DHA YURT BÜLTENİ-2

257 hedefi imha edilen DEAŞ'lı 38 terörist öldürüldü

SURİYE'de yürütülen 'Fırat kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın karadan ve havadan bombalanan 257 hedefi imha edilirken, 38 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 129 gündür sürdürülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik operasyonlara devam edildi. Karadan ve havadan hedef alınarak bombalanan terör örgütü DEAŞ'ın 257 hedefi imha edilirken, 38 terörist öldürüldü. DEAŞ'lı teröristlerin Al Azrak güneyindeki unsurlarımıza yönelik saldırısı sonucu ise 1 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından harekatın sonu durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede şöyle denildi: "Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab’ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edilmiştir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 222 DEAŞ hedefi ateş destek vasıtlarıyla ateş altına alınarak üzerlerinde sürekli bir baskı sağlanmış; bu kapsamda DEAŞ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları da kullanılamaz hale getirilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab ve Daglabash’da bulunan 17 DEAŞ hedefi imha edilmiş, DEAŞ mensuplarınca kullanılan 13 savunma/silah mevzii, 1 zırhlı araç, 1 bombalı araç ve 3 bombalı araç imal yeri imha edilmiş, ilk belirlemelere göre içlerinde üst düzey teröristlerin de olduğu 26 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 31 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 2 bin 423 el yapımı patlayıcı ve 42 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda DEAŞ'ın Al Azrak güneyindeki unsurlarımıza yönelik saldırısı sonucu 1 kahraman personelimiz şehit olmuş, 5 kahraman personelimiz ise yaralanmıştır. Rusya Federasyonu hava unsurları tarafından, Bab ve hemen güneyindeki DEAŞ hedeflerine 3 kez hava harekatı icra edilmiş; bunun sonucunda 12 DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği bilgisi alınmıştır."

Görüntü Dökümü

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-ARŞİV

-Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki hava harekatları

-ARŞİV

-Rus uçaklarının DEAŞ hedeflerini vurması

Haber: KİLİS - GAZİANTEP ()

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Adana'da hava destekli DEAŞ operasyonu: 30 gözaltı



ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen çok sayıda kişinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi. Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Çevik Kuvvet, Özel Hareket şube ekiplerinden de çok sayıda polisin katıldığı operasyonda, helikopterle havadan destek verildi.

Çevik kuvvet polisleri cadde ve sokak başlarında güvenlik önlemi alırken, direnişin olması muhtemel adreslere Özel Harekat timleri, koç başlarıyla kapıları kırarak girdi. 40 adreste arama yapan ekipler, 30 kişiyi gözaltına aldı. Terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen 30 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Emniyet Müdürlüğü önünde bekleyen ekipler

- Baskın yapılan adresin önünde bekleyen özel harekat timi

- Gözaltına alınan bir şüphelinin evden çıkartılıp, polis aracına bindirilmesi

- Zırhlı polis aracından görüntü

- Karanlıkta ışığını açmadan uçan polis helikopterinden görüntü

- Adli Tıp Biriminin dış görüntüsü ve tabelası

- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

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Diyarbakır'ın 12 mahallesinde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

DİYARBAKIR'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçesinin 12 mahallesinde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 28 Aralık günü ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bugün saat 05.00'ten itaberen kaldırıldı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, belirtilen bölgelerde 28 Aralık 2016 günü saat 05.00'dan itibaren duyurulan yasaklama kararı 30 Aralık 2016 günü saat 05.00'dan itibaren kaldırılmıştır" denildi.

Haber: DİYARBAKIR, () -

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Çanakkale'de feribot seferleri bugün de iptal edildi



ÇANAKKALE'nin Gökçeada ve Bozcada ilçelerinde dün saatte 90 kilometreye ulaşan poyraz fırtınası nedeniyle iptal edilen tüm feribot seferleri, bugün de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi'nde bugün de, olumsuz hava şartları sürüyor. Gökçeada ve Bozcada ilçelerinde, dün saatte 90 kilometreye ulaşan poyraz fırtınası nedeniyle tüm feribot seferleri, iptal edilmişti. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. yetkilileri, bugün de olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattında Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den saat 09.00'da yapılması planlanan feribot seferleri ile Bozcaada-Geyikli hattında Bozcaada'dan 07.15, Geyikli'den saat 08.00'de yapılması planlanan feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()-

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Hayvanlara yiyecek bırakmak için gittiği ormanda kayboldu, 3 saat sonra bulundu (2) (Yeniden)



BURSA'da sokak hayvanlarına yiyecek bırakmak için gittiği ormanda kaybolan İbrahim A.'yı, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri 3 saatlik bir çalışmanın ardından kurtardı.

Bursa'nın Merkez Nilüfer İlçesi Kayapa Mahallesi'nde oturan İbrahim A, sokak hayvanlarına yiyecek bırakmak için 16 SCA 38 plakalı otomobiliyle gittiği Kuruçeşme Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, yoğun kar yağışı ve sisten dolayı kayboldu. İbrahim A'dan uzun süre haber alamayan eşi E.A, Nilüfer Belediyesi'nin sosyal medya hesabına eşinin kaybolduğu yönünde mesaj gönderdi.

Bunun üzerine Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, bölgede arama-kurtarma operasyonu başlattı. Yoğun sis ve yer yer kar kalındığı 1 metreyi bulan bölgede ekipler, önce İbrahim A'nın otomobilini buldu. Aramalarını yoğunlaştıran ekipler yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından İbrahim A.'ya ulaştı. Sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan İ.A'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bölgede kar yağışı nedeniyle mahsur kalan otomobili de ekipler tarafından kurtarıldı.

Ekipler tarafından evine getirilen İbrahim A.'nın kış aylarında ormanlık alanlara giderek sokak hayvanlarına yiyecek bıraktığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ekiplerin araştırma yapması

-Şahsın arabası ardından şahsın bulunması

-Arabanın çekilmesi

-Ekiplerin şahsı evine bırakması

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN-Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,()

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FETÖ operasyonunda 3 subay asker tutuklandı

TRABZON’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen 6 askeri personelden 3’ü tutuklandı, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 9 Aralık'ta Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Artvin Garnizon Komutanı Piyade Albay A.D., Kıbrıs Mekanize Piyade Tabur Komutanlığı'nda görevli Kurmay Yarbay İ.A, Genelkurmay Başkanlığı Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi Komutanı Albay İ.G, Binbaşı M.I, Kurmay Yarbay R.D. ve Yüzbaşı A.Ö. dün adliyeye sevk edildi. Kurmay Yarbay R.D., Binbaşı M.I. ve Yüzbaşı A.Ö. mahkemece tutuklandı, diğer 3 subay ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Fatih TURAN/TRABZON,() -



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(ÖZEL) Şehit annesinin saçları tablo oldu

KAYSERİ'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan askerlerden 23 yaşındaki Arif Tuğ'un annesi Songül Tuğ'un saçları tablo oldu. Tezkeresine 53 gün kala oğlunun şehit düştüğünü öğrenen annesi Songül Tuğ, acıdan kendi saçlarını kopardı. Songül Tuğ'un yanında olan Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül, kopan saçları topladı. Bu saçları çerçeveleten Recep Akgül, dernek binasına 'En acı tablo' olarak astı.

Kayseri'de 17 Aralık günü sabahıTalas Bulvarında Komando Tugayı'ndan çarşı iznini kullanmak için iki otobüsle yola çıkan erler, hain terör saldırısı ile karşı karşıya kaldı. Çok sayıda şehit ve yaralıyla birlikte Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Çamlıalan köyünde oturan Tuğ ailesinin yuvasına da ateş düştü. İlk olarak çocukları Arif'in yaralandığı haberini alan 5 çocuk sahibi Songül- Haydar Tuğ çifti, Erzurum'daki 9'uncu Kolordu Komutanlığına geldi. Askerler tarafından kapıda karşılanan aile kolordu karargahında misafir edildi ve gelecek sevinçli bir haber beklendi. Ancak burada tezkeresine 53 gün kala evlatlarının şehit düştüğünü öğrenen aile gözyaşlarına boğuldu. Anne Songül Tuğ yaşadığı evlat acısı karşısında kendi elleri ile saçlarını yoldu. Bu sırada aile ile birlikte kolorduda olan Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül, komutanlarla birlikte aileyi sakinleştirmeye çalıştı. Başkan Recep Akgül, şehit annenin saçlarını toplayıp anı olarak saklamak için bir mendilin içerisine koydu.

BABA EVİNDEKİ ODASINA SON KEZ TABUTU İÇİNDE GETİRİLDİ

Kayseri'de düzenlenen törenin ardından 18 Aralık günü saat 15.15'te askeri uçakla babası Haydar Tuğ ile birlikte askeri havalimanına getirilen şehit Arif Tuğ'u Vali Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Milletvekilleri Zehra Teşkesenlioğlu (AKP) ve Kamil Aydın (MHP), 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Vali Yardımcıları, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Eyüp Tavlaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çelik, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, ailesi ile birlikte çok sayıda vatandaş karşıladı. Uçaktan alınan cenaze, askeri helikopterle şehidin memleketi Şenkaya İlçesine bağlı Çamlıalan Köyü'ne götürüldü. 19 Aralık Pazartesi günü sabah şehidin cenazesi askerler tarafından baba evine götürüldü. Evdeki odasına konulan şehidin tabutunun başına gelen anne Songül Tuğ, "Vatan sağolsun" diyerek eşi Haydar Tuğ ve geride kalan dört çocuğu ile birlikte göz yaşı döktü.

İLÇE MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Mütfü Vekili Celal Büyük'ün öğle vakti kıldırdığı cenaze namazına şehidin ailesi, yakınları Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Vali Seyfettin Azizoğlu, Milletvekili Zehra Teşkesenlioğlu, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu ile kent protokolü ve yüzlerce vatandaş katıldı. Töreninin ardından omuzlara alınan şehit Arif Tuğ'un cenazesi tekbir sesleri ile yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki köy mezarlığına götürülerek defnedildi.

"DERNEĞİN EN GÜZEL KÖŞESİNDE SAKLAYACAĞIZ"

Yaşanan bu olayların ardından cebinden çıkardığı şehit anasının saçlarını bir panoda saklamaya karar veren Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül şöyle dedi: "Şehidimiz olduğunu öğrenince Kolordu Komutanlığına gittim. Aile bizden önce gelmişti. Ama evlatlarının yaralı olduğunu biliyordu. Orada aileye sağlık ekibinin hazır bulunduğu bir ortamda şehit haberi verildi. Anne kendini kaybetti ve saçlarını yolmaya başladı. Başkan olarak oğlu kadar değerli olarak gördüğüm annemizin saçlarını toplayıp bir mendile koydum ve cebimde muhafaza ettim. Şehidimizi son yolculuğuna uğurladıktan sonra bu saçları çerçeveletip derneğimizin en güzel köşesinde muhafaza etmeye karar verdim. Ne mutlu onlara ki evlatları şehitlik mertebesine ulaştı. Yaşanan bu tür hain saldırılar bizleri deriden yaralıyor. Ama unutmasınlar ki bu ülke için canının vermeye hazır olan milyonca vatan evladı var. Kanımızın son damlasına kadar ülkemizi savunacağız."

YARALI ASKER DUYGULANDI

Dernek Başkanı, anne Songül Tuğ'un çerçevelettiği saçlarını basına gösterirken o sırada içeri giren ve aynı saldırıda yaralanan Piyade Er Yusuf Ergün o anı yeniden yaşadı. Hain saldırıda kolundan yaralanan Ergün, "Otobüsün içerisindeydik. Ben arkada oturuyordum. O sırada büyük bir patlama oldu. Ortalık cehenneme döndü. Yaralanmışım, hastaneye götürdüler. Taburcu olunca ve bende memleketim Erzurum'a geldim. Eve ziyaretime gelen gazilerimize iadeyi ziyarette bulunmak için gelmiştim. Arkadaşımın annesinin saçlarını görünce çok duygulandım. O saldırıda şehit de düşebilirdim. Herkes bilsin ki bu vatanı kimseye bırakmayacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Annenin çerçeve içindeki saçları

-Başkan Akgül aynı olayda yaralanan Yusuf Ergül ile konuşması

-Başkan ile röp

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, ()

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4 yaşındaki Ayşe'ye, meslek hastalığı teşhisi

MANİSA'da 4 yıldır hastalığına teşhis koyulamayan Elif-Seyfettin Yaraş çiftinin kızı Ayşe Yaraş'ın kanında yüksek oranda cıva ve antimon elementi tespit edildi. Anne Elif Yaraş, Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi'nde yapılan testlerde kızında meslek hastalığına rastlandığını belirterek, "Eşim sanayide bu maddeleri içeren bir işyerinde çalışıyordu. Bu maddeler Ayşe'nin kanında çıkınca kızı için işi bıraktı. Şimdi 3 çocuğumuzla işsiz kaldı" dedi.

Manisa'da yaşayan Yaraş Çifti'nin yüksek ateş ve vücudunda oluşan yaralar nedeniyle henüz 47 günlükken hastanelere götürdüğü 4 yaşına gelen kızı Ayşe'ye bir türlü teşhis konulamadı. Elif ve Seyfettin Yaraş'ın kızının hastalığına teşhis konulması için yaptığı çağrıyı Sağlık Bakanlığı duydu. Bakanlık tarafından geçtiğimiz Kasım ayında aileden kan alınıp, Ankara'ya gönderildi. Üç çocuklu Seyfettin ve Elif Yaraş çifti, kan örneklerinin alınmasının ardından Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi'ne çağrıldı. Burada yapılan kontrollerde küçük Ayşe'nin kanında cıva ve antimon elementine rastlandı.

Sanayide buzdolabı rafı üretimi yapan bir fabrika işçisi olarak çalışan baba Seyfettin Yaraş, yaşadıklarını anlattı. Seyfettin Yaraş, "Kızımın 41 dereceye kadar ateşi çıkıyordu. Tırnakları, yüzü morarıyordu, vücudunda yaralar çıkıyordu. 7 ay Celal Bayar Üniversite Hastanesi'nde yattı. Doktor bu tür hasta çocukların 6 ay ya da 1 yıllık ömrü olduğunu söyledi. Ama bir teşhis yoktu. Daha sonra Ege Üniversitesi'ne gittik. Yaklaşık 2 yıl da kızım burada yatarak tedavi gördü. Metabolizma hastası, lösemi gibi şeyler söylediler. Ancak, 4 yıl boyunca tam bir teşhis konulamadı" dedi.

ÇOCUĞU İÇİN İŞİ BIRAKTI

Küçük Ayşe'nin durumu ulusal ve yerel basında geçen ay haber olarak yer almasının ardından Sağlık Bakanlığı'nın harekete geçtiğini belirten Baba Yarar, "Bakanlıktan evimize gelip, kızımdan ve bizlerden kan ve saç örnekleri aldılar. Alınan bu numuneler incelenmek üzere Ankara'ya gitti. Sonuçlarda antimon elementi yüksek çıktı. Böyle olunca bizi Ankara'dan çağırdılar. Ailecek gittik. 'Tekrar kan alıp sonuçlara bakacağız' dediler. Burada verilen kan örneklerinde de antimon yüksek çıktı. Buna artı olarak cıva da çıktı. Antimon elementini araştırdım. Demiri yumuşatıp, çabuk şekil almasını sağlıyormuş. Ben işyerinde demir üzerine çalışıyordum. Bu nedenle kızıma bu elementin buradan geldiğini düşündüm. 4 yıldır bin bu fabrikada çalışıyordum. Ben orada çalışmaya başladığımdan buyana da kızım rahatsız. Bunun üzerine buradaki işimden istifa edip, ayrıldım. Şu an işsizim. Bakmakla yükümlü olyduğum eşim ve üç çocuğum var. Bana yardım edilmesini istiyorum" diye konuştu.

ANKARA MESLEK HASTALIKLARI HASTANESİ'NE GİTTİLER

Ankara'da Meslek Hastalıkları Hastanesi'nde beş gün kaldıklarını, burada kızının tahlillerin yapıldığını dile getiren Anne Elif Yaraş da, daha öncesinde 52 kez Ege Üniversitesi, 25 kez de Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne yatış yaptıklarını söyledi.

Anne Yaraş, çocuğunun doğduğunda bu yana hasta olduğunu belirtip, "Son olarak Anküara'da yapılan kontrollerde kızımdaki antimon oranı düşmemiş ama diğer erkek çocuğumda bu orandü düşüş olmuş. Kızımda normalin dört katı antimon çıktı. Kızımın dalak ve karaciğeri büyük. Bu maddelerin nereden geldiği kesin belli olursa tedaviye başlanacak. Türkiye'de böyle üç örnek olduğunu söylediler. Diğer hastalar şimdi yatağa bağlı yaşıyormuş. Çünkü omur iliğe zarar veriyormuş. Ben de kızımın bu hale düşmesini istemiyorum. Bunun bir meslek hastalığı olduğu düşünülüyor. Antimon işyerlerinde demirleri bükmek için kullanılıyormuş" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yaraş Ailesi'nin kıları Ayşe ile görüntüsü

-Baba Seyfettin Yaraş ile röp.

-Anne Elif Yaraş ile röp.

-4 yaşındaki küçük Ayşe Karaş'ın bebeğiyle oynarken ve annesi saçlarını tararken görüntüsü

Haber-Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, ()

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Fil hastası kadının dramı yürek burkuyor

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde işsiz kızı 27 yaşındaki Müge Okatan ile birlikte yaşayan 50 yaşındaki Ayşe Değirmenci, 5 yıl önce yakalandığı 'fil hastalığı' olarak bilinen 'lenf ödem' hastalığı nedeniyle 139 kiloya çıkarak yürüme ve nefes almada güçlük çekmeye başladı. Ölen babasından kalan aylık 330 lira Bağ-Kur maaşıyla geçinmeye çalıştıklarını söyleyen Ayşe Değirmenci, kızının özel güvenlik sertifikası aldığını ancak iş bulamadığını belirtti, su parasını dahi ödeyemediklerini söyleyerek kızı için iş istedi.

Dalaman'da yaşayan eşi Mustafa Okatan'dan 2001'de şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanan Ayşe Değirmenci, kızı Müge Okatan ile birlikte Fethiye'ye yerleşti. Restoran ve otellerde bulaşık yıkayarak geçimini sağlayan Değirmenci, 2011'de bacaklarındaki aşırı şişlikler nedeniyle hastaneye başvurdu. Değirmenci'ye genellikle tropikal bölgelerde görülen "fil hastalığı" teşhisi kondu. Hızla 90 kilodan 200 kiloya çıkan Değirmenci'ye, 2014'te Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde mide küçültme ameliyatı yapıldı. Değirmenci ameliyatın ardından 139 kiloya kadar düştü. Ancak hastalığı nedeniyle bacaklarını saran şişlikler, yürümesine izin vermedi. Astım bronşit hastalığı nedeniyle nefes almada da güçlük çeken Değirmenci, yatağa mahkum oldu.

AYLIK 330 LİRA

Akarca Mahallesi'ndeki komşularına ait tek katlı derme-çatma evde kızıyla birlikte yaşayan Değirmenci, hastalıklarının yanında geçim sıkıntısı da çekiyor. Komşularının yardım için ev kirası almadığı Değirmenci, 2005'te vefat eden babası Ramazan Değirmenci'den kendisine bağlanan aylık 330 lira Bağ-Kur maaşıyla geçinmeye çalışıyor.

"KIZIMA BİR İŞ VERSİNLER"

Kızının özel güvenlik sertifikası aldığını ancak iş bulamadığını anlatan Değirmenci, su parasını dahi ödeyemediklerini belirterek zor durumda kaldıklarını söyledi. Hastalığı nedeniyle yatağa mahkum olduğunu aktaran Değirmenci, "Araştırmalarıma göre hastalığımın tedavisi ancak yurt dışında yapılabiliyormuş. Masaj tedavisi yapıldığını da duydum. Ancak hiçbirine gücümüz yok. Nefes almada da güçlük çekiyorum. Sadece zaruri ihtiyaçlarımı karşılayabilecek kadar yürüyebiliyorum. Hastaneye gitmem için taksi çağırıyoruz. Gidiş için parasını ödesek, dönüş için paramız kalmıyor. Devletimizden ve hayırseverlerden isteğim, kızıma bir iş versinler. O çalışırsa, hem kendine hem bana bakar" dedi.

"YARDIM BAŞVURULARI YAPTIK"

Değirmeci'ye destek olmak için ziyaretine gelen komşusu Saime Göl ise "Ayşe teyze ve kızı zor durumda. Gerçekten ihtiyacı olan insanlar. Aylık 330 lirayla geçinmeye çalışıyorlar. Fethiye Kaymakamlığı'na yardım başvurusu yaptık. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız olursa, çok seviniriz. Onlara daha iyi yaşam koşulları sağlamak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ayşe Demirmenci'nin genel detay görüntüleri

- Değirmenci'nin ayaklarındaki şişliklerin görüntüsü

- Değirmenci'nin ziyaretine gelen Saime Göl'ün görüntüsü

- Değirmenci ile röportaj

- Saime Göl ile röportaj

- Evden dış plan görüntü

Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), ()

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Öğrenciler, Kayseri Dağ Komanda Birliğine yılbaşı kartı gönderdi

IĞDIR M.Hüsnü Özyeğin ilkokul ve anaokulu öğrencileri, Cumhurbaşkanı, Genel Kurmay Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile Kayseri Dağ Komanda Birliğine yeni yıl tebrik kartı gönderdi. Tebrik kartlarının postaya verilmesi anında öğrencilerle sohbet edip ve onları kutlayan Milli Eğitim Müdür Hakan Cırıt, "Okul idaresini, öğretmenlerimizi, öğrencileri kutluyorum, Çok duyarlı bir çalışma yapmışlar. Öğrencilerimiz şehitlerimiz için Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Genel Kurmaya başkanımıza tebrik kartı gönderecekler. Yazmayı seven bir toplumuz. Bayramlarda, özel günlerde tebrik göndermek yazı yazmak güzel bir olay teknolojiye yenilmeden bu geleneği sürdürmek gerekir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Okul Müdürü Ercan Bilen'in sınıflarda konuyu anlatması

-Öğrencilerin yazdığı tebrik kartlarının okunması

-Tebrik kartlarını postaneye teslimi

-Milli Eğitim Müdürünün okulda öğrencilerle tebrik kartlarını postacılara teslimi

-Milli ğitim Müdürü Hakan Cırıt'ın konuşması

Haber-Kamera: Suat DENİZ / IĞDIR, ()

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