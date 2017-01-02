DHA YURT BÜLTENİ-2

1)111 DEAŞ HEDEFİ İMHA EDİLDİ, 22 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

SURİYE'de yürütülen 'Fırat kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın karadan ve havadan bombalanan 111 hedefi imha edilirken, 22 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 132 gündür sürdürülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik operasyonlara devam edildi. Karadan ve havadan hedef alınarak bombalanan terör örgütü DEAŞ'ın 111 hedefi imha edilirken, 22 terörist öldürüldü. Harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:"Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab’ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edilmiştir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 103 DEAŞ terör örgütü hedefi, ateş destek vasıtaları ile yapılan ateşler sonucunda baskı altına alınmış, bir çok hedef kullanılamaz hale getirilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab, Bzagah ve Tadif’de bulunan DEAŞ terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda; silah mevzii, barınma ve karargah binası olarak kullanılan toplam 8 hedef imha edilmiştir. Rusya Federasyonu hava unsurları tarafından El Bab 8 kilometre güneybatısında bulunan Dayr Kak bölgesinde bulunan DEAŞ unsurları, hava taarruzu ile imha edilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarımız ve topçu atışlarımız neticesinde toplam 22 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 2 bin 579 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."

GAZİANTEP/

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2)SURİYE SINIRINA OBÜS VE ASKERİ ARAÇ SEVKİYATI

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde konuşlu 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı'ndan, Suriye sınırındaki Oğuzeli İlçesi'ne 10 fırtına obüsünün de aralarında bulunduğu askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı. İstanbul Maltepe'de bulunan 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan İslahiye'deki 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı'na gönderilen obüs ve zırhlı personel taşıyıcılar ile personelden bir bölümü, sabah saatlerinde Suriye sınırındaki Oğuzeli'nde bulunan sınır birliklerine kaydırıldı. Sabah saatlerinde çekicilere yüklenen, aralarında 10 fırtına obüsünün de bulunduğu askeri araç ve personelden oluşan konvoy, 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı'ndan polis eskortu eşliğinde konuşlandırılacağı sınır hattına doğru yola çıktı.



Görüntü Dökümü

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- Askeri araçlar

- Askeri konvoyun ilerleyişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)



32 MB

Kadir ÇELİK / İSLAHİYE (Gaziantep), ()

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3)BURSA'DA TİPİ VE YOĞUN KARDA MAHSUR KALAN GENÇ KURTARILDI

BURSA’da yoğun kar ve tipi yüzünden bekçilik yaptığı kulübede 30 saat boyunca mahsur kalan 18 yaşındaki Mustafa Arezi, AFAD ekipleri tarafından 5 saat süren başarılı operasyon ile kurtarıldı.

Merkez Osmangazi ilçesi Seçköy Mahallesi’nde bulunan taş ocaklarında bekçilik yapan Mustafa Arezi, 1,5 metreyi aşan kar ve tipi nedeniyle bekçilik yaptığı kulübede mahsur kaldı. Telefonu çekmeyen Arezi, bekçi kulübesinde 30 saat boyunca kurtarılmayı bekledi. Ertesi sabah vardiyayı devir almaya gelen Harun Ermiş, taş ocakları yolunun kapalı olduğunu ve Mustafa Arezi’nin mahsur kaldığını tahmin ederek durumu jandarma ve kurtarma ekiplerine bildirdi.

30 SAAT BOYUNCA KURTARILMAYI BEKLEDİ

Gelen ihbarın üzerine AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, operasyon için yola çıktı. AFAD ekipleri, yoldaki karları kepçe yardımıyla açtırarak, paletli kar motoru ile taş ocaklarının bulunduğu bölgeye çıktı. Kulübede donmak üzere olan Mustafa Arezi , ekipler tarafından kurtarıldı. 5 saat süren başarılı operasyonun ardından köy meydanına getirilen Mustafa Arezi, NAK ekiplerinin yaptığı sağlık kontrolünün ardından, evine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Afad ve NAK ekiplerinin yola çıkması

Köye ulaşılması

Paletli araç ile olay yerine gidilmesi

Bekçinin kurtarılması, bekçinin köy meydana indirilmesi

Bekçinin sağlık kontrolü

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()-

SÜRE: 05,13 saniye BOYUT: 585 MB

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4)KÖYÜN SULARI DONDU, ÇEŞMEDE KUYRUK UZADI



MUŞ’un Hasköy İlçesi'ne bağlı 200 haneli Azıklı köyünde aşırı soğuklar nedeniyle içme suyu şebekesi donunca, köyün kadınları köy çeşmesinden evlerine su taşımaya başladı. Sibirya soğuklarının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesinde göl, nehir, akarsu ve derelerin yüzeyi buz tuttu. Özellikle geceleri etkili olan soğuklar nedeniyle Hasköy İlçesi'nin Azıklı Köyü'nde tüm evlerin şebeke suyu dondu. Köy halkından Behçet Özay, "Halk susuz kalınca tek akan köy çeşmesi önünde kadınlar uzun kuyruk oluşturuyor. Yoğunluk nedeniyle kadınlar bazen saatlerce çeşmede beklemek zorunda kalıyor. Umarız havalar biran evvel ısınır ve sularımız yeniden akmaya başlar" diye konuştu.

'25 GÜNDÜR SU TAŞIYORUZ'

Yaklaşık 25 gündür evlerindeki şebeke suyu donduğu için her gün çeşmeden eve su taşıdıklarını ifade eden Gülesmer Yıldız ise şunları söyledi: "Evde su akmayınca bulaşık ve çamaşır yıkamak, temizlik yapmak çok zor. Her gün bir veya iki kez çeşmeden evlerimize su taşıyoruz. Bazen kuyruk oluyor ve soğukta saatlerce beklemek zorunda kalıyoruz. Yine dü şükür ya çeşmenin suyu akmasaydı ne yapardık? Bu çileden ancak havaların ısınması ile kurtulacağız."

Görüntü Dökümü:

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-Köy çeşmesinden bidonlara su dolduran kadınlar

-Kadınlarla röportaj

-Su taşıyan kadınlar

-Köyün erkekleri ile röportaj

-Köyden detaylar

-Çeşmeden detaylar

Haber-Kamera: Eser AYDIN / MUŞ, ()

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