DHA YURT BÜLTENİ-2

1)EL BAB'DA YARALANAN 1 ASKER ŞEHİT OLDU

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan ve geçen hafta DEAŞ terör örgütü militanlarının El Bab'da düzenlediği saldırıda yaralanan bir asker, tedavi gördüğü Gaziantep'te kurtarılamayarak şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Türkiye sınırının terör örgütü ve terör unsurlarından temizlenmesi için 24 Ağustos günü başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan birliklerden Tatvan 10'uncu Komando Alayı'nda görevli bir sözleşmeli er, geçen hafta El Bab'da, DEAŞ'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda ağır yaralandı. Saldırının ardından önce sınır hattına, ardından ise helikopter ile Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan asker, sabaha karşı tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 38'inci şehidi olan askerin, otopsi işlemlerinin yapılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ahmet ÖZER- Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, () -

======================================================

2)AZEZ'DE SURİYELİ AİLENİN ÇADIRI YANDI; BEBEK ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

KİLİS'in karşısındaki Suriye’nin Azez kentinde sobanın devrilmesi sonucu çadırda çıkan yangında 10 aylık bebek öldü, 4 kişi yaralandı. Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı karşısında bulunan Suriye'nin Esselame Sınır Kapısı yakınında kurulu çadırkentte yaşamını sürdüren Avaniy ailesinin ısınmak içi yaktığı odun sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Çevredekilerin müdahalesiyle yanan çadırdan çıkarılan Abdülbahsi ve Baran Avaniy çifti ile çocukları Ravan, Nur ve Maran Avaniy, ambulansla Kilis Devlet Hastanesi’ne getirildi.

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan ailenin en küçük ferdi Maran Avaniy, doktorların müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Hayati tehlikesi bulunan ve ilk müdahalesi yapılan Avaniy ailesinin diğer 4 ferdi ise Gaziantep'teki hastanelere sevk edildi.

Reşit ÇELEBİOĞLU / KİLİS, )

=======================================================

3)BURSA'DA İKİ GENÇ KENDİLERİNE UYUŞTURUCU SATTIRDIĞINI İDDİA ETTİKLERİ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ





BURSA'da Ömer A. ile Recep Ö., kendilerine zorla uyuşturucu sattırdığını öne sürdükleri Metin Yıldırım'ı dün gece öldürdü.



Olay, merkez Yıldırım İlçesi Otrabağlar Mahallesi Çinici Sokak'ta meydana geldi. Ömer A. ile Recep Ö., kendilerine uyuşturucu madde sattırdığını iddia ettikleri Metin Yıldırım ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer A. belindeki silahı çıkarıp Yıldırım'a 5 el ateş ederken, Recep Ö. de 3 yerinden bıçakladı. Ömer A. ile Recep Ö. olay yerinden kaçarken, silah sesini duyanlar Metin Yıldırım'ı kanlar içinde yerde buldu. İhbar üzerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Yıldırım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ve Yıldırım Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından görgü tanıklarından alınan eşgal bilgilerinin ardından Ömer A. ile Recep Ö.'yü Ortabağlar Caddesi'nde yakalandı. Şüpheliler alınan ilk ifadelerinde Metin Yıldırım'ın kendilerine uyuşturucu madde sattırdığını, artık satış yapmak istemediklerini söyleyince Metin Yıldırım'ın kendilerini tehdit etmesi üzerine öldürdüklerini ileri sürdü. Olay ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü



------------------------



-Olay yerinden görüntüler



-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması



-Zanlıların emniyetten çıkışı



-Detaylar

Mehmet İNAN-Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA, ()-

===================================================

4)TOKAT'TA SULUGÖL GÖLETİ DONDU

TOKAT'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü Başçiftlik ilçesindeki Sulugöl Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.



Başçiftlik ilçesinde kar yağışı ardından hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü. Havalanın soğumasıyla birlikte ilçe yakınlarındaki Sulugöl Göleti'nin yüzeyi dondu. Bazı meraklılar, donduğundan emin olmak için gölete taş atarak üzerinde yürüdü. Bölge sakinlerinden Abdullah Bolat, göletin sulama amaçlı yapıldığını söyleyerek, "Hava soğuduğunda göletin yüzeyi kısmen veya tamamen donuyor. İnsanlar da buraya piknik amaçlı manzarayı seyretmeye geliyor" dedi.

Görüntü Dökümü:



------------------------



-Göletin görüntüsü



-Meraklıların önce taş atıp sonra üstünde yürümesi



-Konuşma

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/BAŞÇİFTLİK (Tokat), ()

===================================================

5)DOĞU'DA KARLA YOĞUN MÜCADELE







DOĞU Anadolu Bölgesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrasında karayolları, il özel idare ve belediyelerin karla mücadele ekipleri çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler, karla kaplı yollarda yoğun şekilde çalışarak ulaşımı açık tutmaya çalışıyor.



Kars Karayolları 18'inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan merkez ve kırsal ilçelerin mahalle yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şube şeflikleri tarafından 6 tuz sericili kar küreme bıçaklı kamyon, 4 kar küreme bıçaklı kamyon, 4 greyderin de olduğu toplamda 20 araç ve 32 personel ile Kars'ta adeta seferberlik ilan etti.



Karayolları ekipleri, Kars - Iğdır, Kars - Ardahan ve Kars - Erzurum şehirlerarası yollarda gece saatlerinden başlaya kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız devam ettirirken çalışmaların devam edeceği öğrenildi. Günlerce uğraşıp açtıkları karayolunun yağan kar ve ve tipi nedeniyle yeniden kapanmasını 'nankör mücadele' olarak nitelendiren ekipler, "Biz buna alıştık" dediler.



1300 KAMYON KAR TAŞINIYOR



Muş'ta ise bu yıl karın erken ve fazla yağması nedeniyle kar kalınlığı şehir merkezinde 1 metreye yaklaştı. Belediye ekipleri aralıksız kar temizleme çalışmalarını sürdürürken, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, "15 belediyeye ait, 20 kiralık araçlarla şehrin dört bir yanında kar temizliyoruz. İş makinesi ve 35 kamyonla karları iki noktaya taşıyoruz. Günde ortalama 1300 kamyon kar taşınıyor. Bu da belediyemize ciddi bir külfettir. Maliyet boyutuna bakmaksızın insanlarımızın bir an önce rahat edebilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



---------------------------(KARS)



-Karayolları kiplerinin karla mücadelesi



Haber-Kamera: KARS, ()



Görüntü Dökümü



--------------------------- (MUŞ)



-Şehir merkezinde caddelere yığılan karların kamyonlara yüklenmesi



-Kamyonların karları taşıması



-Röportajlar



-İş makineleri tarafından karların yığılması

KARS-MUŞ/

=======================================================

6)MUŞ'TA KARDA MAHSUR HAMİLE KADIN İÇİN SEFERBERLİK

MUŞ'ta köyde doğum sancısı tutan 23 yaşındaki Zeynep Akalın, yollar kardan kapanınca İl Özel İdaresi ve Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı. Akalan, bir erkek bebek dünyaya getirdi.



Merkeze 70 kilometre uzaklıkta bulunan Elçiler köyünde yaşayan Zeynep Aakalın'ın doğum sancısı tutunca yakınları 112 Acil Servis ekiplerini aradı. Köy yolu ulaşıma kapalı olduğu için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, AFAD İl Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle 50 kilometre yol aldı. Hava koşullarının el vermemesi nedeniyle kalan 20 kilometrelik yol AFAD’ın paletli aracı ve kar motoruyla geçildi. Köylülerin kendi imkanlarıyla getirmeye çalıştığı Zeynep Akalın yoldan alınarak ambulansın olduğu bölgeye taşındı. Ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne götürülen Akalın, erkek çocuk dünyaya getirdi. Akalın ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yakınları ekiplere teşekkür etti.

Yusuf Özgür BÜLBÜL-MUŞ/



=======================================================



7)SOBANIN SON USTALARI

Burdur Ateşli Sanatlar Çarşısı'nda 10 yıl önce 15'in üzerinde olan soba imalatçısı sayısı 5'e kadar düştü. Çırak yetişmemesi ve doğalgazın yayılmasıyla birlikte kentte soba üretimi yapan esnaf sayısı da azaldı. Bir dönem kışın vazgeçilmezi olan soba, yerini son dönemde kullanımı artan doğalgaz ve klimaya bırakmaya başladı. Sobacılığın baba mesleği olduğunu ve ilkokuldan bu yana bu işi yaptığını söyleyen İbrahim Arık, "Meslekteki tek sıkıntımız çırak yetişmemesi. Şu anda gerçek imalatçı iki kişi kaldık" dedi.

Görüntü Dökümü



------------



- İbrahim Arık dükkanda çalışırken



- RÖP 1: İbrahim Arık



- Mehmet Özkan ve eşi çalışırken



- RÖP 2: Mehmet Özkan



- RÖP 3: Şerife Özkan

184 MB /// 05.46"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,()

=========================================

8)KADINLAR ATLARLA DOĞAYA YEM BIRAKTI

Erzurum'da hafta sonu gittikleri çiftlikte at binip sters atan kadınlar, yaban hayvanlardı için de doğaya yem bıraktı. Dört nala sürdükleri atlarla karla kaplı Palandöken Dağı eteklerine giden kadınlar, çetin kış koşullarında zor durumda kalan yaban hayatı için yem götürdü. Etkinliği organize eden çiftlik sahibi Demiz Demir, "Yaklaşık 40 santim karın bulunduğu doğada zor günler yaşayan hayvanları unutamazdık. Hem at biniyoruz hem de doğaya yem bırakıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü



------------



-Kadınların atlarla gidişi



-Atlarınüzerinden doğaya ekmek atmaları



-Kadınlarla röp



-Köpek Tomi'nin ağzıdan ekmekle gidişi



Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, ()

Süre: 2.08 / 129 MB)

====================================