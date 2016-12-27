DHA YURT BÜLTENİ-2

1)FIRAT KALKANI'NDA 158 DEAŞ HEDEFİ İMHA EDİLDİ, 13 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

SURİYE'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ'ın 158 hedefi karadan ateş altına alınarak imha edilirken, 13 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de 126 günden bu yana sürdürülen harekatta desteklenen Özgür Suriye Ordusu mensubu 2 asker yaşamını yitirdi, 2 asker de yaralandı. Harekatta terör örgütü DEAŞ'ın barınma yeri, savunma mevzi ve komuta kontrol tesisi olarak kullandığı 158 hedefi karadan ateş altına alındı. DEAŞ'lı 13 teröristin öldürüldüğü ve 52 el yapımı patlayıcının imha edildiği harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 2 muhalif şehit olmuş, 1 muhalif yaralanmış, 13 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, destek sağlayan unsurlarımızda herhangi bir zayiat meydana gelmemiştir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 158 DEAŞ terör örgütü hedefi ateş destek vasıtalarımızla ateş altına alınarak, terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarının bir bölümü imha edilmiş, bir kısmı ise kullanılamaz hale getirilmiştir. Açılan bu ateşlerin bir kısmı da unsurlarımızın ilerleyişine engel olan DEAŞ silah mevzilerinin baskı altında tutulması maksatlıdır. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 52 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 2 bin 387 el yapımı patlayıcı 42 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."

KİLİS/

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2)GAZİANTEP'TE, YOĞUN SİS

GAZİANTEP'te, etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesinin 5 metreye kadar düşmesi yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis ve sağanak yağış sürücüleri sıkıntıya soktu. Görüş uzaklığının yoğun sis nedeniyle yer yer 5 metreye kadar düştüğü kent merkezinde, sürücüler sis lambalarını yakarak ilerlemeye çalıştı. Hasarlı kazaların yaşandığı kentte, polisler sürücüleri olası kazalara karşı hızlarını düşürmeleri konusunda uyardı. Gaziantep Havalimanı'nda da uçuşların gecikmeli olarak gerçekleşmesine neden olan sisin, öğleden sonra dağılması bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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- Şehirden genel görüntü

- Sisli hava ve yağan yağmır

- Trafikteki araçlar ve yayalar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 108 MB

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3)GENÇ BABAYA, ÇİFTE SAĞLAMALI BEYİN AMELİYATI

UYANIK CERRAHİ VE NAVİGASYON YÖNTEMİ UYGULANDI

İZMİR'de, çocukluğunda yakalandığı lenf kanserini yenen, 6 yıl önce konuşma merkezinde çıkan beyin tümöründen uyanık cerrahiyle, konuşa konuşa kurtulan 27 yaşındaki Bekir Burhan, aynı yerde nükseden tümör nedeniyle bir kez daha ameliyat masasına yattı. Burhan'a yine uyutulmadan yapılan ameliyatta bu kez navigasyon yöntemi de kullanıldı. Prof. Dr. Sertaç İşlekel, "Uyanık cerrahi ve navigasyon ikisi bir arada olunca ameliyat çifte sağlama ile gerçekleşti" dedi.

İzmir'de bir markette çalışan, bir çocuk babası Bekir Burhan, 13 yaşındayken lenf kanserine yakalandı, bu hastalığı iki yıl süren tedaviyle yendi. Ama Burhan'ın hastalık çilesi, bu kez 2010'da bayılma şikayetiyle gittiği hastanede 'glioblastoma multiforme' (kötü huylu beyin tümörü) tanısıyla yeniden başladı. Burhan, acil ameliyat öneren doktorların "Ameliyat olmazsan ölürsün, ameliyat olduğunda ise felç kalma, konuşamama riskin var" demesi üzerine 6 ay çare bulmak için dolaştı. Sonunda uyanık cerrahi yöntemi uygulayan Beyin Cerrahı Prof. Dr. Sertaç İşlekel tarafından ameliyat edildi. Tümör çıkarıldıktan sonra kemoterapi ve ışın tedavisi gören Bekir Burhan, kötü günlere veda etti. Ancak tümörsüz dönem 6 yıl sürdü, Burhan, kontrole gittiği hastanede tümörün nüks ettiğini öğrendi. Tekrar Prof. Dr. İşlekel'e başvuran Burhan, Ege Bölgesi'nin ilk görüntülü kılavuzlu beyin cerrahisi ameliyathane sistemini kuran İzmir Kent Hastanesi'nde neşter altına yattı. İşlekel, Burhan'ı yine konuşa konuşa, bu kez navigasyon yöntemini de kullanarak ameliyat etti. Ameliyat sırasında doktoruyla sohbet eden, onun komutlarını yerine getiren Burhan, yaşamını tehdit eden tümörden bir kez daha kurtulurken, "Beynimde ilk tümör çıktığında doktorlar 'Ameliyat olmazsan ölürsün, ameliyat olduğunda ise felç kalma, konuşamama riskin var' dediler. 6 ay doktor doktor dolaşmıştım. Ta ki uyanık ameliyat olana kadar. Tümör nüks edince hiç düşünmeden yine Sertaç hocama başvurdum, ek olarak bir de yeni yöntem uyguladı. Beni felçle, dilsiz bırakmayla tehdit eden tümörden bir kez daha kurtuldum, çok iyiyim. Doktorlarıma sonsuz teşekkürler" dedi.

MANYETİK ALGILAYICI ÖZELLİĞİ İLE DE TÜRKİYE'DE İLK VE TEK

Beyin tümörü ameliyatlarının artık navigasyon yani görüntülü kılavuz eşliğinde gerçekleşmesi beyin cerrahisine çağ atlatırken, İzmir Kent Hastanesi'nde Prof. Dr. Sertaç İşlekel bir adım daha ileri gitti, bu yöntemi uyanık cerrahi ile birlikte uygulamaya başladı. İki yöntemin birlikte uygulandığı hastalardan biri Bekir Burhan olurken, Prof. Dr. İşlekel "çift sağlamalı" olarak tanımladığı yöntem hakkında şu bilgileri verdi:

"Tıpkı arabalarda kullanılanlar gibi bizim ameliyatlarda kullandığımız navigasyon cihazı da cerrahın üçüncü gözü diyebileceğimiz böyle bir cihaz. Bize yol gösteriyor, ameliyatı kolaylaştırıp riskleri minimuma getiriyor. Inflared ışıklarla çalışan cihazımız manyetik algılayıcı özelliği ile de Türkiye'de ilk ve tek. Bu cihaz bize hastanın ameliyat öncesi çekilen görüntülerini ameliyat esnasında kullanmamızı sağlıyor. Yani ameliyat öncesinde hastanın çektiğimiz MR görüntülerini navigasyon bilgisayarına yüklüyoruz, bize hastaya risk yaratmadan tümörün yerini gösteriyor. Bu şekilde diğer yöntemlere göre çok daha küçük kesiler ile kafa kemiğinden küçük bir kapak kaldırılarak beyine ulaşılıyor. Tümörün sınırlarının net olarak belirlenip tam olarak çıkarılmasını, derin tümörlere beyine zarar vermeden ulaşmayı sağlıyor. Navigasyon eşliğinde hastayı uyutmadan, onunla ameliyat sırasında konuşmamız ise hastanın fizyolojik merkezlerinin olası bir zarar görme noktasında bize geri adım attırmasını sağlıyor. Hastayı uyutmadan navigasyon eşliğinde ameliyat henüz Türkiye'de çok yeni bir uygulama. Bekir Burhan'a da uyanık cerrahi ile navigasyonu kullandık, çok daha radikal tümör çıkarmayı sağlayan bir teknik oldu. Bildiğim kadarıyla başka vaka yok. Ayrıca bu görüntüleme yöntemleri komplikasyon riskini de azaltıyor."

Görüntü Dökümü

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-Hasta Bekir Burhan'ın ameliyat masasına yatması ve ameliyata hazırlık yapılması

- Prof. Dr. Sertaç İşlekel'in ameliyat yöntemiyle ilgili bilgi vermesi

- Ameliyattan görüntü

- Ameliyat sırasında hastayla konuşulması

- Ameliyat sonrasında Bekir Burhan'nın yaşadığı süreci anlatması

- Prof. Dr. Sertaç İşlekel ile röp

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

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4)BALIKÇININ EKMEK TEKNESİ KUNDAKLANDI

ANTALYA'da, Muammer İşlek'in ızgarada balık ekmek sattığı minibüs, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yakıldı. Yangını haber alarak gelen İşlek, ekmek teknesini yanmış halde görünce büyük üzüntü yaşadı.

Kepez İlçesi Yeşilırmak Caddesi'nde bir bankanın yanında park halindeki minibüste saat 19.00'da yangın çıktı. Muammer İşlek'in balık ekmek satarak, geçimini sağladığı minibüste çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangında, minibüsün içindeki mutfak tüpünün patlaması paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangını haber alarak gelen Muammer İşlek, ekmek teknesinin yanmasından dolayı büyük üzüntü yaşadı. Izgarada balık ekmek sattığı arabasında daha önce bazı kişilerle husumet yaşadığını ve bu kişilerin aracını kundakladığını iddia eden İşlek, "Üç yıldır burada balık ekmek satıyorum. Balık paramı zorla çalmışlardı. Karakola şikayete gittim, arabamı yakmışlar. Burada beni herkes tanır. Bunu yapanlardan şikayet edeceğim. Benim ekmek teknemi yaktılar" diye konuştu.



Soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yangını gören vatandaşlardan da bilgi alan polis, minibüsün bazı kişilerce yanıcı madde atılması sonucu yakıldığını belirledi. Polis, kundakçıların kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü



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- Yanan araçtan detay



- İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması



- Balıkçının aracını incelemesi



- Polisin incelemesi



- Detay görüntüler



- Yanan aracın cep telefonundan alevli görüntüsü



Haber- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA- ()

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5)GAZİANTEP'TE YEREL GAZETE SAHİBİ AYAĞINDAN VURULDU

GAZİANTEP'te, yerel gazete sahibi Ökkeş Sabah, evinin önünde kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından tabanca ile ateş edilerek ayağından vuruldu.

Olay, dün gece Emek mahallesinde meydana geldi. Kentte yerel yayın yapan Ayıntab Gazetesi'nin sahibi olan Ökkeş Sabah'a evinin önünde kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabanca ile ateş açıldı. Sol ayağına isabet eden kurşunla yaralanan Sabah, silah sesini duyanlar tarafından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Sabah, tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edildi. Kimseyle husumeti olmadığını kaydeden Sabah, saldırganın yakalanarak olayın aydınlatılmasını istedi.

Görüntü Dökümü



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- Ökkeş Sabah'ın konuşması



- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ahmet ÖZER -GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 119 MB

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6)KAZADA ÖLEN HİLAL, ORGANLARIYLA HASTALARA UMUT OLDU

ORDU’da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Hilal Yiğit'in bağışlanan böbreki ve karaciğeri, nakil bekleyen hastalara umut oldu.Altınordu İlçesi’ne bağlı Kirazlimanı Mahallesi’nde geçen Cumartesi gecesi Samsun-Ordu karayolunda hareket halindeki Efkan Büyük yönetimindeki 28 TR 275 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkınca sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada otomobili kullanan Efkan Büyük ve okul arkadaşları Esra Bilkay, Hilal Yiğit ile Sina Nur Güney yaralandı. Ambulansla Ordu Üniversitesi (ODÜ) Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ordu Özel Bilim Anadolu Sağlık Meslek Lisesi son sınıf öğrencisi Sina Nur Güney ve ODÜ Sosyal Bilimler Fakültesi öğrencisi Hilal Yiğit kurtarılamadı. Sürücü Efkan Büyük ve Esra Bilkay'ın tedavilerinin ise sürdüğü belirtildi. Sina Nur Güney, dün yapılan cenaze töreni ardından Perşembe İlçesi'nde toprağa verildi. Hilal Yiğit'in organları ise ailesi tarafından bağışlandı. Bu gece sabaha karşı yapılan operasyonla genç kızın böbrekleri ve karaciğeri alındı. Böbreklerinden biri Samsun'a diğeri ise Trabzon'a nakil bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi. Karaciğeri ise Malatya'ya ulaştırıldı. Burada karaciğer nakli bekleyen iki hastanın umudu oldu. Hilal Yiğit'in babası Murat Yiğit, kızının çok iyi bir insan olduğunu belirterek şöyle dedi:



"Kızımızın organlarının başka insanlara hayat vermesini istedik. Kızımızın durumunu zor da olsa kabullenmek zorundayız. İki günün ardından insanlığa nasıl faydalı olur melek kızım benim. Dışarıda ıslanmış kedi görse onu eve getirip kurutmaya, ısıtmaya çalışan yavrum melek oldu. Elimizden kuş gibi uçup giderken geride yine kanatları devam edecek, başka bedenlerde can olsun dedik ve organlarını bağışladık. Annelerinin umutla organ beklediği kişilere gidecek. Bizim çocuğumuz melek oldu. İnşallah kendisi cennette mükafatlandırılırken birilerine de dünyayı cennet edecek yavrum."



Kızını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan anne Zehra Yiğit ise, “Kızımın dünyalık hiçbir derdi yoktu tek derdi iyi bir insan olmaktı. Arkasında bir sürü iyi arkadaş bıraktı. Arkasında koskocaman bir iyilik ordusu bıraktı. Yavrum cennetlik, giderken bile iyiliğini yapıp gitti" diye konuştu.

Görüntü Dökümü :



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-Hastaneden detaylar



-Organların gidişi



-Baba Murat Yiğit'in açıklamaları



-Anne Zehra Yiğit'in açıklamaları



-Doktor'un açıklamaları

(SÜRE:05.06 - BOYUT :162 MB)

Haber-Kamera : Ali YAZAN/ORDU, ()

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7)SARIKAMIŞ’TA SAYGI NÖBETİ

SARIKAMIŞ Harekatı'nın 102'nci yılı anma etkinlikleri kapsamında, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sarıkamış Beden Eğitimi Meslek Yükseokulu ile Meslek Yüksekokulu öğrencileri temsili nöbet tuttu.



KAÜ Beden Eğitimi Meslek Yükseokulu önünden toplana ve asker kıyafeti giyen öğrenciler, buradan yürüyüşe başladı. Anma programına, KAÜ Rektörü Prof.Dr. Sami Özcan, Sarıkamış 9'uncu Komando Tugay Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Dev Türk Bayrağı ile yürüyen öğrenciler Sarıkamış'taki Allah-u Ekber Şehitlik Anıtı önünde temsili askerleri canlandırarak sıfırın altında 15 derecede nöbet değişimi yaptı. Meşale yakan öğrenciler nöbet tutan askerlere çorba dağıttı. Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Sarıkamış Harekatı'nın unutulmaması gerektiğini aktararak, şöyle dedi:



"Mehmetçiklerimiz, 3 koldan Sarıkamış, Kars bölgesini almak için Sarıkamış'a saldırmışlar. Rakım 2200 akşam saatleri hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derecelerde, o dönemlerde gece eksi 40'lara varan soğuk ve 2 metre yüksekliğinde kar, çetin kış koşulları coğrafya ağır. Mehmetçiklerimiz bu memleketimizi mücadele ederek bizlere bırakmışlar sadece Sarıkamış'ta değil, Çanakkale'de, Sakarya'da da vatanı için canını feda etmiş. Onları saygıyla anıyoruz."



KAÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Selçuk Ural ise, bu toprakları işgallerden kurtarmak, milletin birlik ve beraberliğini sağlamak üzere mücadele veren bir nesli anmak üzere toplandıklarını söyledi. Prof.Dr. Ural, "Milletimizin ve devletimizin bütünlüğünü ele aldığımızda vatanı korumakla vatanı kurtarmak aynıdır. Şüphesiz aynı ruhla hareket edildiğinden dolayıdır ki Sarıkmış bizim için fevkalade önemlidir" diye konuştu.



Şehitler için Kuran-ı Kerim okunduğu anma etkinliğinde İlçe Müftüsü Hayati Yelkovan da dua etti. Katılımcılar şehitler anısına gökyüzüne dilek feneri bıraktı.

Görüntü Dökümü



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-Asker kıyafetli öğrenciler detay



-Allahuekber şehitlik anıtı önünde vatandaşlar detay



-Askerlerin nöbet değişimi



-Askerlerin kazandan sırayla çorba alışı



-Rektör Sami Özcan'ın dilek feneri uçuruşu



-Başkan Göksal Toksoy'un konuşması



-Askerler Türkü okuması

Haber-Kamera:KARS, ()



(335 MB - 5 DK 21 SN)

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8)BURSA'DA KAZA: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

BURSA'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği bir otomobilin seyir halindeki TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.



Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Bursa-Mudanya Karayolu Emek Metro İstasyonu yakınlarında meydana geldi. 16 FB 316 plakalı otomobil, kimliği tespit edilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünden çıkınca 30 yaşındaki Murat Doğdu yönetimindeki 16 HA 013 plakalı TIR'a arkadan çarptı.



Çarpmanın etkisiyle TIR'ın altında kalan otomobil yaklaşık 60 metre boyunca sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrollerinde üzerinden kimlik çıkmayan otomobil sürücüsü kaza yerinde öldü, otomobilde bulunan 20 yaşındaki Mehmet Furkan Kalaycıoğlu ağır yaralı olarak Uludağ Üniveresitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalaycıoğlu'nun hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Sürücünün cesedi kimlik tespiti ve otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. TIR'ın arkasına sıkışan araç ekipleri tarafından çıkarılarak yol trafiğe tamamen açıldı.



TIR sürücüsü Murat Doğdu polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü Dökümü



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-Kaza yerinden görüntüler



-İtfaiye ekipleri çalışma yaparken



-Detaylar

Mehmet İNAN/BURSA, ()

Süre: 1 dakika 55 saniye Boyut: 89 MB

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9)İZMİR'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU

İZMİR'in Konak İlçesi'nde sahte içki imalatı yapıldığı ihbarı alan polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda yaklaşık 400 litre sahte içki, çok sayıda boş içki şişesi ve içki yapımında kullanılan 9 bidon etil alkol ele geçirdi. Operasyonda 1 şüpheli de gözaltına alındı.



İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sahte içki imalatı yapıldığına dair aldıkları bir ihbar üzerine dün akşam saatlerinde 2692 Sokak bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada 400 litre sahte rakı, 25 litre votka, 1200 boş içki şişesi ve çok sayıda sahte bandrol ile içki yapımında kullanılan 9 bidon etil alkol ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 40 yaşındaki F.E. (Feytullah Ergün), ifadesi alınmak üzere Gültepe Polis Merkezi'ne götürüldü.



Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü



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- Ele geçirilen içki şişelerinden görüntü



- Genel ve detay görüntü



Haber: Mehmet GÜNEY / İZMİR, () - Kamera: Cep telefonu kamerası)

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10)TAHTALI ZİRVESİNDE KAR KEYFİ

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde 2365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıkan yerli ve yabancı tatilciler, zirveyi kaplayan karda eğlendi.



Antalya 23 yıl aranın ardından geçen hafta Kepez ve Döşemealtı ilçelerinde kar sürpriziyle karşılaşırken, Kemer İlçesi'ndeki Toros Dağları'nın en yüksek zirvelerinden Tahtalı Dağı ise her kış kar özlemi çekenlerin uğrak yeri oluyor. Kent yaşayanlarının yanında turistlerin de teleferikle çıktığı 2365 metrelik zirvede hem karın hem de manzaranın keyfini çıkarıyor. Bu günlerde hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece, kar kalınlığının ise 35- 40 santim olduğu zirveye çıkanlar kartopu oynayıp, eğlendi.



Olympos Teleferik Arama ve Kurtarma Sorumlusu Gazanfer Erzincan, "Son 2 gündür etkili kar yağışıyla birlikte zirvemizdeki kar seviyesi yaklaşık 35- 40 santimetre civarında. Bununla birlikte hafta sonu gelen ziyaretçi sayımız yaklaşık 2 binin üzerinde. Zirveye gelen misafirlerimiz doyasıya kartopu savaşı yaptı, kaydı ve eğlendi" dedi.



Dünyanın her bölgesinden misafir ağırladıklarını aktaran Erzincan, kışın özellikle hafta sonu Türk misafirlerin karla buluşmak için zirveye çıktığını kaydetti.

Görüntü Dökümü



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- Tahtalı'nın zirvesinden detay



- Ziyaretçilerin çocuklarını poşet üzerinde kaydırması



- Kartopu oynayan bayanlar



- Olympos Teleferik Arama ve Kurtarma Sorumlusu Gazanfer Erzincan röportaj



83.9 MB /// 02.37"

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()

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11)TIR ŞOFÖRÜ BETON MİKSERİ ÇARPINCA ÖLDÜ

AYDIN- İzmir Otoyolu'ndaki Selatin Tüneli çıkışı yol kenarına yanaştırdığı TIR'ından inen şoför Ali Barış Savaş, beton mikserinin çarpmasıyla öldü.



Kaza, bugün saat 00.10 sıralarında, Aydın-İzmir Otoyolu Selatin Tüneli çıkışında meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden 38 yaşındaki Ali Barış Savaş'ın kullandığı 07 AZV 22 plakalı TIR, iddialara göre, arıza yaptı. Bunun üzerine Savaş, tamir için TIR'ı, Selatin Tüneli çıkışında yolun kenarına yanaştırdı. Aracından inen Savaş'a, aynı yönden gelen 51 yaşındaki Yaşar Esnaf'ın yönetimindeki 35 AG 9570 plakalı beton mikseri çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR şoförü Savaş, kanlar içinde yerde kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine otoyola jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Savaş'ın kaza yerinde öldüğü belirlendi. Beton mikseri şoförü Esnaf, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. TIR şoförü Savaş'ın cenazesi ise Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Beton mikseri sürücüsü Yaşar Esnaf, gözaltına alınmadan önce basın mensuplarına kazayı şöyle anlattı:

"Eğilmiş TIR'ın etrafında bir şeyler yapıyordu. Aniden yola doğru çıkınca çarptım. Yolda karanlıktı, herhangi bir işaret yoktu"





Görüntü Dökümü



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- Kaza yerinden görüntü



- Cesedin araç yanındaki görüntüsü



- Polis ekiplerinden görüntü



- Beton mikseri sürücüsü Yaşar Esnaf'ın kaza hakkında bilgi vermesi

Haber- Kamera: Ediz VERDİOĞLU / AYDIN, ()

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12)ANKARA, KEÇİSİNE SAHİP ÇIKIYOR

ANKARA’nın sembolü olan ve ünü dünyaya yayılan Ankara Keçisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile çoğaltılacak.



Ankara Büyükşehir Belediyesi, tiftik verimiyle dünya tekstil sektöründe önemini koruyan 32 aileye Ankara'nın sembolü olan 1632 adet Ankara Keçisi dağıttı. Bu kapsamda bir kişiye 50 adet anaç keçi ve 1 adet damızlık teke verilirken, talepte bulunan kişilerin tamamının bir dönem Ankara Keçisi yetiştiriciliği yapan, veya yakınları olduğu belirtildi. Güdül ve Nallıhan ilçelerinde verilen Ankara keçisi desteklerinin yanı sıra Çayırhan ilçesinde de 60 kişiye koyun desteği verildi.

ANKARALI KÖYÜNE DÖNECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanı Özgür Güven, verilen desteklerle Ankaralıların köy hayatına dönüş yolu açtıklarını söyledi. Güven, "Köye dönmek isteyen vatandaşlarımızın şu anda hayvancılık yapmayan, daha önce ağılı olan, hayvancılığı bırakmış ve şehire göçmüş, ancak dönüş yapmak isteyen vatandaşlarımız öncelikli olmak üzere başvuruları değerlendirerek desteklerimizi veriyoruz. Kampanyamızın adından da anlaşılacağı üzere, 'Haydi gel köyümüze geri dönelim', Ankaralı'yı özlem duyduğu köyüne döndürecek bir kampanyadır. Bizim isteğimiz, çiftçinin bundan ekonomik kazancıyla yaşamını sürdürmesi, hayatını ailesiyle beraber idame ettirmesi ve etrafına da destek olması. Biz bu köylerin boşalmasını istemiyoruz. En büyük kazancımız; Ankara'nın bu güzide köşelerindeki yaşamın aynı şekilde sürdürülebilirliğini sağlamak. Bugüne kadar 2 ilçemizde Ankara Tiftik Keçisi, 1 ilçemizde de koyun desteği vererek, 92 ailemizin yüzünü güldürdük. Desteklerimiz devam ediyor. Yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, direk olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanlığı'na ya da ilçe tarımlar aracılığı ile yine dairemize başvuruda bulunabilirler. Önümüzdeki desteklerin hangi ilçelerde olacağına da Sayın Başkanımız Melih Gökçek karar verecek" diye konuştu.

YETİŞTİRİCİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Özgür Güven, 80’li yılların başından 2002’li yıllara kadar çok sayıda vatandaşın yetiştiriciliği bırakarak şehirlere göç ettiğine dikkat çekti. Güven, “2002 yılından önce çok sayıda kişi para kazanamadığı için bu işi bırakarak şehirlere göç etti. Bu dönemde hem tiftik üretimimiz, hem de havyan sayımız ciddi anlamda azaldı. Yine bu dönemde Türkiye olarak tiftik sektöründe dünya liderliğimizi kaybettik. Ancak bu göç edenlerin çoğu bugün pişman oldular. 2002 yılından itibaren devlet desteğiyle hem tiftik üretimimiz, hem de hayvan sayımız yükselişe geçti. İl Özel İdarelerinin kapandığı ve yetkilerinin Büyükşehir Belediyesi'ne devredildiği ilk günden beri Ankaralı yetiştiriciler için çalışıyoruzö dedi.

KAPIMIZ BAŞVURAN HERKESE AÇIK

Başkan Güven, Ankara'da sürü desteği ile sadece köyde istihdam yaratmadıklarını, mevcut Ankaralı yetiştiricileri de bu destek kapsamında dolaylı olarak desteklediklerini kaydetti. Güven, "Şehire göç etmiş, ama dönüş hayali kuran, köyde ağılı, evi olan kişilere de sürü desteği veriyoruz. Bu sadece şehirden köye ters göç, ya da köyde istihdam desteği değil. Aynı zamanda mevcut yetiştiricilerin ve tiftikte kalite artışının da desteklenmesidir. Damızlık bilincinin artmasını, damızlık sektörünün oluşmasını sağlıyoruz. Ayrıca kaliteli damızlıkların kasaplara gitmesinin de önüne geçiyoruz. Belediye bütçesinden harcadığımız paranın çok daha fazlasını ülke olarak geri alıyoruzö dedi.

Aralarında kadın yetiştiricilerin de olduğu destek alan hayvan yetiştiricileri ise, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür edip, mutluluklarını ifade ettiler. Sadece yüzde 25'ini ödeyerek sürü sahibi olan yetiştiricilere destek kapsamında düzenli olarak 3 yıllık denetim ve eğitim hizmeti de verilecek.

Görüntü Dökümü



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- Ankara keçilerinin araçtan indirilişi ve kırsalda gezmelerinin detayları,



- İlk konuşan ve destek alan Oğuz Hekim’in konuşması,



- İkinci konuşan ve destek alan Ayşe Taşdelen’in konuşması,



- Üçüncü konuşan ve destek alan Ayşe Andemir’in konuşması,



- Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanı Özgür Güven’in konuşması,



- Destek alan Mehmetcan Çiftçi’nin konuşması



ANKARA, ()-