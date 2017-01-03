DHA YURT BÜLTENİ-2

1)154 DEAŞ HEDEFİ VURULDU, 18 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'a ait 154 hedef havadan ve karadan vurularak imha edildi, 18 terörist etkisiz hale getirildi. Rus savaş uçaklarının da El Bab'ın güney batısına yönelik düzenlediği hava operasyonunda terör örgütü DEAŞ'a ait 4 hedef imha edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 133 gündür sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik operasyonlara devam edildi. Karadan ve havadan ateş altına alınan terör örgütü DEAŞ'ın 154 hedefi imha edildi. El Bab'a ilerlemeye çalışan Özgür Suriye Ordusu güçlerine destek verilen harekat kapsamında DEAŞ terör örgütünden temizlenen alanlarda 25 el yapımı patlayıcının imha edildiği belirtilen harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede şöyle denildi: "Muharip unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edilmiştir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 150 DEAŞ terör örgütü hedefi, ateş destek vasıtaları ile (Fırtına, ÇNRA, Havan, Tank) yapılan atışlar sonucunda baskı altına alınmış, bir çok hedef kullanılamaz hale getirilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab ve Bzagah'da bulunan DEAŞ terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekâtı sonucunda; barınma yeri ve cephanelik olarak kullanılan toplam dört hedef imha edilmiştir. Rusya Federasyonu hava unsurları tarafından El Bab 8 kilometre güneybatısında yer alan Dayr Kak bölgesinde bulunan DEAŞ unsurları, hava taarruzu ile etkisiz hale getirilmiştir. Gün içerisinde yaşanan çatışmalar ve topçu atışları sonucu toplam 18 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, çoğu ağır olmak üzere 37'si de yaralanmıştır. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından, 25 EYP imha edilmiş, harekâtın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 2604 EYP ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, gerek icra edilen hava harekatları, gerek ateş destek vasıtalarımız ile açılan ateşlerde ve gerekse DEAŞ teröristleriyle girilen çatışmalar esnasında bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermeye devam etmektedir."

GAZİANTEP, ()

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2)HATAY MERKEZLİ 14 İLDE FETÖ OPERASYONU: 69 GÖZALTI

HATAY merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda kamu çalışanı 69 kişi gözaltına alındı.Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütlü ilişkisi olduğu öne sürülen kamu çalışanlarına yönelik Hatay merkezli İzmir, Ankara, Niğde, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adana, İstanbul, Eskişehir, Balıkesir, Kahramanmaraş, Konya ve Bitlis’te operasyon düzenlendi. Bu illerde çok sayıda adreste arama yapan polis, aralarında öğretmen, infaz koruma memuru, askeri personel ve zabıt katibinin de olduğu 69 kişiyi gözaltına aldı. Diğer illerde gözaltına alınan şüpheliler Hatay'a getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 69 şüpheli, daha sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Ramazan ÇELİK/HATAY, ()

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3)ARPAYI YABAN HAYAT İÇİN SERPTİLER

ERZURUM'un Oltu ilçesindeki bir grup doğa sevenin geçen ilkbaharda ekip hasat ettiği arpayı, bu kez karlar üzerine yaban hayat için serptiler. Oltulu Doğa seven adına Başkanı Osman Aslan, yaban hayatı Oltu'nun zenginliği olarak değerlendirdiklerini belirtti. Geçen yılın ilkbaharında 700 kilo arpa ektiklerini ve 3 tona yakın arpa hasadı yaptıklarına işaret eden Osman Aslan, "Bir arkadaşın tarlasına kuşlar için gönüllü arkadaşlarla birlikte 700 kilo arpa ektik. Yazın yaklaşık 3 ton arpa hasat ettik. Arpayı ambarda bugünler için sakladık. Bitki örtüsü tamamen karla kaplanınca ambardaki arpayı çıkarıp doğaya serptik. Doğaya bıraktığımız arpa yaban hayata can verecektir" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Dernek üyeleri çuvaldaki arpaları poşete doldururken

-Dernek üyeleri yemleri doğaya bırakırken

-Emekli öğretmen Osman Aslan ile röp

-Ekibin dağda yürüyüşleri

-Avukat Muharrem Kalyon ile röp

-Kuş görüntüsü

-Doktor İbrahim Hakkı Ekinci ile röp

(Haber-Kamera: Murat AYDIN / OLTU, (Erzurum), ()

(Süre:5.10 Dk / 574 MB)

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4)RUHLARA HUZUR VEREN 'NEY' KIZLARAĞASI HANI'NDA YAPILIYOR

İZMİR'de Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan tarihi Kızlarağası Hanı'nın ikinci katı neyhanelere ev sahipliği yapıyor. Burada ney üreten ustalar, aynı zamanda ne üflemeyi de öğretiyor. Yapımı da üflemesi kadar zor olan ney, benzersiz sesiyle hanı gezenlerin ruhuna işliyor. İzmir'de Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan tarihi Kızlarağası Hanı gezenleri kendisine hayran bırakıyor. El sanatları ve koleksiyon ürünlerinin satıldığı hanın ikinci katında bulunan neyhanelerden yayılan ney sesi handa gezenlerin ruhlarını huzurla dolduruyor. İzmir Ney de burada bulunan neyhanelerden biri. Ney üfleyen üstatların da ayrı ayrı hikayesi var. İzmir Ney'de sanatını icra eden ve ney üflemeyi öğreten Alican Demir, Gaziemir'de itfaiyeci olarak görev yapıyor. İzinli günlerinde buraya gelen Demir, hem ney üretiyor hem de ney üflemeyi öğretiyor.

15 yıldır ney üflediğini söyleyen Demir, "10 yıldır da ney yapıyorum. Ney üflemeyi Kemal Yurt hocamdan öğrendim. Murat Salim Tokaç ve Ergin Karabulut hocalarımdan ise ney yapımını öğrendim. Ney üretebilmek için belirli bir seviyede ney üfleyebilmek gerek. Bu nedenle ney yapım sürelerimiz ney üfleme sürelerimizden kısadır" diye konuştu. Ney üflemeye 17 yaşında başlayan Demir, "Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nı yarıda bıraktım. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümünden mezun oldum. İtfaiyeci olarak çalışıyorum. Bunların hiçbiri ney yapmama ve üflememe engel olmadı" dedi.

Ney üflemeye de her enstrümanda olduğu gibi erken yaşlarda başlamak gerektiğini söyleyen Alican Demir, "Ancak neyde bir ufak farklılık var. 9-10 yaşından küçükler bu işin ciddiyetini kavrayamıyorlar. O nedenle en erken 9- 10 yaşlarında başlamalarını tavsiye ediyoruz. Birkaç ay içerisinde basit eserler geçmeye başlayabilirsiniz. Ancak ne zaman virtüöz olacağım derseniz yıllarınızı da verseniz bu işin sonu yoktur. O yüzden tam olarak şu kadar sürede usta olursunuz diyemiyoruz" diye konuştu.

Neyin Klasik Türk Müziği'nin üflemeli sazı olduğunu anlatan Demir, dini musikinin ise temel sazı olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

"Neyin kulaktan kulağa gelen bir hikayesi var. Zamanında Hz. Ali, Hz. Peygamberimizin bir sırrını alıyor. Bu sırrı daha fazla taşıyamayan Hz. Ali bunu bir kuyuya söylüyor. Kuyunun etrafında yetişen sazlar sürekli bu sırrı söyler diye bir inanış vardır. Bu inanış geçmişten bugüne anlatılagelir."

Ney yapımı için en uygun kamışların Asi Nehri etrafında yetiştiğini belirten Demir, "Ney, doğada gördüğünüz her kamıştan yapılamaz. Boğum olarak kısa, çap olarak geniş kamışlardan yapılır. Bu kamışlar doğada nadir bulunur. Genellikle Türkiye'nin güney kısımlarında, Mersin, Adana, Hatay'da yetişir. En makbul kamışlar Asi Nehri etrafında yetişir. 9-10 sene öncesine kadar kendimiz gidip alıyorduk. Ama zamanla oradaki köylülere ne zaman kesilmesi gerektiğini hangi ölçüde olmasını öğrettik. Onlar da doğru kamışları doğru mevsimde keserek gönderiyorlar" dedi.

Mersin, Adana, Hatay civarından kesilen kamışlar ney yapılmadan önce yaklaşık 1-2 yıl kurutuluyor. Birkaç gün içinde hazırlanan neylerin belirli sürelerde de bakım yapılması gerekiyor. Susam yağıyla yağlanan neylerin kuruması engellenerek çatlamasının önüne geçiliyor. Profesyonel anlamda müzikalitesi belirli bir seviyede olan bir ney almak istiyorsanız minimum 100 lirayı gözden çıkarmanız gerek. Bunun altındaki fiyatlarda satılanlar ise uygun olmayan kamışlardan üretilerek piyasaya sürülmüş olan enstrümanlar olduğu belirtiliyor.

Çok farklı fiyatlarda farklı şekillerde kurslar verildiğini anlatan Alican Demir, kurumsal olan yerlerde, derneklerde uygun fiyatlarda kurs alınabileceği bilgisini verdi. Bu kurslarda fiyatlar ise haftada bir saat olmak üzere ayda 80-100 lira arasında değişiyor.

Görüntü Dökümü

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- Alican Demir'in ney üretimi

- Alican Demir'in ney üflemesi

- Alican Demir ile röp

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Timur TARLIĞ - Kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR, ()

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5)DONAN MOGAN GÖLÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

ANKARA'da yaşanan karlı ve soğuk hava nedeniyle Mogan Gölü'nün büyük kısmı buz tuttu. Derinliği 5 metreyi bulan buz tutan Mogan Gölü'nde kartpostallık görüntüler oluşurken, balıkçı tekneleri ile deniz bisikletleri mahsur kaldı.

Doğan Haber Ajansı Muhabiri Mehmet Demir, buz tutan Mogan Gölü'nü havadan görüntüledi. Ortaya değişik görüntülerin çıktığı buz tutan Mogan Gölü, havadan beyaz bir arazi görüntüsü verirken, kuşların yaşadağı alanların buz tutmaması ise ilginç görüntüler oluşturdu. Buzlu Mogan Gölü'nde yaşayan Sakarmeke kuşları ve ördekleri vadandaşalar evlerinden veya ekmek fırınlarından getirdikleri ekmeklerle besledi. Buzlu Mogan Gölü'nde balıkçı tekneleri ile deniz bisikletleri ise mahsur kaldı.

Görüntü dökümü



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- Buz tutan Mogan Gölünün Hava görüntüsü



- Buz tutan Mogan Gölünden genel görüntü



- Buz tutan Mogan Gölününde yaşayan kuşların vatandaşlar tarafından yemlenmesi

Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI(Ankara), ()-



