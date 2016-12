DHA YURT BÜLTENİ-2

1)140 DEAŞ HEDEFİ İMHA EDİLDİ, 12 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

SURİYE'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın 140 hedefi karadan ve havadan ateş altına alınarak imha edilirken, 12 terörist etkisiz hale getirildi.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de 124 gündür yürütülen harekatta ÖSO'nun 2 askeri çatışmalarda yaşamanı yitirdi. Karadan ve havadan ateş altına alınan terör örgütü DEAŞ'ın 140 hedefi bombalanarak imha edildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan harekatın son durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Gün içerisinde 2 muhalif şehit olmuş, tank atışları sonucu ve yaşanan çatışmalarda 3 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 134 DEAŞ hedefi ateş destek vasıtalarımızla ateş altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab ve Bzagah bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait 6 hedefe 9 bomba atılarak; DEAŞ mensuplarınca kullanılan 6 adet savunma ve silah mevzii imha edilmiş ve ilk anda alınan görüntülerden 9 DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Ele sağ olarak geçirdiğimiz terörist ifadelerinde ve teröristlerin aralarında sıkça yaptıkları telsiz görüşmelerinde ise ölü ve yaralı sayılarının görüntüyle tespit yaparak size verdiğimiz rakamların çok üzerinde olduğu yönündedir. Ancak net olmadıkça sizlerle paylaşamıyoruz. DEAŞ’tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 53 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 2261 el yapımı patlayıcı ve 42 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."

KİLİS/

=========================================================

2)DİYALİZ HASTASI ASKERİ HELİKOPTERLE KURTARILDI

Mersin’in Silifke ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolların kapanması üzerine, diyaliz hastası Şahin Avcı askeri helikopterle ilçe merkezine getirilerek hastaneye yatırımdı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olan Kırobası mahallesinde oturan diyaliz hastası Şahin Avcı, ilçe merkezine gelemedi. Durumun bildirilmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı'ndan helikopter istendi ve İncirlik'ten kalkan helikopter, hastayı alıp Silifke şehir stadyumuna indi. Hasta buradan da ambulansa alınarak tedavisinin yapılması amacıyla hastaneye götürüldü. Kıca Mahallesindeki diyaliz hastası Mustafa Uysal ise, Mut ilçesi yönünde yolun açılmasıyla ambulansla alınıp, hastaneye götürüldü.



KAR 1.5 METREYE ULAŞTI



Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, ilçede kar yağışının 4 gündür sürdüğünü, Torosların eteklerinde bulunan mahallelerde de kar yoğunluğu oluştuğunu ve kalınlığının 1,5 metreye ulaştığını belirtti. Karla mücadele ekiplerinin kapanan yolların açılması amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Kaymakam Cinbir şunları söyledi:

“Diyaliz hastamızı, Sayın Valimizle yapmış olduğumuz değerlendirmede biran önce hastaneye yetiştirilmesi gerektiği kanaatine vardık. Çünkü iki defadır olması gereken diyalizi olamadı. Hastamızın durumu kötüleşmesin diye biran önce hastaneye yetişmesi için çözüm bulmak durumundaydık. Bunun üzerine helikopter talebi yaptık. Başbakanlık Afad Başkanlığımızın Genelkurmaydan yaptığı taleple bir helikopter tahsisi yapıldı. Adana’dan gelen helikopter Kırobası’ndaki diyaliz hastası vatandaşımızı alıp ilçe merkezine getirdi. Hastamız da hastaneye sevk edilip tedavisine başlandı.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Helikopter stadyumuna inerken

-Helikopterden hastanın çıkarılışı

-Ambulacnsa taşınması

- Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir'in açıklaması



Haber - Kamera: Mehmet OKUR / SİLİFKE(Mersin), ()

Boyutu:234 MB



Süresi: 03.43 dakika



=================================================

3)MÜHÜRLÜ BOŞ EVDE ÇIKAN YANGINDA BİR KİŞİ ÖLDÜ

BURSA'da kimsenin oturmadığı ve kamulaştırılacağı için mühürlenen evde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 1 kişi yanarak öldü. Gece saat 03.00 sıralarında, merkez Osmangazi İlçesi Ebu İshak Mahallesi Kemal Bengü Caddesi'ndeki Latife Anıl'a ait, bir süredir kimsenin oturmadığı 3 katlı binanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda yangını söndürdü. Evde yapılan incelemede 35- 40 yaşlarında yanmış erkek cesedi bulundu.

Evin sahibi Latife Anıl, Belediye tarafından kamulaştırılacağı için bir süre önce evi boşalttıklarını ve kapının da polis eşliğinde kaynak yapılarak mühürlendiğini belirtti. Latife Anıl, "Evde kim kalıyor bilmiyorum. Evin elektriği ve suyu da kesikti" dedi. Yanan evin yanındaki evde oturan Mehmet Yavuz, eve tanımadıkları 5- 6 kişinin girip çıktığını, belirtirken, evde ne yaptıklarını bilmediklerini ifade etti.

Yangında ölen kişinin kimliğinin saptanması ve otopsi için ceset Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna götürülürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Binadan görüntü

-İtfaiye çalışırken

-Yangınla ilgili röp.

Cesedin adli tıp aracına

-Detaylar

mehmet İNAN / BURSA, () -

SÜRE 03.57 BOYUT 183

=======================================================

(GENİŞ HABER)



4)EĞİTİMCİ ESKİ KOCANIN SUÇLADIĞI ANNE KONUŞTU: ÇOCUKLARIMA ŞİDDETİ O UYGULUYOR

MERSİN'de 4 çocuk babası 41 yaşındaki Som Özbek'in çocuklarını kendisine göstermediğini iddia ettiği eski eşi 34 yaşındaki Esra Gürses, suçlamalara cevap verdi, "çocuklar üzerinde baskı ve şiddet uyguladığını" öne sürdü.

Eski eşinin iddialarının medyada yer alması üzerine avukatı Mehmet Habib Ekmekçi ile birlikte açıklama yapan genç kadın, asıl mağduriyeti kendisinin yaşadığını söylerken, 2 milyon liralık tazminat talebini çok uzun süre önce geri çektiğini, amacının sadece çocuklarını geri almak olduğunu anlattı. Eski eşi gibi özel dil okulu işleten Gürses, evliliği boyunca defalarca şiddet gördüğünü edip, çocukların babalarına gitmesini engellediği iddiasını kabul etmeyerek şöyle devam etti:

"Çocuklar gördükleri şiddeti, baskıyı bana anlatıyorlar ama babalarından çok korktukları için, söylediklerinde ortaya çıkacağını bildikleri için, babaları bunu öğrendiğinde daha büyük şiddet görecekleri korkusuyla bir şey söylemiyorlar. Çocuklarım fiziksel ve psikolojik şiddet görmektedir. Suçlamaları kabul etmiyorum. Çocuklarına şiddet uygulayan anne pozisyonuna düştüm. Her yere kamera taktırdım ve şiddet uygulayıp uygulamadığım görülüyor. Yetkililere sesleniyorum. Çocuklarım baskı altında lütfen oradan kurtarın. Çocuklarım baskı ve şiddet yüzünde babaları ne derse onu yapmak zorundalar. Asıl kendisi şiddet uyguluyor. Daha önce kaburgamın, çenemin kırıldığına dair raporlar var."



Çocukları aldığında vücutlarında izler ve morluklar gördüğünü öne süren Gürses,



"Tokat izleri, saç çekme, sürüme, itme, yaptığı milyonlarca şiddet var. Çocuklar babalarını görünce hipnoz olmuş gibi hareket ediyor. Banyodan çıktığımızda oğluma 'Burana ne oldu' diyorum 'Babam yaptı' diyor çekinerek. Olayı anlatıyor, neden 'yapma' demedin diyorum 'anne çok korkuyorum' diyor. Gelen psikolog abi ablalara söyle diyorum, 'babam öğrenip bizden hesap soruyor, daha çok şiddet görüyoruz' diyor. Bu adamın elinden kurtarın beni. Çocuklarımı istiyorum. Eğer ben şiddet gösteriyorsam cezamı çekmeye razıyım. Üzerime atılan suçların yalan olduğunu ispatlamaya hazırım. Adalet bakanlığına sesleniyorum" dedi.Ayrıldığı eşinin kendilerine geldiği gün yaşanan bıçaklama olayına da değinen Esra Gürses bu konuda da şöyle dedi:"Psikologlar geldi ve çocuklarla özel görüşmek istediklerini söylediler, çünkü çocuklar babalarıyla görüşmeyi reddetti. Biz de balkona çıktık. Som Özbek dışarıdaydı. Birden bağırmaya başladı ve kamerayla site içine girdi. Olay şiddetlenince içeri çocukları sakinleştirmeye gittim. Gerisini görmedim ama savcılığın bulduğu kamu tanığı çıktı ortaya. İfadesinde ilk bıçaklamanın Som Özbek tarafından kardeşim Murat Gürses'e yapıldığını söylemiş. Her buluşmaya çocukları getiren adam o gün çocukları da getirmemişti. 3 yerinden bıçaklandığı söyleniyor ama verdiği ifade de 8 yerinden diyor. Ne nafaka ne tazminat talep ettim. Kendisi benden 50 bin TL tazminat ve yoksulluk nafakası talep etti. Şu an 2 milyon TL'lik nafaka talebim yok. Önceki avukatımla sırf gözünü korkutmak için yaptık ama sonra bu talebi geri çektik. Çocuklar bendeyken baba istediği zaman gördü, aldı."

İbrahim MAŞE/ MERSİN, ()

============================================================

5)BURSA'DA 2 BİN POLİSLE 'HUZUR OPERASYONU'

BURSA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 2 bin polisle 'Huzur operasyonu' düzenledi. Operasyonda gece kulüpleri ve umuma açık yerler denetlenirken, 977 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, aranan 41 kişi yakalandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Terörle Mücadele, Terörle Mücadele ekipleri tarafından Merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer İlçelerinde 'Huzur operasyonu' düzenledi. 2 bin polisin katıldığı uygulamada gece kulüpleri, kafeteryalar, park ve bahçeler kontrolden geçirildi. Uygulamada 977 kişinin UYAP sorgulaması yapılarak, aranan 41 kişi yakalandı. Kontrollerde 3 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi. Ayrıca 2 kuru sıkı tabanca, bir bıçak, 63.5 gram uyuşturucu madde bulundu.



SİGARA VE SİGORTASIZ İŞÇİ CEZASI



Bir gece kulübüne sigortasız işçi çalıştırmaktan, bir gece kulübünde kapalı alanda sigara içirilmesinden, bir gece kulübünde de izinsiz konsomatris çalıştırmaktan cezai işlem uygulandı. Ayrıca 477 araç sorgulaması yapılarak, 35 araca toplam 7 bin 116 ceza kesildi, 2 araç da trafikten men edildi.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, şehirde huzur ve güven ortamını arttırmak için uygulamaların devam edeceğini belirtti.

Görüntü Dökümü



--------------------------



- Polis arama yaparken



-Mekanlar aranırken



-Kimlik kontrolü yapılması



-Detay görüntüler

SÜRE 04.09 BOYUT 193 MB

====================================================

6)ULUDAĞ'DA KESEYE GÖRE YILBAŞI

TÜRKİYE’nin en eski kış turizm merkezi Uludağ'da yılbaşı hazırlıkları sürdürülüyor. Paket programlarının 2-3 günlük yapıldığı Uludağ'da, kişi başı gecelik konaklama ücreti 200- 790 lira arasında değişiyor. Fiyatlara yılbaşı balosunun da dahil olduğunu söyleyen işletmeler yüzde 80-90 arası doluluk bekliyor.

Kış sezonunda kayak severlerin ilgi gösterdiği Uludağ'da yılbaşı hazırlıkları sürdürülüyor. Paket programlarının 2-3 günlük yapıldığı Uludağ'da, kişi başı konaklama ücreti 200- 790 TL arasında değişiyor. Fiyatlara yılbaşı balosunun da dahil olduğunu söyleyen işletmeler yeni yılın kutlanacağı cumartesi gününe kadar rezervasyon beklediklerini söylediler. Kısa adı GÜMTOB olan Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği Başkanı Haluk Beceren, bu yıl otellerin büyük bölümünün fiyatlarını artırmadığını söyledi. Doluluk oranının yüzde 80-90 oranında gerçekleşmesi beklediklerini açıklayan Haluk Beceren, "Uludağ'da artık bazı sorunlar ortadan kalkmaya başladı. Mesela yapılan üç otopark ile bu sorunu asgariye indirdik. Önümüzdeki sene kapalı otoparkların arayışına girdik. Bu sıkıntıların giderilmesi Uludağ'a olan ilgiyi daha da artırdı. Ayrıca yeterince karın yağması da tatilcileri Uludağ'a yönlendiriyor" dedi.



GÜNÜBİRLİKÇİLER AKIN ETTİ



Kar kalınlığının 120 santimetreye ulaştığı zirveye yılbaşından önce günübirlikçiler akın etti. Hafta sonunu fırsat bilen tatilciler sayesinde kayak pistleri doldu, taştı.



Kayak Antrenörleri Derneği Başkanı Yahya Usta, kar yağışı sayesinde sezonunun erken açıldığını belirterek, "Bu sene 1988 yılını yeniden yaşıyoruz. O yıl da çok kar yağmış ve sezon güzel geçmişti. İyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz. Önemli olan tatilcileriülkemizde tutalım. Bizde bunun için çalışıyoruz" diye konuştu.



Yılbaşına hazırlanan Uludağ’da Uludağ'da 6 bin 500 yatak kapasiteli 30'a yakın otel ve misafirhane ile kafeterya bulunuyor.

Görüntü Dökümü



-------------------------



-Uludağ genel görüntü, kayak hocası Yahya Usta ile



-Röportaj, kayakçılar görüntü

Haluk KAFAR- Yavuz YILMAZ/BURSA, () -

=========================================================

7)GÜNEY KORE'DEN HAKKARİ'YE GELİN GELDİ

HAKKARİLİ Emrah Kaya okul gezisinde tanıştığı Güney Koreli Eanjoo Ham ile Hakkari'de yapılan düğünle dünya evine girdi.

Hakkari Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulunda okurken 4 yıl önce üniversitelerin düzenlediği İstanbul gezisine çıkan Hakkarili 28 yaşındaki Emrah Kaya, kendisi gibi okul gezisine Güney Kore'den gelen Tıp Fakültesi öğrencisi Eanjoo Ham ile bir vapurda tanıştı. Okul gezisi sırasında bir hafta görüşen Kaya ile Ham birbirlerine aşık olunca görüşmelerini sürdürdü. Yaklaşık 4 yıl boyunca planlar yapan çift evlenmeye karar verdi.

HALI SAHADA YÖRESEL KIYAFETLERLE DÜĞÜN

Kaya ile Ham çiftinin düğün törenide Hakkari'de bir halı sahada gerçekleştirildi. Kar yağışı altında düğünün yapılacağı sahaya gelen ve burada fotoğraf çektiren Kaya ile Ham, davetliler tarafından alkış ve zılgıtlarla karşılandı. Takı törenin ardından gelin Ham ve damat Kaya, davetlilere kol kola girerek Kürtçe müzikler eşliğinde bol bol halay çekti. Damat Kaya, 4 yıl önce okul gezisi için çıktığı İstanbul'da Güney Koreli Eanjoo Ham ile tanıştığını belirterek, "Bu tanışmadan sonra ikimiz birbirizi sevdik ve evlenmeye karar verdik. Düğünümüzü de memleketim Hakkari'de gelenek ve göreneklerimize göre yaptık. Eşim Tıp Fakültesini bitirdi. Burada bir iş kurabilirsek burada hayatımızı sürdüreceğiz" dedi.



Görüntü Dökümü



-------------------------



-Hakkarili damat Emrah Kaya ile Güney Koreli Eanjoo Ham çifti kar altında yürürken



-Kar manzaları altında kameralara paz verirlerken



-Hakkari evinde resim çektirirlerken



-Damat Emrah Kaya ile röportaj



-Hakkari evinden çıkıp karda yürüyen çift



-Düğün töreninin yapıldığı halı sahaya giderlerken



-Kadınlar tarafından zılgıt ve alkışlarla karşılanmaları



-Gelin ve damat , yöresel kıyafetli kadınlarla kol kola girip halay çekerken



-Halyalarden genel ve detaylar



-Yakınlarıyla fotoğraf çeken çift



(Haber-Kamera:BEHÇET DALMAZ/HAKKARİ-)

BOYUT:185 MB



SÜRE:5 DK 47 SN

=======================================================

8)MOTOSİKLETİ ÇALANLAR KAMERADA

İZMİR'in Buca İlçesi'nde, Behlül Kara'nın, apartmanın bahçesinde park halinde duran motosikletini çalan iki kişi, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis, iki hırsızın kimliğini belirleyip yakalamak ve motosikleti bulmak için çalışma başlattı.

Geçen salı günü saat 18.00 sıralarında, Yenigün Mahallesi 254/10 Sokak'taki Vatan Apartmanı'nın bahçesine giren 19-20 yaşlarında iki genç, motosiklet ve bisiklet park yerine doğru ilerledi. Bir süre burada vakit geçirip, binaya girip çıkan kimse olup olmadığını kontrol eden iki genç, ardından, apartman yöneticisi 35 yaşındaki Behlül Kara'nın 35 E 2569 plakalı, Kanuni marka, 100 CC'lik kırmızı renkli motosikletini, bir dakika gibi kısa bir sürede zincir kilidini açarak çaldı. İki hırsız çaldıkları motosikleti iterek apartman bahçesinden yola çıkardıktan sonra gözden kayboldu.



Eve geldiğinde motosikletin park yerinde olmadığını gören Behlül Kara, binanın güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde, çalındığını anladı. Polise başvurup, şikayetçi olan Kara, kamera kayıtlarını da polise verdi. Apartmanın bahçesine giren iki gencin park demirine zincir kilitle bağlı olan motosikleti kısa sürede çaldıklarının anlaşıldığını belirten Kara, en kısa sürede yakalanmalarını istedi.

Görüntü Dökümü



------------------------------



- Güvenlik kamerasında iki gencin gelişlerinden görünü



- Motosikleti iterek götürmelerinden görüntü

Haber- Kamera: İZMİR, ()



=============================================================

9)ONLARIN HAYATI ORMAN

MANİSA'da gece-gündüz ormanda aileleriyle birlikte yaşayan orman işçileri, soğuk havalara rağmen ekmek parası kazanmak için çalışıyor. 10 yıldır hayatını ormanda geçiren mevsimlik orman isçisi Musa Akkoyun, naylon çadırlarda zorlu kış şartlarında yaşam mücadelesi verdiklerini söyledi.



Yunusemre'nin Yuntdağı bölgesindeki ormanlarda çalışan orman işçileri hem memleket özlemi çekiyor hem de ormanda doğa koşullarına karşı yaşam mücadelesi veriyor. Orman içine çadırlarını kuran 11 kişilik 3 aile de, Kayseri'den gelerek, Manisa'daki ormanlarda çalışarak yaşam mücadelesi verdiklerini anlattı. Aileleriyle birlikte naylon çadırda kalan orman işçileri, özelikle kış aylarında büyük sıkıntı çektiklerini söyledi. Orman işçileri her gün sabahın ilk ışıkları ile birlikte soluğu ormanda alıyor. İşaretlenen ağaçların kesimini yapan işçileri, ağaçların soyma işlemini de yaparak istifleyip, Orman Müdürlüğü'ne teslim ediyor.

"ORMAN BİZİM HAYATIMIZ"

Devasa alanlarda çalışan orman işçisi 3, 4 ve 5 yaşlarındaki 3 çocuk babası 26 yaşındaki Musa Akkoyun'un hayatı da ormana adanmış bir ömre benziyor. 14 yaşından bu yana hayatının ormanda geçiren ve ailesiyle birlikte naylon çadırda kalıp, gündüzleri ormanda çalışan Akkoyun, "Yıllardan beri ormanda yaşıyoruz. Orman bizim hayatımız. Bir bayramda ya da cenazemiz olduğu zaman memlekete gidiyoruz. Normal bir iznimiz yok. Her gün ormana gider geliriz. Günlerimiz dağda arazide geçiyor. Yaz kış çadırda yaşıyoruz. Çadırda yaşam çok zor. Sıcaklık geceleri eksi 40'a kadar düşüyor. Sadece cuma günleri çalışmıyoruz. Ormanda sıklık bakımı ve ağaçların bakımını yapıyoruz. Orman dairesi ağaçları işaretliyor. Onların söylediği şekilde keseriz. Soyulacakları soyarız, diğerlerini istif ederiz. Orman dairesi, bizim kesip istiflediğimiz odunları alır. Evimiz barkımız yok. Ben Kayseriliyim. Orada da evimiz yok" diye konuştu.

ORMANDA YAŞAM ZOR

Erkekler ormanda çalışırken, kadınlar naylon çadırdan kurulan evin işlerini yapıyor. 31 yaşındaki Aynur Akkoyun da, eşiyle birlikte ormanda yaşadıklarını anlattı. Ormanda yaşamın zor olduğunu ancak para kazanmak için naylon çadırlarda yaşamak zorunda kaldıklarını dile getiren Akkoyun, "Çadırlarda üşüyoruz ama yapacak bir şey yok. 1,5 yıldır sürekli buradayız" dedi.

Görüntü Dökümü



------------------------



- Orman işçisi ailenin çadırının içinden görüntü



- Çocukların ormanda oynamasından görüntüler



- Çadırların dışından genel ve detay



- Kadınlar ev işlerini yaparken detay



- Orman işçisi Musa Akkoyun'un konuşması

Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, ()