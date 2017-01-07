DHA YURT BÜLTENİ-2

1)168 DEAŞ HEDEFİ VURULDU, 21 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'a ait 168 hedef karadan ve havadan ateş altına alınarak imha edilirken, 21 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 137 gündür sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik operasyonlara devam edildi. Karadan ve havadan ateş altına alınan terör örgütü DEAŞ'ın 168 hedefi imha edildi, 2 drone düşürüldü. Çatışma ve topçu atışları ile hava harekatı sonucu 21 terörist etkisiz hale getirildi.Genelkurmay Başkanlığı tarafından harekatın son durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede şöyle denildi: "Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 156 DEAŞ terör örgütü hedefi ateş destek vasıtaları ile ateş altına alınarak DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevziileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmış, bazıları kullanılamaz hale getirilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından Bab, Bzagah, Suflaniyah ve Kabr Al Mukri’de bulunan 12 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda barınma yerleri, karargah binaları, kontrol noktası, silah ve araçları imha edilmiştir. Gün içerisinde yaşanan çatışmalar ve yapılan atışlar sonucunda toplam 21 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ'a ait 1 drone Zarzur bölgesinde, 1 adet drone ise Abu Taltal kuzeyinde düşürülmüştür. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 37 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 2794 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."

GAZİANTEP/

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2)İZMİR'DE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

İzmir'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. İzmir-Manisa Karayolu'nun Sabuncubeli mevkiinde ve Bornova'nın Evka-4, Evka -3 Mahallerinde yoğun kar yağışı başladı. Karayolları ve belediye ekipleri sürücülerin zor anlar yaşamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Evka-4 Mahallesi Muhtarı Süleyman Ferah, "İzmir'e sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Belediye ekiplerinin çalışması sürüyor. Şuan için herhangi bir olumsuzluk yok" dedi. İzmir'de doğup büyüdüğünü söyleyen Mümin Çımaz ise, "İzmir doğumluyum, ikinci kez kar yağdığını görüyorum. İzmirliler olarak kar yağışı bize ilginç geliyor" şeklinde konuştu.

İZBAN SEFERLERİ AKSIYOR

İzmir'de sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde ve kent merkezinde etkili olan kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiledi. Menemen-Aliağa arasında makasların donması nedeniyle İZBAN Banliyö tren seferleri durdu. İZBAN'ın resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, "Menemen-Aliağa arasında makasların donması nedeniyle işletme yapamıyoruz. TCDD ekipleri duruma müdahale ediyor. ESHOT devreye girdi" denildi.

Görüntü Dökümü



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-Kar yağışından görüntü



-Ekiplerin çalışmasından görüntü



- Süleyman Ferah ile röportaj



- Mümin Çımaz ile röportaj



- Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, ()



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3)MUŞ'TA TERÖR OPERASYONU: 4 TUTUKLAMA, 23 GÖZALTI

MUŞ'ta PKK/KCK terör operasyonu kapsamında aralarında HDP eski İl Başkanı N.R.E.'nin de bulunduğu 4 kişi tutuklanırken, sosyal medya üzerinden 'terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı' iddia edilen 23 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, terör örgütü PKK'ya yönelik bazı adreslere düzenlenen operasyona 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen şüphelilerden HDP eski İl Başkanı N.R.E. ve 3 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TERÖR PROPAGANDASINA 23 GÖZALTI

TEM ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen 23 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sosyal paylaşım hesaplarından PKK/KCK silahlı terör örgütü ve yöneticilerini övücü, örgüte katılımı teşvik edici mahiyette, ayrıca devlet büyüklerimize ve güvenlik güçlerimize yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptıkları tespit edilen 23 şahıs gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Halkımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadele kapsamındaki çalışmalarımız kararlı bir şekilde devam edecektir."

MUŞ/

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4)TERÖR PROPAGANDASINA 1 TUTUKLAMA

ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.Kumluca Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 1'i polis merkezindeki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 2'si adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 26 yaşındaki M.E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, eşi 22 yaşındaki F.K. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü



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- Şüphelilerden görüntü

Haber- Kamera: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA(Antalya), ()

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5)ÖZBEK KADINI ÖLDÜREN ZANLININ BUZDA AYAĞI KAYINCA ELİ TETİĞE GİTMİŞ

KONYA'da 5 arkadaşıyla birlikte bir evde alkol alan İbrahim Şakrak, kendisiyle birlikte başka bir yerde eğlenmek için gelmeyen Özbekistan uyruklu Ranokhon Alıkhanova'ya sinirlendi. İddiaya göre evin önünde pencereye doğru rastgele ateş açtı. Koltukta oturan Alıkhanova başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Olaydan 2 gün sonra yakalanan İbrahim Şakrak polise verdiği ifadede "Dışarıda havaya ateş edecektim. Buzdan dolayı ayağım kaydı. Düşerken yanlışlıkla tetiğe bastım" şeklinde kendisini savunduğu öğrenildi.

BAŞKA EVDE EĞLENMEK İSTEDİ

Olay, geçtiğimiz 5 Ocak günü saat 00.10 sıralarında merkez Meram İlçesi Alavardı Mahallesi Akhan Sokaktaki stüdyo dairede meydana geldi. İddiaya göre 39 yaşındaki İbrahim Şakrak ve Özbekistan uyruklu kadın arkadaşı 35 yaşındaki Ronakhon Alıkhanova'nın da aralarında bulunduğu 2'si kadın 5 kişi, birlikte alkol almaya başladı. Bir süre alkol aldıktan sonra Şakrak, kız arkadaşı Alıkhanova'ya ‘Haydi başka bir eve gidelim. Orada eğlenelim.’ diyerek evden çıkarmak istedi. Bunun üzerine olay günü Ronakhon Alıkhanova ile Antalya'nın Manavgat İlçesi'nden gelen arkadaşı 31 yaşındaki Madina Gapparova bu duruma karşı çıkarak Şakrak'ı evden tek başına gönderdi.

PENCEREDEN GİREN KURŞUNLA ÖLDÜ

İddiaya göre İbrahim Şakrak 1 saat sonra tekrar aynı adrese gelip telefonunu unuttuğunu söyleyerek içeriye girmek istedi. Ancak evdekiler Şakrak’ı içeriye almadı. Yine Alıkhanova'ya kendisiyle gelmesini isteyen Şakrak ile evdeki kadınlar arasında tartışma çıktı. Apartmanın kapısının önünde bulunan İbrahim Şakrak, iddiaya göre belinden çıkardığı tabancayla apartmanın birinci katında bulunan daireye doğru rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu koltukta oturan Ronakhon Alıkhanova pencereden giren ve başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Genç kadının vurulduğunu öğrenen Şakrak ise olay yerinden kaçtı. Evdekilerin çağırdığı ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

BUZDA AYAĞIM KAYDI ELİM TETİĞE GİTTİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra kaçan İbrahim Şakrak'ı Karatay İlçesi'ndeki evinde yakalayarak gözaltına aldı. Çeşitli suçlardan 16 sabıkası olduğu öğrenilen Şakrak polise verdiği ifade de "Olay günü daha önceden tanıdığımız Özbekistanlı Ronakhon Alıkhanova ve arkadaşı Madina Gapparova'yı Manavgat'tan çağırdık. Ara sıra gelirler burada birlikte alkol alırdık. Onlarla birlikte önce mangal yapıp alkol aldık. Sonra eve geçtik Ronakhon'ı ile dışarıya çıkmak istedim buna karşı çıktılar. Dışarıda havaya ateş edecektim. Buzdan dolayı ayağım kaydı. Düşerken yanlışlıkla tetiğe bastım" şeklinde kendisini savunduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Şakrak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:



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-Olay yeri görüntüsü



-Polisin olay yerinde incelemesi



-Evden detay



-Zanlının sağlık kontrolünden geçirilmesi



-Ölen kadının fotoğrafı



-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA, ())

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6)KREDİ BORCU YÜZÜNDEN OTOMOBİLDE BIÇAKLA İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ

BURSA'da 225 bin lira banka borcu olduğunu öne süren Serdar K., otomobilin içerisinde kendisini 3 yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan genç tedavi altına alındı.



Olay, merkez Yıldırım ilçesi Zeyniler Mahallesi'nde dün akşam 19.30 saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir gıda şirketinin sahibi olan 29 yaşındaki Serdar K., bir süre önce bankadan kredi çekti. 225 bin lira kredi borcunu ödeyemeyen Serdar K., otomobilinde sinir krizi geçirerek, kendisini 2 kez göğsünden 1 deada karnından bıçaklayarak intihara teşebbüs etti.



112'Yİ ARAYARAK YARDIM İSTEDİ



Olayın ardından Serdar K., 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kendisini otomobilde baygın halde yattığı fark etti. Serdar K., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Serdar K., yoğun bakım ünitesinde tedavi altına ılndı.



Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü Dökümü



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-Serdar K.'nın hastaneye sevk edilmesi



-Olay yerinden görüntüler



-Polis ekiplerinden ve otobilden görüntüler



Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()-



SÜRE: 0,51 saniye

BOYUT: 24 MB



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7)YARALI ŞAHİN TEDAVİYE ALINDI

BURDUR'da doğada yaralı halde bulunan şahin, Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.



Yeşilova İlçesi'ne bağlı Akçaköy'de Lavanta Deresi Projesi alanında dikim için hazırlık yapan Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi sorumlusu veteriner hekim Öztürk Sarıca, anormal uçan bir kuşun yakınlarına konduğunu fark etti. Yaklaşık 10 dakikalık kovalamacanın ardından kuşu yakalayan Sarıca, merkeze götürdüğü hayvanın yaralı olduğunu tespit etti. Yaralı şahin merkezde tedaviye alındı.



SALDIRIYA UĞRAMIŞ



Öztürk Sarıca, "Şahini yakaladıktan sonra aracımıza aldık ve Lisinia Yaban Hayati Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdük.



Yaptığımız muayenede enfeksiyon geçirdiğini ve başka bir yaban hayvanının saldırısına uğradığını tespit ettik. Tedavi ve rehabilitasyonu merkezimizde devam ediyor" dedi.



'VATANDAŞ BİZE ULAŞTIRSIN'



Vatandaşa çağrıda bulunan Sarıca, "Soğuk kış günlerinde yaralı veya hasta tüm yaban hayvanlarının merkezimizde tedavi ve rehabilitasyonunu üstleniyoruz, halkımızın bu konuda duyarlı olmalarını istiyorum. Yaralı veya hasta halde buldukları ya da gördükleri yaban hayvanlarını bize ulaştırsınlar" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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- Öztürk Sarıca'nın Şahin'i bulması,



- Araca götürmesi



29 MB //00.55



Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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8)26 BİN YILLIK FOSİL AYAK İZLERİ KORUNMAYI BEKLİYOR

MANİSA'nın Salihli İlçesi, kırsal Sindel Mahallesi yakınlarında bulunan ve 26 bin yıllık olduğu belirlenen insan ve hayvan fosil ayak izleri, tam olarak koruma altına alınmamaları nedeniyle büyük ölçüde yok oluyor. Sindel Mahallesi Muhtarı Bekir Üçtaş, SİT alanı ilan edip, 'Açık Hava Tabiat Müzesi' olarak nitelendirilen bölgedeki fosil ayak izlerini kendi imkanlarıyla korumaya çalıştığını belirterek, bir an daha ciddi önlemler alınmasını istedi.



1969 yılı yazında Maden Tetkik Arama Enstitüsü prospektörlerinden Mustafa Çelik, Demirköprü Barajı'nın batı kıyılarında insan ayak izi fosilleri buldu. Salihli'nin 30 kilometre güneybatısında, kırsal Sindel Mahallesi Divlittepe Mevkisi'nde bulunan bu prehistorik insan ve hayvan ayak izlerinin günümüzden 26 bin sene öncesinden kaldığı ve Kula Yanardağı'nın çıkardığı tüflerde yer aldığı belirlendi. İzlerin üzerinin yine aynı yanardağdan kaynaklanan bazalt cürufu ile örtülü olduğu belirlendi. İyi korunmuş bir kül konisi eteğinde, bazalt cürufları altında uzayıp giden ayak izlerinin sayısının yüzden fazla olduğu tahmin ediliyor. 'İlk insanın ayak izleri' olarak nitelendirilen bu fosil ayak izlerinden dünyada sadece Fransa, İtalya ve Macaristan'da üç örnek daha bulunuyor. Ancak oradaki örnekler sadece bir insanın ayak iziyken Sindel'deki buluntuların bir erkek, kadın ve çocuk ile tavşan ya da köpek gibi bir hayvana ait olduğu belirlendi. Adım araları ölçüldüğünde ortalama 75 santim olduğu görülmektedir ki, buradan izleri bırakan insanların koşmadan çok normal yürümekte oldukları anlaşılıyor. Diğer üç buluntunun Salihli konisindeki kadar zengin olmadığı, diğerlerinin hiç birisinde hayvanlara ve taşınan yüke ait izler yer almadığı, ayrıca bu fosil izlerin, birden fazla bireye ait olmaları bakımından da çok önemli olduğu biliniyor. Ancak killi, ıslak çamur tabakasından oluşan ayak izleri, sıcak volkan küllerine maruz kalması sonucu tuğla gibi pişerek binlerce yıldır şekillerini muhafaza ettiği belirtililirken, dünyadaki önemli bir doğa müzesi olmaya aday bölge yıllardır korunmayı bekliyor. Bölgenin koruma altına alınması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı 8 Mayıs 1981 yılında bölgeyi birinci derece doğal SİT alanı ilan edip, 'Açık Hava Tabiat Müzesi' olarak nitelendirdi. 2013 yılında dönemin Valisi Orhan Işın ile AK Parti Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaş'ın da inceleme yaparak, 'çok değeli bir tarihi miras' olduğunu ifade edip, korunması gerektiği belirtikleri ayak izlerinden büyük bölümü koruma altına alınmadığı için tahrip oldu. Sadece 15 ayak izi kaldı.



"FOSİL AYAK İZLERİ KAZINIP GÖTÜRÜLÜYOR" İDDİASI



Sindel Muhtarı Bekir Üçtaş, bölgedeki iki, üç kilometrelik bir alanda ayak izlerine rastlandığını belirtip, "Korumak için var gücümle çalışıyorum. Ancak, buna rağmen birçoğu talan edildi. Daha önceleri birçoğu kürekle kazanlar tarafından tahrip edildi. Bazıları da kazınıp, bu kişiler tarafından götürüldü. 26 bin senedir bozulmadan gelen bu fosil ayak izlerinin korunması gerekiyor. İzleri koruyabilmek için üzerlerini süpürge otlarıyla örtürüyorum ancak bu önlem yeterli olmuyor. İzlerin özellikleri zamanla bozuldu. Sağlam kalan 15 kadar var ama ben gelenlere sadece birini gösteriyorum. Geri kalanı kapalı tutup, açmıyorum. 'Tel örgü veya camekan içine alalım, izleri tamamen açalım' denildi ancak yıllardır hiçbir şey yapılmadı. Türkiye için bu fosil ayak izleri aslında bir velinimet. Bu Avrupa'da olsa biz masraf edip izleri görmeye gideriz. Avrupa'da çok dile gelen bu tür şeyler biz de önemsenmiyor ve heder olup gidiyor" dedi.



Muhtar Üçtaş, daha önce bölgenin beton direkli yüksek tel örgü içine alınması, SİT alanının yakınına devamlı korumanın sağlanması için bekçi konulması, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak mekanların yapılması, bölgeyi ziyarete açmak için ilgili arkeologların atanması, İzmir, Ankara ve Demirci karayolları üzerinde SİT alanını tanıtan levhaların asılması, ilgili turizm seyahat acentelerine gerekli bilgilerin verilmesi gibi öneriler ortaya atıldığını, ancak hiçbirinin yapılmadığını da söyledi.

Gönüntü Dökümü

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-Fosil ayak izlerinden görüntü



-Fosil ayak izlerinin bulunduğu bölgeden görüntü



-Sindel Mahallesi Muhtarı Bekir Üçtaş ile röp.



-Genel ve detay görüntüler



(Haber-Kamera: Kadri KAYA / AYVALIK (Balıkesir), ()