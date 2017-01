DHA YURT BÜLTENİ-2

YILBAŞI EĞLENCESİ DÖNÜŞÜ KAZA: 1 ÖLÜ

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde gece yarısında meydana gelen trafik kazasın da Önder Bayraktar(43) isimli bir kişi hayatını kaybetti.

İstanbul - İzmir Otoban şantiyesinde çalıştığı öğrenilen Önder Bayraktar'ın arkadaşlarıyla birlikte yılbaşı kutlaması yaptıktan sonra çalıştığı şirkete ait olan 10 BE 709 plakalı aracıyla Savaştepe'den Manisa'nın Soma ilçesine doğru harekete geçti. Buzlanan yolda aşırı hız yaptığı iddia edilen şoför Önder Bayraktar, Karaçam mevkiinde direksiyon hâkimiyetini kaybedince takla atarak yoldan çıktı. Ormanlık alana savrulan aracı şans eseri yolda devriye atan Jandarma Trafik Ekipleri buldu. Yapılan ilk inceleme de Önder Bayraktar'ın Takla atan aracın altında kalarak can verdiği anlaşıldı. Önder Bayraktar'ın olay yerine gelen iş arkadaşları, yanında bir arkadaşının daha olduğunu söyleyince, Jandarma Ekipleri ormanlık alanda uzun süre arama gerçekleştirdi. Daha sonra yanında olduğu iddia edilen arkadaşına ulaşılıp kendisinin araçta olmadığı öğrenilince rahat bir nefes alındı. Kaza yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Önder Bayraktar'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin öğrenilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kaza yapan araç iş makineleriyle ormanlık alandan uzun süren uğraşlar sonrası çıkarıldı.



OTOMOBİL, TIR'A ARKADAN ÇARPTI: 2 ÖLÜ

BOLU'da, D-100 Karayolu'nda TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü.



Kaza, dün saat 22.30 sıralarında D-100 karayolunun Gerede-Karabük yol ayrımı kesiminde meydana geldi. Karabük yönüne giden 22 yaşındaki Barış Keklikçi yönetimindeki 06 FR 1451 plakalı otomobil, 29 yaşındaki Ali Bayrak yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada TIR'ın dorsenindeki tamponun üst kısmını giyotin gibi kestiği otomobilin sürücüsü Barış Keklikçi ile yanındaki 20 yaşındaki Ferhat Kamil Uyar öldü. İtfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla çıkarılan cesetler, yapılan incelemenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nin morguna kaldırıldı.



Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım, bir süre kontrollü olarak sağlandı, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.



AKYAZI'DA BUZLANMA KAZASI: 13 YARALI

SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde buzlanma nedeniyle 1 özel halk otobüsü kayarak devrilirken, arkadan gelen 2 kamyon ile 1 TIR birbirine çarptı. 13 kişi yaralanırken, sağlık görevlileri yaralanan bir kişinin kopan parmağını aradı.



Kaza, D-100 Karayolu Mudurnu Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Akyazı istikametine gitmekte olan Suat Sorar idaresindeki 54 HS 985 plakalı özel halk otobüsü yolda meydana gelen gizli buzlanma nedeniyle kayarak devrildi. Midibüse çarpmamak için duran 35 FL 1445 plakalı kamyona arkasından gelen 63 YD 367 plakalı kamyon ile 67 TH 920 plakalı TIR çarptı. Kazada 13 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 10 kişi Adapazarı'ndaki hastanelere 3 kişi ise Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kazanın ardından olay yerine gelen Karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı. Sağlık görevlileri ise midibüste dakikalarca bir yaralının kopan parmağını aradı. Aramaya polis ekipleri ve jandarma da katıldı. Tüm aramalara rağmen parmak bulunamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AMBULANS, HASTANE DÖNÜŞÜ ARIZALI GRRAYDERE ÇARPTI: 2 YARALI

YOZGAT'ta, hastaneye götürdüğü hastayı bıraktıktan sonra Şefaatli ilçesine dönüş yapan 112 Acil Servis Ambulansı, kar temizleme çalışması yaparken arızalanan graydere arkadan çarptı. Kazada ambulans şoförü ile bir sağlık görevlisi yaralandı.



Yozgat Devlet Hastanesi'ne hasta bıraktıktan sonra Şefaatli ilçesine dönüş yapan Tacettin Ö. yönetimindeki 66 DK 846 plakalı 112 Acil Servis Ambulansı, Şefaatli İlçesi Kızılkoca Köyü girişinde kar temizleme çalışması yaparken arızalanan Ömer A. yönetimindeki karayollarına ait graydere arkadan çarptı. Kazada ambulans şoförü Tacettin Ö. ve yanında bulunan sağlık görevlisi Rabia Ç. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bozok Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza yapan ambulans yol kenarına savrulurken, 10 metre yükseklikteki şarampole kaymaması için graydere halatla bağlandı. Grayder operatörü Ömer A. ise yolda biriken kar yığınlarını temizlediği sırada havanın sisli olduğunu ve grayderin arıza lambasının yandığı için yol kenarında durduğu anda ambulansın arkadan çarptığını söyledi.

KARABÜK'TE KAZA: 4 YARALI

KARABÜK'te, kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir korkuluklara çarpan hafif ticari araçta 4 kişi yaralandı.



Kaza, dün akşam saatlerinde Karabük-Safranbolu çevre yolu Yeşil Mahalle mevkiinde meydana geldi. Safranbolu yönüne giden İsmail Alkan yönetimindeki 78 AJ 306 plakalı hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak demir korkuluklara çarptı. Parçaladığı korkuluklara takılıp yamaçtan aşağıya düşmekten kurtulan araçta sürücü ile birlikte Kübra Durmuş, Esra Kaplan ve Gamze Bilgiç hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





OSMANGAZİ KÖPRÜSÜNDE İNDİRİMLİ FİYAT BAŞLADI

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın açıklamasından sonra geçiş ücreti 89 TL'den 65,65 TL'ye düşürülen Osmangazi Köprüsünde indirimli fiyat uygulaması yılbaşı gecesi 00:00 itibari ile uygulanmaya başladı. İndirimli fiyat sürücülerin yüzünü güldürdü.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın son dakika yaptığı açıklama ile Osmangazi Köprüsündeki fiyat indirimi gece yarısı uygulanmaya başladı. Köprü hizmete girdikten sonra 89 TL olarak uygulanan otomobillerde yılbaşı gecesi 00:00 itibarı ile indirimli fiyat uygulaması başladı. Osmangazi Köprüsü'nde gece yarısından başlayan indirimli fiyat sürücüleri memnun etti. Yılbaşı gecesi köprü geçişinde fiyatın indirimli olduğunu gören sürücüler hem şaşırıp hem de sevindiler. Bazı sürücüler daha önce fiyatın yüksek olmasından dolayı feribotu kullandığını belirterek, artık yeni fiyat ile birlikte köprüyü kullanacaklarını ifade ettiler.

ANADOLU GENÇLİK DERNEĞİ'NDEN MEHTERANLI YILBAŞI PROTESTOSU

ANADOLU Gençlik Derneği Balıkesir Şubesi üyeleri, yılbaşı kutlamalarını Sındırgı Yağcıbedir Mehteranı'nın gösterisi eşliğinde protesto etti. Şube Başkanı Ersin Güçlü, yaptığı basın açıklamasında yılbaşına tavır alınmasının İslam'ın gereği olduğunu vurguladı.



Anadolu Gençlik Derneği Balıkesir Şubesi, dün saat 16.00'da Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda toplanarak yılbaşı kutlamalarını kınadı. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı eylemde grup, "Müslüman özüne dön Noel bir Hıristiyan adetidir" yazılı, üzerinde Noel Baba'yı şeytan gibi gösteren pankartlar taşıdı. Mehteran gösterisinin ardından grup adına basın açıklaması yapan Anadolu Gençlik Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Ersin Güçlü, ""Arakan'da, Bangladeş'te, Libya'da, Irak'ta, Suriye'de, Yemen, Filistin ve İslam coğrafyasının dört bir yanında masum insanlar, çatışmalarda, terör olaylarında yaşamlarını yitiriyor. 20 Temmuz 2015'te Suruç patlamasıyla şehirlerimizde boy gösteren intihar saldırıları ve patlamalar ana haber bültenlerini kana boyamaya devam ediyor. Çocuklar yetim, eşler dul, anne babaların gözü yaşlı. Hepimizin canı yanıyor. Fırat Kalkanı Operasyonunda askerlerimizle ilgili acı haberleri duymak canımızı yakıyor. Dünyadaki bu tablodan rahatsızlık duymayan emperyalist güçler kendi ülkelerinde ve sömürdükleri pek çok ülkede insanları farkı şekillerde uyutup uyuşturarak, gerçekleri örtbas ediyor. Biz adına yılbaşı eğlencesi denilen ve neredeyse tüm dünya halklarına dayatılan çirkinliklere karşı tavır takınmamızın İslam`ın bir gereği olduğuna inanıyoruz" dedi.



"MİLLİ PİYANGO KİTLELERİ KUMARLA BULUŞTURUYOR"



Milli Piyango'yu de kitleleri kumarla buluşturmakla suçlayan Ersin Güçlü, "Bir çok gencin çeşitli bağımlılıklara yakalanmasına sebep olan, birçok insanda iffet duygusunu zedeleyen her türlü eğlence anlayışını reddediyoruz. Kalplerdeki merhameti körelten, vicdan duygusunu ortadan kaldıran, insanları şehirlerin orta yerlerinde her türlü ahlaksızlığı yapmaya sevk eden yılbaşı kutlamalarına karşı tepki koymanın her erdem sahibi insanın görevi olduğunu düşünüyoruz. Biz yılbaşı kutlamalarını bu ülkenin emperyalizm tarafından sömürülmesine hizmet eden vasıtalardan biri olarak görüyoruz. Devlet eli ile yürütülen şans oyunlarının toplumda telafisi mümkün olmayan bir yozlaşmaya yol açtığını görüyoruz. Bizler Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak 31 Aralık Perşembe gününü 1 Ocak Cuma gününe bağlayan geceyi Mekke`nin fethinin 1386`inci yıl dönümü olarak kutlayacağız" diye konuştu.



Güçlü'nün, Balıkesirlileri Kurtdereli Spor Salonu'nda yapılacak Mekke'nin Fethi etkinliğine davet etmesinin ardından grup olaysız dağıldı.





AGD'DEN 'MEKKE'NİN FETHİ' PROGRAMI







ANADOLU Gençlik Derneği (AGD) Samsun Şubesi tarafından Mekke'nin Fethi'nin 1386'ncı yıldönümü nedeniyle program düzenledi.



AGD Samsun Şubesi tarafından Mekke'nin Fethi'nin 1386'ncı yıldönümü nedeniyle Canik Hasan Doğan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa Canik Belediye Başkanı Osman Genç ve AGD Samsun Şube Başkanı Şenol Altun ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Kuran ve ilahiler okundu, sinevizyon gösterimi yapıldı.



Programda konuşan AGD Samsun Şube Başkanı Şenol Altun, "Bugün, 31 Aralık 2016. Miladi takvime göre 1 Ocak 630'da Mekke fethedilmiştir. Kutlu şehir Mekke'nin fethi'nin 1386'ncı yıl dönümünü anmak, Mekke'nin kutlu misafirine selam etmek ve onun en büyük mucizesi olan Kur'an-ı Kerim tilavetini dilemek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ülkemizde meydana gelen terör saldırılarında yaşamını yitiren şehitlerimize ve kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Program semazen gösteresi, Siyer-i Nebi Ödül töreni ve duanın ardından sona erdi.





SİVAS'TA MEKKE'NİN FETHİ KUTLANDI







SİVAS'ta Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından 'Mekke'nin Fethi' gecesi düzenlendi.



Mekke'nin fethinin 1386'ncı yıldönümü nedeniyle 4 Eylül Spor Salonu'nda düzenlenen programa yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Kuran okunmasıyla başlayan programda konuşan AGD Sivas Şubesi Başkanı Bülent Şimşek, Mekke'nin fethinin önemine değindi, bu değerin her yıl genç nesillere aktarılması gerektiğini belirtti. Şimşek, "Her akşam ana haber bültenlerinde patlayan bombaları, çatışmaları, savaşları, yaşamını yitirmişleri, kolu, bacağı kopmuşları, yetim kalmış çocukları, dul kalmış kadınları, gözü yaşlı anneleri görmek canımızı acıtıyor. Bütün bu olup bitenler üzerimizdeki sorumluluğu daha da artırıyor. Bu yüzden genç nesiller mutlaka fetih kavramını anlamalıdır. Fetih ve işgal arasındaki farkı bilmeli, fetih aşkıyla yaşamalıdır" dedi.



Konuşmanın ardından Sivas Belediyesi Mehteran takımı konser verdi. Programda ayrıca AGD tarafından düzenlenen Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye verildi. Program, ilahi sanatçısı Mehmet Gökçe'nin 'Mekke' konulu ezgileriyle sona erdi.





SİVEREK'TE, ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ LASTİK YAKARAK PROTESTO ETTİLER

ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde elektrik kesintisinin yaşandığı birçok mahallede vatandaşlar lastik yakıp yolları trafiğe kapatarak eylem yaptı.



Kale Mahallesi'ne günlerdir elektrik verilmediğini söyleyen vatandaşlar, dün akşam saatlerinde Gerger Caddesi üzerinde lastik yakarak yolu trafiğe kapattı. Uzun süre eylem yapan mahalle sakinleri, polislerin sorunu çözme sözünün ardından eyleme son verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yanan lastikleri söndürerek yoldan kaldırdı.



MAHALLE MUHTARI GÖZALTINA ALINDI



Camikebir Mahallesi'nde de yaşanan elektrik kesintilerini protesto eden mahalle sakinleri, Güney Caddesi'nde lastik yakıp eylem yaptı. Olay yerine gelen polis ekipleri, eyleme destek verdiği gerekçesiyle mahalle muhtarı Esat Oğuzbey'i gözaltına aldı. Polisin çağrısı üzerine mahalle sakinleri eyleme son verip evlerine öndü.



İlçenin birçok mahallesinde de yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle vatandaşlar eylem yaptı.





GÖL MANZARALI SALDA KAYAK MERKEZİ'NDE SEZON AÇILDI

BURDUR'un Yeşilova İlçesi'nde Salda Kayak Merkezi'nde sezon açıldı. Vali Şerif Yılmaz da kayak yaparak açılışa katıldı.



Yeşilova'da, Salda Gölü yakınlarındaki Salda Kayak Merkezi'nin sezon açılışı Vali Şerif Yılmaz, Tefenni Kaymakamı, Yeşilova Kaymakam vekili İlker Eker, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran ve beraberindekilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu kayak merkezindeki tesisleri inceleyen Vali Şerif Yılmaz, daha sonra piste çıkarak kayak yaptı.



Gazetecilere açıklama yapan Vali Yılmaz, kar yağmasıyla tesisin hazır vaziyete geldiğini belirterek, "Çok şükür kar yağdı, yeteri miktarda zeminde kar var, kayak pistlerimiz hazır durumda. Kayak severlerimizi bekliyoruz" dedi.



SALDA GÖLÜ'NÜN BİTİŞİĞİNDE



Salda Kayak Merkezi'nin ünlü Salda Gölü manzarasıyla ayrı bir güzelliği olduğunu aktaran Vali Yılmaz, "Kayak merkezimizin bir diğer özelliği de güzelliğiyle dünyaca ünlü Salda Gölü'nün hemen bitişiğinde olması. Vatandaşımızı göl manzarasının yanında yeşilliklerin, ormanların, çam ağaçlarının muhteşem manzaralarını yaşamaya davet ediyorumö diye konuştu.



'DAHA ÖNCE GELMEDİĞİM İÇİN ÜZGÜNÜM'



Yılbaşını Salda'da geçirmek için arkadaş grubu ile Denizli'den geldiklerini söyleyen Gülşen Oral, "Ne yazık ki Denizli çok yakında olmasına rağmen buraya ilk defa geldik. Bu kadar güzel olduğunu tahmin etmiyordum. Daha önce gelmediğim için üzgünüm. Salda Kayak Merkezi'nin yeteri kadar tanıtılmadığını düşünüyorumö dedi.



'YILBAŞI TATİLİMİZİ BURADA GEÇİRECEĞİZ'



İstanbul Maltepe'den gelen Ayşe Altıkoğlu, Salda Kayak Merkezi'ni internetten görerek geldiğini aktardı. Altıkoğlu, "Uludağ ve Kartepe bize yakın olmasına rağmen burayı görmek istedik ve çok beğendik. Yılbaşı tatilimizi burada geçireceğiz. Tesisin biraz eksikleri var ama buraya güzel bir otel, restoran yapılırsa çok çok güzel olurö diye konuştu.

