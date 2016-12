DHA YURT BÜLTENİ-2

Bakan Fikri Işık, Namaz Dağı'nda görev yapan askerleri ziyaret etti (1)

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Şırnak Namaz Dağı'nda görev yapan askerleri ziyaret etti. Ziyaret sırasında Bakan Işık, askerlerin yeni yılını kutladı. Bakan Işık, bazı askerlerin ailelerini arayarak hem kendisi görüştü hem de askerleri görüştürdü. Bakan Işık, ayrıca Şırnak 23. Tümen Komutanlığı'nda terörle mücadele kapsamında yapılan çalışmaları değerlendirdi.

184 DEAŞ hedefi imha edildi, 27 terörist öldürüldü



SURİYE'de yürütülen 'Fırat kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın karadan ve havadan bombalanan 184 hedefi imha edilirken, 27 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 130 gündür sürdürülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik operasyonlara devam edildi. Karadan ve havadan hedef alınarak bombalanan terör örgütü DEAŞ'ın 184 hedefi imha edilirken, 27 terörist öldürüldü. Çatışmalarda ÖSO'nun 2 askeri yaşamını yitirirken, 2'si ise yaralandı. 133 el yapımı patlayıcının da imha edildiği harekatın sonu durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede şöyle denildi: "Muhalif unsurları da içeren Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab’ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edilmiştir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 172 DEAŞ hedefi ateş destek vasıtaları ile ateş altına alınarak üzerlerinde sürekli bir baskı sağlanmış; Özel Görev Kuvvet Gruplarının harekat alanındaki faaliyetleri kolaylaştırılmış, DEAŞ mensuplarınca kullanılan bazı hedefler de imha edilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab, Suflaniyah, Kabr Al Mukri, Bzagah, Tadif ve Abu Jabbar’da bulunan 12 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtı sonunda silah mevzii ve karargah olarak kullanılan 12 bina imha edilmiştir. Unsurlarımız tarafından Al Azrak üs bölgesi çevresinde yapılan keşif ve arama faaliyetinde, DEAŞ'a ait 4 ceset, 4 el telsizi, 1 zırhlı araç, 4 tüfek, 1 roketatar ele geçirilmiştir. Yaşanan çatışmalarda 3 muhalif şehit olmuş, 2 muhalif yaralanmış, 23 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 133 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 2 bin 556 el yapımı patlayıcı ve 42 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."

Bingöl'de geçici özel güvenlik bölgesi ilanı



BİNGÖL'ün Genç İlçesi Kapılı Bölgesi’nde düzenlenecek operasyon öncesi bugünden itibaren başlayacak ve 14 Ocak 2017 tarihine kadar sürecek geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Genç İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Kapılı Bölgesi’nde 31 Aralık 2016-14 Ocak 2017 tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Bingöl Valiliği'nce yapılan açıklamada, şöyle denildi: "Bingöl ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerine son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Bingöl Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla, bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler kapsamında, 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince Genç İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı Sorumluluk alanında bulunan Kapılı Bölgesinde 31 Aralık 2016 – 14 Ocak 2017 tarihleri arasında Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiş olup vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere girmesi yasaklanmıştır."

Sınır köyündeki öğrencilerden şehit anması: Allah sizi korusun kahraman askerler

ŞIRNAK'ın İdil İlçesi'ne bağlı ve Suriye sınırındaki Alakamış Köyü'ndeki ilkokul öğrencileri Temmuz ve El Bab şehitlerini anmak için bir video hazırladı. Şehitlerin tek tek isimleri okunurken, asker selamı vererek öne çıkan öğrenciler "Burda" diyor. En son olarak 15 Temmuz şehidi Ömer Halis Demir ismi okununca bütün öğrenciler hep bir ağızdan, "Burda" dedikten sonra, "Allah sizi korusun kahraman askerler" dedikleri görülüyor.

İdil İlçesi'ne bağlı Suriye sınır kesiminde bulunan Alakamış Köyü İlkokulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte 15 Temmuz ve El Bab şehitlerini anmak için bir video hazırladı. Şehitleri anmak için hazırladıkları ve sosyal medyada paylaştıkları video, izleyenlerden büyük ilgi görüyor.

Okul bahçesinde öğretmen tek tek şehit ismi okurken, öğrenciler asker selamı vererek bir adım öne çıkıp, "Burda" dediği videoda son olarak 15 Temmuz şehidi Ömer Halis Demir ismi okununca hep birlikte öne çıkıp asker selamı verdikleri ve "Burda" dedikleri görülüyor.

İlkokul öğrencileri daha sonra sınırda ve kırsal alan ile sınır ötesinde görev yapan askerlerlere selam verip mesaj gönderiyor. Videonun sonunda, öğrencilerin sesli mesajında, "Allah sizi korusun kahraman askerler" ve "Şırnak'tan selam sizi çok seviyoruz" dedikleri görülüyor.

O tekmeciye, 18.5 yıl hapis cezası istendi

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde parkta spor yapan 4 aylık hamile 32 yaşındaki Ebru Tireli'ye yönelik saldırıyla ilgili araştırmasını tamamlayan savcı, iddianamesini hazırladı. Saldırgan Davut K. hakkında 'Hamile kadına yönelik kasten yaralama ve hakaret' suçundan 4 yıl, sonradan ortaya çıkan mağdur N.Ç.'ye yönelik 'Cinsel saldırı ile hakaret' suçlarından 14.5 yıl olmak üzere toplam 18.5 yıl hapis cezası istendi. Davut K.'nin ifadesinde, Ebru Tireli'ye yönelik saldırıyı kabul ettiği, ancak diğer suçlamaları reddettiği belirtildi. Tireli'yeyönelik saldırıdan sonra 3 gün tutuklu kalan, suçsuz olduğu ortaya çıkınca salıverilen Mehmet T. hakkında ise takipsizlik verildi.

Olay, Turgutlu'nun Ergenekon Mahallesi'nde geçen 7 Aralık'ta meydana geldi. 4 aylık hamile olan 32 yaşındaki Ebru Tireli, akşam saatlerinde evinin yakınındaki Osman Gazi Parkı'na spor yapmaya gitti. Bu sırada, kırmızı renkli otomobilden inen bir erkek, yanına gelip, "Bir daha burada yürüyüp, spor yapmayacaksın" diye bağırdı ardandan, ayağından çıkardığı ayakkabısıyla genç kadının suratına vurdu. Saldırgan, dengesini yitirince düşerek başını kaldırıma çarpan Ebru Tireli'ye yerdeyken tekme attı. Korkup, gözyaşları döken ve hamile olduğunu söyleyen Ebru Tireli'nin çığlık atması üzerine saldırgan kaçtı.

İLK ŞÜPHELİ 3 GÜN TUTUKLU KALDI, SUÇSUZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Hamile Ebru Tireli'ye yapılan saldırı, kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı, Manisa Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç'in talimatıyla saldırganın yakalanması için 'özel ekip' görevlendirildi. Görgü tanıklarının verdiği bilgiler doğrultusunda Mehmet T., olayın faili olduğu iddiasıyla yakalandı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Mehmet T. ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmedi, olay saatinde başka yerde bulunduğunu anlatmasına rağmen tutuklandı. 3 gün tutuklu kalan Mehmet T., olay saatinde saldırıda kullanıldığı ileri sürülen aracının hiç yerinden hareket etmediğine dair güvenlik kamerası kayıtlarının bulunmasıyla, suçsuz bulundu ve serbest bırakıldı.

Mehmet T.'nin serbest kalmasından sonra polisin çalışması yeniden başladı. Bu sırada polise başvuran N.Ç., kendisinin de daha önce parka yakın bir bölgede cinsel saldırıya uğradığını anlattı. Eşkal bilgisi verdi. Eldeki kanıtlara göre araştırmasını sürdüren polis, ilçedeki bir otoparkta, Ebru Tireli'ye saldıran kişinin gezdiği araca benzer kırmızı bir araç olduğunu tespit etti. Otomobilin plakasından yola çıkan polis, Tireli'nin saldırıya uğradığı parkın bulunduğu Osman Gazi Mahallesi'nde oturan tuğla fabrikasında çalışan Davut K.'yı gözaltına aldı. Antidepresan haplar kullandığı öne sürülen Davut K., tutuklandı.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Olaydan sonra soruşturmayı yürüten savcı, araştırmasını tamamlayıp iddianamesini de hazırladı. Savcı, üç gün tutuklu kalan Mehmet T. hakkında takipsizlik kararı verdi. Olayın asıl zanlısı olduğu anlaşılan Davut K. için, hamile olan Ebru Tireli'ye yönelik kasten yaralama ve hakaret suçlarından toplam 4 yıl, sonradan ortaya çıkan mağdur N.Ç.'ye yönelik hareketinden dolayı da cinsel saldırı ile hakaret suçlarından toplam 14.5 yıl hapis cezası istedi. 18.5 yıl hapis ceza istemiyle yargılanmasına başlanacak olan Davut K.'nin, iddianamede de yer alan ifadesinde, Ebru Tireli'ye yönelik saldırıyı kabul ettiği, ancak diğer suçlamaları reddettiği kaydedildi.

Çanakkale yılın son gününde beyaza büründü

ÇANAKKALE'nin ilçelerinde 2 gündür etkili olan kar yağışı, bu gece yarısından itibaren etkisini arttırarak yılın son günü kent merkezi ve yüksek kesimleri beyaz örtüyle kapladı.

Hava sıcaklığının eski 1 dereceye kadar düştüğü Çanakkale'de, kar sabah etkisini arttırdı. Kent merkezi de beyaza büründü. Sabahın erken saatlerinde kordon boyuna çıkan vatandaşlar, kar manzarasının güzelliğiyle oluşan görüntüleri cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. Bazı vatandaşlar ise beyaz örtüyle kaplanan Truva atı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kordon'da kar yağışı altında yürüyüş yapanlardan 37 yaşındaki İbrahim Özpek, "Çok güzel. Her yıl keşke böyle kar yağsa. Çanakkale'nin güneyinde Küçükkuyu'da belli oranda kar yağmıştı. Ama Çanakkale'ye ulaşmamıştı. Buraya kadar ulaşması gerçekten güzel. Topraklarımız açısından da oldukça verimli olacak. İnşallah hayırlı, bereketli ve güzel bir yıl olur. Sanıyorum herkes bugün dışarı çıkacak. Kar manzaralarıyla fotoğraflar çekecekler" diye konuştu.

EKİPLER ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR

Çanakkale Belediyesi ekipleri bazı yollarda oluşan buzlanmalar nedeniyle tuzlama çalışması yapıyor. Şehirlerarası yollarda ise karayolları ekipleri yolların trafiğe kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini sıklaştırırken; yetkililer, sürücüleri daha dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı.

KAPALI KÖY YOLU YOK

Çanakkale İl Özel İdaresi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinden alınan bilgiye göre, Çanakkale'ye bağlı yerleşim yerlerinde ve köy yollarında, kapalı yolları açma işlemleri tamamlanırken, yollarda aksama yaşanmıyor.

Muş'ta karla mücadele devam ediyor



Muş’ta etkili olan yoğun kar yağışı ile birlikte başlatılan kar temizleme ve tuzlama çalışması gece gündüz devam ediyor.

TIR sürücülerinin parkta korkulu bekleyişi



AĞRI'daki Gürbulak Sınır Kapısı'ndan İran'a çıkış yapmak için Doğubayazıt İlçesi'ne gelen TIR sürücüleri, gümrükle ilgili işlemlerini yapmak için bekledikleri dağ başındaki TIR parkında, korkulu saatler geçirdiklerini söyledi.

İran'dan Türkiye'ye giriş yapan ve Türkiye'den de İran'a gitmek için bekleyen TIR şoförlerinin, Doğubayazıt- Iğdır karayolu üzerinden kullandıkları TIR parkı devre dışı bırakıldı. Yeni yönlendirildirildikleri ve ilçe merkezine 3 kilometre kadar uzaklıktaki TIR parkında yemek, konaklama, tuvalet ihtiyaçlarını karşılayacak hiçbir şey bulunmadığını belirten TIR sürücüleri, perişan olduklarını bildirdi. TIR sürücülerinden Hakkı Taşçı, TIR Parkı ile ilgili şunları anlattı:

"Bazen TIR parkında gümrükteki işlemlerimizin yapılması için günlerce beklemek zorunda kalıyoruz. Hava sıcaklığı sıfırın altında 30 dereceye kadar düşüyor. Yabani hayvan ve özellikle kurt korkusundan gruplar halinde geziyoruz. Gece yarısından sonra birkaç kez kurt sürüsü gördük. Geceleri araçlarımızından tuvalet için bile dışarı çıkmıyoruz. Su bulmak zaten imkansız. Karı eritip onu içmek zorunda kalıyoruz. Her gün en az 50 TIR şoförü parkta kalıyor ve perişan oluyor. Yetkililerden çağdaş, her türlü olanakları bulunan bir TIR parkı istiyoruz."

Beyaz örtüde yamaç paraşütü keyfi

TEKİRDAĞ'ın Şarköy İlçesi'nde Uçmakdere Yamaç Paraşütü Kulübü üyesi 14 kişilik ekip, 600 metre yükseklikteki karla kaplı Ganos dağı ve Ayvasıl tepesinden yamaç paraşütüyle atlayış yaparak beyaz örtü ve deniz manzarasının keyfini çıkardı.

Tekirdağ'da yılın son günü yüksek tepelerdeki kar yağışının keyfini yamaç paraşütçüleri çıkardı. Şarköy Uçmakdere Yamaç Paraşütü Kulübü eğitmeni Kadir Aksoy, 14 kişilik ekibiyle birlikte 600 metre yüksekliğindeki karla kaplı Ayvasıl tepesine çıktı. Özellikle yaz aylarının gözdesi olan yamaç paraşütü sporcuları, atlayış yaparak kar yağışıyla birlikte bembeyaz bir örtüyle kaplanan doğanın ve mavi deniz manzarasının keyfini çıkardı.

Karla kaplı tepelerden atlamanın kendileri için farklı bir tecrübe olduğunu ifade eden eğitmen Kadir Aksoy, "Ganos dağı mevkideki Ayvasıl tepesine ekipmanlarla zorlu bir tırmanış yaptık. Daha sonra güvenlik tedbirlerimizi alarak 600 metreden kendimizi beyaz örtüye ve mavi deniz manzarasına bıraktık. Yılın son gününde bu keyfi burada yaşamak harikaydı. Böyle bir atmosfer ve böyle bir güzellik ancak buraya gelerek yaşanabilir. Yukardan bakıldığında harika bir manzara var" dedi. dedi. Daha sonra sırayla 600 metrelik yükseklikten atlayış yapan 14 yamaç paraşütü sporcusu, deniz üzerinden süzülerek sahildeki varış noktasına iniş yaptı.

Zonguldak'ta boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu



ZONGULDAK'ın Gökçebey İlçesi'nde 37 yaşındaki İsmail Akman, boğazı bıçakla kesilerek öldürülmüş bulundu.

Çay Mahallesi'nde oturan marangoz Burhan Biçici, gece malzeme almak için geldiği iş yerinin önünde hareketsiz yatan bir kişiyi görünce sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Yapılan kontrolde İsmail Akman olduğu belirlenen kişinin boğazı kesilerek öldürüldüğü tespit edildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

Romalılara ait kitabı satmak istediler



Erzurum İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, maddi değeri oldukça yüksek ve Roma dönemi ait olan tarihi kitabı satmaya çalışan 6 kişiyi gözaltına aldı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Ağrı'da yaşayan 2 kişinin elinde bulundurduğu maddi değeri oldukça yüksek ve Roma dönemi ait olduğu değerlendirilen kültür ve tabiat varlığını Erzurum'da 4 milyon dolar karşılığında satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı. Şüphelileri, teknik ve fiziki takibe alan ekipler, tarihi eserin Erzurum'un Aziziye ilçesinde satacaklarını tespit etti. Şüphelilerin bulunduğu adreste yapılan aramada, tarihi eser niteliği bulunan kitap ile birlikte ruhsatsız tabanca ve 12 tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan A.Ç., T.U., M.K., İ.E., R.Ö. ve U.T. adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, tarihi eserin ait olduğu dönem ve maddi değerinin tespit edilmesi için ilgili kurumlara gönderildi.

Uyuşturucu operasyonunda kalaşnikof ele geçirildi

ADANA'da polisin uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalanırken şüphelilerin birinin evinde yapılan aramada 2 kalaşnikof, Glock ile Uzi marka 2 tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotim ekipleri, merkez Seyhan İlçesi Hürriyet ve Ova mahallelerinde seri operasyonlar yaptı. Operasyonu polis kameralarınca kaydetti. Müşteri bekleyen torbacılar, sokağa giren motosikletli ve sivil ekip araçlarını görünce ellerindeki uyuşturucu dolu poşetleri yerlere atarak kaçmak istedi. Farklı yönlere dağılan sokak satıcıları, ekipler tarafından yere yatırılarak kelepçelenirken, bir genç "Ben torbacı değilim" diyerek gözaltına alınmaktan kurtulmaya çalıştı. Suçüstü yakalanan Ziyat İ. (26), Hasan K. (23), Erkan Y.'nin (27) üzerinden ve yere attıkları poşetlerden 374 paket satıya hazır esrar ve 186 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekipler Ova Mahallesi'nde ise Ali Ö. (20), Hüseyin Şendur'un (26) evine baskın yaptı. Hüseyin Şendur bahçe duvarından atlayıp kaçmak istedi. Sokağın arka girişini tutan ekipler, Şendur'u elinde Glock marka otomatik silahla birlikte yakaladı. Şendur'un evinde yapılan aramada, satışa hazır 280 paket esrar, uyuşturucu tartmak için kullanılan hassas terazi, 1 seyyar dipçikli Uzi marka otomatik tabanca ve 1 şarjör 19 mermi ile evin bahçesinde naylona sarılı halde saklanmış 2 kalaşnikof ve 4 şarjör ile 150 mermi buldu. Uyuşturucuyu içmek için bulundurduğunu söyleyen Hüseyin Şendur ile Ali Ö. gözaltına alındı.

Otomobil hırsızı: Anahtarı üzerinde bırakmayın

ADANA'da 23 yaşındaki Sefa Şahin, arkadaşı 26 yaşındaki Murat Güzel ile birlikte çaldıkları otomobille gezerken polis ekiplerine yakalandı. Gözaltındaki sorgusunda otomobili gezmek için çaldıklarını söyleyen Şahin, "Vatandaşlara buradan sesleniyorum, anahtarı üzerinde bırakmayın" dedi.

Merkez Yüreğir İlçesi Yavuzlar Mahallesi'nde oturan madde bağımlısı Sefa Şahin, arkadaşı Murat Güzel ile birlikte anneannesini ziyaret için Kozan İlçesi'ne gitti. Dönüşte, anneannesinin komşusu olan Bahtiyar Canlı'nın evinin önünde park halindeki 01 Y 0061 plakalı otomobili çalan iki genç, Adana'ya geldi. Bahtiyar Canlı'nın şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, zanlıların kullandığı otomobilin yerini mobese kameralarından tespit etti. Polis, şüphelileri çaldıkları otomobille otogar girişinde yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, sorgu için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü, otomobil ise Bahtiyar Canlı'ya teslim edildi.

Otomobili gezmek için çaldıklarını söyleyen Sefa Şahin ile Murat Güzel, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne getirilen zanlılardan Sefa Şahin, otomobili kız kaçırmak için çaldıklarını söyledi. Uyuşturucu madde bulundurmak ve hırsızlık suçlarından da kaydı bulunan zanlılardan Şefa Şahin, "Vatandaşlara buradan sesleniyorum, anahtarı üzerinde bırakmayın" diye konuştu.

Camide beğendiği ayakkabıyı kokladıktan sonra çaldı

BURSA'da camide cemaatin ikindi namazını kılmasını fırsat bilen hırsız dolaba bırakılan ayakkabılıkta ayağına göre ayakkabı aradı. Sonra ise kokladığı bir ayakkabıyı alarak kayıplara karıştı. Polis, hırsızın kimliğini araştırıyor.

Merkez Yıldırım İlçesi'nde bulunan Erenler Camii'nde cemaat namaz kılarken içeri girerek dolaba bırakılan ayakkabıları tek tek kontrol eden kimliği belirlenemeyen hırsız daha sonra beğendiği ayakkabıyı kokladı. Hıırsız bu ayakkabıyı giyerek kaçtı. Olay cami çıkışı ayakkabısını bulamyan kişinin başvurusu üzerine güvenlik kameralarının izlenmesi sonucu ortaya çıktı. Polis, camiden ayakkabı çalan hırsızın kimliğini araştırıyor.

Camide görev yapan din görevlileri zaman zaman bu tür hırsızlıklar görüldüğünü fakat çalacağı ayakkabıyı koklayan hırsız ile ilk kez karşılaştıklarını söyledi.

İlk rahim nakilli Sert: 2017 bizim yılımız olacak

DÜNYANIN ilk rahim nakillisi olarak tarihe geçen 28 yaşındaki Derya Sert, "2017 bizim yılımız olacak" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan yeni yıl kutlamalarının bu yılki onur konuğu, dünyada ilk kez 8 Ağustos 2011'de kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert oldu. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Anabilim Dalı'nda, Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Özlenen Özkan ve ekibinin düzenlediği geleneksel yeni yıl kutlamasına katılan Derya Sert, burada bulunmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. İlk denemenin yapıldığı tarihten bir süre sonra Mersin'e döndüğünü aktaran Derya Sert, "Ayda bir kez testler ve rutin takipler için gelip gidiyorum. 2017 bizim yılımız olacak" dedi. Doç.Dr. Özlenen Özkan, Derya Sert'in her ay rutin kontrolleri ve takiplerinin yapıldığını söyledi. Doç.Dr. Özkan, bu konuda uluslararası önemli merkezlerin de görüşleri alınarak Derya Sert'in hedeflenen en güzel sonucu alması için uğraştıklarını aktardı.

Yeni yıl kutlamasına Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı ile birlikte katılan Prof.Dr. Ömer Özkan ise dünyada kadavradan rahim nakli yapılan ilk hasta olan Derya Sert'in hamileliğini 8'inci haftada sonlandırmalarından sonra çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Prof.Dr. Ömer Özkan, rahim naklinde en başarılı merkez sayılabilmeleri için Derya Sert'in bebeğini sağlıklı biçimde kucağına almasını bekleyeceklerini söyledi.

"2017 MÜJDELİ HABERLER YILI OLACAK" TEMENNİSİ

2017'nin müjdeli haberler yılı olması temennisinde bulunan Prof.Dr. Özkan, "Bu rahim naklinde dünyanın ilk gebeliğiydi. Oldukça da başarılı seyreden, maalesef 8'inci hafta sonunda düşükle sonuçlanan gebeliğimiz oldu. Ümitsiz değiliz. Eksikleri tamamlamaya çalışıyoruz ki yakın zamanda inşallah diğer girişimlerimizi başlatmayı düşünüyoruz. Hasta da dinlendi. Biz de bir hayli bilimsel bulgulara ulaştık. İnşallah bir dönem sonra başarılı sonuçları sunarız. Hem hasta, hem kendimiz, hem de ülkemiz için başarılı bir sonuç elde edersek mutlu olacağız" diye konuştu.

Karadeniz'de bağışlanan organ Akdeniz'de hayat kurtardı



GİRESUN'da 55 yaşındaki Mehmet Kütük'ün ailesince bağışlanan karaciğeri, Adana'da 6 yıldır organ bekleyen 59 yaşındaki Beşire Yüksel'i yeniden yaşama bağladı.

Giresun'da bir hafta önce beyin kanaması geçiren Mehmet Kütük'ün beyin ölümü gerçekleşince, ailesi organlarını bağışladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezi'nde görevli doktorlar, Kütük'ün karaciğer ve böbreklerini nakil bekleyen hastalara ulaştırmak için seferber oldu. Hastanın böbrekleri, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ulaştırıldı. Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Organ Nakli Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne gönderilen karaciğeri ise 6 yıldır organ bekleyen 4 çocuk annesi ev kadını Beşire Yüksel'e başarılı bir operasyonla nakledildi.

ÖZEL UÇAKLA GETİRİLDİ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Ülkü ve Doç. Dr. Tolga Akçam tarafından yapılan nakil ameliyatı tam 8 saat sürdü. Yeni yıla yeni bir organla 'merhaba' diyen Beşire Yüksel, 6 yıldır organ beklediğini anlatarak, "Organ bağışı haberini aldığımda çok sevindim. Şimdi çok iyiyim. Allah razı olsun. Veren kişiye de Allah rahmet eylesin, dua ediyorum onun için. Artık hayatıma kavuşursam çok güzel olacak" dedi. Nakil operasyonuyla ilgili konuşan Yrd. Doç. Dr. Abdullah Ülkü ise, "Giresun'da doktor arkadaşlarımız organları çıkardı, Sağlık Bakanlığı özel uçakla Adana'ya gönderdi. Hastamıza 8 saatlik bir operasyonun ardından karaciğer nakledildi. Şimdi durumu gayet iyi. Taburcu etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Nehir ölünce servisler kaldırıldı

İZMİR'in Menderes İlçesi Gümüldür Mahallesi'nde 6 yaşındaki Nehir Çağın'ın, servis minibüsü altında kalıp, yaşamını yitirmesi üzerine Kaymakamlık, velilerin tepkisini çeken bir düzenlemeye gitti. Mahalledeki okula öğrenci götüren minibüsler, kanunen taşımacılık için gerekli olan 'S' plakaları bulunmadığı için bu işi yapmaları yasaklandı. Okul önünde toplanan veliler, çocuklarını 2 kilometrelik uzaklıklardan soğuk havada getirmek zorunda kaldıklarını, 'S' plakalı araçların bölgelerine gelmediğini belirterek, kendilerine yardım edilmesini istedi.

Kaza, Gümüldür'de geçen salı günü meydana geldi. Murat Eren Anaokulu'na giden Nehir Çağın ile aynı eğitim kurumunda ilkokulda okuyan ablası Irmak Çağın, Ahmet Akmaral Caddesi üzerindeki evlerinin yakınına gelince, servis minibüsünden indi. Bu sırada servis şoförü A.T. yönetimindeki 35 UEU 07 plakalı minibüsle manevra yaptığı anda, annesi Tülay Çağın ile ablası Irmak Çağın'ın gözleri önünde Nehir'e çarpıp altına aldı. Yaklaşık 4 metre sürüklenen Nehir, kazanın farkına varıp, duran sürücü tarafından sağlık ocağına götürüldü. Talihsiz kız kurtarılamadı. Nehir Çağın, Gümüldür'de son yolculuğuna uğurlandı. İfadesinde, kazanın nasıl olduğunu fark etmediğini söyleyen sürücü A.T., gönderildiği adliyede tutuklandı.

KAYMAKAMLIK SERVİSLERİ KALDIRDI, VELİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Kazadan sonra yapılan incelemede, servis aracının kanunen taşımacılık için gerekli olan 'S' plakasının olmadığı ortaya çıktı. Ayrıca serviste çocukların araca inip binmelerine yardımcı olan hostesin de bulunmadığı ifade edildi. Bu tespitler üzerine Menderes Kaymakamlığı mahalledeki okula taşımacılık yapan minibüslerin seferlerini yasakladı. 'S plakalı' kurallara uygun araçların kullanılması gerektiği belirtildi. Soğuk kış şartlarında, velilerden kimisi çocuklarını özel araçlarıyla kimisi de 2 kilometreyi bulan uzaklıktan yürüyerek okula götürmek zorunda kaldı. Bu gelişme velilerin tepkisini çekti. Okul çıkışında toplanan veliler, araçlarıyla yolu trafiğe kapattı. Jandarmanın uyarısı üzerine veliler eylemlerini sonlandırdı. Öğrenci velileri adına açıklama yapan Ali Artuç, şölme dedi: "Kazadan sonra yapılan düzenleme çocuklarımızı da mağdur etti. Burası ilçe merkezine uzak, yazlık bir mahalle. Standartlara uygun servis araçları bu mahalleye, uzak diye gelmiyor. Gelmeleri durumunda ise çok yüksek ücretler talep ediyorlar. Ücretleri karşılamak içini ekonomik durumumuz yeterli değil. Bunun üzerine bizler de bu minibüslere çocuklarımızı verdik. Yetkililerin bu duruma çare bulmalarını talep ediyoruz."

Şehit çocuklarına dizüstü bilgisayar

OSMANİYE Valisi Kerem Al, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından başlatılan "Yalnız değilsiniz, Türkiye'nin en büyük ailesi" projesi kapsamında şehit ailelerinin çocuklarına dizüstü bilgisayar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı'nca Halk Bankası'nın desteğiyle yürütülen projede, 5 şehit çocuğuna dizüstü bilgisayarları teslim edildi.

Valilik makamında gerçekleşen törende, şehit aileleri ile bir süre sohbet eden Vali Kerem Al, şehit Süleyman İyikul'un oğlu Zeynel Kaan, şehit İbrahim Etiz'in kızları Eylül ve Esila, şehit Mehmet Karacatilki'nin oğulları Gökhan Emir ve Emir Hamza'ya dizüstü bilgisayarları verdi. Vali Al, çeşitli armağanlar da dağıttığı şehit çocuklarının her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Etkinliğe İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hamit Coşkun ve Halk Bankası Osmaniye Şubesi Müdürü Mustafa Güneş Ulaş da katıldı.

Kadın motorlu kurye şaşırtıyor



MANİSA'da eşinden boşandıktan sonra tek başına hayat mücadelesi veren 42 yaşındaki Serap Mercan, motosiklet tutkusunu iş hayatıyla birleştirdi. Biri üniversiteli iki çocuğuna bakabilmek için bir dürümcüde motosikletli servis elemanı olarak çalışan Mercan, işini severek yaptığını söyledi.

Şehzadeler ilçesindeki bir dürümcüde çalışan Serap Mercan, motosikletli servis elemanı olarak görev yapıyor. 10 yıl önce eşinden boşanan Mercan, evin kirasını ödemek ve çocuklarına bakabilmek için çalışmaya başladığını anlattı. Motosiklet kullanmayı sevmesinin iş tercihinde etkili olduğunu belirten Mercan, 2 yıldır servis elemanı olarak çalıştığını ve işini severek yaptığını söyledi.

"ŞAŞIRAN DA VAR YADIRGAYAN DA"

İşini sadece erkeklere özgü bir iş olarak düşünmediğini belirten Mercan, "Güzel ve keyifli bir iş. İşimi çok seviyorum. Zaten motosikleti sevdiğimden ve tutkumdan dolayı böyle bir işte çalışmayı düşündüm. Çocukluktan beri içimde olan motosiklet tutkusunu işimle birleştirdim. Sipariş veren müşterilerim beni karşısında görünce şaşırıyor. Sürekli gittiğim yerler artık alıştı. Özellikle ilk defa gittiğim yerlerde beni görünce 'İlk defa kadın paketçi gördük' diyorlar. Ben de espri yaparak, 'Öyle mi bende ilk defa görüyorum' diyorum. Şaşıran olduğu kadar, yaptığım işi yadırgayan insanlar da var. Elimden geldiğince işime devam edeceğim. Her işin kendine göre zorlukları var. Bu işin de kışın soğuk havalarda zorluğu var ama düzgün giyindikten sonra sıkıntı olmuyor" dedi.

39 yılllık hindi ödüllü okey turnuvası



ZONGULDAK'ta, amatör ligde mücadele eden futbol takımına katkı amacıyla 39 yıldır her yılbaşı öncesi gerçekleştirilen hindi ödüllü okey turnuvasının finali renkli görüntülere sahne oldu.

Zonguldak 2. Amatör Lig'de mücadele eden Tersanespor'a gelir sağlamak amacıyla yapılan okey turnuvasının 39'uncusu bir restoranda gerçekleştirildi. 56 kişinin 50'şer lira ödeyerek katıldığı turnuvanın ilk 3 gününde finale kalan 4 kişi belirlendi. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen finale, masanın kenarındaki sandalyeye konulan canlı hindi renk kattı. Yaklaşık 1 saat süren oyun sonunda 51 yaşındaki Murat Özdemir 1'inci, 50 yaşındaki Ayhan Otan 2'nci, 51 yaşındaki Ali Ekşi 3'üncü ve 41 yaşındaki Ender Yavuzdoğan ise 4'üncü oldu. Murat Özdemir kendisine verilen canlı yılbaşı hindisini Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir'in elinden aldı. Dereceye giren diğer 3 yarışmacıya ise kesilmiş hindi hediye edildi.

Murat Özdemir ikinci kez katıldığı turnuvada canlı hindi kazanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Önemli olanın geleneğin sürmesi ve spora katkı olduğunu ifade eden Özdemir, " Çok mutluyum şu anda. İnşallah seneye tekrar katılacağız. Ben ikinci kez katıldım. Daha önce ilk turda elenmiştim. Şimdi birinci oldum. Çok mutluyum." dedi.

Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir ise turnuvanın 39 yıldır sürdüğünü bilmenin heyecan verici olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"39 yıl deyince şaşırmamak elde değil. Ben 3 yıldır aralarına katılıyorum. Çok güzel bir organizasyon. Müsabaka anlamında değerlendirme yapıyoruz. Bu artık bir gelenek haline gelmiş. Ben yönetimi de kutluyorum. Spor camiası adına birleştirici kaynaştırıcı bir gelenek olmuş. Beraberinde bunu getirmiş. Bu anlamda da tebrik ediyorum."

Yılbaşı hediyesi, 1.5 metrelik kehribar tesbih



KAYSERİ’de 8 yıllık tesbih ustası Mehmet Akif Tayyar'ın, yılbaşı hediyeliği olarak tasarladığı 1.5 metre uzunluğunda, 2 kilo ağırlığındaki Kayseri’nin en büyük toz kehribar tespihi, ilgi çekti.

Kayseri’nin en büyük tesbihini yapan Mehmet Akif Tayyar, sergilediği tesbihle yılbaşı hediyesi alacak olanların dikkatini çekti. Tayyar, "Yılbaşı nedeniyle tasarladığım ve vitrinde sergilediğim tesbih, Kayseri’deki en uzun tespih olma özelliğine sahiptir. Firmamıza görsel amaçla yaptığımız 99’luk tesbih, kısa sürede ilgi odağı oldu. Toz kehribar olarak yaptığım tesbih, 1.5 metre boyunca olup ortalama 2 kilo ağırladığında. El işçiliği ile toz kehribardan yaptığımız tesbihte gümüş ve kazaz işçiliği mevcuttur. Yılbaşı nedeniyle sergilediğimiz ve büyük ilgi gören tesbihimizin toz kehribar olanı için 400 TL, orijinal kehribar için 4 bin TL fiyat koyduk. Görsel amaçlı alınan ve evin, işyerinin duvarına asılarak sergilenen tesbih, genelde meraklıların ya da koleksiyonerlerin tercih ettiği ürün olma özelliğine sahiptir" dedi.

FETÖ'den aranan polis, 'Huzur operasyonunda' yakalandı



FETHULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açığa alınarak aranan polisik memuru M.A., Kahramanmaraş'ta düzenlenen huzur operasyonunda bir kafede yakalandı.

Kahramanmaraş merkez ve ilçelerinde 1200 polisin katılımıyla huzur operasyonu yapıldı. 3 bin 428 kişinin sorgulanıp suç kaydı olan 326 kişinin incelendiği operasyonda 856 yabancı uyruklu şahıs da kontrol edildi. Park, kafe, kahvehane ve gazino gibi umuma açık 146 iş yerinde kontrol edildiği huzur operasyonunda bir kafede yapılan kimlik kontrolünde M.A. isimli şüphelinin İstanbul'da görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındığı ve arandığı belirlenince gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

M.A.'nın dışında hırsızlık suçundan kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası ve aynı zamanda cezaevi firarisi olan S.G. ile değişik suçlardan aranan 16 kişi de polisler tarafından yakalandı.

