyledi. Prof. Dr. Dilbaz, şöyle devam etti:



“Kumar oynamak için eskiden siz bir yere giderdiniz, şimdi kumar oynanacak yerler sizin ayağına geliyor. Bunun için akıllı telefonunuzun olması yeterli. Ciddi anlamda kumar bağımlısı hasta tedavi için bize gelmeye başladı. Bu bağımlıların çoğu genç hastalar. Zayıflama ameliyatları sonrasında yeme bağımlıları görmeye başladık. Çünkü yemekle ruhsal açlıklarını doyururken ameliyatla yemelerini ellerinden aldığınızda bu kez içki içmeye başlıyorlar. Bunun arkasında alkol kullanımı artan hastalar görmeye başladık."



PARTNER SAYISI SÜREKLİ ARTIYOR



Seks bağımlılığına da dikkati çeken Prof. Dr. Dilbaz, Michael Douglas, Tiger Woods gibi isimlerin de seks bağımlılığı konusunda tedavi gördüklerini söyledi. Kumar gibi bu kişilerin de kendisini durduramadığını ve aşırı derecede cinsel ilişki isteği duyduklarını, farklı partnerlerle birlikte olduklarını kaydeden Prof. Dr. Dilbaz, “Burada önemli nokta niyetlendiğinden daha fazla birlikte olma isteği ve sonuçta bu isteği durduramama. Gittikçe partner sayısını artırma görüyoruz. Her türlü zararı bilmesine rağmen bu bağımlılığı artıyor. Bu bağımlılıkta evliliğiniz zarar görüyor, toplumsal saygınlığınız azalıyor, cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanma olasılığınız artıyor" diye konuştu.

6)GÖRME ENGELLİLERE ÖZEL EĞİTİM

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde engellilerin günlük hayata adapte olması ve sosyalleşmesi amacıyla 2012 yılında Alanya Belediyesi tarafından kurulan Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi'nde görme engelliler için oluşturulan ücretsiz kursta, okuma-yazma eğitiminin yanı sıra sesli ve dokunsal komutlarla çalışan bilgisayarlarda, teknoloji ve bilgisayar dersi de veriliyor. Tüm engel gruplarına göre kurulan merkezde görme engelliler için özel dizayn edilen atölyede görme engelli bilgisayarı, görme engelli yazıcı, engelli oyun grubu, görme engelli satranç bölümü bulunuyor. Kursa gelen görme engelli kursiyerler kabartmalardan oluşan Braille Alfabesini (Körler Alfabesi) okumayı, yazmayı öğreniyor. Okuma- yazma kursunda ilerleyen kursiyerler burada görme engelliler için özel olarak dizayn edilmiş satranç ve bilgisayar kursunu da tamamlıyor.

7)MÜZİSYENİN EVİNDE ŞAŞIRTAN BUZ SARKITI

Sibirya soğuklarının yaşandığı Kars'ta müzisyen Çetin Adıgüze'e ait evin doğal gaz borusundan bahçeye damlayan suyun oluştuğu buz sarkıt 3 metreyi buldu. Bir kolon şeklinde düz olarak aşağıdan yukarıya doğru büyüyen buz sarkıtı görenler şaşırdı. Çetin Adıgüzel, "Genelde çatılardan buz sarkıtları aşağı doğru uzarken, bu tam tersini yapmış. Çok da ilginç bir görüntüsü var" dedi. Buz sarkıtın şüddetli rüzgarda bile kırılmadığını belirten Adıgüzel, Kars yöresine ait anonim mani olan 'Ezizinem Kars Ayaz / Gece soğuk Kars Ayaz / Katip arzuhalimi / Götür sende Kars'a yaz' manisini akerdeon eşliğinde seslendirdi.

