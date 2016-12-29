DHA YURT BÜLTENİ-2

1)FIRAT KALKANI GAZİSİ ALİ TEMEL: GÖREV VERİLİRSE YİNE EL BAB'A GİTMEYE HAZIRIM

SURİYE'deki Fırat Kalkanı Harekatı'nda geçen hafta yaralanan Uzman Çavuş Ali Temel, "Görev verilirse yine El Bab'a gitmeye hazırım" dedi. Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda yer alan ve El Bab bölgesinde geçen hafta terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Ali Temel, Gaziantep Şehit Kamil Devlet Hastanesi'nde 5 gün tedavi gördükten sonra memleketi Manisa'ya getirildi. Uzman Çavuş Temel, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü'nde tedavi altına alındı.

MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, Ülkü Ocakları İl Başkanı Murat Yörük ile yönetimin kurulu üyeleri akşam saatlerinde tedavi Uzman Çavuş Ali Temel'i hastanede ziyaret etti. Kalçasından bir şarapnel parçası çıkartılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde şarapnel parçaları bulunan Uzman Çavuş Temel, Türk askerinin El Bab bölgesinde büyük bir coşkuyla karşılandığını belirterek şunları söyledi:

"Türk askeri Kıbrıs'a girdiğinde nasıl o zamanda coşkuyla karşılandıysa oradaki halk da bizi coşkuyla karşıladı. O bölgenin yerlisi, Kilis tarafında kendi halkımız bizi sanki dört gözle bekliyorlarmış gibi karşıladılar. Halk 'Allah razı olsun. İyi ki geldiniz. Bizi zulümden kurtarıyorsunuz' diyor. Bu bizim için gurur verici bir şeydi. Biz bunun verdiği şevkle ve heyecanla işimizi daha güzel yapmaya çalıştık. Görev verilirse yine El Bab'a gitmeye hazırım" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralan Uzm. Çvş. Ali Temel'in konuşması

- MHP İl Başkanı Erkan Öztürk'ün konuşması

- Genel ve detay görüntü

Haber: İlker KILIÇASLAN - Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA, ()

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2)ÇANAKKALE'DE FIRTINA DENİZ ULAŞIMINI VURDU

ÇANAKKALE'DEKİ BAZI OKULLARA KAR TATİLİ



ÇANAKKALE'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri fırtına yüzünden iptal edildi. Boğaz hattında ise Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu. Gece başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle kentin bazı ilçelerinde okullar tatil edildi.



Kuzey Ege'de saatteki hızı 90 kilometreye kadar ulaşan poyraz fırtınası yüzünden, Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi. Gün içinde Geyikli'den Bozcaada'ya Kabatepe'den ise yapılacak olan tüm tarifeli seferleri, fırtına engeline takıldı. Gestaş Dezi Ulaşım A.Ş. yetkilileri, boğazda da etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferlerini 08.30 itibariyle geçici olarak durduruldu. Çanakkale Boğazı'ndaki diğer hatlarda seferlerin ise şuan için normal olarak devam ettiği bildirildi.

DEV DALGALAR KIYILARI ADETA DÖVDÜ

Fırtınanın yarattığı dev dalgalar, kordon boyundaki rıhtımı adeta dövdü. Rıhtıma vuran dalgalar metrelerce yüksekliğe ulaşırken ortaya ilginç görüntüler çıktı. Bazı vatandaşlar soğuk havaya ve dev dalgalara rağmen bu anı fotoğraf çektirerek ölümsüzleştirmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar ise kordon boyunun müdavimleri martılara poşetlerle ekmek getirip bu zor kış koşullarında onları unutmadı. Martılar kordon da yere bıraktıkları yiyecekleri alabilmek için rıhtıma vuran dev dalgalarla adeta boğuştu.

OKULLARA KAR TATİLİ

Çanakkale kent merkezi hariç rakımı yüksek ve iç kesimde kalan Bayramiç, Çan, Yenice, Ayvacık, Biga ilçelerinde gece yarısı başlayan kar yağışı etkili oldu. Yenice ve Çan'da ilk ve orta dereceli okullar, Ayvacık ve Bayramiç'te taşımalı eğitimden faydalanan okullar, Biga'da ise iç kesimde kalan bazı köylerdeki okullar yoğun kar yağışı nedeniyle bugün tatil edildi.

Görüntü Dökümü



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- Feribottan görüntü



- Dev dalgalardan görüntü

(Haber- Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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3)BOLU'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

BOLU merkezde taşımalı eğitim kapsamındaki okullar, ilçelerde tüm okullar yoğun kar yağışı nedeniyle bugün 1 gün süreliğine tatil edildi.

Bolu'da sabaha karşı başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah kent merkezi tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bugün ara verildi. Ayrıca Gerede, Seben, Kıbrısçık, Dörtdivan ve Göynük ilçelerinde de tüm okullar bugün 1 günlüğüne tatil edildi. Bolu merkezde diğer okulların tatil edilmemesi nedeniyle sabah çocuklar okula giderken zorlandı. Küçük çocuklar, lapa lapa yağan kar altında okullarına gitti. Kar yağışı altında çocuklarını okula götüren bazı veliler okulların tatil edilmemesine tepki gösterdi. Bazı öğrenciler, kar yağışının şehir içindeki ulaşımı etkilemesi nedeniyle geç kaldı. Şehir içi yolların karla kaplanması sonucu zaman zaman araç kuyrukları oluştu. Belediye ekipleri kar temizleme çalışması yaptı.

Görüntü Dökümü



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-Araç üzerindeki karları temizelyen sürücü



-Öğrenciler kar yağışı altında okula giderken



-Öğrencilerin tepkisi



-Öğrencilerle röp.



-Şehir içi yollarda araç konvoyu



-Kar yağışı altında yürüyenler

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

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4)DOĞUBAYAZIT'TA SİS HAYATI DURDURDU

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis, hayatı durma noktasına getirdi.

Gece saatlerinden itibaren Van'ın Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı geçidinde ve Doğubayazıt- Ağrı karayolunda görüş mesafesi sis yüzünden 3 metreye kadar indi. Bu gün de etkisini sürdüren sis yüzünden ulaşım çoğu zaman durma noktasına geldi. Sis nedeniyle yavaş gitmelerine rağmen sürücüler, zor anlar yaşadılar.

Görüntü Dökümü



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-İlçede yoğun sis



-Görüş mesafesi çok düşük



-Yoğun siste ilerlemeye çalışan araçlar



Haber-Kamera:Yusuf İBA/DOĞUBAYAZIT (Ağrı),()

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5)KAYSERİ'DE RÜZGAR, ÇATILARI UÇURDU

KAYSERİ'de dün gece etkili olan şiddetli rüzgar, bazı binaların çatılarını uçurdu. Çatılardan kopan parçalar, otoparktaki araçlara zarar verdi. Rüzgar nedeniyle bazı işyerlerinin tabela ve panoları da düştü.

Kent genelinde zaman zaman saatteki hızı 70 kilometrenin üzerine çıkan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu. Merkez Kocasinan İlçesi Erkilet Mahallesi'ndeki Uslu Apartmanının çatısı da şiddetli rüzgara dayanamayarak bağlantı yerlerinden koptu ve çatı parçaları, 11 katlı binanın tepesinden, yan binanın otoparkına düştü.



Otoparkta bulunan bazı araçlar, çatı parçalarının isabet etmesi sonucu zarar gördü. Bina sakinleri, "Gece boyunca rüzgar çok şiddetli esti. Sabah kalktığımızda ise otoparkta zarar gören araçlarımızla karşılaştık. Yan binanın çatısı rüzgara dayanamayıp uçmuş ve bizim arabalarımızın üzerine düşmüş. Binadaki bazı dairelerin camları da bu parçalar nedeniyle kırıldı" dediler.



Öte yandan, rüzgar nedeniyle bazı yerlerde ağaçların söküldüğü, tabela ve panoların düştüğü bildirildi. Polisler, yollara düşen ya da savrulan tabela, pano ve camlar nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için önlem alırken, belediye ekipleri de olumsuzluğun yaşandığı yerlerde temizleme çalışmaları yaptı.

Görüntü Dökümü

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-Çatıdan uçan parçalardan görüntü

-Zarar gören araçlardan görüntü

-Zarar gören araçların sahiplerinden görüntü

-Detaylar



Haber - Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ, )



DV 1 DOSYA, 2 dakika 21 saniye/75,6 MB

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6)KAYSERİ' DE TRAFİK KAZASI: 22 YARALI



KAYSERi’de fabrikaya işçi taşıyan iki minibüs çarpıştı. Minibüslerden birinin devrildiği kazada 22 kişi yaralandı.Organize Sanayi Bölgesi 6.’ncı caddede meydana gelen trafik kazasında mobilya fabrikasına işçi taşıyan minibüs, başka bir fabrikaya işçi taşıyan minibüsle çarpıştı. Kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana geldiği iddia edilen kazada, 22 işçi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı işçiler, Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi ve kentteki özel hastanelerde tedavi edildiler. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü DÖkümü



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- Yaralıların ambulansla hastaneye getirilişi



- Detaylar



Haber - Kamera: Yasin DALKILIÇ /KAYSERİ, )

1 dakika 52 saniye / 60 MB

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7)BURSA'DA YAYA, KENDİSİNE KORNA ÇALAN ŞOFÖRÜ BÖYLE VURDU

BURSA'da, yolun karşısına geçmek isteyen yaya kendisine, hızlı geçmesi için el hareketi yapan ve korna çalan servis şoförü 29 yaşındaki Erbil E.’ye silahla 2 el ateş ederek yaraladı. Polis, güvenlik kameralarına yansıyan ve sırtında çanta bulunan şüpheliyi her yerde arıyor.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Namazgah Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir fabrikada servis şoförü olarak çalışan Erbil E., fabrika çalışanlarını taşıdıktan sonra kendi evine gitmek için yola çıktı. Sokak arasından, caddeye çıkmaya çalışan Erbil E., yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya, hızlı geçmesini söylemek için el hareketi yaparak korna çaldı. Karşıya geçen yaya, servis şoförü Erbil E.'nin aracının yanına gelerek camı açmasını söyledi.



SIRT ÇANTASINDAN ÇIKARDIĞI SİLAHLA BACAKLARINA BÖYLE ATEŞ ETTİ



Camı açan Erbil E., ile sırtında çanta bulunan şapkalı genç konuşmaya başladı. Daha sonra yavaş hareketlerle, sırtındaki çantayı önüne alan ve içindeki tabancasını çıkaran genç, açık olan şoför camından silahı uzatarak, Erbil E.'nin bacaklarına 2 el ateş etti. Araçtan yaralı halde inen Erbil E., şüphelinin kaçmasıyla yere oturarak 112 Acil Servis ekiplerini bekledi.

POLİS HER YERDE ONU ARIYOR

Erbil E., vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağ ve sol bacağından yaralanan servis şoförünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan olayın ardından, elindeki silah ile Setbaşı istikametine kaçan sırt çantalı ve şapkalı şüpheli kayıplara karıştı. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını takibe aldı. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü



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-Şüphelinin, servis soforunu vurması ve kaçması



-Olay yerinden görüntüler



-Vatandaş kalabalığı



-Hastaneden görüntüler

SÜRE: 01,55 Saniye



BOYUT: 60 MB

BURSA/

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8)BAĞLARDA BUDAMA SEZONU BAŞLADI

MANİSA Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, kış budama sezonunun başladığını belirtti. Budamanın yapılmadığı bağlarda salkımların istenilen kalitede olmayacağını söyledi.Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, kış budama sezonu sebebiyle çiftçilere budama teknikleri konusunda uyarılar yaptı. Kış budamalarının verimin yanında ürün kalitesini de istenen düzeyde tutarak, asmanın ekonomik ömrünü uzattığını belirten Ünal, "Kış budaması bağcılık için önemli. Çeşide göre farklılıklar gösteriyor. Özellikle çekirdekli ve sofralık çeşitlerde kordon şekli yaparak daha kısa budama yapıyoruz. Verimli dip gözleri üzerinde 2 veya 3 kez buduyoruz" dedi. Bağlarda yüzde 90'ı bulan budamalar yapıldığına değindi.

SULTAN'DA UZUN BUDAMA ŞART

Türkiye'nin üretiminde önemli bir yere sahip olan Sultan çekirdeksiz üründe karışık budama tekniği kullandıklarını belirten Ünal, "Sultan çekirdeksizde kısa iki gözlü bir önceki yılın ürün çubuklarını, yedek çubuklar (ırgat) oluşturacak şekilde bırakıyoruz. Hem de ürün alabildiğimiz uzun çubuklar (bayrak) bırakmamız gerekiyor. Çünkü sultan çekirdeksiz dip gözleri verimsiz olan çeşitler. Kısa budar isek, verim alamayız. O yüzden özellikle kurutmalıklarda 14 ve 15 göze kadar bayrak bırakıyoruz. Sofralık bıraktıklarımızda ise biraz daha kısa 10 veya 12 göze kadar düşebiliyoruz. Yedek çubukları mutlaka bırakmamız gerekiyor. Çünkü bir sonraki yılın verim çubuklarını oluşturacağı için bir sonraki yıl budama zamanında yedek çubukları en azından bayrak dediğimiz uzun çubukların en az yarısı kadar mutlaka bırakmamız gerekiyor" diye konuştu.

Gövde sistemine dikkat edilmesi gerektiğine değinen Ünal, "Terbiye sistemine göre çok fazla kaçırmamız gerekiyor. Budadıktan sonra mutlaka bayraklarımızı terbiye sistemimiz ikiden fazla telli ise en alt teline yatırmamız gerekiyor. Oradan çıkacak ürün alacağımız çubukları üst tellere yönlendirelim. Bu şekilde hem ilaçlaması hem havalanması hem de tüm işlemleri daha rahat yapabilelim amacıyla mutlaka bıraktığımız bayrakları en alt teline yatırıyoruz. Gövdeyi çok fazla kaçırmamız gerekiyor. Yoksa terbiye sisteminde anlamı kalmıyor" dedi. Hastalıklı çubuklara dikkat çeken Ünal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sağlık konusu da dikkat etmemiz gerekiyor. Bırakacağımız çubuklar, sağlıklı çubuklardan oluşmalı. En çok dikkat edeceğimiz konu, önceki yılın gelişme durumudur. Bir yıl önce bıraktığımız çubuklara göre asmamızın gelişme durumu çok fazla ise bayrak sayısını, ürün sayısını fazla bırakabiliriz. Bıraktığımız çubuklar çok fazla gelişmemiş ve zayıf ise demek ki yeterince besleyemiyor ve yeterince bakamıyor. Bu sebeple daha az yedek çubuk ve uzun çubuk bırakmamız gerekiyor. Budamadaki esas asmanın bir önceki yıla göre gelişimi oluyor. Uzun çubuk ve yedek çubuk sayısı da buna bağlı olarak değişiyor."

BUDAMA ARTIKLARI BAĞDAN ÇIKARILMALI

Budama artıklarının bağdan mutlaka ve mutlaka çıkarılması gerektiğine dikkat çeken Ünal, "Budama artıkları aynı zamanda bir hastalık kaynağı olabiliyor. Özellikle kışlama geçirebiliyorlar. Son olarak kış mücadelesi olarak ilaçlayıp bağı önümüzdeki yılın sezonuna hazır bir şekilde girmemiz gerekiyor. Budama yapılmadığı zaman tüm çeşitlerde olduğu gibi özelikle Sultan çekirdeksizde de çok fazla dalın olmasına sebep olacak. Aynı zamanda doğuş ve salkım sayısı da fazla olacağından salkımlar istenilen kalite de olmayacak. Düzgün havalanmayan salkımda karışık bir yapı olacak" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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- Üzüm bağından detay



- Akay Ünal bağdan budama yaparken görüntü



- Ünal'ın açıklaması

Haber- Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA, ()

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9)KAYSERİLİ ESNAF, YENİ KİMLİK KARTLARI İÇİN “ALO FOTO HATTI" KURDU

KAYSERİ’de fotoğrafçılık yapan Nuri Demir, hayata geçirdiği “Alo Foto Hattıö ile birlikte yeni yılda dağıtılacak olan yeni kimlik kartları için gerekli olan biyometrik fotoğrafları, hasta, yatalak ve engelliler için istenildiği taktirde evlerine giderek çekecek. Demir, “Bu konuda çok sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızı görünce böyle bir hizmeti hayata geçirmeyi düşündük. Yani amaç sadece para kazanmak değil, sosyal bir ihtiyaca da katkı sağlamak. Bu hizmetimiz, hastalara yaşlıları, engellilere ve yakınlarına kolaylık sağlayacak.ö dedi.

Yeni kimlik kartları yeni yılla birlikte yani 2 Ocak 2017 tarihinden itibaren dağıtılmaya başlanacak. Başvuru esnasında Nüfus Müdürlüğü memurları, vatandaştan nüfus cüzdanı ve son 6 ay içerisinde çekilmiş 5x6 ebadında arka fon beyaz biyometrik fotoğraf isteyecek. İşte bu kapsamda harekete geçen Kayserili esnaf Nuri Demir (47), “Alo Foto Hattıö kurdu. Kentte yaklaşık 30 yıldır fotoğrafçılık işiyle uğraşan Demir, iş yerine fotoğraf çektirmek için gelen engelli, yaşlı vatandaşları ve yakınlarını görünce bu yönde bir projeyi hayata geçirmeyi planladığını söyledi. Demir, “Bize bu konuda da daha önce birçok kez talep geliyordu. Eğer yaşlı, engelli, hasta vatandaşlarımız isterlerse mobil ekip oluşturduk. Bizzat insanların ayağına gidip, orada fotoğraf hizmetini vereceğiz. Bu yöndeki engelleri kaldırmak için böyle bir proje geliştirdik. Biz evlerine gideceğiz ve hizmeti vereceğiz. Böylece hastamızı da, yaşlımızı da, yakınlarını da engelli vatandaşlarımızı da yormayacağız. Yeni yılla birlikte yeni kimlik kartları dağıtılacak ve bu kartlar için de biyometrik fotoğraf isteniyor. İşte biz de bu yoğunluğu düşünerek, evde yatalak olan, hasta olan ve bunun yanında engelli vatandaşlarımız ve yakınlarına hizmette kolaylık olsun diye Alo Foto Hattı’nı hayata geçirdik. Bu hizmet Kayseri’de bir ilk ve Türkiye’de de bir ilk olduğunu düşünüyoruz.ö şeklinde konuştu.

“TELEFONLA ARAYIP, ADRES VERMELERİ YETERLİö

Bu projede öncelikle ticari bir kazancı düşünmediklerini, sosyal bir ihtiyaca katkı sunmayı amaçladıklarını dile getiren Demir, “Vatandaşımız bizi arayıp adres bilgilerini verecek. Daha sonra mobil ekiplerimiz ilgili adrese giderek, fotoğrafları çekecek. Yani dışarı çıkmakta bazı nedenlerden dolayı zorluk çeken vatandaşlarımıza bu hizmeti evlerinde vereceğiz. Ücret konusunda da mesafe ve ekonomik koşulları göz önünde bulunduracağız. Vatandaşa külfet olmayacak şekilde kolaylık sağlayacağız. Yani vatandaşlarımızı, özellikle de maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza yük olmayacak şekilde bu hizmeti vereceğiz. Bizi telefonla aramaları yeterli olacak. Bu proje sayesinde bazı nedenlerden ötürü dışarı çıkamayan vatandaşlarımız için fotoğraf hizmetini evde vereceğiz.ö şeklinde konuştu.

YENİ KARTLARIN FİYATI NE OLACAK, NE GİBİ ÖZELLİKLE TAŞIYACAK?

Diğer yandan yeni yılla birlikte dağıtımına başlanacak olan yeni kimlik kartlarında fotoğrafın 15 yaşına kadar mecburi olmadığı ve talep edilmesi halinde fotoğraflı kimlik kartının düzenleneceği açıklandı. Kimlik kartlarının bedeli 16 TL, kimliğini kaybedenler için de bu bedel ise 32 TL olarak açıklandı. Süresi içerisinde yapılan doğum bildirimlerinden kimlik kartlarının bedelinin alınmayacağını dile getiren yetkililer, yeni nüfus kâğıtlarının kullanım süresinin ise 10 yıl olduğunu belirtti.

Yeni kimlik kartlarında en dikkat çeken özellik güvenlik olacak. Buna göre, sahtecilikten kaynaklanan vatandaş mağduriyetinin önleneceği, E-devlet kapsamında sunulan hizmetlere de internetin bulunduğu her yerden kimlik kartı ile erişilebileceği ifade edildi. Yetkililer, yeni kartların kimlik kartı vize muafiyeti olan ülkelere yapılacak seyahatlerde pasaport yerine seyahat belgesi olarak kullanılabileceğini, ayrıca bürokrasiyi azaltacağını ifade ederken, kayıp çalıntı durumunda ise vatandaşların Alo 199'a veya Nüfus Müdürlükleri’ne bilgi vermesi gerektiğini kaydetti.

Görüntü dökümü:

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-Fotoğrafçılık işi yapan esnaf Nuri Demir ile röportaj

-Detaylar

(Haber: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, )



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